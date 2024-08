Wat is toxische productiviteit? Hoe te overwinnen en te voorkomen

Streven naar productiviteit op de werkplek is normaal en als organisaties willen gedijen, is het vinden van manieren te vinden om de prestaties op het werk te verbeteren zouden altijd een prioriteit moeten zijn. Maar er is altijd een risico dat je te ver gaat. Als het om giftige productiviteit gaat, neem je niet alleen afstand van een gezonde werkomgeving, maar kun je de mentale en fysieke gezondheid van je hele werkomgeving ernstig beïnvloeden.

Hoe vind je die balans?

Het begint met begrijpen wat giftige productiviteit eigenlijk inhoudt. Vervolgens gaat het erom de signalen te identificeren die aangeven wanneer je teams last hebben van toxische productiviteit en te begrijpen wat de oorzaken zijn. En natuurlijk moet dit alles resulteren in actieve stappen die specifiek zijn ontworpen om giftige productiviteit te overwinnen.

Wat is giftige productiviteit?

Zoals de naam al doet vermoeden, is toxische productiviteit het beroepsfenomeen waarbij productiviteit zo ver gaat dat het alle andere aspecten van het leven overschaduwt.

Er staan altijd wel items op de lijst die je nog moet doen. We leven in een cultuur die leden van teams beloont die voortdurend productief zijn. Maar als die voortdurende drukte iemands fysieke en mentale welzijn in de weg staat, kan het contraproductief en zelfs schadelijk worden.

Denk aan werknemers die de hele nacht doorwerken omdat ze zich schuldig voelen over een naderende deadline of telewerkers die zich schuldig genoeg voelen om hun vrije tijd te besteden aan het proberen te voldoen aan onrealistische verwachtingen. Denk vervolgens aan de hustle-cultuur die werknemers probeert bij te brengen dat pauzes nemen of tijd nemen voor je privéleven het succes van je carrière in de weg staan.

Toxische productiviteit mag nooit verward worden met een sterk arbeidsethos . De drive om dingen Klaar te krijgen is een bewonderenswaardige eigenschap. De problemen beginnen wanneer die werkgewoonten worden een onvermogen om je tijd te beheren en een behoefte om werk voorrang te geven op al het andere.

Plan uw dag, week en daarna met het sjabloon Nog te doen van de ClickUp Kalender

Tekenen en oorzaken van giftige productiviteit

Het is niet altijd gemakkelijk om tekenen te herkennen dat jij of je team lijdt aan giftige productiviteit. Dat is zelfs nog meer het geval als de bedrijfscultuur de drive om dingen Nog Klaar te doen boven alles heeft verheven. Toch kunnen een paar signalen je helpen begrijpen wanneer een natuurlijke neiging tot productiviteit ongezond is geworden.

Veronachtzaming van de balans tussen werk en privéleven

Houd de werktijden van jezelf en elk lid van het team in de gaten. Een gebrek aan evenwicht tussen werk en privé is een van de meest voorkomende symptomen van een giftige productiviteit.

Er zijn veel redenen voor deze verbinding. Onderliggende schuldgevoelens kunnen ervoor zorgen dat werknemers hun e-mails blijven checken, vooral (maar niet alleen) als ze op afstand werken. Je zult teamleden ook horen zeggen dat ze meer tijd vinden om buiten de reguliere werktijden te werken als hun collega's hen niet lastig vallen.

Ongezonde concurrentie en vergelijkingen binnen je team

Een sterke werkethiek kan een gevaarlijke valstrik worden wanneer ze competitief wordt. Een lid dat langer werkt of zijn gezinsleven minder belangrijk vindt omdat hij bovenaan de grafiek wil komen, kan ernstige schade toebrengen aan zijn geestelijke gezondheid.

Nogmaals, dit is moeilijker bij te houden en te identificeren in werkomgevingen op afstand. Met werk op afstand is het misschien niet zo gemakkelijk om te controleren of een lid van het team de neiging heeft om maaltijden of pauzes over te slaan alleen maar om vooruit te komen.

Zoek naar de meer algemene tekenen van dit ongezonde competitieniveau. Je ziet het vaak in gesprekken tijdens de waterkoeler en in opmerkingen die uit de losse pols worden gemaakt.

Zelfopgelegde verwachtingen dat alle Taken onmiddellijk moeten worden opgelost

Dit fenomeen, ook bekend als actiebias, komt meestal voort uit een onvermogen om taken binnen een gepast tijdsbestek af te handelen. Werknemers die taken onmiddellijk afwerken of e-mails onmiddellijk beantwoorden, kunnen het een uitdaging vinden om grenzen te stellen. Ze slagen er niet in tijd vrij te maken voor hun vrije tijd of voor strategische taken op lange termijn.

