Meer dan 15 KPI's en statistieken voor productbeheer om bij te houden

Nummer vertellen verhalen. En in productmanagementstrategieën leiden die verhalen tot beslissingen waarmee miljarden gemoeid zijn.

Maar hier is het punt: de meeste productteams verdrinken in gegevens zonder te weten welke statistieken ertoe doen.

De uitdaging? Het signaal door de ruis heen vinden. Veel teams hebben moeite om te bepalen welke KPI's echt belangrijk zijn voor hun producten.

In het dagelijkse werk van een productmanager gaat het bij het bijhouden van de juiste product-OKR's namelijk niet alleen om het verzamelen van nummers, maar ook om het meten van wat echt verschil maakt.

In deze blogpost vindt u meer dan 15 essentiële KPI's die u kunnen helpen groeikansen te signaleren, problemen vroegtijdig op te sporen en slimmere productbeslissingen te nemen.

Wat zijn KPI's voor productbeheer?

Productmanagementframeworks en KPI's helpen u te meten wat belangrijk is, van gebruikersbetrokkenheid tot impact op de omzet.

Beschouw KPI's als de gezondheidsindicatoren van uw product. Net zoals een arts de vitale functies controleert, houdt u deze statistieken bij om problemen vroegtijdig op te sporen en slimme beslissingen te nemen over de toekomst van uw product. Deze metingen sturen uw productdoelen en houden teams gefocust op echte resultaten.

Product-KPI's vallen doorgaans in vier sleutelcategorieën:

Omzetstatistieken: Houd de financiële gezondheid van uw product bij met statistieken zoals omzetgroei en winstmarges.

Klantinzichten: houd de tevredenheid en loyaliteit van gebruikers bij met behulp van statistieken zoals de Net Promoter Score (NPS) en retentiepercentages.

Procesefficiëntie: Controleer hoe goed uw ontwikkelingsmachine presteert door cyclustijden en de snelheid waarmee bugs worden opgelost te meten met een Controleer hoe goed uw ontwikkelingsmachine presteert door cyclustijden en de snelheid waarmee bugs worden opgelost te meten met een dashboard voor productbeheer

Productprestaties: bekijk hoe gebruikers omgaan met functies en meet de algehele kwaliteit aan de hand van acceptatiegraad en defecttracking.

Veel teams worden geconfronteerd met veelvoorkomende uitdagingen op het gebied van productbeheer, zoals het meten van te veel statistieken of het focussen op ijdelheidcijfers die er goed uitzien, maar geen groei van het bedrijf stimuleren.

🧠 Leuk weetje: Key Performance Indicators (KPI's) zijn in de 20e eeuw bedacht door Frederick Taylor, die gegevens gebruikte om bij te houden in hoeverre bedrijven hun doelstellingen haalden. Hij deed dit om fabrieken en andere bedrijven beter te laten werk en meer te laten produceren.

Belangrijke KPI's voor productbeheer om bij te houden

De meest succesvolle productmanagers baseren hun strategieën op harde gegevens met behulp van productmanagementtools, niet op intuïtie.

Hier volgt een diepgaande analyse van de essentiële KPI's voor productbeheer om u te helpen de prestaties van uw product te meten en te verbeteren.

KPI's voor bedrijfsprestaties

De financiële gezondheid van uw product moet voortdurend worden gecontroleerd. Deze KPI's voor bedrijfsprestaties geven u een voltooid beeld.

Deze statistieken zijn essentieel voor het productbeheerproces. Ze bieden inzicht in de financiële gezondheid van een product door inkomstenstromen en winstmarges te analyseren, waardoor bedrijven de prestaties kunnen bijhouden en weloverwogen beslissingen kunnen nemen.

Hier volgt een overzicht van de sleutel-omzetstatistieken die onder deze categorie vallen:

1. Bruto-omzet

Dit is de totale inkomsten die uw product genereert uit verkopen, vóór aftrek van kosten. Het toont de winstgevendheid van uw product en is vaak het uitgangspunt voor het analyseren van financiële prestaties.

📌 voorbeeld: als u 1.000 eenheden verkoopt voor $ 50 per stuk, is uw bruto-omzet $ 50.000.

2. Netto-omzet

Dit is wat er overblijft na aftrek van bedrijfskosten, zoals terugbetalingen, kortingen of retourzendingen, van de bruto-omzet. De netto-omzet geeft een duidelijker beeld van wat u na correcties verdient.

