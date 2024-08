10 gratis ATS-sjablonen voor werving en selectie en het volgen van sollicitanten

In dienst nemen? We snappen het.

Stapels cv's sorteren, georganiseerd blijven en sollicitanten bijhouden kan ontmoedigend zijn. Maar goed dat je niet de enige bent!

Alles organiseren, van cv-indeling tot de juiste functietitel, kan een uitdaging zijn als je in een spreadsheet werkt. Daarom vertrouwen recruiters en tovenaars op hun applicant tracking system ATS.

Binnen een applicant tracking system is het erg handig om te werken met een ATS-vriendelijk cv-sjabloon om kandidaten te beoordelen. Gelukkig hebben we een lijst met de beste ATS-sjablonen die je kunt gebruiken!

Wat is een ATS sjabloon?

Applicant Tracking System templates zijn gestructureerde formats of blauwdrukken die ontworpen zijn om recruiters en HR-professionals te helpen bij het beheren en organiseren van het wervings- en selectieproces.

Deze sjablonen helpen bij het verzamelen van cv's, het beoordelen van de kwalificaties van kandidaten, het plannen van sollicitatiegesprekken, het geven van feedback en nog veel meer. Zie ze als uw assistent achter de schermen, die ervoor zorgt dat u nooit een slag overslaat tijdens het wervingstraject.

Samenwerken, typografie-opties en meer in ClickUp Docs

Als aanvulling op uw sjabloon kunt u overwegen om samenwerkende documenten op te nemen, prioriteringstools , planningsapps en databasesjablonen voor geavanceerd wervingsbeheer.

Wat maakt een goed ATS sjabloon?

Een uitstekend HR-sjabloon is gebruiksvriendelijk, aanpasbaar en nauwkeurig. Het moet sollicitanten categoriseren, eenvoudige communicatie tussen het aanwervingsteam mogelijk maken en repetitieve taken automatiseren.

Efficiëntie is de sleutel! Zoek naar tools die je helpen:

Handmatige gegevensinvoer minimaliseren

Aanpasbare velden bieden (voor elke vacature, afdeling of ander veld)

Naadloos integreren met andere tools

Gebruikers op elk moment een duidelijk beeld geven van de wervingspijplijn

Kan elk cv-formaat aan

10 ATS sjablonen om te gebruiken in 2024

De toekomst is nu en dat betekent dat er moderne, efficiënte en vooral gratis ATS-sjablonen nodig zijn. Hier is een overzicht van de beste die beschikbaar zijn in 2024.

1. ClickUp Aanvraagformulier Sjabloon

ClickUp's aanmeldingsformulier sjabloon is ontworpen om u te helpen bij het vastleggen en beheren van aanmeldingen van potentiële deelnemers.

De gratis Aanvraagformulier sjabloon door ClickUp is een gebruiksvriendelijk formulier dat u kunt gebruiken om basisinformatie te verzamelen van sollicitanten en werkzoekenden. Dit ATS-vriendelijke formulier helpt aanwervende managers bij het bijhouden van details zoals de naam, het e-mailadres, contactgegevens, werkervaring, opleiding en vaardigheden van sollicitanten.

Deze sjabloon bevat ook een gedeelte waar sollicitanten hun cv of sollicitatie en sollicitatiebrieven kunnen uploaden.

De ClickUp-sollicitatieformuliersjabloon is ATS-vriendelijk, zodat sollicitantenvolgsystemen hem gemakkelijk kunnen lezen en verwerken. Dit helpt u het wervingsproces te versnellen en de beste werkzoekenden te vinden voor uw openstaande vacatures.

Hier zijn enkele dingen die u met deze sjabloon kunt bereiken:

Tijd en moeite besparen door het sollicitatieproces te automatiseren

Nauwkeurigere en consistentere informatie van sollicitanten verzamelen

Kandidaten eenvoudiger vergelijken en betere aannamebeslissingen nemen

Georganiseerd blijven en de voortgang van uw sollicitaties bijhouden

Als u op zoek bent naar een snelle manier om uw wervingsproces te verbeteren, is de ClickUp-sollicitatieformuliersjabloon een geweldige plek om te beginnen. Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp HR SOP Sjabloon

ClickUp's HR SOP Template is ontworpen om u te helpen HR processen en procedures te creëren, beheren en volgen.

Op zoek naar een wervings- en sollicitantvolgsysteem dat helpt bij het naleven van standaard werkprocedures voor human resources taken? De ClickUp HR SOP-sjabloon is een waardevolle bron voor HR-professionals.

