Miro vs. Jira: Wat is de beste optie voor jou?

Wat is essentieel voor projectmanagement - de samenwerking tussen teams of de toewijzing en het beheer van taken? Is het ene belangrijker dan het andere?

Daarom blijven mensen steken in het Miro vs Jira debat.

Terwijl Miro uitstekende samenwerkingsmogelijkheden voor teams biedt, heeft Jira robuuste mogelijkheden voor het bijhouden en beheren van taken.

In dit artikel helpen we je kiezen tussen Miro en Jira en bieden we een ander alternatief. We behandelen de sleutel functies van elk platform om je te helpen beslissen welk platform het beste past bij jouw eisen.

Laten we beginnen.

**Wat is Miro?

miro routekaart_

Miro is een van de populairste whiteboard tools, bekend om zijn functies voor visueel projectmanagement. In tegenstelling tot traditioneel projectmanagement en agile tools richt zich meer op visuele workflows en samenwerking.

De functies voor diagrammen en oneindige whiteboards onderscheiden het van de concurrentie. Door live presentaties en video walkthroughs toe te voegen is Miro een uitstekend platform voor visuele samenwerking.

De functies van Miro

Het unique selling point van Miro zijn de mogelijkheden voor ideatie en visuele teamsamenwerking. Laten we enkele van de belangrijkste functies van Miro in detail bespreken.

1. Miro kaarten

miro_ kaarten Maak taken van plakbriefjes of teksten door ze om te zetten in kaarten. Organiseer je taken en wijs werk toe aan verschillende leden van het team met één klik op de knop.

Voeg gedetailleerde taakbeschrijvingen toe door toegewezen personen, deadlines, tags en andere details toe te voegen. Taak status en deadlines weergeven in een visueel dashboard. Sleep kaarten en organiseer je taken zoals jij dat wilt.

2. Kanban weergave

miro_ Kanban Weergave Ga naar het menu 'Apps' om het Kanban-framework te kiezen. Rangschik je framework in een visuele Kanban weergave om het beheer van Taken te vereenvoudigen.

Maak kolommen en swimlanes met één klik op de knop en pas de grootte van je Kanban-bord aan door vanuit een hoek te slepen. Sleep swimlanes en kolommen en organiseer ze zoals jij dat wilt.

3. Integraties

Miro biedt eenvoudige integratie met meer dan 130 apps en tools, waaronder tools voor project- en projectmanagement, apps voor teamsamenwerking en -communicatie en ontwerptools.

Hoewel Miro een mindmapping tool is, maakt het agile projectmanagement mogelijk via robuuste integraties met tools als Jira en Azure DevOps.

Het biedt je ook API toegang om aangepaste Miro apps te ontwikkelen voor verschillende doeleinden.

miro_ diagrammen en in kaart brengen van processen Miro staat bekend om zijn mindmaps en visuele workflows. Het heeft meer dan 200 vormen en een uitgebreide bibliotheek met connectoren en pictogrammen om je te helpen geavanceerde wireframes en stroomdiagrammen te maken.

Je kunt er ook geautomatiseerde workflows mee maken om processen te stroomlijnen en tijd te besparen op repetitieve taken. Hoewel automatisering niet mogelijk is met ingebouwde tools, kun je wel integreren met oplossingen van derden, zoals Okta workflows.

4. Real-time samenwerking

Met Miro kun je leden van je teams uitnodigen op je boards om in realtime samen te werken. U kunt commentaar geven en tags toevoegen, in realtime samenwerken met meerdere leden en nog veel meer.

Voer live video walkthroughs uit, voer interactieve sessies uit en werk naadloos samen met je verdeelde teams met behulp van de samenwerkingsfuncties van Miro.

Miro prijzen

Gratis : Voor onbeperkte gebruikers met beperkte functies

: Voor onbeperkte gebruikers met beperkte functies Starter : $10 per lid per maand

: $10 per lid per maand Business : $20 per lid per maand

: $20 per lid per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Wat is Jira?

Jira projectweergave

Jira is een van de populairste tools voor projectmanagement die voorziet in de uiteenlopende behoeften van verschillende projectmanagers. Het is ontwikkeld door softwaregigant Atlassian en is een van de toptools voor agile softwareontwikkelingsteams.

Het vereenvoudigt projectmanagement door verschillende weergaven te bieden voor het beheren van je taken.

Functies van Jira

Jira biedt verschillende nuttige functies voor agile teams. Laten we een paar van de belangrijkste functies kort bespreken.

