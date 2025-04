Productie-efficiëntie ontsluiten: 10 beste productiesoftware voor kleine bedrijven

In een markt die wordt gedomineerd door multinationale kolossen, hangen het overleven en het succes van kleine productiebedrijven af van procesoptimalisatie . Het draait allemaal om het vinden van manieren om kosten te verlagen, een beter gebruik van hulpbronnen te bevorderen en het beheer van de levenscyclus van producten te vereenvoudigen om concurrerend te blijven en aan de top te staan.

Gelukkig is er een held in dit verhaal - productiesoftware voor kleine bedrijven. Deze handige programma's stroomlijnen en automatiseren verschillende productietaken zoals productieplanning en voorraadbeheer. Ze bieden ook realtime zichtbaarheid in kritieke aspecten van de activiteiten, zodat u uw processen in kaart te brengen en bepaal knelpunten en gebieden die voor verbetering vatbaar zijn.

In dit artikel bespreken we de top 10 productiesoftware voor kleine bedrijven en belichten we de belangrijkste functies, prijzen, gebruikersbeoordelingen en belangrijkste tekortkomingen. Door de juiste tool te kiezen, kunt u uw processen verbeteren en zorgen voor weloverwogen beslissingen en een efficiënte uitvoering van bestellingen. 📈

Wat is productiesoftware voor kleine bedrijven?

Software voor kleine productiebedrijven is een veelzijdig hulpmiddel om de belangrijkste productieactiviteiten te stroomlijnen, van inkoop en productie tot verkoop en HR.

Deze programma's automatiseren vitale processen zoals voorraadbeheer en helpen zo het risico op te grote voorraden te minimaliseren, waardevolle personele middelen vrij te maken en de productietijd te plannen op basis van beperkte grondstoffen. Ze helpen ook bij het bijhouden en beheren van bestellingen en verbeteren zo de relaties met klanten.

Productietools voor kleine bedrijven overbruggen de kloof tussen gegevensverzameling en bruikbare inzichten, waardoor de naadloze uitvoering van operationele strategieën . Wanneer u deze waardevolle inzichten in uw bedrijfsprocessen gebruikt, kunt u het volgende doen betere beslissingen nemen die de efficiëntie verhogen en de winst maximaliseren. 💸

Wat moet je zoeken in productiesoftware voor kleine bedrijven?

Voordat je besluit om productiesoftware voor kleine bedrijven in je processen te integreren, moet je ervoor zorgen dat deze de volgende sleutel functies en kwaliteiten heeft:

Schaalbaarheid en aanpasbaarheid: De tool moet zich aanpassen aan de toenemende complexiteit en gegevensgroei die gepaard gaat met de uitbreiding van je bedrijf en product portfolio Gebruiksgemak: Uw personeel moet kunnen profiteren van de software, zelfs als ze niet technisch onderlegd zijn Productieplanning: Het programma moet productieschema's effectief kunnen beheren. Dit zal de toewijzing van middelen en minimaliseert downtime Integratie: Zorg ervoor dat de software naadloos aansluit op de systemen die u al gebruikt, zoals bestellingbeheer en cRM-tools (Customer Relationship Management) Voorraadbeheer: Het vermogen van de tool om real-time zichtbaarheid te bieden in de magazijnvoorraad is van vitaal belang omdat het voorkomt dat er te veel of te weinig voorraad wordt aangehouden Kwaliteitscontrole: De software moet kwaliteitscontroleschema's ondersteunen door productieprocessen te bewaken en automatische waarschuwingen te geven bij afwijkingen Orderverwerking: Het programma moet in staat zijn de workflows voor orderverwerking te optimaliseren door bestellingen bij te houden en tijdige leveringen te garanderen

Top 10 productiesoftware voor kleine bedrijven in 2024

Als u uw processen wilt automatiseren en afstemmen om de verkoop te stimuleren en uw bedrijf te laten groeien, bekijk dan onze top 10 van productiesoftware voor kleine bedrijven. 👇

1. ClickUp

ClickUp's 15+ weergaven bieden organisaties een kamerbrede oplossing voor elk team

ClickUp is een veelzijdig platform dat samenwerking en productiviteit in teams van alle groottes en industrieën bevordert. Zijn uitzonderlijke mogelijkheden voor projectmanagement maken het ook tot een eersteklas productiesoftware voor kleine bedrijven, die helpt om kritieke processen te verbeteren zoals voorraadbeheer, productieplanning en bestellingen bijhouden.

