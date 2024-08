Leer meer over een dag in het leven van een recruiter

Heb je je ooit afgevraagd wat er achter de schermen gebeurt in de wereld van werving en selectie? Recruiters fungeren als professionele matchmakers die hard werken om potentiële kandidaten voor vacatures te vinden. Dat vereist expertise in het scannen van cv's, het in evenwicht brengen van de behoeften van werkzoekenden en aanwervende managers en het spelen van de rol van headhunter. Talent werven is misschien niet gemakkelijk, maar veel recruiters zeggen dat corporate matchmaking hun droombaan is en ze zouden het niet anders willen.

Maar wat doet een recruiter precies? Hoe ziet hun dagelijks leven eruit?

Of je nu interesse hebt om zelf recruiter te worden of gewoon nieuwsgierig bent naar de baan, deze gids zal alle misvattingen uit de weg ruimen en je laten zien wat recruiters echt doen. We laten je zien hoe de werkdag van een recruiter eruitziet, welke tools ze gebruiken en welke veranderingen in de uitzendsector een grote impact kunnen hebben op deze carrière.

Wat is een Recruiter?

Een recruiter fungeert als brug tussen werkzoekenden en bedrijven en helpt bedrijven om open posities in te vullen met de perfecte kandidaten. Hoewel de uiteindelijke doel van een HR-recruiter is om vacatures te vervullen, maar ze doen zoveel meer.

In de kern zijn recruiters verbinders. Ze brengen de verwachtingen van zowel aanwervende managers als kandidaten in evenwicht en dat vereist begrip:

De functieomschrijving

Vereiste vaardigheden

Cultuur

Hoe je een vacature plaatst die de aandacht trekt

Het juiste cv vinden is een goed begin, maar succesvolle recruiters weten hoe ze moeten zoeken naar de juiste kandidaten die succesvol zullen zijn - en blijven - in hun nieuwe rol. 🤝

Tegenwoordig gebruiken recruiters sociale mediaplatforms zoals LinkedIn om kandidaten te vinden. Omdat ze altijd op zoek zijn naar toptalent, lijken recruiters op headhunters. Maar een goede recruiter vult niet alleen posities in. Ze blijven betrokken bij het hele wervingsproces. Ze adviseren bedrijven over markttrends, salarisbenchmarks en strategieën voor het aantrekken van talent.

Ze spelen ook een cruciale rol in het garanderen van een vlot rekruteringsproces, inclusief het behouden van een positieve ervaring voor alle kandidaten, ongeacht het resultaat.

Een dag uit het leven van een recruiter

Een typische dag van een recruiter bestaat uit hard werken, of ze nu een tech recruiter zijn die gespecialiseerd is in het vinden van IT-professionals, een executive recruiter die zich richt op senior leadership rollen, of een generalist die verschillende rollen vervult. Van gesprekken plannen tot het coördineren van teamvergaderingen, van het bijpraten met kandidaten tot het geven van feedback, de werkdag van een recruiter is divers en veeleisend. Hier volgt een kort overzicht van een dag uit het leven van een recruiter.

Ochtendroutine

De werkdag van een recruiter begint meestal met communicatie. De eerste bestelling is meestal het controleren van e-mails en voicemails:

Bijpraten met aanwervende managers

Feedback te krijgen over sollicitatiegesprekken met kandidaten

Reacties van potentiële kandidaten door te nemen

Omdat de meeste mensen op banenjacht gaan terwijl ze nog in dienst zijn, is het niet ongebruikelijk dat er 's nachts nieuwe sollicitaties binnenkomen. E-mails en telefoontjes in de vroege ochtend zetten de toon voor de dag en helpen de recruiter om prioriteiten te stellen en zijn dag beter te plannen.

Dagelijkse Taken

Recruiters kunnen hun interviews en vergaderingen vanuit andere werktools synchroniseren met ClickUp om hun hele dag te beheren in de weergave van een kalender

Nadat hun koffie begint te trekken, richten recruiters hun aandacht op het betrekken van kandidaten. Dit omvat verschillende taken, waaronder:

Gesprekken plannen

Het screenen van kandidaten door middel van telefoongesprekken of video chatten

Gesprekken opvolgen

Als wervingsadviseur werken

Maar dat is slechts één kant van de medaille. Hoe belangrijk het ook is voor recruiters om in contact te komen met kandidaten, ze moeten ook op de hoogte blijven van de behoeften van werkgevers. Recruiters besteden een groot deel van hun dag aan communicatie met aanwervende managers om inzicht te krijgen in de behoeften voor elke openstaande positie, om functiebeschrijvingen te verfijnen en om te chatten over de culturele fit en vaardigheden van kandidaten.

