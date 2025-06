Wat zijn prestatiebeheerkaders? Een gedetailleerde gids

Een prestatiebeheerkader is een gestructureerd proces dat teamleiders of HR-managers helpt bij het bijhouden en verbeteren van de prestaties van medewerkers. Het omvat het vaststellen van specifieke doelen en het meten van de prestaties van een medewerker ten opzichte van die doelen.

Prestatiebeheerkaders zijn een integraal onderdeel van elke organisatie. Ze helpen teamleiders bij het bijhouden van de leer- en ontwikkelingsdoelen van medewerkers en zorgen voor continue groei. Deze kaders helpen ook om medewerkers gemotiveerd te houden door hen specifieke targets te geven.

Deze kaders vormen een aanzienlijke verbetering ten opzichte van traditionele methoden voor het bijhouden van prestaties, die vroeger ongestructureerd of losjes gestructureerd waren. Door het proces op te splitsen in duidelijk omschreven stappen, maken kaders voor prestatiemanagement het efficiënter.

Maar hoe creëer je een prestatiemanagementraamwerk en welke soorten raamwerken zijn er?

Kernelementen van een prestatiebeheerkader

Hoewel er verschillende soorten prestatiebeheerkaders bestaan, blijven de kernelementen overal hetzelfde.

Dit zijn de sleutelelementen van elk prestatiebeheerkader:

Doelen stellen : Stel targets voor uw personeel en maak uw verwachtingen duidelijk. U moet ook de KPI's verduidelijken die u gaat gebruiken om de prestaties te meten. Sommige organisaties publiceren ook incentives voor werknemers die deze doelen halen of overtreffen

Prestatiemeting : Meet de prestaties van medewerkers door vastgestelde maatstaven en KPI's bij te houden en de voortgang van elk lid van het personeel regelmatig te beoordelen

Feedback en training : Onderhoud regelmatig contact met uw medewerkers en geef hen voortdurend feedback over hun voortgang en verbeterpunten. Dit helpt om transparantie te behouden en iedereen op dezelfde pagina te houden

Periodieke beoordelingen : Voer periodiek gestructureerde beoordelingen uit voor formele prestatiebeoordelingen. Stel indien nodig prestatieverbeteringsplannen op voor medewerkers die ondermaats presteren

Beloningen en erkenning: Communiceer de jaarlijkse beoordelingen of evaluaties voor elk lid van het personeel en beloon en erken de best presterende medewerkers

Ongeacht welk prestatiebeheersysteem u gebruikt, deze kernelementen zullen deel uitmaken van het proces. Zorg gedurende het hele proces voor volledige transparantie en open communicatie tussen u en uw teamleden.

Soorten prestatiebeheerkaders

Wereldwijd gebruiken organisaties doorgaans vijf kaders voor het prestatiebeheer van werknemers. Beoordeel elk kader voordat u beslist welk kader het meest geschikt is voor uw organisatiestrategie.

Objectives and key results (OKR)

Dit is een eenvoudig maar effectief prestatiebeheersysteem waarin u prestatiedoelstellingen vaststelt op basis van de doelstellingen van de organisatie. Het bevat ook een lijst met sleutelresultaten of uitkomsten om de prestaties van individuele werknemers te bepalen.

Gebruik de ClickUp OKR Framework-sjabloon om aan de slag te gaan.

Download deze sjabloon Maak gebruik van de ClickUp-sjabloon voor OKR's en doelen voor bedrijven om doelstellingen en KPI's op afdelingsniveau in plaats van op individueel niveau vast te stellen

Het is een kant-en-klare, aanpasbare sjabloon waarmee u doelstellingen en doelen kunt vaststellen, de voortgang kunt bijhouden en belangrijke resultaten kunt meten. Er is een optie om prioriteit in te stellen en OKR's te sorteren op type, afdeling en start- en deadlines. Dit maakt het uiterst eenvoudig om uw doelen en belangrijke maatregelen bij te houden.

