ClickUp vs. Miro: welke Whiteboard-tool moet je kiezen in 2026?

Als je je ideeën nog steeds op een fysiek Whiteboard krabbelt, mis je het gemak en de gebruiksvriendelijkheid van virtuele Whiteboards.

Traditionele Whiteboards zijn handig, maar bieden beperkte ruimte. Tijdens het brainstormen raken je ideeën gemakkelijk zoek op het bord. Bovendien werken ze niet als je medewerkers op afstand werken. Virtuele Whiteboards lossen deze problemen op en bieden meer functies. Ze helpen jou en je team samen te werken, te brainstormen en je gedachten visueel weer te geven.

Maar met zoveel Whiteboard-tools op de markt is het best lastig om de perfecte tool te vinden die aan je behoeften en verwachtingen voldoet (of deze zelfs overtreft). Dat is precies waar wij je kunnen helpen!

In deze blog vergelijken we twee populaire Whiteboard-tools: ClickUp en Miro. We belichten hun functies, verschillen, prijzen en andere details om je te helpen een weloverwogen keuze te maken.

Wat is ClickUp?

Vervang meerdere apps door ClickUp – een alles-in-één tool voor productiviteit en samenwerking

ClickUp is een alles-in-één platform voor productiviteit dat is ontworpen om teamsamenwerking te stimuleren en meerdere projecten moeiteloos te beheren.

Het helpt je werkstroom te stroomlijnen door een centrale ruimte te bieden voor alle projectgerelateerde activiteiten en middelen, zoals het brainstormen over ideeën, het aanmaken van taken, documenten en presentaties, het bijhouden van de voortgang van projecten, het beheren van projectdoelen en nog veel meer.

De verbonden werkruimte van ClickUp vereenvoudigt complexe projectplannen door teams in realtime te laten samenwerken, de zichtbaarheid van het project te behouden en ervoor te zorgen dat iedereen op één lijn blijft met de projectdoelen.

Naast functies voor samenwerking en werkstroom biedt ClickUp kant-en-klare Whiteboard-sjablonen voor planning en het bedenken van ideeën, zodat je meteen aan de slag kunt. Deze en andere functies maken het een ideale tool voor brainstormen, samenwerken en meer.

Lees verder voor een overzicht van de functies van ClickUp die het tot een perfecte Whiteboard-tool en solide tool voor projectmanagement maken.

Functies van ClickUp

ClickUp is een visuele samenwerkingssoftware met projectmanagementfuncties en is zeer geschikt voor veel organisaties met teams van verschillende grootte en behoeften. Hier zijn enkele van de beste functies.

Functie #1: Visualisatie

Visualiseer je projectideeën, werkstroomen en processen met ClickUp Mindmaps. Creëer stapsgewijze processen, maak verbinding tussen taken en beheer ze eenvoudig via een drag-and-drop-interface zonder naar andere weergaven te hoeven schakelen.

Maak met ClickUp aangepaste mindmaps om ideeën te plannen en werkstroomen in kaart te brengen

Je kunt je mindmaps ook delen met teams binnen je werkruimte en ze koppelen aan specifieke opmerkingen en documenten om taken beter te begrijpen.

Functie #2: Brainstormen en samenwerken

ClickUp Whiteboards maken het makkelijker om ideeën om te zetten in acties. Ze bieden gebruikers het perfecte canvas om in realtime samen te werken en ideeën te bedenken, aantekeningen, afbeeldingen en links toe te voegen, meerdere items met elkaar te verbinden, roadmaps en werkstroomstelsels op te stellen en nog veel meer, om concepten te visualiseren en creativiteit te stimuleren.

Plan en voer je ideeën uit met ClickUp Whiteboards

Naast het bedenken en plannen van ideeën kun je ideeën snel uitvoeren door taken aan te maken vanuit de Whiteboards. Voeg documenten, links en afbeeldingen toe aan de taken om je team meer context te bieden.

Functie #3: Efficiëntie en creativiteit

ClickUp biedt een uitgebreide bibliotheek met meer dan 1000 sjablonen om je te helpen sneller en efficiënter te werken. Er zijn verschillende categorieën ClickUp-sjablonen , zoals marketing, projectmanagement, bedrijfsvoering, creatief en ontwerp, enz. waaruit je kunt kiezen. Bovendien kun je aangepaste sjablonen maken voor taken die je vaak nog moet doen, zodat je bij je volgende project niet alles helemaal opnieuw hoeft op te bouwen.

