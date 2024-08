Wat is Agile Scrum? Met bewezen Agile Scrum technieken

Wat is Scrum ?

Scrum is een op Agile gebaseerd raamwerk voor projectmanagement waarbij interne en virtuele teams producten ontwikkelen in korte projectcycli die Sprints worden genoemd. Aan het einde van elke Sprint verzamel je feedback van klanten en verwerk je hun suggesties voordat je verder gaat met het ontwikkelingsproces.

Met massa's softwareontwikkelaars die zoemen over Agile Scrum en dagelijkse standups, is het gemakkelijk om te verdwalen en overweldigd te raken.

er zijn_ maar zoveel momenten dat je kunt knikken bij de waterkoeler _zonder iets te weten, toch?

Maar maak je geen zorgen.

Het is veel makkelijker dan het klinkt!

In deze Scrum gids gaan we in op alles wat je moet weten over Scrum om je te laten begrijpen hoe het jou en je hele team kan helpen. We belichten ook de beste manier om een Scrum project te managen.

Laten we beginnen!

Wat is Scrum?

Scrum is super eenvoudig:

Het is een softwareontwikkelingsmethodologie die teams, met name softwareteams, helpt bij het beheren van hun productontwikkeling.

Hoe werkt Scrum?

In de Scrum-methode volg je een incrementeel en iteratief proces voor project- of productmanagement.

De levenscyclus van het project wordt opgesplitst in kleinere cycli van specifieke periodes (sprints genoemd) die je onafhankelijk van elkaar aanpakt. Elke Sprint heeft een aanbevolen duur van 2-4 weken en helpt je om je project snel te ontwikkelen en je deadlines op tijd te halen.

Nadat elke cyclus van Sprints is voltooid, presenteer je de werkende software (increment genoemd) aan de belanghebbenden (meestal klanten) voor hun feedback.

**Wat is werkende software?

Het werkproduct is gewoon een levensvatbaar product in bruikbare voorwaarde.

Nadat je het product aan de klanten hebt gedemonstreerd en hun feedback hebt verzameld, implementeer je hun aanbevelingen voordat je naar de volgende Sprint gaat.

Dit is heel anders dan een traditioneel projectmanagementproces, zoals het watervalmodel, waarbij je een volledig product ontwikkelt voordat je het naar klanten verzendt.

Hier is een voorbeeld:

Stel dat je een softwareapplicatie ontwikkelt.

Als je traditionele methoden zoals Waterfall gebruikt, doe je al het complexe werk in het softwareontwikkelingsproces (abonnementen, testen en ontwikkelen) meer dan een jaar lang alleen.

Vervolgens presenteer je het aan je klanten, in de verwachting dat ze al het harde werk dat je erin hebt gestoken zullen waarderen. Het probleem is dat ze misschien niet alles mooi vinden.

Vergeet niet dat je deze app hebt gebouwd door aan te nemen wat ze willen en nodig hebben. Die aannames waren misschien niet juist.

Als je Scrum projectmanagement had gebruikt, had je ze actief bij elke stap kunnen betrekken en hun input kunnen krijgen. Dit helpt je om producten van superieure kwaliteit te bouwen, met de hoogste waarde voor je klanten!

Om het snelle werktempo bij te houden, gebruiken Scrum productteams een whiteboard (Scrum-bord) om hun taken en Sprints te beheren.

Waar wordt Scrum voor gebruikt?

Hoewel Scrum meestal wordt gebruikt door teams van ontwikkelaars om softwareprojecten te beheren en software van hoge kwaliteit te bouwen, kan het ook worden gebruikt door Agile marketing en verkoopteams om projecten efficiënt te beheren.

Hoe helpt Scrum?

Er zijn twee sleutelvoordelen van het gebruik van de Scrum-methode:

Omdat je niet het hele project in één keer probeert, is het gemakkelijker om wijzigingen aan te brengen als er iets misgaat. Als er bijvoorbeeld een technische storing is, hoef je maar één cyclus van de Sprint opnieuw te doen en niet alles (PHEW!) $$$img https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/06/image19-10.gif grappige gif van Robert Downey Jr /%img/ De sprint-gebaseerde iteratieve ontwikkeling stelt je in staat om feedback te krijgen van de belanghebbenden aan het einde van elke cyclus van de sprint en helpt je om dit te verwerken in je ontwikkeling voor de volgende Sprint. Met dit doorlopende proces betrek je de klanten actief en kun je een eindproduct maken waar ze van houden!

Onthoud de uitdrukking: "voor_de_klanten, door de_klanten?"

Scrum zorgt ervoor dat het echt is en niet slechts een marketinggimmick!

