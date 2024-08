Hoe u aantekeningen over releases schrijft – Voorbeelden & sjablonen om uw productstrategie te verbeteren

Slack houdt ze grappig en beknopt. De mensen bij Zoom geven de voorkeur aan zeer gedetailleerde. Die van ons bevatten meestal een video .

We hebben het over release notes, die veel verguisde en toch essentiële stukjes communicatie die de kloof overbruggen tussen de ontwikkelaars van een product en zijn eindgebruikers.

Release notes helpen productmanagers en teams die software ontwikkelen om transparantie te creëren en de klantervaring te verbeteren. Ze maken deel uit van de grotere release-abonnement en details over de nieuwste software-updates-productverbeteringen, bugfixes, nieuwe functies, enz.

Laten we eens kijken naar enkele van de beste voorbeelden van release notes van softwarebedrijven om te leren hoe je de betrokkenheid van gebruikers kunt verbeteren.

Belang van Release Notes

Bedrijven publiceren release notes om relevante informatie met gebruikers te delen over de nieuwste versie van een product. Teams van ontwikkelaars moeten informatieve release notes schrijven zonder onnodige technische details.

De nadruk moet liggen op het helpen van gebruikers om de wijzigingen in het product gemakkelijk te begrijpen.

: Duidelijke instructies in release notes helpen gebruikers effectief te navigeren door nieuwe functies. Bovendien helpen ze eventuele vragen of problemen met eerdere versies van producten op te lossen De communicatie verbeteren: Release notes bevorderen effectieve communicatie tussen het development team en gebruikers. Door ervoor te zorgen dat iedereen goed op de hoogte is van de wijzigingen, bouw je vertrouwen op bij gebruikers, waaronder de belangrijkste belanghebbenden

Goede release notes laten ook feilloos zien dat ontwikkelteams en SaaS-bedrijven inspelen op feedback van klanten door belangrijke suggesties van gebruikers te verwerken in nieuwe functies en productupdates.

Werken aan feedback, of het nu gaat om verzoeken om functies, klachten of andere suggesties, dwingt het volgende af:

Bewijst dat het bedrijf input van gebruikers waardeert

Toont de tijd en moeite die is geïnvesteerd in het verbeteren van de klantervaring

Deze toewijding aan voortdurende verbetering resoneert diep bij klanten. Het bevestigt hun vertrouwen in het softwareproduct en het bedrijf dat het ontwikkelt.

10 voorbeelden van Release Aantekeningen

Laten we eens kijken naar een aantal goede voorbeelden van product release notes en ze analyseren om te zien wat ze interessant maakt:

1. ClickUp

bevat alle laatste updates op een duidelijke, georganiseerde en gebruikersvriendelijke manier zoals de ClickUp Release Notes_

ClickUp is een tool voor projectmanagement in de cloud die de samenwerking tussen teams bevordert en de productiviteit verhoogt.

Deze ClickUp versie 3.15 gepubliceerd op 18 april 2024, zit boordevol met de nieuwste updates zodat gebruikers op de hoogte blijven.

Recente updates hebben bijvoorbeeld functies geïntroduceerd zoals Formules in Rekenkaarten en SCIM teambeheer, samen met integraties met HubSpot werkstromen en de Morgen kalender. De ClickUp Release Notes updates zijn goed ontworpen en visueel aantrekkelijk, dankzij de duidelijke en vette koppen, animaties, schermafbeeldingen en GIF's. Hierdoor worden gebruikers betrokken en begrijpen ze elke nieuwe functie en werkstroom beter.

Wat is uniek:

De aantekeningen zijn ingedeeld in kwartalen, zodat gebruikers er moeiteloos doorheen kunnen navigeren

Elke update met speciale aantekeningen benadrukt nieuwe functies, verbeteringen, integraties en bugfixes

Het 'Nieuwe functies en verbeteringen' gedeelte bovenaan bevat relevante ClickUp Help Center links voor elke nieuwe functie of verbetering

AYouTube video update staat aan het begin van de pagina

Een belangrijke factor die ClickUp's aantekeningen onderscheidt van die van de concurrentie is het gebruik van visuele elementen om de leesbaarheid voor eindgebruikers te verbeteren

Alle hierboven vermelde factoren maken van de release notes van ClickUp een uitstekend voorbeeld voor productmanagers die informatieve en gebruiksvriendelijke updates van de pagina met release notes willen maken voor hun gebruikers.

