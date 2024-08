10 Beste databasesoftware voor kleine bedrijven in 2024 (beoordelingen & prijzen)

Klanten zorgen voor groei, maar voor duurzame groei moet je loyaliteit en vertrouwen in ze opbouwen. Een relatie opbouwen kost tijd en moeite, net als toegang krijgen tot hun gegevens en voorkeuren.

Dit geldt vooral voor kleinere, snelgroeiende bedrijven. Het vastleggen van klantgegevens vormt de basis voor duurzame, winstgevende relaties. Hoe meer informatie je hebt, hoe groter de kans dat je klanten kunt converteren.

Rijen en kolommen met nummers en kenmerken zijn echter van weinig waarde als je geen systeem opzet om de gegevens te gebruiken. Met andere woorden, gegevens moeten inzichten genereren die uiteindelijk leiden tot beslissingen.

Het bouwen van dergelijke systemen heeft alleen zin als je trends en patronen opslaat, sorteert en analyseert. De handigste manier is om voor je Business een databasesoftware op maat gemaakt voor kleine bedrijven.

Databasesoftware legt klantgegevens vast en slaat ze op, en zet de informatie om in bruikbare inzichten die groei stimuleren en klantinteracties verbeteren.

We hebben de markt afgestruind en een lijst samengesteld van de beste databasesoftware voor kleine bedrijven in 2024. Elke software heeft unieke functies die functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid en kosteneffectiviteit combineren.

Bekijk de lijst en kies de software die het beste aansluit bij de behoeften van je bedrijf.

Wat moet je zoeken in databasesoftware voor kleine bedrijven?

Voordat we ons gaan verdiepen in de top database software opties, laten we eerst de sleutel functies bekijken die van invloed zijn op de efficiëntie van uw database management strategie:

Schaalbaarheid: De software moet het toenemende datavolume en de toenemende belasting van gebruikers aankunnen naarmate uw bedrijf groeit, zonder te vertragen

De software moet het toenemende datavolume en de toenemende belasting van gebruikers aankunnen naarmate uw bedrijf groeit, zonder te vertragen Robuuste veiligheid: Geavanceerde functies zoals gegevensversleuteling en veilige toegangscontrole beschermen gevoelige bedrijfs- en klantgegevens

Geavanceerde functies zoals gegevensversleuteling en veilige toegangscontrole beschermen gevoelige bedrijfs- en klantgegevens Intuïtief ontwerp: De software moet een eenvoudige en navigeerbare interface hebben om de trainingstijd te minimaliseren

De software moet een eenvoudige en navigeerbare interface hebben om de trainingstijd te minimaliseren Efficiënte klantenservice: Betrouwbare en toegankelijke klantenservice voor het tijdig oplossen van problemen met de software vermindert de uitvaltijd

Betrouwbare en toegankelijke klantenservice voor het tijdig oplossen van problemen met de software vermindert de uitvaltijd Integratiemogelijkheden: De software moet integreren met uw bestaande zakelijke tools, zodat de werkstroom van gegevens soepel verloopt en de processen efficiënt verlopen

De software moet integreren met uw bestaande zakelijke tools, zodat de werkstroom van gegevens soepel verloopt en de processen efficiënt verlopen Inzichtelijke analyses: Diep inzicht door analyses helpen u datagestuurde beslissingen te nemen voor bedrijfsgroei

Diep inzicht door analyses helpen u datagestuurde beslissingen te nemen voor bedrijfsgroei Compatibiliteit metspreadsheetsoftware: Deze functie maakt naadloze samenwerking tussen gegevens mogelijk

10 Beste databasesoftware voor kleine bedrijven in 2024

Hier zijn de 10 beste databasesoftware voor kleine bedrijven van dit moment:

1. ClickUp

Organiseer, sorteer en filter taken in de ClickUp-taak tabelweergave om sneller inzicht te krijgen in al uw werk

ClickUp biedt dynamische oplossingen voor het aanmaken van databases op maat van kleine bedrijven. Stel databases samen met behulp van ClickUp's lijstweergave - maak gebruik van ClickUp's tabelweergave voor veelzijdigheid in gegevensbeheer.

De tabel weergave helpt bij het maken van visuele databases om budgetten en inventarissen te beheren. Naast het delen van je werk, kun je ook taken, documenten en afhankelijkheid koppelen zonder te coderen. CRM van ClickUp helpt u bij het bijhouden en beheren van uw accounts met behulp van verschillende weergaven en planken. U krijgt al uw relevante klantgegevens op één plaats te zien.

via Oracle databank De enterprise-ready Oracle Database kan ook dienen als databasesoftware voor kleine ondernemingen. De opmerkelijke functie voor kleinere ondernemingen is de geavanceerde veiligheid, die gegevensbescherming garandeert.