📌 voorbeeld: als uw bruto-omzet $ 50.000 is en uw bedrijfskosten $ 10.000, dan is uw netto-omzet $ 40.000.

3. Brutomarge

Het percentage van de omzet dat overblijft na aftrek van de directe productiekosten van uw product.

De formule voor het berekenen van de brutomarge:

Brutomarge % = (bruto-omzet − productiekosten/bruto-omzet) x 100

Het geeft weer hoe efficiënt u de productiekosten beheert in verhouding tot de omzet.

💡Pro-tip: Om uw brutomarge te verbeteren, onderhandel over betere leveranciersovereenkomsten, optimaliseer de productie en elimineer verspilling. Pas indien mogelijk de prijzen aan op basis van de waargenomen waarde in plaats van alleen de kosten – premium merken doen dit altijd!

4. Nettomarge

Het percentage van de omzet vertegenwoordigt de werkelijke winst na aftrek van alle kosten, inclusief belastingen en overheadkosten.

De formule voor het berekenen van de nettomarge:

Nettomarge % = (netto-omzet/bruto-omzet) × 100

Het is de ultieme maatstaf voor winstgevendheid, die laat zien hoeveel van uw omzet in winst wordt omgezet.

📖 Lees ook: Productstrategiesjablonen voor productteams

KPI's voor omzet en groei

KPI's voor omzet en groei zijn sleutelprestatie-indicatoren die de financiële ontwikkeling van uw product bijhouden.

Deze statistieken helpen u inzicht te krijgen in uw inkomstenstroom, de waarde die elke klant oplevert en hoeveel omzet u per gebruiker genereert. Laten we elk van deze sleutelstatistieken eens nader bekijken aan de hand van voorbeelden:

5. Maandelijks terugkerende omzet (MRR)

Maandelijkse terugkerende inkomsten (MRR) meten de voorspelbare inkomsten die u elke maand kunt verwachten van uw klanten met een abonnement.

Het is een cruciale maatstaf voor bedrijven met een abonnement, omdat het helpt bij het voorspellen van toekomstige inkomsten en financiële stabiliteit.

📌 voorbeeld: als u 100 klanten heeft die elk een maandelijks abonnement van $ 50 hebben, is uw MRR 100 × 50 = $ 5.000. Dit betekent dat u elke maand $ 5.000 aan inkomsten uit deze klanten kunt verwachten.

6. Customer Lifetime Value (CLV)

Customer Lifetime Value (CLV) vertegenwoordigt de totale omzet die een klant kan verwachten gedurende zijn hele relatie met uw bedrijf. Het helpt bedrijven te bepalen hoeveel ze moeten investeren in het werven en behouden van klanten.

De formule voor CLV is CLV = gemiddelde maandelijkse omzet × gemiddelde klantlevensduur (in maanden)*

📌 voorbeeld: als een klant $ 100 per maand betaalt en twee jaar (24 maanden) bij u blijft, is de CLV: 100 × 24 = 2400

De CLV voor deze klant is dus $ 2.400.

Dit geeft aan hoeveel u naar verwachting aan die klant kunt verdienen gedurende de gehele relatie met uw bedrijf.

👀 Wist u dat? Aangepaste klanten blijven niet alleen langer, maar worden vaak ook uw beste marketeers door mond-tot-mondreclame! Bedrijven die uitblinken in personalisatie genereren 40% meer omzet dan gemiddelde spelers.

7. Gemiddelde opbrengst per gebruiker (ARPU)

De gemiddelde opbrengst per gebruiker (ARPU) meet de gemiddelde opbrengst die per gebruiker of klant tijdens een bepaalde periode (meestal een maand) wordt gegenereerd.

De formule is: ARPU = totale omzet/totaal nummer gebruikers

Als u bijvoorbeeld 1.000 gebruikers hebt die maandelijks $ 50.000 aan inkomsten genereren, is de ARPU: 50.000/1.000 = $ 50.

Gemiddeld draagt elke gebruiker $ 50 bij aan uw maandelijkse omzet.

KPI's voor acquisitie

Acquisitie-KPI's zijn cruciale statistieken waarmee u kunt meten hoe effectief u uw gebruikersbestand laat groeien, van het aantrekken van nieuwe klanten tot het omzetten van bestaande klanten in betalende klanten.

8. Kosten voor klantenwerving (CAC)

De klantacquisitiekosten (CAC) zijn het bedrag dat u aan marketing en verkoop besteedt om elke nieuwe klant te werven.

