De vonk weer terugvinden: Tips voor herstel van burn-out

In 2019, na tientallen jaren van gesprekken over het onderwerp, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) burn-out erkend **Ze definieerden burn-out als "een syndroom als gevolg van chronische stress op de werkplek, gekenmerkt door gevoelens van uitputting of energietekort, negatieve of cynische gevoelens in verband met een baan en verminderde professionele effectiviteit."

Werkstress kost de Amerikaanse industrie naar schatting meer dan 300 miljard dollar aan verliezen door ziekteverzuim, verminderde productiviteit en ongevallen. A Gallup-onderzoek ontdekte dat 76% van de mensen rapporteert een burn-out te hebben ervaren op het werk - dat is drie op de vier mensen, een alarmerend cijfer.

Dit artikel laat je zien hoe je kunt herstellen van burn-out, een alomtegenwoordig probleem in organisaties over de hele wereld.

Burnout begrijpen

Hoewel de onderzoeken verschillen over het verloop van burn-out, zijn ze het over één ding eens - burn-out ontstaat door een geleidelijke opeenstapeling van verschillende factoren, waarvan werkstress de belangrijkste is.

Burn-out is een van de belangrijkste oorzaken van personeelsverloop en leidt tot bijna $1 biljoen aan productiviteit die wereldwijd verloren gaat Burn-out werknemers zijn 63% meer kans om een ziektedag op te nemen en 2,6 keer meer kans om een andere baan te zoeken.

De gevolgen zijn niet alleen voelbaar op het werk, maar ook in de individuele levenskwaliteit. Langdurige stress en burn-out schaden onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Recent onderzoek heeft aangetoond dat een verband gevonden tussen burn-out en hart- en vaatziekten .

**Wat veroorzaakt burn-out?

Burn-out ontwikkelt zich in de loop van de tijd door het samenspel van organisatorische, individuele en contextuele factoren. Laten we deze uitsplitsen:

Organisatorische factoren: De voorwaarden op de werkplek leveren de grootste bijdrager aan burn-out. Burn-out treedt op wanneer je werkomgeving je uitput in plaats van energie geeft en je overweldigt in plaats van ondersteunt. Te hoge werklasten, onvoldoende beloning of erkenning, een tekort aan adequate middelen en een afwezigheid van evenwicht tussen werk en privéleven leiden allemaal tot een geleidelijke burn-out.

Contextuele factoren: Soms kan de aard van de werkomgeving of de context waarin het werk gebeurt tot burn-out leiden. Zo rapporteren mensen die in zeer stressvolle situaties werken, zoals politieagenten en hulpverleners, hogere burn-outniveaus. Ook zorgverleners waren tijdens de pandemie zeer vatbaar voor burn-out door de aard van hun werk.

Individuele factoren: Iemands persoonlijke kenmerken of situatie kunnen ook van invloed zijn op de neiging tot burn-out. Een voorbeeld: een werknemer die het gevoel heeft dat er een kloof is tussen zijn waarden en die van zijn organisatie of de controle over zijn werk verliest, zal waarschijnlijk sneller burn-out raken. Iemand die minder veerkrachtig is dan zijn collega's kan ook sterkere burn-out symptomen ervaren dan zijn collega's.

Tekenen van burn-out bij een individu

Dit zijn enkele veelvoorkomende burn-out symptomen waar je op moet letten:

Fysieke en mentale uitputting

Gebrek aan betrokkenheid bij het werk

Cynisme en onthechting van anderen

Lage motivatieniveaus

Verminderde productiviteit en efficiëntie

Ongeduld of prikkelbaarheid

Moeite met concentreren

Het gevoel dat je niets bereikt of bereikt hebt

Verlies van rente voor zelfzorg

Fysieke symptomen zoals hoofdpijn, angst, paniekaanvallen, ongewone slaap- of eetpatronen en problemen met de spijsvertering

Burnout vs. vermoeidheid

Soms kunnen mensen geen onderscheid maken tussen vermoeidheid en burn-out. Hier is een snelle vergelijking om je het verschil te laten zien:

