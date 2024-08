Milanote vs. Miro: Welk hulpmiddel is het beste in 2024?

Naarmate teams fysieke grenzen overschrijden en een verdeeld werkmodel omarmen, wordt het vermogen om visueel te communiceren, te denken en problemen op te lossen meer dan een voorkeur: het wordt een strategische noodzaak.

Milanote en Miro zijn populaire collaboratieve software die individuen en teams helpt om ideeën en abonnementen visueel vast te leggen. Je kunt ze gebruiken om samen te werken aan strategische project abonnementen en creatieve promotiemiddelen, zonder in dezelfde ruimte te hoeven zijn.

Hoewel beide tools vergelijkbare functies hebben, past een van de tools beter bij je behoeften en voorkeuren, afhankelijk van je use case, budget, de grootte van je team, enz.

Als je het moeilijk vindt om te kiezen, lees dan onze gedetailleerde vergelijking van Miro en Milanote. We zijn er zeker van dat het je zal helpen om sneller de juiste keuze te maken.

Wat is Milanote?

via Milanote Milanote is een gebruiksvriendelijke, cloudgebaseerde software voor visuele samenwerking die aantekeningen, sjablonen en whiteboards . Kalenders en grafische elementen maken ook deel uit van het pakket. Hiermee kunnen individuen en teams samenwerken en in realtime feedback geven op hun creatieve projecten, vooral als deze veel visuele elementen bevatten.

Milanote boards bieden een visueel aantrekkelijke en aanpasbare werkruimte om projecten te abonneren. Met het eenvoudige drag-and-drop systeem kun je de borden rangschikken en aanpassen aan elke grootte. Je kunt je borden vullen met aantekeningen, lijsten met taken, afbeeldingen, video's, schetsen en links.

Je kunt je prikbord ook gemakkelijk delen met anderen voor projecten met samenwerking op afstand en feedback ontvangen. Milanote is geschikt voor vele bestandstypen, zoals JPG's, PDF's, MS Word-documenten, Excel-sheets en standaardontwerpbestanden, waardoor het soepel in je dagelijkse werkstroom kan worden geïntegreerd.

Milanote kan ook worden geïntegreerd met populaire tools voor projectmanagement en communicatie, zodat je efficiënt kunt samenwerken op verschillende platforms.

Functies van Milanote

Laten we eens kijken naar de sleutel functies van Milanote en zien waarom creatieve teams het leuk vinden.

1. Web Clipper

via Milanote Milanote Web Clipper is een gratis extensie voor je browser waarmee je afbeeldingen, video's en tekst vanaf elke website direct aan je prikbord kunt toevoegen. Je kunt ook een snelkoppeling voor het knippen van tekst inschakelen wanneer je een blok tekst selecteert met de knop Enable selected text pinner.

2. Sjablonen

via Milanote Zodra je een nieuw bord aanmaakt, voorziet Milanote je van een bibliotheek met kant-en-klare sjablonen die zijn afgestemd op de behoeften van je project. Er zijn meer dan 30 thema's, zoals Creative Briefs, Project Plans, Fotografie en Game Design. Je vindt een enorme array aan sjablonen als je een van de thema's kiest.

3. Aantekeningen maken

via Milanote Aantekeningen maken in Milanote is een uitstekende visuele samenwerkingstool met een gebruiksvriendelijke interface en een functie voor slepen en neerzetten. Het helpt je bij het beheren van meerdere weergaven, aantekeningen, kolommen, regels, video's, bestanden, links en taken op een oneindig virtueel canvas. Slimme notificaties, waarschuwingen en opties voor teaminteractie zoals commentaar verhogen de kwaliteit van aantekeningen en de productiviteit door een gedeelde ruimte te bieden voor gezamenlijk brainstormen.

Milanote prijzen

Gebruik Milanote gratis

Betaal per persoon: $9.99/maand per gebruiker

$9.99/maand per gebruiker Upgrade uw team (voor 10 personen): $49/maand per gebruiker (voor 50 personen): $99/maand per gebruiker

Wat is Miro?

via Miro Miro is een veelzijdige digitale en visuele whiteboardtool waarmee een team in realtime hun visie kan creëren, plannen en ontwerpen. Miro's virtuele whiteboards zijn uitgebreid en collaboratief, zodat je alles kunt bouwen op je scherm, van een kaart van het traject van de gebruiker tot een complete product roadmap.

