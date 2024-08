10 beste landingspagina bouwers om conversies te verhogen in 2024

Of je nu een doorgewinterde maker of eigenaar van een klein bedrijf bent, het ontwerpen van een webpagina, het stimuleren van de betrokkenheid van bezoekers en het verzamelen van leads zijn stressvol. Het ontwerpen van aantrekkelijke webpagina's en sites van één pagina wordt nog uitdagender als je geen code gebruikt.

Een goede landingspagina is het levensbloed van elke succesvolle marketingcampagne. Dat is waar landing page builder tools je te hulp schieten.

Landingspagina-bouwers stellen je in staat om in een paar klikken succes te boeken bij het bouwen van nieuwe pagina's om je product of dienst te promoten. Met intuïtieve functies en kant-en-klare sjablonen om prachtige landingspagina's te maken, hoef je niet voor elke kleine verandering afhankelijk te zijn van je ontwerper.

Bespaar tijd en middelen door in een handomdraai volledig responsieve mobiele landingspagina's te maken. Deze post bespreekt de 10 beste bouwers van landingspagina's, hun functies, nadelen, prijzen en hoe ze conversies stimuleren.

Wat moet je zoeken in een bouwer voor landingspagina's?

Hier is een lijst met functies die je moet overwegen bij het kiezen van een degelijke bouwer voor landingspagina's.

Gebruiksvriendelijke interface : Kies voor een landing page builder met een intuïtieve drag-and-drop editor interface voor het moeiteloos aanmaken van webpagina's met een aangepast domein

: Kies voor een landing page builder met een intuïtieve drag-and-drop editor interface voor het moeiteloos aanmaken van webpagina's met een aangepast domein Aanpassingsopties voor landingspagina's : Kies voor een optie met veelzijdige sjablonen, blokken content en widgets om landingspagina's met een eigen merk te maken

: Kies voor een optie met veelzijdige sjablonen, blokken content en widgets om landingspagina's met een eigen merk te maken Responsief ontwerp: Zorg ervoor dat de landing page builder responsief ontwerp ondersteunt om mobiele landingspagina's te maken voor optimale weergave op verschillende apparaten, aangezien de meeste mensen websites openen op mobiele apparaten

Zorg ervoor dat de landing page builder responsief ontwerp ondersteunt om mobiele landingspagina's te maken voor optimale weergave op verschillende apparaten, aangezien de meeste mensen websites openen op mobiele apparaten Integratiemogelijkheden: Kies een bouwer van landingspagina's die integreert met uw bestaande technologiestacks, zoals CRM, e-mailmarketingtools en analyseplatforms zoals Google Analytics

Kies een bouwer van landingspagina's die integreert met uw bestaande technologiestacks, zoals CRM, e-mailmarketingtools en analyseplatforms zoals Google Analytics Landingspagina's A/B-testen: De landingspagina-software moet A/B-testen tussen verschillende versies van de webpagina's mogelijk maken om optimalisatie voor maximale conversies mogelijk te maken

De landingspagina-software moet A/B-testen tussen verschillende versies van de webpagina's mogelijk maken om optimalisatie voor maximale conversies mogelijk te maken Prestatietools voor landingspagina's: Kies een online bouwer voor landingspagina's die aanbevelingen geeft om SEO-scores te verbeteren en bezoekersgedrag bij te houden

De 10 beste landingspagina bouwers om te gebruiken in 2024

1. Swipe Pagina's

via Pagina's vegen Swipe Pages is een bouwer voor landingspagina's waarmee je een gewone landingspagina kunt maken voor mensen die op hun computer surfen en waarmee je al het mobiele verkeer kunt omleiden naar een reeks mobiele dia's. Het biedt ook Tools voor websiteoptimalisatie voor A/B-tests om de landingspagina met de hoogste conversie te vinden.

Je kunt Swipe Pages integreren met Zapier om nieuwe verzonden formulieren voor je eigen landingspagina naar een Google Spreadsheets te sturen of nieuwe bestellingen op het Shopify account van je site met één pagina.