Als u daarentegen de OKR's van uw bedrijf wilt bijhouden, dan is de sjabloon voor OKR's en doelen van ClickUp de beste keuze voor u.

Download deze knop Stel duidelijke doelstellingen en meetbare targets vast en houd de voortgang bij met behulp van de ClickUp-sjabloon voor OKR's en doelen voor bedrijven

Met dit sjabloon kunt u doelstellingen segmenteren op afdeling, voortgang, categorie en meer. Er zijn ook tags waarmee u elk doel kunt categoriseren. Een ander groot voordeel is dat u kwantitatieve targets kunt instellen, waardoor het eenvoudig is om prestaties te meten.

Hier zijn enkele OKR-voorbeelden om u te helpen een idee te krijgen van hoe u OKR's kunt instellen:

1. Objectief: de SEO van uw website verbeteren

Sleutel resultaten:

Toename van het aantal maandelijkse bezoekers van de website

Stijging in zoekresultaten voor X aantal zoekwoorden

Verhoging van het aantal kwalitatief hoogwaardige backlinks naar uw website

2. Doelstelling: Een succesvol webinar organiseren met experts uit de sector

Sleutelresultaten:

Aantal registraties voor het webinar

Nummer en kwaliteit van de branche-experts die de uitnodiging hebben geaccepteerd

Aantal gesprekken gegenereerd via het webinar

Voor het OKR-kader worden de prestatiebeoordelingen doorgaans elk kwartaal uitgevoerd. U kunt de frequentie echter aanpassen aan uw bedrijfs- en opleidingsbehoeften.

Management by objectives (MBO)

Management by objectives, voor het eerst populair gemaakt door Peter Drucker, omvat het instellen van realistische en haalbare doelen voor medewerkers en het beoordelen van hun prestaties op basis van die doelen. Deze doelen sluiten aan bij de algemene bedrijfsdoelen en zijn breder van opzet dan specifieke prestatiedoelen voor elke medewerker.

In tegenstelling tot het OKR-kader is MBO niet zozeer gebaseerd op statistieken. Het idee is om het doel binnen de vooraf bepaalde termijn te bereiken, niet om elke KPI te ontleden en te kijken of er verbetering is.

Als zodanig omvat MBO het monitoren en evalueren van prestaties met behulp van verschillende rapportagetools.

Laten we dit aan de hand van een voorbeeld bekijken.

Stel dat u een sportteam leidt en binnen vijf jaar het kampioenschap wilt winnen. MBO vereist dat u kleinere doelstellingen vaststelt die leiden tot het primaire doel. In dit geval zouden uw doelstellingen kunnen zijn:

Binnen twee jaar in de top vijf van het kampioenschap eindigen

Behaal de tweede plaats in het kampioenschap in 4 jaar

Win het kampioenschap en eindig als eerste in jaar 5

De doelen zijn duidelijk genoeg om bij te houden of ze worden gehaald zonder dat er gegevens hoeven te worden geanalyseerd of statistieken bijgehouden. Dat is MBO in de praktijk.

Pro tip: Gebruik ClickUp Goals om realistische doelen te stellen en de voortgang ervan bij te houden. Gebruik het om doelen voor uw team te stellen, inclusief wekelijkse of maandelijkse targets voor elk teamlid. Het biedt een visuele doelvolger waarmee u de voortgang van elk teamlid op hun respectievelijke doelen en targets kunt zien.

Bekijk eenvoudig de prestatiescorecard en de voortgang van de doelen voor elk teamlid met ClickUp

HR-review-gedreven systemen

Dit is een prestatiebeheerkader waarin het HR-team de prestaties van medewerkers beoordeelt en feedback geeft in plaats van de teamleiders of rapportage managers.

In dit geval hebben de doelen geen betrekking op projecten of technische vaardigheden, maar wordt een meer holistische weergave van de groei en ontwikkeling van medewerkers gegeven.

