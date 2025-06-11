Top 11 AI-formulierbouwers voor 2026

Als je je ooit hebt afgevraagd: 'Hoe kan ik gegevens verzamelen om de resultaten van de business te verbeteren?', dan heb je waarschijnlijk wel eens aan een online formulier gedacht.

Het maken van online formulieren en het analyseren van reacties helpt bij allerlei zaken, van productverbeteringen tot het genereren van leads, het team moreel, de automatisering van taken en nog veel meer.

De echte uitdaging? Het maken van interactieve, gebruiksvriendelijke en gepersonaliseerde online formulieren om meer reacties van gebruikers te genereren.

Mijn team en ik zijn al lang op zoek naar een betrouwbare en aanpasbare formulierbouwer.

We hebben veel tijd besteed aan het testen van verschillende AI-formuliergeneratoren om boeiende formulieren te maken, gegevens te analyseren en inzichten te verkrijgen. Op basis van mijn onderzoek heb ik een lijst samengesteld met de beste AI-formuliergenerator-tools voor u.

Of u nu formulieren met één of meerdere pagina's wilt maken voor onderzoek, marketing of feedback, deze gids helpt u processen te optimaliseren en uren te besparen.

Laten we eens kijken naar de beste AI-formuliergeneratoren die je kunt gebruiken om mooie formulieren te maken.

Waar moet je op letten bij een AI-formulierbouwer?

Hoewel u een formulier in Excel kunt maken, vereist het maken van boeiende, dynamische en intuïtieve formulieren geavanceerde mogelijkheden.

Hier zijn enkele essentiële functies waar je op moet letten bij software voor het maken van online formulieren:

Gebruiksgemak: Controleer of de formulierbouwer intuïtief en gebruiksvriendelijk is. De tool mag geen kennis van code vereisen, zodat zelfs gebruikers zonder technische achtergrond gemakkelijk formulieren kunnen maken

Aanpassingsmogelijkheden: De tool moet u in staat stellen uw formulier aan te passen aan uw bedrijfsspecifieke behoeften, zodat het interactief is voor de doelgroep en hen ertoe aanzet het te voltooien voordat ze afhaken

Voorwaardelijke logica : Wilt u uiterst relevante gegevens van gebruikers verzamelen? Het kiezen van een tool met geavanceerde mogelijkheden voor voorwaardelijke logica is essentieel om vragen in realtime te personaliseren op basis van de antwoorden van gebruikers

Ondersteuning voor meerdere pagina's : Kies een tool die formulieren met meerdere pagina's ondersteunt om gedetailleerde informatie te verzamelen

Mobielvriendelijk : Kies een AI-formulierbouwer die zich kan aanpassen aan een mobiele interface om gebruikers een naadloze ervaring te bieden

Integratie: Zorg ervoor dat de tool kan worden geïntegreerd met bestaande technologieën, zoals CRM-systemen, marketing-, data-analyse-, communicatie- en e-mailmarketingplatforms

De 11 beste AI-formulierbouwers voor 2025

1. ClickUp (Het beste voor aanpasbare formulieren en gegevensverzameling)

ClickUp is uitgebreide projectmanagementsoftware met een ingebouwde functie voor formulierautomatisering waarmee u gebruiksvriendelijke online formulieren kunt maken. Met de Form View van ClickUp kunt u moeiteloos informatie verzamelen van uw team, opdrachtgevers of klanten.

De functie voor het maken van formulieren voegt veel velden toe aan het online formulier, waaronder tekst, lange tekst, getal, e-mail, telefoonnummer, datum, keuzelijsten en selectievakjes. Dit helpt bij het opstellen van vragen op basis van het doel, zoals open vragen, gesloten vragen, ja/nee-vragen, pulsenquêtes en matrixvragen.

Maak intuïtieve formulieren met behulp van voorwaardelijke logica en regels in de ClickUp-formulierweergave

Het verbergt vragen zoals de naam en het nummer van respondenten van wie de gegevens al zijn verzameld, zodat zij deze velden niet opnieuw hoeven in te vullen. Dit stroomlijnt de gebruikerservaring en verbetert de respons en conversiepercentages.

ClickUp Automatisering verbetert de ervaring nog verder door werkstroom(s) na het verzenden te automatiseren, zoals het versturen van e-mails naar gebruikers en partners om hen op de hoogte te houden. U kunt ook door AI gegenereerde gegevens en analyses van klantsentiment triggeren om inzichten te verkrijgen en strategische beslissingen te nemen.

