25 KPI's voor softwareontwikkeling met voorbeelden

Het stellen van doelen gaat onvermijdelijk gepaard met het bijhouden van de voortgang. Dit is een van de belangrijkste verantwoordelijkheden van elke projectmanager, en dat geldt ook voor managers in de softwareontwikkeling.

Projectmanagers gebruiken specifieke KPI's om softwareontwikkelingsprojecten efficiënt te beheren. Ontwikkelingssnelheid, cyclustijd en Lead Time zijn allemaal voorbeelden van KPI's die kunnen worden gebruikt om softwareprojecten bij te houden.

Deze KPI's voor softwareontwikkeling vormen uw toolkit met objectieve gegevens om elke stap in de levenscyclus van softwareontwikkeling bij te houden, knelpunten te identificeren en te werken aan continue verbetering.

Laten we eens kijken hoe softwareontwikkelingsteams het ontwikkelingsproces kunnen optimaliseren met behulp van de 25 belangrijkste KPI's (Key Performance Indicators) voor softwareontwikkeling om de besluitvorming te sturen.

25 KPI-statistieken voor softwareontwikkeling

Er bestaan talloze KPI's die zijn afgestemd op specifieke bedrijfsdoelstellingen en lopende projecten. Hier zijn de 25 belangrijkste die over de hele linie van toepassing zijn om uw ontwikkelteam voor te blijven op de targets.

Laten we ze hieronder eens nader bekijken.

1. Ontwikkelingssnelheid

Meet de prestaties van het softwareontwikkelingsteam aan de hand van de ontwikkelingssnelheid. Deze geeft aan hoeveel werk uw team in totaal kan verzetten tijdens een Sprint (een vaste periode waarin taken moeten worden voltooid).

Gebruik binnen een sprint story points om de inspanning die nodig is om een taak te voltooien te berekenen op een schaal van één tot tien, waarbij één het snelst is en tien het meest ingewikkeld. Door elke sprint en elk story point te meten, kunt u de gemiddelde snelheid van uw ontwikkelteam binnen drie sprints in kaart brengen.

Zonder deze statistieken zal het moeilijk zijn om te plannen, prioriteiten te stellen, middelen toe te wijzen en realistische verwachtingen te scheppen voor toekomstige projecten.

Ontwikkelingssnelheid = Totaal aantal voltooide story points in een Sprint

2. Cyclustijd

Cyclustijd is een DevOps Research and Assessment (DORA)-maatstaf om de tijd te meten die wordt besteed aan het voltooien van een bepaalde taak. Het kwantificeert de prestaties van het team en schat de tijd die nodig is om toekomstige taken af te ronden.

Bij softwareontwikkeling kan cyclustijd bijvoorbeeld verwijzen naar de tijd die nodig is om een bug op te lossen, vanaf het moment dat deze aan een ontwikkelaar wordt toegewezen en de codestabiliteit- en codetests doorloopt, totdat deze is verholpen en goedgekeurd door kwaliteitsborging.

Deze maatstaf helpt bij het beoordelen van de productiviteit van het ontwikkelteam en brengt verbeterpunten in kaart. U kunt de cyclustijd van elke taak vergelijken met de gewenste duur om te analyseren waar het team tekortschiet.

Cyclustijd = Eindtijd – Starttijd

3. Codedekking

Codedekking, ook wel testdekking genoemd, meet het percentage geteste code. Deze DevOps-statistiek meet de softwarekwaliteit voor productie- en testdoeleinden.

Het geeft prioriteit aan testgedreven ontwikkeling (TDD) en identificeert bugs in de code. Hoe hoger de codedekking, hoe kleiner de kans op bugs.

Code coverage = (Aantal door tests uitgevoerde regels code / Totaal aantal regels code) X 100

4. Implementatiefrequentie

Het implementeren van agile methodieken kan het meten van de bedrijfsprestaties bemoeilijken, omdat het hele team gedurende de hele ontwikkelingscyclus agile statistieken moet bijhouden. Wanneer u de prestaties van softwareontwikkelingstools en -processen binnen een dergelijk proces bijhoudt, kunt u vertrouwen op de KPI voor implementatiefrequentie.

Deze KPI bepaalt de snelheid waarmee het implementatieteam code implementeert in verschillende omgevingen, zoals staging, testen en productie. Deze KPI behoort tot de vier DORA-metrics en is onderling gekoppeld aan andere, zoals het percentage mislukte wijzigingen, de Lead Time voor wijzigingen en de gemiddelde hersteltijd.

