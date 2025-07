Microsoft Project vs Monday.com: welke tool voor projectmanagement is het beste?

Of u nu uw volgende grote gebeurtenis organiseert of een project door alle fasen loodst, de juiste tool voor projectmanagement is uw toegangspoort om ideeën te realiseren.

Er zijn solide apps voor projectmanagement, zowel betaalde als gratis software, die ervoor zorgen dat u uw verwachtingen kunt waarmaken en overtreffen. Maar hier is het punt: niet alle projectmanagementsoftware is gelijk.

Eerlijk gezegd hebt u misschien niet alle toeters en bellen nodig die ze bieden. Te midden van de zee aan oplossingen voor projectmanagement springen er een paar uit, die gebruikers aantrekken met hun geavanceerde functies en gebruiksvriendelijke ervaringen.

Twee van deze tools zijn Microsoft Project en Monday.com. Ga met ons mee en ontdek hun functies, prijzen en gebruiksvriendelijkheid.

En houd ons in de gaten, want we gooien nog een concurrent in de mix om de concurrentie op te schudden. 🌟

Laten we de juiste tool vinden die aansluit bij uw doelstellingen op het gebied van projectmanagement.

Wat is Microsoft Project?

via Microsoft Project

Microsoft Project, onderdeel van het uitgebreide Microsoft-ecosysteem, is een tool voor de ambitieuze projectmanager. Het is gericht op het beheren van projecten van verschillende complexiteit en kan goed worden geïntegreerd met Microsoft-producten zoals Teams en Office, waardoor het een logische keuze is voor bedrijven die al gebruikmaken van de infrastructuur van Microsoft.

Met functies die zijn afgestemd op gedetailleerde projectplanningstools, waaronder Gantt-grafieken, resourcebeheer en portfoliobeheer, is het ontworpen om complexere projecten aan te pakken.

Of u nu meerdere projecten bijhoudt of een uitgebreid overzicht van uw middelen nodig hebt, Microsoft Project biedt een gestructureerde aanpak voor projectmanagement.

Functies van Microsoft Project

Ontdek de functies van Microsoft Project en ontdek hoe het uw projectmanagement kan transformeren:

1. Ingebouwde sjablonen

via Microsoft Project

Microsoft Project vereenvoudigt het opstarten van projecten met een bereik van ingebouwde sjablonen.

Of u nu begint met softwareontwikkeling, bouw, marketingcampagnes of projecten voor het plannen van gebeurtenissen, deze sjablonen bieden een gestructureerd raamwerk met best practices en standaardmethodologieën voor projectmanagement.

Dit is vooral nuttig voor teams die een uitgebreid projectvoorstel opstellen, omdat het zorgt voor consistentie en kwaliteit over de hele linie. Deze functie bespaart tijd en zorgt voor consistentie en kwaliteit in alle projecten, waardoor projectmanagers zich kunnen concentreren op de uitvoering van projecten in plaats van alles vanaf nul op te zetten.

2. Resourcebeheer

via Microsoft Project

Effectief resourcebeheer betekent dat u de capaciteit en werklast van uw team begrijpt en nieuwe taken dienovereenkomstig toewijst. Met Microsoft Project kunt u eenvoudig zien wie beschikbaar is en wie overbelast is, waardoor burn-out wordt voorkomen en een gelijkmatige verdeling van de werklast wordt gegarandeerd.

Zo verloopt uw projectplanning zo efficiënt mogelijk. Ook verkleint u de kans op vertragingen of obstakels bij de oplevering van projecten.

3. Portfolio management

via Microsoft Project

Voor wie met meerdere projecten jongleert, biedt portfolio management een overzicht van alles wat er op uw bord ligt.

Met deze functie kunt u projecten afstemmen op bedrijfsdoelen, effectief prioriteiten stellen en middelen toewijzen waar dat het meest nodig is.

Als uw bedrijf aan meerdere productlanceringen tegelijk werkt, helpt portfolio management u de voortgang van elk project bij te houden, zodat de middelen optimaal worden verdeeld zonder het succes van een project in gevaar te brengen.