Dergelijke prestatiemanagementsystemen helpen u de sterke en zwakke punten van elke medewerker te identificeren, waardoor u de juiste taken aan de juiste mensen kunt toewijzen. Ze stellen u ook in staat om andere aspecten dan projectprestaties te begrijpen, zoals de betrokkenheid en rente van medewerkers.

Enkele voorbeelden van zaken waar HR-managers naar kijken om groei en ontwikkeling te meten, zijn:

Aantal trainingssessies dat een medewerker heeft voltooid om zijn vaardigheden te verbeteren

Deelname aan teambuilding en organisatorische activiteiten

In tegenstelling tot resultaatgerichte kaders zoals OKR, vereisen deze systemen geen frequente evaluaties. Doorgaans worden prestatiebeoordelingen halfjaarlijks of jaarlijks uitgevoerd.

ClickUp Goals, bijvoorbeeld, helpt u bij het stellen van doelen, terwijl de ClickUp Employee Performance KPI Tracking Template u helpt de prestaties van medewerkers op deze doelen te meten.

Download deze sjabloon Wijs taken toe aan medewerkers en houd belangrijke prestatie-indicatoren bij met behulp van de ClickUp-sjabloon voor het bijhouden van KPI's voor medewerkersprestaties

Het sjabloon heeft zeven aangepaste velden waarin u uw KPI-criteria kunt invoeren, zoals Afdeling, Target Waarde, Voortgang, enz. U kunt ook aangepaste statussen gebruiken zoals 'Op schema', 'Risico', enz. om elke KPI bij te houden.

Het maakt ook opmerkingen en vermeldingen mogelijk om de motivatie en betrokkenheid van medewerkers te stimuleren.

Balanced scorecard

Dit is een van de meest uitgebreide en gestructureerde kaders voor prestatiebeheer, omdat het u helpt de prestaties van medewerkers vanuit meerdere perspectieven te beoordelen. Deze perspectieven omvatten klanten, financiën, leren en groei, en interne processen.

Het raamwerk beoordeelt medewerkers op verschillende parameters in deze vier categorieën, zoals de naam al aangeeft. Het helpt de prestaties van medewerkers af te stemmen op zowel de verwachtingen van klanten als de doelstellingen van het bedrijf.

Hier is een voorbeeld van het prestatiebeheerkader Balanced Scorecard in de praktijk.

Financieel perspectief Klantperspectief Objectives Maatregelen Objectives Maatregelen Lagere operationele kosten KPI: procentuele daling van de operationele kosten Verbeter de klanttevredenheid KPI: Net Promoter Score (NPS) Target: 5% reductie in één jaar Target: NPS van 70 of hoger Intern businessperspectief Leerperspectief Objectives Maatregelen Objectives Maatregelen Stroomlijn productontwikkeling KPI: Time to market Verbeter de vaardigheden van uw medewerkers KPI: Aantal bijgewoonde trainingssessies Target: De benodigde tijd met 10% verminderen Target: 5+ vaardigheidstrainingen per jaar per medewerker

Aangezien dit een van de complexere kaders is, raden we aan om sjablonen voor Balanced Scorecards te gebruiken in plaats van helemaal vanaf nul te beginnen. Hiermee bespaart u tijd en moeite en stroomlijnt u het proces.

Download deze sjabloon Maak gedetailleerde prestatiescorecards met dit sjabloon van ClickUp om de prestaties van medewerkers of teams te meten in vier verschillende bedrijfscategorieën

Probeer de ClickUp Balanced Scorecard-sjabloon om aan de slag te gaan. Deze gaat verder dan doelstellingen en maatregelen en bevat targets en incentives voor elke categorie. Hierdoor is de scorecard gedetailleerder dan een standaard balanced scorecard. De sjabloon is klaar voor gebruik, dus vul de gegevens in en maak in een mum van tijd een balanced scorecard voor uw bedrijf. De sjabloon is ook volledig aanpasbaar, zodat u deze naar wens kunt wijzigen.