**2. Zoom

via zoom_ Zoom is een online platform om met mensen te communiceren via video- en audiogesprekken en messaging. De aantekeningen bij Zoom zijn zeer uitgebreid, met alle nieuwe functies, verbeteringen, updates en bugfixes.

Hoewel de pagina goed georganiseerd en geformatteerd is met koppen, subkoppen en opsommingstekens, kunnen gebruikers zich overweldigd voelen door het kleine lettertype en de lange paragrafen.

Wat is uniek:

Een opmerkelijke functie van Zoom's release notes pagina is het historische archief van software-updates van de afgelopen vier jaar

Aan de linkerkant van de pagina vind je release notes voor elke productcategorie van Zoom

De hele pagina met releaseopmerkingen is gecategoriseerd op releasedatum en nummer van de versie. Je kunt ze allemaal vinden als je naar beneden blijft scrollen.

Het oneindig scrollen is hier echter wel vermoeiend en kan ongemak veroorzaken omdat er op deze pagina geen directe aantekeningen naar updates van afzonderlijke release notes beschikbaar zijn. Dit kan de leesbaarheid belemmeren, vooral voor gebruikers die meerdere updates bijhouden of op zoek zijn naar specifieke informatie.

We waren van mening dat het vereenvoudigen van de layout en het aanbieden van ankers of directe koppelingen naar release notes de gebruikerservaring aanzienlijk zou verbeteren.

3. Slack

via slap_ Slack is een tool voor berichten en productiviteit (ga niet af op de naam; het doet echt zijn werk). Het stelt werknemers binnen een organisatie in staat om verbinding te maken, te communiceren en naadloos samen te werken.

Slack's aantekeningen voor Windows gebruikers onderscheiden zich door hun inzichtelijke maar toegankelijke format en hun humor. De veranderingen van elke versie worden duidelijk beschreven en gecategoriseerd in 'Wat is er nieuw', 'Bug fixes' en 'Richtlijnen voor veiligheid' De aantekeningen zijn gerangschikt op datum, waardoor het zoeken naar specifieke updates wordt gestroomlijnd.

Wat is uniek:

Net als Zoom biedt Slack alle release notes voor Windows gebruikers op één pagina

De presentatie van elke release notes zorgt ervoor dat het vinden van specifieke informatie geen vervelende Taak is

Slack zorgt ervoor dat de aantekeningen beknopt zijn en vrij van technisch jargon. Door te kiezen voor vette koppen, subcategorieën en opsommingstekens wordt de leesbaarheid verbeterd, waardoor de pagina met release notes een interessante bron van informatie wordt voor gebruikers.

In deze specifieke release note bijvoorbeeld, gaf Slack een lijst van alle ontdekte bugs en hoe ze die verholpen hebben op een duidelijke, vriendelijke en humoristische toon. Dit is het soort release note dat we alleen al voor de glimlach zouden willen lezen.

Wist je trouwens dat je de productiviteit met 30% kunt verhogen met de ClickUp en Slack integratie?

4. Amplitude

via geluk_ Amplitude is een robuuste tool voor productanalyse die gebruikers helpt betere producten te maken door het gedrag van klanten bij te houden en te analyseren. De productupdates van het bedrijf vormen een ander goed voorbeeld van release notes die onze lijst hebben gehaald.

In tegenstelling tot Slack en Zoom vind je de release notes van Amplitude niet op één pagina. In plaats daarvan hebben ze een maandelijks 'probleem' met release notes op hun community pagina. Zo gaf Amplitude's Product Release Highlights van maart een uitgebreid overzicht van kritieke updates voor verschillende functies.

