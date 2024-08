Miro vs. Notion: Welke tool voor taakbeheer is het beste?

Het beheren van productiviteit kan een uitdaging zijn, vooral bij het bijhouden van taken voor complexe projecten. Om het leven gemakkelijker te maken, hebben we nu online whiteboard-platforms voor samenwerking die verder gaan dan het noteren van Taken.

Je kunt details voor elke taak toevoegen, inclusief de mogelijkheid om subtaken binnen de hoofdtaak bij te houden, documenten te delen, te brainstormen op een gedeeld canvas en nog veel meer. Maar met zoveel opties, hoe kies je een software voor taakbeheer die zich onderscheidt van andere tools?

Het antwoord ligt in het kiezen van een platform dat functies voor het maken van aantekeningen combineert, integraties ondersteunt en je teams helpt hun taken effectief te organiseren.

Er zijn verschillende platforms voor project planning en online whiteboards voor samenwerking. Er zijn veel opties en elke tool verschilt op het gebied van sleutel functies en diensten.

In deze gids worden twee populaire tools voor het beheren van taken met elkaar vergeleken: Miro en Notion.

**Wat is Miro?

Miro is een visueel samenwerkingsplatform dat de creatieve vonk van je team zal aanwakkeren. Zie het als een digitaal whiteboard, maar met veel meer functies. Het is een flexibele werkruimte waar je team sneller kan communiceren en projecten kan ontwerpen, zodat je je volgende grote idee kunt bouwen, itereren en ontwerpen.

Met Miro kun je:

Strategeren en plannen: Gebruikmaken van vooraf gebouwdewhiteboard sjablonenkanban-borden en aantekeningen om uw brainstormsessies georganiseerd en actiegericht te houden

Gebruikmaken van vooraf gebouwdewhiteboard sjablonenkanban-borden en aantekeningen om uw brainstormsessies georganiseerd en actiegericht te houden Visualiseer alles: Maak mindmaps, aantekeningen, stroomschema's, diagrammen en alles wat uw verbeelding tevoorschijn tovert met een enorme array aan tools en vormen

Maak mindmaps, aantekeningen, stroomschema's, diagrammen en alles wat uw verbeelding tevoorschijn tovert met een enorme array aan tools en vormen Ideeën brainstormen: Bespaar tijd met het overbrengen van complexe ideeën via traditionele methoden. Met Miro's visueel projectmanagement kunt u planborden gebruiken om uw project in één oogopslag weer te geven, samen te werken met teams en de nodige stappen te zetten voor uw ideeën

Miro functies

Eindeloos canvas

Miro board biedt een oneindig digitaal canvas waarop je ideeën zich vrij kunnen ontwikkelen, zelfs tijdens de meest ambitieuze brainstormsessies. Met deze functie kun je complexe projecten abonneren, brainstormen en ervoor zorgen dat je teams hun deliverables organiseren in één enkel dashboard.

Met Miro kaarten kun je ideeën omzetten in sticky notes of tekstvakken of gedetailleerde informatie toevoegen, zoals status, toegewezen personen en deadlines.

Projectbeheer via Miro

Kanban-kader

Krijg een duidelijke weergave van je project met kant-en-klare Kanban-sjablonen die zijn ontworpen voor specifieke behoeften, van brainstormsessies tot productroadmaps. Dit bespaart je kostbare tijd en je kunt werk prioriteren door Miro-kaarten toe te voegen aan een Kanban-bord met bewerkbare swimlanes en kolommen.

Verbindingen en afhankelijkheid in kaart brengen

Werk naadloos samen, ongeacht de locatie. Bekijk bewerkingen en breng afhankelijkheid in kaart met connectoren, wat een interactieve en dynamische brainstormervaring bevordert.

afhankelijkheden raad via_ miro

Integraties voor Taakbeheer

Miro ondersteunt integraties met meer dan 130 apps en populaire tools. Dit helpt u bij het verzamelen van al uw taakgegevens in één oplossing, waardoor Taakbeheer efficiënt wordt voor u en uw belanghebbenden.

