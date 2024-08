HubSpot Hacks: Transformeer uw aanpak van verkoop, marketing en projectmanagement

HubSpot is je trouwe hulpje om leads aan te trekken, te binden en om te zetten in loyale klanten. Het helpt je moeiteloos contactgegevens te beheren, de prestaties van je marketingcampagnes te analyseren, facturen en offertes te maken en je contentcreatieproces te stroomlijnen met AI.

Maar met zulke uitgebreide mogelijkheden raak je snel overweldigd. šŸ¤Æ

Om je te helpen door het platform te navigeren en het volledige potentieel ervan te benutten, hebben we de beste HubSpot hacks en tips voor je verzameld, zodat je een professionele gebruiker wordt. We introduceren ook ClickUp, een veelzijdig productiviteitsplatform dat kan dienen als het perfecte HubSpot alternatief .

7 exclusieve HubSpot hacks voor optimale productiviteit

Elk van de zes producten van HubSpot -Sales, Commerce, Service, CMS, Operations en Marketing Hub- biedt unieke functies en tools om je te helpen bij het koesteren van prospects. Maar of je nu een doorgewinterde HubSpot-gebruiker of een nieuwkomer op het platform bent, je moet begrijpen hoe je het meeste uit deze functies kunt halen om je conversie te verhogen.

In dit gedeelte presenteren we zeven exclusieve HubSpot hacks om je productiviteit te verhogen en marketing projectmanagementprocessen te verbeteren.

1. Landingspagina hacks

Elke marketeer weet dat het uiteindelijke doel van een landingspagina is om bezoekers om te zetten in leads. HubSpot biedt een gratis landingspagina bouwer voor het maken van visueel aantrekkelijke landingspagina's, zijn er een paar dingen die je in gedachten moet houden om te profiteren van je websiteverkeer.

Om te beginnen is eenvoudigheid het belangrijkste. Je landingspagina moet alleen genoeg informatie bevatten om bezoekers te boeien zonder ze te overweldigen. Het moet elementen bevatten zoals:

Een duidelijke kop

Een beknopte beschrijving van het aanbod van je bedrijf

Een afbeelding van het product of de dienst van je bedrijf

Een formulier om de contactgegevens van de bezoeker te verzamelen

Het aanbodgedeelte van de landingspagina is cruciaal en moet het product van je bedrijf laten zien en hoe het de problemen van je bezoeker kan oplossen en hun leven kan verbeteren. Bijvoorbeeld, voor een bedrijf dat 's nachts voedsel bezorgt, kan het gedeelte over het aanbod zeggen: #1 Nachtelijke voedselbezorgservice. šŸ£

2. Formulierenbouwer hacks

HubSpot heeft ook een formulierbouwer optie . Bij het ontwerpen van deze formulieren voor hun landingspagina's maken slimme marketeers vaak gebruik van een tactiek die progressieve profilering wordt genoemd. Hierbij wordt informatie van leads geleidelijk verzameld in plaats van allemaal tegelijk.

Zo werkt deze techniek in de praktijk: het marketingteam van een bedrijf ontwerpt een aanvraagformulier op de landingspagina waarop bezoekers alleen hun naam en e-mailadres hoeven in te vullen. Terwijl de bezoeker interageert met de webpagina's of inhoud van het bedrijf, observeren marketeers hun gedrag om hun voorkeuren en pijnpunten te peilen en hun marketinginspanningen daarop af te stemmen.

3. Inbound marketing hacks

Een van de meest effectieve manieren om verkeer naar uw website te leiden is het publiceren van informatieve artikelen in de vorm van blogs. Het kan echter een heel gedoe zijn om spannende onderwerpen en pakkende koppen te bedenken.

Een geweldige manier om dit probleem aan te pakken is door gebruik te maken van de inbound marketing aanpak. Deze strategie boort de pijnpunten van klanten aan en gebruikt de verzamelde gegevens om slimme inhoud te creƫren die het beste bij hen aanslaat.

Als een van de beste inbound marketing tools hubSpot heeft verschillende functies om je te helpen deze pijnpunten te identificeren.

Met het klantenportaal van HubSpot kunnen gebruikers veelvoorkomende problemen met je product of service melden. Daarnaast houdt het ticketing systeem van HubSpot de meest voorkomende problemen bij die je klanten melden, zoals problemen met specifieke functies.

