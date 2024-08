Hoe aan te nemen op basis van cultuur: Strategieën voor HR-professionals

Bij het aannemen van personeel gaat het nooit alleen om vaardigheden. Organisaties begrijpen hoe belangrijk het is om mensen aan te nemen die hun waarden delen en goed in het team passen.

Je hebt effectieve strategieën nodig om kandidaten met de juiste vaardigheden te identificeren en te werven en om ze af te stemmen op de bedrijfscultuur. Door tijdens het aanwervingsproces prioriteit te geven aan de juiste cultuur, kunt u sterkere, meer samenhangende teams bouwen die goed bij elkaar passen.

In deze blogpost gaan we in op eenvoudige maar effectieve tips om de juiste cultuur te vinden en een gelukkige en bloeiende werkomgeving te creëren.

Understanding Culture Fit

Culture fit betekent hoe goed de overtuigingen en acties van werknemers overeenkomen met de waarden, doelen, teamwerkdynamiek en verwachtingen van het bedrijf.

Wanneer een bedrijf iemand aanneemt, is het op zoek naar meer dan alleen vaardigheden. Het wil iemand die meteen aan de slag kan, met het team kan samenwerken en de groei van het bedrijf kan stimuleren, zodat de werkplek voor iedereen verbetert.

Hier zijn enkele andere factoren die het belang van organisatiecultuur bij werving en personeelsbehoud benadrukken:

Bewerkerstevredenheid en betrokkenheid: Werknemers die goed in de bedrijfscultuur passen, zijn meer tevreden met hun baan. Het cultiveert een gevoel van erbij horen en betrokkenheid onder werknemers, wat leidt tot hogere retentiepercentages

Blijfsbehoud: Een goede cultuur draagt bij aan het behoud van werknemers, waardoor kosten worden bespaard die samenhangen met verloop, dat aanzienlijk kan zijn

Cohesie: Gedeeld kernwaarden maken het makkelijker om een samenhangende werkomgeving te behouden en conflicten op te lossen

**Positief merkimago: het aannemen van personen die op één lijn liggen met de waarden van het bedrijf kan het merkimago en de reputatie verbeteren

Verbetering van de prestaties: Culturele compatibiliteit leidt vaak tot betere prestaties, omdat werknemers zich gemotiveerd en betrokken voelen

Identificeren van verbeterpunten: Het evalueren van kandidaten op cultuur kan gebieden binnen de organisatie aan het licht brengen die verbetering behoeven

**Succes op lange termijn: het aannemen van mensen die bij de cultuur passen vergroot de kans op succes op lange termijn voor zowel de werknemer als het bedrijf

**Een solide organisatiecultuur stimuleert samenwerking en teamwerk, wat leidt tot een hogere productiviteit

Downsides to Hiring for Culture Fit

Hoewel de culturele fit essentieel is, kan er te veel op vertrouwen aanzienlijke nadelen met zich meebrengen voor organisaties die diverse, innovatieve en veerkrachtige teams willen opbouwen.

Laten we eens kijken naar enkele van de tekortkomingen van het werven op basis van cultuur:

Gebrek aan diversiteit: Als bedrijven alleen mensen aannemen op basis van cultuur, krijgen ze uiteindelijk een personeelsbestand dat vrijwel hetzelfde is. Diversiteit zorgt voor innovatie, dus steeds hetzelfde soort mensen aannemen kan een bedrijf tegenhouden

Weinig werknemers behouden: Soms komt de cultuur die een bedrijf uitdraagt niet overeen met de realiteit. Aangezien mensen veel waarde hechten aan de bedrijfscultuur (soms zelfs meer dan aan hun salaris), zullen ze waarschijnlijk verder gaan als ze zich niet op hun gemak voelen

Belasting door persoonlijkheid: Het is belangrijk om rekening te houden met persoonlijkheid als je iemand aanneemt, maar als je maar één soort persoonlijkheid aanneemt, kan dat het evenwicht verstoren. Gebruik verschillende tests om de juiste kandidaten te vinden en om de beoordeling van de culturele fit eerlijk en meetbaar te maken

Bias bij aanwerving: Veel bedrijven worstelen met onbewuste bias in hun aanwervingsprocessen. Het steeds opnieuw aannemen van hetzelfde type mensen kan deze vooroordelen versterken, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan kandidaten die lijken op de huidige werknemers en gekwalificeerde kandidaten met verschillende achtergronden worden uitgesloten

Werknemers raken niet betrokken: Aanwerving uitsluitend op basis van culturele geschiktheid kan leiden tot ontevredenheid bij werknemers die niet het gevoel hebben dat ze erbij horen of niet gewaardeerd worden om hun unieke bijdrage

Echt talent missen: Het is niet omdat iemand bij de cultuur past dat hij ook de beste kandidaat is. Een te grote focus op de cultuur kan ertoe leiden dat bedrijven getalenteerde kandidaten over het hoofd zien

Zoeken naar werknemers die overeenkomen met de waarden van een bedrijf kan iedereen samenbrengen, maar het risico bestaat ook dat diverse perspectieven worden uitgesloten.