Het platform heeft een complete suite van functies speciaal ontworpen voor bouw- en productieteams die hen helpen bij het plannen, beheren en bijhouden van projectplanningen en levenscycli van producten. Het platform helpt bij het inschatten van bestellingen en hoeveelheden grondstoffen die nodig zijn om aan deze bestellingen te voldoen. ClickUp dient dus als barrière tegen voorraadvorming, zodat u kunt voldoen aan de eisen van de klant.

Beheer en organiseer projecten en plan taken in de flexibele weergave Kalender om teams te synchroniseren

De ClickUp Kalender weergave maakt een einde aan de rompslomp die komt kijken bij het plannen van de productie en het beheren van de tijdlijn. Door taken, zoals de inkoop van grondstoffen of het verzenden van producten, in kleur te rangschikken op prioriteit, kunt u de verschillende activiteiten die deel uitmaken van de productlevenscyclus visualiseren en abonneren. Op die manier weet u precies wanneer en wat u moet produceren, verzenden of opslaan, zodat u tijd en middelen op de juiste manier kunt beheren.

Deze functie integreert en synchroniseert naadloos met je Google Agenda, waardoor afwijkingen in de planning op verschillende platforms worden voorkomen. 📅

Groepeer, filter of verberg taken in ClickUp 3.0 Gantt-grafieken om werkstromen in al uw werk bij te houden en te verbinden

Met de ClickUp weergave van het Gantt-diagram hebt u een kristalhelder overzicht van uw inkoop-, productie-, opslag- en verzendprocessen. Deze zeer visuele tools maken het bijhouden van de voortgang een fluitje van een cent en bieden een gecentraliseerde ruimte voor communicatie met teamleden, aannemers en leveranciers.

Gebruik de Gantt grafieken om cruciale Taken te plannen en te prioriteren, afhankelijkheid en deadlines te beheren en knelpunten in uw productieprocessen te elimineren voor maximale efficiëntie. 💯

ClickUp beste functies

Gebruiksvriendelijke weergave van kalenders voor het optimaliseren van planningen, het ophalen van informatie en het beheer van tijdlijnen

Grafiekweergave voor het plannen van productieroutekaarten en het voorkomen van knelpunten

Kleurcodering om projecten te groeperen in volgorde van prioriteit

Schitterend real-time samenwerking opties, inclusief commentaar, tags en ingebouwde chats

ClickUp Doelen en Mijlpalen voor het bijhouden van voortgang op basis van taken of prestaties

1.000+ sjablonen voor het maken van productie-SOP's, communicatieabonnementen en dagelijkse rapportages

Integratie met 1.000+ tools van derden

ClickUp limieten

Het aantal functies en tools kan overweldigend zijn

Sommige gebruikers wensten meer aanpassingsmogelijkheden

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met verkoop

Neem contact op met verkoop ClickUp AI: Beschikbaar voor alle betaalde abonnementen voor $5 per werkruimte

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.000+ beoordelingen)

2. NetSuite

Via: NetSuite NetSuite is een digitale productieoplossing die is ontworpen om de manier waarop u voorraad, tijd en productie beheert te stroomlijnen.

Door real-time inzicht te bieden in uw voorraadniveaus, vermindert deze tool het risico op te grote voorraden of productbederf. Met NetSuite kunt u afscheid nemen van onnodige kosten door overmatige opslagruimte.

NetSuite zorgt er ook voor dat bestellingen goed worden beheerd door snelle levering van foutloze facturen en nauwgezet bijhouden van betalingen mogelijk te maken. Hierdoor kan uw bedrijf soepel de overgang maken van verkoopoffertes naar een efficiënte uitvoering van bestellingen.

Het programma biedt een realtime weergave van de financiële prestaties van uw bedrijf, zodat u strategisch kunt plannen en snel kunt inspelen op trends en bewegingen in de markt.