Het heeft uitgebreide functies zoals mindmapping ingebouwd kalenderbeheer en chatten ondersteunt standaardprocessen voor productontwikkeling. De functies voor realtime datavisualisatie en agile methodologie zijn vooral nuttig voor teams die grote of kleine projecten willen beheren.

Miro is ideaal voor teams van elke grootte in engineering, marketing, productontwikkeling, procesontwerp, UX-ontwerp en andere velden voor het verbeteren van de productiviteit. Met Miro kunnen teams efficiënt beslissingen nemen en complexe ideeën analyseren met uitstekend visueel workflowbeheer.

Functies van Miro

Miro biedt verschillende functies voor betere samenwerking, brainstormen en visuele communicatie in zowel het gratis abonnement als in het team abonnement. Hier zijn enkele van de sleutel functies van Miro.

1. Mindmaps

via Miro Met de functie mindmaps van Miro kunt u eenvoudig uw ideeën organiseren en complexe problemen visualiseren. U kunt ook de AI-gestuurde Miro Assist gebruiken om automatisch mindmaps te maken voor nieuwe ideeën.

De tool helpt je om het te presenteren op de manier die jij wilt, het te delen op meerdere websites en het oneindige canvas te gebruiken om je ideeën grenzeloos te houden.

2. Slimme vergaderingen

via Miro Met gemeenschappelijke formats voor vergaderingen, ontwerp Sprints, aanpasbare sjablonen en geautomatiseerde hoofdlijnen voor vergaderingen, kunt u snel een agenda maken voor uw gezamenlijke sessies. Met Smart Meetings kunt u uw hele bedrijf beheren via online vergaderingen en een veilige online kantoorsuite onderhouden.

3. Privé modus

via Miro Gebruikers in privémodus met bewerkingstoegang kunnen aantekeningen toevoegen en bewerken op Miro-whiteboards. Bewerkingen worden verborgen gehouden totdat je de privémodus uitschakelt. Gebruikers kunnen documenten gezamenlijk bewerken en ervoor kiezen anoniem te blijven door de optie Namen Anoniem Maken te selecteren.

Prijzen Miro

Gratis

Onbeperkt: $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Business: $16/maand per gebruiker

$16/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Milanote Vs. Miro: Vergelijking van functies

Het belangrijkste verschil tussen Milanote en Miro is dat Milanote de nadruk legt op visualisatie voor creatief werk. Miro is ideaal voor integratie, samenwerkingstools en tools voor werkbeheer.

Hier zijn enkele sleutel verschillen tussen Milanote en Miro.

1. Whiteboard

Terwijl Milanote meer flexibele en gratis werkende whiteboards biedt, zijn de whiteboards van Miro meer gestructureerd en georganiseerd.

Milanote

De visuele borden van Milanote zijn meer geschikt voor creatieve projecten zoals conceptideeën en moodboards voor visuele samenwerking. Het helpt ook bij het doornemen van taken uit het verleden en het geven van feedback.

Milanote presenteert een esthetisch aantrekkelijk bord dat past bij creatieve inspanningen.

Miro

Miro is een gecentraliseerde werkruimte voor informatie, ontworpen voor samenwerkende teams. Het oneindige virtuele canvas en het aanpasbare bord helpen bij het efficiënt organiseren en bijhouden van Taken. Het verbetert de samenwerking en productiviteit van teams.

2. Aantekeningen maken

De functie van Milanote voor het maken van aantekeningen is gericht op organisatie en brainstormen, terwijl de functie van Miro voor het maken van aantekeningen zich richt op real-time samenwerking en project planning.

Milanote

Met de functie voor het maken van aantekeningen van Milanote kun je je aantekeningen op elke gewenste manier ordenen, in tegenstelling tot de lineaire stijl van conventionele aantekeningen. Dit helpt in de ideatiefase, waar je patronen en verbindingen kunt vinden door aantekeningen zo vaak als nodig te herschikken.

Het formaat en de eenvoudige bewerkingsopties maken je aantekeningen gemakkelijk te begrijpen. Het heeft functies zoals notificaties en waarschuwingen waarmee je team opmerkingen of feedback kan achterlaten.

Miro

Je kunt de plakbriefjes van Miro gebruiken om snel herinneringen op te schrijven. Miro heeft ook een ingebouwde functie voor het maken van aantekeningen binnen elk bord. Je kunt sjablonen zoals Nog te doen lijsten en vergaderingen toevoegen aan aantekeningen en in realtime samenwerken met je team.

Om je aantekeningen aantrekkelijk te maken, kun je kiezen uit verschillende opmaakopties.