Een korte geschiedenis van de Scrum-methodologie

Als je bekend bent met rugby, weet je wat "scrum" betekent. Het is een rugbyformatie waarbij een team de koppen bij elkaar steekt en probeert balbezit te krijgen.

En dat is precies waar Scrum projectmanagement zijn wortels heeft.

Hier volgt een korte geschiedenisles over Scrum:

In 1986 introduceerden twee Japanse professoren, Hirotaka Takeuchi en Ikujiro Nonaka , de term "scrum" in hun Harvard Business Review artikel "The New New Product Development Game"

en , de term "scrum" in hun Harvard Business Review artikel "The New New Product Development Game" Hierdoor geïnspireerd, gebruikte Jeff Sutherland de Scrum-theorie voor softwareontwikkelingsprojecten in het begin van de jaren 1990

de Scrum-theorie voor softwareontwikkelingsprojecten in het begin van de jaren 1990 In 1995 presenteerden Jeff Sutherland en Ken Schwaber Scrum als een passend raamwerk op de OOPSLA '95 (Object-Oriented Programming, Systems, Languages & Applications '95) conferentie

Scrum als een passend raamwerk op de OOPSLA '95 (Object-Oriented Programming, Systems, Languages & Applications '95) conferentie In 2001 introduceerden Ken Schwaber, Jeff Sutherland en 15 anderen het Agile projectmanagement raamwerk en werd Scrum gedefinieerd als een Agile-gebaseerde projectmanagement methodologie

Maar wacht, wat is Agile?

Het Agile framework is een brede classificatie van managementmethoden die gebaseerd zijn op de Sprint aanpak.

Hoewel elke Agile methode uniek is, volgen alle Agile methoden het Agile Manifest.

Is Agile een onderdeel van Scrum?

Agile is geen onderdeel van Scrum; het is andersom.

Scrum is een subset van Agile, gebouwd op de verschillende Agile managementwaarden en -principes. Het gebruikt een iteratieve aanpak van korte duur voor productontwikkeling.

Wat is het Agile Manifest?

Het Agile Manifest is een korte samenvatting van de Agile-methode en waar het voor staat. Het bestaat uit 12 sleutelprincipes die de leidraad vormen voor Agile ontwikkeling en de best practices van Agile programmeren.

Je moet de Agile principes nauwgezet volgen om ervoor te zorgen dat alles volgens abonnement verloopt. Hier volgt een samenvatting van die principes:

Agile principes van klanttevredenheid: je klant moet altijd je prioriteit zijn. Inspecteer en pas je aan aan veranderende behoeften en feedback om een werkend product af te leveren waar ze blij mee zijn. Agile-principes van kwaliteit: je primaire succesmeting is klanttevredenheid. Dit wordt bereikt met testgestuurde, duurzame ontwikkeling die leidt tot voortdurende verbetering. Agile principes van teamwerk: leden van het team moeten altijd actief betrokken en gemotiveerd zijn. Geef uw hele team de kracht, behandel ze als capabele individuen en geef ze de middelen die ze nodig hebben om te slagen. Agileprincipes van projectmanagementhoud je testgestuurde ontwikkeling eenvoudig en evalueer je proces voortdurend. Verwijder alle onnodige processen om dingen te versnellen en optimaliseer dingen regelmatig.

wat betekent dat allemaal?

Agile ontwikkelingsmethodologieën inspecteren en passen zich in de loop van de tijd aan veranderende vereisten aan en moedigen constante feedback van de eindgebruikers aan.

Ze implementeren feedback van de klant op alle niveaus om ervoor te zorgen dat het eindproduct iets is waar ze niet over uitgepraat raken, iets wat je niet ziet in het watervalmodel.

laten we nu eens kijken hoe de _Scrum methode in het Agile raamwerk past.

Zie het zo: als Agile een dieet is, dan is Scrum een recept om dat dieet te vergemakkelijken.

In principe is Scrum een subset van het Agile framework, met Scrum waarden en Scrum-principes die voortbouwen op de Agile-principes.

Het doel van Scrum is om de testgestuurde ontwikkelingsprincipes te nemen en ze sneller, eenvoudiger en flexibeler te maken, zodat je complexe producten gemakkelijk kunt ontwikkelen.

En hoewel Agile- en Scrum-teams op elkaar lijken, verschillen hun rollen enigszins.

In een Agile team kun je bijvoorbeeld een Agile coach of projectmanager hebben, terwijl in een Scrum team de rol van een projectmanager meestal verdeeld is tussen de eigenaar van het product, de Scrum master rol en het ontwikkelteam.

Waarom heet het Agile Scrum?