Downloaden van dit sjabloon Brainstorm en leg ideeën vast voor alle teams in één weergave met de ClickUp-sjabloon voor sprintretrospectieve brainstorm

De ClickUp Sprint Retrospective Brainstorm sjabloon vereenvoudigt bijvoorbeeld het beoordelen en analyseren van je projectenprints om ervoor te zorgen dat alles op schema ligt. Deze Whiteboard-sjabloon helpt je bij het brainstormen over ideeën om de sprintresultaten te verbeteren, prestatietrends over meerdere sprints heen te identificeren en de voortgang bij te houden om de productiviteit van het team te waarborgen. Je kunt ook problemen opsporen die de teamprestaties beïnvloeden en deze direct aanpakken. Probeer dit eens voor je volgende retro!

Prijzen van ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/maand per gebruiker

Business : $ 12 per maand per gebruiker

Enterprise : Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: toe te voegen aan elk betaald abonnement voor $ 7 per lid per maand van de werkruimte

Wat is Miro?

via Miro

Miro is een digitaal whiteboard voor projectmanagement waarmee teams visueel kunnen brainstormen en samenwerken. Het biedt een werkruimte waar teams projecten kunnen plannen en strategieën kunnen uitstippelen, doelen en afhankelijkheden kunnen definiëren, gegevens kunnen visualiseren en werkstroomen kunnen creëren.

Het platform biedt verschillende tools en visuele elementen, waarmee je stroomdiagrammen, mindmaps en diagrammen kunt maken voor je brainstormsessies. Miro werkt ook naadloos samen met ClickUp, waardoor je je Miro-stroomdiagrammen en -diagrammen kunt omzetten in ClickUp-taken, zodat alles overzichtelijk en toegankelijk op één plek blijft.

Functies van Miro

Miro is een digitaal samenwerkingsplatform waarmee teams samen kunnen brainstormen, ontwerpen en projecten kunnen plannen. Miro biedt verschillende functies in zijn diverse abonnementen. Hier zijn er een paar.

Functie #1: Brainstormen en samenwerken

Online Whiteboard via Miro

Miro biedt een gedeelde ruimte waar teams kunnen samenwerken en complexe ideeën kunnen visualiseren met behulp van plakbriefjes, interactieve displays, diagrammen, afbeeldingen, GIF's, spreadsheets en documenten. Het Miro-bord is een oneindig canvas waarop teams kunnen samenwerken zonder beperkingen qua ruimte. Bovendien zet Miro fysieke Whiteboards en handgeschreven plakbriefjes om in online Jira-kaarten of CSV-tabellen.

Functie #2: Visualisatie

Mindmap via Miro

Met Miro’s mindmap- en wireframe-tool kunnen teams ideeën in kaart brengen met behulp van stroomdiagrammen en afbeeldingen en prototypes maken voor productschermen en webpagina’s. Noteer ideeën op sticky notes, breng gebruikersstromen in kaart en werk samen met teams om wireframes en mindmaps te maken. Je kunt deze delen met belanghebbenden en aanpassen op basis van de feedback.

Functie #3: Efficiëntie en creativiteit

Miro biedt een sjabloonbibliotheek met kant-en-klare sjablonen om processen te standaardiseren en teams te helpen efficiënt samen te werken. Van mindmaps en stroomdiagrammen tot Kanban-frameworks en sjablonen voor vergaderingen: Miro biedt meer dan 500 sjablonen in verschillende categorieën. Je kunt ook aangepaste sjablonen maken en toegang krijgen tot de community-sjablonen van Miro in Miroverse. Miroverse is een enorme opslagplaats van door gebruikers gemaakte sjablonen die zijn afgestemd op specifieke sectoren en projecttypes.

Prijzen van Miro

Free

Starter : $ 8/maand per lid

Business : $ 16 per maand per lid

Enterprise: Aangepaste prijzen

ClickUp vs. Miro: functies vergeleken

Het belangrijkste verschil tussen ClickUp en Miro is dat Miro een digitaal Whiteboard biedt waarop teams producten kunnen ontwerpen en bouwen. ClickUp daarentegen is een tool voor productiviteit met een Whiteboard-functie. Het helpt meerdere mensen om op één platform samen te werken aan het bedenken en uitvoeren van complexe projecten.