3. Samenwerking in realtime

Milanote is geweldig voor het delen van individueel werk met anderen, maar Miro blinkt uit in real-time samenwerking, waarbij de nadruk ligt op samenwerken in een gedeelde ruimte in realtime.

Milanote

In Milanote krijgen teams basisbewerkingen en zichtbaarheid van de cursor. Het is geweldig voor de weergave van voortgang en het toevoegen van opmerkingen of het geven van feedback in realtime. De samenwerking is echter passiever in Milanote dan in Miro's real-time samenwerking.

Miro

Miro biedt extra functies zoals gedeelde cursors, in-app videogesprekken, chatten en delen van schermen om effectieve samenwerking tussen teams te bevorderen. Deze functies maken het mogelijk om complexe problemen te analyseren, snel oplossingen te ontwikkelen en de organisatiecultuur te verbeteren.

4. Integratie en aanpassing

Milanote heeft lichtere integratie- en eenvoudige aanpassingsmogelijkheden, terwijl Miro diepere integratie- en uitgebreide aanpassingsmogelijkheden biedt.

Milanote

Milanote integreert een aantal populaire tools voor projectmanagement en aanpassingsopties om je mindmaps en whiteboards visueel aantrekkelijker te maken. Google Drive, Dropbox, Figma, Trello, Zoom en Slack zijn de topintegraties die het biedt.

De aanpassingsmogelijkheden in Milanote zijn minder uitgebreid. Maar je kunt nog steeds de achtergrondkleuren en thema's van het bord aanpassen, aangepaste sjablonen maken en sneltoetsen gebruiken voor snellere workflows.

Miro

Miro biedt veel integratie-ecosystemen voor verschillende apps van derden, zoals Jira, Jira, Microsoft Teams, Google Drive en Zoom, en helpt gebruikers zo met meer algemene samenwerkingsaspecten.

Miro heeft robuuste aangepaste functies. Je kunt achtergronden, thema's, pictogrammen, lettertypes, vormen en connectoren aanpassen en zelfs je eigen widgets en integraties maken met behulp van Miro's Developer Platform.

Milanote Vs. Miro op Reddit

We hebben op Reddit gezocht naar wat gebruikers te zeggen hebben over het Miro vs. Milanote debat.

Veel Redditors die zich richten op creatieve projecten en alleen samenwerken met een klein team geven de voorkeur aan Milanote vanwege de effectieve mindmapping-tool en de mogelijkheid om Taken vrij op het scherm te verplaatsen, samen met andere functies.

"Zoals borden maken en ze overal op het scherm plaatsen en dan naar binnen gaan, en het staat vol met content, geplaatst over het hele scherm."

Veel gebruikers betalen graag extra voor de prachtige gebruikersinterface van Milanote, ook al kunnen ze dezelfde functies gratis krijgen in Miro.

"Muse en Miro hebben beide gratis niveaus met Paywall, maar je kunt al heel veel gratis doen in Miro. Ik heb ze allemaal geprobeerd (en Heptabase ook) maar uiteindelijk heb ik voor Milanote betaald vanwege de prachtige UX/UI."

Anderen kiezen voor Miro omdat het verschillende tools combineert en als nuttiger wordt beschouwd voor grote teams. Een ander interessant detail over Miro is:

"Miro board geeft de indruk dat dingen dynamisch zijn en nog niet in steen zijn gebeiteld -in plaats van een gepolijst product of selecte opties waar ze uit moeten kiezen. Miro's oneindige witte ruimte maakt het ook mogelijk om 'dia's' naast elkaar te laten zien, in plaats van tussen bepaalde dia's te bladeren om verschillen te zien."

Waar het op neerkomt? Er is geen beter hulpmiddel, alleen een hulpmiddel dat beter is VOOR JOU!

Vergaderen ClickUp-Het beste alternatief voor Milanote Vs. Miro

Hoewel Milanote en Miro populaire tools zijn voor gezamenlijke visuele planning, moet je je gerealiseerd hebben dat de eerste het meest geschikt is voor kleine, meer creatieve teams, en de tweede ideaal is voor grote, op samenwerking gerichte teams.

Wat als we je vertellen dat er één Milanote en Miro alternatief die je kunt overwegen, ongeacht de grootte en focus van het team?

We hebben het over ClickUp. ClickUp is een krachtig software voor projectmanagement voor particulieren en gevestigde bedrijven.

Naast het beheren van projecten, kun je het ook gebruiken om je ideeën en creatieve visies in kaart te brengen en te delen met je team voor een gezamenlijke visuele planning. Laten we eens kijken naar een aantal functies die ClickUp een waardig programma maken alternatief voor Milanote en Miro.