Dit is een essentiële maatstaf om inzicht te krijgen in hoe kostenefficiënt uw inspanningen op het gebied van aangepaste klantenwerving zijn.

De formule voor het berekenen van CAC is: CAC = totale marketing- en verkoopuitgaven / nummer nieuwe klanten

Als u dus in een maand $ 10.000 aan marketingcampagnes hebt uitgegeven en 100 nieuwe klanten hebt geworven, zou uw CAC zijn: 10.000/100 = 100 *

CAC = $100

Dit betekent dat het $ 100 kost om elke nieuwe klant te werven. Door uw CAC te monitoren, zorgt u ervoor dat uw marketinguitgaven duurzaam zijn en een goed rendement op uw investering (ROI) opleveren.

💡Pro-tip: Om uw kosten voor klantenwerving (CAC) te verlagen, kunt u zich richten op het optimaliseren van organische kanalen zoals SEO en contentmarketing, het benutten van klantreferenties en het verbeteren van de retentie. Een tevreden klant die langer blijft en het woord verspreidt, vermindert de druk op betaalde acquisitie-inspanningen en maximaliseert tegelijkertijd het rendement op investering.

9. Conversieratio

De conversieratio meet het percentage bezoekers dat een gewenste actie onderneemt, zoals zich aanmelden, een product kopen of zich abonneren op een dienst.

Het is een cruciale indicator voor de effectiviteit van uw marketing- en verkooptrechter.

Formule: conversieratio (%) = (nummer conversies/totaal aantal bezoekers) × 100

Als uw pagina 1.000 bezoekers en 50 abonnees heeft, is uw conversieratio: (50/1.000)×100. De conversieratio is dus 5%.

5% van uw bezoekers werd betalende klant.

Het verbeteren van uw conversieratio houdt vaak in dat u uw pagina optimaliseert, betere incentives aanbiedt of de gebruikerservaring stroomlijnt.

In een podcast, McKinsey On Building Products, bespreekt Trisha Price, Chief Product Officer van Pendo.io, het belang van productinstrumentatie, het verzamelen van de juiste feedback van klanten en het gebruik van deze gegevens om cruciale productbeslissingen te nemen. Zij maakt aantekening:

Herinnert u zich Google Glass nog en alle ophef en enthousiasme rond de lancering ervan? Er was veel nieuws en hype rondom dit product, maar uiteindelijk mislukte het omdat maar heel weinig mensen het kochten of gebruikten. Dit laat zien dat applaus en ophef niet de juiste maatstaven zijn voor een succes product. U moet de waarde meten die uw product aan klanten en gebruikers biedt.

KPI's voor klanttevredenheid

Tevreden klanten vormen de basis van een succes bedrijf: ze blijven loyaal, geven meer uit en verspreiden het nieuws. Om ervoor te zorgen dat uw klanten tevreden zijn, moet u hun ervaringen meten. Hier leest u hoe u dat kunt doen:

10. Klanttevredenheidsscore (CSAT)

Vraag: *'Hoe tevreden bent u over ons product op een schaal van 1 tot 5?'. Een hogere score betekent dat ze het geweldig vinden!

11. Net Promoter Score (NPS)

Dit meet de loyaliteit van klanten door te vragen: 'Hoe waarschijnlijk is het dat u ons aan een vriend zou aanbevelen?'. De scores hebben een bereik van -100 tot +100, waarbij hoger beter is.

12. Customer Effort Score (CES)

Hier ontdekt u hoe gebruiksvriendelijk uw product is door te vragen: 'Hoeveel moeite kostte het om dit nog te doen?'. Hoe lager de score, hoe soepeler de ervaring.

Deze KPI's geven u bruikbare inzichten in het gedrag van klanten.

KPI's voor betrokkenheid

KPI's voor betrokkenheid helpen u te begrijpen hoe mensen uw product gebruiken. Het is alsof u controleert of ze alleen even langskomen of echt betrokken zijn. Zo kunt u dit bijhouden:

13. Actief gebruik

Houd uw dagelijkse actieve gebruikers (DAU's) en maandelijkse actieve gebruikers (MAU's) bij. Deze nummers geven aan hoe vaak mensen uw product gebruiken.

Als u bijvoorbeeld 1.000 MAU's hebt, maar slechts 100 DAU's, is dat een teken dat mensen niet dagelijks terugkomen. Dat is uw teken om manieren te bedenken om de dagelijkse betrokkenheid te vergroten, bijvoorbeeld door middel van notificaties, nieuwe content of nieuwe functies.

