10 Beste ZoomInfo Alternatieven & Concurrenten in 2024

ZoomInfo, de zelfbenoemde 'Google van de mensen', is een software voor klantendatabases die een wereld van potentiële klanten en partners ontsluit voor verkoop- en marketingteams.

Hoewel ZoomInfo streeft naar nauwkeurigheid, kan verouderde informatie of onjuiste contactgegevens soms opduiken. Deze problemen met de nauwkeurigheid van gegevens kunnen leiden tot tijdverlies en onbenutte prospects voor uw verkoopteam. Bovendien kan de beperkte dekking van ZoomInfo voor nichemarkten je dwingen om op zoek te gaan naar ZoomInfo alternatieven om leads te genereren uit specifieke klantendatabases.

Het resultaat is dat veel sleutel besluitvormers in verkoop en marketing op zoek zijn naar ZoomInfo concurrenten om te voldoen aan hun behoefte aan een robuuste sales intelligence tool die gegevens van hoge kwaliteit kan leveren.

Om je te helpen bij het vinden van een oplossing, hebben we een lijst samengesteld van de top 10 ZoomInfo alternatieven om je salesbereik te verbeteren. We hebben ook een lijst gemaakt van hun belangrijkste functies en prijzen om je te helpen de perfecte match te vinden.

Wat moet je zoeken in ZoomInfo alternatieven?

Gegevens zijn de hoeksteen van elke marketing- en verkoopstrategie. Met diepgaande bedrijfsprofielen en contactgegevens kun je hyper gerichte sales en sales strategieën ontwikkelen marketingcampagnes die de juiste mensen op het juiste moment bereiken.

U hebt echter uitgebreide, kosteneffectieve databasesoftware nodig om uw prospectie-inspanningen naar een hoger niveau te tillen.

Dat is waar platforms zoals ZoomInfo van pas komen. Zij worden uw go-to sales intelligence oplossing voor leadgeneratie.

Bij het kiezen van ZoomInfo alternatieven, moet je rekening houden met de volgende sleutel functies:

Kwaliteit en nauwkeurigheid van gegevens: Controleer de databronnen, updatefrequentie en nauwkeurigheidsgaranties van het platform. Ga op zoek naar onafhankelijke beoordelingen en getuigenissen om ervaringen uit de praktijk te meten

Controleer de databronnen, updatefrequentie en nauwkeurigheidsgaranties van het platform. Ga op zoek naar onafhankelijke beoordelingen en getuigenissen om ervaringen uit de praktijk te meten Functies en functionaliteit: Kies ZoomInfo alternatieven die functies bieden die overeenkomen met je belangrijkste behoeften. Heb je basis contactgegevens nodig zoals telefoonnummers of e-mail adressen of meer diepgaande bedrijfsgegevens? Heeft u behoefte aanintegraties met uw CRM of marketing automatiseringstools? Moet je nog doengegevensmodellen visualiseren en bouwen?

Kies ZoomInfo alternatieven die functies bieden die overeenkomen met je belangrijkste behoeften. Heb je basis contactgegevens nodig zoals telefoonnummers of e-mail adressen of meer diepgaande bedrijfsgegevens? Heeft u behoefte aanintegraties met uw CRM of marketing automatiseringstools? Moet je nog doengegevensmodellen visualiseren en bouwen? Dekking en targetingopties: Als u een marketeer bent die strategische verkoop- en marketingcampagnes wil opzetten op basis van een specifiek segment of demografie, dan moet u op zoek gaan naar een platform dat een breed bereik aan targetingopties biedt

Als u een marketeer bent die strategische verkoop- en marketingcampagnes wil opzetten op basis van een specifiek segment of demografie, dan moet u op zoek gaan naar een platform dat een breed bereik aan targetingopties biedt Prijzen en waarde: Vergelijk de prijsmodellen en functies van de alternatieven. Houd rekening met verborgen kosten zoals kredietsystemen of limieten voor gegevensexport. Kies een platform dat een goede waarde biedt voor uw budget en gebruiksniveau

