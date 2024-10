Hoe de cyclus van Sprint beheren voor Agile Teams te beheersen

Sprint cycli kunnen je team vooruit stuwen of je laten vastzitten in een constant inhaalspelletje.

Het verschil zit hem in hoe goed je ze beheert. Als projectmanager of Agile-beoefenaar moet je meer doen dan alleen vergaderingen houden. Met elke Sprint moet je dichter bij het bereiken van de doelen op lange termijn komen en tegelijkertijd blijven inspelen op veranderingen.

Maar dat is niet eenvoudig.

Als je er niet in slaagt om de cyclus van een Sprint goed te beheren, kan je team worstelen met onduidelijke prioriteiten. In het ergste geval kan dit leiden tot problemen zoals vertragingen in het project, hogere kosten, een dalende teammoraal en verlies van vertrouwen bij de belanghebbenden.

Om deze tegenslagen te voorkomen, moet je het beheer van de Sprint cyclus optimaliseren. Door deze vaardigheid onder de knie te krijgen, kun je de samenwerking tussen cross-functionele teams bevorderen, productiever blijven tijdens Sprints en zinvolle, incrementele voortgang boeken.

Wat zijn Sprint cycli in projectmanagement?

Een Sprint cyclus is een gedefinieerde periode waarin een team een specifieke Taak voltooit en klaarmaakt voor review. Over het algemeen duurt een Sprint cyclus één tot vier weken en is het een kernonderdeel van het projectmanagement Scrum raamwerk voor projectmanagement -een van de meest gebruikte Agile methodologieën.

Aan het begin van elke Sprint wordt de Scrum team selecteert een reeks verhalen van gebruikers uit de backlog van de Sprint. Dit zijn kleine, beheersbare stukjes werk die bijdragen aan het totale project.

Het doel van een cyclus van Sprints is om tegen het einde van de cyclus een product op te leveren dat verscheept kan worden.

Agile Scrum-termen om te weten

Voordat we verder gaan met het proces van het beheren van een cyclus van sprints, zullen we snel enkele sleutelbegrippen bespreken:

1. Agile: Agile projectmanagement is een iteratieve aanpak voor projectmanagement en softwareontwikkeling. De methodologie is flexibel, samenwerkingsgericht en klantgericht. Teams kunnen snel reageren op veranderingen in eisen of marktvoorwaarden door werk in kleine, beheersbare stappen op te leveren.

Agile zorgt voor continue verbetering door regelmatige feedback.

2. Scrum: Een populair raamwerk binnen Agile, Scrum organiseert werk in iteraties van een vaste lengte die Sprints worden genoemd. Het Scrum-raamwerk is gebaseerd op drie basisprincipes, ook wel de pijlers van Scrum genoemd - transparantie, inspectie en aanpassing.

Transparantie zorgt ervoor dat iedereen die betrokken is bij het project het werk en de voortgang duidelijk kan zien.

Inspectie houdt in dat het werk regelmatig wordt gecontroleerd op eventuele problemen.

Aanpassing stelt teams in staat om wijzigingen aan te brengen op basis van wat ze tijdens de inspecties ontdekken. Deze principes helpen teams om complexe projecten effectief te managen en waarde incrementeel te leveren.

3. User story: Een user story is een eenvoudige, informele beschrijving van een software functie vanuit het perspectief van een eindgebruiker. Het volgt het format 'Als gebruiker wil ik de functie van de gebruiker zodat de functie van de gebruiker voordeel oplevert'

Een voorbeeld, een user story voor een app voor het plannen van reizen kan zoiets zijn als: 'Als frequente reiziger wil ik mijn favoriete bestemmingen opslaan in de app zodat ik er snel bij kan wanneer ik mijn reizen plan.'

Deze structuur helpt softwareontwikkelingsteams bij het prioriteren van functies op basis van de behoeften en verwachtingen van gebruikers.