Automatiseer werkstroomen en optimaliseer processen met ClickUp automatisering

Zo kunt u gebruikmaken van kant-en-klare automatiseringen om de productiviteit van het team te verbeteren:

Maak gebruik van meer dan 100 kant-en-klare sjablonen om terugkerende processen voor het maken van formulieren te automatiseren, zoals het toewijzen van taken, het plaatsen van opmerkingen en het wijzigen van statussen

Voeg automatisch nieuwe taken toe aan toegewezen personen en volgers en bespaar tijd

Maak verbinding met bestaande applicaties om automatisering in de hele tech stack te vergemakkelijken

Bovendien kun je met ClickUp-taaken automatisch taken aanmaken en toewijzen op basis van reacties op online formulieren. Voeg labels, formulierinformatie en reacties toe aan de taakbeschrijving om extra context aan je taken toe te voegen.

Verzamel vereisten met ClickUp-formulieren en stuur ze door naar de juiste toegewezen personen als traceerbare taken in ClickUp

Maak gebruik van de kracht van ClickUp Formulieren om het werk voor softwareteams te stroomlijnen: Stroomlijn de rapportage over bugs door cruciale informatie te verzamelen, zoals een beschrijving van de bug, specificaties van het apparaat en het besturingssysteem, foutmeldingen, gevolgen, enz.

Verzamel verzoeken voor nieuwe functies van leden van teams en gebruikers

Verbeter de samenwerking tussen ontwikkel- en testteams door details van testcases, rapporten over de uitvoering van tests, geïdentificeerde problemen, de ernst van problemen, enz. vast te leggen.

Bovendien kun je zelf input geven en vervolgens achteroverleunen terwijl ClickUp Brain namens jou de meest geschikte en perfecte vragen voor de enquête samenstelt. We hebben een paar prompts uitgeprobeerd om enquêtes te genereren met ClickUp Brain.

Voorbeelden van AI-prompts voor peilingen en enquêtes:

Prompt 1: Genereer boeiende enquêtevragen om waardevolle inzichten van uw targetgroep te verzamelen. [Geef de targetgroep en het doel van de enquête aan]

Opdracht 2: Stel een overtuigende enquêtevraag op om uw publiek te betrekken en deelname te stimuleren. [Geef het onderwerp of thema van de enquête aan]

Opdracht 3: Genereer een reeks enquêtevragen om de klanttevredenheid te meten en verbeterpunten te identificeren. [Geef de branche of het type bedrijf aan]

Gebruik ClickUp Brain om zeer relevante vragen voor polls en enquêtes te genereren

Zodra de gegevens zijn verzameld, kunt u ClickUp Brain gebruiken om een gegevensanalyse uit te voeren en het volgende te verkrijgen:

Bruikbare inzichten door trends en patronen bloot te leggen die anders wellicht onopgemerkt zouden blijven

Verbeterde schaalbaarheid van enquêtes dankzij geautomatiseerde verdeling, gegevensverzameling en analyse

Verbeterde enquêteresultaten dankzij intuïtieve ontwerpen en AI-gestuurde sentimentanalyse

U kunt ook de krachtige neurale netwerken van ClickUp Brain gebruiken om de gegevens snel te analyseren met behulp van vergelijkingstabellen, marketingstrategieën op te stellen en te lanceren, en de resultaten te delen met belanghebbenden om suggesties te ontvangen en verbeterpunten te identificeren.

Ten slotte kunt u dankzij de aangepaste aanpassingsmogelijkheden veel aspecten personaliseren, zoals thema's, kleuren, afbeeldingen, opslagruimte, sjablonen en berichten.

Stel bijvoorbeeld dat u feedback verzamelt over de functies van uw product, de klantenservice en de tariefplannen. U kunt de feedbackformuliersjabloon van ClickUp gebruiken en velden, weergaven en taken aanpassen om eenvoudig informatie te verzamelen, te raadplegen en te ordenen. Dit biedt een centrale locatie voor het analyseren van gegevens en het stroomlijnen van het feedbackverzamelingsproces.

