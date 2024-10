Black Box, White Box en Gray Box testen begrijpen

Software kan er vlekkeloos uitzien totdat er een wegversperring optreedt en alles plotseling uit elkaar valt.

Voor ontwikkelaars en testers kan het kiezen van de juiste testmethode het verschil betekenen tussen probleemloos werken en een nachtmerrie van supporttickets.

Black box-, white box- en gray box-testen bieden verschillende manieren om software te onderzoeken, van hoe gebruikers ermee omgaan tot wat er onder de motorkap gebeurt.

Maar weten welke je moet gebruiken en wanneer is de sleutel tot het ontdekken van problemen voordat ze jou pakken.

Laten we eens kijken hoe elke methode werkt en hoe u de juiste kiest voor uw project. 📝

Understanding Black Box Testing

Black box testing is een methode om software te testen zonder de interne werking ervan te kennen

Laten we zeggen dat je een login functie test in een app voor mobiel bankieren. Bij black box testen kijk je niet naar de code die de login verwerkt.

In plaats daarvan test je of de app zich gedraagt zoals verwacht wanneer je verschillende gegevens invoert, zoals correcte referenties, onjuiste wachtwoorden of zelfs lege velden.

Je kijkt alleen of de app je laat inloggen of de juiste foutmelding laat zien, niet hoe de app deze invoer achter de schermen verwerkt.

Wanneer black box testen gebruiken technieken

Hoewel functioneel testen de meest voorkomende vorm van black box testen is, is deze testtechniek ook nuttig in verschillende andere scenario's.

Het werkt goed voor gebruikersacceptatietesten (UAT), waarbij echte gebruikers controleren of de software aan hun eisen voldoet zonder de code te begrijpen.

Deze methode is ook effectief bij integratietesten, waarbij wordt beoordeeld hoe verschillende componenten samenwerken zonder in hun interne structuren te duiken. Bijvoorbeeld bij het evalueren van hulpmiddelen voor prestatiebeheer black box testing helpt ervoor te zorgen dat alle functies naadloos op elkaar aansluiten.

Na updates zorgen regressietests met black box-methoden ervoor dat bestaande functies intact blijven.

Daarnaast kunnen testers applicaties van derden evalueren vanuit het perspectief van de gebruiker, waarbij de nadruk ligt op prestaties, betrouwbaarheid en gebruiksgemak - ook wel niet-functioneel testen genoemd.

Voordelen

Valideert of de software voldoet aan de verwachtingen van de gebruiker

Geeft een onbevooroordeelde weergave omdat testers geen kennis van de interne code nodig hebben

Onthult problemen met bruikbaarheid en integratie die andere methoden over het hoofd zouden kunnen zien

Toepasbaar in verschillende fasen van ontwikkeling, waaronder systeem- en acceptatietesten

Beperkingen

Missen van bugs gerelateerd aan interne logica of code structuur

Minder effectief voor complexe systemen waar het begrijpen van het interne werk cruciaal is

Kan resulteren in overbodige testgevallen, die zich alleen richten op inputs en outputs

Potentieel onvolledige testdekking door gebrek aan inzicht in de code

Voorbeelden van black box testen

Black box testen richt zich op wat de software doet, niet hoe het dat doet. Hier zijn enkele veelvoorkomende voorbeelden:

Betalingsverwerking: Testers onderzoeken verschillende betalingsopties om ervoor te zorgen dat transacties correct worden uitgevoerd, inclusief hoe de app omgaat met geweigerde betalingen

Testers onderzoeken verschillende betalingsopties om ervoor te zorgen dat transacties correct worden uitgevoerd, inclusief hoe de app omgaat met geweigerde betalingen Verzenden van formulieren: Als gebruikers een registratieformulier invullen, evalueren testers hoe het systeem reageert op voltooide invoer, ontbrekende informatie en onjuiste formats

Als gebruikers een registratieformulier invullen, evalueren testers hoe het systeem reageert op voltooide invoer, ontbrekende informatie en onjuiste formats Winkelwagentransacties: In een e-commercesite controleren testers of het toevoegen en verwijderen van items de totaalprijs correct bijwerkt