Prijzen van Microsoft Project

Cloud-oplossingen:

Projectabonnement 1: $ 10/gebruiker per maand

Project Plan 3 : $30/gebruiker per maand

Project Plan 5: $55/gebruiker per maand

On-premises oplossingen:

Project Standard: $ 679,99 (eenmalige aankoop)

Project Professional: $ 1129,99 (eenmalige aankoop)

Project Server: Aangepaste prijzen

Wat is Monday?

via Monday

Monday is een dynamisch, intuïtief platform voor projectmanagement dat ideaal is voor teams die op zoek zijn naar een combinatie van een eenvoudige interface en krachtige functies. Het blinkt uit in omgevingen die flexibiliteit en aanpassing vereisen, waardoor het bijhouden van projecten en samenwerking zowel boeiend als efficiënt worden.

In tegenstelling tot traditionele tools die een steile leercurve of een uitgebreide installatie vereisen, is Monday gebruiksvriendelijk en nodigt het teams van elke grootte uit om hun werk gemakkelijk te beheren.

De integratiemogelijkheden met andere apps zorgen voor een naadloze werkstroom, waardoor het een favoriet is onder bedrijven die op zoek zijn naar een flexibele en schaalbare oplossing voor projectmanagement.

Van het delegeren van taken tot het visueel bijhouden van projecten, Monday is ontworpen om complexe processen te vereenvoudigen en projectmanagement voor teams overal te vereenvoudigen.

Functies van Monday

Hieronder leest u hoe de functies van Monday een verschil kunnen maken in uw dagelijkse projectmanagement:

1. Taakbeheer

via Monday

Taakbeheer in Monday draait om duidelijkheid en samenwerking. Met slechts een paar klikken kunt u taken aanmaken, deze toewijzen aan teamleden en deadlines instellen.

Als u bijvoorbeeld een marketingcampagne beheert, kunt u deze opsplitsen in taken zoals 'Advertentie ontwerpen', 'Tekst schrijven' en 'Advertentie publiceren', deze toewijzen aan uw team en de voortgang in realtime bijhouden.

Zo blijft iedereen gefocust op wat er moet gebeuren en wordt verantwoordelijkheid bevorderd.

2. Bedrijfsactiviteiten

via Monday

Monday vereenvoudigt bedrijfsactiviteiten door een platform te bieden dat zich aanpast aan verschillende operationele werkstromen, van het beheer van verkooppijplijnen tot onboardingprocessen voor klanten. Gebruik het om werkstromen aan te passen aan de unieke processen van uw bedrijf.

Stel je voor dat je een marketingbureau runt waar elk project verschillende fasen, vereisten en teams heeft. Met Monday kun je een werkstroom creëren die elk project bijhoudt, van het eerste contact tot de oplevering, waarbij mijlpalen worden gecontroleerd, documenten worden beheerd en iedereen op één lijn blijft.

Hoe complex uw activiteiten ook zijn, Monday houdt ze georganiseerd en transparant, waardoor u gemakkelijker kunt vaststellen waar er ruimte is voor optimalisatie en groei.

3. Resourcebeheer

via Monday

Resource management op Monday is meer dan alleen maar controleren wie wat doet – het gaat om het maximaliseren van de productiviteit van uw team zonder dat ze uitgeput raken. Het platform biedt een visueel overzicht van de werklast van uw team, zodat u taken effectief kunt verdelen over uw teamleden.

Als u bijvoorbeeld verantwoordelijk bent voor een softwareontwikkelingsteam, kunt u Monday gebruiken om ervoor te zorgen dat taken gelijkmatig worden verdeeld op basis van de capaciteit en huidige werklast van elk lid. Als een ontwikkelaar overbelast is, maakt Monday het eenvoudig om taken over te hevelen naar anderen die meer beschikbaar zijn, waardoor knelpunten worden voorkomen en uw projecten soepel blijven verlopen.