Deze sjabloon helpt u om HR-processen te stroomlijnen, de efficiëntie te verbeteren en de naleving van wet- en regelgeving te garanderen. Het bevat secties over alles van het inwerken van nieuwe werknemers tot het uit dienst nemen van oude werknemers, evenals onderwerpen zoals prestatiebeheer compensatie en voordelen.

Enkele redenen waarom gebruikers dol zijn op de HR SOP Sjabloon van ClickUp:

Behandelt alle essentiële HR-onderwerpen, van onboarding tot offboarding, zodat u er zeker van kunt zijn dat uw HR-praktijken up-to-date en compliant zijn voor welke vacature u ook hebt

Stelt u in staat de sjabloon aan te passen met aangepaste statussen, velden en weergaven die u helpen efficiënter te werken en te visualiseren

Fungeert als een georganiseerde centrale opslagplaats voor al uw HR-documenten

Hiermee kunt u eenvoudig alle operationele HR-activiteiten volgen, controleren en auditen

Als u een uitgebreide wervingssjabloon met SOP-nalevingsfuncties nodig hebt, is de ClickUp HR SOP Template een uitstekende keuze voor wervingsmanagers. Deze sjabloon downloaden

ClickUp's sjabloon voor het aannemen van kandidaten is ontworpen om u te helpen bij het volgen en beheren van het aanwervingsproces.

Het vinden van de perfecte kandidaat voor een baan kan een ontmoedigende taak zijn. Maar met ClickUp's sjabloon voor het aannemen van kandidaten kunt u snel en nauwkeurig kandidaten beoordelen, vergelijken en prioriteren om ervoor te zorgen dat uw team de ideale kandidaat vindt.

Hier zijn enkele voordelen van het gebruik van de ClickUp Hiring Candidates Template:

Gebruik aanpasbare beoordelingsschalen om de vaardigheden, ervaring en geschiktheid voor de functie van kandidaten te beoordelen

Houd de voortgang van kandidaten bij met checklists, vervaldatums en herinneringen

Gebruik tracking boards en interactieve tabellen om kandidaten naast elkaar te vergelijken

Deze sjabloon bevat alle hulpmiddelen die u nodig hebt om een eerlijke en efficiënte wervingscampagne te voeren.

Met de trackingborden en interactieve tabellen kunt u eenvoudig de vaardigheden, ervaring en kwalificaties van kandidaten vergelijken. Aanpasbare velden helpen u belangrijke informatie over elke kandidaat bij te houden. Automatiseringsfuncties besparen tijd en moeite, zodat u zich kunt richten op het vinden van de beste kandidaten voor uw team.

De Hiring Candidate Template van ClickUp werkt uitstekend voor aanwervingen op afstand of in persoon en zal u uitstekend helpen om de beste kandidaat voor uw team te vinden. Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp Selectiematrix Inhuren Sjabloon

ClickUp's Hiring Selection Matrix Template is ontworpen om u te helpen bij het organiseren en bijhouden van het aanwervingsproces van nieuwe werknemers.

Verbeter uw wervingsproces door vooroordelen te verminderen, de transparantie te verbeteren en de nauwkeurigheid en efficiëntie te verhogen met ClickUp's matrixsjabloon voor wervingsselectie .

Deze krachtige tool helpt u om alle juiste punten te raken:

Een consistent, gestructureerd evaluatieproces dat u helpt objectievere aanwervingsbeslissingen te nemen

Een duidelijk stappenplan voor besluitvormers om ervoor te zorgen dat ze kandidaten op dezelfde criteria beoordelen

Uw wervingsproces versnellen door de ideale kandidaten sneller te identificeren

De best gekwalificeerde kandidaten selecteren door onbewuste vooroordelen uit het wervingsproces te verwijderen

De sjabloon Hiring Selection Matrix biedt aangepaste statussen, velden en weergaven waarmee u gegevens op verschillende manieren kunt bekijken en belangrijke details zoals de vaardigheden en ervaringsniveaus van individuele kandidaten in de gaten kunt houden.

Het is ook een uitstekende projectbeheertool waarmee u de voortgang van uw wervingsproces kunt bijhouden en deadlines kunt instellen voor elke stap.

Klaar om uw wervingsproces en de eerlijkheid van uw wervingspraktijken te verbeteren?