Scrum staat ook bekend als Agile Scrum omdat het gebruik maakt van de basisprincipes van de Agile projectmanagement filosofie.

In feite kun je Scrum combineren met een andere Agile methode zoals de Kanban methode, Extreme Programming, Lean, of Scaled Agile framework voor meer efficiëntie.

Wie kan baat hebben bij Scrum?

Agile methoden zoals Scrum zijn van nature geschikt voor teams die software ontwikkelen.

Aangezien softwareontwikkelingsprojecten meestal gepaard gaan met strenge klantentests en zeer flexibel zijn, past Scrum hier perfect bij.

Maar het zijn eigenlijk kernelementen van Scrum.

Elk Scrum artefact vormt de ruggengraat van je processen om ervoor te zorgen dat Scrum effectief werkt.

Hier is een korte blik op de artefacten die vorm geven aan het Scrum raamwerk.

A. Wat is een product backlog?

De product backlog is een geprioriteerde lijst van taken die Voltooid moeten worden en alles wat er moet gebeuren om een project te realiseren.

Dit Scrum artefact is in wezen een lijst van alles wat nog gedaan moet worden om een project af te ronden.

Meestal wordt een product backlog item gepresenteerd via user stories om het makkelijker toepasbaar te maken.

Wat zijn user stories?

User stories zijn een kernonderdeel van de Agile Scrum-methodologie.

Het zijn korte beschrijvingen van functies van een product vanuit het perspectief van de eindgebruiker. In de Agile methodologie heeft een user story het formulier van deze eenvoudige zin:

"Als [eindgebruiker rol], wil ik [de wens] zodat [de reden]".

De ontwikkelaars houden dan rekening met dat verhaal van de gebruiker als ze functies bouwen en creëren in hun werkstroom. Dit is bedoeld om producteigenaren en leden van Scrum-teams te helpen het perspectief van de gebruiker te overwegen in plaats van hun eigen perspectief. Het helpt het productteam in wezen om een gedeeld begrip te creëren van wat de gebruiker echt nodig heeft.

Verandert de product backlog?

Omdat Scrum zo'n dynamische projectmanagement methodologie is, kan geen enkel Scrum artefact statisch blijven. Daarom veranderen de items van je product backlog voortdurend naarmate je project vordert.

hoe gebeurt dit?

Omdat je na elke cyclus regelmatig feedback krijgt, heb je een beter idee van wat klanten willen en nodig hebben. Je kunt dan een backlog item toevoegen of verwijderen om ervoor te zorgen dat je eindproduct een accurate weergave is van hun eisen. Dit hele proces staat bekend als backlogverfijning.

B. Wat is een Sprint backlog?

De sprint backlog is in wezen een product backlog, behalve dat het alleen items bevat voor een bepaalde Sprint.

Net als de productbacklog is de sprintbacklog uiterst flexibel omdat uw ontwikkelingsteam de stories aanpast op basis van de feedback die ze krijgen.

C. Wat is een increment?

nee, dit is niet uw jaarlijkse salarisverhoging

Het increment, ook bekend als werkende software of product increment, is het bruikbare eindproduct van elke Scrum Sprint.

Bijvoorbeeld, als een Sprint gericht was op het maken van een functie voor een app, dan wordt die voltooide functie het product-increment van de Sprint genoemd.

Wat zijn de sleutel Scrum rollen?

Het is dus duidelijk dat Scrum een gespecialiseerde methodologie voor projectmanagement is.

maar hoe zit het met de mensen die het uitvoeren?

_Zouden zij ook niet speciaal moeten zijn?

Dat zijn ze ook!

Hoewel elk bedrijf en elk Scrum team anders is, bevatten ze allemaal gewoonlijk drie sleutel Scrum rollen. Deze drie partijen werken voortdurend met elkaar samen om ervoor te zorgen dat het project zijn deadlines haalt.

Hier volgt een kort overzicht van de verschillende rollen in het Scrum teammodel.

A. Wie is de eigenaar van het product?

Het SCRUM ontwikkelingsproces begint met de Scrum product eigenaar.

Zij hebben een visie over wat het eindproduct moet worden. Zij kennen de productvereisten en nemen de uiteindelijke beslissingen over wat wel of niet wordt meegenomen.

De eigenaar is ook de persoon die elk increment voorstelt aan de belanghebbenden en hun feedback doorgeeft aan het Scrum team.

Het is essentieel dat er één Scrum product eigenaar is in elk project en dat zijn autoriteit onbetwist is.

waarom?

_Wel, zou je zowel Archie als Reggie de leiding geven over de feestregelingen?

