Hoe je wervingsvaardigheden verbeteren

wat een onbeduidende ontmoeting leek, bleek een van mijn beste aanwervingen te zijn

Dit citaat verwijst naar een ontmoeting tussen William Tincup-thought leader, President van RecruitingDaily en HR-wereldberoemdheid en een eenhoornkandidaat die hij ontmoette toen hij in de rij stond voor boodschappen. De kandidaat werd " een van de beste projectmanagers (waar hij) ooit mee heeft mogen werken" ."

Natuurlijk kan niet elke recruiter hopen om de kandidaat van zijn dromen te ontmoeten in kruidenierswinkels. Het vinden van de juiste kandidaat voor de baan is meestal een achtbaan van meerdere vacatures, screeningsessies, sollicitatiegesprekken en onderhandelingen over aanbiedingen.

Ja, het werven van talent wordt uitdagender dan ooit - bijna 80% van de werkgevers wereldwijd rapporteerde moeite te hebben met het vinden vangeschoold talent in vergelijking met slechts 35% tien jaar eerder.

Hier wringt echter de schoen: een succesvol recruiter zijn, draait niet om het invullen van posities wanneer de behoefte zich voordoet. Het gaat om het aangaan van betekenisvolle, wederzijds voordelige en langdurige relaties.

Om succes te hebben, moet je je wervingsvaardigheden aanscherpen - een mix van zachte vaardigheden, wervingsspecifieke harde vaardigheden en kennis van de sector. Wervingsvaardigheden helpen je relaties te smeden en strategische beslissingen te nemen in het belang van bedrijven en potentiële kandidaten. Daar ligt de route naar het nirvana van personeelszaken: gelukkige nieuwe werknemers en tevreden bedrijven.

Laten we eens kijken hoe je dit kunt doen.

Sleutel zachte vaardigheden en kerncompetenties van een recruiter

Recruitmentvaardigheden omvatten een breed bereik van vaardigheden en competenties. Jouw job bestaat niet uit het uitpluizen van cv's. Een diepe rente in mensen en een scherp begrip van rollen en de industrie zijn essentiële vaardigheden die bij het vak horen.

In de vaak herhaalde woorden van Josh Bersin, hoofdsom en oprichter van Bersin by Deloitte "De recruiter van vandaag moet marketeer, verkoper, carrièrecoach en psycholoog in één zijn." Klinkt dat als een te zware taak?

Dat hoeft het niet te zijn. Specialistische vaardigheden voor recruiters zijn bedoeld om uw werk gemakkelijker te maken en tot de beste resultaten te leiden bij het aannemen van personeel. En de meest fundamentele vereiste voor een succesvolle recruiter is een sterke basis in zachte vaardigheden.

Waarom zijn soft skills essentieel in recruitment?

Elke nieuwe relatie brengt een spectrum aan emoties met zich mee - opwinding, nervositeit en hoop, bijvoorbeeld. Het managen van emoties en verwachtingen is de spil van het hele wervingsproces. Om hierin succesvol te zijn, hebt u de juiste zachte vaardigheden nodig.

Soft skills vormen dus het hart van effectieve werving. Als ervaren recruiter bent u meer dan een koppelaar; u bent de onmisbare schakel tussen de behoeften van het bedrijf en de aspiraties van de kandidaat.

Deze vaardigheden kun je niet van de ene op de andere dag leren. Maar geen enkele succesvolle recruiter kan zonder, dus tijd die je besteedt aan het verfijnen ervan is goed besteed.

Een goede recruiter moet het volgende kunnen:

Vermogens om verwachtingen te managen

Goede recruiters zijn duidelijk over rollen, verantwoordelijkheden en wat het bedrijf onmiddellijk te bieden heeft. Dit is een belangrijk aspect van het opbouwen van relaties en zorgt voor een soepel wervingsproces voor alle betrokkenen.

Goede luistervaardigheden

Luisteren - echt luisteren - is een onmisbare vaardigheid waarmee u subtiele signalen kunt oppikken en het ware potentieel van een kandidaat kunt inschatten, zodat u de beste kandidaten uit uw stapel kunt kiezen. Actieve luistervaardigheden zijn vooral belangrijk in wervingsscenario's onder hoge druk, zoals nichewerving voor startups, omdat Patrick Collison, CEO van Stripe, legt uit ; Stripe koos ervoor om het rustig aan te doen en deed er bijna 2 jaar over om hun eerste 10 werknemers aan te werven.