Stel je voor dat je een huidverzorgingsbedrijf runt en hebt gemerkt dat sommige klanten zich overweldigd voelen als ze aan een huidverzorgingsregime beginnen. Als je eenmaal weet waar je bezoekers last van hebben, kun je eenvoudig inhoud maken die hun problemen aanpakt. In dit geval zou de oplossing zijn om informatieve blogs te schrijven over essentiĆ«le onderdelen van een huidverzorgingspakket, zoals een vochtinbrengende crĆØme, toner en reiniger. šŸ§“

4. SEO hacks

Zelfs na het maken van informatieve artikelen voor je website is je werk nog lang niet gedaan. Een belangrijk aspect van contentmarketingprojecten is ervoor zorgen dat de inhoud op uw website hoog scoort op de resultatenpagina's van zoekmachines (SERP's). Om dit te bereiken moeten zoekwoorden die aansluiten bij populaire zoekopdrachten strategisch worden geĆÆntegreerd. šŸ”

de SEO-marketingtool* van *HubSpot komt hier goed van pas. Het heeft een analysefunctie die waardevolle gegevens verschaft over populaire zoekopdrachten. Door gegevens van het ticketingsysteem en de SEO-marketingtool te combineren en gebruik te maken van de AI-gestuurde contentassistent van het platform, kunt u aantrekkelijke koppen en artikelen maken die aanslaan bij uw publiek en hoog scoren in zoekmachines.

5. E-mailmarketingtrucs

Succesvolle e-mailmarketingcampagnes vereisen een aandachtstrekker en een gepersonaliseerde call-to-action (CTA). Het maken van op maat gemaakte e-mails en CTA's voor elke klant is echter geen sinecure voor uw marketing- en verkoopteam.

Dit is waar HubSpot's Smart CTA's en e-mailsjablonen van pas komen. Deze functies helpen je om CTA's en e-mails te maken voor elke HubSpot lead en klant, rekening houdend met hun interesses en fases in het kooptraject.

De CTA van het platform voor een potentiƫle lead zal hen bijvoorbeeld aanmoedigen om een demosessie in te plannen. Ondertussen zal de CTA voor bestaande klanten hen verleiden om te upgraden naar een hoger plan.

U kunt ook de A/B-testfunctie van HubSpot gebruiken om verschillende e-mailsjablonen te analyseren, te bepalen welke het beste aanslaat bij uw doelgroep en de sjablonen dienovereenkomstig te verfijnen.

Zodra je de best presterende sjablonen hebt geĆÆdentificeerd, kun je HubSpot gebruiken om triggeracties te definiĆ«ren, zoals een lead die op een link in een eerdere e-mail klikt of een aankomend evenement zoals korting op de verkoop, om automatisch de juiste sjabloon naar hen te sturen. šŸ’Œ

6. Leadbeheer hacks

Een van de grootste uitdagingen bij leadmarketing is het efficiƫnt doorsturen van een marketinggekwalificeerde lead naar je verkoopteam voor verdere nurturing en conversie. Het probleem ontstaat meestal als contactgegevens verspreid zijn over meerdere platforms.

Als een van de beste CRM-software-oplossingen HubSpot CRM pakt dit probleem aan door alle lead- en klantgegevens te consolideren op Ć©Ć©n centrale locatie. šŸŽÆ

Bovendien kan het scheiden van leads die waarschijnlijk converteren van leads die minder geĆÆnteresseerd zijn in uw productaanbod uw verkoop- en marketinginspanningen stroomlijnen. HubSpot's leadbeheer en prospectiemogelijkheden omvatten een functie voor het scoren van leads waarmee u criteria kunt instellen op basis van leadlevenscyclusfasen . Frequent websitebezoek kan bijvoorbeeld duiden op een verkoopgekwalificeerde lead.

Door deze criteria in te voeren in het leadscoresysteem van HubSpot, kun je leads met een hoge score lokaliseren, wat aangeeft dat ze klaar zijn om te kopen, en je campagnes daarop afstemmen om te voorkomen dat ze koud worden. Aan de andere kant geven lagere leadscores aan dat je je marketinginspanningen moet aanpassen om de conversie te verbeteren.

7. Sociale media hacks

Een consistente aanwezigheid op sociale media is essentieel voor effectieve marketing en een belangrijke hack is om regelmatig inhoud te publiceren. Hiaten tussen berichten, zoals vandaag een bericht plaatsen en dan drie maanden wachten op het volgende bericht, kunnen het genereren van leads belemmeren.

Met HubSpot's AI-powered social media post generator kun je meerdere social media posts op Ć©Ć©n dag maken en deze weken van tevoren inplannen om te publiceren.