In een e-commercesite controleren testers of het toevoegen en verwijderen van items de totaalprijs correct bijwerkt Zoekfunctionaliteit: Black box testers voeren verschillende zoektermen in om te zien of de applicatie relevante resultaten retourneert en netjes omgaat met typefouten of lege zoekopdrachten

Black box testers voeren verschillende zoektermen in om te zien of de applicatie relevante resultaten retourneert en netjes omgaat met typefouten of lege zoekopdrachten Foutafhandeling: Door foutieve gegevens in te voeren, observeren testers hoe de applicatie omgaat met fouten en communiceert met gebruikers

Understanding White Box Testing

White Box Testing is een testtechniek voor software waarbij de tester de broncode onderzoekt om te begrijpen hoe deze werkt en controleert of deze correct werkt.

Laten we zeggen dat je een eenvoudige functie hebt die twee nummers optelt.

Bij white box testing test je deze functie door input te geven zoals 'add(2, 3)' en het resultaat te controleren. Je kijkt ook naar de code zelf.

Je controleert het volgende:

Wordt de optelling correct gedaan?

Zijn er onnodige stappen?

Kan het goed omgaan met verschillende soorten invoer, zoals negatieve nummers of grote waarden?

Deze type testen van software zorgt ervoor dat de code achter de schermen schoon en efficiënt is en werkt zoals verwacht.

Wanneer white box testen technieken gebruiken

White box testen is een essentieel hulpmiddel in agile testen omgevingen, waar snelle feedback en voortdurende verbetering de sleutel tot succes zijn. Het is nuttig wanneer je ervoor moet zorgen dat de interne werking van je code rotsvast is terwijl je het hoge tempo van de ontwikkeling bijhoudt.

Bij agile softwareprojecten ligt de nadruk op vroeg en vaak testen, en white box testing past hier goed bij omdat je problemen snel kunt opsporen en je code kunt optimaliseren terwijl je bezig bent.

Dus als je in een soortgelijke installatie werkt en ervoor wilt zorgen dat je code van topkwaliteit is, is deze testmethode noodzakelijk om alles soepel te laten verlopen.

Voordelen

Biedt grondige zichtbaarheid in het interne werk van de applicatie

Identificeert verborgen bugs en zwakke plekken in de veiligheid in een vroeg stadium van het ontwikkelingsproces

Maakt optimalisatie van paden in code en prestatieverbeteringen mogelijk

Zorgt ervoor dat alle vertakkingen en paden worden getest voor uitgebreide validatie

Limieten

Vereist een grondig begrip van de code, wat complex en tijdrovend kan zijn

Vereist een aanzienlijke inspanning om testgevallen te maken en te onderhouden

Onderzoekt voornamelijk interne logica, waardoor problemen met de gebruikersinterface of systeemintegraties over het hoofd kunnen worden gezien

Kan gedrag op een hoger niveau over het hoofd zien of problemen die voortkomen uit het gebruik in de praktijk

Kan kostbaar zijn in termen van tijd en middelen, vooral voor doorlopend onderhoud

Voorbeelden van white box testen

Hier zijn enkele voorbeelden van white box testen die laten zien hoe het in de praktijk werkt:

Code path testing: Testers onderzoeken alle mogelijke paden door de code om een grondige evaluatie van verschillende vertakkingen en voorwaarden te garanderen

Testers onderzoeken alle mogelijke paden door de code om een grondige evaluatie van verschillende vertakkingen en voorwaarden te garanderen Lus testen: Deze methode onderzoekt lussen om te bevestigen dat ze het juiste aantal keren worden uitgevoerd en om te gaan met edge cases, zoals lege of grote datasets

Deze methode onderzoekt lussen om te bevestigen dat ze het juiste aantal keren worden uitgevoerd en om te gaan met edge cases, zoals lege of grote datasets Unit testing: Bij deze aanpak controleren testers individuele functies of methoden om er zeker van te zijn dat ze de verwachte outputs voor verschillende inputs teruggeven