Vaak lijden deze werknemers onder het gebrek aan een meer gestructureerde werkwijze productiviteits abonnement . Maar het kan ook zijn dat ze zich onder druk gezet voelen of zich schuldig voelen over hun Nog te doen lijst. Dan proberen ze die druk te bestrijden door middel van giftige productiviteit.

Verhoog de productiviteit door taken te stroomlijnen en aanpasbare ClickUp-views te gebruiken om alle soorten werk te organiseren en te controleren

4 veelvoorkomende oorzaken van giftige productiviteit

Toxische productiviteit kan van veel verschillende bronnen komen. Het is de moeite waard om tijd aan elke bron te besteden om een gezondere productiviteitsverwachting voor uzelf en uw team op te bouwen.

1. Drukke cultuur

Wanneer business leiders 18-urige werkdagen voorstellen is het duidelijk dat ten minste enkele tendensen van giftige productiviteit voortkomen uit onze grotere bedrijfscultuur. Het idee dat succesvolle mensen harder werken dan wie dan ook om succes te behalen, kan het moeilijk maken om realistische verwachtingen in te stellen die productiviteit stimuleren en tegelijkertijd een gezonde balans tussen werk en privéleven handhaven.

2. Bedrijfscultuur

De grotere culturele oorzaken van giftige productiviteit zijn ook te vinden op veel individuele werkplekken. Organisatorische leiders en teamleiders die veel uren maken en prioriteit geven aan dingen Klaar krijgen boven alles, hebben een neerwaarts effect op hun teams, die zich schuldig voelen als ze dit voorbeeld niet volgen. Als de bedrijfscultuur er niet in slaagt om grenzen te stellen, kan giftige productiviteit endemisch worden.

3. Werk op afstand

De toename van het aantal mensen dat op afstand werkt, heeft veel voordelen. Maar het heeft er ook toe geleid dat meer mensen zich gedwongen voelen om buiten hun normale werktijden te werken. Werk en e-mail binnen handbereik hebben via je mobiele telefoon en andere apparaten heeft de behoefte om je altijd productief te voelen alleen maar versneld, zelfs ten koste van je welzijn.

4. Interne eigenschappen

Tot slot kunnen sommige aspecten van giftige productiviteit hun oorsprong vinden in persoonlijkheidsstijlen. Meer competitieve werknemers hebben bijvoorbeeld meer kans om productiviteit boven andere delen van hun leven te waarderen. Hetzelfde geldt voor mensen met een lage eigenwaarde die zich productief moeten voelen om zich gewaardeerd te voelen op het werk.

Negatieve effecten van giftige productiviteit op de werkplek

Het is niet alleen een theoretische expertise. In het ergste geval kan giftige productiviteit ernstige gevolgen hebben voor je hele team. Deze effecten bereiken een dalende mentale gezondheid, een hoger verloop en, paradoxaal genoeg, minder productieve teams.

Burnout op de werkplek in je hele team

Een burn-out bij een werknemer betekent dat je je fysiek en emotioneel zo uitgeput voelt dat je angstig of depressief wordt. Het is het belangrijkste en mogelijk schadelijkste resultaat van een giftige productiviteit. De noodzaak om altijd te blijven werken vanwege onrealistische verwachtingen (intern of extern) en het onvermogen om grenzen te stellen, kan leiden tot aanzienlijke problemen met de geestelijke gezondheid die veel verder gaan dan de voordelen op korte termijn van dingen Klaar krijgen.

Afnemende lichamelijke en geestelijke gezondheid

Werknemers die lijden aan toxische productiviteit zijn vaak minder gezond. Gedeeltelijk door burn-out (maar ook als eenvoudig resultaat van het deprioriteren van hun persoonlijke leven), beginnen hun mentale en fysieke gezondheid achteruit te gaan. Naast ernstige ethische implicaties betekent dit ook dat ze meer ziektedagen hebben, meer rust nodig hebben en een hogere ziektekostenverzekering nodig hebben.

Afnemende samenwerking

Wanneer je team in een cultuur van giftige productiviteit werkt, beginnen ze constant op het randje te werken. Hun onvermogen om in te zien dat dingen Klaar krijgen niet alles is, leidt tot persoonlijke problemen en kan hun vermogen om samen te werken ernstig belemmeren. Ze beginnen zichzelf te isoleren, waardoor uw organisatie niet de vruchten kan plukken van een omgeving waarin wordt samengewerkt.