Bovendien biedt Oracle schaalbaarheid en betrouwbaarheid, waardoor kleine bedrijven hun gegevens efficiënt kunnen beheren terwijl ze groeien.

Oracle kan gegevens opslaan, gestructureerde gegevens verwerken en waardevolle inzichten verzamelen. Dit helpt bij de strategische besluitvorming voor kleine bedrijven die hun activiteiten willen uitbreiden en hun gegevens effectief willen gebruiken.

Oracle Database beste functies

Behandel de groeiende vraag naar gegevens en ondersteun uw bedrijfsuitbreiding

Taken voor gegevensbeheer stroomlijnen en verbeter de operationele efficiëntie

Beveilig uw gevoelige bedrijfsinformatie met geavanceerde beschermingsmaatregelen

Vereenvoudig database-interacties met behulp van algemeen bekende SQL, waardoor de taken van uw team eenvoudiger worden

Oracle Database beperkingen

Duur voor kleine bedrijven

Vereist gespecialiseerde kennis en middelen voor optimale prestaties

Oracle Database prijzen

Aangepaste prijzen

Oracle Database beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (900+ beoordelingen)

: 4.3/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (400+ beoordelingen)

3. SQL-connector voor Jira

via Alfa Serveer De SQL Connector voor Jira van Alpha Serve verbetert de mogelijkheden van gebruikers van Jira door directe integratie met SQL-databases zoals MySQL en Oracle.

Deze tool vereenvoudigt het proces van verbinding en export van gegevens en maakt tussenliggende tools overbodig. Dit is met name gunstig voor bedrijven die afhankelijk zijn van efficiënte gegevensverwerking.

De SQL Connector voor Jira staat bekend om zijn directe integratiemogelijkheden. Het zorgt voor een naadloze werkstroom tussen Jira en verschillende SQL-databases, waardoor gegevensbeheerprocessen worden gestroomlijnd.

Dit maakt het een essentieel hulpmiddel voor softwareontwikkeling of bedrijven die hun gegevensbeheer willen optimaliseren projectmanagement en gegevensanalyse binnen het ecosysteem van Jira.

SQL Connector voor Jira beste functies

Rechtstreeks verbinding maken met databases zoals MySQL en Oracle vanuit Jira, waarbij de complexiteit van SSL of SSH wordt omzeild om de gegevensintegratie en efficiëntie van de werkstroom te verbeteren

Gegevensexport vanuit Jira automatiseren, gegevensoverdrachtprocessen vereenvoudigen en veel tijd besparen

Toestemmingen voor gegevenstoegang binnen Jira aanpassen, zodat gegevens veilig en gecontroleerd worden verwerkt

SQL Connector voor Jira limieten

Vereist technische expertise voor instelling en beheer

Specifiek voor Jira, maar niet veelzijdig voor andere systemen

SQL Connector voor Jira prijzen

Gratis: Voor maximaal 10 gebruikers

SQL Connector voor JIRA beoordelingen en reviews

G2 : Geen beoordelingen

: Geen beoordelingen Capterra: Geen beoordelingen

4. PostgreSQL

via pgAdmin PostgreSQL is een open-source object-relationeel databasesysteem dat zich onderscheidt door zijn betrouwbaarheid en prestaties. Het is ideaal voor bedrijven die geavanceerd gegevensbeheer nodig hebben en ondersteunt complexe gegevenstypen en optimalisatie.

De uitbreidbaarheid maakt aangepaste functies en types mogelijk, waardoor het kan worden aangepast aan verschillende bedrijfsbehoeften. Het is robuust in het verwerken van grote en complexe datasets en garandeert gegevensintegriteit en snelheid.

Het aanpassingsvermogen aan verschillende omgevingen en de uitgebreide functies maken PostgreSQL een ideale keuze voor bedrijven die op zoek zijn naar een betrouwbare en schaalbare databaseoplossing.

PostgreSQL beste functies

Maak gebruik van de open-source aard voor kosteneffectief gegevensbeheer

Gebruik geavanceerde gegevenstypen en functies voor prestatieoptimalisatie

Aanpassen aan specifieke businessvereisten

Beveilig gevoelige bedrijfsgegevens effectief met robuuste functies voor veiligheid

PostgreSQL beperkingen

Overweldigend voor beginners of kleine teams zonder toegewijde databasebeheerders

Kan niet tippen aan de prestaties van sommige commerciële databases onder zware belasting

Professionele ondersteuning is afhankelijk van providers van derden, in tegenstelling tot commerciële databases met specifieke ondersteuning

PostgreSQL prijzen

Gratis

PostgreSQL beoordelingen en reviews

G2 : 4.4/5 (611+ beoordelingen)

: 4.4/5 (611+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

5. Quickbase

via Quickbase QuickBase is een cloud-gebaseerd platform dat eigenaren van kleine bedrijven in staat stelt om eenvoudig aangepaste applicaties, web apps en workflows te bouwen, allemaal zonder uitgebreide programmeervaardigheden.