Verzamel feedback en verbeter productfuncties op basis van gebruikersvoorkeuren met de ClickUp-sjabloon voor feedbackformulieren

Met deze sjabloon kunt u:

Maak enquêtes die zijn gericht op de individuele behoeften van uw klanten

Bied klanten een platform om hun ideeën en zorgen te uiten

Verzamel belangrijke inzichten om producten en diensten te verbeteren

Evalueer punten die voor verbetering vatbaar zijn en ontwikkel op maat gemaakte strategieën om deze aan te pakken

Het is ontworpen om u te helpen alle relevante gegevens op één plek te verzamelen en feedback van gebruikers te benutten bij het stellen van prioriteiten voor projecten. Dit levert waardevolle analyses op voor productbeslissingen en verbetert de betrokkenheid en loyaliteit van klanten.

De beste functies van ClickUp

Kies uit verschillende velden en verzamel alleen de relevante gegevens met behulp van ClickUp aangepaste velden

Werk velden dynamisch bij op basis van antwoorden en vereenvoudig het invullen van formulieren voor gebruikers

Gebruik ClickUp Brain om de meest boeiende vragen voor je formulieren te genereren

Bekijk formulieren in realtime en analyseer reacties om inzichten te verkrijgen

Zet formulierreacties automatisch om in uitvoerbare taken met ClickUp-taaken

Gebruik ClickUp-taaktags om informatie toe te voegen aan de beschrijvingen van de taken en ze gemakkelijk terug te vinden

Limieten van ClickUp

ClickUp Brain is niet beschikbaar in de gratis versie

Prijzen van ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/maand per gebruiker

Business : $ 12 per maand per gebruiker

Enterprise : Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $ 7 per lid van de ClickUp-werkruimte per maand

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2 : 4,7/5 (meer dan 9.700 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

2. Jotform (het beste voor het maken van formulieren zonder code)

Jotform stelt organisaties in staat om van druk werk naar minder werk te gaan met krachtige formulieren die gebruikmaken van voorwaardelijke logica, betalingen accepteren, werkstroomautomatiseringen inzetten en taakautomatiseringen inzetten om verzoeken van klanten op te lossen.

Beschrijf eenvoudig het soort formulier dat u wilt in de Jotform AI-formuliergenerator, of maak automatisch een formulier op basis van een aantal populaire suggesties. U kunt chatten met Jotform AI om formuliervelden toe te voegen, tekst te bewerken of de nodige ontwerpwijzigingen aan te brengen.

U kunt zelfs een conversational AI-agent maken op basis van elk formulier. In plaats van dat uw bezoekers zelf een formulier invullen, vult de agent het voor hen in via een gesprek. Agenten kunnen ook gegevens automatiseren in Slack, Google Workspace, Shopify en meer.

De beste functies van Jotform

Genereer binnen enkele seconden een formulier met behulp van AI door het gewenste formulier en de gegevens die u wilt verzamelen te beschrijven

Maak een AI-agent voor elk formulier om realtime gebruikersondersteuning te bieden tijdens het invullen van het formulier

Integreer formulieren met meer dan 250 beschikbare platforms, zoals CRM-systemen, betalingsverwerkers, oplossingen voor gegevensbeheer en samenwerkingsoplossingen

Limieten van Jotform

Het Starter-abonnement heeft beperkte limieten voor het aantal formulieren, inzendingen, weergaven en opslagruimte per maand

Voor een onbeperkt aantal formulieren en agents is het Enterprise-abonnement vereist

Prijzen van Jotform

Starter: Gratis

Bronze : $34/maand

Silver : $39/maand

Gold : $ 99/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Jotform

G2: 4,7/5 (meer dan 3.600 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2.500 beoordelingen)

3. SurveySparrow (Het beste voor enquêtes tijdens gesprekken)

SurveySparrow, een van de beste alternatieven voor JotForm voor conversatie-enquêtes, helpt bij het maken van interactieve formulieren met chat-achtige functies om relevante informatie te verzamelen en bedrijfsprocessen te optimaliseren.

Het is een provider met meer dan 1500 integraties om moeiteloos gegevens te exporteren naar externe tools en bestaande systemen.

Dashboards voor leidinggevenden helpen bij het visualiseren van enquêtegegevens via grafieken en staafdiagrammen en het verkrijgen van zinvolle inzichten uit door AI gegenereerde formulieren. U kunt ook werkstroomautomatisering uitvoeren op basis van enquêteresultaten door voorwaarden te definiëren en acties te triggeren, zoals follow-up-e-mails en teamupdates.