Verhoog de productiviteit met gezamenlijk taakbeheer door taken toe te wijzen, opmerkingen te taggen en schermopnamen te delen in één platform

Werklast verlammen Werklast verlamming treedt op wanneer je zoveel te doen hebt dat je het blijft uitstellen. Omdat je voortdurend overweldigd bent en niet weet waar je moet beginnen, heb je de neiging om niets te doen, wat je doelen op het gebied van productiviteit tegenwerkt. Een cultuur of interne drive die blijft aandringen op een hogere werklast kan ervoor zorgen dat je team niet in staat is om dat werk af te krijgen.

Tips en manieren om giftige productiviteit te vermijden

Misschien dringt het al door in je organisatie, of misschien zie je alleen de eerste tekenen ervan. Hoe dan ook, het is nooit te vroeg om giftige productiviteit te bestrijden.

Elke situatie kan een iets andere aanpak vereisen om deze stap te zetten. Soms moet je voor elk lid van een team een professional op het gebied van geestelijke gezondheid beschikbaar stellen. Deze tips zijn echter van toepassing op elke poging om giftige productiviteit tegen te gaan en het emotionele welzijn van je team te waarborgen, terwijl je hele organisatie er baat bij heeft.

1. Een gezonde balans tussen werk en privé stimuleren

Stel waar mogelijk duidelijke grenzen tussen werk en privé voor uw werknemers. Zorg ervoor dat ze weten dat hun privéleven even belangrijk is als hun productiviteit op het werk. Stuur werknemers zachtjes bij als ze productiviteit blijven nastreven terwijl ze niet op hun vaste uren werken.

Om te beginnen kun je precieze tijden vastleggen waarop je verwacht dat je team beschikbaar is en wanneer ze zich in plaats daarvan op hun eigen tijd kunnen concentreren. Reageer niet meteen op alle e-mails en berichten om je team het juiste gedrag aan te leren. Benadruk de voordelen van fris op het werk aankomen omdat je er 's avonds even tussenuit bent geweest.

2. Een cultuur van gezonde productiviteit creëren

Een deel van de strijd tegen giftige productiviteit bestaat uit het trekken van duidelijke lijnen tussen het concept en wat het betekent om in plaats daarvan gezonder productief te zijn. Dit moet op zijn minst gedeeltelijk een opleiding zijn. Veel van de bovenstaande punten kunnen van cruciaal belang zijn om werknemers te helpen begrijpen hoe te veel werken hun fysieke en mentale gezondheid kan beïnvloeden.

Die cultuur opbouwen betekent ook het goede voorbeeld geven. Elke supervisor en leider met wie je teams omgaan, moet doen wat hij zegt, grenzen respecteren en positieve resultaten stimuleren zonder te veel druk uit te oefenen.

Stroomlijn taken en verhoog de productiviteit door processen te automatiseren met ClickUp-taakautomatisering

3. Zelfbewustzijn en zelfreflectie stimuleren

Soms is de beste manier om giftige productiviteit te bestrijden om naar binnen te kijken. Zoek manieren om je werknemers te helpen een paar minuten de tijd te nemen om te onderzoeken of ze er misschien last van hebben. Natuurlijk kan dit moeilijk zijn, vooral voor degenen die niet bekend zijn met het concept.

Vraag hen in plaats daarvan om hun gevoelens te onderzoeken die ten grondslag liggen aan toxische productiviteit, zoals:

Een constante drang om meer werk Klaar te krijgen

Een gevoel van imposter syndroom of onwaardigheid dat gecompenseerd moet worden met meer werk

Een constante interne behoefte om te concurreren met anderen in het team

Zich zo gestrest voelen over werk dat elke rust alleen maar leidt tot schuldgevoelens

Je team helpen om deze gevoelens te ontdekken en hen aanmoedigen om ze serieus te nemen, kan ervoor zorgen dat ze ze niet negeren of gewoon meer werken om de symptomen te behandelen in plaats van de ziekte.

4. Oefen zelfzorg

Natuurlijk is het begrijpen van de gevoelens die ten grondslag liggen aan toxische productiviteit nog maar het begin. De volgende stap is ervoor zorgen dat iedereen in het team voor zichzelf zorgt.

Zelfzorg hoeft niet ingewikkeld te zijn. Een gezonde levensstijl kan helpen, net als het stimuleren van hobby's buiten het werk. Zelfs eenvoudige dingen zoals af en toe de verbinding met je mobiele telefoon verbreken en wat tijd doorbrengen zonder werk, kunnen al veel doen.