Factor Vermoeidheid Burnout Duur: Vermoeidheid is meestal een tijdelijke of kortdurende voorwaarde. Burn-out is een langdurige of chronische voorwaarde. Oorzaak Iemand raakt vermoeid door overbelasting of door te hard werken gedurende een korte periode. Een persoon raakt vermoeid door langdurige stress. Bijvoorbeeld een burn-out door consistently lange uren op het werk Toepassingsgebied Vermoeidheid is vooral lichamelijk Burn-out heeft ook gevolgen voor de mentale en emotionele gezondheid Motivatie Een vermoeide werknemer verliest niet zijn of haar interesse in het werk en ziet ook niet het niveau van betrokkenheid dalen Uitgebrande werknemers raken niet meer betrokken en verliezen hun motivatie op het werk Herstel Rust is meestal de enige remedie die je nodig hebt tegen vermoeidheid Er zijn uitgebreidere veranderingen nodig tegen burnout

Hoewel burn-out elk individu op een unieke manier beïnvloedt, heeft het een aantal gemeenschappelijke fysieke en mentale gezondheidseffecten. Hier zijn er een paar.

De gevolgen voor de lichamelijke gezondheid

Een verzwakt immuunsysteem

Verhoogd risico op problemen met hart en bloedvaten

Chronische pijn en vermoeidheid

Slaapstoornissen

Maagdarmproblemen

Hormonale onevenwichtigheden

Effecten op de geestelijke gezondheid

Hoger risico op depressie, angst en drugsmisbruik

Cognitieve achteruitgang (geheugenproblemen, concentratieproblemen)

Emotionele uitputting en stemmingswisselingen

Verminderd gevoel van eigenwaarde

Sociale terugtrekking en relatieproblemen

A 12 jaar durend onderzoek toonde aan dat een toename in burnout een toename in het aantal voorschriften voor antidepressiva voorspelde.

Hoe te herstellen van burn-out: Strategieën en tips

Als een van deze symptomen je bekend voorkomt, weet dan dat er een uitweg is. Hoewel elk individu een burn-out anders ervaart en een persoonlijk herstelproces nodig heeft, zijn hier enkele algemene tips die veel mensen hebben geholpen om een burn-out te overwinnen.

Start met erkenning

Soms is de moeilijkste stap erkennen dat we met een burn-out te maken hebben. We zouden het kunnen weergeven als een persoonlijke tekortkoming in plaats van een legitieme voorwaarde.

Maar zoals we hierboven hebben gezien, is burn-out een complex resultaat van meerdere invloeden. Zelfs de meest competente, hardwerkende en goedwillende professionals worstelen met gevoelens van burn-out. De beste manier om terug te keren naar productief te zijn en betrokken zijn bij je werk is accepteren dat er een probleem is dat opgelost moet worden. Je burn-out erkennen is de eerste stap op weg naar herstel.

Vraag hulp

Zoals we hebben gezien, is burn-out meer dan vermoeidheid; ernstige burn-out kan je gezondheid drastisch schaden. Als je burn-outsymptomen ervaart, is het raadzaam om advies te vragen aan een gekwalificeerde gezondheidsprofessional die je kan laten zien hoe je van een burn-out kunt herstellen en hoe je herhaling kunt voorkomen. Therapie of counseling kan je helpen om uit te zoeken wat voor jou de beste oplossing is.

Als je je burn-out met je manager of een personeelsfunctionaris bespreekt, kun je meteen hulp op je werk krijgen.

Grenzen stellen op het werk

Overwerk en een hoog stressniveau zijn de belangrijkste oorzaken van een burn-out. Het lijkt in eerste instantie misschien moeilijk om een gezonde balans te vinden en te behouden tussen werk en privé, maar het is essentieel om weer gezond te worden.

Hier zijn enkele manieren om te beginnen:

Identificeer je belangrijkste prioriteiten op het werk en in het leven, enplan uw dagen en weken daaromheen

op het werk en in het leven, enplan uw dagen en weken daaromheen Leer 'nee' te zeggen tegen meer werk of verantwoordelijkheid als je op volle capaciteit zit. Voeg niet meer aan uw lijst toe dan u aankunt

te zeggen tegen meer werk of verantwoordelijkheid als je op volle capaciteit zit. Voeg niet meer aan uw lijst toe dan u aankunt Weiger vergaderingen waar je geen rol of bijdrage hebt

waar je geen rol of bijdrage hebt Vermijd werk gesprekken na werktijd, tijdens je geplande vrije tijd of in het weekend

na werktijd, tijdens je geplande vrije tijd of in het weekend Heb een openhartige discussie met je manager en spreek af welke 'rules of engagement' je verkiest

Voel je je niet zeker als je het onderwerp burn-out op het werk aansnijdt? Hier zijn enkele assertiviteitstips die kunnen helpen.

Pauzes nemen

U weet wat ze zeggen over werken zonder te spelen. De wetenschap toont aan dat te lang werken zonder pauzes de productiviteit eerder schaadt dan verbetert.

