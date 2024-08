Cyclustijd berekenen om producten op tijd te leveren

Een gemiddelde auto heeft ongeveer 30.000 onderdelen. Zelfs een schijnbaar eenvoudige vulpen heeft ongeveer 25 verschillende onderdelen. De productie van sommige van deze onderdelen kan enkele minuten duren, terwijl andere dagen in beslag nemen.

In de productie gebruiken organisaties verschillende maatstaven om de productiecyclus nauwkeurig te plannen en elk onderdeel precies op tijd te krijgen. Een van de belangrijkste meetgegevens is cyclustijd.

Deze metriek, waarvan bekend is dat hij afkomstig is uit lean manufacturing, is nu populair geworden in de product- en dienstenindustrie. Laten we eens kijken waarom en hoe u ze kunt gebruiken om uw productie-efficiëntie te verbeteren.

Wat is cyclustijd?

Cyclustijd verwijst naar de werkelijke duur van de reis van een item vanaf het begin van het productieproces tot voltooien. Het is belangrijk om hier aan te tonen dat dit een meting van de werkelijke tijd is, gebaseerd op prestaties uit het verleden en niet op voorspellingen/voorspellingen voor de toekomst.

Laten we een paar voorbeelden bekijken. Als je pennen produceert, is dit de tijd vanaf het moment dat je de PPC-korrels in de spuitgietvorm plaatst tot het moment dat je de assemblage van één pen hebt Voltooid.

Als je brood maakt, is dit het moment waarop je het deeg begint te kneden en het brood uit de oven haalt. Als je t-shirts maakt, is het de tijd tussen het snijden van het materiaal en het klaarmaken van de verpakking voor verzending.

Als dit je herinnert aan andere tijdgerelateerde statistieken, dan is hier alles wat je moet weten over cyclustijd vs. lead time .

Cyclustijd en de levenscyclus van softwareontwikkeling

Hoewel de cyclustijd oorspronkelijk uit de productie komt, is het een kritieke metriek geworden voor het berekenen van de snelheid, productiviteit en efficiëntie van softwareontwikkeling.

Maar laten we het eerst definiëren. Bij softwareontwikkeling is dit de tijd vanaf het moment dat een team begint te werken aan een functie totdat deze in productie wordt genomen. Project teams gebruiken cyclustijd op verschillende manieren.

Leveringsprojecties : Voorspellen hoe lang het duurt voordat een functie Voltooid is

: Voorspellen hoe lang het duurt voordat een functie Voltooid is Sprint planning : Taken/functies zo plannen dat ze goed werken binnen de Sprint

: Taken/functies zo plannen dat ze goed werken binnen de Sprint Continu verbeteren : Neem feedbackloops op in het ontwikkelproces om de kwaliteit te verbeteren

: Neem feedbackloops op in het ontwikkelproces om de kwaliteit te verbeteren Reviews: Cyclustijd helpt managers bij het meten van individuele en team productiviteit

Cyclustijd in agile projectmanagement

Agile softwareontwikkeling is verwant aan lean manufacturing, in die zin dat het zich richt op just-in-time planning, procesoptimalisatie, voortdurende verbetering en het elimineren van verspilling.

Daarom is cyclustijd binnen softwareontwikkeling een sleutel in het berekenen van lead time, het verbeteren van de efficiëntie en snelheid van levering. Het is belangrijk bij het ondersteunen van het agile ontwikkelingsprincipe om vaak werkende software op te leveren.

Dit is vooral van toepassing bij het testen van software, waar het bijhouden van cyclustijden een versterkende rol kan spelen bij de snelheid waarmee u software uitrolt.

De rol en voordelen van cyclustijd

Zoals lead time cyclustijd is een tijd/snelheidsgerelateerde metriek die organisaties voor verschillende doeleinden gebruiken. Hier wordt uitgelegd hoe uw organisatie/project er in elk geval baat bij heeft.