Prijzen voor Miro

Gratis : Unlimited teamleden, kant-en-klare sjablonen, basisaandachtsbeheer, drie bewerkbare whiteboards

: Unlimited teamleden, kant-en-klare sjablonen, basisaandachtsbeheer, drie bewerkbare whiteboards Teams : $8 per lid per maand met functie voor videoconferenties, onbeperkte borden, onbeperkte bezoekers, privéborden en ondersteuning per e-mail

: $8 per lid per maand met functie voor videoconferenties, onbeperkte borden, onbeperkte bezoekers, privéborden en ondersteuning per e-mail Business : $16 per lid per maand met alles in het Miro Teams abonnement plus handmatige back-up van borden, slimme diagrammen en SSO

: $16 per lid per maand met alles in het Miro Teams abonnement plus handmatige back-up van borden, slimme diagrammen en SSO Enterprise: Neem contact op met Miro voor prijzen om gecentraliseerd accountbeheer, toegewijde succesmanager, Azure DevOps en CA Rally integraties, veiligheid en compliance op enterprise-niveau, data governance en premium ondersteuning te krijgen

**Wat is Notion?

Een van de top Miro alternatieven is Notion, een alles-in-één werkruimte voor al je behoeften op het gebied van Taakbeheer en aantekeningen maken. Deze tool biedt vele functies die het maken van aantekeningen combineren met databasebeheer, visuele samenwerking en het onderhouden van een gedeeld canvas of Notion weergave voor al je persoonlijke en zakelijke behoeften.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/12/image8-4.gif notion ontwerp taken gif /$$$img/

Takenbeheer in Notion

Van basistaken tot het beheren van complexe projecten, de tools van Notion bieden één enkele werkruimte om je essentiële activiteiten te organiseren. Bovendien kun je dankzij de sterke community gemakkelijk duizenden sjablonen voor Notion maken en gebruiken om je te helpen:

Je to-dos en doelen bij te houden

Ontwerpsystemen te creëren

Aantekeningen op te slaan, moodboards te maken en content te beheren

Projectactiviteiten voor jezelf en je team beheren

Automatiseren met API's

Functies voor beweging

Eind-tot-eind Taakbeheer

dashboard voor taakbeheer via_ beweging Dankzij het flexibele kader van Notion kun je het gebruiken voor al je Taakbeheer, inclusief:

Aangepaste dashboards voor taakbeheer maken voor elk lid van het team, elke afdeling en elk project

Taken georganiseerd houden op kalender, Kanban-bord, Gantt grafieken, tabellen, kalender en meer

Projecten gemakkelijk sorteren op basis van tijdlijn, categorie, teamleden, prioriteit en meer

Aantekeningen, Kalender, Habit Tracker en meer

Met de flexibele blokken van Notion kunt u alles maken, van een eenvoudige takenlijst tot complexe dashboards, zodat u uw werkruimte precies op uw behoeften kunt afstemmen.

Integraties

Notion kan je helpen om gegevens op te halen en te integreren met top software zoals Slack, Google Drive, Gmail, Asana en 149 andere populaire tools. Als je een meer op maat gemaakte integratie wilt, kun je zelfs je eigen openbare API bouwen, waardoor het uniek is ten opzichte van andere tools.

Meertalige ondersteuning

Voor teams die in verschillende geografische gebieden werken, stelt Notion je in staat om je werkruimte te onderhouden en documenten bewerken in verschillende talen. Momenteel ondersteunt het Engels, Koreaans, Japans, Frans, Duits, Spaans en Portugees.

Notieprijzen

Personal (Gratis abonnement) : Unlimited pagina's en blokken, synchroniseren tussen apparaten, delen met vijf gasten, API voor aangepaste integraties

: Unlimited pagina's en blokken, synchroniseren tussen apparaten, delen met vijf gasten, API voor aangepaste integraties Persoonlijk Pro ($4 per maand) : Alles in Personal Free Plus, onbeperkt uploaden van bestanden, onbeperkt aantal gasten, weergave en herstel van versies van 30 dagen terug

: Alles in Personal Free Plus, onbeperkt uploaden van bestanden, onbeperkt aantal gasten, weergave en herstel van versies van 30 dagen terug Teams ($8 per maand) : Alles in Personal Pro plus, onbeperkt aantal leden van het team, toestemming voor delen, samenwerkingstools, beheertools

: Alles in Personal Pro plus, onbeperkt aantal leden van het team, toestemming voor delen, samenwerkingstools, beheertools Enterprise (Aangepaste prijzen) : All in Teams plus, SAML SSO, provisioning gebruikers (SCIM) Audit logNEW, geavanceerde veiligheid & controles, onbeperkte versie geschiedenis, toegewijde succes manager (100+ zetels), onbeperkt contract

: All in Teams plus, SAML SSO, provisioning gebruikers (SCIM) Audit logNEW, geavanceerde veiligheid & controles, onbeperkte versie geschiedenis, toegewijde succes manager (100+ zetels), onbeperkt contract Notion AI: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $8 per lid/maand

Miro vs Notion: Functies vergeleken

Het belangrijkste verschil tussen Miro en Notion zijn de extra mogelijkheden die je krijgt met Notion. Terwijl Miro voornamelijk wordt gecategoriseerd als een platform voor Taakbeheer en Visuele Samenwerking, gaat Notion verder met Beheer van Aantekeningen, Documenten, Kennisbank en Wiki.