Swipe Pages beste functies

Tabelmodule om informatie voor je mobiele landingspagina's in een paar klikken te categoriseren, aan te passen en te presenteren

Drag-and-drop builder om gelijksoortige stijlen van eigenschappen te kopiëren en toe te passen tussen elementen op je landingspagina's

Vooraf gemaakte sjablonen om onbeperkte landingspagina's te maken zonder kennis van codering

Maak gepersonaliseerde landingspagina's voor verschillende schermgroottes voor desktops, laptops, tablets en mobiele telefoons

Swipe Pagina's limieten

Gebruikersinterface is moeilijk te begrijpen

Soms duurt het even voordat bewerkingen op een landingspagina worden doorgevoerd

Swipe Pages prijzen

Starters: $29/maand

$29/maand Marketer : $69/maand

: $69/maand Agentschap: $149/maand

Swipe Pages beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (152 beoordelingen)

4.8/5 (152 beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (147 beoordelingen)

2. Unbounce

via Unbounce Unbounce is een bouwer voor landingspagina's die landingspagina's bouwt op twee manieren - Classic Builder en AI-gestuurde Smart Builder.

Je kunt de Classic website builder gebruiken om een sjabloon te kiezen, je content te uploaden en elementen aan te passen met behulp van een drag-and-drop editor. De Smart Builder bouwt automatisch een layout op basis van je vereisten en heeft een AI-gestuurde kopieerfunctie.

Maak meerdere varianten van je eerste landingspagina en test deze tegen de andere om te begrijpen welke landingspagina de meeste conversies oplevert met behulp van A/B-tests en targeting tools.

Unbounce beste functies

Met de drag-and-drop builder-interface kun je landingspagina-elementen naar wens toevoegen, bewerken en rangschikken

Krijg aanbevelingen en ontwerpinzichten van AI in realtime om je landingspagina te optimaliseren

Integreer Unbounce met eCommerce-, CRM- en e-mailmarketingtoepassingen om je te helpen bij het stroomlijnen van je werkstroom en je e-mailsHet proces te verbeteren voor marketingcampagnes

Bouw snel gekoppelde landingspagina's met behulp van Unbounce'sSjablonen voor stijlgidsenonmiddellijke kopiegeneratie en een geassisteerde bouwervaring

Unbounce beperkingen

Minder sjablonen voor landingspagina's in vergelijking met andere alternatieven

Bewerkingen uitvoeren in de mobiele app is een beetje lastig

Unbounce prijzen

Lancering : $99/maand

: $99/maand Optimaliseren : $145/maand

: $145/maand Versnel : $240/maand

: $240/maand Concierge: $625/maand

Unbounce beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (358 beoordelingen)

4.4/5 (358 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (253 beoordelingen)

3. Moosend

via Moosend Stel je voor dat je een eigenaar van een sportschool bent die nieuwe abonnementen heeft gelanceerd op je website.

De landingspagina met aanbiedingen krijgt veel verkeer, maar niemand schrijft zich in. De knop voor aanmelden werkt misschien niet. Of de CTA staat aan het einde van de pagina en de lezer scrollt niet tot het einde.

Het ontwerpen van professioneel ogende landingspagina's is meer wetenschap dan kunst. Je hebt landingspagina's met een hoge conversie nodig die je Projectdoelstellingen ondersteunen en meer aanmeldingen opleveren.

Moosend is een platform voor marketingautomatisering met een gratis bouwer voor landingspagina's om je te helpen verkeer om te zetten in inkomsten. Met de beginnersvriendelijke landing page builder kun je landingspagina's maken zonder enige codeerervaring.

Moosend beste functies

Ontwikkel landingspagina's van hoge kwaliteit met behulp van vooraf ontworpen sjablonen, die volledig aanpasbaar zijn en een persoonlijk tintje toevoegen

Verbeter je Ad Words kwaliteit en Google ranking met de CDN mogelijkheden van Moosend

Voeg een countdown timer toe vanuit deSjablonen voor verkooptrechter op uw landingspagina's om urgentie te creëren om leads en verkoop te genereren

Bouw opt-in landingspagina's met opgeslagen contactgegevens en voer GDPR-conforme marketingcampagnes uit

Moosend beperkingen

Geen functie voor A/B-testen voor landingspagina's

Geen aanpassingsopties voor beschikbare sjablonen

Moosend prijzen

Gratis proefversie: 30 dagen

30 dagen Pro : $6/maand

: $6/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Moosend beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (626 beoordelingen)

4.7/5 (626 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (190 beoordelingen)

4. Landingi

via Landingi Als marketeer heb je professioneel ogende landingspagina's nodig om meer details weer te geven wanneer je een nieuw product of een nieuwe dienst lanceert.

Soms geven je ontwerpers je twee even briljante ideeën voor landingspagina's, maar weet je niet zeker welke je moet gebruiken. Maak je geen zorgen. De makers van landingspagina's beschikken over A/B-testmogelijkheden om de winnende variatie van de landingspagina te kiezen en conversies te stimuleren.