Bij deze aanpak controleren testers individuele functies of methoden om er zeker van te zijn dat ze de verwachte outputs voor verschillende inputs teruggeven Controlestroom testen: Testers analyseren de controlestroom binnen de code om te controleren op problemen met beslispunten en hoe verschillende scenario's worden afgehandeld

Testers analyseren de controlestroom binnen de code om te controleren op problemen met beslispunten en hoe verschillende scenario's worden afgehandeld Code coverage analysis: Deze techniek beoordeelt delen van de code om te identificeren welke delen tijdens het testen worden uitgevoerd, waardoor de algehele dekking wordt verbeterd

Gray Box testen begrijpen

Gray Box Testing is een combinatie van white box en black box testbenaderingen Het combineert kennis van het interne werk van een applicatie (zoals white box testing) met het perspectief van een externe gebruiker (zoals black box testing).

Dit betekent dat testers gedeeltelijke kennis hebben van de interne code of systeemarchitectuur, maar geen voltooide toegang hebben.

Een voorbeeld: je test een online winkelsite.

U weet misschien van de databasestructuur en hoe het winkelwagentje zou moeten werken, maar heeft geen volledige toegang tot de code. De test bestaat uit het toevoegen van items aan het winkelwagentje en afrekenen, waarbij gedeeltelijke kennis wordt gebruikt om te zien of het winkelwagentje correct wordt bijgewerkt en goed integreert met het betalingssysteem.

Daarnaast helpt gray box testing bij het garanderen van een soepele en intuïtieve gebruikerservaring. Er wordt gecontroleerd of het systeem goed werkt vanuit het perspectief van de gebruiker, terwijl er ook rekening wordt gehouden met details achter de schermen.

💡 Pro Tip: Inclusief bruikbaarheid testen verbetert het testproces door zich te richten op de interactie tussen gebruikers en de applicatie.

Wanneer testen met grijze boxen technieken gebruiken

Gray box testing is geweldig als je interne kennis wilt combineren met een gebruikersgerichte aanpak.

Het is vooral nuttig voor scenario's waarbij je gedeeltelijk inzicht hebt in hoe het systeem werkt, maar de algemene functie moet testen.

Deze methode is ook bedoeld voor complexe systemen met meerdere op elkaar inwerkende componenten, waarbij gedeeltelijke kennis kan helpen om de integratie soepel te laten verlopen. Koppelen met software voor het bijhouden van bugs helpt problemen op te sporen die andere methoden misschien over het hoofd zien.

Voordelen

Biedt een goed afgeronde weergave door interne kennis samen te voegen met op de gebruiker gerichte inzichten

Ideaal voor het testen van de interactie tussen verschillende onderdelen van een systeem

Maakt snellere identificatie van problemen mogelijk door een beter begrip van de systeeminteractie

Maakt effectieveretestcase-ontwerp dat zowel de functie als de interne processen aanpakt

Beperkingen

Vereist enig begrip van het systeem, wat misschien niet genoeg is voor alle problemen

Kan diepere bugs op code-niveau niet zo effectief aan het licht brengen als white box testen

Testers kunnen nog steeds kritieke problemen met de gebruikerservaring missen als ze zich te veel richten op het interne werk

Kan vooroordelen introduceren als testers de voorkeur geven aan interne kennis boven daadwerkelijke interacties met gebruikers

Voorbeelden van testen met een grijze doos

Hier zijn enkele voorbeelden van testen met een grijze doos die de toepassing ervan illustreren:

Integratietesten: Hierbij wordt geëvalueerd hoe verschillende componenten van een applicatie samenwerken, met behulp van kennis van zowel de gebruikersinterface als de onderliggende code

Hierbij wordt geëvalueerd hoe verschillende componenten van een applicatie samenwerken, met behulp van kennis van zowel de gebruikersinterface als de onderliggende code Database testen: In dit scenario controleren gray box testers de integriteit en relaties van gegevens terwijl ze toegang hebben tot het databaseschema en query's. Dit helpt ervoor te zorgen dat gegevens correct stromen tussen verschillende databases. Dit helpt ervoor te zorgen dat de gegevensstroom tussen de applicatie en de database correct verloopt