Als je meer dan één eigenaar hebt, zal er geen duidelijk leiderschap zijn, wat de besluitvorming zal bemoeilijken.

Als je meer dan één Scrum producteigenaar hebt, krijg je hiermee te maken:

leuk, toch?

En hoewel je één product eigenaar kunt hebben voor meerdere Scrum teams, is het niet echt aan te raden, zelfs als het om kleine projecten gaat.

Omdat de rol van producteigenaar zoveel verantwoordelijkheid met zich meebrengt, is het ook belangrijk dat ze de juiste Scrum training krijgen. Voor de juiste Scrum training en Scrum certificering zijn professionele Scrum groepen zoals de Agile Alliance of Scrum Alliance betrouwbare bronnen.

B. Wie is de Scrum master?

In het Scrum raamwerk is de Scrum meester is zoiets als een projectmanager met een coolere naam.

Ze houden de productontwikkeling bij elkaar en houden ze verantwoordelijk voor hun doelen en deliverables.

Een belangrijke functie van de Scrum master rol is het bevorderen van de gemeenschap en harmonie binnen het team. Ze kunnen ook de eigenaar van het product helpen met de middelentoewijzing proces.

Scrum masters streven niet per se naar rendement op investering (hoewel ROI een factor is), maar proberen de juiste werkwijzen te bevorderen om het Agile proces te stroomlijnen en een effectief Scrum team te creëren.

de _kernrollen en_taken van een Scrum master _ verschillen echter per bedrijf

In de ene Agile organisatie kan de Scrum master verantwoordelijk zijn voor een deel van het productontwikkelingsproces zelf. In een grotere Agile organisatie kan hij gewoon een bemiddelaar zijn die het team coacht bij de productontwikkeling.

Omdat de rol van de Scrum master zoveel verschilt van die van een gewone projectmanager, kunnen ze niet onmiddellijk Scrum teams managen. Het wordt aanbevolen dat elke projectmanager een gecertificeerde Scrum master wordt voordat hij de rol op zich neemt.

Ze zouden idealiter een grondige Scrum-training moeten volgen bij professionele groepen, zoals Scrum.org en Project Management Institute, en een Scrum-certificering moeten behalen voordat ze deze projecten gaan managen. Dat zal je zeker een geweldige Scrum master maken.

C. Wie maakt deel uit van het Scrum development team?

Het Scrum development team is waarschijnlijk het hardst werkende team in de wereld.

Scrumteams zijn kleine teams van 5-7 leden die het grootste deel van de ontwikkelingsinspanning in een project uitvoeren. De leden van een Scrum-team hebben meestal gespecialiseerde vaardigheden en trainen hun collega's om ervoor te zorgen dat niemand het ontwikkelingsproces vertraagt.

Deze functieoverschrijdende teams zijn ook zeer zelforganiserende teams en helpen elkaar om hun doelen te bereiken met minimale hulp van buitenaf.

Vanwege het niveau van zelforganisatie dat nodig is, moeten leden van Scrum-teams grondig getraind en ervaren zijn om hun taken uit te voeren. Hoewel ze niet verplicht zijn om een Scrum-certificering van een professioneel Scrum-instituut te halen, wordt het wel aanbevolen.

Wat zijn de sleutel Scrum ceremonies (gebeurtenissen)?

Het Scrum raamwerk is gebaseerd op een opeenvolging van zich herhalende gebeurtenissen (Scrum events) die het project bijhouden. Ze zijn van vitaal belang voor de voortgang van een project en je kunt niet zonder ze.

Hier volgt een nadere blik op de Scrum-gebeurtenissen die de ontwikkeling sturen.

**A. Wat is de vergadering voor het plannen van de backlog?

Dit is de eerste Scrum planningsvergadering.

Hier begint de eigenaar van het product met het bouwen van de product backlog om het team een idee te geven van alle taken en stories die ze gaan behandelen. Omdat je product backlog voortdurend verandert door nieuwe feedback van klanten, is deze gebeurtenis nooit echt afgelopen.

Je zult je product backlog voortdurend moeten bijstellen in de planning totdat je product klaar is.

B. Wat is de vergadering voor de planning van de Sprint? Sprint planning is een ander kernonderdeel van het Scrum- en Agile-proces.

In de Sprint planning vergadering beslist het hele ontwikkelingsteam over de scope (het geplande werk) voor een individuele iteratieve cyclus.

Het team bekijkt de bestaande stories in de product backlog en beslist welke ze in de huidige Sprint zullen proberen. Het team beslist vervolgens over de deadlines voor deze sprint en verdeelt de verantwoordelijkheden voor de Taken onder elkaar.