14. Gebruikersgedrag

Duik dieper in hoe mensen uw product gebruiken. Metrics zoals sessieduur (hoe lang ze blijven) en functiegebruik (welke delen van het product ze het meest gebruiken) zijn een schat aan informatie.

Als een bepaalde functie, bijvoorbeeld, veel wordt gebruikt, verdubbel dan uw inspanningen om deze te verbeteren of uit te breiden. Aan de andere kant, als een functie niet wordt gebruikt, moet u deze misschien heroverwegen of beter promoten.

🧠 Leuk weetje: Heb je ooit herhaaldelijk op iets geklikt dat niet werkte? Dat wordt een rage click genoemd ; gedragsanalysetools houden deze bij om frustrerende UX-problemen te identificeren. Als gebruikers rage clicks uitvoeren, is er iets kapot – of denken ze dat het kapot is!

KPI's voor retentie

Retentie-KPI's geven aan hoe goed u uw gebruikers vasthoudt – het draait allemaal om hun blijvende loyaliteit. Hierop moet u zich richten:

Uw klantretentiepercentage geeft aan hoeveel mensen u in de loop van de tijd trouw blijven.

15. Gebruikers behouden

Als u bijvoorbeeld begint met 100 gebruikers en 90 daarvan na een maand nog steeds bij u zijn, is dat een retentiepercentage van 90% – behoorlijk goed!

Het doel is om dit nummer hoog te houden, wat betekent dat uw gebruikers waarde zien in wat u aanbiedt en blijven terugkomen.

16. Invoer van de gebruiker

Wilt u de gebruikers tevreden houden? Luister naar hen! Verzamel regelmatig feedback via enquêtes of gebruikersinterviews.

Zo kunt u problemen vroegtijdig signaleren en verbeterpunten vinden. Of u nu een pijnpunt oplost of een functie toevoegt waar gebruikers naar verlangen, met deze inzichten houdt u gebruikers betrokken en loyaal.

👀 Wist u dat? Feedback van gebruikers = een goudmijn voor producten! Uit een enquête onder meer dan 1200 productprofessionals bleek een belangrijke verschuiving: bedrijven zetten steeds meer in op gebruikersonderzoek om hun software te verfijnen. De conclusie? Als u niet luistert naar de input van echte gebruikers, bouwt u in het duister!

Hoe kiest u de juiste KPI voor uw productstrategie?

Dit is belangrijk bij het kiezen van uw KPI's:

Betrouwbare databronnen: Kies KPI's die u kunt bijhouden. Zorg ervoor dat u over betrouwbare manieren beschikt om de gegevens te verzamelen en te analyseren, of dat nu via feedback van gebruikers of analysetools is.

Afstemming op bedrijfsdoelen: Uw KPI's moeten rechtstreeks gekoppeld zijn aan de missie van uw bedrijf en het algehele zakelijke succes.

Praktisch nut: Focus op nummers die leidend zijn voor acties. Door, als voorbeeld, de gebruikerstevredenheid bij te houden, kunt u verbeterpunten signaleren, terwijl u door de snelheid van uw team te monitoren kunt zien of u functies snel genoeg levert.

Balans tussen kosten en waarde: Sommige statistieken zijn duurder om bij te houden dan andere. Kies statistieken waarvan de inzichten de benodigde middelen om ze te meten rechtvaardigen.

Input van het team: Betrek uw hele productteam bij het kiezen van KPI's. Verschillende perspectieven helpen u ervoor te zorgen dat u meet wat echt belangrijk is.

Duidelijke targets: Stel specifieke, haalbare doelen vast voor elke KPI. Dit geeft teams concrete targets om aan te werken.

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor productbeheer

Hoe kunt u KPI's voor productbeheer bijhouden?

92% van de kenniswerkers loopt het risico cruciale beslissingen te missen door verspreide documenten, terwijl slechts 8% projectmanagementtools gebruikt. Dit is een duidelijke oproep aan productmanagers: organiseer, centraliseer en houd bij. Geweldige producten beginnen met een geweldige uitvoering!

ClickUp, de alles-in-één-app voor werk, combineert projectmanagement, kennisbeheer en chat, allemaal aangedreven door AI om u te helpen sneller en slimmer te werken.

Kellock Irvin, productmanager bij EDF Renewables en gebruiker van ClickUp, zegt hierover:

Als productmanager is het mijn taak om de tijd van onze engineers te beschermen en ervoor te zorgen dat ze niet alleen weten waar we nu mee bezig zijn, maar ook wat onze toekomstige verplichtingen zijn. ClickUp helpt me daarbij. ClickUp helpt me om uit de 'chaosmodus' te blijven. We kunnen nu zo proactief mogelijk zijn met betrekking tot de projecten waaraan we werken.