In dit scenario controleren gray box testers de integriteit en relaties van gegevens terwijl ze toegang hebben tot het databaseschema en query's. Dit helpt ervoor te zorgen dat gegevens correct stromen tussen verschillende databases. Dit helpt ervoor te zorgen dat de gegevensstroom tussen de applicatie en de database correct verloopt Veiligheidstests: Dit omvat het uitvoeren van kwetsbaarheidsbeoordelingen terwijl het gedrag van de gebruiker wordt gesimuleerd. Testers gebruiken inzichten in de interne structuur van de code om potentiële gebreken in de veiligheid te identificeren

Dit omvat het uitvoeren van kwetsbaarheidsbeoordelingen terwijl het gedrag van de gebruiker wordt gesimuleerd. Testers gebruiken inzichten in de interne structuur van de code om potentiële gebreken in de veiligheid te identificeren Gebruikersinterface testen: Dit richt zich op het testen van UI-elementen met inzicht in backend processen, om ervoor te zorgen dat de frontend nauwkeurig de onderliggende functie weerspiegelt

Dit richt zich op het testen van UI-elementen met inzicht in backend processen, om ervoor te zorgen dat de frontend nauwkeurig de onderliggende functie weerspiegelt API-testen: Hier onderzoeken testers hoe API's samenwerken met de applicatie. Hierbij wordt kennis gebruikt van zowel de API-documentatie als de code van de applicatie om reacties en foutafhandeling te valideren

Vergelijkende analyse: Black Box vs. White Box vs. Gray Box Testing

Hier volgt een korte blik op de belangrijkste verschillen tussen white box, black box en gray box testen:

Functie Zwarte box Witte box Grijze box Gesloten box testen; ondoorzichtig testen; glazen box testen; doorzichtige box testen Geen kennis van de interne code Volledige kennis van de interne code Gedeeltelijke kennis van de interne code De functionaliteit wordt getest op basis van de input van de gebruiker. De interne logica en paden in de code worden getest Analysebenadering: evalueert software vanuit het perspectief van de gebruiker: evalueert software op basis van de structuur van de code: combineert het perspectief van de gebruiker met een aantal interne inzichten Richt zich op wat de software doet en hoe de software intern werkt en hoe de software presteert en integreert Functioneel testen, acceptatietesten, systeemtesten Eenheidstesten, structurele testen, integratietesten, code coverage analyse Systeemtesten, veiligheidstesten, integratietesten Voordelen Onpartijdig door intern werk, gericht op de gebruiker Biedt diepgaand inzicht, spoort interne bugs op Brengt interne kennis in balans met ervaringen van gebruikers Kan interne problemen missen, gelimiteerd door black box bereik Kan problemen met gebruikersinterface of bruikbaarheid niet aanpakken Kan mogelijk niet alle diepe problemen op codeniveau blootleggen Functionaliteit testen, acceptatie testen, code optimalisatie, veiligheid testen, complexe systemen testen met gedeeltelijke toegang tot code

Integreer ClickUp in uw testwerk

Het integreren van de juiste tools in uw testwerkstroom kan een wereld van verschil maken in efficiëntie en teamwork.

De ClickUp Software Team Projectmanagement Software is een krachtige oplossing om testtaken te beheren en ervoor te zorgen dat het hele team op één lijn blijft.

Laten we eens kijken hoe ClickUp helpt.

ClickUp gebruiken voor testbeheer

ClickUp kan uw testwerkstroom vereenvoudigen, waardoor het gemakkelijker wordt om testgevallen te beheren, de voortgang bij te houden en alles op schema te houden.

Stel, u werkt aan een nieuwe functie voor uw app.

Met ClickUp-taak voor elke testcase kun je Taken maken, met details over wat er getest moet worden, de verwachte resultaten en de stappen om de test uit te voeren.