C. Wat is een Scrum sprint?

_Wat is het eerste dat in je opkomt als je Sprints hoort? Usain Bolt?

of misschien de buurtkinderen die op volle snelheid rennen?

/

Dat is ook wat Sprints zijn in het Agile proces!

Sprints, ook wel time boxes of iteraties genoemd, zijn meestal periodes van twee weken die een sessie van een project omvatten.

Tijdens elke iteratie van een vaste lengte werkt je ontwikkelteam:

Werkt actief aan een product

Inspecteert en past aan op feedback van klanten

Controleert het team elkaar

Hoewel de meeste Sprints een "sprint doel" hebben dat bestaat uit een set van deliverables, kunnen deze doelen flexibel zijn. Dit komt omdat Sprints rekening moeten houden met feedback van de klant en als de klant wijzigingen nodig heeft, moet de Scrum Sprint daar rekening mee houden.

D. Wat zijn dagelijkse standups?

Daily standups zijn supersnelle, dagelijkse Scrum vergaderingen voor Sprint voortgangsupdates over alles wat met de product backlog te maken heeft. Teams gebruiken de dagelijkse Scrum vergadering om te bespreken wat er is gebeurd en om zich voor te bereiden op het komende werk.

Dagelijkse Scrum vergaderingen moeten:

Minder dan 15 minuten duren

Alle leden van het team aanwezig zijn

Geleid worden door de Scrum master die iedereen bij de Taak houdt

S ochtends zijn om te reflecteren op de vorige dag en de agenda voor de dag vast te stellen

Vergeet niet dat de dagelijkse Scrum vergadering niet een vergadering is om projectbelemmeringen op te lossen.

Opgemerkte voortgangsbelemmeringen worden gewoonlijk onmiddellijk na de vergadering behandeld door de relevante subgroep.

Tijdens de dagelijkse vergaderingen beantwoordt elk teamlid de volgende drie vragen als onderdeel van het Scrum-proces:

_Wat heb je gisteren gedaan?

Wat ga je vandaag doen?

Zijn er belemmeringen op het project?

E. Wat is de Scrum of Scrums vergadering?

_Scrum of Scrums klinkt als de eindstrijd in een fantasie TV-serie over Scrum-management, toch?

helaas niet. Het is een beetje als een grote _dagelijkse Scrum-vergadering .

Soms verdelen Teams zich in meerdere Scrum teams om grote projecten aan te kunnen. Bovendien, als je een groot team grootte hebt, is het het beste om ze op te delen in meerdere Scrum teams.

Hoewel al deze teams naar hetzelfde sprint doel toewerken, werken ze vrij onafhankelijk.

maar omdat er _meerdere teams betrokken zijn, moeten ze ook coördineren, toch?

Dat is waar de Scrum of Scrums vergadering om de hoek komt kijken.

Hier komen vertegenwoordigers van elk individueel team samen om iedereen regelmatig bij te praten over de voortgang van hun Sprint. De Scrum of Scrums zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde pagina zit en op de hoogte is van wat elk Scrum team aan het doen is.

F. Wat is de Sprint Review vergadering?

Een sprint review vergadering dient als inspectiepunten voor de stakeholder en is waar teams het increment presenteren aan de stakeholders voor hun feedback.

Hier presenteert u een demo van de werkende software voor kwaliteitscontrole en validatie door de belanghebbenden. Op deze manier krijgen teams op tijd feedback van de belanghebbenden en kunnen ze de nodige wijzigingen aanbrengen in de komende Sprint.

**G. Wat is een sprint retrospective?

De retrospective **vergadering wordt uitgevoerd aan het einde van de sprint en houdt in dat het hele team de laatste sprint inspecteert en bespreekt hoe de dingen in de volgende sprint kunnen worden verbeterd.

Leren van feedback is een sleutelonderdeel van de Agile Scrum-methodologie en dit geeft de leden van het team fantastische mogelijkheden om te leren.

Door na te denken over wat er fout ging in de vorige sprint en te brainstormen over ideeën om de toekomstige sprint te verbeteren, gebruiken teams de sprint retrospectief om na verloop van tijd systematisch te verbeteren.

Bonus: Sprint retrospectieve sjablonen Hoe verschilt een sprint review van een sprint retrospective ?

Zowel de review als de retrospectieve vergaderingen zorgen ervoor dat er regelmatig wordt geïnspecteerd, maar van twee verschillende dingen.

In een sprint review ligt de focus op het demonstreren en verbeteren van het product increment, terwijl in de retrospective de focus ligt op procesverbetering door het analyseren van voorgaande Sprints.