Deze aanpak leidt vaak tot onbewuste vooroordelen ten gunste van kandidaten die qua achtergrond, persoonlijkheid of interesses lijken op bestaande werknemers.

Stel je een bedrijf voor waar iedereen graag voetbalt tijdens de pauzes en vaak praat over hun favoriete teams. Bij het aannemen van personeel kiezen ze misschien alleen mensen die hun interesse in voetbal delen. Maar wat als er een getalenteerde kandidaat is die liever basketbal of honkbal speelt?

Als je alleen iemand aanneemt op basis van culturele geschiktheid, kan dat betekenen dat je iemand misloopt die waardevolle vaardigheden en perspectieven aan het team kan toevoegen omdat hij of zij andere interesses heeft.

Hoe te beoordelen en aan te nemen op basis van culturele geschiktheid

Kandidaten evalueren op culturele geschiktheid houdt in dat hun waarden en persoonlijkheid worden beoordeeld,

werkstijlen

en overtuigingen om ervoor te zorgen dat ze overeenkomen met de cultuur van de organisatie. Dit kan gebeuren door middel van interviews, gedragsbeoordelingen, referentiechecks en door te observeren hoe ze omgaan met de huidige teamleden.

Volg deze stappen om de culturele fit van kandidaten te beoordelen:

1. Definieer uw cultuur

Voordat u kandidaten beoordeelt op culturele geschiktheid, moet u de waarden, missie en cultuur van uw organisatie begrijpen om te bepalen welke eigenschappen en gedragingen daarbij passen.

Inzicht krijgen in uw cultuur helpt bij het wervings- en selectieproces.

2. Criteria ontwikkelen en overbrengen

Als u de cultuur van uw organisatie hebt gedefinieerd, maak dan een lijst met specifieke kenmerken, waarden en gedragingen die deze cultuur weerspiegelen. Breng ze tot uitdrukking via verschillende communicatiemiddelen (websites, aanwervingsportalen, enz.).

Deze criteria zijn richtlijnen voor het beoordelen van kandidaten tijdens het sollicitatieproces en zorgen ervoor dat u mensen aanneemt die goed zullen gedijen in uw werkomgeving.

3. Neem cultuurgerelateerde vragen op in sollicitatiegesprekken

Stel tijdens sollicitatiegesprekken vragen om inzicht te krijgen in de waarden van de kandidaat, hoe ze werken, communiceren en problemen oplossen. Gebruik hulpmiddelen zoals gedragsbeoordelingen of persoonlijkheidstests om te onderzoeken hoe ze in de bedrijfscultuur passen.

4. Controleer referenties

Praat met referenties om aanvullende informatie te verzamelen over de werkstijl, samenwerkingsvaardigheden en cultuur van de kandidaat in eerdere functies. Dit zal u helpen de werkprestaties van kandidaten in het verleden te beoordelen en hun vermogen om te gedijen binnen verschillende organisatieculturen.

5. Observeer en evalueer

Observeer hoe kandidaten zich gedragen, communiceren en met elkaar omgaan tijdens sollicitatiegesprekken. Dit helpt begrijpen hoe ze in uw organisatie passen.

Beoordeel hun afstemming op basis van de verzamelde informatie en observaties. Evalueer of ze waarschijnlijk een positieve bijdrage zullen leveren.

6. Overweeg DEI

Houd bij het beoordelen van de culturele geschiktheid rekening met het potentieel van de kandidaat om bij te dragen aan initiatieven op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) in de organisatie. Meer details over dit aspect worden in de volgende paragraaf besproken.

7. Neem weloverwogen beslissingen

Gebruik de verzamelde informatie om te beslissen of de kandidaat goed bij de cultuur van uw organisatie past. Zorg ervoor dat u kandidaten aanneemt die goed gedijen en bijdragen aan het succes van uw organisatie.

Door deze strategieën toe te passen, kunt u professionele teams samenstellen die uitblinken en positief bijdragen aan de organisatiecultuur.