Het is ook niet genoeg om alleen maar content te publiceren op sociale media. Je moet voortdurend de dialoog aangaan met je publiek om ze geĆÆnteresseerd te houden. Stel je voor dat een lead een direct bericht stuurt naar de Facebook-pagina van je bedrijf op zoek naar informatie over een product dat in je marketingcampagnes wordt geadverteerd. Als je verkoop- en marketingteam wekenlang niet reageert op deze vraag, mis je de kans om deze lead te converteren.

HubSpot's social media inbox lost dit probleem op door alle tekstgebaseerde interacties over je accounts te consolideren en te monitoren op Ć©Ć©n centrale locatie. Met deze functie kun je snel antwoorden op vragen in HubSpot zonder te hoeven jongleren tussen meerdere sociale mediakanalen.

4 tips om het meeste uit HubSpot te halen

Naast de HubSpot hacks die we eerder hebben besproken, zijn er nog een aantal aanvullende tips die HubSpot gebruikers kunnen gebruiken om de voordelen van het platform te vergroten bedrijfsvoering mogelijkheden. Laten we hieronder de meest opvallende bekijken. šŸ‘‡

1. Gebruik HubSpot Academy

HubSpot Academy is een online trainingsplatform dat verschillende gratis cursussen en certificeringen aanbiedt over onderwerpen variĆ«rend van e-mail en sociale media tot digitale marketingstrategieĆ«n. šŸ«

Via deze cursussen kun je het volgende verwerven marketingcertificeringen en leer essentiƫle vaardigheden, zoals boeiende inhoud maken, e-mails personaliseren en effectief leads aantrekken en converteren.

Bovendien biedt HubSpot Academy inzicht in hoe je het platform kunt gebruiken om bedrijfsgroei en winstgevendheid te stimuleren. Je kunt je voordeel doen met deze gratis bronnen om je marketingvaardigheden en strategieƫn voor klantenwerving te verbeteren.

2. Gebruik automatisering voor repetitieve taken

Een uitstekende manier om je activiteiten te stroomlijnen en het meeste uit HubSpot te halen, is door de verkoop- en marketingautomatiseringsmogelijkheden van het platform te gebruiken voor terugkerende taken. Hier zijn enkele voorbeelden van hoe automatisering je workflow kan transformeren door:

Het automatiseren van e-mailcampagnes en follow-ups op basis van leadacties of aankomende evenementen. U kunt zorgen voor tijdige en gerichte communicatie met leads en huidige en vroegere klanten

op basis van leadacties of aankomende evenementen. U kunt zorgen voor tijdige en gerichte communicatie met leads en huidige en vroegere klanten Geautomatiseerde lead scoring te implementeren met specifieke criteria en triggers. Op die manier kan het platform je helpen bij het identificeren van de meest veelbelovende leads

Het automatisch plaatsen van berichten op sociale media , zodat uw team geen tijdrovende handmatige taken meer hoeft uit te voeren

, zodat uw team geen tijdrovende handmatige taken meer hoeft uit te voeren Geautomatiseerde meldingen instellen om statusupdates te ontvangen wanneer leads belangrijke acties ondernemen, zoals het klikken op e-maillinks. Je team zal in staat zijn om snel en effectief op te volgen

3. De analysefunctie van HubSpot benutten

Met de uitgebreide analysemogelijkheden van HubSpot kunt u de acties van bezoekers op uw website nauwlettend in de gaten houden, goed presterende webpagina's identificeren en rapporten krijgen over de prestaties van verschillende marketingkanalen.

Deze inzichten geven je een dieper inzicht in de webpagina's, content en marketingstrategieƫn die het beste aanslaan bij je prospects en leads. Gebruik deze kennis om uw website te verfijnen, boeiende inhoud te ontwikkelen en uw groeimarketingstrategieƫn om uw verkoop- en omzetdoelstellingen te halen.

4. Gebruik HubSpot's integratiemogelijkheden

De meeste teams vertrouwen op meerdere zakelijke tools bij het uitvoeren van hun dagelijkse taken, wat de productiviteit kan verlagen en silo's kan veroorzaken bij het synchroniseren of consolideren van gegevens.

HubSpot vermindert dit probleem door gegevens te synchroniseren tussen verschillende platforms, terwijl gebruikers gebruik kunnen blijven maken van de tools van hun voorkeur.