Stevige vaardigheden om te netwerken en relaties op te bouwen

Deze vaardigheden zijn net zo belangrijk als goed kunnen luisteren. Door relaties op te bouwen met kandidaten en uw aanwervingsmanagers legt u de basis voor succes op lange termijn.

Betrouwbaarheid en sterke communicatieve vaardigheden

Vertrouwen is alles in recruitment. Uw vermogen om effectief te communiceren en een band op te bouwen met potentiële kandidaten maakt het verschil. Onduidelijkheid hoort niet thuis in een transparant wervingsproces en resulteert alleen maar in gefrustreerde kandidaten, slechte bedrijfsbeoordelingen op vacaturesites en uiteindelijk tijdverspilling voor alle betrokkenen.

Een natuurlijke nieuwsgierigheid

Laten we eerlijk zijn een typische dag uit het leven van een wervingsmanager loopt groot gevaar af te glijden naar een reeks repetitieve Taken. Maar er is een reden waarom je bij personeelszaken bent begonnen: een aangeboren rente voor mensen en wat hen drijft. Als je oprecht geïnteresseerd bent in werkzoekenden en hun aspiraties, geeft dat een frisse en persoonlijke kijk op de alledaagse taken van het plaatsen van vacatures op vacaturesites of het plannen van sollicitatiegesprekken.

Vertrouwen

En tot slot, vertrouwen. De kandidaat die voor u staat, overweegt een sprong in het diepe te wagen. Een goede recruiter kan geen aarzeling of onzekerheid projecteren. U - de uitstraling die u projecteert - fungeert als hun leidraad en vormt hun eerste en blijvende indruk van de nieuwe rol en het bedrijf.

Kerncompetenties die elke succesvolle recruiter moet hebben

Hoe krijg je de sleutel zachte vaardigheden onder de knie die essentieel zijn voor recruiters? Laten we ze onderverdelen in kerncompetenties.

Emotionele intelligentie: Met emotionele intelligentie kunt u met empathie verbinding maken met sollicitanten, waardoor ze zich gewaardeerd en begrepen voelen. Hierdoor kun je bepalen of iemand een geschikte kandidaat is en goed bij de bedrijfscultuur past

Met emotionele intelligentie kunt u met empathie verbinding maken met sollicitanten, waardoor ze zich gewaardeerd en begrepen voelen. Hierdoor kun je bepalen of iemand een geschikte kandidaat is en goed bij de bedrijfscultuur past Probleemoplossend vermogen: Of het nu gaat om een last-minute terugtrekking van een kandidaat of een aanwervende manager met veranderende eisen, je moet snel kunnen denken en oplossingen vinden

Of het nu gaat om een last-minute terugtrekking van een kandidaat of een aanwervende manager met veranderende eisen, je moet snel kunnen denken en oplossingen vinden Multitaskingvaardigheden en timemanagement: Jongleren met meerdere kandidaten, vacatures en deadlines vereist sterk multitasken en effectieve timemanagementvaardigheden

Jongleren met meerdere kandidaten, vacatures en deadlines vereist sterk multitasken en effectieve timemanagementvaardigheden Onderhandelingsvaardigheden: Van salarisonderhandelingen tot besprekingen over vacatures, uw vermogen om de perfecte kandidaat met het perfecte aanbod te matchen, in combinatie met sterke communicatieve vaardigheden, zorgt voor een win-win resultaat voor zowel de kandidaat als het bedrijf

Van salarisonderhandelingen tot besprekingen over vacatures, uw vermogen om de perfecte kandidaat met het perfecte aanbod te matchen, in combinatie met sterke communicatieve vaardigheden, zorgt voor een win-win resultaat voor zowel de kandidaat als het bedrijf Aanpassingsvermogen en kritisch denken: Het rekruteringslandschap evolueert voortdurend en dat moet jij ook doen. Het vermogen om u aan te passen aan veranderende arbeidsmarkten en objectief scenario's te evalueren zal u helpen trends in de sector voor te blijven en uw strategieën aan te passen op basis van de sector

Het belang van harde vaardigheden in werving en selectie

Hoewel zachte vaardigheden van vitaal belang zijn, vormen harde wervingsvaardigheden of technische vaardigheden de ruggengraat van werving en selectie. Met deze vaardigheden kun je gebruik maken van technologie, gegevens analyseren en effectief vacatures op de markt brengen.