De meeste mensen zoeken online naar een baan, dus recruiters besteden veel tijd aan vacaturebanken en sites zoals LinkedIn. Ze plaatsen vacatures en zoeken proactief naar kandidaten die goed passen bij de rollen waarvoor ze personeel zoeken.

Conclusie van de dag

Als de dag ten einde loopt, gaan recruiters hun dag afsluiten. Dit omvat meestal Taken zoals:

Systemen voor het bijhouden van wervingen bijwerken

Minder complexe e-mails of snelle vragen beantwoorden

Taken voor de volgende dag instellen

De meeste recruiters werken alleen, maar ze maken nog steeds deel uit van een team. De relatieve rust aan het einde van de dag is een gelegenheid om bij te praten met hun recruitmentteam, uitdagingen te bespreken en vergaderingen voor het team te plannen.

Verschillende perspectieven op de baan van een recruiter

Recruiters worden anders gezien, afhankelijk van met wie je praat. Recruiting is een veelzijdige baan, dus het is niet verrassend dat mensen veronderstellingen maken over deze carrière. Laten we eens kijken wat verschillende mensen denken over jouw baan als recruiter.

Voorstelling van bovenliggend, vrienden en kennissen

Je vrienden en familie zijn misschien niet erg bekend met de wervingsindustrie, dus voor hen klinkt een baan als recruiter als een mix van HR en verkoop . Ze zien deze rol vaak als primair gericht op het aannemen en interviewen van kandidaten - en dat zit er eigenlijk niet zo ver naast.

Het is algemeen bekend dat recruiters werken met werkzoekenden en hen helpen een baan te vinden, maar je familie begrijpt misschien niet hoeveel werk er echt komt kijken bij het sourcen en headhunten. 👀

Hoe clients tegen recruiters aankijken

Managers en bedrijfsleiders huren meestal wervingsconsultants of interne recruiters in om hun open posities in te vullen. Ze weergeven recruiters als vitale partners die niet alleen open posities invullen, maar ook:

Inzichten bieden in de arbeidsmarkt

Advies geven over het wervingsproces

De complexiteit van het werven voor technische vaardigheden begrijpen Clients hebben het meestal druk met hun eigen werk, dus vertrouwen ze op recruiters om de juiste kandidaten te vinden en het wervingsproces te beheren.

Het zelfbeeld van een recruiter tegenover hun eigenlijke taken

Recruiters hebben een meer genuanceerd begrip van hun rol. De meesten zien zichzelf als carrièremakers, talentadviseurs en sectorspecialisten. Ze weten dat hun baan verder gaat dan alleen het invullen van vacatures; ze creëren zinvolle verbindingen, vormen loopbanen en beïnvloeden de groei van het bedrijf. 🏢

Het is echter belangrijk om aan te tonen dat de feitelijke Taken van een recruiter niet altijd overeenkomen met hun zelfbeeld. Misschien wil je een strategische partner zijn die de lakens uitdeelt, maar besteed je je dag aan administratieve taken zoals het plannen van sollicitatiegesprekken of het afhandelen van papierwerk. De uitdaging voor recruiters is om een manier te vinden om deze administratieve taken in balans te brengen met de meer strategische delen van hun rol.

Taken die Recruiters onmisbaar maken

Sommige aanwervende managers spotten aanvankelijk met het idee om een recruiter aan te werven, maar deze mensen vervullen zoveel essentiële taken. Aanwervingsmanagers hebben meestal niet de capaciteit of de ervaring om het aanwervingsproces te beheren, maar dit is het brood en boter van een recruiter. Recruiters zijn om zoveel redenen essentieel.

Kandidaat- en gegevensbeheer

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw HR-workflow aan te passen aan uw behoeften

Recruiters weten hoe ze kandidaten moeten vinden. Dit houdt meer in dan alleen kijken wie er beschikbaar is; het gaat om het vinden van de beste match voor de baan en de bedrijfscultuur. Recruiters gebruiken verschillende tools en technieken om potentiële kandidaten te identificeren, van LinkedIn-zoekopdrachten en netwerken tot het aanboren van bestaande talentpools. 🔍

Maar ze schrijven de informatie van kandidaten niet op plakbriefjes. Ervaren recruiters gebruiken tools zoals ClickUp om een goed onderhouden kandidatendatabase aan te leggen. Dit maakt het een fluitje van een cent om potentiële kandidaten te benaderen, hun voortgang in het wervingsproces bij te houden en een talentpijplijn voor toekomstige vacatures te onderhouden. Een database is perfect om gegevens bij te houden, maar het is ook een must-have om weloverwogen, strategische matches te maken die goed werken voor zowel de client als de kandidaat.