De ClickUp Hiring Selection Matrix Template is uw weg voorwaarts! Deze sjabloon downloaden

5. ClickUp sjabloon voor wervingsactieplan

ClickUp's Recruitment Action Plan Template is ontworpen om u te helpen bij het wervingsproces.

Bij het opschalen van een team is een goed opgesteld wervingsplan niet alleen handig, maar ook onmisbaar. Ga naar ClickUp's sjabloon voor wervingsplannen uw nieuwe supertool voor gestroomlijnde aanwerving.

De unieke functies van deze sjabloon helpen u een proactieve wervingsstrategie te creëren, middelen te identificeren en toe te wijzen en workflows op visuele borden te rangschikken. In elke fase van het proces helpt de sjabloon u om duidelijkheid te scheppen en onproductieve inspanningen te minimaliseren.

De zeer aanpasbare sjabloon voor het wervingsactieplan biedt belangrijke functies zoals:

Taken aanmaken met aangepaste statussen zoals Open, Voltooid, In uitvoering, Niet geschikt en In wacht om elke kandidaat te volgen

Kenmerken categoriseren en toevoegen zoals rol, sollicitatiebrief, cv, reden van afwijzing en wervingsfase, zodat je georganiseerd kunt blijven, zelfs midden in een wervingsgolf

Gebruik verschillende weergaven om de informatie te ordenen op basis van je prioriteiten

Kortom, als u op zoek bent naar een tool waarmee werving en selectie minder als gokken en meer als een exacte wetenschap aanvoelt, dan is ClickUp's Recruitment Action Plan Template de juiste keuze. Deze sjabloon downloaden

6. ClickUp Document sjabloon wervingsstrategie

ClickUp's Recruitment Strategy Document Template is ontworpen om u te helpen bij het plannen en uitvoeren van een succesvolle wervingsstrategie.

Het aannemen van het juiste talent kan een bedrijf maken of breken. Met de Document sjabloon wervingsstrategie door ClickUp hoef je dit nooit aan het toeval over te laten.

Deze zorgvuldig opgestelde sjabloon helpt u bij het ontwikkelen van gestructureerde wervingsprocessen en -strategieën naast goed geplande wervingsfasen. Dit alles terwijl u voortdurend de mijlpalen van uw werving in de gaten houdt.

Maar dat is nog niet alles. Voordelen in overvloed! Deze sjabloon voorziet u ook van:

Een consistent wervingskader

Duidelijkheid in vacatures

Een vereenvoudigd evaluatieproces

Samen zorgen deze tools en functies ervoor dat u aanzienlijk minder uren aan werving hoeft te besteden.

Duik in de functies en u zult aanpassingen ontdekken waarmee u elke wervingsfase kunt traceren, het wervingsbeheer kunt categoriseren en uw gegevens op vele manieren kunt bekijken.

Verrijkt met AI, taakafhankelijkheden en automatiseringen is ClickUp's Recruitment Strategy Template niet zomaar een document, maar een uitgebreid wervingscommandocentrum. Deze sjabloon downloaden

7. ClickUp sjabloon voor werving en selectie

Maak kennis met onze Recruiting & Hiring Folder Template, een uitgebreide toolkit ontworpen om uw wervingsproces voor talent te transformeren.

De ClickUp sjabloon voor werving en selectie is een foldersjabloon die klaar is om uw hele wervings- en aanwervingsproces nieuw leven in te blazen.

Deze sjabloon bevat verschillende functies om georganiseerd te blijven en de efficiëntie te verbeteren:

Volg en beheer al je sollicitanten op één plek, met aangepaste statussen en velden om hun voortgang bij te houden

Eenvoudig gesprekken met kandidaten plannen en beheren met behulp van herinneringen en meldingen die iedereen op schema houden

Verzamel feedback van je team en neem weloverwogen aanwervingsbeslissingen met ingebouwde stem- en commentaarfuncties

Laat nieuwe medewerkers snel aan de slag gaan met een aanpasbare inwerkchecklist

De ClickUp Recruiting & Hiring Template helpt uw team om de samenwerking en communicatie te verbeteren, terwijl de efficiëntie en transparantie van uw hele wervingsproces toeneemt. Deze sjabloon downloaden

8. ClickUp Checklist inhuur sjabloon

ClickUp's Checklist Sjabloon is ontworpen om u te helpen het aanwervingsproces te stroomlijnen.

Hulp nodig om nooit een belangrijke stap in het wervingsproces te missen? ClickUp's sjabloon voor de aanwervingschecklist kan ervoor zorgen dat u georganiseerd bent en er zeker van bent dat u alle basiselementen hebt gedekt.