Dit overzicht van uw middelen helpt bij de onmiddellijke verdeling van taken en ondersteunt de capaciteitsplanning en teambezetting op lange termijn, zodat uw projecten efficiënt worden voltooid en uw team gemotiveerd blijft.

Prijzen van Monday

Individueel : Gratis voor maximaal 2 gebruikers

Basis : $ 12/zetel per maand

Standaard : $ 14/zetel per maand

Pro : $ 24/zetel per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Microsoft Project versus Monday: functies vergeleken

U hebt gezien wat Microsoft Project en Monday afzonderlijk te bieden hebben, maar hoe verhouden ze zich tot elkaar?

Hier volgt een overzicht:

Functie Microsoft Project Monday Gantt-grafieken Geavanceerd Basis, met tijdlijnweergave Resourcebeheer Uitgebreid Basis Portfolio management Uitgebreid Beperkt Tijdsregistratie Beschikbaar via add-ons Ingebouwd Gebruikersinterface Klassiek Modern en intuïtief Integratie met andere apps Uitgebreid binnen het Microsoft-ecosysteem Breed, met verschillende apps Samenwerkingstools Uitgebreid met Microsoft Teams Ingebouwd Taakafhankelijkheden Gedetailleerd Beschikbaar Rapportage Diepgaand Aanpasbaar Taakafhankelijkheden Biedt een gedetailleerde en hiërarchische weergave van taakafhankelijkheden, waardoor complexe afhankelijkheidstructuren mogelijk zijn die geschikt zijn voor ingewikkelde project tijdlijnen. Ondersteunt taakafhankelijkheden, maar met een meer vereenvoudigde aanpak, waardoor het gemakkelijker wordt voor teams die minder complexe projecten beheren. Rapportage Biedt diepgaande rapportage met een breed bereik aan vooraf opgestelde rapporten die verder kunnen worden aangepast aan gedetailleerde projectbehoeften. Biedt aanpasbare rapporten die gebruikers kunnen afstemmen op hun behoeften, hoewel het misschien niet dezelfde diepgaande ingebouwde rapportageopties heeft als Microsoft Project. Mobiele app Beschikbaar Beschikbaar Gratis abonnement Niet beschikbaar Beschikbaar voor maximaal 2 gebruikers Schaalbaarheid Geschikt voor grote teams en ondernemingen Flexibel voor alle groottes van bedrijven

1. Project sjablonen

Microsoft Project

Microsoft Project heeft veel ingebouwde sjablonen, waardoor u uw project gemakkelijk kunt starten met een solide basis. Deze sjablonen zijn geschikt voor verschillende soorten projecten en bevatten industriestandaarden en best practices.

Als u bijvoorbeeld een complex softwareontwikkelingsproject beheert, bespaart u tijd door te beginnen met een vooraf ontworpen sjabloon. Zo weet u zeker dat u alle cruciale fasen doorloopt, van het verzamelen van vereisten tot de implementatie, en stroomlijnt u het installatieproces van het project.

Monday

Monday biedt aanpasbare sjablonen die kunnen worden aangepast aan elk type project, waardoor een snelle en flexibele aanpak van de installatie van projecten wordt bevorderd. Of u nu werkt aan een marketingcampagne, een productlancering of het onboarden van clients, de sjablonen van Monday kunnen eenvoudig worden aangepast aan uw specifieke behoeften op het gebied van werkstroom.

Deze flexibiliteit maakt Monday een sterke kanshebber voor teams die op zoek zijn naar een tool die zich kan aanpassen aan hun dynamische projectvereisten en een evenwicht biedt tussen structuur en aanpassing.

Oordeel?

Microsoft Project is ideaal voor wie de voorkeur geeft aan een meer gestructureerde aanpak met branchespecifieke sjablonen. Monday is daarentegen aantrekkelijk voor teams die op zoek zijn naar veelzijdigheid en de mogelijkheid om sjablonen snel aan te passen aan hun unieke projectbehoeften.