1. Tijdlijnen

tijdlijnweergave_ op Jira_

Tijdlijnen maken met projecttaken en hun details, zoals start- en einddata, status en afhankelijkheid.

Dit is geweldig voor Sprint planning, algemene projectplanning en projectmanagement.

Het beste is dat Jira kant-en-klare sjablonen biedt voor verschillende gebruikssituaties en weergaven. Je hoeft niet vanaf nul te beginnen. Je kunt in enkele minuten een tijdlijn voor projectmanagement maken met een van de sjablonen.

2. Agile borden

Weergave Kanban-bord op Jira_

Jira biedt een Kanban-weergave voor agile projecten om je te helpen je werkstroom te visualiseren, inclusief de status van verschillende Taken. Je kunt eenvoudig kaarten slepen en neerzetten en ze indelen in categorieën, zoals 'in uitvoering', 'gedaan' en 'nog te doen'

Het biedt ook gespecialiseerde functies voor het plannen van Sprints, eenvoudige toewijzing van taken en het bijhouden van de voortgang.

Naast de tijdlijn en Kanban weergave kun je je projecten ook visualiseren met een Gantt Grafiek weergave.

3. Integraties

Jira biedt meer dan 3000 app-integraties, zodat je je hele technologiestapel kunt verbinden. Met de Atlassian-marktplaats kun je verbinding maken met alle soorten tools en platforms.

Hieronder vallen tools voor werkstroombeheer, CRM-tools, tools voor projectmanagement en meer. Talloze apps zijn ontworpen om specifieke functies toe te voegen aan Jira en naadloos aan te sluiten op het platform.

4. Geautomatiseerde workflows

Jira gebruikt een eenvoudig maar effectief 'als, dan' automatiseringsmodel. Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, worden specifieke acties getriggerd.

Gebruik dit om geautomatiseerde workflows te maken en projectmanagement te vereenvoudigen. Er zijn verschillende triggers en regels voor automatisering om eenvoudige workflows te maken.

Er zijn veel kant-en-klare sjablonen voor automatisering. Kies de juiste, pas hem aan naar je eigen voorkeur en start snel een geautomatiseerde workflow.

5. Realtime samenwerking

Jira is een uitstekend hulpmiddel voor real-time samenwerking tussen leden van een team. Meerdere mensen kunnen tegelijkertijd aan borden werken en wijzigingen direct zichtbaar maken voor andere leden van het team.

Op elk moment kun je zien wie er online is en aan een board werkt, in de tijdlijn, lijst, board of een andere weergave. Je kunt ook zien wie welke kaart op het bord of elke cel in de lijstweergave aan het bewerken is.

Jira prijzen

Gratis : Voor maximaal 10 gebruikers

: Voor maximaal 10 gebruikers Standaard : $8,15 per gebruiker per maand

: $8,15 per gebruiker per maand Premium : $16 per lid per maand

: $16 per lid per maand Enterprise: Vanaf $141.000 per jaar voor 801-1.000 gebruikers

Miro vs Jira: Functies vergeleken

Het belangrijkste verschil tussen Jira en Miro is dat Jira een volwaardige projectmanagement tool is, terwijl Miro meer een mindmapping en brainstorm tool is.

Miro biedt functies voor projectmanagement door middel van toolintegraties en kant-en-klare sjablonen die de verschillende weergaven van projecten repliceren die worden aangeboden door tools zoals Jira.

Hier is een snelle vergelijking tussen de functies van Miro en Jira.

Functies Miro Jira Tijdlijn weergave ✅ ✅ Kanban weergave ✅ ✅ Grafiek weergave ✅ ✅ Realtime samenwerking Kant-en-klare sjablonen Automatisering van werkstromen ✅ ✅ Diagrammen maken ✅ ❌ Video chatten/vergaderen ✅ ❌ Telefonische ondersteuning ❌ ✅ Urenregistratie/verlof bijhouden ❌ ✅ Sprint planning 𧁜 ✅ Voorspellende analyses ❌ ✅

overzicht van de verschillen tussen Jira en Miro_

Nu je een kort overzicht hebt, gaan we in op de details.

Miro en Jira bieden talloze functies voor visueel projectmanagement, waaronder projectweergaven zoals Kanban-borden, tijdlijnen en weergave in lijsten.

Het belangrijkste verschil tussen Miro en Jira is dat de eerste zich meer richt op visuele functies voor teamsamenwerking, terwijl de tweede robuustere mogelijkheden voor Taakbeheer biedt.

Beide tools bieden kant-en-klare sjablonen voor verschillende gebruikssituaties.