Aanpasbare Whiteboards

ClickUp

Met het whiteboard van ClickUp kun je stroomdiagrammen, diagrammen en zelfs krabbels tekenen op een oneindig canvas. Je kunt ook vormen gebruiken en teksten en plaknotities omzetten in taken. Het is een van de beste whiteboard-software die ook taak- en werkstroombeheer, het stellen van doelen, rapportage en analyse enz. biedt, waardoor de kloof tussen brainstormen en het uitvoeren van ideeën wordt overbrugd. Kortom, ClickUp is een alternatief voor Miro dat losstaande apps vervangt door één enkel platform.

Miro

Miro is een online whiteboard- en samenwerkingsprogramma met functies zoals videoconferenties en wireframing, geschikt voor brainstormsessies. Hiermee kun je je ideeën opslaan met behulp van plaknotities, tekeningen, vormen, diagramtools, enz. , in een centrale, aanpasbare ruimte.

Miro biedt geen taakbeheer, maar je kunt een Miro-bord exporteren met tools zoals ClickUp, Jira en Trello om taken aan te maken.

Winnaar van ClickUp vs. Miro, ronde 1 ClickUp is de duidelijke winnaar, omdat je je ideeën direct vanaf de Whiteboards kunt uitvoeren door taken aan te maken. Je kunt je ideeën op het Whiteboard ordenen en taken, subtaaken en werkstroomen aanmaken.

Samenwerken in realtime

Maak één-op-één- en groepschats met teamgenoten, deel bijlagen en plaats gesprekken in hun context met de ClickUp Chat Weergave

ClickUp

De robuuste samenwerkingsfuncties van ClickUp zijn gericht op brainstormen, plannen en het beheren van ideeën met behulp van Kanban-borden, gantt-diagrammen, subtaken, kalenderweergaven, aanpasbare dashboards en andere visuele projectmanagementtools. Het platform biedt een breder bereik aan functies, zoals ingebouwde chat, een document-editor, scherm delen en opnemen, tijdsregistratie en nog veel meer om realtime samenwerking te vergemakkelijken.

Miro

Miro legt de nadruk op realtime samenwerking, het genereren van ideeën en innovatie. Het biedt tools zoals gedeelde cursors, chatten, video-gesprekken binnen de app, scherm delen, aantekeningen maken, interactieve presentaties, enz. om samenwerking en feedback te verbeteren.

Hier is een voorbeeld van Miro versus ClickUp. Stel dat je team aan een marketingcampagne werkt. Met ClickUp kunnen ze samen brainstormen, plannen, beheren en het project bijhouden met behulp van whiteboards, roadmaps, Gantt-diagrammen, taken, documenten, feedbackformulieren, dashboards, AI-aangedreven inzichten en meer. Met de Miro-software kunnen ze het digitale canvas gebruiken om hun ideeën tot leven te brengen en samen te werken aan brainstormen, plannen en itereren. Kortom, ClickUp kan een alternatief zijn voor Miro, maar Miro kan niet doen wat ClickUp kan.

Winnaar van ClickUp vs. Miro, ronde 2 ClickUp is hier de winnaar, omdat het geavanceerdere samenwerkingsfuncties biedt dan Miro. Terwijl Miro zich richt op visuele samenwerking, kun je met ClickUp samenwerken aan projecttaken, feedback, roadmaps en meer.

Mindmaps

ClickUp

De mindmaps van ClickUp helpen je bij het organiseren, visualiseren en opsplitsen van ideeën, het koppelen van taken en het geven van een solide structuur aan je visie. Je kunt er tekst, vormen, pictogrammen, afbeeldingen, links en bijlagen aan toevoegen met gebruiksvriendelijke drag-and-drop-functionaliteit. Door de mindmaps te integreren met de volledige projectmanagement-suite is ClickUp de beste mindmapping-software. Je kunt ze ook delen via documenten, opmerkingen en taken, waardoor ze gemakkelijk toegankelijk zijn binnen de werkruimte.