Ze bevatten ook minimale emoji's voor extra persoonlijkheid zonder de informatie over productwijzigingen te overschaduwen.

Wat is uniek:

We vonden het leuk dat hun pagina met release notes afbeeldingen, schermafbeeldingen en handige links naar bronnen bevat

Ze hebben een speciale pagina voor de updates van elke maand, zodat gebruikers de veranderingen beter kunnen begrijpen

Amplitude heeft ook een korte samenvatting bovenaan elke pagina voor lezers die de gedetailleerde aantekeningen te lang vinden.

Het gebruik van opsommingstekens verbetert de leesbaarheid nog meer, zodat gebruikers gemakkelijk door de details kunnen bladeren zonder iets relevants te missen.

5. Medium

via medium Medium is een platform voor het publiceren van content waar auteurs, mediaprofessionals en bloggers papers, artikels, verhalen, ideeën en meningen over een breed spectrum aan thema's kunnen posten.

De release aantekeningen van Medium geven prioriteit aan het verbeteren van de gebruikerservaring en het oplossen van bugs. Gebruikers kunnen moeiteloos verder lezen waar ze gebleven waren in een verhaal en gemakkelijk toegang krijgen tot collecties vanaf de startpagina.

Wat is uniek:

De pagina's met releaseopmerkingen zijn zorgvuldig ontworpen, met beoordelingen van gebruikers, een link naar de versiegeschiedenis en een prominente 'Wat is nieuw'-sectie bovenaan in een groot lettertype

Elke pagina presenteert netjes 10 updates van de laatste versie, wat zorgt voor duidelijkheid en navigatiegemak

De pagina vermeldt bugfixes (en squishes) en de toon varieert van prozaïsch tot poëtisch (we hebben een grappig voorbeeld voor je gevonden). Ze geven echter niet veel details over belangrijke nieuwe functies.

via medium De pagina heeft een strak monochroom kleurenschema en minimalistische typografie, wat zorgt voor een samenhangende visuele ervaring.

6. Google Cloud

via Google Cloud Google Cloud is het pakket cloudservices van Google dat oplossingen biedt voor opslagruimte, analyse, machinaal leren en meer.

De release notes van Google Cloud zijn een goed voorbeeld van het up-to-date houden van gebruikers met essentiële informatie.

Wat is uniek:

De kleurcodering voor het sorteren van problemen is een slimme toevoeging van Google Cloud aan de release notes, waardoor het voor technische gebruikers en beheerders gemakkelijker is om door de updates te navigeren

Het is indrukwekkend om te zien dat belangrijke updates worden toegevoegd op de dag dat ze gebeuren (en dat is elke dag)

Je kunt je aanmelden om de releases automatisch naar je feed reader te sturen

Terwijl release notes bijwerken het is misschien niet voor elk team weggelegd om dagelijks release notes te verspreiden over nieuwe producten en belangrijke updates. Dit kan de toewijding aan voortdurende verbetering en toewijzing aan gebruikers laten zien.

We hadden graag gezien dat er naast de technische updates ook wat context of een samenvattende paragraaf in de release notes was opgenomen. Dit zou minder technisch onderlegde gebruikers helpen om elke release notes beter te begrijpen.

7. Samsung

via samsung Samsung is een populair elektronicabedrijf dat een bereik aan elektronica produceert, waaronder apparaten, digitale apparaten, geheugenchips en meer.

De aanpak van Samsung voor het schrijven van aantekeningen is eenvoudig en goed gestructureerd, waardoor gebruikers gemakkelijk kunnen navigeren en vinden wat ze nodig hebben.

Ze gebruiken onderverdelingen, opsommingstekens, tabellen, alinea-einden en uitklapmenu's, waardoor hun Samsung Internet Release Notes duidelijk en georganiseerd zijn.