2. Resourcebeheer

Microsoft Project

Naast het bijhouden van projecten kunt u met Microsoft Project ook de benodigde middelen voorspellen, het gebruik analyseren en zelfs integreren met HR-systemen om het projectwerk af te stemmen op de planning van uw medewerkers.

Deze diepgaande resource management is onmisbaar voor organisaties waar projecten een zorgvuldige afstemming van personeel en materiële middelen vereisen, zoals productie of IT.

Monday

Met Monday kun je teamleden taggen in taken en zien wie waar aan werkt. Dit is ideaal voor kleinere teams of projecten die geen minutieuze bijhouden van resources vereisen, maar wel baat hebben bij duidelijke eigendom van taken en statusupdates.

Oordeel?

Voor projectmanagers die behoefte hebben aan gedetailleerd resourcebeheer, is Microsoft Project de beste keuze. Monday houdt het eenvoudiger en overzichtelijker, en is geschikt voor het bijhouden van eenvoudigere resources.

3. Tijdsregistratie

Microsoft Project

Dankzij de integratiemogelijkheden van het platform kunt u het koppelen aan tools voor tijdregistratie die u wellicht al gebruikt, zoals die binnen het Microsoft-ecosysteem. Deze installatie is vooral waardevol in scenario's waarin uw tijdregistratie moet worden doorgevoerd in andere bedrijfsprocessen, zoals salarisadministratie of facturering.

Monday

De geïntegreerde tool voor tijdregistratie is gebruiksvriendelijk, waardoor teamleden timers kunnen starten en stoppen terwijl ze aan taken werken. Voor bureaus of freelancers waar tijd direct gekoppeld is aan facturering, kan dit een gamechanger zijn in hoe efficiënt u clients kunt factureren en de productiviteit kunt analyseren.

Oordeel?

Monday zou uw keuze kunnen zijn als directe tijdregistratie voor taken cruciaal is voor uw bedrijfsvoering.

4. Prijzen

Bij de selectie van de juiste tool voor projectmanagement is het essentieel om inzicht te hebben in de prijsstructuren van Microsoft Project en Monday.com.

Microsoft Project

Cloud-oplossingen:

Project Plan 1: $10/gebruiker per maand; geschikt voor individuele projectmanagers of kleine teams die basisprojectmanagementfuncties nodig hebben

Project Plan 3: $ 30/gebruiker per maand; ontworpen voor middelgrote teams die behoefte hebben aan robuustere tools en middelen voor projectplanning

Project Plan 5: $55/gebruiker per maand; ideaal voor grote teams of organisaties die behoefte hebben aan uitgebreide functies voor project- en portfolio management

Lokale oplossingen:

Project Standard: $679,99 (eenmalige aankoop); biedt essentiële tools voor projectmanagement voor één pc

Project Professional: $ 1129,99 (eenmalige aankoop); inclusief geavanceerde tools, samenwerkingsopties en de mogelijkheid om verbinding te maken met Project Server

Project Server: Aangepaste prijzen; biedt een schaalbare oplossing voor project- en portfolio management voor ondernemingen, afgestemd op uw specifieke behoeften

Monday

Individueel: Gratis voor maximaal 2 gebruikers; een geweldig startpunt voor freelancers of kleine teams die net beginnen met projectmanagement

Basic: $ 12/zetel per maand; ideaal voor kleine teams die fundamentele mogelijkheden voor het bijhouden en beheren van projecten nodig hebben

Standaard: $14/zetel per maand; voegt extra functies toe zoals tijdlijn en Gantt-grafieken, geschikt voor teams die op zoek zijn naar uitgebreidere planningstools

Pro: $ 24/zetel per maand; ontworpen voor middelgrote tot grote teams die geavanceerde functies voor het aanpassen, automatiseren en integreren van werkstromen nodig hebben

Enterprise: Aangepaste prijzen; op maat gemaakt voor grote organisaties of organisaties met specifieke vereisten op het gebied van veiligheid, ondersteuning en governance

Wat werkt voor u?