Culturele geschiktheid en aanwervingsstrategieën

Hier zijn enkele aanwervingsstrategieën die u kunt gebruiken om ervoor te zorgen dat uw volgende werknemer bij u past:

Strategie 1: Houd rekening met DEI in uw wervingsproces

Een DEI-aanwervingsstrategie richt zich op het bewust creëren van een divers en inclusief wervingsproces.

Het implementeren van een dergelijke strategie houdt in dat u zich verdiept in de verschillende perspectieven en behoeften van individuen. Het gaat niet alleen om hun leeftijd of waar ze vandaan komen, maar ook om hun geaardheid, sociaaleconomische status, handicap, taal, cultuur en ervaringen.

De overgang van het begrijpen van diversiteitsplannen naar het ondernemen van actie vereist een doordachte en persoonlijke strategie. Je moet het volgende doen om het plan in actie te brengen:

Actief op zoek gaan naar diverse talentenpools

Zorgen voor onbevooroordeelde wervingsprocessen

Inclusieve trainings- en ontwikkelingsmogelijkheden bieden

Een inclusieve werkcultuur bevorderen

Regelmatig strategieën evalueren en aanpassen om te voldoen aan veranderende behoeften op het gebied van diversiteit, kansengelijkheid en inclusie

Strategie 2: Geef kandidaten een volledig beeld van de bedrijfscultuur

Kandidaten een kijkje geven in de bedrijfscultuur is een waardevolle wervingsstrategie. Deze aanpak houdt in dat kandidaten uit de eerste hand ervaringen opdoen met de omgeving, waarden en normen van het bedrijf

teamcultuur

dit omvat:

Kantoorbezoeken: kandidaten een kijkje geven in de werksfeer, de lay-out en de interacties tussen werknemers

kandidaten een kijkje geven in de werksfeer, de lay-out en de interacties tussen werknemers Belangrijke teamleden ontmoeten: Kandidaten voorstellen aan belangrijke teamleden om te laten zien teamstructuur en samenwerkingsdynamiek te laten zien

Kandidaten voorstellen aan belangrijke teamleden om te laten zien teamstructuur en samenwerkingsdynamiek te laten zien Feedbacksessies: Vraag kandidaten naar hun gedachten en indrukken na de immersieve ervaring. Dit zal waardevolle inzichten opleveren in hun compatibiliteit met de bedrijfscultuur

Strategie 3: Gebruik zelfrapportages om de culturele fit te beoordelen

Zelfrapportages zoals assessments of vragenlijsten kunnen de persoonlijkheidskenmerken, waarden en werkvoorkeuren van de deelnemers bepalen.

Met deze onderzoeken kunnen kandidaten zelf beoordelen of ze bij de bedrijfscultuur passen. Het wervingsteam kan de resultaten analyseren en op basis daarvan beslissingen nemen.

Strategie 4: Heroverweeg vacatures

Traditioneel waren vacatures gericht op het beschrijven van verantwoordelijkheden, kwalificaties en vereisten. Je moet vacatures echter opnieuw bekijken om prioriteit te geven aan culturele afstemming en betrokkenheid van medewerkers.

Gebruik verschillende

software voor talentmanagement

om vacatures te maken die potentiële werknemers met de nodige vaardigheden aantrekken en die aansluiten bij de waarden, missie en cultuur van de organisatie.

Herschrijf functiebeschrijvingen om gekwalificeerde kandidaten aan te trekken die op één lijn liggen met het ethos van de organisatie.

Strategie 5: Train het aanwervende personeel

Train uw wervingsteam om hen te helpen begrijpen hoe ze mensen moeten kiezen die op één lijn liggen met de bedrijfscultuur.

Training helpt het aanwervende personeel om betere gesprekstechnieken te leren, zoals vragen stellen over eerdere ervaringen of gedragsvragen gebruiken om te peilen of kandidaten bij de bedrijfscultuur passen.

Strategie 6: Blijf de culturele fit van werknemers beoordelen na indiensttreding

Een voortdurende evaluatie na het inwerken helpt om discrepanties in een vroeg stadium te identificeren, zodat wervingsteams ze proactief kunnen aanpakken en een goede cultuur kunnen behouden

positieve werkomgeving

gunstig voor de betrokkenheid en het succes van werknemers.

Neem evaluaties van de culturele geschiktheid op in regelmatige prestatie-evaluaties om ervoor te zorgen dat culturele afstemming een prioriteit blijft gedurende het dienstverband van een werknemer.

De ultieme oplossing voor HR- en wervingsmanagement

Hoewel veel

software voor personeelsbeheer

clickUp is een alles-in-één oplossing die elk aspect van het wervings- en selectieproces stroomlijnt.

Van het vinden van de perfecte kandidaten tot een naadloze onboarding en doorlopende personeelsontwikkeling, ClickUp stelt u in staat om moeiteloos uw dreamteam samen te stellen en te beheren.