Minder cyclustijd, meer efficiëntie

Een kortere cyclustijd heeft een directe impact op de efficiëntie van het proces. Elke efficiëntiewinst stelt het team in staat om meer verzoeken van klanten te behandelen of problemen sneller op te lossen, wat leidt tot een productievere cyclus van ontwikkeling.

Een voorbeeld: een team dat de integratie- en testfasen van de code verfijnt om de cyclustijd terug te brengen van twee weken naar één week, kan het aantal functies dat het in hetzelfde tijdsbestek aflevert verdubbelen.

Snellere cycli leiden tot hogere kwaliteit

Mensen gaan ervan uit dat snel te doen werk - meestal gezien als haast of haast - de kwaliteit van de output beïnvloedt. In scrum projectmanagement kan het tegenovergestelde waar zijn.

Kortere cyclustijden stimuleren vaker testen en iteraties, wat leidt tot software van hogere kwaliteit. Snelle feedbacklussen verkleinen de kans dat significante defecten de productie bereiken.

Cyclustijden berekenen creëert voorspelbaarheid

Als u weet hoeveel tijd een Taak in beslag neemt, kunt u een beter abonnement afsluiten. U kunt de tijdlijnen voor levering nauwkeuriger voorspellen en de verwachtingen van belanghebbenden beter managen.

Als u bijvoorbeeld weet dat uw gemiddelde cyclustijd voor het leveren van een nieuwe functie drie weken is, kunt u releases betrouwbaar plannen. Deze voorspelbaarheid bouwt vertrouwen op bij alle belanghebbenden.

Berekeningen van cyclustijden zorgen voor aanpassingsvermogen

Om wendbaar te zijn, moet u reageren op veranderingen en voldoen aan de vraag van de klant. Uw cyclustijd is een directe indicator van hoe snel u kunt reageren. Met industriebenchmarking kunt u het concurrentievoordeel van uw bedrijf redelijk meten aan de hand van cyclustijden.

Cyclustijd weerspiegelt continue verbeteringsinspanningen

Het bewaken van uw cyclustijd bevordert een cultuur van voortdurende verbetering binnen het ontwikkelingsteam en helpt hen consequent inefficiënties en gebieden voor verbetering te identificeren.

Een team kan bijvoorbeeld ontdekken dat code review een knelpunt is en pair programming toepassen om dit aan te pakken, waardoor het algehele proces verbetert en de cyclustijd afneemt.

Kortere cycli = tevreden klanten

Elke klant is blij als hij sneller kan produceren. Kortere cyclustijden verbeteren dus direct de klanttevredenheid.

Overweeg een scenario waarin een softwareteam de cyclustijd voor nieuwe functieaanvragen verkort van een maand naar twee weken. Klanten profiteren van snellere updates, wat een directe impact kan hebben op het resultaat.

Al het bovenstaande = blije teams

Cyclustijden zijn een kritische indicator voor individuele en teamprestaties. Efficiënte cyclustijden zorgen ervoor dat de leden van het team zich voldaan en gewaardeerd voelen. Vergaderingen van klanten stimuleren het moreel van teams.

Voortdurende verbetering versnelt hun persoonlijke leercurve en geeft hen een gevoel van trots op hun werk. In het algemeen kunnen trends in cyclustijden vaak een maatstaf zijn voor de voortgang van een team.

Nu je deze voordelen kent, hoe kun je ze benutten? Laten we eens kijken.

Hoe cyclustijd berekenen?

Cyclustijd is gewoon de tijd die je nodig hebt om een Taak te voltooien vanaf het moment dat je eraan begonnen bent. Daarom is de formule voor cyclustijd vrij eenvoudig.

Cyclus tijd formule voor individuele items

Cyclustijd = eindtijd - starttijd

De bovenstaande formule kan het beste worden toegepast op individuele items van werk. Van het kneden van brooddeeg tot het coderen van een enkele functie. Als je om 12.30 uur bent begonnen en om 230 uur klaar bent, is je cyclustijd voor die taak twee uur.