Kleine teams en start-ups zullen wellicht de voorkeur geven aan Monday.com, met name het abonnement voor zeer kleine teams of het Basic-abonnement voor basisprojectmanagement, vanwege de betaalbaarheid en gebruiksvriendelijke interface

Middelgrote tot grote teams die behoefte hebben aan gedetailleerde projectplanning, resourcebeheer en integratie met andere Microsoft-producten, zullen Microsoft Project's Plan 3 of 5 geschikter vinden

Ondernemingen die uitgebreide projectmanagementmogelijkheden, geavanceerde veiligheid en aanpasbare functies nodig hebben, kunnen het beste kiezen voor Project Server van Microsoft Project of het Enterprise-abonnement van Monday.com, afhankelijk van de complexiteit van hun projecten en integratiebehoeften

Door beide platforms te evalueren aan de hand van uw projectmanagementvereisten en budget, kunt u de beste tool voor uw team selecteren en ervoor zorgen dat uw projecten efficiënt en effectief worden beheerd.

Eindoordeel? Microsoft Project is uitgerust om te voldoen aan de eisen voor ingewikkelde planning en gedetailleerd toezicht op middelen. Monday is beter voor teams die gebruiksgemak, eenvoudig taakbeheer en directe tijdsregistratie belangrijk vinden. Beide tools hebben hun sterke punten, en de beste keuze is degene die aansluit bij uw werkstroom en uw team helpt uit te blinken.

Microsoft Project vs. Monday op Reddit

Benieuwd naar ervaringen uit de praktijk? We hebben Reddit afgestruind om te zien wat gebruikers te zeggen hadden over Microsoft Project en Monday.com.

Een Reddit-gebruiker, z1ggy16, prijst Microsoft Project:

"... Ik gebruik het dagelijks voor projectplanning en het bijhouden van taken. Ik gebruik het om het management te adviseren over kritieke paden en welke acties vertragingen zullen veroorzaken en welke niet. Het stelt me in staat om snel te experimenteren met verschillende uitvoeringsmethoden om optimale oplossingen te vinden".

Een andere gebruiker, Chrono978, maakt een soortgelijke aantekening:

"MS Project is goed in waarvoor het is ontworpen, namelijk complexer [projectmanagement]."

Omgekeerd benadrukt een andere gebruiker op Reddit, SpecialistTale7438, de efficiëntie van Monday door te zeggen

“Vorig jaar hebben we besloten om Monday.com te proberen om onze werkstroom te verbeteren en onze dagelijkse taken te stroomlijnen. Na een jaar gebruik kan ik eerlijk zeggen dat het een positieve ervaring is geweest, met enkele kanttekeningen.

... Na de overstap naar Monday hebben we tijd bespaard bij het aanmaken van nieuwe taken en het voorbereiden van onze wekelijkse managementvergaderingen, en hebben we geld bespaard door de voortgang van projecten bij te houden. ”

Een andere gebruiker, Best Tools, wees echter op de volgende nadelen van Monday:

“Verwarrend prijsmodel per zetel. Minimale teamgrootte van drie voor betaalde abonnementen. Beperkte gratis proefversie van 14 dagen. Agile sprints kunnen onhandig zijn. Pro-account vereist voor tijdsregistratie. ”

Beide platforms hebben hun voor- en tegenstanders, maar het is duidelijk dat elk platform verschillende voordelen biedt die aansluiten bij verschillende projectmanagementstijlen en -behoeften. Of het nu gaat om de uitgebreide controle en aanpassingsmogelijkheden van Microsoft Project of de gebruikersgerichte, efficiënte werkstroom van Monday, gebruikers vinden waarde in beide tools.

Maak kennis met ClickUp – het beste alternatief voor Microsoft Project vs. Monday

ClickUp is niet zomaar een naam in de wereld van projectmanagement. Het is een uitgebreid platform dat diepgaande projectplanning samenvoegt met een gebruiksvriendelijk ontwerp.

Ontdek waarom duizenden gebruikers ClickUp het perfecte alternatief vinden voor hun projectmanagementbehoeften.