Bijvoorbeeld, hubSpot integreren met ClickUp , de best-in-class samenwerkingstool voor projectbeheer, zal tegelijkertijd je productiviteit en de functionaliteit van het platform verbeteren. ClickUp blinkt uit in taakbeheer en projecttracering en biedt essentiƫle ondersteuning voor projectbeheer voor teams in verschillende branches. Voor verkoop- en marketingteams die diverse taken zoals e-mail en contentmarketing met HubSpot uitvoeren, biedt de ClickUp integratie een beslissend concurrentievoordeel.

Bijvoorbeeld, HubSpot's triggers, zoals ticketaanvragen van klanten, kunnen automatisch taken genereren op ClickUp en zo een uitgebreide takenlijst vormen. Deze lijst bevat essentiƫle taken zoals het opvolgen van klanten en het creƫren van content, die eenvoudig kunnen worden toegewezen aan verschillende teamleden binnen je ClickUp Workspace. Taken kunnen ook met kleur worden gecodeerd op basis van prioriteit om workflows te optimaliseren en ervoor zorgen dat teams taken met een hoge prioriteit als eerste aanpakken.

Geef uw verkoop- en marketingteams meer mogelijkheden door HubSpot te integreren met ClickUp

ClickUp: Het beste HubSpot alternatief

Hoewel de integratie tussen HubSpot en ClickUp wonderen kan doen voor je marketing en sales inspanningen, kan ClickUp ook functioneren als een onafhankelijk alternatief voor HubSpot alternatief voor HubSpot .

ClickUp is een krachtige datavisualisatie en projectbeheertool met een reeks functies om de productiviteit van verkoop-, marketing- en klantrelatieteams te verhogen. Het platform heeft 1000+ kant-en-klare sjablonen voor talrijke bedrijfsscenario's zoals productbeheer verkoop, marketing, financiƫn, boekhouding en nog veel meer.

Voor kleine bedrijven en startups met een beperkt budget heeft ClickUp een gratis plan voor altijd, waarmee ze het volgende kunnen doen hun activiteiten effectief en zonder kosten kunnen beheren . šŸ’°

Bovendien heeft ClickUp's recente kantooruitbreiding heeft zijn diensten dichter bij de klanten gebracht, waardoor gelokaliseerde ondersteuning, verkoop en een betere gebruikerservaring mogelijk zijn.

Een andere overtuigende reden waarom ClickUp een van de beste HubSpot alternatieven is, zijn de integratiemogelijkheden. Naast HubSpot, ClickUp naadloos integreren met met populaire platforms zoals Zoom, Make, Unito, Google Calendar, Dropbox, Gmail en Slack, om er maar een paar te noemen.

Breng aangepaste integraties naar je gepersonaliseerde dashboards met ClickUp Integrations

Laten we met dit in gedachten eens onderzoeken hoe ClickUp kan dienen als een waardige vervanger voor HubSpot op het gebied van verkoopprocessen, marketingprojectbeheer, e-mailmarketing en automatisering.

Aangepaste formulieren en Dashboards .

Door een aangepast ClickUp Formulier te maken, kunt u belangrijke lead- en klantgegevens verzamelen, zoals e-mailadressen, namen en telefoonnummers.

Ondertussen kunt u met ClickUp Dashboards uw verkoopgegevens visualiseren en analyseren om de voortgang te meten en knelpunten te elimineren. Ze bieden een verscheidenheid aan visuele tools zoals Cumulative Flow, Velocity, Burnup en Burndown grafieken om u te helpen de voortgang van deals te bewaken en eenvoudig inzicht te krijgen in het vermogen van uw verkoopteam om leads te converteren.

Controleer uw verkoopprestaties, gegenereerde omzet, pijplijnactiviteit en meer met aangepaste rapporten en dashboards in ClickUp

2. ClickUp CRM

ClickUp wordt geleverd met een eigen CRM-systeem genaamd ClickUp CRM kan dienen als een gecentraliseerde hub voor het opslaan en beheren van gegevens om de groei van klanten en klanttevredenheid te stimuleren. Het wordt geleverd met 10+ aangepaste weergaven voor het monitoren van klantbetrekkingen en accountgegevens met behulp van lijsten, tabellen, Kanban-borden, Gantt-diagrammen en meer.

Volg uw pijplijn en klantinteracties met aangepaste weergaven in ClickUp CRM

U kunt de krachtige CRM-mogelijkheden van ClickUp gemakkelijk gebruiken door gebruik te maken van de ClickUp CRM-sjabloon . Met dit gebruiksvriendelijke, aanpasbare framework kunt u leads bijhouden en sorteren en taken prioriteren op basis van de verkoopfase met behulp van verschillende weergavemodi. Het wordt ook geleverd met Aangepaste velden voor het toevoegen en organiseren van klantinformatie zoals contactnaam, e-mail en branche.