Miro is echter niet de beste optie als je op zoek bent naar een robuuste tool voor project- en projectmanagement voor agile teams. Je kunt een van de Miro alternatieven overwegen.

Winnaar: Over het algemeen heeft Jira een voordeel ten opzichte van Miro op het gebied van projectmanagement, omdat Miro in de eerste plaats is gebouwd als een tool voor teamsamenwerking en ideatie.

2. Automatisering en workflows

Jira heeft ingebouwde automatiseringsmogelijkheden waarmee je krachtige geautomatiseerde workflows kunt maken.

Je kunt de 'if>then'-logica gebruiken om eenvoudige of complexe geautomatiseerde workflows te maken. Je kunt ook een van de kant-en-klare sjablonen voor automatisering gebruiken om workflows voor veelvoorkomende use cases te maken.

Miro staat bekend om het in kaart brengen van processen en visuele workflows. De functie voor diagrammen is een van de beste in de industrie.

Het biedt echter automatisering van de workflow door middel van integraties met tools van derden, zoals Okta Workflows. Desondanks is de visuele workflow builder robuust, vooral gezien de uitgebreide bibliotheek met vormen, connectors en pictogrammen.

Winnaar: Jira is beter in automatisering, terwijl Miro ongeëvenaard is in visuele workflows. Gelijkspel.

3. Integraties

Miro biedt integraties met meer dan 130 apps en de functionaliteit is afhankelijk van deze integraties. Er zijn genoeg integratiemogelijkheden om Miro optimaal te benutten.

Aan de andere kant is Jira ontwikkeld door Atlassian en heeft het toegang tot zijn voltooide app marktplaats. Hierdoor biedt het duizenden integraties met alle tools en platformen.

Winnaar: Jira is hier de duidelijke winnaar, met zijn integratie met 3.000+ apps via de Atlassian marktplaats.

4. Real-time samenwerking

Laten we eerlijk zijn: Miro is expliciet ontworpen voor visuele samenwerking en ideeënvorming. De oneindige whiteboards en robuuste functies voor diagrammen zijn niets vergeleken met de samenwerkingsopties die het biedt.

De leden van je team kunnen tegelijkertijd aan een project werken, opmerkingen achterlaten of andere mensen taggen. Ook live video samenwerking is mogelijk.

Betekent dit dat Jira achterloopt?

Niet veel. Jira biedt ook realtime functies voor samenwerking met meerdere leden, wat goed genoeg is voor kleine teams. Het ondersteunt echter niet de live videosamenwerking die nodig is voor brainstormsessies en ideeën, zoals Miro die biedt.

Dus als je daar naar op zoek bent, overweeg dan het volgende Jira alternatieven .

Winnaar: Miro is een winnaar op het gebied van realtime visuele samenwerking, hoewel Jira ook geweldige samenwerkingsopties biedt.

5. Prijzen

Als je Miro vs Jira vergelijkt op het gebied van prijzen, zul je aantekeningen zien dat beide vergelijkbare abonnementen aanbieden. Beide volgen een gelaagde prijsstructuur en de prijzen voor hun abonnementen zijn ook vergelijkbaar.

De abonnementen van Jira hebben echter iets lagere prijzen.

We raden echter aan om de tools meer te vergelijken op hun functies dan op hun prijs. Jira is beter voor agile projectmanagement, terwijl Miro beter is voor samenwerking en ideatie in teams.

Winnaar: Alleen qua prijs heeft Jira een licht voordeel omdat de abonnementen concurrerender zijn.

Miro vs Jira op Reddit

Toen we het Miro vs Jira debat naar Reddit ontdekten we dat de meeste mensen de twee tools niet met elkaar vergeleken, maar discussieerden over hoe ze geïntegreerd konden worden.

Dit kan zijn omdat geen van beide een directe concurrent is en voor verschillende doeleinden is ontworpen.

Terwijl Jira een veelgebruikte tool voor projectmanagement is voor agile teams, is Miro een populair brainstorm- en samenwerkingsplatform.

Beide tools bieden naadloze integratie en vullen elkaars functies aan. Als je de visuele workflows en samenwerkingsfuncties van Miro combineert met de functies van Jira voor het bijhouden van taken en problemen, heb je een krachtige oplossing.

Meet ClickUp: het perfecte alternatief voor Miro en Jira

Voorbeeld van alle verschillende weergaven van ClickUp

beheer uw projecten en taken met behulp van ClickUp's meerdere geavanceerde weergaven_

ClickUp is het beste alternatief voor Jira vs Miro omdat het een alles-in-één oplossing biedt die de beste functies van beide tools combineert.