Landingi is een landingspagina-bouwer zonder code met micro-conversie bijhouden en A/B-testen om landingspagina-variaties te maken en conversies onderweg te optimaliseren.

Landingi beste functies

AI-gestuurde landingspagina-bouwer met drag-and-drop editor om landingspagina's sneller te bouwen met behulp van dynamische tekstvervanging

A/B testen om uit te vinden welke versie van de landingspagina beter presteert

Mogelijkheid om onbeperkte landingspagina's voor marketingcampagnes te maken

Landingslimieten

Integratie is niet naadloos en vereist technische kennis

Aangepaste HTML breekt soms

Landingi prijzen

Lite: $29/maand

$29/maand Professioneel : $49/maand

: $49/maand Bureau : $149/maand

: $149/maand Unlimited: $1000/maand

Landingi beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (274 beoordelingen)

4.5/5 (274 beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (179 beoordelingen)

5. Leadpages

via Leadpages Of u nu op zoek bent naar een nieuw publiek of contact wilt leggen met uw bestaande klanten, met landingspagina's levert u de juiste gerichte boodschap op het juiste moment aan het juiste publiek.

Leadpages is een betaalbare bouwer van landingspagina's om een gratis website te maken. Met Leadpages kunt u afbeeldingen, een countdown timer, een videospeler, een Calendly agenda en nog veel meer toevoegen wanneer u een landingspagina maakt.

Leadpages beste functies

AI-tools om tekst en afbeeldingen te genereren voor het bouwen van uw landingspagina's

SEO-tools om uw zoektitel en -beschrijving te bewerken, een voorbeeldafbeelding toe te voegen en vooraf gemaakte, SEO-geoptimaliseerde sjablonen voor landingspagina's te gebruiken

Krijg ingebouwde conversiebegeleiding voordat je je landingspagina publiceert en krijg voorspellingen over de prestaties van je landingspagina

Leadpages limieten

Steile leercurve om het platform te begrijpen

Beperkingen als u verkooppagina's met een aangepast domein wilt maken

Leadpages prijzen

Standaard : $37/maand

: $37/maand Pro : $74/maand

: $74/maand Geavanceerd: Aangepaste prijzen

Leadpages beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (219 beoordelingen)

4.3/5 (219 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (292 beoordelingen)

6. Clickfunnels

via Clickfunnels De eindejaarsuitverkoop staat voor de deur en je team heeft een fantastische promotie geabonneerd. Maar je hebt een landingspagina nodig om het je klanten te laten weten. Uw ontwerper is op vakantie in Bali en uw ontwikkelaar werkt aan een probleem met de veiligheid.

De deadline nadert en je zit vast. Een manier om uit deze soep te komen is door te werken met een krachtige landing page builder om landingspagina's te maken zonder technische kennis.

De makers van landingspagina's van Clickfunnels helpen je om betere landingspagina's te maken zonder kennis van ontwerp of webontwikkeling. Kies uit de galerij van kant-en-klare sjablonen en houd de prestaties van elke pagina bij om het succes van je campagne te meten.

Clickfunnels beste functies

Drag-and-drop editor voor het aanmaken van landingspagina's zonder ondersteuning van ontwikkelaars

Kant-en-klare landingspaginasjablonen om opt-in pagina's, leadmagneten, registraties voor gebeurtenissen of webinar landingspagina's te maken

Integraties met tools zoals Mailchimp, Klaviyo en meer om holistische marketingcampagnes uit te voeren

Clickfunnels limieten

Niet-intuïtieve interface

Ouderwetse sjablonen voor landingspagina's met weinig aanpassingsmogelijkheden

Clickfunnels prijzen

Basis: $ 127/maand

$ 127/maand Pro: $157/maand

$157/maand FunnelHacker: $208/maand

Clickfunnels beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (389 beoordelingen)

4.6/5 (389 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (646 beoordelingen)

7. Instapagina

via Instapagina Instapage is een bouwer voor landingspagina's die snel mobiele landingspagina's maakt. Stel je landingspagina's in WordPress in en pas vooraf gebouwde sjablonen binnen een blok aan volgens jouw vereisten.

Instapage heeft een gebruiksvriendelijke landing page builder tool met ingebouwde samenwerking en drag-and-drop functie. Met de Instablock functie kunnen gebruikers landingspagina-activa hergebruiken, die je kunt importeren naar al je landingspagina's.