Hier zijn een paar sleutelvaardigheden die elke recruiter zou moeten bezitten:

Marketing- en verkoopvaardigheden : Recruitment wordt vaak vergeleken met verkoop. Goede verkoopvaardigheden kunnen je helpende baan en de bedrijfscultuur promoten bij potentiële kandidaten. Sterke vaardigheden op het gebied van wervingsmarketing stellen u in staat om overtuigende pitchkansen te creëren op een manier die aanslaat bij toptalent

: Recruitment wordt vaak vergeleken met verkoop. Goede verkoopvaardigheden kunnen je helpende baan en de bedrijfscultuur promoten bij potentiële kandidaten. Sterke vaardigheden op het gebied van wervingsmarketing stellen u in staat om overtuigende pitchkansen te creëren op een manier die aanslaat bij toptalent Werven via LinkedIn en sociale media : Sociale media zijn niet langer alleen voor persoonlijk gebruik; het is een krachtig wervingsinstrument waarin u uw verkoopvaardigheden kunt uitleven. Als u platforms zoals LinkedIn effectief kunt gebruiken om kandidaten te werven, verbindingen op te bouwen en vacatures te delen, kunt u uw talentenpool aanzienlijk uitbreiden

: Sociale media zijn niet langer alleen voor persoonlijk gebruik; het is een krachtig wervingsinstrument waarin u uw verkoopvaardigheden kunt uitleven. Als u platforms zoals LinkedIn effectief kunt gebruiken om kandidaten te werven, verbindingen op te bouwen en vacatures te delen, kunt u uw talentenpool aanzienlijk uitbreiden In staat zijn om technologie te gebruiken : In het digitale tijdperk is kennis van wervingstechnologie onontbeerlijk. Hulpmiddelen zoals CRM-systemen (Customer Relationship Management) en CRM-systemen (Customer Relationship Management) zijn onmisbaar in uw werving- en selectieprocesApplicant Tracking Systems (ATS) en sjablonen helpen u bij het beheren van informatie over kandidaten, het bijhouden van sollicitaties, het screenen van kandidaten en het stroomlijnen van uw wervingsproces. Het gebruik van technologie is vooral belangrijk voor bedrijven die populair zijn bij sollicitanten

: In het digitale tijdperk is kennis van wervingstechnologie onontbeerlijk. Hulpmiddelen zoals CRM-systemen (Customer Relationship Management) en CRM-systemen (Customer Relationship Management) zijn onmisbaar in uw werving- en selectieprocesApplicant Tracking Systems (ATS) en sjablonen helpen u bij het beheren van informatie over kandidaten, het bijhouden van sollicitaties, het screenen van kandidaten en het stroomlijnen van uw wervingsproces. Het gebruik van technologie is vooral belangrijk voor bedrijven die populair zijn bij sollicitanten Gegevensgestuurde mentaliteit : Als recruiter moet u wervingsgegevens analyseren om trends te identificeren, prestaties te meten en weloverwogen beslissingen te nemen. Een datagestuurde mentaliteit helpt u om uw wervingsstrategieën te optimaliseren en de resultaten te verbeteren

: Als recruiter moet u wervingsgegevens analyseren om trends te identificeren, prestaties te meten en weloverwogen beslissingen te nemen. Een datagestuurde mentaliteit helpt u om uw wervingsstrategieën te optimaliseren en de resultaten te verbeteren SEO en digitale marketing : Bedrijven gebruiken SEO om klanten aan te trekken; u kunt het gebruiken om de juiste kandidaat aan te trekken. Als u weet hoe u personeelsadvertenties kunt optimaliseren voor zoekmachines, zorgt u ervoor dat uw lijsten het juiste publiek bereiken

: Bedrijven gebruiken SEO om klanten aan te trekken; u kunt het gebruiken om de juiste kandidaat aan te trekken. Als u weet hoe u personeelsadvertenties kunt optimaliseren voor zoekmachines, zorgt u ervoor dat uw lijsten het juiste publiek bereiken Analyse: Bij werving en selectie draait het niet alleen om gevoel, maar ook om nummers. Analytics helpt je bij het bijhouden van statistieken zoals time-to-fill, cost-per-hire en first-year turnover rate. Inzicht in deze indicatoren zorgt voor voortdurende verbetering van wervingsprocessen

De impact van kunstmatige intelligentie in rekrutering

Door kunstmatige intelligentie (AI) aangedreven talentacquisitie zorgt voor een revolutie in de wervingsindustrie. Van AI-gestuurde screening van kandidaten tot geautomatiseerde planning van sollicitatiegesprekken, AI-wervingstools kunnen repetitieve taken van u overnemen, zodat u zich kunt concentreren op wat u het beste kunt: strategische beslissingen nemen bij het aannemen van personeel.