Het is een bewezen feit dat werknemers die regelmatig pauzeren om iets te doen wat ze leuk vinden, al is het maar een paar minuten, minder lichamelijke aandoeningen hebben en meer voldoening in hun werk.

Zorg er dus voor dat je voldoende pauzes inplant in je dag om je hersenen wat essentiële vrije tijd te geven. Dit kan ook betekenen dat je de schermtijd moet verminderen.

Als je een ernstige burn-out hebt, overweeg dan om tijd vrij te nemen om uit te rusten, op te laden en te herstellen, net zoals je zou doen als je een lichamelijke ziekte zou hebben.

Leer stressmanagementtechnieken Onderzoek toont aan dat in de natuur zijn en het bezoeken van groene ruimten de niveaus van cortisol, het stresshormoon, in ons lichaam kan verminderen.

Je kunt verschillende technieken proberen om je stress te beheersen en je angstniveau te verlagen. Deze omvatten:

Meditatie of mindfulnessoefeningen

of mindfulnessoefeningen Fysieke activiteit dit hoeft niet alleen te betekenen dat je naar de sportschool gaat; alles wat je leuk vindt om te doen en waardoor je in beweging komt is goed, van dansen tot marathonlopen

Journaling om uitdrukking te geven aan je stressfactoren

om uitdrukking te geven aan je stressfactoren Tijd doorbrengen met vrienden en familie

Tijd buiten doorbrengen

Oefen diepe ademhalingstechnieken

Je richten op het moment in plaats van piekeren over het verleden of de toekomst

Een ondersteunend systeem opzetten

Er is een dorp voor nodig! Een sterk netwerk van vrienden, familie en collega's waarmee u kunt praten en waarmee u tijd kunt doorbrengen, helpt uw stressniveaus te verlagen. Bovendien zal deel uitmaken van een gemeenschap en dingen doen buiten het werk om je helpen je leven in balans te brengen en je beter te voelen over jezelf.

Je kunt ook nieuwe vrienden vinden via interessegroepen, zoals wandelgroepen, boekenclubs of wat je ook maar interesseert.

Ontwerp uw werkomgeving volgens uw behoeften

Hoe u zich voelt op het werk heeft invloed op uw prestaties. Een rommelige of lawaaierige werkruimte kan de productiviteit verlagen; een gezellige en persoonlijke werkruimte daarentegen helpt u meer van uw werk te genieten.

Als je in een kantoorruimte werkt, voeg dan wat persoonlijkheid en inspiratie toe aan je werkplek met foto's en andere persoonlijke souvenirs. Werk je vanuit huis? Als je kunt, wijs dan één plek aan die alleen voor werk is bedoeld, voeg vrolijke accenten toe met kussens, schilderijen, een vloerkleed, enz. en een groene plek met een kamerplant.

Hier zijn nog een paar tips om van je werkruimte een aangename ervaring te maken:

Gebruik een ruisonderdrukkende koptelefoon om een lawaaierige omgeving te blokkeren

om een lawaaierige omgeving te blokkeren Probeer een apparaat met witte ruis of gewoon een aangepaste afspeellijst om je te helpen focussen

Zorg voor zoveel licht als je nodig hebt

als je nodig hebt Zorg ervoor dat uw bureau en stoel ergonomisch zijn, zodat u comfortabel kunt werken

zijn, zodat u comfortabel kunt werken Probeer tijd te blokkeren enhet wisselen tussen contexten te verminderen om dagelijks werk minder stressvol te maken

Herverbind u met uw persoonlijke passies

Wanneer heeft u voor het laatst tijd besteed aan een hobby? Nog iets te doen waar je plezier in hebt kan goed zijn voor je welzijn.

Het kan van alles zijn - dichten, vissen, bakken, houtbewerken, kunst, muziek - zoek uit waar je vroeger plezier aan beleefde en begin er weer mee. Een creatieve uitlaatklep hebben helpt je ook om innovatiever en productiever te werken.

Het opbouwen van een plezierig leven buiten het werk is essentieel om te herstellen van een burn-out en herhaling ervan te voorkomen.

Ontwikkel veerkracht

We hebben eerder vermeld dat de specifieke voorwaarde van een persoon ook invloed kan hebben op burn-out. Wetenschappers hebben een negatieve correlatie gevonden tussen veerkrachtniveaus en burn-out. Door veerkracht op te bouwen, kun je beter omgaan met de stressoren die burn-out veroorzaken.