Instapage beste functies

Genereer koppen, afbeeldingen en CTA's voor elke doelgroep en advertentiegroep met behulp van AI

Bouw onbeperkte landingspagina's met individuele blokken die je kunt aanpassen, opslaan en hergebruiken

Vooraf ontworpen blokken sjablonen, zoals kopteksten, voetteksten, getuigenissen, of maak je aangepaste landingspagina in een handomdraai

Layer widgets kunnen multimedia-elementen zoals countdown timers en plugins voor chatten toevoegen aan je landingspagina's

Instapage beperkingen

Duur voor kleinere bedrijven en individuele gebruikers

UI/UX is voor verbetering vatbaar

Instapage prijzen

Build : $199/maand

: $199/maand Omzetten: Aangepaste prijzen

Instapage beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (472 beoordelingen)

4.3/5 (472 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (363 beoordelingen)

8. MailerLite

Via MailerLite Lanceert u een nieuw product en wilt u weten hoe het publiek zal reageren op uw nieuwe lancering? De juiste Elevator pitch landingspagina zal je helpen om het gevoel van de klant te begrijpen en enthousiasme te creëren voor je nieuwe bedrijfsidee.

Met MailerLite, een gratis landingspagina-bouwer, kun je je bezoekers betrekken en hun aandacht trekken met gratis landingspagina's door elementen toe te voegen zoals countdown timers en gelimiteerde coupons.

MailerLite beste functies

GDPR-conforme formulieren voor aanmelding om abonnees aan te trekken en de gegevens te gebruiken om groepen met rente te creëren

A/B-tests voor maximaal vijf versies van landingspagina's door het verkeer ertussen te verdelen

MailerLite's landing page builder tool wordt geleverd met heatmaps, click maps, A/B testing functies en SEO instellingen om de zichtbaarheid van landingspagina's te vergroten

MailerLite limieten

Beperkte voorontworpen sjablonen

De interface is niet zo intuïtief en maakt het moeilijk om campagnes te kopiëren voor landingspagina's met hoge conversie

MailerLite prijzen

Gratis abonnement

Groeiende Business : $9/maand

: $9/maand Geavanceerd : $18/maand

: $18/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

MailerLite beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (840 beoordelingen)

4.6/5 (840 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1912 beoordelingen)

9. ConvertKit

via ConvertKit Stel je dit eens voor. Je bent een auteur en je nieuwe boek wordt binnenkort gelanceerd. Je wilt je publiek vertellen over deze lancering en hen genoeg betrekken zodat ze zich inschrijven voor de boekingen. Je hebt een aantrekkelijke landingspagina nodig met de mogelijkheid om je publiek geld te laten verdienen.

Een landingspagina-bouwer zoals ConvertKit zal je landingspagina lanceren met behulp van hun beschikbare sjablonen voor verschillende gebruikscases zoals podcasts, boeken, video's en meer. De landingspagina's zijn mobiel responsief.

ConvertKit beste functies

Inschrijfformulieren voor landingspagina's maken van je lezers abonnees en winnen informatie in om met je publiek in contact te komen en de verkoop te stimuleren

Integratie met Unsplash maakt het vinden van gratis en beeldspecifiek eenvoudig

Een robuust dashboard met analyses met updates van statistieken zoals conversiepercentages en abonneetellingen en het instellen van je favoriete bijhoudmethoden

ConvertKit-beperkingen

Geavanceerde functies zijn alleen beschikbaar op de betaalde abonnementen

Formulieren voor e-mailaanmelding missen geavanceerde functies zoals automatisering

ConvertKit prijzen

Gratis abonnement

Maker: $9/maand

$9/maand Maker Pro: $25/maand

ConvertKit beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (192 beoordelingen)

4.4/5 (192 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (196 beoordelingen)

10. Wix

via Wix Wix is een websitebouwer waarmee beginners en kleine bedrijven landingspagina's kunnen bouwen. Met kant-en-klare sjablonen voor het ontwerpen van landingspagina's kun je in slechts enkele minuten landings- en verkooppagina's maken.

Als je in de e-commercebranche werkt, is Wix toonaangevend in het ontwikkelen van online winkelwebsites voor e-commerceplatforms voor kleine bedrijven. Bouw eCommerce landingspagina's om nieuwe producten te laten zien en exclusieve aanbiedingen te promoten op basis van de locatie van de bezoeker om bezoekers te converteren.