360-graden feedback

De 360-graden feedbackmethode is een veelgebruikt prestatiebeheerkader dat uitstekend geschikt is voor het beheren van de prestaties van senior medewerkers. Het werkt door feedback te verzamelen van senioren, ondergeschikten en collega's om een holistisch beeld te krijgen van iemands prestaties.

Er wordt ook rekening gehouden met kwalitatieve feedback in plaats van alleen kwantitatieve prestatiemetingen. U kunt bijvoorbeeld feedback verzamelen over hoe anderen een medewerker zien.

Laten we een voorbeeld nemen van een groot contentmarketingbureau, waar elke manager een 360-graden feedback krijgt.

Dit zou betekenen dat naast hun directe manager ook hun directe ondergeschikten, collega's uit andere teams waarmee ze regelmatig werken en hun belangrijkste stakeholders als beoordelaars kunnen optreden.

Voor een accountmanager bij dit bedrijf kon, naast zijn manager en eigen team, 360°-feedback worden gevraagd aan managers van het ontwerpteam, het contentteam en het socialemediateam – collega's met wie hij regelmatig contact heeft en samenwerkt. Daarnaast kon de feedback ook input bevatten van de verticale business lead en een aantal van hun belangrijkste clients.

Door de weergave van mensen met wie de accountmanager op verschillende niveaus communiceert te integreren, creëert de 360-graden feedback een gedetailleerder en vollediger beeld van hun prestaties en soft skills. Aangezien het feedbackformat ruimte biedt voor vrije antwoorden, helpt het bij het identificeren van problemen die de directe manager van deze medewerker misschien niet heeft opgemerkt.

Het proces omvat talrijke formulieren en enquêtes, dus het is een goed idee om 360-graden feedbacksoftware te gebruiken die het verzamelen van formulieren automatiseert.

Een prestatiebeheerkader opzetten

Het opzetten van een prestatiebeheersysteem voor uw organisatie is niet eenvoudig, zelfs niet als u een van de gevestigde kaders gebruikt. Hier zijn enkele tips en trucs om u te helpen een effectief kader te creëren.

Het instellen van haalbare targets en het creëren van doelstellingen

De eerste stap in het prestatiebeheerproces is het vaststellen van doelen en doelstellingen voor uw personeel, ongeacht welk kader u gebruikt.

Als u haalbare doelen stelt, zullen teams gemotiveerd zijn om deze te bereiken en een goede prestatiebeoordeling te krijgen. Het instellen van onrealistische doelen kan hen echter demotiveren, omdat ze het gevoel hebben dat ze niet aan uw verwachtingen kunnen voldoen.

Stel dus duidelijke en haalbare doelen vast voor elk lid van het personeel en communiceer deze.

Op zoek naar een eenvoudige manier om doelen te stellen?

Maak gebruik van de ClickUp SMART Goals-sjabloon om specifieke, meetbare, haalbare, relevante en tijdgebonden doelen voor uw personeel vast te stellen.

Download deze sjabloon Gebruik de sjabloon voor SMART-doelen van ClickUp zoals deze is of pas deze aan om realistische en meetbare doelen voor uw personeel vast te stellen en deze op prioriteit te categoriseren

Met het sjabloon kunt u ook aangepaste statussen gebruiken om de voortgang van elk doel bij te houden en te zien of het op schema ligt of niet.

Met deze lijstsjabloon kunt u ook doelen categoriseren en 12 aangepaste attributen toevoegen voor meer gedetailleerde inzichten. Het biedt verschillende weergaven, waaronder een SMART-doelwerkbladweergave, waar u kunt brainstormen en al uw ideeën kunt opslaan

Gebruikmaken van analyses en prestatie-indicatoren

Wanneer u doelen stelt voor uw personeel, is het essentieel om voor elk doel sleutelprestatie-indicatoren toe te wijzen en te bepalen hoe u de verschillende prestatiestatistieken gaat bijhouden.