Regelmatige communicatie

Recruiters overbruggen de kloof door voortdurend in contact te blijven met aanwervende managers en kandidaten. Het is niet ongewoon dat vacatures tegenwoordig meer dan 100 sollicitanten ontvangen, dus recruiters hebben er zeker werk aan.

Telefoontjes van kandidaten veldwerk kost veel tijd, maar recruiters houden ook contact met hun clients. Ze houden hen niet alleen op de hoogte van de voortgang van lopende wervingscampagnes, maar adviseren hen ook over markttrends en salarisbenchmarks voor elke rol. Recruiters fungeren als liaison tussen de organisatie en de arbeidsmarkt en verschaffen waardevolle inzichten die vorm kunnen geven aan beslissingen over aanwerving en personeelsplanning.

Kandidaten hebben net zoveel macht in het wervingsproces als het bedrijf. Goede recruiters weten dat hun job niet alleen draait om het invullen van zoveel mogelijk vacatures, maar ook om het opbouwen van relaties op basis van begrip. Het is de taak van de recruiter om kandidaten enthousiast te maken over de kans en een goede indruk te maken.

Recruitment is mensenwerk, maar technologie maakt het een stuk eenvoudiger. Recruiters gebruiken deze tools en technieken om op de hoogte te blijven van trends, te chatten met clients en kandidaten en doordachte matches te maken.

1. Gebruik een HR- en wervingstool zoals ClickUp

Werf en beheer uw ideale team met ClickUp's HR-beheerplatform

Moderne werving is gewoon niet efficiënt met de juiste software. Daarom HR Teams vertrouwen op ClickUp om alles te beheren, van werving en selectie tot onboarding en retentie. 🤩

Niet om onszelf op de borst te kloppen, maar onze werving en HR sjablonen zijn behoorlijk nuttig. Gebruik de ClickUp sjabloon voor wervingsactieplan om recruiters en aanwervende managers op dezelfde pagina te krijgen voor elke open positie.

Maar ClickUp is voor veel meer dan alleen het aannemen van personeel - u kunt hetzelfde platform gebruiken zodra een kandidaat een werknemer wordt. Voorbeeld: u kunt het ClickUp sjabloon HR-handboek om normen op te stellen voor het gedrag en de prestaties van werknemers.

2. Netwerk op LinkedIn

LinkedIn lijkt misschien overdreven, maar het is nog steeds de beste manier voor recruiters om in contact te komen met kandidaten. Het is perfect om te netwerken, sollicitanten te vinden en vacatures te adverteren. Het is ook een koud kunstje om snel berichten te sturen naar veel potentiële kandidaten tegelijk.

4. Controleer vacaturebanken en carrièrewebsites

Recruiters maken vaak gebruik van vacaturebanken en carrièrewebsites om vacatures te plaatsen en een breder publiek te bereiken. Plaats vacatures op zowel algemene websites als meer branchespecifieke sites om uw bereik te vergroten.

5. Vergeet andere sociale media platforms niet

LinkedIn is het standaard sociale netwerk voor alles wat met werk te maken heeft, maar het is niet de enige plek om kandidaten te vinden. Het is niet ongewoon dat recruiters platforms als Facebook, Instagram, X (voorheen Twitter) en zelfs TikTok gebruiken. Deze platforms geven je meer inzicht in de persoonlijkheid, de rente en de culturele fit van de kandidaat dan wat je op een cv kunt zien.

6. Gebruik AI-gestuurde kandidaatscreening

Gebruik ClickUp AI als onderdeel van uw wervingsproces om sneller te schrijven en uw teksten, e-mailreacties en meer op te poetsen

Werven kan een tijdrovend proces zijn. AI-gestuurde screeningstools helpen recruiters bij het schrappen van het aantal kandidaten in de eerste fasen van het wervingsproces, waardoor u uren handmatig werk bespaart. Deze tools gebruiken algoritmes om te beoordelen welke kandidaten het meest geschikt zijn en sturen de meest veelbelovende kandidaten in recordtijd naar je toe. Natuurlijk is het nog steeds aan de recruiter om de beslissingen van de AI te controleren, maar deze tool zal je toch veel tijd besparen.