Bovenaan de pagina met release notes kunnen gebruikers snel opsommingstekens vinden met de versie en publicatiedatum van elke update. Hierna volgt een tabel met de content van de release notes in twee kolommen:

De eerste vermeldt de specifieke updates of functieveranderingen

De tweede bevat koppelingen naar documenten met meer informatie over deze wijzigingen

Wat is uniek:

Gebruikers kunnen eenvoudig wijzigingen uit het verleden bijhouden en ernaar verwijzen vanuit een lijst met vervolgkeuzeknoppen die naar eerdere Samsung-updates verwijzen

Rechtsboven op de pagina vindt u koppelingen naar release notes voor Android en Gear VR

Overweeg dit advies uit de branche om release notes gemakkelijk toegankelijk te maken voor zowel nieuwe als bestaande klanten

8. Asana

via asana_ Asana is een cloud-gebaseerd platform dat gebruikers helpt bij het organiseren en toewijzen van taken, het instellen van deadlines voor projecten en het direct communiceren en samenwerken binnen teams.

De release notes van Asana zijn een ander goed voorbeeld om aan onze lijst toe te voegen vanwege de integratie van media, met name video's. Deze release notes worden maandelijks gepubliceerd. Deze release notes worden maandelijks gepubliceerd en volgen een consistente structuur, waardoor het voor gebruikers gemakkelijk is om op de hoogte te blijven van wijzigingen.

Wat is uniek:

Asana publiceert een jaar lang elke maand release notes op één pagina

Aan het begin van elke release note worden gebruikers begroet met een korte video waarin de belangrijkste wijzigingen in het product voor die maand worden samengevat

De video update communiceert efficiënt essentiële functie veranderingen en bug fixes naar de doelgroep (alles in slechts een minuut) en is vooral gunstig voor gebruikers die liever geen lange tekst lezen of misschien weinig tijd hebben.

Na de video presenteert Asana de wijzigingen aan de app in een lijst met opsommingstekens, samen met koppelingen naar relevante helpartikelen. Deze aanpak zorgt ervoor dat de aantekeningen kort zijn en zich richten op de essentie, en dat gebruikers snel toegang hebben tot technische details indien nodig.

9. Helpverkenner

via hulpverkenner_ Help Scout is een geweldig platform voor klantenservice van topkwaliteit! Het biedt alles, van een gedeelde inbox tot live chatten, berichten, rapportage en tools voor klantenbetrokkenheid.

Help Scout heeft een ongewone kijk op release aantekeningen; ze delen maandelijks en per kwartaal updates. De opname van een video aan het begin, samen met gedetailleerde content ondersteund door schermafbeeldingen en GIF's, maakt de release notes opmerkelijk presentabel.

Wat is uniek:

De pagina met releaseopmerkingen bevat een 'coming soon'-sectie die een voorproefje geeft van wat gebruikers kunnen verwachten met betrekking tot aankomende functies - een cool idee om gebruikers op de hoogte te houden van meer

Aan de rechterkant van de pagina vind je een tabel met de inhoud van alle secties voor gemakkelijke toegang

Het gedeelte 'coole tips' aan het einde van de pagina met release-opmerkingen voegt voor velen ook waarde toe. In dit segment delen klanten verschillende manieren om het product te gebruiken, samen met koppelingen naar gidsen met hulpmiddelen.

Voor productteams kan het idee van Help Scout om video's te gebruiken voor gedetailleerde release notes nuttig zijn, gezien de behoeften van klanten die de voorkeur geven aan video content boven tekst. Hoewel dit misschien niet iedereen aanspreekt, is het de moeite waard om de focus op gebruikersvriendelijke communicatie te waarderen.

Maandag.nl

via monday.com monday.com is de laatste op onze lijst van beste voorbeelden van release notes. De tool is een cloud-gebaseerde softwareoplossing voor projectmanagement waarmee gebruikers hun eigen apps kunnen bouwen met samenwerking in teams.