Hoe ontwikkelen we veerkracht? Hoewel dit vaak een aangeboren kwaliteit is - sommige mensen zijn van nature veerkrachtiger dan anderen - kunnen we onze veerkracht verbeteren met bewuste inspanningen. Hier zijn enkele manieren om dit te doen:

Een netwerk opbouwen van ondersteunende relaties om op te leunen

om op te leunen Oefenen van emotionele regulatie

Het verbeteren van communicatie en probleemoplossende vaardigheden

Een groeimindset ontwikkelen

ontwikkelen Kracht putten uit onze waarden en overtuigingen

Tegenslagen leren weergeven als kansen om te leren en te groeien

Herstel van burn-out is een geleidelijk proces en een combinatie van deze strategieën kan helpen. Bedenk echter wel dat een burn-out complex is en dat iedereen het anders ervaart. Probeer verschillende dingen uit tot je de beste holistische aanpak vindt die voor jou werkt.

Hulpmiddelen voor herstel van burn-out

In tegenstelling tot wat sommige mensen denken, is niet alle technologie schadelijk. Technologie heeft ons ook verschillende manieren gegeven om met stressfactoren om te gaan. Laten we eens kijken naar een aantal apps en hulpmiddelen die we kunnen gebruiken om een burn-out te voorkomen en ervan te herstellen.

Meditatie en mindfulness apps: Websites en apps zoalsHeadspace enKalm bieden ademhalingsoefeningen, geleide meditatie en mindfulness tips. Regelmatig gebruik kan helpen om het stressniveau te verlagen en de veerkracht te verbeteren

Websites en apps zoalsHeadspace enKalm bieden ademhalingsoefeningen, geleide meditatie en mindfulness tips. Regelmatig gebruik kan helpen om het stressniveau te verlagen en de veerkracht te verbeteren **Apps voor het beheer van de slaapcyclus houden je slaapgewoonten bij en laten je zien hoe je beter kunt slapen; dit helpt al een heel eind bij het beheren van je stressniveaus

Hulpmiddelen voor tijdbeheer: Hulpmiddelen zoals Harvest houden de tijd bij die je aan verschillende activiteiten besteedt, zodat je een beter idee krijgt van waar je je tijdmanagement kunt verbeteren

Hulpmiddelen zoals Harvest houden de tijd bij die je aan verschillende activiteiten besteedt, zodat je een beter idee krijgt van waar je je tijdmanagement kunt verbeteren Apps voor geestelijke gezondheid: Apps voor therapie en begeleiding kunnen helpen door toegang te bieden tot online ondersteuning bij geestelijke gezondheid, het bijhouden van stemmingen en tips voor welzijn. Ze zijn nuttig voor mensen die geen toegang hebben tot een provider voor geestelijke gezondheidszorg

Apps voor therapie en begeleiding kunnen helpen door toegang te bieden tot online ondersteuning bij geestelijke gezondheid, het bijhouden van stemmingen en tips voor welzijn. Ze zijn nuttig voor mensen die geen toegang hebben tot een provider voor geestelijke gezondheidszorg Hulpmiddelen voor fysiek welzijn: Apps zoalsNike trainingsclub en andere helpen je fysieke gezondheid te verbeteren door middel van online workouts en gezonde voedingstips

Apps zoalsNike trainingsclub en andere helpen je fysieke gezondheid te verbeteren door middel van online workouts en gezonde voedingstips Journaling apps: Regelmatig een dagboek bijhouden kan stress verminderen en je helpen je emoties te beheersen. Apps zoalsDag één helpen bij het maken van een gewoonte om te dagboeken. Je kunt ook een hulpmiddel gebruiken zoalsClickUp Kladblok voor snelle aantekeningen onderweg

Regelmatig een dagboek bijhouden kan stress verminderen en je helpen je emoties te beheersen. Apps zoalsDag één helpen bij het maken van een gewoonte om te dagboeken. Je kunt ook een hulpmiddel gebruiken zoalsClickUp Kladblok voor snelle aantekeningen onderweg Taakbeheer : Gespecialiseerde hulpmiddelen voor werklastbeheer verminderen uw werklast en verbeteren uw productiviteit, wat een burn-out kan helpen voorkomen.

Het is belangrijk om aan te tonen dat al deze hulpmiddelen nuttig kunnen zijn, maar dat ze geen vervanging zijn voor professioneel medisch advies of behandeling. Bij een ernstige burn-out is het ten zeerste aan te raden om contact op te nemen met gekwalificeerde professionals.