Vergelijk de prijsmodellen en functies van de alternatieven. Houd rekening met verborgen kosten zoals kredietsystemen of limieten voor gegevensexport. Kies een platform dat een goede waarde biedt voor uw budget en gebruiksniveau Gebruiksgemak en klantenservice: Zoek naar intuïtieve zoekfuncties, gebruiksvriendelijke dashboards en direct beschikbare hulpbronnen en klantenservice

De 10 beste ZoomInfo alternatieven om te gebruiken in 2024

Laten we, met deze factoren in gedachten, de tien beste ZoomInfo alternatieven bekijken die je kunt gebruiken om je marketing- en verkoopteams in 2024 tevreden te stellen:

1. Apollo.io - Beste voor data-gedreven verkoopstrategieën

via Apollo.io Apollo.io is een platform voor verkoopinformatie en betrokkenheid dat marketing- en verkopers helpt bij het vinden van en verbinding maken met potentiële klanten.

Het is een van de populairste ZoomInfo-alternatieven en heeft een contactendatabase van meer dan 260 miljoen mensen en 60 miljoen bedrijven, inclusief essentiële informatie zoals namen, titels van functies en e-mailadressen.

Je kunt de zoekfilters gebruiken om precies die leads te vinden die je wilt. Daarnaast kan Apollo.io je bestaande leads en contactgegevens verrijken met meer informatie om bedrijven te identificeren, zoals social media profielen en bedrijfsnieuws.

Apollo.io beste functies

Vind meer leads met geverifieerde e-mails, telefoon nummers en meer dan 200 andere data attributen

Bereik uw ideale klantprofielen met intelligente aanbevelingen

Prioriteit geven aan leads met een hoge waarde met AI (Artificial Intelligence)

Ga verder dan je verkooppijplijn met gesprekken en deal intelligentie

Apollo.io limieten

De steile leercurve voor geavanceerde functies

Enigszins verwarrende navigatie

Bezorgdheid over de kwaliteit van gegevens

Apollo.io prijzen

Free: Onbeperkt aantal kredieten voor e-mail

Onbeperkt aantal kredieten voor e-mail Basis: $59/gebruiker per maand

$59/gebruiker per maand Professioneel: $99/gebruiker per maand

$99/gebruiker per maand Organisatie: $149/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

Apollo.io beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (6300+ beoordelingen)

4.8/5 (6300+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (300+ beoordelingen)

2. DealSignal - Beste voor real-time leadgeneratie

via DealSignal DealSignal is een B2B-dataplatform dat sales- en marketingteams helpt de juiste kopers te targetten, hun outreach te personaliseren, de deliverability van e-mails te verhogen en meer conversies te genereren. Sales- en marketingteams zijn er dol op omdat het toegang biedt tot een enorme database met geverifieerde contactgegevens.

Je hebt ook toegang tot bedrijfsprofielen, bedrijfsgegevens, technografische gegevens en intentiegegevens. Deze informatie kan je helpen om je outreach af te stemmen op je lijsten met getargete contactpersonen.

DealSignal biedt ook verschillende tools om je te helpen je gegevens te verrijken, zoals lead scoring en intentiegegevens. Deze factoren zorgen ervoor dat DealSignal een plaats krijgt op deze lijst van beste Zoominfo alternatieven.

DealSignal beste functies

Elimineer handmatig onderzoek en genereer sneller pijplijnen

Verrijk je inkomende leads met automatisering van het invullen van formulieren

Maximaliseer het bereik van B2B-publiek met verse, geverifieerde en nauwkeurige gegevens

DealSignal beperkingen

Prioritering van contactpersonen is niet perfect

Sommige gebruikers rapporteren een leercurve met zijn geavanceerde functies

DealSignal prijzen

Startersprijs: $499/maand

$499/maand Professionele en Enterprise: Aangepaste prijzen

DealSignal beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (40+ beoordelingen)

4.8/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (10+ beoordelingen)

3. Cognism - Beste voor intelligente prospectie

via Cognisme Cognism is een wereldwijd sales intelligence platform dat revenue teams helpt bij het vinden van en verbinding maken met beslissers in hun target accounts. Het richt zich op het leveren van nauwkeurige en compliant B2B business data.