De beste functies van SurveySparrow

Voeg video's toe aan de achtergrond van je enquêtes

Ontvang analyseverslagen van enquêtes rechtstreeks in uw inbox op het door u gewenste tijdstip

Stuur een herinnering aan niet-respondenten en gedeeltelijke respondenten via e-mail en moedig hen aan om de enquêtes te voltooien

Beperkingen van SurveySparrow

Ontbreekt het aan analytische functies om statistisch significante verschillen te berekenen en aan te geven

Gegevensweergave vereist veel handmatig werk om de benodigde inzichten te verkrijgen

Prijzen van SurveySparrow

Basic : $39/maand, driemaandelijks gefactureerd

Essential : $ 59/maand, driemaandelijks gefactureerd

Business : $ 149/maand, per kwartaal gefactureerd

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van SurveySparrow

G2 : 4,4/5 (meer dan 1900 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 100 beoordelingen)

4. Typeform (Het beste voor aangepaste aanpassing op basis van formulieren)

Typeform genereert visueel aantrekkelijke en boeiende online formulieren. Het staat bekend om zijn gebruiksvriendelijke interface en toont slechts één vraag per pagina om te voorkomen dat het publiek overweldigd raakt en om meer reacties te genereren.

Met Typeform kunt u formulieren aanpassen met unieke logo's, elementen, kleuren, lettertypes, achtergrondafbeeldingen en video's. Er zijn meer dan 28 bewerkbare vraagformaten om gegevens te verzamelen, zoals namen, e-mailadressen, ranglijsten, beoordelingen en schriftelijke feedback.

De beste functies van Typeform

Vertel de AI van Typeform wat je nodig hebt, en het maakt automatisch de formulieren voor je

Bied relevante antwoordopties aan voor meerkeuzevragen met behulp van AI

Genereer AI-aangedreven suggesties om lange vragen om te zetten in eenvoudige en boeiende vragen

Beperkingen van Typeform

Ontbreekt aan functies voor analyse en interpretatie via dashboards en rapporten

Slaat geen gedeeltelijke antwoorden van gebruikers op

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor sjablonen en vragen

Prijzen van Typeform

Basic : $29/maand

Plus : $ 59/maand

Business : $ 99/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Typeform

G2: 4,5/5 (meer dan 750 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 860 beoordelingen)

5. Involve.me (Het meest geschikt voor uitgebreide enquêtes)

Met de AI-formuliergenerator van Involve kunt u de URL van de website in de AI-formulierbouwer plakken. De bouwer verwerkt uw merkelementen om formulieren en uitgebreide enquêtes te maken. Vervolgens kunt u elementen toevoegen, deze sjablonen personaliseren en afstemmen op de zakelijke vereisten.

De AI-analysemogelijkheden van Involve analyseren de verzamelde gegevens om gedetailleerde rapporten en dashboards te maken. Dit helpt ons om krachtige klantinzichten te verkrijgen, conversiefunnels te optimaliseren en datagestuurde beslissingen te nemen.

Maak gebruik van de beste functies

Bekijk een voorbeeld van formulieren en optimaliseer ze voor verschillende apparaten, zoals mobiel en desktop

Maak veilige formulieren voor het accepteren van betalingen door integratie met Stripe- en PayPal-accounts

Nodig teams uit voor specifieke werkruimten en wijs hen bewerkings- en weergaverechten toe

Beperkingen

De ontwerpfuncties zijn eenvoudig en bieden te weinig opties om de posities en groottes van sjablonen aan te passen

Het aanpassen van de merkelementen, zoals lettertypen, is beperkt

Prijzen

Basic : $49/maand

Pro : $ 99/maand

Business : $ 199/maand

Agency : $399/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Betrek beoordelingen en recensies erbij

G2 : 4,7/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 60 beoordelingen);

6. Fillout (het meest geschikt voor het aanmaken van formulieren met meerdere pagina's)

Fillout is een eenvoudige, codevrije AI-formulierbouwer waarmee u krachtige formulieren, quizzen en enquêtes kunt aanmaken. Het platform biedt geavanceerde functies, zoals betalingsverwerking, het aanmaken van formulieren met meerdere pagina's, inloggen en planning, om u te helpen bij het bouwen van de meest geavanceerde formulieren.