Ontwikkel gedetailleerde testgevallen voor een uitgebreide dekking van functies met ClickUp-taaken

Maak een Taak in ClickUp om de login functie te testen.

Neem op ClickUp aangepaste velden voor belangrijke details zoals invoervalidatie, veiligheidscontroles en gebruikerservaring. Dit bevordert een beter gegevensbeheer en een efficiëntere werkstroom binnen uw projecten.

ClickUp aangepaste velden toevoegen aan Taken om specifieke gegevenstypen voor invoer te definiëren en de gegevensintegriteit te verbeteren

Met ClickUp kunt u ook deadlines instellen en taken toewijzen aan specifieke leden van het team om de zaken op schema te houden.

Bovendien, ClickUp Dashboards geven u een momentopname van de voortgang en markeren gebieden die extra aandacht nodig hebben.

Ze verzamelen sleutelgegevens en gegevenspunten, zodat u kunt beoordelen hoe de voortgang van taken en doelen is. Met aanpasbare widgets kun je informatie weergeven die voor je team van belang is, zoals voltooiingspercentages, deadlines en werklast.

Visualiseer de projectprestaties in een oogopslag met ClickUp Dashboards

Sjablonen ontworpen door ClickUp kunnen ook een grote hulp zijn.

Sjabloon voor testbeheer ClickUp

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/4989daa3-1000.png ClickUp's sjabloon voor testbeheer vereenvoudigt testscenario's voor black box-, white box- en grey box-tests en zorgt voor een efficiënt beheer van het hele testproces.

https://app.clickup.com/signup?template=t-102451742&department=engineering-product&_gl=1\*138zq71\*\_gcl\_au*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMjEzMDc1ODcxOS4xNzI3NTE4NjE1LjE3Mjc1MTg2MTk . Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Gebruik de ClickUp sjabloon voor testbeheer . Het is ontworpen om uw testgevallen moeiteloos te organiseren en beheren.

Met dit sjabloon kun je:

Testfasen organiseren: Zodra u uw testscenario's hebt geschetst, kunt u eenvoudig de status van elke fase bijwerken en bewaken, zoals 'In uitvoering', 'Wordt beoordeeld' of 'Voltooid'- in realtime

Zodra u uw testscenario's hebt geschetst, kunt u eenvoudig de status van elke fase bijwerken en bewaken, zoals 'In uitvoering', 'Wordt beoordeeld' of 'Voltooid'- in realtime Stel duidelijke verwachtingen: Specificeer de verwachte resultaten voor elke testcase, zodat iedereen weet hoe succes eruitziet

Specificeer de verwachte resultaten voor elke testcase, zodat iedereen weet hoe succes eruitziet Visuele duidelijkheid: Gebruik kleurgecodeerde statussen en voortgangsbalken om te begrijpen hoe de zaken ervoor staan

Dit sjabloon downloaden

Sjabloon ClickUp Bug & Probleem bijhouden

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-341.png Verbeter de zichtbaarheid en samenwerking tussen uw teams met het ClickUp Bug & Issue Tracking Template https://app.clickup.com/signup?template=t-90090421835&department=engineering-product&_gl=1\*1b70x9p\*\_gcl\_au*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMjEzMDc1ODcxOS4xNzI3NTE4NjE1LjE3Mjc1MTg2MTk . Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Als het bijhouden van bugs een grote uitdaging is voor uw team, dan is de ClickUp sjabloon voor het bijhouden van bugs en problemen kan uw proces stroomlijnen.

Of u nu te maken hebt met gebroken koppelingen, toegangsproblemen of fouten bij het verzenden van formulieren, deze sjabloon houdt alles georganiseerd en eenvoudig te beheren.

Het bevat geautomatiseerde workflows die helpen Taken efficiënt te organiseren, zodat teams zich kunnen richten op het oplossen van problemen in plaats van verstrikt te raken in administratieve details. Bovendien maken de aangepaste intakeformulieren het eenvoudig om bugs en problemen in te dienen, zodat alle benodigde informatie vanaf het begin wordt verzameld.