Bij het beheren van producten hoeft het bijhouden van uw KPI's niet te voelen als jongleren met brandende fakkels.

Zo kunt u ClickUp instellen voor productteams:

ClickUp-dashboards implementeren voor realtime inzichten

ClickUp Dashboard brengt al uw productstatistieken samen in één weergave, waardoor u eenvoudig problemen en kansen kunt signaleren.

Krijg waardevolle inzichten met behulp van ClickUp-dashboards Houd al uw productmanagementstatistieken bij op ClickUp Dashboard voor realtime inzichten.

Houd al uw productmanagementstatistieken bij op ClickUp Dashboard voor realtime inzichten.

Dashboards worden ook uw enige bron van waarheid, waarbij essentiële informatie op één plek wordt gecentraliseerd. Ze halen gegevens uit meerdere bronnen en geven deze weer precies zoals u dat nodig hebt.

Met behulp van cirkeldiagram-widgets kunt u de status van alle sprint-taken in één oogopslag visualiseren. Dit helpt om knelpunten vroegtijdig te identificeren en de ontwikkeling op schema te houden.

2. Doelen bijhouden met ClickUp Goals

Wilt u abstracte productmanagementdoelen omzetten in meetbare successen? ClickUp Goals helpt u grote doelstellingen op te splitsen in hapklare brokken en de voortgang in realtime bij te houden.

Houd de voortgang bij van uw OKR's voor productbeheer met ClickUp Goals.

Stel uw hoofddoel vast in ClickUp Goals en splits dit vervolgens op in kleinere wekelijkse targets. Voor dat doel van 25% adoptie kunt u het volgende instellen:

Week 1-2: Verhoog de acceptatie met 5% door middel van gerichte gebruiker-voorlichting

Week 3-4: Voeg nog eens 7% toe via tooltips in de app

Week 5-6: Bereik 13% meer via e-mailcampagnes

Elke target krijgt zijn eigen bijhouden-methode: cijfers, waar/onwaar-selectievakjes of taakvoltooiing. Naarmate uw team activiteiten voltooit, werkt ClickUp de voortgang automatisch bij.

📮ClickUp Insight: 92% van de werknemers gebruikt inconsistente methoden om actiepunten bij te houden, wat resulteert in gemiste beslissingen en vertraagde uitvoering. Of u nu follow-upnotities verstuurt of spreadsheets gebruikt, het proces is vaak versnipperd en inefficiënt. ClickUp Goals zorgt ervoor dat gesprekken naadloos worden omgezet in traceerbare doelen, zodat uw team snel kan handelen en op één lijn blijft.

Wilt u aan de slag? De ClickUp KPI-sjabloon biedt een kant-en-klaar raamwerk voor het bijhouden van uw belangrijkste statistieken.

Gratis sjabloon downloaden Visualiseer KPI's voor zakelijk succes met de ClickUp KPI-sjabloon.

Gebruik de gedetailleerde rapporten van deze sjabloon om:

Begrijp hoe uw team zijn doel bereikt

Zorg voor een uniforme focus op doelstellingen

Houd de prestatieontwikkeling bij met duidelijke visualisaties.

3. Geautomatiseerde rapportage met ClickUp automatisering

Zeg vaarwel tegen handmatig rapporten opvragen! ClickUp Automatisering helpt productteams hun KPI's te monitoren door middel van slimme, handsfree rapportage.

Gebruik AI-aangepaste velden met ClickUp Automatisering om project samenvattingen, notificaties, updates, e-mails en meer te automatiseren.

Stel geautomatiseerde wekelijkse KPI-rapportage in om iedereen op de hoogte te houden van de voortgang van het project.

Voeg aangepaste velden toe, zoals 'Voortgang', 'Afdeling', 'Streefwaarde' en 'Werkelijke waarde' om uw statistieken bij te houden. Gebruik vervolgens aangepaste weergaven – overzicht, OKR-weergave per afdeling, voortgangsweergave en tijdlijnweergave – om uw KPI's vanuit verschillende invalshoeken te bekijken.

ClickUp-integraties brengen uw favoriete analysetools naar uw werkruimte.

Haal gegevens uit Mixpanel en Google Analytics om aangepaste grafieken te maken die het daadwerkelijke gedrag van de gebruiker en de productprestaties weergeven.