Fillout kan moeiteloos worden geïntegreerd met uw bestaande tools, waardoor werkstroomautomatisering plaatsvindt en bedrijfsactiviteiten kunnen worden opgeschaald.

De beste functies van Fillout

Voeg kortingscodes toe en incasseer betalingen van gebruikers via Stripe zonder extra kosten

Voeg een planningspagina toe aan je formulieren en laat gebruikers een vergadering met je boeken

Beperkingen bij het invullen

Geen mogelijkheid om formulieren, logica en berekeningen in mappen en werkruimten te ordenen

Kan geen actie ondernemen op inzendingen en gebruikers op de hoogte brengen van aangebrachte wijzigingen

Prijzen voor Fillout

Free Forever

Starter : $19/maand

Pro : $49/maand

Business: $ 89/maand

Beoordelingen en recensies invullen

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

7. Feathery (Het beste voor automatisering van de werkstroom)

Feathery is een AI-formulierbouwer zonder code waarmee je elke werkstroom voor formulieren kunt automatiseren en tijd kunt besparen.

Feathery maakt formulieren met behulp van AI en helpt bij het migreren van goed presterende sjablonen voor formulieren van andere merken (Typeform). U kunt het ook gebruiken om werkstroomprocessen na verzending te automatiseren door gebruikersgegevens te extraheren, aanvragen te screenen en deze door te sturen naar de relevante medewerkers voor goedkeuringsprocessen.

Bovendien garandeert Feathery naleving van SOC-2 en HIPAA om gevoelige klantgegevens te beschermen tegen cyberdreigingen.

De beste functies van Feathery

Definieer aangepaste logica in natuurlijke taal en toon vragen op basis van eerdere antwoorden in velden

Integreert met meer dan 100 CRM-systemen, e-mail-, analyse-, betalings- en projectmanagementtools

Beperkingen van Feathery

Kan niet eenvoudig in websites worden ingebed

De integratie met marketingautomatiseringsplatforms verloopt niet soepel

Prijzen van Feathery

Free Forever

Growth : Aangepaste prijzen

Business: Aangepaste prijzen

Feathery-beoordelingen en recensies

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

8. MakeForms (Het beste voor intuïtieve ontwerpen)

Met de gebruiksvriendelijke interface en intuïtieve ontwerpen van MakeForms kunt u online formulieren van één pagina, meerdere pagina's en alles-in-één maken voor uw Business.

Met de mobiele en e-mailverificatie-functies van het platform is het eenvoudig om de identiteit van gebruikers te verifiëren, valse leads te elimineren en nauwkeurige gebruikersgegevens te verzamelen.

De tool helpt bij het maken van meerdere links voor één formulier, zoals voor sociale media, e-mail en influencermarketingkanalen, wat helpt bij het analyseren van de responspercentages van het publiek en het succes van elke aangemaakte link.

Makeforms voldoet aan HIPAA, GDPR, SOC-2 en ISO en biedt functies voor gegevensversleuteling en back-ups om gevoelige gegevens te beschermen.

De beste functies van MakeForms

Gebruik duidelijke en overzichtelijke lay-outs om gebruikers door formulieren met meerdere pagina's te leiden

Plaats formulieren op uw website en bied een professionelere gebruikerservaring

Limieten van MakeForms

Ontbreekt aan geavanceerde functies zoals logische voorwaarden en soepele integratiemogelijkheden via API's en webhooks

Formuliersjablonen hebben een limiet en er ontbreken meer soorten

Prijzen van MakeForms

Essentials : $ 29/maand

Pro : $ 69/maand

Agency : $ 149/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van MakeForms

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

9. Yay! Formulieren (Het beste voor naadloze functionaliteit op alle apparaten)

Yay! Forms biedt visueel aantrekkelijke en responsieve ontwerpen voor een naadloze ervaring bij het invullen van formulieren op alle apparaten.

Dit AI-aangedreven platform analyseert het gedrag van gebruikers in online formulieren om relevante antwoordopties voor te stellen, de responspercentages te verhogen en waardevolle feedback te verzamelen. Dit helpt om gebruikers beter te begrijpen en marketingstrategieën en producten te personaliseren.