Het heeft een gebruiksvriendelijke interface en ontwikkelt en implementeert toepassingen snel. Dit maakt het ideaal voor bedrijven die snelle oplossingen nodig hebben voor complexe problemen op het gebied van procesbeheer.

De toegankelijkheid en het gebruiksgemak maken QuickBase een favoriete keuze onder kleine bedrijven die hun operationele efficiëntie willen verbeteren.

Quickbase beste functies

Versnel de ontwikkeling van aangepaste toepassingen met snelle ontwikkelingstools, waardoor u tijd en middelen bespaart

Verbeter de samenwerking en efficiëntie van teams met behulp vanwerkstroombeheer en tools voor automatisering

Gegevens soepel integreren met andere databronnen en toepassingen

Quickbase beperkingen

Sommige complexe functies vereisen een grondige kennis of technische expertise

Hogere totale kosten omdat sommige geavanceerde functies extra ondersteuning van een platformexpert vereisen

Quickbase prijzen

Gratis proefversie: 30 dagen

30 dagen Teams : $35/maand per gebruiker

: $35/maand per gebruiker Business : $55/maand per gebruiker

: $55/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Quickbase beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (800+ beoordelingen)

: 4.5/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (200+ beoordelingen)

6. Microsoft SQL Server

via Microsoft SQL Server Microsoft SQL Server is een uitgebreid databasebeheersysteem dat hoge prestaties, robuuste veiligheid en schaalbaarheid biedt.

Het kan efficiënt omgaan met grootschalige opslagruimte, verwerking en analyse van gegevens. Het staat bekend om zijn geavanceerde analysemogelijkheden die u helpen gegevens te analyseren en diepe inzichten te ontdekken. Sla gegevens op, host grote hoeveelheden ongestructureerde gegevens in datawarehouses, voer gegevensanalyses uit en maak gegevensvisualisaties - allemaal in één platform.

Deze combinatie van prestaties, schaalbaarheid en analyse maakt het een robuuste oplossing voor bedrijven om hun datamateriaal effectief te benutten.

Microsoft SQL Server beste functies

Behaal hoge prestaties met Microsoft SQL Server, die complexe query's efficiënt afhandelt

Verzeker de veiligheid van gegevens met geavanceerde functies voor veiligheid

Uw database schalen met SQL Server eenvoudig, zodat u grote databases en complexe transacties kunt verwerken naarmate uw bedrijf groeit

Microsoft SQL Server limieten

Nogal complex voor beginners

Uitgebreide versies duur voor kleine bedrijven

Microsoft SQL Server prijzen

Express : Free

: Free Ontwikkelaar : Free

: Free Enterprise : $15,123

: $15,123 Standaard per kern : $3,945

Standaard server : $989

Standaard - CAL : $230

: $230 Web: Aangepaste prijzen

Pay-as-you-go

Standaard per kern: $73

Enterprise per kern: $274

Microsoft SQL Server beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (2.000+ beoordelingen)

4.4/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1.500+ beoordelingen)

7. Kintone

via Kintone Kintone is een cloud-gebaseerd platform dat kleine bedrijven in staat stelt om applicaties te ontwikkelen en aan te passen zonder uitgebreide kennis van codering.

Het bevordert teamwork en samenwerking door gebruikers aangepaste bedrijfsapplicaties en workflows te laten maken, delen en automatiseren.

De gebruiksvriendelijke interface van Kintone maakt het toegankelijk voor niet-technische gebruikers om applicaties te bouwen. Dit verhoogt de productiviteit en de samenwerking tussen teams in kleine bedrijven.

Kintone beste functies

Eenvoudig apps bouwen met Kintone's no-code en drag-and-drop interface

Verbeter de samenwerking tussen teams met tools voor meervoudige samenwerking

Gegevens efficiënt verwerken en visualiseren voor datagestuurde besluitvorming

Kintone beperkingen

Beperkte integratiemogelijkheden met andere systemen

Er is een steile leercurve voor geavanceerde aanpassingen

Kintone prijzen

$24/maand per gebruiker

Kintone beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

4.6/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

8. Zoho maker

via Zoho maker Zoho Creator is een cloud-gebaseerd platform dat kleine bedrijven helpt om gemakkelijk aangepaste applicaties te ontwikkelen. De gebruiksvriendelijke interface en flexibiliteit vallen op, waardoor het zelfs toegankelijk is voor gebruikers met minimale programmeerkennis.