Ook lezen: Wat is Agile Scrum? Met bewezen Agile Scrum-technieken

Het belang van cycli van Sprints in Agile softwareontwikkeling

Sprint cycli zijn cruciaal voor Agile omdat ze het softwareontwikkelingsproces opdelen in beheersbare brokken, waardoor teams:

Snel te interpeteren : Teams kunnen zich aanpassen en pivoteren op basis van feedback, voorwaarden in de markt of verschuivende prioriteiten na elke Sprint

: Teams kunnen zich aanpassen en pivoteren op basis van feedback, voorwaarden in de markt of verschuivende prioriteiten na elke Sprint Focus behouden : Sprint houden het team gefocust op specifieke doelen op korte termijn en minimaliseren afleiding en scope creep

: Sprint houden het team gefocust op specifieke doelen op korte termijn en minimaliseren afleiding en scope creep Lever waarde sneller : Aan het eind van elke Sprint leveren teams een werkend increment van het product op, zodat de voortgang zichtbaar en bruikbaar is

: Aan het eind van elke Sprint leveren teams een werkend increment van het product op, zodat de voortgang zichtbaar en bruikbaar is Stimuleer continue verbetering: Met elke retrospective van de Sprint analyseren teams hun processen en identificeren ze manieren om te verbeteren voor de volgende cyclus

De anatomie van cycli van Sprints

Een Sprint cyclus volgt een vooraf gedefinieerd proces om het team te helpen van abonnement tot oplevering. Dit zijn de fases van een Sprint cyclus:

1. Sprint planning Sprint planning is het startpunt van elke cyclus van Sprints, waar je team beslist welk werk er gedaan gaat worden in de komende sprint.

De sleutelactiviteiten tijdens een vergadering over de planning van een sprint zijn onder andere:

De eigenaar van het product presenteert de user stories met de hoogste prioriteit uit desprint backlog* De leden van het team bespreken deze stories om de vereisten te verduidelijken, prioriteiten in te stellen en het eens te worden over het doel van de Sprint

Het ontwikkelingsteam schat vervolgens de inspanning in die nodig is om elk verhaal te voltooien en wijst het werk toe dat realistisch gezien binnen het tijdsbestek van de Sprint voltooid kan worden

Ook lezen: 10 Agile sjablonen voor Sprint planning in ClickUp en Excel

2. Dagelijkse stand-up (Dagelijkse Scrum)

De dagelijkse stand-up is een snelle vergadering van 15 minuten om het team op één lijn te houden en op de hoogte te houden van elkaars voortgang.

Tijdens deze stap beantwoorden de leden van het team drie sleutelvragen:

Waar heb ik gisteren aan gewerkt?

Waar ga ik vandaag aan werken?

Zijn er blokkades die me verhinderen voortgang te boeken?

Deze stap verbetert de communicatie binnen het team en helpt bij het identificeren en oplossen van problemen die de voortgang kunnen beïnvloeden. Als er blokkades zijn, stapt de Scrum master in om te helpen.

Ook lezen: Hoe Agile vergaderingen te leiden voor projectmanagers

3. Sprint beoordeling

Aan het einde van de cyclus voert het team een Sprint review vergadering uit om hun voltooide werk aan de eigenaar van het product en de belanghebbenden te tonen.

De sleutelactiviteiten tijdens deze fase zijn:

Het ontwikkelteam demonstreert het werkende product increment, en laat de functies zien die ze hebben Voltooid

Stakeholders en de eigenaar van het product geven feedback op het product en bespreken de toekomstverwachtingen

Het team neemt een beoordeeld (en mogelijk uit te leveren) product increment met feedback op in toekomstige cycli van de Sprint

4. Sprint retrospectief

De retrospective is een gelegenheid voor het team om na te denken over de Sprint en gebieden voor verbetering te identificeren.

De sleutelactiviteiten zijn onder andere:

De Scrum master faciliteert de vergadering en moedigt eerlijke feedback aan

Het team bespreekt wat goed ging en wat niet en identificeert specifieke items om te verbeteren tijdens toekomstige cycli van de Sprint

Ook lezen: 10 Sprint Retrospective voorbeelden voor Agile Teams

De duur van een cyclus van een Sprint

Een Sprint duurt tussen één en vier weken, afhankelijk van de complexiteit van het project en de voorkeur van het Scrum team.

Sprints van twee weken zijn een goede keuze, omdat ze genoeg tijd bieden om prioritaire taken te voltooien en toch ruimte bieden voor regelmatige feedback en aanpassingen.