Hoe de Agile Scrum methode soepel te laten verlopen

de Scrum teamrollen , artefacten en ceremonies helpen je het _Scrum framework op te bouwen en producten te ontwikkelen met een hoge business value _

Maar ze zijn niet genoeg om je projecten helemaal te managen.

geschokt? Hoeft niet._

Als je echt wilt profiteren van Scrum Kanban, Scaled Agile, Extreme Programming of welke Agile methode dan ook, dan moet je de juiste Agile software gebruiken.

waarom?

Zonder Agile software heeft je team geen geconsolideerde plek voor al hun activiteiten. Ze zullen tussen verschillende apps moeten schakelen om een goed beeld te krijgen van wat er gaande is.

(En bij elk Scrum-project gebeurt er meestal veel!)

Uitstekend Agile Scrum hulpmiddelen zullen een Agile team helpen:

De voortgang van hun project of Sprint bijhouden

Elk product backlog item, user story en hun story points bijhouden

Samenwerken met elkaar en belanghebbenden van het project

maar met de vele beschikbare tools vandaag de dag, voor welke kies je?

Simpel: ClickUp!

De beste scrumtool voor 2021: ClickUp

ClickUp is 's werelds best beoordeelde tool voor Agile Scrum projectmanagement.

Gebruikt door 200,000+ teams van start-ups tot grote bedrijven zoals Google en Webflow, maakt het Scrum en Agile transformatie moeiteloos.

Als u bovendien op zoek bent naar de ultieme tool om de sleuteluitdagingen voor virtuele teams in verband met remote projectmanagement te overwinnen, gebruik dan ClickUp!

ClickUp heeft tal van functies om u te helpen met in-house en remote Agile Scrum projecten, zoals:

Omgaan met veranderende fasen van taken met meerdere weergaven

Bijhouden wat uw Spints bevatten met Sprint Lijsten

Bewaak de voortgang van uw taken met Agile Dashboards

Taak statussen bijhouden met Aangepaste Statussen

Directe communicatie vergemakkelijken met Toegewezen Commentaar

Hier is een korte blik op hoe ClickUp helpt bij Agile en Scrum ontwikkeling:

1. Meerdere weergaven die je helpen bij het beheren van verschillende projectvereisten

bij Agile_ en Scrum draait het allemaal om aanpassen aan veranderende eisen van de klant, toch?

Daarom moet je projectmanagement tool ook met deze veranderende behoeften overweg kunnen.

In plaats van een starre beheertool te gebruiken die je Agile team dwingt om zich aan te passen aan de interface, gebruik je ClickUp!

Het geeft je meerdere weergaven om je onmiddellijk aan te passen aan de Scrum- en Agile-aanpak.

Hier volgt een gedetailleerde weergave van deze views en hoe ze elk Scrum- of Agile-team helpen:

A. Vereiste Taak Weergaven

ClickUp heeft twee vereiste weergaven van taken om twee veelvoorkomende projectmanagementstijlen te hanteren:

Lijstweergave

Deze weergave is perfect voor Scrum-teams die hun werk beheren met takenlijsten in GTD-stijl. Taken worden weergegeven als een eenvoudige checklist, zodat je ze gemakkelijk kunt afvinken naarmate de voortgang vordert.

Gebruik het om je Sprint lijsten bij te houden voor meerdere taken. Omdat elke taak na elkaar wordt opgesomd als een geordende lijst, kun je elke taak op volgorde aanpakken.

Weergave bord

De Scrum board weergave is perfect voor teams die Scrum en Kanban methodes willen combineren. Je kunt deze weergave zelfs gebruiken als je gewoon wat Kanban-bord functie in je Scrum-bord!

Hier worden je taken op een Scrum-takenbord gelegd waar je ze naartoe kunt slepen om ze snel aan te passen.

C. Weergave kalender

De Kalenderweergave van ClickUp helpt u om uw Sprint-taken van tevoren te abonneren en te beheren. Gebruik het ook om te beslissen wanneer u items van uw product backlog kunt toevoegen aan uw Sprint backlog.

Voor extra flexibiliteit kunnen managers hun kalender weergeven als:

Dagen : weergave van alle taken die voor een bepaalde datum gepland staan en een dagelijkse beoordeling van de productiviteit doen

: weergave van alle taken die voor een bepaalde datum gepland staan en een dagelijkse beoordeling van de productiviteit doen 4-Days : bekijk uw takenplanning over een voortschrijdende periode van vier dagen

: bekijk uw takenplanning over een voortschrijdende periode van vier dagen Week : weergave van uw wekelijkse Sprint planning

: weergave van uw wekelijkse Sprint planning Monthly: toont uw project roadmap op een maandelijkse basis

D. Ik-modus

ClickUp's Me Mode is de perfecte manier om alleen bij te houden wat aan u is toegewezen.