Cognism claimt een toonaangevende vernieuwingsfrequentie te hebben, waardoor je verzekerd bent van actuele en nauwkeurige contactgegevens. Het biedt een verscheidenheid aan automatisering van verkoop hulpmiddelen, zoals e-mailzoekers en dialers, die u kunnen helpen om tijd besparen en moeite bij het prospecteren naar nieuwe klanten.

Het platform integreert met verschillende andere verkooptools, zoals CRM en marketing automatisering platforms. Dit maakt het gemakkelijk om Cognism te gebruiken in uw bestaande verkoop prospectie werkstroom.

Cognism beste functies

Ontvang gevalideerde e-mails en telefoonnummers van belangrijke prospects in uw lijsten met target contactpersonen

Gebruik geavanceerde filters voor contactgegevens, firmografische en technografische details, gebeurtenissen die de verkoop triggeren en intentiegegevens om uw beste target koper in seconden te ontdekken

Ontvang direct DNC-gezuiverde nummers

Gebruik intentiesignalen van kopers om te begrijpen wanneer kopers in de markt zijn voor uw oplossing en onderschep ze eerder in hun traject

Cognitieve beperkingen

Soms onnauwkeurige target filtering

Gebruikers rapporteren terugkerende technische problemen

Cognism prijzen

Aangepaste prijzen

Cognisme beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (545+ beoordelingen)

4.6/5 (545+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (60+ beoordelingen)

4. LeadIQ - Beste voor het stroomlijnen van leadverzameling

via LeadIQ LeadIQ is een platform voor verkoopinformatie dat is ontworpen om verkoop- en marketingteams te helpen bij het vinden, kwalificeren en verbinden met potentiële leads.

Het biedt een verscheidenheid aan tools en functies om leadgeneratie te stroomlijnen, waardoor het voor uw verkoopteams eenvoudiger wordt om de juiste prospects te identificeren, informatie over hen te verzamelen en afspraken te personaliseren.

Het sales intelligence-aanbod van het platform helpt u ook bij het bijhouden van bedrijfsgegevens, waaronder nieuws, gebeurtenissen op het gebied van financiering en andere relevante informatie om potentiële sales triggers te identificeren.

Bovendien kunnen AI-tools terugkerende taken automatiseren, e-mailberichten en landingspagina's personaliseren en lead scoring stimuleren, waardoor het een van de beste ZoomInfo alternatieven is.

LeadIQ beste functies

Koopsignalen bijhouden voor toegewezen accounts en beginnen met het creëren van uw pijplijn

Nieuwe prospects automatisch toevoegen aan een cadans en koude e-mails personaliseren met AI

Nieuwe prospects in volgorde plaatsen wanneer gegevens zijn vastgelegd en koude e-mails automatiseren

Uw revenue teams voorzien van nauwkeurige gegevens dankzij betrouwbare contactgegevens en accountinformatie

LeadIQ limieten

Onnauwkeurigheden bij het voorspellen van leads

Terugkerende technische storingen

LeadIQ prijzen

Freemium : Gratis abonnement

: Gratis abonnement Essentieel : $45/gebruiker per maand

: $45/gebruiker per maand Pro : $89/gebruiker per maand

: $89/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

LeadIQ beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (70+ beoordelingen)

4.2/5 (70+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (20+ beoordelingen)

via Lusha Lusha is een B2B sales intelligence platform ontworpen voor sales, marketing en recruitment teams. Het helpt gebruikers bij het vinden van en verbinding maken met potentiële klanten door contactinformatie, bedrijfsinzichten en leadgeneratietools te bieden.

Lusha richt zich op een breed bereik van gebruikers, zoals individuele verkoopprofessionals, kleine bedrijven en grote ondernemingen. Het verrijkt ook uw bestaande gegevens met extra informatie, zoals functienamen, sociale-mediaprofielen en bedrijfsinformatie.