Cyclus tijd formule voor batches

In de meeste gevallen is de cyclustijd voor een deel van het proces, zoals het kneden van deeg of het coderen, op zich niet zo waardevol. Een projectmanager is beter af met de cyclustijd van ontwikkeling tot implementatie.

Deze verzameling van taken wordt een batch genoemd en wordt gemeten als de cyclustijd van een batch.

Batch cyclustijd = Netto cyclustijd/Aantal geproduceerde eenheden

Hier is de netto cyclustijd de som van de cyclustijden voor alle Taken in de batch. Het wordt meestal gemeten in uren, dagen of weken, afhankelijk van de omvang en schaal van de projecten. In de productie wordt dit ook nettoproductietijd genoemd.

Het aantal geproduceerde eenheden is de telling van alle werk items (bijv. functies, bug fixes, user stories) die ze Voltooid hebben in dat tijdsbestek.

Als dat heel eenvoudig lijkt, denk dan nog eens na. Cyclustijd, vooral batch cyclustijd, is een verzameling van meerdere bewegende delen, elk met zijn eigen complexiteit. Een kleine verkeerde stap kan de berekeningen scheef trekken, waardoor verschillende uitdagingen ontstaan.

Gevolgen van het verkeerd berekenen van cyclustijd

Enkele van de meest voorkomende gevolgen van het verkeerd berekenen van cyclustijden zijn:

Onnauwkeurige tijdlijnen voor projecten: Het overschatten van de cyclustijd kan resulteren in inefficiënt gebruik van middelen en vertraagde oplevering, terwijl het onderschatten leidt tot agressieve deadlines, stressvolle situaties, ontevredenheid bij teams en verminderde kwaliteit.

Slechte toewijzing van middelen: Teams kunnen te veel of te weinig middelen toewijzen op basis van verkeerd berekende cyclustijden, waardoor knelpunten ontstaan of middelen onderbenut blijven.

Ontevredenheid van de klant: Klanten verwachten een tijdige levering van producten en updates. Vanuit het perspectief van de klant kunnen verkeerd berekende cyclustijden onbetrouwbaar lijken, wat kan leiden tot verlies van vertrouwen, negatieve beoordelingen en, uiteindelijk, verlies van business.

Financiële verliezen: Het onderschatten van cyclustijden kan leiden tot vertragingen of kostenoverschrijdingen. Overschatting kan resulteren in verspilde middelen, onnodige kosten en gemiste marktkansen.

Stressvolle ervaring: Alle belanghebbenden, inclusief klanten, partners en werknemers, kunnen te maken krijgen met onnodige stress als gevolg van onrealistische verwachtingen op basis van verkeerd berekende cyclustijden. Het risico op burn-out is ook hoog.

Dit kan uiteindelijk leiden tot verloop, wat extra kosten met zich meebrengt voor het aannemen, inwerken en opleiden van nieuw talent, om nog maar te zwijgen van het verlies aan institutionele kennis.

Voorbeelden van cyclustijdberekeningen

Om er zeker van te zijn dat u de cyclustijden niet verkeerd berekent, moet u begrijpen hoe u het goed doet. Hier zijn enkele voorbeelden van berekeningen van cyclustijden met bovenstaande formule.

Softwarefunctie ontwikkeling cyclustijd

Een softwareontwikkelaar doet 3 uur over het oplossen van een bug. De gemiddelde tijd die nodig is voor al hun bugfixes is hun individuele cyclustijd voor bugfixing.

Als team voltooien en lanceren jullie acht functies in een maand met 22 werkdagen. Jullie cyclustijd is:

Cyclustijd = 22 dagen/8 functies = 2,75 dagen per functie

Productieveenheid

Een autoassemblagefabriek produceert 300 auto's in een maand. Als de totale productietijd vanaf het begin van de assemblage van de eerste auto tot het voltooien van de 300e auto 9.000 uur is:

Cyclustijd = 9000 uur/300 auto's = 30 uur per auto

Een handelsplatform

Een e-commerce platform verwerkt en verzendt 1000 bestellingen in een week en werkt 24×7 uur. De cyclustijd is dan:

Cyclustijd = 7 dagen x 24 uur/1000 bestellingen = 0,168 uur per bestelling, ofwel ongeveer 10 minuten

Nu je weet hoe je cyclustijd berekent, lees je hier hoe je deze kunt gebruiken in je dagelijkse projectmanagement.