Deze software-KPI biedt inzicht in de efficiëntie en wendbaarheid van het ontwikkelingsteam, stelt benchmarks vast voor het verbeteren van implementatiepraktijken en draagt bij aan continue verbetering.

Implementatiefrequentie = Totaal aantal implementaties / Tijdsperiode

5. Net Promoter Score

De Net Promoter Score (NPS) meet de klanttevredenheid op een schaal van nul tot tien, waarbij nul de slechtste gebruikerservaring beschrijft en tien de beste.

Mensen die de software een score tussen nul en zes geven, worden 'detractors' genoemd, zeven en acht zijn 'passief', en degenen die een negen of tien geven zijn 'promotors'. Als het nummer van promotors groter is dan het nummer van detractors, presteert de software goed.

Net Promoter Score = (% promotors) – (% detractors)

6. Gemiddelde tijd tussen storingen (MTBF)

Bij het beoordelen van de betrouwbaarheid van software geeft de MTBF-maatstaf de gemiddelde tijd weer tussen twee softwarefouten.

Bij softwareontwikkeling, waar fouten onvermijdelijk zijn, is de MTBF-maatstaf van cruciaal belang voor het beoordelen van softwaretaaken en het ontwikkelen van herstelstrategieën.

Mean Time Between Failures (MTBF) = Totale uptime / Totaal aantal storingen

7. Percentage mislukte wijzigingen

Het meten van softwarekwaliteit is complex vanwege de subjectiviteit ervan. De Change Failure Rate-statistiek geeft inzicht in de softwarekwaliteit door het percentage implementaties te berekenen dat leidt tot een storing in de productieomgeving.

Een laag percentage mislukte wijzigingen duidt op minder bugs en hoge kwaliteit. Een hoog percentage betekent daarentegen meer bugs en dat het team de code moet herzien.

CFR = (Nummer van mislukte wijzigingen / Nummer van wijzigingen) / 100

8. Grootte van pull-aanvragen (PR)

De grootte van een pull-aanvraag is een statistiek voor softwareontwikkeling die het aantal wijzigingen in één pull-aanvraag meet, wat de grootte of reikwijdte van de wijzigingen weergeeft die een ontwikkelaar doorvoert.

Kleine pull-aanvragen zijn gemakkelijker te beoordelen en te verwerken, wat een snellere integratie mogelijk maakt, meer specifieke feedback oplevert en het risico op bugs vermindert. Grote pull-aanvragen daarentegen kosten meer tijd om te begrijpen, te beoordelen en te corrigeren.

9. Defectdetectieratio (DDR)

De DDR-ratio meet het aantal defecten dat vóór de release is gevonden in vergelijking met het aantal defecten dat na de release is gevonden.

Gebruik de DDR-maatstaf om het aantal defecten te beoordelen dat door uw testteam is gemist en door klanten is aangetroffen, wat een negatieve invloed heeft op hun ervaring.

Foutdetectiepercentage = (Aantal gevonden fouten in een fase + Totaal aantal fouten) X 100

10. Code Churn

Code moet vaak worden herzien bij software-upgrades en de introductie van nieuwe functies. De code churn-statistiek meet het aantal keren dat een softwarecode tijdens een bepaalde periode moet worden herzien. Een hogere code churn duidt op meer onderhoud en risico.

DevOps-teams werken bijvoorbeeld doorgaans met een gemiddeld code-churnpercentage van 25%, wat aangeeft dat de code voor 75% efficiënt is.

Code churn rate = Totaal aantal regels code bij aanvang – (Toegevoegde regels + verwijderde regels + gewijzigde regels)/ Totaal aantal regels code X 100

11. Eenvoud van de code

Een eenvoudige code die succesvol wordt uitgevoerd, is beter dan een complexe code die voortdurend moet worden aangepast. De eenvoud van de code kan worden gemeten aan de hand van verschillende statistieken, zoals cyclomatische complexiteit, code-duplicatie, code-churn, enz.

Eenvoudige code betekent dat de code minder tijd kost, minder iteraties vereist en minder bugs bevat.

Er bestaat geen directe formule om de eenvoud van code te meten, zoals bij cyclomatische complexiteit, aangezien het een kwalitatieve in plaats van een kwantitatieve maatstaf is.

12. Cumulatieve werkstroom

Managers van softwareontwikkeling willen vaak weten in welke fase softwareontwikkelingsprojecten zich bevinden. De cumulatieve werkstroom laat via visuele diagrammen zien of een taak is goedgekeurd, in uitvoering is of in de backlog staat.