Jira is een goede tool voor projectmanagement, maar kan niet tippen aan de geavanceerde weergaven van ClickUp. Het gaat verder dan Kanban-borden en tijdlijnen en biedt veel meer opties voor projectmanagers om hun taken te beheren zoals zij dat willen.

Het biedt ongeëvenaarde flexibiliteit en aanpassingsopties, zodat je projectworkflows kunt maken die passen bij jouw behoeften in plaats van dat je ze in een specifiek raamwerk moet passen.

Wil je het beste deel weten?

ClickUp's mogelijkheden zijn niet beperkt tot projectmanagement. Net als Miro biedt ClickUp talrijke functies voor brainstorming, ideeënvorming en samenwerking. Van het maken van mindmaps tot het bouwen van workflows met behulp van whiteboards, ClickUp biedt alles wat een projectmanager ooit nodig heeft.

Laten we enkele specifieke functies van ClickUp bespreken die het een geweldig alternatief maken voor Miro en Jira.

ClickUp rivaliserende functie #1: Kanban-borden

taken groeperen op status, kaarten slepen en neerzetten en nog veel meer doen met ClickUp Kanban-borden_

Terwijl Miro geweldig is voor samenwerking en Jira voor projectmanagement, biedt ClickUp het beste van beide werelden. Het biedt meer geavanceerde functies voor projectmanagement dan Jira, met samenwerkingsfuncties die vergelijkbaar zijn met die van Miro.

Voorbeeld ClickUp Kanban-bord weergave is perfect voor het visueel organiseren van al uw project Taken. Het is geweldig voor agile teams en gewone projectmanagementteams.

Je kunt taken en subtaken maken, ze toewijzen aan meerdere toegewezen personen en hun status in één oogopslag bijhouden.

ClickUp rivaliserende functie #2: Weergave van ganttgrafieken

creëer visuele tijdlijnen en houd de status van taken bij met de weergave ClickUp-taak._

De ClickUp Grafiek weergave is perfect voor het maken en beheren van tijdlijnen voor projecten. Hiermee kunt u afhankelijkheid van projecten visualiseren, deadlines voor taken bijhouden en mijlpalen voor uw project instellen.

Het helpt bij het beheren van complexe projecten met veel taken en strikte deadlines.

Het biedt verschillende Gantt Grafiek project sjablonen zodat u niet vanaf nul hoeft te beginnen. Pas deze kant-en-klare sjablonen aan en gebruik ze voor een snellere start.

Het beste deel is dat ClickUp veel geavanceerde weergaven voor projectmanagement biedt. Van tijdlijnen en kalenders tot lijsten en tabellen, u kunt uw taken en werkstromen organiseren zoals u wilt.

Functie #3 van ClickUp: ClickUp Whiteboards

creëer visuele werkstromen, brainstorm over ideeën en werk in realtime samen met teamleden met behulp van ClickUp Whiteboards_ ClickUp Whiteboards is een gespecialiseerd mindmapping- en ideatietool. Je krijgt ook robuuste functies voor projectmanagement, wat niet een van de sterke functies van Miro is.

Naast basisconnectoren en vormen kun je met ClickUp whiteboards ook aantekeningen, video's en meer invoegen. De chatten in de app functie verbetert de samenwerking in teams, zodat verschillende leden van het team in realtime aan een bord kunnen werken en input kunnen delen.

Bekijk ClickUp's Whiteboard sjablonen !

Prijzen ClickUp

Free Forever : $0

: $0 Unlimited : $10 per lid per maand

: $10 per lid per maand Business : $19 per lid per maand

: $19 per lid per maand Enterprise : Neem contact op met verkoop voor prijzen

: Neem contact op met verkoop voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

Maak van projectmanagement een makkie met ClickUp

Hoewel Jira en Miro unieke functies en voordelen hebben, zijn het geen end-to-end projectmanagementoplossingen zoals ClickUp.

ClickUp combineert de beste functies van Miro en Jira om een uitgebreidere oplossing voor projectmanagement te bieden.

Het biedt meer geavanceerde weergaven dan Jira om taken te beheren, zoals Kanban-borden, tijdlijnen, Gantt grafieken en kalenders. Het bevat ook functies voor mindmapping en diagrammen, vergelijkbaar met Miro. Het heeft alle functies die je nodig hebt voor effectieve projectplanning en -management.

Wil je ontdekken wat ClickUp allemaal te bieden heeft? Aanmelden voor ClickUp en ontdek de functies voor projectplanning en samenwerking die het biedt.