Hier volgt een snelle vergelijking van alle functies van Notion versus Miro en hun beoordelingen:

Functie #1: Visuele samenwerking en in kaart brengen van taken

Hebt u een oplossing voor visueel projectmanagement nodig? Miro heeft een duidelijke voorsprong.

Met zijn oneindige canvas kunt u met Miro verschillende visuele hulpmiddelen gebruiken, zoals plakbriefjes, vormen, connectoren en andere functies voor samenwerking, om te schitteren tijdens brainstormsessies en het in kaart brengen van taken.

Hierdoor kun je geavanceerde rapportages maken, complexe projecten beheren, gebruikersonderzoek visualiseren, deelnemen aan samenwerkingssessies en workflows creëren met meer dan 2500 Miro en community sjablonen.

dashboard voor gegevensweergave via_ miro Notion is met zijn flexibele blokken ook zeer geschikt voor visueel projectmanagement, maar mist de geavanceerde functies die je in Miro krijgt. Met Notion krijg je basiselementen, waardoor het minder geschikt is voor visueel Taakbeheer.

Verdict: Miro is de winnaar

Functie #2: Delen van aantekeningen en samenwerken met teams

Tussen Miro vs. Notion, wie wint er op het gebied van samenwerking en het delen van aantekeningen?

Notion heeft zo zijn voordelen, omdat het zich richt op het maken van aantekeningen en het bijhouden van taken, waardoor het gemakkelijk is om projecten te beheren, dagelijkse gewoonten bij te houden of een reis met een vriend(in) te plannen, allemaal in één enkele werkruimte.

Maar Miro, met zijn datavisualisatie en samenwerkingsraamwerk, is net zo goed. Je kunt alles op één plek synchroniseren, van traditionele dia's, actie-items, zakelijke rapporten en Kanban-rapporten. Bovendien kun je interactieve video walkthroughs maken en live samenwerken in een presentatie of rapport met behulp van de interactieve functies.

Verdict: Gelijkspel

Functie #3: Databasebeheer

Als het aankomt op het beheren van databases en bestanden, is Notion de duidelijke winnaar. Miro's gratis software voor projectmanagement biedt een aantal uitstekende functies en je kunt zelfs upgraden naar betaalde versies voor geavanceerde functies. Maar als het aankomt op het beheren van documenten, bestanden en andere functies, mist Miro de diepgang die Notion heeft.

alles-in-één werkruimte via_ beweging Notion biedt krachtige databases met functies voor filteren, sorteren en oprollen voor het organiseren en beheren van complexe Taken. Hoewel Miro Kanban-borden biedt (wat elke andere taakbeheersoftware wel doet), mist het de diepgang en functionaliteit van Notion's database-gestuurd taakbeheer.

Verdict: Notion is de winnaar

Functie #4: Aanpassing en flexibiliteit

Beide hebben hun eigen sterke punten als het gaat om aanpassingen en flexibiliteit. Notion gebruikt blokken en stelt je in staat om verschillende lay-outs en content types te maken en deze te beheren in een gestructureerde werkruimte. Zo kun je complexe Taken en projecten beheren en documenten, wiki's, aantekeningen en andere elementen opslaan om dit te verbeteren.

Miro doet het uitstekend met Miro Cards, waarmee je de visuele elementen van dit platform volledig kunt gebruiken. Dit helpt je bij het visualiseren van je projecten, laat afhankelijkheid tussen taken en eigendom van taken zien en biedt zelfs een plek voor creatief brainstormen met behulp van de functie Whiteboard.

Verdict: Stropdas

Miro vs Notion op Reddit

Geloof ons niet op ons woord. We hebben ook op Reddit gezocht om te begrijpen wat gebruikers over dit onderwerp te zeggen hebben. Veel gebruikers zijn het erover eens dat in de vergelijking van Miro vs Notion, Notion nuttiger is vanwege de geavanceerde functies, maar ze hebben zich ook gerealiseerd dat

"Zoals velen, werd ik een tijdje verliefd op de flexibiliteit van Notion, maar toen ik me meer en meer bewust werd van hoe het werkt, besloot ik dat software zoals ClickUp, Todoist, Things3, NirvanaHQ veel sneller, flexibeler en in het algemeen beter zijn in het afhandelen van taken."