Onthoud natuurlijk dat verschillende onderliggende gevoelens en oorzaken van toxische productiviteit verschillende soorten en niveaus van zelfzorg vereisen. Dwing je teams niet tot activiteiten die misschien niet relevant voor ze zijn; geef ze in plaats daarvan de ruimte om hun beste activiteiten en acties te vinden.

5. Moedig regelmatige pauzes aan

Onderzoek toont aan dat non-stop werken zonder pauze schadelijk is voor je gezondheid en je productiviteit verlaagt. Daarom moedigen goede leiders hun hele team aan om pauzes in te bouwen in hun schema, ook al is dat voor sommigen misschien een contra-intuïtieve stap. Dit omvat alles van korte pauzes tijdens een normale werkdag tot ervoor zorgen dat de leden van je team elk jaar hun vakantiedagen en jaarlijkse vakantie opnemen.

6. Stel realistische doelen en verwachtingen vast

Het laatste wat je wilt doen is team- of organisatiedruk toevoegen aan de interne oorzaken van giftige productiviteit. Dat kun je voorkomen door ervoor te zorgen dat je doelen en verwachtingen binnen een realistisch bereik liggen van wat elk lid van het team kan bereiken.

De beste doelen zijn gebaseerd op trends en zijn inherent meetbaar. Ze moeten ook zo specifiek mogelijk zijn en voor iedereen in het team gelden. Op die manier wordt de verantwoordelijkheid gespreid en niet de persoonlijke verantwoordelijkheid van één enkel lid van het team.

Pak uw giftige productiviteit aan door doelen in te stellen en uw voortgang bij te houden met ClickUp Goals

7. Stimuleer open communicatie

Soms is het meest eenvoudige en, paradoxaal genoeg, meest uitdagende om te doen voor zowel leiders als hun teams om dingen uit te praten. Het heeft de neiging om de oorzaken en mogelijke oplossingen voor giftige productiviteit te identificeren. Maar het is ook enorm persoonlijk en gaat gepaard met een aantal harde eerste realisaties.

Je kunt niet elk lid van je team over hun gevoelens laten praten. Maar je kunt wel open communicatie aanmoedigen en laten weten dat stress of schuldgevoelens over te weinig werken openlijk besproken kunnen worden. Deze benadering van open communicatie opent ook nieuwe wegen naar een meer collaboratieve werkplek, een natuurlijke oplossing voor toxische productiviteit.

Onderschat tot slot niet de kracht van productiviteitstools op de werkplek om een betere werkstroom op te bouwen. Tools zoals sjablonen voor productiviteit en platforms voor taakbeheer kunnen werkstromen standaardiseren, waardoor uw team begrijpt wat er gedaan moet worden, kan samenwerken en een gezonde productiviteit kan behouden.

Dat is waar ClickUp zijn intrede doet.

Het gaat niet alleen om functies zoals ClickUp-taak of ClickUp Online Nog te doen lijsten hiermee kunnen duidelijke lijnen worden uitgezet van wat er gedaan moet worden tegen hoe laat en wie het nog moet doen. Elk lid van het team kan ook prioriteiten stellen voor zijn werk met ClickUp-taak prioriteiten creëer een duidelijke hiërarchie die zorgt voor een beter evenwicht tussen werk en privé.

Onthoud dat u deze hulpmiddelen voor productiviteit op de juiste manier moet gebruiken.

Taken moeten bestaan in de context van belangrijkere projecten, voltooid met werkstromen en afhankelijkheid die je teamleden helpen om de grotere context van het werk te begrijpen. Teams moeten het eens zijn over de prioriteiten van de taken, deel de prioriteiten en verbind hun doelen direct met grotere doelen van het team en de organisatie. Maar als je het goed aanpakt, bouwen deze tools een cultuur van gezonde productiviteit op met een veel kleinere kans om schadelijk of giftig te worden.

Giftige productiviteit aanpakken met ClickUp

Bekijk de werklast van teams in één oogopslag om taken beter te delegeren of herverdelen en snel te begrijpen wie onder- of overcapaciteit heeft

We zeggen niet dat ClickUp een magische oplossing is voor giftige productiviteit. Het concept gaat te diep voor een enkel softwareplatform om het te laten verdwijnen. Maar wanneer het in verbinding staat met andere oplossingen, hebben de juiste technologie en taak management vaardigheden kunnen een heel eind komen in uw zoektocht om het probleem aan te pakken.

Het beste van alles is dat je kunt beginnen met het juiste hulpmiddel zonder langetermijntoewijzingen. Meld u aan voor uw gratis ClickUp account vandaag en begin met het bestrijden van giftige productiviteit voor uzelf en uw team.