Maak gebruik van tools voor prestatiebeheer om de prestaties van medewerkers op basis van KPI's en statistieken bij te houden en de cijfers klaar te hebben voor uw prestatiebeoordelingen.

De ClickUp Human Resources-oplossing biedt talloze functies om u te helpen bij het beheren van teamprestaties, waaronder het bijhouden van KPI's en het beoordelen van prestaties.

Download deze sjabloon Houd de prestaties van verschillende afdelingen bij met behulp van dit sjabloon voor het bijhouden van KPI's van ClickUp

De sjabloon voor het bijhouden van KPI's voor prestatiebeheer van ClickUp is bijvoorbeeld perfect voor het bijhouden van KPI's voor medewerkers. Hiermee kunt u verschillende KPI's per afdeling en status in een lijst weergeven en categoriseren. Zo kunt u de prestaties op afdelingsniveau bijhouden.

Gebruik de OKR-weergave per afdeling om individuele en teamdoelen af te stemmen op de algemene doelstellingen van de organisatie en de voortgangweergave om verbeterpunten te identificeren.

Nadruk op continue feedback en regelmatige contactmomenten

Prestatiebeheer is een wederzijds, continu proces. Na het vaststellen van de eerste doelen moet u de prestaties van uw medewerkers bijhouden en hen op de hoogte houden van hun voortgang.

Het bijhouden van KPI's en het gebruik van analysetools, zoals eerder vermeld, helpen u om medewerkers nauwkeurige inzichten te geven om hun prestaties te verbeteren.

Zorg ervoor dat u een gestructureerde aanpak hanteert voor prestatiebeoordelingen. De sjabloon voor prestatiebeoordelingen van ClickUp kan u daarbij helpen.

Download deze sjabloon Maak een lijst met de belangrijkste discussiepunten voor elke sessie van de prestatiebeoordeling en maak aantekeningen van de feedback die u wilt geven met behulp van de sjabloon voor prestatiebeoordeling van ClickUp

Gebruik het om een agenda op te stellen en de belangrijkste discussiepunten voor uw één-op-één-sessies voor prestatiebeoordeling in een lijst te zetten. Zo blijft u bij het onderwerp en kunt u een gerichte discussie voeren.

U kunt de actiepunten vervolgens omzetten in taken in ClickUp en deze opnemen in uw werkstroom.

ClickUp biedt ook verschillende andere sjablonen voor prestatiebeoordelingen. Pas deze naar wens aan en voeg secties toe of verwijder ze, afhankelijk van uw behoeften.

U kunt ook ClickUp Brain gebruiken om snel prestatiebeoordelingen van medewerkers te genereren.

De ClickUp Performance Review Generator is een AI-aangedreven tool waarmee u personeelsgegevens kunt invoeren en een gedetailleerde prestatiebeoordeling kunt genereren door alle gegevens in het ClickUp-platform te analyseren. Het maakt gebruik van machine learning om consistent nauwkeurige beoordelingen te leveren.

Als een medewerker niet goed presteert, overweeg dan om hem of haar in een prestatieverbeteringsplan (PIP) op te nemen en geef hem of haar de kans om zich te verbeteren. Gebruik kant-en-klare PIP-sjablonen die u helpen het proces te vereenvoudigen.

Vraag ten slotte om feedback van medewerkers en gebruik deze voor procesanalyse om uw prestatiebeheerkader voortdurend te verbeteren.

Gebruik tools voor feedback van medewerkers om enquêtes te delen en feedback te verzamelen over uw prestatiebeheerproces. De ClickUp-formulierweergave is hiervoor ideaal, omdat u hiermee unieke formulieren voor het verzamelen van feedback kunt maken op basis van uw vereisten.