Verschillende kleuren geven verschillende statussen weer. Bovendien geeft de breedte van de balk de cyclustijd aan. Met deze KPI voor softwareontwikkeling kunt u de status van de softwareontwikkeling beoordelen, knelpunten identificeren en de benodigde inspanning berekenen om backlog-items af te ronden.

13. Bugpercentages

Het bugpercentage geeft het aantal bugs weer dat tijdens het testen van software is vastgesteld. De meeste softwareontwikkelingsteams gebruiken deze maatstaf om bugpercentages tussen projecten, teams en tijdsperioden te vergelijken, benchmarks vast te stellen en realistische doelen te stellen om het aantal bugs te verminderen.

U kunt deze vanuit twee invalshoeken bekijken: het totale aantal gedetecteerde bugs en de ernst van de geïdentificeerde bugs.

Bugpercentage = (Aantal gedetecteerde bugs / Totaal aantal regels code) X 100

14. Sprint Burndown

Meet het totale aantal taken dat binnen een Sprint is uitgevoerd met de Sprint burndown-statistiek. Dit is een van de belangrijkste KPI's voor software-engineering die bepalen hoeveel werk er tijdens sprints is verricht. Pas de prestaties van het team bij als de resultaten niet aan de verwachtingen voldoen.

Bedrijven gebruiken vaak sprint-burndown-grafieken en meten de tijd en de hoeveelheid werk dat nog moet worden voltooid in story points om te controleren of er afwijkingen zijn ten opzichte van de ideale voortgang.

15. Release-burndown

De KPI-maatstaf 'release burndown' meet de voortgang van de productrelease en voorspelt hoeveel sprints er nodig zijn om een versie te voltooien op basis van eerdere sprints.

Gebruik een release-burndown-grafiek om te beoordelen of de werkzaamheden op schema liggen of achterlopen, en om de voortgang van het project aan de belanghebbenden te laten zien.

16. Efficiëntie van de werkstroom

De KPI 'werkstroom-efficiëntie' houdt de verhouding tussen de totale en de actieve tijd bij om inzicht te geven in de stilstandperiode en de werkstroom te optimaliseren.

Werkstroom-efficiëntie = (Tijd die waarde toevoegt / Lead Time) X 100

Tijd die waarde toevoegt = Tijd besteed aan activiteiten die direct bijdragen aan de behoeften van de klant, zoals broncode/testen.

Totale Lead Time = De tijd vanaf het moment dat een item in het Kanban-systeem komt totdat het aan de klant wordt geleverd.

17. Gemiddelde reparatietijd (MTTR)

De gemiddelde reparatietijd verwijst naar de totale tijd die een systeem nodig heeft om een probleem of storing te verhelpen. Dit omvat de reparatie- en testtijd, inclusief alle tijd die nodig is totdat de software weer volledig functioneel is.

Een hoge MTTR in softwareontwikkelingsprojecten kan leiden tot ongeplande downtime.

De MTTR evalueert de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van uw systemen en apparatuur en brengt verbeterpunten en trends in storingen in kaart, zodat uw softwareontwikkelaars de onderhoudsstrategieën kunnen optimaliseren.

MTTR = Totale onderhoudstijd / Aantal reparaties

18. Wachttijd

Wachttijd is de verwerkingstijd vanaf het moment dat een ticket wordt aangemaakt tot het moment dat het is opgelost. Het verwijst naar de periode waarin het ticket nog in de wachtrij staat en niet is behandeld of opgelost.

Lange wachttijden kunnen worden veroorzaakt door een tekort aan QA-specialisten, slechte interne communicatie of onvoldoende tools en ondersteuning. Deze KPI laat zien hoe geoptimaliseerd de pijplijn is; hoe lager de waarde, hoe beter.

19. Percentage voltooide scope

Hoe sneller het afhandelen van tickets verloopt, hoe positiever dit is voor de efficiëntie van het softwareontwikkelingsteam. Het voltooiingspercentage van de scope is een statistiek die het totale aantal tickets weergeeft dat binnen een Sprint is voltooid.

Een laag voltooiingspercentage duidt op niet-geoptimaliseerde processen, onrealistische doelstellingen of te weinig personeel.

20. Toegevoegde scope

De toegevoegde scope is een cruciale maatstaf voor alle managers in de softwareontwikkeling, aangezien deze het totale aantal story points weergeeft dat na de start van de Sprint is toegevoegd.