Zoals veel van onze lijsten zijn ook hun release notes opvallend visueel aantrekkelijk. Ze maken royaal gebruik van afbeeldingen en schermafbeeldingen op de hele pagina, zodat gebruikers een duidelijke weergave van de wijzigingen krijgen.

monday.com maakt indruk met hun gebruik van afbeeldingen en video's om de precieze wijzigingen die ze in hun platform hebben aangebracht te laten zien. Deze visuele hulpmiddelen worden elke maand bij de eerste aantekening gevoegd en benadrukken meestal de belangrijkste verandering die de tool in die periode heeft doorgevoerd.

Wat is uniek:

monday.com bevat updates voor een heel jaar op één pagina met release notes

Aan de rechterkant van de pagina vinden gebruikers koppelingen naar de updates van elke maand

Daarnaast bevatten de release notes links naar gedetailleerde accounts van specifieke problemen en hun oplossingen, samen met enkele gebruikershandleidingen en video tutorials.

de focus van monday.com op esthetiek is een andere opvallende factor in de release notes. Met veel witte ruimte en veelkleurige afbeeldingen zijn de aantekeningen aantrekkelijk en gemakkelijk te lezen.

Lees meer: De beste releasebeheertools om productiviteit te verbeteren Hoe visuele elementen aantekeningen over releases kunnen beïnvloeden

Lange blokken tekst in release notes kunnen gebruikers overweldigen, waardoor het voor hen een uitdaging wordt om de functie-updates snel te begrijpen.

Als je geen visuele hulpmiddelen in de content opneemt, kunnen gebruikers zich niet betrokken voelen of zelfs hun rente verliezen, waardoor de informatie minder goed wordt onthouden.

En dat willen we niet, toch?

Visuele elementen zorgen voor onderbreking van de werkstroom in lange formulieren content, waardoor deze beter verteerbaar en boeiender wordt voor gebruikers. Dit is het startsein om verschillende soorten visuele hulpmiddelen toe te voegen om de effectiviteit van je product release notes te verhogen

Afbeeldingen: Afbeeldingen kunnen een duidelijke visuele weergave geven van nieuwe functies of interfacewijzigingen en helpen de release-updates intuïtiever te begrijpen

Afbeeldingen kunnen een duidelijke visuele weergave geven van nieuwe functies of interfacewijzigingen en helpen de release-updates intuïtiever te begrijpen GIF's en emoji's: Je kunt ook ruimte geven aan wat creativiteit door emoji's en GIF's toe te voegen om klanten enthousiast te maken tijdens het lezen

Je kunt ook ruimte geven aan wat creativiteit door emoji's en GIF's toe te voegen om klanten enthousiast te maken tijdens het lezen Grafieken: Sommige complexe softwareveranderingen kunnen niet alleen met afbeeldingen worden uitgelegd. In zulke gevallen kun je afbeeldingen gebruiken om technische aspecten in je release aantekeningen te ondersteunen.

Sommige complexe softwareveranderingen kunnen niet alleen met afbeeldingen worden uitgelegd. In zulke gevallen kun je afbeeldingen gebruiken om technische aspecten in je release aantekeningen te ondersteunen. Video's: Het toevoegen van video's in de updates kan een snelle preview van nieuwe functies bieden. Een aantal van de beste voorbeelden van release notes in onze lijst bevatten zelfs visueel aantrekkelijke elementen. Dit helpt de duidelijkheid van de content en de betrokkenheid van de gebruiker te verbeteren

monday.com maakt gebruik van afbeeldingen en video's om platformwijzigingen te illustreren

maakt gebruik van afbeeldingen en video's om platformwijzigingen te illustreren Google Cloud gebruikt kleurgecodeerde sortering van problemen

gebruikt kleurgecodeerde sortering van problemen Medium gebruikt beoordelingen van gebruikers en afbeeldingen om de presentatie van updates te verbeteren

Deze visuele factoren dragen bij aan een informatievere gebruikerservaring. Dus als je de volgende keer een release note schrijft, vergeet dan niet om visuele creativiteit toe te voegen - dat kan net het verschil maken!