Pas formulieren eenvoudig aan met de drag-and-drop-interface van ClickUp

Belang en voordelen van een prestatiebeheerkader

Tot nu toe hebben we de sleutelelementen van een prestatiebeheerkader, soorten kaders en tips voor het opzetten ervan besproken. Maar waarom heb je er eigenlijk een nodig? Is het echt de moeite waard?

Het korte antwoord is ja. Het is de moeite waard en zeer nuttig voor elke organisatie.

Bekijk de verschillende voordelen om te begrijpen waarom u een gestructureerd kader nodig hebt in plaats van uw traditionele prestatiebeoordelingsproces te volgen.

Verbeterde productiviteit en motivatie

Een prestatiebeheerkader creëert een gestructureerd proces voor het vaststellen van doelen, het beheren van de prestaties van medewerkers en het geven van feedback.

Wanneer u specifieke targets voor uw personeel vaststelt, hebben zij iets om naar te werken en te bereiken. Uiteraard moet u incentives bieden voor het behalen of overtreffen van de targets, zoals een bonus of promotie.

Met duidelijke targets voor ogen zullen uw medewerkers gemotiveerder zijn om goed te werken, de targets te halen en de incentives te verdienen.

Betere communicatie en samenwerking binnen teams

Ongeacht het prestatiebeheerkader dat u kiest, moet u regelmatig met uw team overleggen om hen op de hoogte te houden van de voortgang. Dat is een cruciaal onderdeel van elk kader.

Deze regelmatige communicatie zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde pagina zit en dat er geen misverstanden ontstaan over de verwachtingen.

Wanneer u en uw team het eens zijn over hoe het team presteert en wat er moet worden bereikt, zal iedereen samenwerken om de doelen van het team te bereiken.

Verhoogde personeelsbehoud en verminderd personeelsverloop

Een goed prestatiebeheerkader helpt u de communicatie met uw team te verbeteren en transparant te zijn over de prestaties van uw medewerkers.

Deze transparantie zorgt ervoor dat uw medewerkers precies weten hoe ze presteren en welke eindejaarsbonussen of incentives ze kunnen verwachten.

Dit helpt high performers betrokken te houden, omdat ze weten dat hun prestaties worden erkend en beloond.

Het voorkomt ook dat werknemers denken dat ze het hele jaar goed hebben gepresteerd, maar tijdens hun jaarlijkse beoordeling ontdekken dat dit niet het geval is. Dergelijke verwachtingsverschillen leiden tot ontevredenheid en zorgen er vaak voor dat mensen de organisatie verlaten.

Hindernissen bij de implementatie van een prestatiebeheerkader overwinnen

Hier volgen enkele tips om u te helpen anticiperen op en omgaan met de veelvoorkomende uitdagingen waarmee u te maken kunt krijgen bij de implementatie van een prestatiebeheerkader.

Planning voor tegenslagen en leren van feedback

Verwacht bij het ontwerpen van een prestatiebeheerkader niet dat alles meteen perfect verloopt. Wees voorbereid op mogelijke uitdagingen en tegenslagen en ga hier goed mee om.

Leer van elke tegenslag en verbeter het proces. Vraag uw team om input voor het optimaliseren van het kader.

Houd regelmatig brainstormsessies met ClickUp Meetings en verfijn uw raamwerk zo vaak als nodig is.

Met verschillende iteraties kunt u alle knelpunten verwijderen en een soepel proces realiseren.

Zelfs dan moet u openstaan voor feedback en streven naar voortdurende verbetering.

Training en betrokkenheid van medewerkers voor een soepele implementatie

Het implementeren van een nieuw prestatiebeheerkader kan een uitdaging zijn om medewerkers mee te krijgen. Veel mensen vermijden verandering, vooral als die hun eindejaarsbonus in gevaar kan brengen.