Lusha beste functies

Target bedrijven op basis van hun technologiestapel met behulp van de technologiefilter

Blijf op de hoogte van de functiewijzigingen van uw prospects zodat u nieuwe zakelijke kansen kunt verkennen met behulp van de filter en waarschuwing voor functiewijzigingen

Vul uw pijplijn met gekwalificeerde leads op basis van gegevens over de intentie van de koper

Krijg direct inzicht in het profiel van de ideale klant op basis van zoekopdrachten in het verleden

Identificeer welke bron de meeste leads oplevert en voldoe nog sneller aan je KPI's

Lusha limieten

Onnauwkeurigheden in sommige contactgegevens

UI en dashboard zijn niet beginnersvriendelijk

Lusha prijzen

Gratis

Pro: $29/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$29/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Premium: $51/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$51/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Schaal: Aangepaste prijzen

Lusha beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (1400+ beoordelingen)

4.3/5 (1400+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (300+ beoordelingen)

6. Kaspr - Beste voor geautomatiseerde leadverrijking

via Kaspr Kaspr is een sales intelligence tool ontworpen om sales professionals en bedrijven te helpen contactinformatie te vinden voor potentiële klanten, specifiek op LinkedIn. Het biedt tools voor verkoopprospectie via gegevensverrijking en automatisering.

Je kunt je leads opslaan, beheren en organiseren terwijl je integreert met verschillende verkoop- en marketingplatforms, waardoor het een concurrent van ZoomInfo is.

Kaspr biedt ook een extensie voor Chrome waarmee je snel het web kunt afspeuren naar openbaar beschikbare informatie en deze vervolgens aan je kunt presenteren in een intuïtieve gebruikersinterface.

Kaspr beste functies

Leads beheren, outreach automatiseren en gegevens synchroniseren met je andere verkoop-apps

Bekijk een deel van de gegevens voordat je ervoor betaalt

Prospecteer, bereik en creëer kansen voor vertegenwoordigers in verkoopontwikkeling (SDR's), allemaal op één plek

Personaliseer op schaal met functies voor verkoopautomatisering zoals het verzenden van LinkedIn-verzoeken voor verbindingen

Kaspr beperkingen

Problemen met het ophalen van gegevens voor kleinere bedrijven

Bepaalde functies kunnen onverenigbaar zijn met het beleid van LinkedIn

Kaspr prijzen

Gratis

Starter: $65/maand per gebruiker

$65/maand per gebruiker Business: $99/maand per gebruiker

$99/maand per gebruiker Organisatie: $99/maand per gebruiker voor minimaal 5 gebruikers, jaarlijks gefactureerd

Kaspr beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (600+ beoordelingen)

4.4/5 (600+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

7. Clearbit - Beste voor geavanceerde gegevensverrijking

via Clearbit Clearbit is een platform voor klanteninformatie dat bedrijven helpt bij het verzamelen en analyseren van gegevens over hun klanten en potentiële klanten. Het gebruikt verschillende databronnen, waaronder openbare gegevens, sociale media en websiteverkeer, om een uitgebreid profiel van elke prospect te maken.

Clearbit kan je leads een score geven op basis van hun waarschijnlijkheid om te zetten in betalende klanten. Het helpt je ook om je klanten te segmenteren in verschillende groepen op basis van hun rente, behoeften en gedrag.

Clearbit beste functies

Krijg toegang tot zuivere, precieze en betrouwbare gegevens

Identificeer je high-fit leads in real time en focus de inspanningen van je sales team daar waar ze het meest van belang zijn

Onthul de koopintentie van de bezoekers van uw website via IP intelligentie

Bovenliggende bedrijven en dochterondernemingen begrijpen om de juiste lead naar de juiste vertegenwoordiger te leiden

Clearbit limieten

De leercurve voor de meeste functies

Af en toe discrepanties in beschikbare gegevens

Clearbit prijzen

Aangepaste prijzen

Clearbit beoordelingen en reviews

G2: 4.4/5 (600+ beoordelingen)

4.4/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (30+ beoordelingen)

8. UpLead - Beste voor target leadgeneratie

via UpLead UpLead is een B2B lead generation software en ZoomInfo concurrent die een grote database met geverifieerde zakelijke contactgegevens biedt, samen met sales intelligence tools om je te helpen je zoekopdrachten te filteren en te targetten.