Hoe schrijf ik release aantekeningen

Voor een team ontwikkelaars zijn release notes de belangrijkste link naar eindgebruikers. Houd altijd rekening met hun perspectief wanneer je updates van release notes schrijft . Hiermee bouw je vertrouwen op en laat je zien dat je waarde hecht aan feedback van klanten, zodat je product zich ontwikkelt in lijn met hun behoeften.

Als je aantekeningen schrijft die gericht zijn op de voordelen voor gebruikers, laat je zien dat je toegewijd bent aan je klanten.

Vergeet niet de belangrijkste verbeteringen van functies, vervelende bugfixes en verwachte nieuwe functies te benadrukken die je huidige gebruikers zullen waarderen. Vermijd bovendien het herhalen van problemen uit vorige versies.

Hier zijn enkele tips om je te helpen beter te worden in het schrijven van release aantekeningen:

1. Schrijf release notes in gewone taal

Gebruik bij het schrijven van release notes duidelijke en eenvoudige taal die iedereen kan begrijpen, niet alleen ontwikkelaars. Houd uw zinnen kort en duidelijk, gebruik alledaagse woorden die zelfs niet-experts zullen herkennen.

Vermijd het gebruik van industriespecifieke terminologie of jargon, tenzij het absoluut noodzakelijk is. Het doel is om je release aantekeningen toegankelijk en gemakkelijk te begrijpen te maken voor lezers van alle achtergronden/vaardigheden.

2. Houd dingen beknopt voor betere leesbaarheid

Houd rekening met de drukke agenda's en beperkte tijd van uw gebruikers wanneer u een release notes schrijft. Gebruikers hebben misschien niet het geduld om lange release-updates door te spitten. Om ze betrokken te houden, organiseert u productupdates in duidelijke secties en gebruikt u opsommingstekens om beknopt te blijven.

Concentreer je op het delen van alleen de belangrijkste details op release pagina's: welke functies zijn veranderd, waarom die nieuwe verbeteringen belangrijk zijn en hoe ze de eindgebruikers van het product beïnvloeden.

3. Gebruik visuele hulpmiddelen om het begrip te verbeteren

Zoals eerder vermeld, kan het voor eindgebruikers lastig zijn om ingewikkelde wijzigingen op release-updates alleen met woorden te begrijpen. Maar afbeeldingen helpen gebruikers echt te begrijpen wat er is veranderd en verwarring te voorkomen die alleen schriftelijke uitleg zou kunnen veroorzaken.

Gebruik visuele hulpmiddelen zoals schermafbeeldingen, GIF's, diagrammen of video's in release-updates. Ze helpen gebruikers om nieuwe werkstromen of opnieuw ontworpen interfaces snel te begrijpen en voegen een element van rente toe.

4. Houd de intentie van de aantekeningen duidelijk

Richt u niet alleen op technische details, maar houd de eindgebruiker in gedachten voordat u aan uw eigen release notes gaat werken. Neem de tijd om uit te leggen waarom bepaalde productwijzigingen zijn doorgevoerd en hoe gebruikers hiervan zullen profiteren.

Door het doel en de voordelen van wijzigingen vanuit het perspectief van de gebruiker te verduidelijken, laat je zien dat je team feedback en behoeften van klanten boven alles waardeert.

5. Gebruik een sjabloon voor release-aantekeningen voor een voorsprong

Het gebruik van een sjabloon voor release notes om software release notes te schrijven kan je team een voorsprong geven in het effectief communiceren van productwijzigingen.

Een gestructureerd sjabloon biedt een georganiseerd kader en zorgt voor duidelijkheid en begrijpelijkheid voor de lezers. Het helpt voorkomen dat je essentiële details over het hoofd ziet en zorgt voor consistentie in alle release notes.