Snelle tip: Als je Scrum team vaak moeite heeft om aan het einde van de Sprint een Klaar increment op te leveren, kan de Sprint overladen zijn met taken. Verlaag hiervoor de werklast per sprint of de duur van de sprint om de focus van het team te behouden.

Lees ook: De kunst van Scrum beheersen: Een uitgebreide gids voor het opstarten van een Scrum werkstroom

Hoe Sprint Cycli Effectiever Managen: Beste praktijken en strategieën

Om elke Sprint te laten tellen, heb je een systeem nodig om Sprint cycli te stroomlijnen.

Van het beheren van sprintdata, het prioriteren van taken en het toewijzen ervan aan leden van het team tot het maken van voortdurende wijzigingen op basis van feedback, er zijn veel bewegende delen waar je mee om moet gaan.

Het wordt overweldigend, maar het goede nieuws is dat je met een tool voor sprintbeheer zoals ClickUp Sprint aan uw zijde, kan alles soepel verlopen.

Laten we eens kijken naar enkele best practices voor het gladstrijken van de rimpels in uw cycli van Sprints en hoe ClickUp u daarbij kan ondersteunen.

1. Sprint doelen afstemmen op client doelen

De eerste stap in elke Sprint is ervoor zorgen dat uw doelen glashelder zijn en afgestemd op wat de client/stakeholder wil. ClickUp Doelen vereenvoudigt de instelling van doelen. Met de tool kunt u meetbare doelen definiëren en de voortgang ervan in realtime bijhouden.

Je kunt grote doelen opsplitsen in kleinere, beter hanteerbare targets en ze direct verbinden met Taken.

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat het doel van de Sprint is om de betrokkenheid van gebruikers met 20% te verhogen voor een shopping app tegen het einde van de sprint. Je kunt dit opsplitsen in kleinere targets, zoals:

Maak wireframes voor het herontworpen startscherm

Ontwikkelen en testen van de functie 'opslaan voor later

Laadtijden optimaliseren

U kunt deze targets omzetten in traceerbare Taken in ClickUp en uw team gefocust houden.

Op deze manier is elke taak die uw team voltooit direct gekoppeld aan iets dat waarde toevoegt voor de stakeholder. Omdat de voortgang naar de doelen gedurende de Sprint zichtbaar is, blijft iedereen op dezelfde pagina.

Vereenvoudig het instellen en bijhouden van doelen voor een sprint met ClickUp Goals

2. Taken plannen en beheren met een samenwerkingstool

Nu uw doelen zijn ingesteld, hebt u een solide abonnement nodig om met uw team samen te werken en die doelen te bereiken.

Jongleren tussen meerdere Taken tijdens Sprint cycli en coördineren met uw cross-functionele Agile team kan een uitdaging zijn. Maar met een tool voor taakbeheer zoals ClickUp kunt u complexe workflows met gemak beheren.

Dit is hoe:

Verdeel uw werk in bruikbare items met behulp vanClickUp-taak* Subtaken maken, toewijzen aan teamleden en deadlines instellen

Taken organiseren in lijsten of borden die bij uw werkstroom passen

Naast werkbeheer maken de samenwerkingstools van ClickUp communicatie tot een fluitje van een cent. Laten we eens kijken hoe:

Mededelingen en vermeldingen: Binnen elke Taak kunt uopmerkingen achterlatenteamgenoten taggen, afhankelijkheid instellen en gerelateerde taken koppelen. Je kunt snel opheldering krijgen over query's met betrekking tot taken zonder dat je inbox vol raakt

Stroomlijn async-communicatie met behulp van Taak-commentaar in ClickUp-taak

chatten: Moet u in realtime brainstormen? GebruikClickUp chatten om gesprekken op gang te houden en iedereen op de hoogte te houden

Maak in realtime verbinding met teamleden op afstand met ClickUp Chat

Clips: Gebruik voor complexere updatesClickUp Clips om schermopnamen vast te leggen, uw ideeën op te nemen en een audiovisuele uitleg te delen zonder deel te nemen aan vergaderingen

Deel ideeën en verduidelijk twijfels met ClickUp Clips

Deze tools helpen u om heen-en-weer e-mails te vermijden en alle projectbesprekingen op één plaats te houden. En als resultaat bespaart u tijd en voorkomt u verwarring.