Yay! De beste functies van formulieren

Aangepaste kant-en-klare thema's en sjablonen zodat ze passen bij de huisstijl van uw merk

Kijk waar gebruikers afhaken en optimaliseer het formulier om de conversie te verhogen

Segmenteer uw gebruikers met geavanceerde voorwaardelijke logica en verhoog de nauwkeurigheid van de verzamelde gegevens

Yay! Limieten van formulieren

Het indexeren en exporteren van formulieren als PDF's is niet mogelijk

Prijzen van Yay! Formulieren

Starter : $19/maand

Plus : $39/maand

Professional: $79/maand

Yay! Beoordelingen en recensies van formulieren

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

10. Zoho Forms (Het meest geschikt voor teams en werkstroom)

Zoho Forms is een gratis tool voor het maken van formulieren voor teams zonder programmeerervaring.

U kunt online formulieren genereren en insluiten op uw website, sociale mediaplatforms en in e-mailcampagnes voor een betere betrokkenheid.

De geavanceerde functies omvatten aangepaste velden, gegevensveiligheid, veldvalidatie en voorwaardelijke logica. Respondenten hebben ook het voordeel dat ze gedeeltelijk ingevulde formulieren kunnen opslaan en deze op een later moment kunnen afmaken.

De beste functies van Zoho Forms

Valideer reacties van gebruikers op live formulieren in realtime

Leid gebruikers door naar een pagina met succes, een bedankpagina of een ander formulier nadat ze een reactie hebben ingediend

Stuur sms- en e-mailnotificaties naar respondenten wanneer ze een formulier voltooien

Beperkingen van Zoho Formulieren

Er kan slechts een beperkt aantal velden worden opgenomen

Ontbreekt aan integratiemogelijkheden met andere populaire tools en platforms buiten Zoho

De aangepaste aanpassingsmogelijkheden zijn beperkt bij het maken van formulieren met kant-en-klare sjablonen

Prijzen van Zoho Forms

Free

Basic : $10/maand

Standaard : $ 25/maand

Professional: $ 50/maand

Beoordelingen en recensies van Zoho Formulieren

G2 : 4,4/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 120 beoordelingen)

11. Google Forms AI Form Builder (het beste voor het gratis maken van eenvoudige formulieren)

Google Forms is een veelgebruikte AI-formulierbouwer waarmee u eenvoudig formulieren kunt genereren, online kunt delen, gegevens kunt verzamelen en reacties in realtime kunt analyseren. U kunt eenvoudig vragen kiezen uit bestaande vraagtypes, vragen met slepen en neerzetten herschikken en kleuren, afbeeldingen en lettertypen aanpassen.

Met de ingebouwde intelligentiefunctie van Google AI Form Builder kunt u validatieregels instellen, opmaakfouten detecteren en alleen foutloze antwoorden van gebruikers verzamelen. De tool is toegankelijk vanaf elk apparaat, zodat u onderweg enquêtes kunt maken en invullen, waardoor het een goed alternatief is voor SurveyMonkey.

De beste functies van Google Forms AI Form Builder

Exporteer de verzamelde gegevens naar Google Spreadsheets voor verdere analyse en automatisering

Voeg medewerkers toe om samen formulieren te bouwen en resultaten in realtime te analyseren

Maak en voer formulieren onderweg uit, en laat gebruikers reageren via elk apparaat, zoals tablets, computers en mobiele telefoons

Beperkingen van Google Forms AI Form Builder

Een beperkt aantal aanpassingsmogelijkheden op het gebied van branding, zoals lettertype, layouts, grootte en kleur

Het platform loopt vast bij een hogere verkeersdrukte bij het verzenden van inzendingen

Ontbreekt het aan functies voor gegevensanalyse en rapportage

Prijzen voor Google Forms AI Form Builder

Free

Business Starter : $ 7,20 per gebruiker per maand

Business Standard : $ 14,40 per gebruiker per maand

Business Plus: $ 21,60 per gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van Google Forms AI Form Builder

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Maak boeiende formulieren met ClickUp

De tijd dat u met Excel worstelde om formulieren te maken, is voorbij.

AI-formulierbouwers bieden een breed scala aan functies, zoals kant-en-klare sjablonen, bewerkbare velden, voorwaardelijke logica, data-analyse en dashboards. Dit maakt het voor teams eenvoudig om gebruiksvriendelijke formulieren te bouwen.

ClickUp biedt geavanceerde functies die je nodig hebt om eenvoudige maar volledig functionele formulieren te maken.

Het is een ideaal hulpmiddel om in te spelen op de specifieke behoeften van de Business en efficiënt informatie te verzamelen.