1. ClickUp Whiteboards

Visualiseer uw idee en beheer intelligente crowdsourcingprocessen met ClickUp Whiteboard

A ClickUp Whiteboard is een visueel canvas waar teams afbeeldingen, plakbriefjes, vormen en meer kunnen toevoegen om concepten te brainstormen, net zoals in Milanote of Miro.

Ingebouwde sjablonen voor diagrammen helpen het denken te structureren voor design Sprints, processtromen en meer. Met functies als commentaar en versiegeschiedenis vergemakkelijken de ClickUp whiteboards de afstemming tussen teams op afstand.

ClickUp Whiteboards verhogen de productiviteit door u te helpen concepten sneller om te zetten in acties.

2. ClickUp mindmaps

Abonneer en organiseer taken met ClickUp mindmaps ClickUp Mindmaps maken het organiseren van complexe ideeën en processen eenvoudiger. Breng relaties tussen onderwerpen en concepten visueel in kaart. Koppel aantekeningen aan elkaar om een onderling verbonden web van ideeën te creëren dat is afgestemd op creatieve werkstromen.

U kunt kiezen uit twee opties: Taakgebaseerde mindmaps en knooppuntengebaseerde mindmaps. De eerste is meer gericht op projectmanagement en samenwerking, terwijl de tweede ook bedoeld is voor snelle brainstormsessies.

Deze functie helpt je om workflows in kaart te brengen met drag-and-drop knooppunten, ze snel te bewerken en Taken uit je Mindmaps te verwijderen.

Deel uw mindmaps eenvoudig met uw team door ze te koppelen in taken, documenten en opmerkingen binnen ClickUp. ClickUp combineert de visuele organisatie in vrije vorm van Milanote met de bewerkingsmogelijkheden van Miro voor teams.

3. ClickUp Documenten

ClickUp Docs maken om samen te werken met uw team om ideeën uit te voeren

Gebruik ClickUp Documenten om samenwerkingsdocumenten te maken met realtime bewerking. Het is een handige functie voor het organiseren van documenten door wiki's te maken voor kennisbeheer. U kunt uw teamgenoten taggen in opmerkingen en hen acties toewijzen.

Gebruik de stylingopties voor pagina's om de documenten visueel aantrekkelijk te maken: voeg bladwijzers in, voeg tabellen toe, voeg stappenplannen toe en maak er een alles-in-één werkruimte van. Regel toestemming en toegang om je documenten te beschermen.

Gebruik documenten om creatieve briefings, huisstijlgidsen, moodboards en alle andere documenten te consolideren projectdocumentatie op één plaats. Versiegeschiedenis bijhouden en direct commentaar geven op documenten voor afstemming.

ClickUp Docs maakt projectmanagement ook eenvoudiger door documenten te koppelen aan taken, widgets toe te voegen en de status binnen documenten te wijzigen.

4. ClickUp AI

Brainstorm beter met ClickUp's AI Assistant ClickUp's AI-assistent kan eenvoudig uw visie vastleggen en u helpen bij het maken van een gestructureerd abonnement voor uw project.

Gebruik het om aantekeningen samen te vatten en genereer actie items op basis van de context van je documenten. De tool helpt je ook om consistente en duidelijke kopij te schrijven voor gestructureerde documenten zoals projectrapporten en creatieve middelen zoals marketingmateriaal. Gebruik het ook om je kopij te bewerken en te formateren voor een aantrekkelijke, foutloze uitvoer.

Als je op zoek bent naar een creatief maatje tijdens het brainstormen, reken dan op ClickUp AI om je bij elke stap te helpen.

ClickUp prijzen

Gratis

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per werkruimte

Het laatste woord?

Zijn gefragmenteerde werkstromen niet frustrerend? Als het schakelen tussen de creatieve vaardigheden van Milanote en de behendige vaardigheden van Miro te chaotisch is, kun je een uniforme oplossing overwegen.

Dat is ClickUp.

Met interactieve whiteboards, aanpasbare documenten en sjablonen en automatisering met ClickUp AI brengt ClickUp creativiteit en levering op één lijn. En u kunt ideeën sneller dan ooit tot leven brengen.

Offer creativiteit niet op voor het proces. En offer geen proces op voor creativiteit.

Kies voor ClickUp. De enige oplossing die verbeelding combineert met organisatie.

Start uw gratis ClickUp proefversie vandaag!