Deze sjabloon bevat een lijst met belangrijke aanwervingstaken die u eraan herinneren om:

Een duidelijke en beknopte functieomschrijving te schrijven, het salarisbereik vast te stellen en de juiste kanalen te selecteren om de vacature te publiceren

CV's beoordelen, telefonische interviews afnemen en persoonlijke interviews plannen

Feedback van je team verzamelen, een beslissing nemen en een aanbod doen

Richt hun werkruimte in, geef hen toegang tot de nodige tools en informatie en help hen snel aan de slag te gaan

De ClickUp Hiring Checklist Template is een uitstekend hulpmiddel voor HR-professionals die al hun wervingsgegevens willen organiseren en op de hoogte willen blijven, bij elke stap. Deze sjabloon downloaden

9. Excel eenvoudig sollicitantensjabloon door Smartsheet

Gebruik deze eenvoudige sjabloon voor het bijhouden van sollicitanten om het sollicitatieproces van uw bedrijf te standaardiseren

De Excel Eenvoudig sjabloon voor het bijhouden van sollicitanten van Smartsheet is een eenvoudige spreadsheet voor iedereen die nieuwe werknemers wil aannemen.

De sjabloon bevat kolommen voor het bijhouden van informatie over sollicitanten, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en huidige functie. Het helpt u ook bij het bijhouden van sollicitatiegesprekken met ruimtes om informatie op te nemen zoals namen, scores en notities.

Deze sjabloon is eenvoudig te gebruiken en kan worden aangepast aan de unieke behoeften van je organisatie. Je kunt het gebruiken om enkele of meerdere sollicitanten bij te houden en het delen met andere medewerkers in andere teams en op andere afdelingen.

De Excel-sjabloon voor het eenvoudig bijhouden van sollicitanten is een eenvoudige manier om je wervingsproces bij te houden en weloverwogen beslissingen te nemen over wie je kiest. Deze sjabloon downloaden

10. Excel Rekrutering Tracker Sjabloon van Exceldemy

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Overview-of-Recruitment-Tracker-Dashboard-1.png Excel Aanwerving Tracker Sjabloon van Exceldemy /img/

Een recruitment tracker is belangrijk voor HR in een organisatie om de geschiedenis van nieuwe medewerkers bij te houden

Als u op zoek bent naar een gratis en eenvoudig hulpmiddel binnen een vertrouwde spreadsheet, kunt u misschien eens kijken naar de

Excel sjabloon voor wervingstracker

.

Deze sjabloon bevat een dashboard waarmee je specifieke sollicitanten kunt zoeken en hun informatie kunt bekijken. Je kunt het ook gebruiken om de status van sollicitanten, scores voor sollicitatiegesprekken en notities bij te houden.

De Excel Recruitment Tracker Template is eenvoudig te gebruiken en kan een goede keuze zijn als je liever een standaard spreadsheetsysteem gebruikt in plaats van een speciale hiring software tool.

Deze sjabloon downloaden

Wat is het beste ATS-sjabloon voor uw wervingsproces?

De 10 gratis HR rekruteringstools die we hierboven hebben besproken, zijn allemaal ontworpen om uw rekruteringsproces te helpen organiseren, beheren en stroomlijnen via uw applicant tracking systemen.

Als je een heel klein bedrijf bent dat op zoek is naar een traditionele manier om informatie te loggen en te bekijken, en je gebruikt liever een spreadsheet dan software, dan vind je de Excel Job and Recruitment Tracker templates misschien wel interessant.

De meeste organisaties op MKB- en ondernemingsniveau geven de voorkeur aan een softwareprogramma voor verbeterd gegevensbeheer, projecttracering en samenwerkingsmogelijkheden. Als u dat bent, overweeg dan een ClickUp ATS-sjabloon uit onze lijst dat is afgestemd op uw wervingsdoelen en -doelstellingen.

ClickUp is een project- en software voor taakbeheer die krachtige gratis HR-sjablonen . Probeer ons gratis lidmaatschap eens uit! U zult een breed scala aan HR-software om uw afdeling soepeler te laten werken, waaronder software voor personeelsbeheer , software voor toezicht op werknemers en een volgsysteem voor sollicitanten of software voor het volgen van sollicitanten.

Meld u aan voor ClickUp en krijg toegang tot duizenden gratis bronnen of neem vandaag nog contact op met een van onze teamleden!