Verhoog de conversie via robuuste analysetools en maak verbinding met Google Analytics, Facebook Pixel en andere diensten om inzichten te verkrijgen.

Wix beste functies

Aanpassingsopties voor je domein URL, logo en andere brand tools

Multi-cloud hosting zorgt voor 99,9% uptime, zelfs tijdens pieken in websiteverkeer

Maak UI met meerdere beschikbare elementen van de visuele drag-and-drop landing page editor

Gebruik dashboard functies op je mobiele apparaat om je website overal te beheren

Wix beperkingen

Mist geavanceerde SEO functies in vergelijking met andere platforms

De mobiele app werkt niet in alle landen

Wix prijzen

Licht: $16/maand

$16/maand Core: $27/maand

$27/maand Business: $32/maand

$32/maand Elite Business: $159/maand

$159/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Wix beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (1635 beoordelingen)

4.2/5 (1635 beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (9361 beoordelingen)

ClickUp is een tool voor projectmanagement voor Marketing teams om een boost te geven aan productiviteit te verhogen. Ook al is ClickUp geen maker van landingspagina's, toch helpt het pakket tools je om effectieve landingspagina's te maken.

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven, tekst samen te vatten en op te poetsen, e-mailreacties te genereren en meer

Bijvoorbeeld, ClickUp AI is uw Schrijfassistent om je te helpen met het maken van doelgerichte kopij voor de landingspagina. Gebruik bovendien de tool voor projectmanagement om het hele proces te beheren, van brainstormen over ideeën, samenwerken met andere afdelingen, doelen instellen, de grotere taken opsplitsen in kleinere subtaken en het bijhouden van succescijfers na de lancering.

ClickUp beste functies

Genereer conversiegerichte lay-outs voor landingspagina's met ClickUp'sGenerator landingspagina layout* ClickUp AI heeft meer dan 100 volledig gesjabloneerde prompts voor verschillende industrieën en gebruikssituaties

Gebruik ClickUp AI om ideeën te brainstormen voordat u de kopij omzet in een landingspagina

Sjablonen voor landingspagina's houd al uw ideeën voor landingspagina's bij, organiseer taken voor elke stap in het proces en zorg voor consistentie op meerdere pagina's

Maak landingspagina's met hoge conversie met ClickUp's landingspagina sjabloon

Maak taken met aangepaste statussen zoals Openen en Voltooien om de voortgang van elke pagina bij te houden en ervoor te zorgen datMarketingproces standaardisatie

Checklists maken met geneste subtaken voor eenvoudig prioriteren en deprioriteren in ClickUp

Volg de voortgang van landingspagina's met mogelijkheden voor tijdsregistratie, tags, waarschuwingen voor afhankelijkheid, e-mails enSjablonen voor rapporten na actie* Drie verschillende ClickUp configuraties tegelijkertijd weergeven, zoals Alle landingspagina's, Per branche en Aan de slag-gids

ClickUp beperkingen

De leercurve om de functies van ClickUp AI te begrijpen kan steil zijn

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/gebruiker/maand

$7/gebruiker/maand Business: $12/gebruiker/maand

$12/gebruiker/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

Bouw geweldige landingspagina's die converteren

Met de bouwers van landingspagina's in deze lijst kun je snel een goede landingspagina maken zonder enige codeervaardigheden. De beste bouwer van landingspagina's is flexibel, gebruiksvriendelijk en schaalbaar en stelt je in staat om de prestaties van afzonderlijke pagina's bij te houden.

Hoewel deze tools geweldig zijn om je te helpen bij het maken van websites met één pagina of degelijke landingspagina's voor je volgende campagne, is een projectmanagement tool zoals ClickUp essentieel om het maximale uit je project te halen Gebruik van middelen en productiviteit.

De projectmanagementmogelijkheden van ClickUp omvatten vooraf gebouwde sjablonen voor landingspagina's, ClickUp AI om nieuwe content te genereren en een dashboard waarop teamleden kunnen samenwerken.

Van het beheren van prestatiemetingen van landingspagina's en Marketingcampagnes tot het genereren van nieuwe ideeën en SEO doelen, ClickUp is uw perfecte metgezel voor het bouwen van solide landingspagina's.

ClickUp's native Integratie met meer dan 100 tools binnen uw technologiestapel stelt u in staat uw marketingtraject te versnellen en uw performance marketing en websiteprojecten te beheren zonder tussen apps te hoeven jongleren.

Aan de slag op ClickUp voor een gratis proefversie.