Hoeveel uur moet je per week werken om een burn-out te voorkomen?

De eeuwenoude vraag: Hoeveel uur moet je werken? In de Verenigde Staten zouden de meeste bedrijven 40 uur of meer als benchmark nemen voor een gemiddelde werkweek.

Het antwoord op deze vraag is lastiger dan je denkt. Niet alleen het soort werk dat je doet is van invloed op de uitkomst, maar ook hoe je denkt over de balans tussen werk en privé. Culturele invloeden, capaciteit en verwachtingen spelen hier allemaal een rol. En het uiteindelijke antwoord is: Het hangt ervan af.

Hier bekijken we hoeveel werk je per week zou moeten doen. We onderzoeken de risico's van zowel onder- als overwerken. Bovendien reiken we strategieën aan zodat je het meeste kunt halen uit de tijd die je aan het werk bent, zonder een burn-out te krijgen. 🤩

Hoeveel uur moet je werken?

Hoeveel uur moet je per dag of per week werken? Het antwoord hangt af van waar je staat in je professionele leven en het vinden van een balans die voor jou werkt. Ondernemers die een nieuw bedrijf starten, moeten verwachten dat ze meer uren werken dan een mid-level professional die er al in geslaagd is om processen te stroomlijnen en zoveel mogelijk tijd besteden aan gewone Taken.

Wat is de consensus over hoeveel uur je zou moeten werken? Nou, die lijkt er niet te zijn. Maar er zijn wel verschillende meningen. 👀

Gary Vaynerchuk, een beroemde marketinggoeroe, zorgde voor opschudding toen hij zei startende oprichters 18 uur per dag zouden moeten werken of meer tijdens hun eerste jaar. Het idee hierachter is dat elke minuut die je wakker bent, gewijd moet zijn aan het succes van je business in de begindagen.

Elon Musk is een bekende workaholic en heeft zich sterk gemaakt voor werkweken van 80 tot 120 uur . Hij zegt dat de drukte beheersbaar is, maar dat het inhoudt dat je op kantoor slaapt, maaltijden overslaat en vaak geen douche neemt - zelfs als je er een beetje gek van wordt.

In een onderzoek van EuroNews werkten voltijdse werknemers in Europa meestal van 32 tot 42 uur per week . Europeanen staan erom bekend dat ze een betere balans tussen werk en privé hebben dan Amerikanen, die gedreven worden door een mentaliteit van "als eerste aankomen en als laatste vertrekken".

Wired deelde het verhaal van een marketingbureau uit Liverpool dat een proefversie deed van een zesurige werkdag . Ze ontdekten dat werknemers efficiënter werkten, maar ook meer gestrest raakten van het proppen van diepgaand werk in kortere tijd. Dus besloten ze tot drie lange werkdagen en twee kortere werkdagen voor een betere balans.

Zoals je ziet hangt het antwoord op de vraag "Hoeveel uur moet je werken?" af van de cultuur, waar je aan werkt en wat je gelukkig maakt. Of je nu 40 uur per week werkt, iets meer of iets minder, je doel zou moeten zijn om een ideale werkweek te ontwerpen die productiviteit maximaliseert zonder een opgebrand gevoel of verveling achter je bureau.

De risico's van te weinig werken en overwerken

Of je nu een fulltime baan hebt of parttime werkt, te veel of te weinig doen is schadelijk. Als je tot op het bot werkt, voel je je opgebrand en losgekoppeld van de Taak. Als je het wat rustiger aan doet, raak je achterop en voel je je gestrest als het tijd is voor een functioneringsgesprek. 📚

Dit zijn enkele van de risico's van overwerken:

Slaaptekort: Studies tonen aan dat buitensporige werklasten engebrek aan slaap de productiviteit kunnen verlagen Hoge stress: Lange werkdagen kunnen leiden tot stress, waardoor je minder goed in staat bent om goed werk te leveren

Studies tonen aan dat buitensporige werklasten engebrek aan slaap de productiviteit kunnen verlagen Ontevredenheid: Werknemers die lange uren op kantoor maken, ervaren vaak ontevredenheid over hun baan, wat het ongeluk vergroot en vaak de relaties tussen werknemers schaadt

Werknemers die lange uren op kantoor maken, ervaren vaak ontevredenheid over hun baan, wat het ongeluk vergroot en vaak de relaties tussen werknemers schaadt Problemen met mentale en fysieke gezondheid: De verbinding tussenburnout en geestelijke gezondheid veel werknemers die lange uren op kantoor maken, voelen zich ongemotiveerd, depressief en angstig