De tool van UpLead voor verificatie van e-mail helpt ervoor te zorgen dat je e-mailadressen nauwkeurig en up-to-date zijn. Zo kun je de deliverability van je e-mail verbeteren en voorkomen dat je e-mails naar ongeldige adressen stuurt.

UpLead heeft ook een tool voor informatie over concurrenten waarmee je de activiteiten van je concurrenten kunt bijhouden en potentiële leads kunt identificeren. Je kunt deze tool ook gebruiken om meer te weten te komen over je concurrenten, hun producten en diensten.

UpLead beste functies

Bouw een schone prospectielijst die je in je verkooptools kunt pluggen

Gebruik meer dan 50 zoekfilters om contacten en bedrijven te vinden die overeenkomen met je kopersprofiel

Verbinding maken met echte, gekwalificeerde leads met realtime e-mail verificatie

Identificeer en betrek kopers die van plan zijn te kopen met intentiegegevensanalyse

UpLead limieten

Onnauwkeurigheden in de titel of werkinformatie van sommige contactpersonen

Een leercurve met de gebruikersinterface

UpLead prijzen

Gratis

Essentials : $99/gebruiker per maand

: $99/gebruiker per maand Plus : $199/gebruiker per maand

: $199/gebruiker per maand Professioneel: Aangepaste prijzen

UpLead beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (700+ beoordelingen)

4.7/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (70+ beoordelingen)

9. Proxycurl - Beste voor web scraping en gegevensextractie

via Proxycurl Proxycurl is een API-platform dat is ontworpen om u te helpen datagestuurde toepassingen over mensen en bedrijven te bouwen en te schalen zonder dat u web scraping- en data science-teams hoeft te beheren.

De ingebouwde scraping-functies halen gegevens van websites die niet direct beschikbaar zijn via API's en zorgen voor het zware werk van gegevensverwerving en -verwerking.

Bovendien biedt Proxycurl verschillende functies om toegang te krijgen tot een enorme hoeveelheid publiek beschikbare gegevens over mensen en bedrijven, waaronder profielen, contactgegevens, financiële gegevens van bedrijven, enz.

Proxycurl beste functies

Nieuwe gegevens ophalen over mensen en bedrijven om uw producten voor verkoop- en marketingautomatisering te voeden

Vind de juiste persoon om mee te praten binnen uw target bedrijven met Role Lookup API Endpoint

Trek periodiek LinkedIn-profielen op en ontvang waarschuwingen wanneer een besluitvormer bij een nieuw bedrijf in dienst treedt of als een persoon wordt gepromoveerd naar een positie met beslissingsbevoegdheid

Proxycurl limieten

Bepaalde websites of databases kunnen de toegang via scraping tools beperken, waardoor gegevens niet beschikbaar zijn via Proxycurl

Proxycurl prijzen

Eenmalige vooruitbetaling: $4500

$4500 Aangepaste prijzen

Proxycurl beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

10. LeadFuze - Beste voor schaalbare leadgeneratie

via LeadFuze LeadFuze is software voor het genereren van leads in de cloud die verkopers en marketingmedewerkers helpt potentiële klanten te vinden en met hen in verbinding te komen. Het gebruikt verschillende methoden om gegevens over potentiële leads te verzamelen, zoals web scraping en gegevensaggregatie.

LeadFuze kan leads scoren op basis van uw zoekcriteria, zodat u zich kunt richten op de meest veelbelovende leads. Bovendien ondersteunt het platform handtekeningen per e-mail om leads vast te leggen.

LeadFuze beste functies

Stel lijsten met leads samen en synchroniseer leads automatisch met uw CRM-platforms enoutreach-tools* Gebruik AI om leads te druppelen in uwCRM-platform oftools voor werkstromen om outreach-campagnes automatisch te triggeren

Voltooide details over uw leads, zoals werkgeschiedenis, vaardigheden, opleiding en meer

Trigger multi-channel bereikcampagnes met integraties

LeadFuze limieten

Lage limiet voor de grootte van de lijst

Heeft een leercurve met de UI

LeadFuze prijzen

Unlimited: Vanaf $397/maand

Vanaf $397/maand Schaalbaar: Vanaf $147/maand

Vanaf $147/maand **Aangepast

LeadFuze beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

4.6/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (90+ beoordelingen)

Hoewel tools voor gegevensbeheer essentieel zijn, kunt u overwegen hoe CRM- en databaseplatforms zoals ClickUp hun impact kunnen versterken. CRM gaat verder dan opslagruimte en biedt waardevolle inzichten en gestroomlijnde workflows.