Miro

De mindmaps van Miro vergemakkelijken brainstormen. Hoewel ze vergelijkbare functies bieden, zijn de mindmaps geen alternatief voor de mindmaps van ClickUp. Ze kunnen worden geïntegreerd met beperkte Miro-functies, zoals sjablonen en Whiteboards. Je kunt de mindmaps delen via verschillende websites en tools, zoals Notion, Teams en Confluence.

Winnaar van ClickUp vs. Miro, ronde 3 ClickUp wint hier omdat de mindmaps van ClickUp geïntegreerd zijn met alle functies van de ClickUp-suite, in tegenstelling tot Miro, dat beperkte integratiemogelijkheden biedt.

Retrospectieven

Beheer eenvoudig productroadmaps, backlogs, Sprints, UX-ontwerp en meer met ClickUp

ClickUp

ClickUp biedt een speciale ruimte voor sprintretrospectieven waar teams opmerkingen en aantekeningen kunnen toevoegen, actiepunten kunnen bespreken en deze via taakbeheerfuncties aan teamleden kunnen toewijzen. Het platform biedt ook aanpasbare sjablonen en voorbeelden van sprintretrospectieven waarmee teams kunnen samenwerken, kritisch kunnen nadenken en sprints kunnen verbeteren voor betere resultaten. Bovendien kun je met ClickUp Brain, de geïntegreerde AI-assistent, sprintretrospectierapporten genereren om te voorkomen dat fouten zich herhalen.

Miro

De retrospectieven van Miro zijn visueler. Je kunt retrospectieven uitvoeren met Miro-sjablonen om te bepalen wat wel en niet werkte. Gebruik whiteboards om ideeën en themagroepen voor retrospectieven te creëren, waarbij je problemen of taken categoriseert op trefwoord, tags, kleuren, enz., en deel ze met teams voor betere innovatie. Miro biedt ook tools zoals timers en prompts om het retrospectieve proces te begeleiden.

Winnaar van ClickUp vs. Miro, ronde 4 De speciale sprintretrospectieven van ClickUp winnen het hier omdat ze teams in staat stellen samen te werken, te discussiëren, te delen en actiepunten uit te voeren, in tegenstelling tot Miro, dat meer visuele retrospectieven biedt.

AI-aangedreven assistent

Gebruik ClickUp Brain om al je AI-gerelateerde taken uit te voeren, van schrijven tot administratief werk

ClickUp

ClickUp Brain is geïntegreerd in het platform en je kunt het overal starten. Gebruik de AI-chat om antwoorden te krijgen op je vragen over taken, documenten of projecten. Automatiseer taken zoals het samenvatten van taken, het eruit halen van belangrijke thema's uit e-mailthreads, het vinden van belangrijke inzichten in lange documenten, het genereren van teamupdates, enz. Je kunt ook aangepaste automatiseringen maken door te beschrijven welke processen je op de automatische piloot wilt zetten.

Miro

Miro Assist, een nieuwe AI-functie in bèta, werkt met bestaande content op je bord. De AI kan inzichten halen uit eerdere resultaten, sticky notes samenvatten, trends herkennen en sticky notes in clusters groeperen. Het kan ook het genereren van mindmaps, sequentiediagrammen, presentaties en actielijsten automatiseren.

Winnaar van de ClickUp vs. Miro-ronde 5 ClickUp Brain is hier de duidelijke winnaar, omdat het meer functies biedt dan Miro Assist. Je kunt het overal binnen ClickUp gebruiken om processen te automatiseren, projectdocumenten te schrijven en projectgerelateerde vragen te stellen. ClickUp Brain is een veelzijdige AI-assistent voor alle functies van ClickUp, terwijl Miro AI beperkt is tot brainstormen en visuele samenwerking binnen Miro zelf.

Prijzen

Prijsabonnementen ClickUp Miro Free Forever $0 $0 Unlimited $ 7 per maand per gebruiker $ 8 per maand per gebruiker Business $ 12 per maand per gebruiker $ 16 per maand per gebruiker Enterprise Neem contact op voor prijzen Aangepaste prijzen ClickUp Brain Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $ 7 werkruimte per lid per maand —

Beoordelingen en recensies van klanten

ClickUp

G2 : 4,7 van de 5 (meer dan 9500 beoordelingen)

Capterra: 4,6 van de 5 (meer dan 4000 beoordelingen)

Miro

G2 : 4,8 van de 5 (meer dan 5600 beoordelingen)