Een hoog percentage toegevoegde scope duidt op een gebrek aan planning om de uitdagingen die voor ons liggen in kaart te brengen. Het verstoort de Sprint-planning door de mogelijkheid om nieuw werk uit te voeren te beperken.

Om de toegevoegde scope te verkleinen, schrapt u functies die meer tijd vergen dan uw team kan besteden. U kunt ook een onderhoudsprognose opstellen waarin de tijd en inspanning worden aangegeven die nodig zijn om de functie op de lange termijn draaiende te houden.

21. Lead Time

De Lead Time meet de totale tijd die een taak in beslag neemt, van aanvraag tot voltooiing. In tegenstelling tot de cyclustijd voor softwareontwikkelingsteams houdt deze ook rekening met de wachttijd, goedkeuringen en beoordelingen die nodig zijn voordat de taak is voltooid.

Een kortere Lead Time duidt op een snellere time-to-market, grotere flexibiliteit en efficiënt gebruik van middelen. Samen dragen deze factoren bij aan een hogere klanttevredenheid.

Lead Time = tijdstip van implementatie – tijdstip van toewijzing

22. Verspilde inspanning

De KPI voor verspilde inspanningen meet de tijd en middelen die worden besteed aan taken die niet bijdragen aan het uiteindelijke project of de bedrijfsdoelstellingen.

Als het team bijvoorbeeld aan een softwarefunctie heeft gewerkt die na twee weken als irrelevant werd beschouwd, zou de verspilde inspanning gelijk staan aan het bedrag dat aan alle ontwikkelaars is betaald voor hun werk in die twee weken.

Om de productiviteit te verhogen en de time-to-market te verkorten, moet u KPI's voor softwareontwikkeling meten, zoals verspilde inspanningen, en manieren vinden om deze te verminderen voor een succesvol project.

Verspilde inspanning = (Totale verspilde inspanning / Totale inspanning) X 100

23. Onderbrekingen

De onderbrekingsstatistieken meten het totale aantal onderbroken taken binnen een bepaalde periode. U kunt ook het totale aantal onderbrekingen binnen een taak meten om een duidelijker beeld te krijgen.

Onderbrekingen hebben een directe invloed op de prestaties en moeten worden gemeten om binnen realistische tijdlijnen te blijven. Voorbeelden van onderbrekingen zijn technische problemen, systeemstoringen, persoonlijke onderbrekingen of onderbrekingen als gevolg van het niet beschikbaar zijn van middelen.

Onderbrekingspercentage = (Totaal aantal onderbrekingen / Totaal aantal gewerkte uren) X 100

24. Werving en inwerkperiode

U hebt voldoende middelen nodig om uw softwareontwikkelingscyclus uit te voeren. Het samenstellen van een team van bekwame ontwikkelaars kost soms tijd, wat de noodzaak onderstreept om realistische verwachtingen te stellen ten aanzien van de voltooiing van taken.

De wervingstijd is de periode vanaf het moment dat de kandidaat solliciteert tot het moment dat hij of zij de baan accepteert. Houd hierbij rekening met de inwerktijd, dat wil zeggen de tijd tussen het moment dat de kandidaat voor een rol wordt aangenomen en het moment dat hij of zij volledig in staat is tot productiviteit in die rol.

Houd rekening met beide indicatoren bij het inschatten van de levenscyclus van de softwareontwikkeling.

Belanghebbenden vragen vaak om een geschatte opleverdatum voor het voltooien van de software, en deze KPI helpt afdelingen uit verschillende functies bij het plannen van hun werk.

De leverdatum kan veranderen naarmate de voortgang van het project vordert en kan worden aangepast wanneer er wijzigingen optreden.

Uitdagingen bij het implementeren van KPI's voor softwareontwikkeling en tips om deze te overwinnen

De juiste KPI's kiezen

Bij de instelling van KPI's voor softwareontwikkeling kan het een uitdaging zijn om te bepalen welke het meest relevant zijn voor uw project. Hoe kiest u de belangrijkste prestatie-indicatoren uit de verschillende opties?

We raden aan om te beginnen met de organisatiedoelen en KPI's die de strategische initiatieven ondersteunen. Belangrijke gebieden waarop softwareontwikkeling een aanzienlijke impact kan hebben, zijn bijvoorbeeld het verbeteren van de productkwaliteit, het verhogen van de klanttevredenheid en het verkorten van de time-to-market.

De bijbehorende KPI's die waarde toevoegen zijn onder meer codedekking, cyclustijd, codekwaliteit, MTTR voor het verbeteren van de productkwaliteit, NPS voor klanttevredenheid en implementatiefrequentie voor marktintroductie.