Gebruik de ClickUp CRM-sjabloon om klantgegevens te organiseren en beheren en het verkoopproces te visualiseren

3. ClickUp voor marketing projectmanagement

Effectief marketingprojectmanagement begint vaak met brainstormsessies en ClickUp biedt hiervoor de perfecte samenwerkingstool ClickUp Whiteboards . Met dit oneindige virtuele canvas kunnen marketingteams in realtime ideeĆ«n genereren en visualiseren met behulp van verschillende vormen, objecten en plakbriefjes. šŸ”“

Brainstorm, voeg notities toe en werk samen aan ideeƫn en workflows met ClickUp Whiteboards

Na brainstormsessies hebben marketingteams een platform nodig om hun strategieƫn en campagnes te documenteren. ClickUp Documenten hiermee kunt u rapporten, strategieƫn en andere essentiƫle marketingdocumenten maken, bewerken en opslaan. Stroomlijn uw workflows door links en bestanden toe te voegen, teamleden te taggen en taken rechtstreeks in de Docs toe te wijzen.

ClickUp biedt ook een AI-functie genaamd ClickUp Brein waarmee u blogberichten op maat kunt maken, ideeƫn voor uw marketingcampagnes kunt genereren en terugkerende marketingtaken kunt automatiseren.

Gebruik ClickUp Brain om ideeƫn en schrijfprocessen efficiƫnter te maken

4. ClickUp voor e-mailmarketing

Door een directe koppeling met uw Gmail, Outlook, Office 365 en IMAP accounts, kunt u met ClickUp reageren op vragen, e-mails versturen en e-mails omzetten in gedetailleerde taken zonder tussen apps en tabbladen te hoeven schakelen.

U kunt ook gebruik maken van ClickUp's automatiseringsmogelijkheden om e-mailreacties te triggeren op basis van formulierinzendingen of taakgebeurtenissen, zodat u zeker bent van snelle en persoonlijke communicatie met uw publiek.

Gebruik de ClickUp e-mail campagnesjabloon om boeiende inhoud te maken met CTA's die perfect zijn afgestemd op uw publiek. De sjabloon zorgt ervoor dat uw berichten een consistente en professionele toon hebben, terwijl u geen uitgebreid e-mailontwerp nodig hebt.

Bouw en plan succesvolle e-mailcampagnes met ClickUp's sjabloon voor e-mailcampagnes

5. ClickUp Automatiseringen ClickUp Automatiseringen biedt ongeƫvenaarde efficiƫntie door u in staat te stellen terugkerende taken te automatiseren en kostbare tijd en moeite te besparen.

Eerst moet u de triggers specificeren en welke acties u wilt dat het platform onderneemt na elke trigger.

U kunt bijvoorbeeld vervaldatums definiƫren als triggers en ClickUp vragen om meldingen te sturen naar de verantwoordelijken telkens wanneer een vervaldatum voor een taak nadert. Deze functie kan ook automatisch taken toewijzen aan verschillende teamleden, de prioriteit van elke taak wijzigen en nog veel meer.

Aangepaste automatiseringen maken die starten op basis van triggers en voorwaarden naar keuze in ClickUp

Weet u niet zeker hoe u workflows moet automatiseren met ClickUp? Geen zorgen, het platform heeft een bibliotheek met 100+ vooraf gebouwde automatiseringen voor verschillende situaties, waaronder project handoffs, taakopdrachten en aangepaste statuswijzigingen.

Supercharge uw verkoop-, marketing- en projectmanagementactiviteiten met ClickUp

HubSpot is een opmerkelijke software met uitgebreide functies en functionaliteiten voor bedrijfsbeheer. Met de juiste hacks en tips kun je het potentieel van HubSpot volledig benutten om je verkoop, marketing, CRM en vele andere processen te optimaliseren.

Met naadloze functies voor taak- en projectbeheer, meer dan 1000 kant-en-klare sjablonen, intuĆÆtieve automatiseringen en uitgebreide integratiemogelijkheden kan ClickUp de functionaliteit van HubSpot aanvullen of volledig vervangen.

Klaar om uw productiviteit en projectresultaten te verhogen? Begin je reis naar succes- meld u vandaag nog aan voor ClickUp . ā˜€ļø