Capterra: 4,7 van de 5 (meer dan 1500 beoordelingen)

Gerelateerde vergelijkingen

Naast deze vergelijking tussen Miro en ClickUp hebben we Miro ook vergeleken met een aantal populaire platforms voor visuele samenwerking. Laten we eens kijken hoe Miro zich tot elk van deze verhoudt:

Miro vs. Mural : Zowel Miro als Mural richten zich op het verbeteren van teamsamenwerking. Ze hebben veel overeenkomsten en slechts enkele verschillen. Als je een beginner bent met visuele samenwerkingstools, kan de keuze tussen Miro en Mural wat ingewikkeld aanvoelen

Miro vs. Notion : Als je een brainstormsessie met je team wilt organiseren, is Miro de visuele samenwerkingstool die je nodig hebt. Notion is een alles-in-één notitietool met visuele samenwerking, database- en taakbeheer, en een gedeeld canvas voor persoonlijke en zakelijke doeleinden

Miro vs. Milanote : Voor creatieve projecten zijn de visuele en moodboards van Milanote het beste voor het bedenken van ideeën en visuele samenwerking. Miro is een gecentraliseerde informatiewerkruimte voor integratie, samenwerking en werkbeheer

Miro vs. Jira : Miro is een betere keuze als je efficiënte brainstormsessies wilt organiseren waarbij je teams samenwerken aan ideeën. Jira is een volwaardige tool voor projectmanagement met robuuste mogelijkheden voor taakbeheer

Miro vs. Jamboard : Terwijl Miro uitgebreide functies en meer integraties met tools voor productiviteit biedt, is de kracht van Jamboard de integratie met Google Workspace. Nu Google Jamboard echter uitfaseren, is het eigenlijk geen keuze meer.

Miro vs. Lucidchart : Miro is een digitale Whiteboard-tool met samenwerkingsfuncties, terwijl Lucidchart in de eerste plaats een diagramtool is. Met Lucidchart kun je je afbeeldingen koppelen aan live gegevens – een functie die Miro niet heeft. Maar Miro biedt ingebouwde videoconferencing, iets wat Lucidchart niet heeft

ClickUp versus Miro op Reddit

We hebben Reddit-threads bekeken om te zien wat gebruikers vinden van Miro versus ClickUp, en we ontdekten dat gebruikers beide platforms voor specifieke doeleinden gebruiken. Veel gebruikers zijn het erover eens dat ClickUp robuustere functies biedt:

ClickUp is perfect voor taakbeheer, het centraliseren van taken, tijdsregistratie en tijdrapportage.

Andere gebruikers zijn het erover eens dat Miro-borden het beste zijn voor het visualiseren van ideeën en taken:

Miro is er alleen om te visualiseren hoe de Sprint-taken in elkaar passen.

Over het algemeen staan zowel het Miro- als het ClickUp-platform bij gebruikers bekend om hun visualisatie- en taakbeheerfuncties. Terwijl Miro de keuze is voor Whiteboards, biedt ClickUp zowel Whiteboard- als taakbeheerfuncties, waardoor er geen behoefte meer is aan verschillende tools.

Welke Whiteboard-tool is de beste?

We hebben twee tools onderzocht en de tool gevonden die alles overtreft: ClickUp!

In de strijd tussen ClickUp en Miro is ClickUp de ideale keuze, omdat het meer biedt dan alleen Whiteboards op één platform.

Hoewel Miro intuïtieve en gebruiksvriendelijke whiteboards biedt met verschillende creatieve functies, voldoet het niet aan de eisen voor projectmanagement. Het helpt gebruikers alleen bij het visualiseren en ordenen van ideeën. Dus hoewel gebruikers hun ideeën op Miro kunnen structureren, hebben ze tools zoals ClickUp nodig om deze perfect te plannen en uit te voeren.

ClickUp biedt één oplossing waarmee teams kunnen brainstormen, ideeën kunnen visualiseren en structureren, projecten kunnen plannen en deze kunnen uitvoeren en bijhouden tot aan de oplevering. De tool voor productiviteit van ClickUp met ingebouwde AI heeft alles wat je nodig hebt om efficiënt te werken en de oplevering te versnellen. De tool is schaalbaar en kan zich aanpassen aan je veranderende zakelijke behoeften.

Wil je weten hoe?