Hoewel slechts 12% van de aanwervende professionals in 2023 AI gebruikt als onderdeel van hun wervingsproces, dit percentage zal zeker stijgen.

Hoewel AI het wervingsproces kan verbeteren, kan het natuurlijk niet de menselijke factor vervangen, de hoeksteen van succesvolle werving. De mislukte poging van Amazon om met AI kandidaten te screenen is een goed voorbeeld van een succesvolle werving bekend waarschuwingsverhaal .

Toch kan het gebruik van AI-wervingstools als je assistenten voor repetitieve taken een redder in nood zijn als het gaat om het verkorten van de tijd tot aanname, het blootleggen van verborgen talent en het verbeteren van de ervaring van kandidaten, vooral bij werving van grote volumes. Overigens, Amazon gebruikt nog steeds AI voor werving -terwijl de uitkomsten streng in de gaten worden gehouden.

Hoe uw wervingsvaardigheden verbeteren

Verbetering is een voortdurende reis, en de wervingsindustrie is daarop geen uitzondering. Of je nu je onderhandelingsvaardigheden wilt verfijnen of nieuwe specialistische rekruteringsvaardigheden wilt leren, hier lees je hoe je je voorsprong kunt behouden.

Met nieuwe wervingsinstrumenten strategieën en trends die regelmatig opduiken, moet u bijblijven.

Voortdurend leren gaat echter niet alleen over bijblijven; het gaat over voorop blijven lopen. Of het nu gaat om online cursussen, workshops of netwerk gebeurtenissen, hoe meer je leert, hoe meer waarde je kunt bieden. Voortdurend leren is uiteindelijk investeren in jezelf.

Laten we eens kijken hoe je dit kunt doen.

Toprecruiters stemmen hun rekruteringsstrategieën voortdurend af en verkennen nieuwe personeelssoftware omdat goede vaardigheden van een recruiter gepaard moeten gaan met goede rekruteringstools.

Experimenteer met uw sourcingpraktijken

Een van de meest effectieve manieren om uw wervingsvaardigheden scherp te houden is door actief op zoek te gaan naar onderbelichte wegen voor het werven van kandidaten. Lees het laatste nieuws op het gebied van werving via sociale media, verken niche-vacaturebanken of maak gebruik van AI-gestuurde platforms om u te helpen toptalent efficiënter te identificeren en te benaderen.

Het regelmatig bijwonen van webinars, conferenties en netwerk gebeurtenissen in de sector kan waardevolle inzichten opleveren in opkomende trends en best practices op het gebied van sourcing.

💡Pro Tip: Abonneer u op toonaangevende recruitmentblogs en -podcasts om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en de laatste trends in de sector, zoals ' De rekruteringstoekomst ' door Matt Alder.

Blijf op de hoogte van trends

Inzicht in de nieuwste trends op het gebied van candidate experience is een ander sleutelgebied waarop u zich moet concentreren. De kandidaten van vandaag verwachten meer persoonlijke en boeiende interacties tijdens het hele wervingsproces.

Door op de hoogte te blijven van nieuwe methoden voor het verbeteren van de candidate experience - zoals mobielvriendelijke sollicitatieprocessen, AI-gestuurde chatbots voor de eerste screening of platforms voor video-interviews - word je een recruiter die de tijd van de kandidaat echt waardeert.

💡Pro Tip: Word lid van professionele recruitmentcommunity's of -forums om ideeën uit te wisselen, vragen te stellen en van collega's te leren. Hier is er een die we hebben gevonden: de Vereniging voor Personeelsmanagement .

Werk uw technische stapel bij

Tot slot helpt het beheersen van geavanceerde wervingstechnologieën recruiters die willen uitblinken. Dit houdt onder meer in dat u vertrouwd raakt met ATS-systemen (applicant bijhouden), leert gegevensanalyses te gebruiken om weloverwogen aanwervingsbeslissingen te nemen en op de hoogte blijft van de nieuwste CRM-tools die de communicatie met kandidaten stroomlijnen. Overweeg om over deze tools te leren via online cursussen en tutorials.

💡Pro Tip: Experimenteer met nieuwe tools in een sandboxomgeving voordat u ze volledig in uw proces integreert, zodat u hun potentieel kunt verkennen zonder uw huidige werkstroom te verstoren.