3. Betrek het hele team om de transparantie te verbeteren

Voor een efficiënte cyclus van sprints moet je silo's doorbreken en alle leden van het team bij je sprints betrekken.

Met deze werkwijze kun je:

Diverse perspectieven van cross-functionele teamleden inbrengen

van cross-functionele teamleden inbrengen Beslissingen versnellen door het verminderen van heen-en-weer communicatie

door het verminderen van heen-en-weer communicatie Transparantie behouden met processen, lopende veranderingen en voortgang van de Sprint

Met ClickUp's Tool voor agile projectmanagement kunt u uw team zichtbaarheid bieden in uw projecten en Sprints over de hele pijplijn.

Dankzij geautomatiseerde dashboards blijven jij (en je Agile team) up-to-date met realtime inzichten in de voortgang van je teams, scopewijzigingen en voltooiingspercentages van taken Agile capaciteit abonnement en mogelijke wegversperringen sneller te lokaliseren.

In ClickUp Dashboards kunt u het volgende toevoegen Sprint Dashboard Kaarten om aangepaste grafieken te maken en teams in staat te stellen de Spints te visualiseren zoals zij dat willen.

Hier zijn enkele grafieken om je te helpen Sprints effectiever te beheren:

Burndown grafiek: Houd de voortgang van de Sprint bij ten opzichte van de verwachte resultaten

Houd de voortgang van de Sprint bij ten opzichte van de verwachte resultaten Grafiek: Bekijk de omvang van het resterende werk en de voltooide taken

Bekijk de omvang van het resterende werk en de voltooide taken Cumulatieve grafiek van de werkstroom: Bewaak de voortgang van de Sprint op basis van de status van de taken, geef taken een kleurcode om werk in uitvoering te identificeren en markeer knelpunten

Bewaak de voortgang van de Sprint op basis van de status van de taken, geef taken een kleurcode om werk in uitvoering te identificeren en markeer knelpunten Snelheidsgrafiek: Anticipeer op het aantal voltooide taken per week en geef de prestaties per maand weer

Volg de voortgang van een project door het voltooide werk te vergelijken met de totale scope met de Burnup-kaart in ClickUp Dashboards-help teams hun tempo te beoordelen en de voltooiing van een project effectiever te voorspellen

Wanneer iedereen op de hoogte is van de status van de Sprint en hun individuele verantwoordelijkheden, is er minder kans op conflicten. De leden van het team blijven gemotiveerd omdat ze kunnen zien hoe hun werk de naald beweegt en het project soepel verloopt.

4. Implementeer continue feedback en verbetering

Geen enkele Sprint is perfect, maar dat is waar continue verbetering om de hoek komt kijken. Regelmatige feedbacklussen, zoals vergaderingen om de Sprint te evalueren en retrospectieven, helpen je team te bepalen wat werkt en wat er moet veranderen

Je kunt het volgende gebruiken ClickUp Documenten een virtueel samenwerkingsdocument om suggesties van belanghebbenden, geleerde lessen en toekomstige abonnementen met betrekking tot het ontwikkelde product op te schrijven.

Werk in realtime samen met je Agile team met ClickUp Docs, documenteer feedback over Sprints en maak een abonnement om je processen te verbeteren ClickUp Blocnote is een andere handige tool om checklists te maken voor belangrijke feedbackpunten die je wilt toepassen voor de lopende Sprint of voor toekomstige projecten. U kunt uw aantekeningen of checklists ook omzetten in uitvoerbare Taken in ClickUp-taak.

Maak een checklist met belangrijke actiepunten met ClickUp Notepad

Met deze aanpak zal je team voldoen aan het Agile-principe van het maken van incrementele voortgang in de tijd, en elke nieuwe Sprint zal soepeler verlopen dan de vorige.

5. Blijf voorbereid op onverwachte taken en uitdagingen

Het is bijna gegarandeerd dat er tijdens je Sprint iets onverwachts gebeurt. Maar laat die verrassingen je niet van de wijs brengen - blijf flexibel en ga er als een pro mee om.