Overwin organisatorische hindernissen om burn-out te voorkomen

Organisaties en teams van leidinggevenden kunnen een belangrijke rol spelen bij het creëren van een werkomgeving die burn-out helpt voorkomen. Het gaat om het ontwikkelen van een gezonde, ondersteunende werkcultuur die balans tussen werk en privé biedt en tegelijkertijd voldoening geeft in het werk. Autonomie op het werk is niet alleen een trend. Werknemers die een keuze hebben in het beslissen welke Taken ze doen en wanneer en hoe ze dat doen, zijn 43% minder waarschijnlijk om een hoge mate van burn-out te ervaren.

Het leiderschap in een organisatie kan een cultuur creëren die het risico op burn-out vermindert door het voorkomen van overbelasting van werknemers en het invoeren van werknemersgericht beleid:

Prioriteit geven aan transparantie en open communicatie om de betrokkenheid van werknemers te verbeteren en de overbelasting te minimaliserenangst op de werkplek Het aanbieden van *flexibele werkregelingen om werknemers te helpen hun privé- en beroepsleven even goed te beheren

om de betrokkenheid van werknemers te verbeteren en de overbelasting te minimaliserenangst op de werkplek Het aanbieden van *flexibele werkregelingen om werknemers te helpen hun privé- en beroepsleven even goed te beheren Bevorderen van welzijn doormiddelen voor geestelijke gezondheidfitnessfaciliteiten op locatie of lidmaatschappen van sportscholen, ondersteunende counseling, stressbeheersingsprogramma's, enzovoort

doormiddelen voor geestelijke gezondheidfitnessfaciliteiten op locatie of lidmaatschappen van sportscholen, ondersteunende counseling, stressbeheersingsprogramma's, enzovoort Een ruimhartig verlofbeleid instellen en ervoor zorgen dat werknemers voldoende vrije tijd nemen om overwerk te voorkomen

instellen en ervoor zorgen dat werknemers voldoende vrije tijd nemen om overwerk te voorkomen Het geven van regelmatige feedback en mogelijkheden voor professionele ontwikkeling om werknemers te helpen hun carrièredoelen te bereiken

en mogelijkheden voor om werknemers te helpen hun carrièredoelen te bereiken Werknemers ondersteunen bij het verbeteren van hun werktevredenheid door middel van werkplekverbeteringsinitiatieven

Eencollaboratieve werkplek waar werknemers zich gerespecteerd en erkend voelen en regelmatige interactie gevoelens van isolement vermindert

Het opleiden van managers om een ondersteunende leiderschapsstijl aan te nemen en hun teams feedback en erkenning te geven

Begin vandaag nog met uw Burnout-herstel

Hoewel je misschien het gevoel hebt dat burn-out een persoonlijk probleem is, is de realiteit complexer. Burn-out is het resultaat van meerdere stressfactoren en heeft een grote invloed op de gezondheid en het succes van een organisatie. Het vereist interventie op individueel en organisatieniveau.

Herstel van burn-out is een langzaam proces, maar een doordacht gebruik van de juiste hulpmiddelen en strategieën kan je tijdens je reis ondersteunen.

Een alles-in-één software voor projectmanagement zoals ClickUp kan de stress van het beheren van meerdere tools en schermen helpen verminderen door tools voor taakbeheer, communicatie en samenwerking aan te bieden in dezelfde oplossing. Het helpt ook bij een beter tijd- en werkbeheer en verbetert het teamwerk. Gratis account aanmaken vandaag.

Veelgestelde vragen (FAQ)

**Hoe lang duurt het om te herstellen van een burn-out?

Er is geen specifiek tijdsbestek voor herstel van burn-out; het hangt af van de mate van veerkracht van elk individu en hoe ernstig de burn-out is. Sommige onderzoeken geven een schatting van twee tot drie maanden; we raden aan om het stap voor stap te doen.

**Wat is de snelste manier om burn-out te genezen?

Er is geen snelle remedie tegen burn-out - herstel vindt geleidelijk plaats. Een aantal snelle manieren om te beginnen zijn echter een pauze nemen, grenzen stellen op het werk, je agenda reorganiseren zodat er tijd overblijft voor gezondheid en welzijn, en het vinden van een ondersteunend netwerk en professionele hulp.

**Hoe voelt een burn-out?

De tekenen van een burn-out zijn onder andere fysieke en mentale uitputting, verminderde productiviteit en motivatie, afhaken op het werk en lichamelijke symptomen zoals hoofdpijn en slaapproblemen.