De verbinding tussenburnout en geestelijke gezondheid veel werknemers die lange uren op kantoor maken, voelen zich ongemotiveerd, depressief en angstig Fysieke gezondheidsproblemen: Niet alleen je geestelijke gezondheid lijdt eronder. Overmatige werkschema's zijngekoppeld aan een verhoogd risico op hartaandoeningen en andere aandoeningen. Je kunt weinig energie hebben en niet in staat zijn om te werken of andere fysiek veeleisende activiteiten te doen

Niet alleen je geestelijke gezondheid lijdt eronder. Overmatige werkschema's zijngekoppeld aan een verhoogd risico op hartaandoeningen en andere aandoeningen. Je kunt weinig energie hebben en niet in staat zijn om te werken of andere fysiek veeleisende activiteiten te doen Beschadigde relaties: Te veel werken kan invloed hebben op je vermogen om betekenisvolle relaties op te bouwen in je persoonlijke leven. Je mist tijd met je familie, vrienden en geliefden, wat leidt tot gevoelens van ontkoppeling

Onderwerken is net zo erg. Het kan een emotionele tol eisen doordat je je schuldig voelt, geen lof verdient en je zorgen maakt over je veiligheid. In sommige gevallen kan onderpresteren leiden tot depressie en angst, waardoor het moeilijk wordt om jezelf uit een sleur te halen.

Hier zijn enkele van de sleutelrisico's van te weinig werken:

Schuldgevoel: Als je je tijd niet goed benut, kan er een schuldgevoel ontstaan wanneer.. doelen van projecten worden gemist of andere werknemers worden beïnvloed door uw gemiste deadlines voor taken

Als je je tijd niet goed benut, kan er een schuldgevoel ontstaan wanneer.. doelen van projecten worden gemist of andere werknemers worden beïnvloed door uw gemiste deadlines voor taken Angst: Als je minder uren werkt dan je zou moeten doen en deadlines mist, kunnen functioneringsgesprekken ervoor zorgen dat angst en stress de pan uit rijzen

Als je minder uren werkt dan je zou moeten doen en deadlines mist, kunnen functioneringsgesprekken ervoor zorgen dat angst en stress de pan uit rijzen Verlaagde veiligheid: Als je je werk niet doet, loopt je broodwinning gevaar, wat depressie en zorgen kan veroorzaken

Wat zijn alternatieve **werkroosters? Alternatieve werkschema's (AWS) is een term die gebruikt wordt om flexibele werkregelingen buiten de standaard 40-urige werkweek te beschrijven. Dit idee komt steeds vaker voor na de pandemie en richt zich op het nog te doen krijgen van bepaalde taken wanneer het uitkomt in plaats van binnen een bepaald aantal uren.

Veel bedrijven implementeren AWS om het welzijn van werknemers te verbeteren en de efficiëntie te maximaliseren. Het idee is om werknemers taken te laten voltooien tijdens hun meest productieve uren. Of het nu 's ochtends vroeg of 's avonds laat is, managers houden het succes bij op basis van taken of projecten in plaats van op basis van het aantal werkuren per week.

Veel bedrijven stellen vaste werktijden in. Deze tijd is bedoeld om teams te helpen die moeten samenwerken omdat van iedereen wordt verwacht dat ze op hetzelfde moment online zijn en reageren. Elke werknemer kan zelf beslissen wanneer en hoe lang hij buiten die tijd werkt. Het resultaat is dat iedereen een andere hoeveelheid tijd besteedt om zijn werk te doen. 📊

Alternatieve werkschema's houden ook een pauze in van de typische vijfdaagse werkweek. Sommige bedrijven hebben kortere werkweken van drie of vier dagen voor langere werktijden. Anderen verdelen de Taken over zes dagen, maar met minder dagelijkse uren.

Het implementeren van alternatieve werkschema's houdt in dat je duidelijke verwachtingen moet instellen, vooral als je werknemers zelf laat beslissen hoe ze hun tijd indelen. Het betekent ook dat managers beter toezicht moeten houden en tools moeten gebruiken om de voortgang nauwkeurig bij te houden om vertragingen in projecten te voorkomen.

Strategieën om het meeste te halen uit de uren die je werkt

Het kiezen van de juiste uren om dagelijks of wekelijks te werken is niet zo belangrijk als het optimaal benutten van de tijd dat je werkt. Door je meer te richten op efficiënt en effectief werken, kun je ervoor zorgen dat de tijd die je werkt er echt toe doet - in plaats van uren te verspillen aan surfen op internet of sociale media.

Hier zijn enkele strategieën om de productiviteit te maximaliseren en het meeste te halen uit het aantal uren dat je werkt. Van tips voor tijdmanagement naar verbetering van bedrijfsprocessen vindt u wat u nodig hebt om dingen beter en sneller Klaar te krijgen.