1. Intelligente projectplanning en -uitvoering

Optimaliseer uw projectresultaten door alle aspecten van planning, uitvoering en evaluatie naadloos te integreren met het projectmanagementplatform van ClickUp

Het ClickUp-platform voor projectmanagement gaat verder dan traditionele taakorganisatie door kunstmatige intelligentie te gebruiken om te anticiperen op projectbehoeften, efficiëntieverbeteringen voor te stellen en aanbevelingen op maat te doen die passen bij uw unieke werkstroom.

Vereenvoudig uw project werkstromen en verbeter de besluitvorming met AI-gestuurde inzichten via ClickUp Brain

Stel bijvoorbeeld dat u een reeks onderling gerelateerde projecten beheert, elk met hun eigen deadlines, prioriteiten en teamleden. Met ClickUp Brain wordt de samenwerking binnen uw team vereenvoudigd. Het identificeert taken en wijst deze toe aan de juiste medewerkers, waardoor een soepele werkstroom en tijdige levering worden gegarandeerd.

Het kan ook gegevens van eerdere projecten analyseren om potentiële knelpunten te voorspellen voordat ze zich voordoen, aanpassingen aan uw projectplan aanbevelen om vertragingen te voorkomen en zelfs de beste teamleden voor taken voorstellen op basis van hun eerdere prestaties en huidige werklast.

Bovendien ontvangen teams gepersonaliseerde notificaties over deadlines, afhankelijkheid van taken en updates, zodat ze zich kunnen concentreren op de meest kritieke taken, waardoor ruis wordt verminderd en de productiviteit wordt verhoogd.

ClickUp biedt u ook de volgende voordelen:

Aanpassingsmogelijkheden: U kunt uw werkruimte aanpassen met verschillende kleuren, thema's en beschrijvingen, geheel naar uw voorkeur

Teamsamenwerking en communicatie: Het platform biedt realtime chatten, opslagruimte voor documenten en beheermogelijkheden, doelen, whiteboards en meer, waardoor naadloze teamsamenwerking wordt gefaciliteerd

Realtime rapportage: biedt rapportage dashboards voor het bijhouden van de voortgang van projecten

Tijdsregistratie: Geïntegreerde tijdregistratie helpt bij het efficiënt beheren van tijd voor taken en projecten

Sjablonen : Er zijn vooraf gemaakte sjablonen beschikbaar om nieuwe projecten of taken op te zetten voor verschillende functies, waaronder engineering, marketing, verkoop, HR en andere

Integratie: ClickUp-integraties met apps van derden vereenvoudigen werkstromen en verminderen de noodzaak om tussen verschillende tools te schakelen tijdens het uitvoeren van uw dagelijkse taken

Mobiele app: Beheer projecten onderweg en blijf altijd op de hoogte met een handige mobiele app

2. Efficiënt taakbeheer

Vereenvoudig uw project-werkstromen en wijs moeiteloos elk detail toe en houd deze bij, van begin tot eind, met ClickUp-taken

Met ClickUp-taken kunt u elke opdracht bijhouden, groot of klein. Als u bijvoorbeeld een marketingcampagne lanceert, kunt u met ClickUp-taken taken opsplitsen in uitvoerbare subtaken, deze toewijzen aan specifieke teamleden en zelfs de tijd bijhouden die aan elk onderdeel is besteed.

ClickUp is taakbeheer met een overzicht vanuit vogelperspectief en details op grondniveau, alles in één.

Maak gebruik van de volgende mogelijkheden om uw taken bij te houden:

Taaktypes en -categorieën: Organiseer taken in categorieën en types, zodat u deliverables gemakkelijker kunt beheren, werk kunt toewijzen op basis van vaardigheden of deadlines en duidelijkheid kunt scheppen over de verantwoordelijkheden voor taken

Aanpassing : Pas taken aan met uw eigen naamgevingsconventies en definieer taaktypes die passen bij de werkstroom van uw team

Samenwerking : voeg meerdere toegewezen personen toe aan taken en communiceer via commentaarthreads en de deelbare schermopnames : voeg meerdere toegewezen personen toe aan taken en communiceer via commentaarthreads en de deelbare schermopnames van ClickUp Clip , zodat iedereen op dezelfde pagina zit