Cyclustijd gebruiken om doelen en leveringen van projecten te bereiken en te meten

Het meten, registreren en optimaliseren van cyclustijden is een van de meest transformationele aspecten van projectmanagement. Zoals we hierboven hebben gezien, kan het van invloed zijn op verschillende statistieken, van het moraal van het team tot het resultaat voor de klant.

Om ervoor te zorgen dat u cyclustijden consistent bijhoudt en verbetert, begint u met het gebruik van speciaal ontworpen software voor projectmanagement zoals ClickUp. Laten we eens kijken hoe.

1. Cyclustijd meten

Stel eerst systemen in om cyclustijden te meten. Meestal is deze informatie beschikbaar op urenregistraties, maar de meeste softwareteams vullen urenregistraties uiteindelijk lukraak in.

Om cyclustijden nauwkeurig bij te houden, kunt u het volgende proberen ClickUp's tijdsregistratie functies waarmee elk teamlid een timer kan starten/stoppen of handmatig tijd kan invoeren. Teams kunnen de tijd bijhouden voor elke taak/subtaak. En wat is er nog meer? Meerdere teamleden kunnen ook tijd bijhouden voor dezelfde taak.

efficiënt tijd bijhouden met ClickUp_

2. Cyclustijden analyseren

Zodra u de tijd van elke Taak hebt vastgelegd, kunt u beginnen met het analyseren van trends. De ClickUp Dashboard is een geweldige plek om alle inzichten die u nodig hebt op één plek te verzamelen.

Verbeter het abonnement en de prestaties van uw team met het ClickUp Sprint Dashboard, inclusief sprint snelheid, burn up, burn down, doorlooptijd, cyclustijd en cumulatieve grafieken van de cyclustijd

Gebruik deze inzichten van ClickUp's software voor agile projectmanagement om strategische beslissingen te nemen, zoals het opnieuw toewijzen van middelen of het wijzigen van werkstromen, om cyclustijden te optimaliseren en te verbeteren projectresultaten en prestaties.

3. Identificeer productiviteitskillers

Het resultaat van je cyclustijdanalyse is het identificeren van productiviteitskillers. Enkele van de meest voorkomende waar je naar moet zoeken zijn de volgende.

Knelpunten

Er is sprake van een knelpunt wanneer een bepaalde fase in het proces de werkstroom vertraagt, waardoor vertragingen ontstaan en de cyclustijden toenemen. Dit kan vermeden worden door:

Cyclustijden te meten voor elk afzonderlijk item in uw batch

Het evalueren van items die te veel tijd in beslag nemen

Gerichte verbeteringen door te voeren om deze blokkades op te heffen, zoals het opnieuw toewijzen van middelen of het stroomlijnen van de werkstroom

Wachttijden en vertragingen

Stel dat uw individuele cyclustijden bij elkaar opgeteld 20 uur zijn, maar dat uw batch cyclustijd voor hetzelfde proces 80 uur is. Dit betekent dat er ergens wachttijd is.

Gebruik ClickUp Gantt grafieken om de gaten te zien tussen het einde van de ene cyclus en het begin van de volgende in dezelfde batch. Begrijp de inefficiënties voor betere resourceplanning over taken en projecten heen.

Oververwerking

Er is sprake van oververwerking als je meer werk stopt in een product of dienst dan vereist is door de client of nodig is voor het project. Dit kan leiden tot slechte projectmanagement Tijdmanagement .