Verzamel input van engineers, testers, ontwikkelaars, projectmanagers en productontwikkelaars om er een gezamenlijke inspanning van te maken en de kans op een succesvolle implementatie te vergroten.

KPI's regelmatig bijstellen en bijhouden

KPI's zijn niet statisch; ze moeten regelmatig worden aangepast aan veranderende vereisten en bedrijfsdoelstellingen. U kunt ze bijhouden in spreadsheets, maar dit biedt beperkte schaalbaarheid vanwege versiebeheer, het ontbreken van geautomatiseerde gegevenswijzigingen en op rollen gebaseerde toegang.

U hebt software of een sjabloon nodig om uw KPI's voor softwareontwikkeling bij te houden en aan te passen, zodat het project succesvol kan worden voltooid.

Gebrek aan afstemming binnen teams

Stel je een scenario voor waarin het ontwikkelteam de NPS-score meet en prioriteit geeft, maar vergeet deze door te geven aan het ondersteuningsteam. Zonder deze afstemming kan het ondersteuningsteam snelheid boven klantervaring stellen, wat de bedrijfsdoelstelling ondermijnt.

Naast het meten van de relevante KPI-statistieken, moet u deze ook communiceren met de relevante teamleden, zodat zij het belang ervan begrijpen en zien hoe deze aansluit bij de bedrijfsdoelen.

Hoe zorgt u ervoor dat iedereen op één lijn zit wat betreft de KPI's en in staat is om bij te dragen aan het behalen ervan, zonder gebruik te maken van een gemeenschappelijk dashboard of software?

Kwaliteit en nauwkeurigheid van gegevens

Het bijhouden van gegevens in spreadsheets heeft verschillende nadelen, waaronder dubbele invoer, fouten bij het handmatig invoeren van gegevens en verouderde informatie, wat tot verkeerde beslissingen kan leiden.

In veel bedrijven ontstaan datasilo's, waarbij elke afdeling geïsoleerd werkt met zijn eigen data en methodologieën.

Het cyberbeveiligingsteam binnen de organisatie kan bijvoorbeeld met verschillende databronnen werken. Het ontwikkelingsteam kan daarentegen andere methodologieën hanteren, terwijl deze teams een gemeenschappelijk doel hebben: het verminderen van softwarekwetsbaarheden die vatbaar zijn voor cyberaanvallen.

Het resultaat is een gefragmenteerd landschap zonder één enkele bron van waarheid. Organisaties mogen het belang van datakwaliteit en actualiteit voor een gedegen besluitvorming niet onderschatten, vooral wanneer multifunctionele teams samenwerken aan een gemeenschappelijk doel. Het is essentieel om één enkele bron van waarheid te hebben, waarbij alle teams toegang hebben tot dezelfde gecentraliseerde gegevens.

Ontdek ClickUp-dashboards

Downloaden van dit sjabloon

De invloed van kwaliteitsborging op KPI's voor softwareontwikkeling

Kwaliteitsborging moet centraal staan bij het meten van statistieken voor softwareontwikkeling, van het opsporen van fouten in de veiligheid tot het testen van de software om bugs op te sporen.

Een gestructureerd en betrouwbaar testproces zorgt ervoor dat het ontwikkelingsteam alle bugs en problemen oplost voordat de klant uw product/software gebruikt.

Bovendien vermindert het leveren van optimale kwaliteit de tijd die nodig is voor het herwerken van code en verlaagt het het aantal bugs en het percentage niet-gede detecteerde fouten. Daarom raden wij aan om de kwaliteitsborging te optimaliseren voor snelle en soepele softwareontwikkelingsprocessen.

Meet KPI's voor softwareontwikkeling om uw kansen op een succesvol project te maximaliseren

Softwareontwikkeling is een iteratief proces dat regelmatige monitoring en aanpassingen vereist om het succes van het project te garanderen. Het vaststellen van KPI's voor softwareontwikkeling zorgt ervoor dat iedereen verantwoordelijkheid neemt en dat de inspanningen op het gebied van softwareontwikkeling gericht blijven op de bedrijfsdoelstellingen.

Ze fungeren als leidraad voor softwareontwikkelingsteams, meten de dagelijkse voortgang en helpen het management en de leidinggevenden om het grotere geheel beter te begrijpen.

Integreer de projectmanagementsoftware van ClickUp met het softwareontwikkelingsproces om de voortgang te meten, KPI's bij te houden, deze waar nodig aan te passen en uw ontwikkelingsproces te optimaliseren.