Structuur en navigatie: Navigeer snel naar elke taak of subtaak binnen uw project en visualiseer uw werk in meerdere weergaven

Automatisering : Automatiseer taakbeheer met voorwaardelijke logica en aangepaste : Automatiseer taakbeheer met voorwaardelijke logica en aangepaste ClickUp-automatisering om tijd te besparen en handmatige inspanningen te verminderen

Terugkerende taken: Stel terugkerende taken in voor regelmatige herinneringen of vergaderingen, zodat u ze niet vergeet wanneer ze moeten worden uitgevoerd, zonder dat u ze elke keer opnieuw hoeft in te stellen

3. Kanban-borden

Visualiseer de voortgang van uw project met de Kanban-borden van ClickUp

Met ClickUp Kanban-borden kunt u de voortgang van projecten visueel bijhouden. Elke projectfase, van idee tot implementatie of oplevering, is een kolom en taken glijden van links naar rechts naarmate ze vorderen. Dit is enorm handig om te zien wat u al hebt afgevinkt en wat er nog moet gebeuren om het project te voltooien.

Hier zijn de beste functies van de Kanban-borden van ClickUp om u te helpen uw projecten onder controle te houden

Visueel werkstroombeheer: Visualiseer elke werkstroom en beheer taken en projecten in één oogopslag met een volledig aanpasbaar Kanban-systeem

Bordgroepering: Groepeer uw borden op status, toegewezen persoon, prioriteiten en meer, en rangschik uw kolommen om projecten te beheren op de manier die voor u het beste werkt

Alles weergave: Krijg in één oogopslag een overzicht van de status van alle projecten van uw team, zodat u meerdere werkstromen in één weergave kunt zien, zelfs als ze verschillende statussen hebben

Aangepaste statussen: Creëer en update statussen direct om elke werkstroom weer te geven, van sprints tot processen met meerdere fasen, door nieuwe statussen toe te voegen of bestaande statussen rechtstreeks in uw bordweergave te bewerken

Taakbeheer: sleep taken voor snelle updates, verplaats taken door werkstromen en pas prioriteiten eenvoudig aan

Werkbalk voor bulkacties: Bespaar tijd door taken in bulk bij te werken, zoals toegewezen personen toevoegen, statussen wijzigen en taken verwijderen, allemaal zonder de bordweergave te verlaten

Sorteer en filter taken: Sorteer taken in een kolom op deadline, prioriteit en meer. Filter taken op toegewezen persoon om alleen je eigen werk te zien of de capaciteit van het team te monitoren

Sjablonen: gebruik de : gebruik de ClickUp Kanban-sjabloon om de perfecte Agile-werkstroom te creëren, statussen aan te passen, kolommen voor verschillende weergaven te groeperen en meerdere Kanban-werkstromen op één bord te beheren

Transformeer uw projectmanagement met ClickUp

Of u nu de voorkeur geeft aan de gestructureerde diepgang van Microsoft Project met zijn sjablonen voor projectmanagement en projectabonnementen of aan het flexibele, gebruikersgerichte ontwerp van Monday, de keuze hangt uiteindelijk af van de specifieke vereisten van uw project en de werkstijl van uw team.

Voor wie op zoek is naar alternatieven voor Microsoft Project of Monday, raden we ClickUp aan.

ClickUp is de ideale projectmanagementsoftware: flexibel genoeg om aan te passen aan uw methodologie, verbetert de samenwerking met zijn teamvriendelijke functies en stimuleert de productiviteit door iedereen op koers te houden.

Profiteer van het gemak van taakbeheer, de duidelijkheid van Kanban-borden en de intelligentie van AI-ondersteunde planning, allemaal binnen één platform.

Klaar om uw projectmanagement opnieuw te definiëren? Waag de sprong en ontdek ClickUp vandaag nog — waar projecten floreren, teams verbinding maken en succes slechts een muisklik verwijderd is.