Met

ClickUp's HR- en rekruteringsbeheer

functies van ClickUp, kunt u een systeem op maat creëren dat de aanwerving, het onboardingproces en de reis van de werknemer vereenvoudigt, zodat de aanwerving van begin tot einde vlot en efficiënt verloopt.

Zorg voor de groei en ontwikkeling van uw werknemers via ClickUp's platform voor personeelszaken

gooi die vervelende administratieve taken in de fik en laten we eens kijken hoe deze tool uw wervingstraject soepel en efficiënt laat verlopen. Met aanpasbare functies voor verschillende

managementstijlen

zorgt ClickUp voor aanpasbaarheid aan diverse organisatiestructuren en -voorkeuren.

Wervingspijplijnbeheer

ClickUp organiseert uw wervingspijplijn door kandidaten, sollicitaties en outreachactiviteiten te centraliseren.

Kandidaatevaluatie: Aanpasbaar interview sjablonen en statussen kunt u gestructureerde evaluatieprocessen maken. Eén zo'n sjabloon is ClickUp's sjabloon voor het aannemen van kandidaten die u helpt:

Gemakkelijk potentiële werknemers evalueren met aanpasbare beoordelingsschalen voor efficiënte vergelijking Georganiseerd te blijven met checklists, vervaldatums en herinneringen, tijd te besparen en uitgebreide kandidaatinformatie vast te leggen Moeiteloos sollicitanten vergelijken met behulp van tracking boards en tabellen, zodat u zeker weet dat de beste kandidaat in uw team past

Aanpasbaar interview sjablonen en statussen kunt u gestructureerde evaluatieprocessen maken. Eén zo'n sjabloon is ClickUp's sjabloon voor het aannemen van kandidaten die u helpt:

ClickUp's sjabloon voor het aannemen van kandidaten is ontworpen om u te helpen bij het volgen en beheren van het aanwervingsproces.

Aangepaste statussen: Pas statussen aan om verschillende fasen van het wervingsproces weer te geven, zoals Screening, sollicitatiegesprek of aanbod uitgebreid

Pas statussen aan om verschillende fasen van het wervingsproces weer te geven, zoals Screening, sollicitatiegesprek of aanbod uitgebreid Automaties: Stel regels in om terugkerende taken te automatiseren, zoals het plannen van sollicitatiegesprekken of het verplaatsen van kandidaten naar de volgende fase op basis van vooraf gedefinieerde voorwaarden, waardoor u tijd en moeite bespaart

Effortless employee onboarding

Onder de verscheidenheid van

onboarding software

clickUp biedt een naadloze inwerkervaring voor nieuwe teamleden, zodat ze vanaf de eerste dag klaar zijn voor succes. Zo werkt het:

Creëer een systeem om de ontwikkeling van werknemers te vereenvoudigen met het HR-beheerplatform van ClickUp

Volgbare taken: Wijs onboarding-taken toe en volg ze op, zorg ervoor dat nieuwe medewerkers de nodige training en oriëntatieactiviteiten voltooien

Wijs onboarding-taken toe en volg ze op, zorg ervoor dat nieuwe medewerkers de nodige training en oriëntatieactiviteiten voltooien Tools voor samenwerking: Stel nieuwe medewerkers in staat om samen te werken met teamleden, vragen te stellen en feedback te geven door middel van opmerkingen en discussies over documenten en taken

Stel nieuwe medewerkers in staat om samen te werken met teamleden, vragen te stellen en feedback te geven door middel van opmerkingen en discussies over documenten en taken Documentbeheer: Bewaar en deel essentiële inwerkdocumenten, zoals het bedrijfsbeleid, personeelshandboeken en trainingsmateriaal, op een centrale locatie zodat ze gemakkelijk toegankelijk zijn

HR-beheersysteem

Voeg kenmerken toe en categoriseer uw gegevens dienovereenkomstig, zodat alles georganiseerd blijft

Met ClickUp kunt u uw aanwervingsprocessen en personeelsbeheertaken aanpassen aan de unieke behoeften van uw organisatie. Laten we eens rondkijken:

Aangepaste velden: Voeg velden toe om specifieke informatie over werknemers/kandidaten bij te houden, zoals vaardigheden, certificeringen of voorkeuren

Voeg velden toe om specifieke informatie over werknemers/kandidaten bij te houden, zoals vaardigheden, certificeringen of voorkeuren Aangepaste workflows: Ontwerp workflows met aangepaste statussen om de aanwervings- en ontwikkelingsprocessen van uw organisatie te weerspiegelen. Deze workflows kunnen ook trainingsgerelateerde fasen bevatten, zoals inschrijving, voltooiing van modules en competentiebeoordelingen

Hoe zorg je ervoor dat nieuwe medewerkers de bedrijfscultuur begrijpen

Ervoor zorgen dat nieuwe medewerkers de essentie van de bedrijfscultuur begrijpen, houdt in

transparantie in leiderschap

het uitvoeren van een robuust inwerkprogramma en het bevorderen van effectieve communicatie.