U hebt goede software voor werknemersbetrokkenheid en effectieve trainingsprogramma's nodig om uw personeel te informeren en op te leiden over waarom dit een goede verandering is. Leg uit wat de voordelen zijn van het implementeren van een prestatiebeheerkader en hoe dit helpt om de doelstellingen van de organisatie efficiënter te bereiken.

Organiseer trainingsprogramma's om medewerkers te informeren over hoe de zaken in de toekomst zullen werken. Communiceer hoe vaak u prestatiebeoordelingssessies zult houden en wat ze van dergelijke sessies kunnen verwachten.

Pro tip: Gebruik deelbare <26>ClickUp-documenten26> om een centrale kennisbank voor medewerkers op te bouwen en hen te informeren over het prestatiebeheerkader voor medewerkers en de impact ervan.

Download deze sjabloon Maak een trainingsprogramma om medewerkers te leren hoe het prestatiebeheerkader werkt met behulp van het sjabloon voor het uitrollen van trainingen van ClickUp

Pas de sjabloon voor het implementeren van ClickUp-trainingen aan en gebruik deze om geplande trainingssessies te geven. Hiermee kunt u een gedetailleerd trainingsplan opstellen, met de mogelijkheid om sessies op basis van complexiteit te categoriseren, bijvoorbeeld basis en gevorderd.

U kunt de Schemaweergave gebruiken om het schema voor elke training te plannen. Werk taken bij terwijl u bezig bent, zodat alle betrokkenen op de hoogte blijven.

Structureer prestatiebeheer met ClickUp

Prestatiebeheerkaders organiseren en structureren het vaststellen van doelen, het bijhouden van de prestaties van medewerkers en beoordelingsprocessen in één geïntegreerd systeem.

Deze kaders helpen u de prestaties van uw personeel effectief te beheren en volledige transparantie te behouden. Dit verbetert de betrokkenheid en motivatie van uw medewerkers en uiteindelijk ook hun retentie.

Een goede softwareoplossing voor prestatiebeheer, zoals ClickUp, kan u helpen bij alle aspecten van het proces. Elke taak wordt efficiënter, van het instellen van doelen tot het verzamelen van feedback van medewerkers. Het stroomlijnt zelfs het ontwikkelingsproces van het kader door talrijke sjablonen te bieden om u op weg te helpen.

Waar wacht u nog op? Meld u nu gratis aan bij ClickUp en probeer de functies uit.

Veelgestelde vragen (FAQ)

1. Wat zijn de vijf soorten prestatiebeheer?

Hoewel er tal van prestatiebeheerkaders bestaan, behoren deze vijf tot de meest populaire:

OKR of Objectives and Key Results

MBO of Management by Objectives

HR-beoordelingsgestuurde systemen

Balanced Scorecard

360-graden feedback

2. Wat zijn de 5 processen van prestatiebeheer?

De vijf sleutelprocessen van prestatiebeheer zijn het vaststellen van doelen, het meten van prestaties, feedback en training, periodieke beoordelingen, en beloningen en erkenning. Ongeacht het kader voor prestatiebeheer van uw werknemers, moet u deze processen in een of andere vorm uitvoeren.

3. Wat zijn de drie pijlers van de cyclus van prestatiebeheer?

De drie pijlers van de cyclus van prestatiebeheer zijn het stellen van doelen, het geven van regelmatige feedback en het uitvoeren van periodieke gestructureerde beoordelingen.

De cyclus begint met het instellen van realistische doelen en doelstellingen voor uw personeel. In deze fase bepaalt u ook hoe u de prestaties van werknemers ten opzichte van deze doelen gaat meten en welke statistieken u gaat bijhouden.

De tweede fase omvat het meten van prestaties, het geven van continue feedback en het coachen van uw personeel om beter te presteren.

De derde fase omvat periodieke beoordelingen om de prestaties van medewerkers te evalueren en incentives te bieden die aansluiten bij die prestaties.