Gebruik een stopwatch om deadlines in de gaten te houden

Veel werknemers - vooral werknemers met deeltijdbanen, flexibele werkregelingen en telewerkers - weten niet hoeveel uur ze werken. Gebruik een hulpmiddel zoals ClickUp's stopwatch voor projecten om te zien hoeveel uur u besteedt aan het voltooien van elke Taak. ⏰

Als aannemer of freelancer maakt dit het eenvoudig om uren te factureren en facturen te sturen. Als werknemer met een fulltime of parttime baan met een salaris maakt tijdsregistratie je effectiever. Je kunt de taken zien die het meeste van je tijd in beslag nemen en manieren vinden om processen te automatiseren om ze sneller en efficiënter te maken.

Het beste van alles is dat je tijd kunt bijhouden vanaf elk apparaat en waar je ook werkt. Voeg aantekeningen toe om context te bieden als een taak langer duurt dan verwacht. Maak labels om de tijd die je aan een project hebt besteed te categoriseren en gebruik sorteerfilters om knelpunten en gebieden voor verbetering per uur te bekijken.

Maak een planning van taken met weergave in kalenders om werkstromen te visualiseren

Om uw werkuren te maximaliseren, moet u weten waar u aan werkt en wanneer. Voor werknemers die aan verschillende projecten werken, kan het maken van een kalender een visueel hulpmiddel zijn om op schema te blijven en geen belangrijke deadlines te missen. Deze tijdmanagementtechniek houdt je georganiseerd en zorgt ervoor dat je op weg bent naar succes. 🗓️

Wees productief door deadlines bij te houden, planningen te beheren en de capaciteit van je werk te organiseren met de ClickUp Kalender weergave . Voeg kleurcodering toe om werk te categoriseren volgens bepaalde projecten en gebruik prioriteitvlaggen om werk te markeren dat het belangrijkst is of een risico inhoudt.

Zeg nee tegen nieuw werk als u capaciteit hebt

Maximale productiviteit gaat niet alleen over het gebruik van projectmanagement tools. Het betekent ook dat je nee moet zeggen en managers moet laten weten wanneer je aan je capaciteit zit. Als je voortdurend ja zegt tegen elk verzoek, heb je minder tijd over voor zinvol werk dat je aandacht nodig heeft. ⛔️

Als iemand u vraagt om drukke of ondergeschikte taken te doen, zeg dan nee als u geen tijd hebt. Stel voor om dat specifieke proces te automatiseren of gebruik te maken van een assistent of een andere medewerker die meer capaciteit heeft voor het werk.

Limiteer multitasken om afleiding te voorkomen

Onderzoek toont aan dat multitasken eigenlijk resulteert in tragere voortgang omdat je tijd verliest met het wisselen tussen Taken. Bovendien is het risico groter dat je fouten maakt of de Taak niet volledig voltooit omdat je afgeleid bent. Bekend als context wisselen -het heen en weer schakelen tussen ongerelateerde taken - deze praktijk kan de productiviteit schaden en leiden tot problemen met projecten. 🛠️

In plaats van te multitasken, kunt u zich beter concentreren op één specifieke Taak per keer. Maak een dagschema met een paar van de belangrijkste taken die u nog wilt doen. Deel het werk vervolgens op in segmenten en doe één ding tegelijk. Vermijd de verleiding om tijdens het werk van de ene naar de andere Taak over te schakelen.

Blok tijd voor diepgaand werk

Een van de beste tijdmanagementvaardigheden is tijd opzij instellen voor diepgaand werk. Op die manier heb je een vast aantal uren om je te concentreren op de belangrijkste Taken zonder afleidingen.

Gebruik hulpmiddelen om tijd te blokkeren om tijd opzij te zetten voor specifiek werk. Misschien is het een paar uur in de ochtend om managementtaken af te handelen, of misschien een paar uur in de middag om in productontwikkeling, marketingcampagnes of rapportage over de verkoop te duiken. Wat het werk ook is, voeg gelijksoortige processen samen in een tijdslot en concentreer je erop om gedurende de ingestelde periode alleen aan die taken te werken.

Verbeter uw productiviteit wanneer u met ClickUp werkt

Als eigenaar van een bedrijf of werknemer is beslissen hoeveel uur u moet werken de eerste stap in tijd- en projectmanagement. Vervolgens wilt u zich concentreren op het maximaliseren van de tijd die u besteedt aan het werk.

Uiteindelijk maakt het niet uit hoeveel uur je werkt. Het belangrijkste is om goed werk te doen en je tijd zo goed mogelijk te besteden aan Taken. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp om efficiënter te gaan werken. Met de tools voor taakbeheer bepaalt u waar u aan werkt, hoe u prioriteiten stelt in uw planning en blijft u op koers naar succes met kalenders en lijsten met taken. Plus, ingebouwde automatiseringen tijd besparen zodat je slimmer kunt werken in plaats van harder. 🙌