Zoho Creator heeft een low-code ontwikkelomgeving en helpt apps snel te maken en aan te passen.

Dit maakt het een ideale oplossing voor kleine bedrijven die op zoek zijn naar processen stroomlijnen en de productiviteit verhogen zonder zwaar te investeren in technische middelen.

Zoho Creator beste functies

Applicaties maken en aanpassen met een intuïtief platform

Automatiseer verschillende bedrijfsprocessen om de efficiëntie te verhogen en handmatige inspanningen te verminderen

Integreer met andere Zoho producten en verschillende diensten van derden voor gestroomlijnde activiteiten

Verkrijg waardevolle inzichten met real-time gegevensanalyse

Zoho Creator limieten

Sommige gebruikers vinden beperkingen in de mogelijkheid om functies aan te passen aan zeer specifieke zakelijke behoeften

Het verwerken van zeer grote datasets of complexe query's heeft invloed op de prestaties

Integratie met externe systemen vereist soms technische ondersteuning

Zoho Creator prijzen

Standaard : $8/maand per gebruiker

: $8/maand per gebruiker Professioneel : $20/maand per gebruiker

: $20/maand per gebruiker Enterprise : $25/maand per gebruiker

: $25/maand per gebruiker Flex: Aangepaste prijzen

Zoho Creator beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (100+ beoordelingen)

4.3/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (100+ beoordelingen)

9. MySQL

via MySQL MySQL is een open-source relationeel databasebeheersysteem dat bekend staat om zijn betrouwbaarheid, prestaties en gebruiksvriendelijkheid. MySQL wordt veel gebruikt in projecten op verschillende schaalniveaus en onderscheidt zich door zijn veelzijdigheid in het beheren van relationele databases.

Het biedt een balans tussen gebruiksgemak en krachtige mogelijkheden voor databasebeheer. Dit maakt het geschikt voor kleine bedrijven die op zoek zijn naar een betrouwbare databaseoplossing die efficiënt en eenvoudig te beheren is zonder uitgebreide expertise op het gebied van databasebeheer.

MySQL beste functies

Profiteer van het open-source karakter, ondersteund door een grote gemeenschap

Haal snel gegevens op met hoge prestaties en snelheid

Ervaar de flexibiliteit van MySQL en ondersteun meerdere programmeertalen voor de ontwikkeling van uiteenlopende toepassingen

de beperkingen van MySQL

Wordt geconfronteerd met uitdagingen in extreem grootschalige toepassingen

Minder geschikt voor complexe transactiesystemen in vergelijking met andere databasebeheersystemen

Prijzen van MySQL

Aangepaste prijzen

MySQL beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.4/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.000+ beoordelingen)

10. Caspio

via Caspio Caspio biedt een no-code oplossing voor kleine bedrijven om online databasetoepassingen te bouwen. Het is gebruiksvriendelijk, veelzijdig en geschikt voor CRM projectmanagement en aangepaste databases.

De belangrijkste functie van Caspio is de gebruiksvriendelijke interface en het ontwikkelen van toepassingen zonder code, waardoor het bouwen van complexe databasetoepassingen wordt gedemocratiseerd.

Dit maakt het toegankelijk voor bedrijven zonder technische expertise, zodat ze applicaties kunnen maken en aanpassen.

Caspio beste functies

Moeiteloos applicaties maken met behulp van het no-code platform

Applicaties aanpassen aan specifieke behoeften

Integreer Caspio naadloos met verschillende software en diensten

Caspio beperkingen

Moeilijk om te navigeren en effectief te gebruiken

Caspio prijzen

Starters: $50/maand

$50/maand Professioneel: $600/maand

$600/maand Enterprise: $2.250/maand

Caspio beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (100+ beoordelingen)

: 4.4/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (200+ beoordelingen)

Een sleutel stap voor het succes van kleine bedrijven

Het kiezen van de juiste databasesoftware is een cruciale beslissing voor kleine bedrijven. Elke software biedt unieke functies. Sommige zijn schaalbaar en gebruiksvriendelijk, terwijl andere robuuste veiligheid en inzichtelijke analyses bieden.

Selecteer een databaseoplossing die voldoet aan uw huidige behoeften en die in lijn is met uw toekomstige bedrijfsgroei en doelen. De juiste databasesoftware, zij het CRM-marketing software of software voor klantendatabase provider, zal uw activiteiten stroomlijnen en waardevolle inzichten verschaffen.

ClickUp biedt oplossingen op maat voor efficiënt gegevensbeheer, groei en ongeëvenaard aangepast maatwerk.