Taken, opmerkingen en lijsten die aan u zijn toegewezen worden alleen gemarkeerd. Op deze manier kunt u zich gemakkelijk concentreren op uw taken zonder afgeleid te worden door de opdrachten van andere leden van het team.

2. Sprint Lijsten om altijd je Sprints bij te houden

de Scrum- en Agile-benaderingen draaien **_om sprints**.

Vraag het een willekeurige Scrum master, en dat is het enige waar je ze over hoort praten.

Maar omdat Sprints zo essentieel zijn voor Scrum, moet je projectmanagementtool er effectief mee om kunnen gaan.

ClickUp laat je Sprint Lijsten maken die de deliverables voor elke Sprint opsplitsen. Omdat dit checklists zijn, kunt u snel items afvinken tijdens de voortgang van de huidige Sprint.

U kunt zelfs Scrum-punten aan deze lijsten toevoegen om te bepalen hoe lang het duurt om uw Scrum backlog af te werken.

Omdat dit zo gemakkelijk te lezen en te gebruiken is, kan een Agile coach het gemakkelijk gebruiken om nieuwe teams te trainen in de verschillende Agile werkwijzen.

3. Agile dashboards voor gedetailleerde visuele overzichten van projecten

er gaat niets boven **_echt _de voortgang van je project zien, toch?

Ik bedoel, het is veel beter dan alleen maar naar nummers te kijken.

Om u daarbij te helpen, heeft ClickUp krachtige Dashboards. Ze geven u snelle, gedetailleerde overzichten van de voortgang van uw project.

Hier ziet u hoe deze Dashboards u helpen om de Agile aanpak van projectmanagement aan te pakken:

A. Snelheidsgrafieken

De Velocity Chart van ClickUp helpt u bij het bepalen van het voltooiingspercentage van uw taken.

Alle taken worden onderverdeeld in tweewekelijkse of wekelijkse intervallen en hun gemiddelde snelheid wordt weergegeven in de grafiek. ClickUp groepeert ook automatisch gegevens van lijsten met Sprints zodat ze gemakkelijker kunnen worden toegevoegd. Dit helpt u te identificeren hoe snel u door uw Scrum backlog heen raast.

B. Burndown grafieken

De Burndown grafiek van ClickUp laat zien hoe uw team presteert ten opzichte van een target. Het laat ook zien hoeveel werk er nog Voltooid moet worden.

De burndown grafiek laat verschillende statistieken zien zoals:

Doel voortgang : toont het ideale tempo voor het voltooien van taken om je Sprint doel te bereiken

: toont het ideale tempo voor het voltooien van taken om je Sprint doel te bereiken Geprojecteerde voortgang : toont de huidige voortgang van je team op basis van voltooide taken

: toont de huidige voortgang van je team op basis van voltooide taken Active: toont het huidige nummer van voltooide taken

Zoals een release burndown grafiek je helpt te identificeren of je achterloopt op schema of niet, gebruiken Scrum teams ze om snel voortgangsbelemmeringen te identificeren.

C. Burnup grafieken

In tegenstelling tot een sprint burndown grafiek, laten burnup grafieken zien hoeveel werk je al Voltooid hebt ten opzichte van het totale werk. Op deze manier kun je de balans opmaken van wat je hebt afgerond en je team motiveren om goed af te ronden.

/

D. Cumulatieve stroomdiagrammen

ClickUp's Cumulatieve stroomdiagrammen laten zien hoe uw Taken vorderen in de tijd.

Uw Taken zijn onderverdeeld in verschillende kleuren op basis van hun huidige status. Dit helpt u om snel knelpunten te identificeren en in te stappen om ze op te lossen.

/

4. Aangepaste statussen om verschillende fasen van taken te helpen beheren

Vergeet niet dat de Scrum- of Agile-methodologie niet alleen voor teams voor softwareontwikkeling is.

Het wordt ook gebruikt door meerdere teams, zoals verkoopteams en marketingprofessionals.

En hoewel het basisraamwerk van het Scrum-proces constant blijft, heeft elk team zijn eigen specifieke behoeften en projectfasen.

voorbeeld: de reviewprocessen voor Agile softwareontwikkeling en Agile marketingprojecten zullen heel verschillend zijn

Daarom heb je een tool nodig die op maat gemaakte statussen kan maken voor elk van je projecten.