Dit sjabloon downloaden

Automatisering en AI-integratie met ClickUp ClickUp Automatiseringen helpen u zich te concentreren op meer kritische testactiviteiten door repetitieve Taken van uw bord te halen.

Stel dat u elke week dezelfde softwaretests uitvoert, zoals regressietests voor de uitrol van een nieuwe functie.

In plaats van deze tests elke keer handmatig toe te wijzen aan leden van het team, kun je een automatisering instellen om het proces te vereenvoudigen.

Met meer dan 100 kant-en-klare automatiseringen binnen handbereik kun je een routine instellen die taken toewijst aan het team wanneer de status verandert.

Terugkerende taken instellen met ClickUp-taak automatiseringen om routineprocessen te vereenvoudigen

U kunt ook aangepaste automatisering bouwen om beter aan de behoeften van uw team te voldoen.

ClickUp Automatiseringen aanpassen om te triggeren op basis van specifieke acties ClickUp Brein verbetert ook uw softwaretestproces op meer dan één manier.

Als u bijvoorbeeld uw testfasen aan het plannen bent, zoals eenheidstests, integratietests of gebruikersacceptatietests, kan het u helpen bij het maken van een gestructureerde tijdlijn.

Vraag gewoon: "Help me het testschema voor onze nieuwe functie te schetsen" en er wordt een aangepast abonnement gemaakt, compleet met mijlpalen en deadlines die bij je project passen.

Laat ClickUp Brain helpen met taken volgens uw wensen

Als het gaat om het analyseren van testresultaten, kan ClickUp Brain ook door uw gegevens zeven en trends markeren.

Als u een piek in mislukte tests ziet, kunt u vragen: "Wat zijn de meest voorkomende problemen van de laatste Sprint?" en het zal de meest voorkomende fouten samenvatten. Zo kun je zien wat onmiddellijke aandacht nodig heeft.

En als je moeite hebt met het maken van uitgebreide testgevallen, kun je gewoon vragen: "Kun je sjablonen voor testgevallen maken voor onze inlogfunctie?

Het kan je voorzien van gestructureerde sjablonen met noodzakelijke stappen, verwachte resultaten en zelfs edge cases om rekening mee te houden.

Samenwerking binnen ClickUp

ClickUp houdt alle belanghebbenden tijdens het hele testproces op dezelfde pagina dankzij de samenwerkingsmogelijkheden. ClickUp chatten vergemakkelijkt directe communicatie tussen testers en ontwikkelaars door chatten en Taakbeheer samen te brengen in één platform.

Beheer gesprekken en taken samen met ClickUp Chat

Met contextuele communicatie kunnen gebruikers Taken rechtstreeks aan chatberichten toevoegen, zodat discussies gefocust blijven en belangrijke details niet worden gemist. Leden van het team kunnen belangrijke updates delen via berichten, zodat iedereen op de hoogte blijft.

Opmerkingen in chats kunnen ook worden omgezet in taken, waardoor de verantwoordingsplicht en het taakbeheer worden verbeterd.

Geen chaos meer bij het testen van software - ClickUp vereenvoudigt het allemaal

Black box-, white box- en gray box-testen zijn essentieel voor het verbeteren van de softwarekwaliteit. Elke methode biedt unieke inzichten die teams kunnen helpen betrouwbaardere en gebruikersvriendelijkere applicaties op te leveren.

Het stroomlijnen van uw softwaretestprocessen met tools zoals ClickUp zorgt ervoor dat uw team blijft synchroniseren, waardoor wat ooit een jongleersessie was, verandert in een soepel proces.

Met intuïtieve functies die alles georganiseerd houden en automatiseringen die zorgen voor terugkerende taken, kunt u uw tijd en energie terugwinnen. Zo kunt u zich richten op wat echt belangrijk is: het leveren van kwaliteitssoftware.

Dus waarom genoegen nemen met chaos? Aanmelden voor ClickUp om te coderen voor een betere toekomst!