De sjablonen van ClickUp bieden een gestructureerd kader voor het visualiseren, introduceren en integreren van nieuwe medewerkers in de bedrijfscultuur.

Laten we eens kijken naar een aantal sjablonen die teams in staat stellen om de bedrijfscultuur te omarmen en nieuwe medewerkers in uw team in te werken 👇

Sjabloon 1: Bedrijfscultuursjabloon

A

sjabloon bedrijfscultuur

verbetert de kracht en consistentie van de werkplek, wat leidt tot een hogere productiviteit, samenwerking, betrokkenheid van werknemers en succesvolle wervingsinspanningen. Het helpt ook bij:

Het visualiseren en op één lijn brengen van teams rond kernwaarden

Identificeren en prioriteren van culturele initiatieven

Het verenigen van teams met gedeelde verwachtingen en waarden

ClickUp's Company Culture Template is ontworpen om u te helpen de essentie van uw bedrijfscultuur op één plek vast te leggen.

Sjabloon 2: Maak kennis met het team Sjabloon

Het effectief introduceren van teamleden is essentieel voor

het verbeteren van het teammoreel

en het laten zien van talent.

ClickUp's Maak kennis met het team-sjabloon

stelt u in staat om:

Visueel aantrekkelijke profielen maken voor elk teamlid

Speciale vaardigheden en prestaties benadrukken

Realtime updates bijhouden voor nauwkeurigheid en relevantie

Andere voordelen zijn

vertrouwen opbouwen tussen teamleden

eenvoudige updates en een professionele website.

ClickUp's Meet the Team-sjabloon is ontworpen om u te helpen de voortgang van uw teamleden te introduceren en bij te houden.

Sjabloon 3: Sjabloon voor het inwerken van werknemers

Zorg voor een naadloze inwerkperiode met een checklist die is afgestemd op rolspecifieke doelen en mijlpalen voor de eerste 60 dagen.

ClickUp's sjabloon voor het inwerken van werknemers

voorkomt gemiste stappen en zorgt ervoor dat nieuwe werknemers effectief acclimatiseren, wat bijdraagt aan het begrip van en de afstemming op de bedrijfscultuur.

Mis nooit een stap in het inwerkproces door een checklist voor het inwerken van uw werknemers op te stellen op basis van de doelstellingen van de functie en de mijlpalen die naar verwachting in de eerste 60 dagen moeten worden bereikt.

Verhuur voor cultuur met ClickUp

Terwijl we nadenken over de toekomst van aanwerving, is één ding duidelijk: culturele fit zal van vitaal belang blijven bij het vormen van solide teams.

Het gebruik van tools zoals ClickUp kan uw vermogen om de culturele fit te evalueren tijdens de werving verbeteren.

Gebruik ClickUp's gratis HR-sjablonen om talentacquisitie te stroomlijnen en HR-workflows te optimaliseren. Vind kandidaten die overeenkomen met de bedrijfswaarden en bouw aan een inclusieve werkomgeving waarin iedereen zich gewaardeerd voelt.

Aanmelden voor ClickUp

om uw HR-management naar een hoger niveau te tillen.

**1. Hoe neem ik de juiste culturele fit aan?

Om de juiste culturele fit aan te nemen, moet u op zoek gaan naar kandidaten die dezelfde waarden delen en goed samenwerken met uw team. Vraag naar hun ervaringen uit het verleden en hoe ze omgaan met situaties om te zien of ze overeenkomen met uw bedrijfscultuur.

**2. Hoe beoordeelt u de cultuur van een kandidaat?

Om te beoordelen of een kandidaat bij uw bedrijfscultuur past, moet u observeren hoe ze met elkaar omgaan tijdens het sollicitatiegesprek en hun houding, communicatiestijl en waarden beoordelen. U kunt ook situationele vragen stellen om te peilen hoe ze zouden omgaan met specifieke scenario's op uw werkplek.

**3. Wat zijn de criteria voor de juiste cultuur?

Criteria voor de juiste cultuur zijn onder meer afstemming op de bedrijfswaarden, teamvaardigheden, taakbeheer, aanpassingsvermogen en werkhouding.