Met de functie Custom Statuses van ClickUp kunt u projectstatussen per geval aanpassen aan uw vereisten. Op deze manier zit u niet vast aan een starre set statussen die niet relevant zijn voor uw behoeften.

een van de sleutel voordelen van het _Scrum proces is snelle doorlooptijden.

maar dat bereik je niet als je leden er een eeuwigheid over doen om op je opmerkingen te reageren, toch?

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/06/image16-12.gif grappig horloge gif /%img/

Met de functie Toegewezen opmerkingen van ClickUp kunt u afscheid nemen van dit probleem!

Met ClickUp kunt u snel Taken maken van opmerkingen en deze toewijzen aan een willekeurig lid van uw team. Ze worden dan op de hoogte gebracht van deze opmerkingen en ze verschijnen zelfs in de secties opmerkingen en vermeldingen van hun startpagina in hun inbox.

Zodra de taak is voltooid, kunnen ze de opmerking markeren als opgelost om onnodige follow-ups te voorkomen!

Dit zijn echter niet alle ClickUp functies .

Om de Agile-transformatie te ondersteunen, biedt deze effectieve tool vrachten aan extra functies voor Agile-ontwikkeling en Scrum-principes:

Prioriteiten : stel een prioriteit in voor uw Sprint taken op basis van de hoogste prioriteit

: stel een prioriteit in voor uw Sprint taken op basis van de hoogste prioriteit Automatisering : automatiseer 50+ taken binnen ClickUp-taak om tijd te besparen

: automatiseer 50+ taken binnen ClickUp-taak om tijd te besparen Pulse : visualiseer de activiteit van uw team met behulp van een real-time statusrapport met een uitstekend niveau van detail

: visualiseer de activiteit van uw team met behulp van een real-time statusrapport met een uitstekend niveau van detail Werklastweergave : teamleiders kunnen ervoor zorgen dat elk lid alleen de juiste hoeveelheid werk aanpakt op basis van hun capaciteit

: teamleiders kunnen ervoor zorgen dat elk lid alleen de juiste hoeveelheid werk aanpakt op basis van hun capaciteit Goals : splits je Sprint of product doelen op in kleinere, kristalheldere Targets

: splits je Sprint of product doelen op in kleinere, kristalheldere Targets Subtaken en Checklists : verdeel complexe taken of werkitems in eenvoudigere taken of Nog te doen lijsten

: verdeel complexe taken of werkitems in eenvoudigere taken of Nog te doen lijsten Mindmaps : maak mindmaps in gratis formulieren om het proces van de sprintplanning te vereenvoudigen

: maak mindmaps in gratis formulieren om het proces van de sprintplanning te vereenvoudigen Gantt Charts : breng de voortgang van uw project eenvoudig in kaart met prachtige Gantt grafieken

: breng de voortgang van uw project eenvoudig in kaart met prachtige Gantt grafieken Dependenties : pak uw Agile softwareontwikkelingstaken snel in de juiste bestelling aan

: pak uw Agile softwareontwikkelingstaken snel in de juiste bestelling aan Detailed Reporting : analyseer de prestaties van het team met gedetailleerde werkrapporten tijdens de sprint review, sprint retrospective of vergadering over sprint planning

: analyseer de prestaties van het team met gedetailleerde werkrapporten tijdens de sprint review, sprint retrospective of vergadering over sprint planning Aangepaste toegangsrechten : laat clients en belanghebbenden toe in uw project ruimte voor betere samenwerking zonder afbreuk te doen aan uw privacy

: laat clients en belanghebbenden toe in uw project ruimte voor betere samenwerking zonder afbreuk te doen aan uw privacy Sjablonen : Gebruik ClickUp'sagile sjablonen voor uw volgende project

: Gebruik ClickUp'sagile sjablonen voor uw volgende project Krachtige mobiele apps voor iOS en Android: houd je werk onderweg in de gaten

Conclusie

wat is Scrum?

We hopen dat deze Scrum gids je geholpen heeft om dat te beantwoorden.

Maar we zullen het toch nog even kort herhalen:

Scrum is een onderdeel van Agile projectmanagement dat je helpt feedback van klanten te integreren en snel geweldige eindproducten af te leveren.

En van Scrum-principes tot de Scrum backlog en de vergadering voor de Sprint planning, er komt heel wat kijken bij Scrum.

Gelukkig kun je Scrum of Agile projectmanagement gemakkelijk beheren met de juiste Scrum-software.

Dus waarom niet meld u vandaag nog aan voor ClickUp ?

ClickUp is perfect voor elke grootte van een team en heeft alles wat u nodig hebt om uw backlog, Sprints en leden van uw team te beheren, allemaal met het hoogste niveau van gebruiksvriendelijkheid!