7. Probeer video-interviews

Platformen voor video-interviews zijn essentieel voor het aannemen op afstand. Maar ze zijn zelfs nuttig als je iemand in de stad aanneemt, vooral als je een sollicitatieproces hebt dat uit meerdere fasen bestaat of als de aanwervende manager zich op een andere locatie bevindt. Video-interviews bootsen de face-to-face interactie van een persoonlijk gesprek na, maar besparen iedereen het gedoe van het woon-werkverkeer.

8. Check recruitment analytics

Hoe goed werken uw wervingsinspanningen? Dat weet u alleen als u uw prestaties controleert. Tools voor wervingsanalyse en rapportage bieden objectieve, door gegevens gestuurde inzichten in uw wervingsproces. Je ziet nuttige statistieken over de time-to-hire, de kosten per indienstneming en de effectiviteit van je sourcingkanalen. Controleer deze gegevens minstens één keer per maand om nuttige inzichten te krijgen die uw wervingsinspanningen verbeteren.

9. Woon professionele netwerk gebeurtenissen bij

Sociale media en vacaturebanken zijn geweldig, maar niets werkt zo goed als het persoonlijk ontmoeten van kandidaten. Recruiters nemen regelmatig deel aan persoonlijke gebeurtenissen om in contact te komen met potentiële kandidaten en een talentpijplijn op te bouwen. Zelfs als de kandidaten momenteel niet op zoek zijn naar een baan, weet je nooit waar een vriendschappelijke verbinding je in de toekomst zal brengen. Zet jezelf in de kijker en je pijplijn zal in een mum van tijd groeien. 🙌

10. Stel een verwijzingsprogramma voor werknemers in

Doorverwijzingen van werknemers zijn een slimme manier om uw bestaande personeelsbestand te gebruiken om veelbelovende kandidaten te identificeren. Deze programma's leveren meestal kwalitatief betere kandidaten op omdat de huidige werknemers de bedrijfscultuur al begrijpen. Bovendien komen de leads naar u toe, dus u bespaart tijd en verbetert de kwaliteit van de talentenpool - een win-win situatie!

De toekomst van werving en selectie

Niets blijft voor altijd hetzelfde, en dat geldt ook voor de recruitmentbranche. We verwachten dat verschillende trends de werving en selectie in de toekomst zullen veranderen, waaronder:

AI: Het gebruik vanAI stroomlijnt het zoeken naar kandidatenscreening en zelfs de eerste sollicitatiegesprekken. AI-algoritmen kunnen echter partijdig zijn, dus recruiters moeten deze technologie nog steeds goed in de gaten houden

Het gebruik vanAI stroomlijnt het zoeken naar kandidatenscreening en zelfs de eerste sollicitatiegesprekken. AI-algoritmen kunnen echter partijdig zijn, dus recruiters moeten deze technologie nog steeds goed in de gaten houden Werven op afstand: Werk op afstand is de afgelopen jaren explosief gestegen in populariteit, dus meer recruiters zullen zich bezighouden met wervingsprocessen op afstand. Van virtuele interviews totdigitaal inwerkenzullen recruiters de kunst van het effectief beoordelen van kandidaten in een externe instelling onder de knie moeten krijgen

Werk op afstand is de afgelopen jaren explosief gestegen in populariteit, dus meer recruiters zullen zich bezighouden met wervingsprocessen op afstand. Van virtuele interviews totdigitaal inwerkenzullen recruiters de kunst van het effectief beoordelen van kandidaten in een externe instelling onder de knie moeten krijgen Equity and belonging: Bedrijven leggen terecht meer nadruk op diversiteit en inclusie bij het werven. Recruiters moeten op de hoogte blijven van de nieuwste wetten en best practices voor DEIB-wervingsstrategieën

Breeze Through Recruitment with ClickUp

Voorkeuren van werknemers, technologie en verschuivende markten zullen de toekomst van werving en selectie beïnvloeden. Hoewel technologie veel van het zware werk voor haar rekening kan nemen, zullen recruiters altijd een essentieel menselijk element in het wervingsproces blijven, dat een brug slaat tussen managers en kandidaten.

Of het nu gaat om het gebruik van geavanceerde tools zoals ClickUp om het wervingsproces te stroomlijnen of het aanpassen aan de nieuwste trends in de wervingsindustrie, een carrière in werving en selectie belooft groei, impact en voortdurend leren.

Natuurlijk maken de juiste tools het verschil. ClickUp's aanpasbare sjablonen, databases en recruitment rapportages helpen recruiters uit te blinken in hun rol. Ontdek zelf het ClickUp verschil: Maak nu gratis uw wervingswerkruimte aan.