De beste manier om overprocessing te voorkomen is om cyclustijden te vergelijken met andere projecten/industrienormen. Als het te lang duurt om iets op te leveren, ga dan na waarom.

Als je niet zeker weet waar je moet beginnen, probeer dan een paar sjablonen voor tijdmanagement . Pas ze toe op verschillende projecten om gegevens te verzamelen voor benchmarking.

4. Processen verbeteren

Verbeter uw processen op basis van nauwkeurige berekeningen en inzichten om cyclustijden te verkorten.

Automatiseer processen die niet handmatig Voltooid hoeven te worden. ClickUp Automatiseringen heeft 100+ sjablonen voor projectmanagement.

ClickUp Automatiseringen voor efficiënter projectbeheer

Maak hand-offs eenvoudiger met ClickUp-taaken, subtaken en checklists. Schrijf uitgebreide gebruikersverhalen in taakbeschrijvingen en gebruik de checklists voor acceptatiecriteria.

Stroomlijn productdocumentatie met ClickUp Brain. Gebruik AI om te helpen bij het schrijven van documentatie of bij het proeflezen, bewerken en samenvatten van uw werk.

Lever projecten elke keer op tijd af met ClickUp

Of u nu een onafhankelijke interieurontwerper bent of een projectmanager in een grote softwareontwikkelingsorganisatie, cyclustijd is uw belangrijkste maatstaf voor productiviteit en efficiëntie.

Als fabrikant of service provider helpt het u te begrijpen hoe lang een Taak duurt. Op zijn minst kun je cyclustijden gebruiken om de levertijd voor je klanten te voorspellen. Op zijn hoogst kun je eenvoudige winstberekeningen maken om te zien of je bedrijf zichzelf op dit tempo kan handhaven.

Cyclustijden kunnen worden gebruikt om complexe assemblagelijnen te optimaliseren, te voldoen aan persoonlijke ontwikkelingsbehoeften, de juiste prijsstrategie te bedenken of de budgettering te verbeteren.

Cyclustijden opnemen in uw projecten is een krachtige strategie om een hogere productiviteit en efficiëntie te ontsluiten. Het versnelt levertijden en verbetert de algehele kwaliteit van de output.

ClickUp maakt het buitengewoon eenvoudig om cyclustijdberekeningen op te nemen in uw projectworkflows. Overtuig uzelf. Probeer ClickUp vandaag gratis uit !

Veelgestelde vragen over cyclustijd

1. Wat is de formule voor cyclustijd?

De formule voor cyclustijd voor afzonderlijke items van het werk is als volgt:

Cyclustijd = eindtijd - starttijd

Cyclustijd formule voor batches, d.w.z. verzamelingen van werkitems die een taak/levering voltooien is als volgt.

Cyclustijd van een batch = Netto cyclustijd/aantal geproduceerde eenheden

2. Hoe bereken ik de cyclus van mijn periode?

Bepaal de start- en einddatum: Bepaal de startdatum van het project en de verwachte of werkelijke einddatum.

Bereken de duur: Door de startdatum van de einddatum af te trekken.

Als je een abonnement hebt en geen einddatum, kun je de duur schatten op basis van vergelijkbare projecten uit het verleden.

Periode cyclus = Einddatum project - Startdatum project

3. Hoe bereken je de cyclustijd van een machine?

Identificeer het begin- en eindpunt van de bewerking die je meet

Meet de totale productietijd, inclusief werkelijke bewerkingstijd, laad- en lostijd, inspectietijd en eventuele inactieve tijd tussen bewerkingen

Het aantal geproduceerde eenheden tellen

Bereken de cyclustijd met de formule: Cyclustijd machine = Totale productietijd / Totaal aantal geproduceerde eenheden

Bijvoorbeeld: als een machine er 120 minuten over doet om 60 eenheden te produceren, dan is de cyclustijd 120/60 = 2 minuten per eenheid.

Dit betekent dat de machine gemiddeld 2 minuten nodig heeft om één cyclus te voltooien en één eenheid te produceren.