Een andere gebruiker had het over de keuze tussen Miro en Notion door zich te concentreren op de eisen, door te zeggen

"Hangt af van de usecase. Als je alleen de status van Taken wilt zien en er details over wilt delen, dan is Trello, Asana of ClickUp een goede optie

als je meer tekst documenten met ToDos nodig hebt - Notion is goed. Miro en soortgelijke dingen zijn het beste als je meer ideatie en visualisatie nodig hebt

Vergader ClickUp-Het beste alternatief voor Miro Vs Notion

Het eindoordeel? Notion en Miro hebben een aantal uitstekende functies die het een geweldige optie maken, afhankelijk van je use case en vereisten.

In de krachtmeting tussen Miro en Notion heeft Notion een licht voordeel. De geavanceerde functies van Notion kunnen verder gaan dan dat, maar het komt niet in de buurt van een aantal top oplossingen voor Taakbeheer en productiviteit.

Verschillende Notion alternatieven combineert het maken van aantekeningen en Taakbeheer. Het helpt je ook met geavanceerde automatisering, het vereenvoudigen van workflows en het beheren van end-to-end ondernemingen of persoonlijke taken.

ClickUp komt naar voren als een levensvatbare oplossing wanneer u geavanceerde eisen hebt en een alles-in-één productiviteitsplatform nodig hebt. ClickUp is een uitgebreid platform voor projectmanagement dat de sterke punten van Miro op het gebied van visuele samenwerking combineert met de flexibiliteit van Notion en schittert in meerdere afdelingen.

ClickUp Whiteboard voor brainstormen en in kaart brengen van taken

Hiermee kunt u concepten visualiseren en taken naadloos beheren. U kunt

Brainstormen, strategieën bedenken en je taken in kaart brengen met behulp van agile workflows met geavanceerde functies

Je ideeën verbinden met realistische tijdlijnen voor projecten door ze eenvoudigweg te slepen om verbindingen, stappenplannen en workflows te tekenen

Samenwerken, aantekeningen toevoegen en je ideeën samenbrengen met realtime team canvas

Context toevoegen aan je projecten door afbeeldingen, weblinks en traceerbare taken te uploaden

Vereenvoudig projectmanagement workflows met ClickUp Docs

Maak rijke en samenwerkende documenten binnen ClickUp, met realtime bewerking, schrijfondersteuning met AI en naadloze integratie met ClickUp-taak.

weergave van ClickUp Docs waarmee u verbinding kunt maken tussen documenten en workflows_

ClickUp Documenten

zorgt ervoor dat u al uw ideeën in één document kunt verzamelen, inclusief Docs, koppelingen, wiki's en meer. Vereenvoudig uw taakbeheer en documenten met behulp van ClickUp's uitgebreide bibliotheek van

kant-en-klare sjablonen

of

uw aangepaste sjabloon vanaf nul maken

. Met ClickUp's Documenten kunt u:

Documenten en taken verbinden met behulp van workflows, projectupdates en meer

Al uw wiki's en bronnen op één plaats organiseren en ze toevoegen aan uw werkruimte

Aantekeningen toevoegen waar en wanneer je maar wilt, zelfs in offline modus. Zodra u weer verbinding hebt met internet, zal ClickUp al uw aantekeningen en updates in het document automatisch synchroniseren

Bescherm en deel uw documenten eenvoudig met privacy- en bewerkingscontroles, zodat u koppelingen met teamleden kunt delen en openbare toegang kunt geven

Gebruik de geavanceerde functies van

ClickUp Brein

om het bijhouden, aanmaken en delegeren van taken te vereenvoudigen. Hiermee kunt u verbinding maken tussen taken, documenten, bronnen en al uw kennis met geavanceerde neurale netwerken om u te helpen:

Stel vragen en krijg antwoorden van je documenten, taken en projecten

Gebruik AI als uw assistent voor het beheren en automatiseren van taken en projectupdates

Gebruik de AI Writer voor het aanmaken van content en antwoord snel met content die is afgestemd op de context

Maak meer Klaar met ClickUp-taaken

Beheer taken van elke grootte en complexiteit met de robuuste functies van ClickUp-taak.

ClickUp Taken

helpt u om taken toe te wijzen, afhankelijkheden in te stellen, gebruik te maken van automatisering en de voortgang visueel bij te houden - alles in één uniform platform.

vereenvoudigd dashboard met lijsten van ClickUp-taken_

Aanmelden voor het Free Forever-abonnement van ClickUp

om uw Taakbeheer te verbeteren.