ClickUp ClickUp CRM biedt een centrale hub voor uw gegevensreis. Stelt u zich eens voor dat u verder gaat dan opslagruimte en uw gegevens kunt analyseren, bruikbare inzichten kunt verkrijgen en uw werkstromen kunt stroomlijnen, allemaal binnen een gebruiksvriendelijk platform.

Beoordeeld als de nummer 1 CRM ter wereld door G2 met ClickUp CRM kunt u prospects omzetten in loyale klanten. Optimaliseer uw verkooptrechter, personaliseer uw bereik en zie hoe uw business floreert met ClickUp.

krijg een holistische weergave van project statussen en resterende taken in uw team of afdeling met Dashboards in ClickUp 3.0_

ClickUp geeft verkoopteams een superboost door hun volledige workflow in één platform te centraliseren. Van lead-nurturing en pijplijnbeheer tot samenwerking bij deals en onboarding van klanten, verkopers kunnen hun verspreide workflow op één platform centraliseren Google Spreadsheets databases en e-mails voor een verenigde hub.

U kunt ook de perfecte klantendatabase maken, die ideaal is voor het opslaan en analyseren van gegevens over toekomstige en bestaande klanten, contacten en deals. Met ClickUp-taak kunt u ook koppelingen toevoegen tussen taken, documenten en meer om uw werk efficiënt bij te houden.

Verbeter uw CRM strategieën met ClickUp's Eenvoudige CRM sjabloon

Met ClickUp CRM kunt u zelfs automatisch taken toewijzen voor elke fase van uw bedrijf verkooppijplijn . Met de trigger statusupdates op basis van activiteiten kun je direct van prioriteit veranderen en je verkoopteam laten weten op welk account/klantprofiel ze zich moeten richten.

snel weergave en beheer van actieve en inactieve automatiseringen in ruimtes met updates en beschrijvingen van gebruikers_

ClickUp CRM's beste functies

Verkoop- en marketingteams afstemmen op dezelfde doelen met gedeelde gegevens en realtime updates

Verkrijg datagestuurde inzichten met direct beschikbare rapportages en visuals, die uw relaties naar succes leiden

Bewaak de waarde van klanten, de grootte van deals en meer met overzichten op hoog niveau

Analyseer gegevens van externe databronnen met ClickUp's integraties en ontdek verborgen trends en patronen om uw strategieën voor het benaderen van clients te verbeteren

Visualiseer uw verkooptrechter, optimaliseer de workflows voor clients en werk samen met uw team aan kansen

Gebruikkant-en-klare databasesjablonen om gegevens te beheren en te analyseren, rapporten te genereren en uw volgende stappen te abonneren op uw klanten

ClickUp limieten

Sommige nieuwe gebruikers hebben een steile leercurve aangetroffen

ClickUp prijzen

Gratis

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9000+ beoordelingen)

4.7/5 (9000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3900+ beoordelingen)

Gebruik de kracht van gegevens met de juiste ZoomInfo alternatieven

De juiste klant kiezen databasesoftware gaat verder dan het vergelijken van functies; je moet inspelen op de unieke behoeften van je hele organisatie. Geef je verkoop- en marketingteams de tools om verder te gaan dan alleen het vergelijken van functies Excel-databases en relaties met klanten en inkomsten stimuleren.

Er zijn genoeg goede concurrenten voor Zoominfo, dus overweeg alle voor- en nadelen voordat je beslist. Neem geen genoegen met onsamenhangende sales intelligence-oplossingen en geef de voorkeur aan een platform dat je gegevens consolideert, inzichtelijke visualisaties biedt en naadloze samenwerking stimuleert.

Probeer ClickUp gratis vandaag.