Hier zijn enkele strategieën die je helpen om te gaan met ongekende uitdagingen:

Omarm een groeimindset en zie uitdagingen als kansen voor verbetering

en zie uitdagingen als kansen voor verbetering Gebruik een prioriteringsmatrix om de urgentie en het belang van de onverwachte Taak te beoordelen en om te zien of deze aansluit bij de doelen van Sprint

om de urgentie en het belang van de onverwachte Taak te beoordelen en om te zien of deze aansluit bij de doelen van Sprint Onderhoud open communicatielijnen met belanghebbenden over wijzigingen in prioriteiten/tijdlijnen als gevolg van onverwachte taken

Voeg buffertijd toe aan elke Sprint, zodat de tijdlijnen niet te krap worden ClickUp-taak prioriteiten maken het gemakkelijker om met deze onverwachte gebeurtenissen om te gaan. U kunt taken markeren als Dringend, Hoog, Normaal of Lage prioriteit (en deze indien nodig wijzigen), de deadlines aanpassen en uw team helpen duidelijkheid te krijgen over wat nog te doen en wanneer.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-49.png ClickUp-taak prioriteiten /$$$img/

Organiseer uw achterstand op prioriteit met behulp van Taakprioriteiten op ClickUp

6. Optimaliseer cycli van Sprint met automatisering en sjablonen

Taken instellen, toewijzen aan teamleden, de status van taken wijzigen, er is veel repetitief werk dat uw agenda in beslag neemt tijdens een cyclus van een Sprint. Als je handmatig werk wilt elimineren, is automatisering een geweldige oplossing.

Instance, ClickUp's automatisering van Sprint kunt u uw processen versnellen en terugkerende taken op de automatische piloot uitvoeren. U kunt de volgende taken automatiseren:

Markeer de Sprint als Klaar wanneer deze eindigt

Een of meer nieuwe sprints aanmaken als een lopende sprint Nog te doen is

Onafgemaakte taken van een Klaar sprint naar de volgende sprint verplaatsen

Oude Sprints archiveren (het aantal Sprints dat je wilt archiveren is aanpasbaar)

Bespaar tijd op beheerders taken met ClickUp's Sprint Automatiseringen en maak uw Sprints efficiënter

Volg deze stappen om Sprint Automatiseringen in te schakelen in uw ClickUp-werkruimte:

Klik op de ellips (...) naast de Sprintmap

Selecteer Map instellingen en vervolgens Sprintmap instellingen

Als je Sprints met aangepaste duur gebruikt, klik dan op het tabblad Automatiseringen

Schakel de schakelaars in om Sprint Automatiseringen in te schakelen

Klik op Klaar

Pro Tip: Als je niet vanaf nul wilt beginnen met sprintbeheer, probeer dan kant-en-klare sjablonen voor Sprints:

ClickUp's Scrum Sprint Planning Sjabloon Als u net begint met het plannen van Sprints of op zoek bent naar een probleemloze manier om uw Sprints te beheren, is ClickUp's Scrum Sprint Planning Sjabloon een goed startpunt.

Gebruik dit aanpasbare framework om Sprints te plannen, uit te voeren en bij te houden vanuit één platform. Aangepaste statussen zoals Backlog, Klaar, In uitvoering en Nog te doen helpen u elke stap van de sprint te bewaken, terwijl aangepaste velden zoals Story Points, Ontwikkelingsstatus, Sprint Doel, Categorie en Epic zichtbaarheid bieden in belangrijke taakspecifieke informatie.

Je kunt je Sprints beter visualiseren met deze ingebouwde weergaven:

Weergaven Gebruik Weergave Ticket Formulier Tickets toevoegen aan de Sprint Definitie van Klaar weergave Definieer de criteria voor succesvol voltooien van een ticket Weergave van Epics: Bekijk de doelen van uw Sprint in vogelvlucht Sprint weergave Abonnementen en Sprint bijhouden in de loop der tijd All Tickets weergave Houd alle tickets bij (inclusief voltooide, in uitvoering, en backlog items)

Het sjabloon maakt het makkelijker voor teamleden om te weten waar de Sprint zich bevindt, met elkaar te communiceren en samen te werken, en ervoor te zorgen dat de processen soepel verlopen.