De volgende secties zijn sleutelelementen in het sjabloon voor product release notes:

Laatste versie

Releasedatum

Een kort overzicht van updates

Toevoeging van nieuwe functies

Verbeteringen van bestaande functies

Bug fix

Bekende problemen

Andere sleutel software details

ClickUp biedt een sjabloon voor specifieke Release Aantekeningen om softwarewijzigingen en verbeteringsupdates probleemloos vast te leggen. Het is handig voor softwareontwikkelingsteams of productmanagers die het volgende willen doen hun productbeheerproces willen stroomlijnen maar hebben het zo druk als een bij.

lees ook:*_ top 10 Productmanagementvaardigheden die elke productmanager moet bezitten_ /$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-Release-Notes-Template.png Vereenvoudig het proces van het maken van product release updates met de ClickUp sjabloon voor release aantekeningen https://app.clickup.com/signup?template=1737m-78653&\_gl=1\*ghlwss\_gcl_aw*R0NMLjE3MTI1Nzk3MDkuQ2owS0NRandxODZ3QmhEaUFSSXNBSmh1cGhrb0dDekwxZ0dGaGFKSlQ2cWlZOXZVR3I5TG1LNVM2T2tHUHpGN2djWHdLS2JCdF90ZlNiSWFBcjl2RUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTk3MzM4MTc5Ny4xNzEyMTI1MTc1 Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Met dit sjabloon kunt u taken met aangepaste statussen aanmaken, updates en functieverzoeken categoriseren en beheren en vele nuttige ClickUp-taakfuncties gebruiken om het proces voor het aanmaken van release notes te optimaliseren.

Aan de andere kant, als je liever vanaf nul begint en je eigen sjabloon voor release notes maakt, kun je het volgende gebruiken ClickUp Documenten en zelfs AI inzetten voor betere resultaten.

In ClickUp Docs kunnen gebruikers eenvoudig verschillende soorten documenten, waaronder aantekeningen, maken, bewerken, delen en er samen aan werken. U kunt tekst, afbeeldingen, video's, emoji's en tabellen toevoegen en deze opmaken met koppen, opsommingstekens, aanhalingstekens en meer opties.

ClickUp AI schrijfassistent, ClickUp Brein blinkt uit in het onmiddellijk genereren van content voor elk doel.

we vroegen ClickUp Brain om hulp bij het maken van steekproefsgewijze aantekeningen voor u en namen er typefouten in op_

Het maken van aansprekende release notes is een fluitje van een cent met onze eigen AI-tool. Voer gewoon uw gegevens in en het levert onmiddellijk nauwkeurige antwoorden op maat van uw behoeften.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/ClickUp-Brain-instructions-e1715272342457.png ClickUp Brain genereert release notes /%img/

Het raamwerk voor release notes gegenereerd door ClickUp Brain

Dus of je nu van de grond af aan begint of een bestaand sjabloon gebruikt, ClickUp is je beste kans om geweldige product release notes te maken zonder je in het zweet te werken.

Een andere cruciale factor bij het maken van product release notes is het testen van de software. Dit zal je helpen om ervoor te zorgen dat je release notes nauwkeurig en betrouwbaar zijn.

**Is testen en feedback noodzakelijk voor release notes?

ja. Het testen van bugs, nieuwe functies en wijzigingen in de software voordat release notes worden gepubliceerd, helpt te valideren dat de verstrekte informatie goed overeenkomt met de huidige productprestaties. Dit is een kritieke stap in softwareontwikkeling.

Elk team heeft een oplossing nodig om het hele softwareontwikkelingsproces te stroomlijnen, van het abonnement tot de lancering en het periodiek testen van software-updates. ClickUp voor teams voor softwareontwikkeling is een robuuste tool die al deze processen automatiseert, inclusief het bijhouden en rapporteren van bugs.