Maak verbinding met al uw essentiële tools met ClickUp-integraties.

Koppel pull-aanvragen, toewijzingen en vertakkingen aan specifieke taken, zodat iedereen op één lijn blijft. Alles

GitHub-activiteiten worden weergegeven in uw ClickUp-taak, zodat u precies weet wat er met elke functie of oplossing gebeurt.

5. ClickUp Brain integreren voor analyse

Productmanagers weten hoe het gaat: eindeloze vergaderingen, talloze taken om bij te houden en een berg aan gegevens om te verwerken. Dat is waar ClickUp Brain om de hoek komt stap om de routinezaken af te handelen, zodat jij je kunt concentreren op de strategie.

Vraag om updates over de voortgang van het product of maak een aangepaste producttaak aan met ClickUp Brain.

Na productplanningssessies zet Brain discussiepunten om in duidelijke vervolgstappen. Wanneer uw team, in bijvoorbeeld een sessie, brainstormt over ideeën voor nieuwe functies, kan Brain:

Sorteer ideeën in ontwikkelingsfasen

Maak subtaak voor onderzoek en validatie

Wijs actiepunten toe aan teamleden

De automatische invulfuncties van Brain gaan verder dan het invullen van eenvoudige formulieren. Bij het bijwerken van productspecificaties of gebruikersverhalen kan het relevante gegevens uit vergelijkbare eerdere projecten ophalen, geschikte tags en categorieën voorstellen en aangepaste velden automatisch invullen op basis van de taakcontext.

Uitdagingen aanpakken bij het meten van KPI's voor productbeheer

Hieronder volgen de sleutelhindernissen waarmee productteams te maken krijgen bij het meten van KPI's, samen met praktische oplossingen om deze te overwinnen:

Problemen met de nauwkeurigheid van gegevens

Slechte datakwaliteit kan uw statistieken vertekenen en tot verkeerde beslissingen leiden. Productteams worstelen vaak met:

Inconsistente methoden voor gegevensverzameling tussen verschillende tools

Handmatige gegevensinvoer-fouten die het bijhouden verstoren

Om dit te verhelpen, moeten duidelijke gegevensvalidatieprocessen in de instelling worden opgezet en moet waar mogelijk gebruik worden gemaakt van geautomatiseerde gegevensverzameling. Regelmatige gegevenscontroles helpen om problemen vroegtijdig op te sporen en op te lossen.

2. Betekenisvolle statistieken selecteren

Veel teams raken verstrikt in het bijhouden van ijdelheidcijfers die er goed uitzien, maar geen echt productsucces laten zien, zoals:

Focus op statistieken over gebruiker-interactie die geen weerspiegeling zijn van de werkelijke waarde

Tel het totale aantal aanmeldingen in plaats van actieve gebruikers

Het bijhouden van ruwe nummers zonder context

Concentreer u op statistieken die verband houden met bedrijfsdoelen. Meet bijvoorbeeld het aantal gebruikers dat belangrijke acties voltooit waaruit blijkt dat ze waarde halen uit uw product.

3. Realistische targets instellen

Zonder de juiste benchmarks komen teams uiteindelijk met onrealistische KPI-doelen te zitten:

Targets die losstaan van historische prestaties

Doelen die geen account nemen van marktomstandigheden

Stel uw doelen vast op basis van gegevens uit het verleden en betrek belanghebbenden bij de instelling van doelen. Dit helpt bij het creëren van haalbare doelen die aansluiten bij de bedrijfsdoelstellingen.

Neem belangrijke, datagestuurde productbeslissingen

Cijfers vertellen verhalen – en het verhaal van uw product hangt af van hoe goed u ze interpreteert. Door deze essentiële KPI's bij te houden, verzamelt u niet alleen gegevens.

U krijgt een duidelijke weergave van wat uw gebruikers nodig hebben, wat ze leuk vinden en wat er moet worden verbeterd.

Maar onthoud: deze statistieken zijn niet zomaar selectievakjes op uw nog te doen lijst. Het zijn signalen die u helpen slimme keuzes te maken.

De beste productteams meten niet alleen, ze ondernemen ook actie. Met de uitgebreide functies van ClickUp kunt u trends vroegtijdig signaleren, snel oplossingen testen en verbeteringen doorvoeren op basis van de werkelijke behoeften van gebruikers. Zo worden geweldige producten gemaakt: één op gegevens gebaseerde beslissing tegelijk.

Klaar om uw productgegevens om te zetten in succesvolle strategieën?