Het stelt je ook in staat om de hele cyclus van de Sprint te documenteren, die je kunt gebruiken als referentiepunten voor toekomstige Sprints.

ClickUp's Sprint Retrospective Brainstorm Sjabloon Een sleutel fase in de cyclus van de sprint, de Sprint retrospectieve vergadering biedt een kans om lessen te trekken uit de huidige sprint. Deze reflectie helpt u om stapsgewijs voortgang te boeken in toekomstige Sprints - herhaal wat goed werkte en verbeter wat niet werkte.

Maar als er meerdere teamleden en belanghebbenden bij betrokken zijn, kan het moeilijk zijn om ieders input in één document te verzamelen. Dat is waar ClickUp's Sprint Retrospective Brainstorm Sjabloon van pas komt.

Dit kant-en-klare raamwerk helpt u:

Een open dialoog tussen de leden van het team op gang te brengen

Ieders ideeën vast te leggen en te organiseren in een centraal document

De verzamelde informatie analyseren om patronen en onderliggende problemen te ontdekken

Met het sjabloon kunt u uw brainstormsessie opdelen in vier kolommen: Wat ging goed, Wat zou beter kunnen, Actiepunten en Doelen achteraf.

Als je klaar bent met de retro, krijg je inzicht in hoe je komende Sprints efficiënter kunt maken en hoe je daarvoor een abonnement kunt opstellen.

Hier zijn nog een paar sjablonen voor Sprint die je misschien handig vindt:

Rollen van teamleden binnen een Sprint cyclus

In een cyclus van een Sprint speelt elk lid van het cross-functionele team een unieke rol om het project vooruit te helpen. Hier is een overzicht van de rollen en hun verantwoordelijkheden:

Titel Verantwoordelijkheden De eigenaar van het product bepaalt de visie en richting van het project Stem de backlog van het product af op de behoeften van de stakeholders en de bedrijfsdoelenPrioriteer en verfijn de backlog van het product om de functies met de grootste impact als eerste te leverenBeheer de brug tussen de stakeholders en het ontwikkelingsteam, verduidelijk de vereisten en geef feedback om iedereen op dezelfde pagina te houden Zorg ervoor dat het team de Scrum-principes volgtBeperk knelpunten en help de leden van het team efficiënt te werken Voer sleutelceremonies uit zoals dagelijkse stand-ups, sprintplanning, sprintreviews en retrospectivesSticht een omgeving van samenwerking en voortdurende verbetering Ontwikkelteam (bestaat uit ontwikkelaars, testers, ontwerpers, UX-specialisten en operations engineers) Lever aan het eind van elke sprint een werkend productstapeltje af Beslis hoe het werk tijdens de sprint wordt uitgevoerd - schat in hoeveel taken ze kunnen voltooien, wijs onderling rollen toe en beheer de voortgang onafhankelijk Werk nauw samen met de eigenaar van het product om de vereisten te begrijpen en een product van hoge kwaliteit te leveren Werk samen met de eigenaar van het product om de richting van het product te beïnvloeden, zodat het resultaat waarde toevoegt en in lijn is met bredere doelstellingen van de organisatie

De baas zijn over uw Sprint met ClickUp

Effectief beheer van de cyclus van Sprints verhoogt de productiviteit, verbetert projectresultaten, bevordert samenwerking en stimuleert groei en leren.

Sprint mogen dan van korte duur zijn, ze zitten vol met processen, Taken en veranderende vereisten. Hoe lastig het echter ook is om Sprints te beheren, u kunt het zich niet veroorloven om het te laten mislukken of mislukken, want dat is een dure aangelegenheid.

In plaats van te vertrouwen op meerdere tools die uw werkstroom alleen maar rommeliger maken, gebruikt u een Agile projectmanagementtool zoals ClickUp om de hele cyclus van de Sprint te stroomlijnen. U kunt uw doelen voor de Sprint schetsen, ze koppelen aan acties, taken toewijzen, wijzigingen aanbrengen in uw werkstroom, de voortgang bewaken en inzichten krijgen uit eerdere Sprints - allemaal binnen één platform. Aan de slag met ClickUp en beheer elke Sprint vlot.