Dit is wat u er nog meer mee kunt bereiken:

Genereer probleemrapportages: Stel teams in staat om prioriteiten te stellen en taken efficiënt aan te pakken. Bugs gemakkelijk bijhouden en beheren met ClickUp's ingebouwdeClickApp. GebruikClickUp aangepaste velden om specifieke details over bugs vast te leggen, zoals ernst, prioriteit en stappen voor reproductie

Stel teams in staat om prioriteiten te stellen en taken efficiënt aan te pakken. Bugs gemakkelijk bijhouden en beheren met ClickUp's ingebouwdeClickApp. GebruikClickUp aangepaste velden om specifieke details over bugs vast te leggen, zoals ernst, prioriteit en stappen voor reproductie Ontwerp productblauwdrukken: Kickstart uw ontwikkelingsabonnementen. Visueel brainstormen en abonneren op functies met behulp vanClickUp Whiteboards. U kunt aantekeningen toevoegen enClickUp mindmaps en ze zelfs koppelen aan taken en documenten

Kickstart uw ontwikkelingsabonnementen. Visueel brainstormen en abonneren op functies met behulp vanClickUp Whiteboards. U kunt aantekeningen toevoegen enClickUp mindmaps en ze zelfs koppelen aan taken en documenten Creëer visuele stappenplannen: Houd uw team voor ontwikkeling, productbeheer en belanghebbenden op dezelfde pagina

Bovendien kunt u dit gebruiken ClickUp sjabloon voor testbeheer om alle softwareveranderingen en updates te testen.

Dit is hoe het eruit ziet als je de sjabloon opent en klikt op de optie 'Testscenario's & Cases' in het tabblad 'Lijsten', zichtbaar in het midden van de pagina:

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/4989daa3-1000.png Volg eenvoudig alle software-updates en wijzigingen met testscenario's met ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-102451742&\_gl=1*12z5r38*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MTI1Nzk3MDkuQ2owS0NRandxODZ3QmhEaUFSSXNBSmh1cGhrb0dDekwxZ0dGaGFKSlQ2cWlZOXZVR3I5TG1LNVM2T2tHUHpGN2djWHdLS2JCdF90ZlNiSWFBcjl2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTk3MzM4MTc5Ny4xNzEyMTI1MTc1 Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Het sjabloon biedt visueel bijhouden van voortgang en evaluatie van resultaten. Je kunt zelfs naadloos samenwerken met je team aan bugs, problemen en functieverzoeken.

Laten we ook de onschatbare rol van feedback van klanten niet vergeten, die kan helpen bij het verbeteren van het aanmaken van software release notes.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-99.png Maak uw feedbacksysteem naadloos met het sjabloon voor ClickUp feedbackformulieren https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-102451742&\_gl=1*12z5r38*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MTI1Nzk3MDkuQ2owS0NRandxODZ3QmhEaUFSSXNBSmh1cGhrb0dDekwxZ0dGaGFKSlQ2cWlZOXZVR3I5TG1LNVM2T2tHUHpGN2djWHdLS2JCdF90ZlNiSWFBcjl2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTk3MzM4MTc5Ny4xNzEyMTI1MTc1 Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Gebruik deze ClickUp feedback formulier sjabloon om feedback, beoordelingen en meningen van klanten te verzamelen.

Feedback kan inzicht geven in ervaringen van gebruikers, inclusief bugs en suggesties voor updates van functies.

Door de relevante suggesties actief te verwerken, kunnen teams problemen aanpakken, content verfijnen en informatieve updates publiceren die het beste aanslaan bij eindgebruikers.

Ook lezen: Releasebeheer 101: Uw product introduceren in de wereld

Gebruik ClickUp om het proces van uw aantekeningen voor releases te stroomlijnen!

Het maken van goede release notes kan op verschillende manieren voordelen opleveren. Maar om er een paar te noemen, het kan u helpen klanten te behouden en zelfs meer productadoptie te stimuleren.

Wilt u dit proces stroomlijnen en uw strategie voor release notes verbeteren? Gebruik ClickUp! Met ClickUp kunt u moeiteloos hoogwaardige release aantekeningen maken, of u nu vooraf ontworpen sjablonen gebruikt of content vanaf nul genereert met ClickUp Brein .

Het is een alles-in-één oplossing die u kan helpen met productbeheer, softwareontwikkeling, marketing, operations, verkoop en meer. Aanmelden voor ClickUp en profiteer van de vele voordelen voor je team!