NetSuite beste functies

Bijhouden van voorraden en zorgen dat aan de eisen van klanten wordt voldaan

Tools voor orderbeheer om ervoor te zorgen dat clients tijdig facturen ontvangen

Financieel beheersysteem voor een holistische weergave van financiële prestaties

Supply chain management systeem om de verzending van goederen en diensten naar klanten te vergemakkelijken

Ondersteuning voor 27 talen en 190 valuta's

NetSuite limieten

De laad- en verversingstijd is bijzonder traag

Het kost tijd om de functies effectief te leren gebruiken

NetSuite prijzen

Beschikbaar na contact

NetSuite beoordelingen en reviews

G2: 4.0/5 (2.000+ beoordelingen)

4.0/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (1.000+ beoordelingen)

3. MRPeasy

Via: MRPeasy MRPeasy is een uitstekend software voor productieplanning voor bedrijven met 10 tot 200 werknemers. Deze robuuste tool maakt gebruik van een MRP-systeem (Material Requirement Planning) van **AI om precies te bepalen welke goederen moeten worden geproduceerd en in welke hoeveelheden. Dit zorgt voor een passende reactie op vragen uit de markt, optimale toewijzing van middelen en minder productieverspilling.

MRPeasy houdt je op de hoogte met automatische updates van voorraadniveaus. Deze functie helpt u stockouts te voorkomen en kosten voor opslagruimte te besparen.

Tot slot maakt MRPeasy gebruik van een spreadsheetsysteem, een kalender en functies voor Gantt grafieken om de productieplanning te vergemakkelijken op basis van de vraag, de deadlines voor bestellingen en de beschikbaarheid van resources.

MRPeasy beste functies

Functie Kalender voor productieplanning

Gantt grafieken voor het bijhouden van bestellingen

MRP-systeem (Material Requirement Planning) dat helpt bij het bepalen van het type en de hoeveelheid te produceren goederen

Boekhoudsysteem dat de cashflow en balansen bewaakt

Real-time rapportage om lage voorraadniveaus en te grote voorraden te voorkomen

MRPeasy limieten

Beperkte functies en functies

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor het dashboard

MRPeasy prijzen

Starter: $44,92/maand per gebruiker

$44,92/maand per gebruiker Professioneel: $63,25/maand per gebruiker

$63,25/maand per gebruiker Enterprise: $90,75/maand per gebruiker

$90,75/maand per gebruiker Unlimited: $136,58/maand per gebruiker

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

MRPeasy beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (10+ beoordelingen)

4.3/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (80+ beoordelingen)

4. Wereldwijde winkeloplossingen

Via: GlobalShopSolutions Global Shop Solutions richt zich op het stroomlijnen van de complexiteit van productie, werkvloerbewaking en het bijhouden van bestellingen.

De functies van de tool voor rapportage over Lopende werkzaamheden helpen u de productie te bewaken en maken het eenvoudig om procesverstoringen te identificeren en erop te reageren.

Bovendien heeft het programma een unieke functie voor het bijhouden van onderhoud die je op de hoogte houdt wanneer een apparaat een vorm van preventief onderhoud nodig heeft. Deze functie is bijzonder nuttig omdat het helpt productiestilstand door machinestoringen te voorkomen.

Global Shop Solutions biedt ook uitgebreide fysieke voorraadgegevens en automatiseert voorraadaankopen bij lage voorraadniveaus om verliezen door stock-outs te voorkomen. Deze functie is een integraal onderdeel van de planning van materiaalvereisten omdat het helpt te bepalen wat en wanneer er geproduceerd moet worden.

Global Shop Solutions beste functies

Functies voor planning voor effectieve productieplanning

Bijhouden van werk in voortgang, facturen, kosten en betalingen

Onderhoudscontrolesysteem om stilstand door machinestoringen te voorkomen

Geautomatiseerde voorraadaankopen bij lage voorraadniveaus om stockouts te voorkomen

Genereren van offertes en automatische bestellingen

Global Shop Solutions limieten

Het besturingssysteem ondervindt vertragingen bij het laden

Het trainen van gebruikers om de software effectief te gebruiken kost meestal veel tijd

Global Shop Solutions prijzen

Beschikbaar na contact

Global Shop Solutions beoordelingen en reviews

G2: 3.8/5 (10+ beoordelingen)

3.8/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (60+ beoordelingen)

5. Katana

Via: Katana Als u moeite hebt met het bewaken en beheren van voorraadniveaus in verschillende magazijnen, kan Katana het antwoord op uw problemen zijn.

Met deze cloud-gebaseerde inventarisbeheersoftware kunt u specifieke producten in de gaten houden die in elk magazijn zijn opgeslagen en zo problemen met te hoge of te lage voorraden voorkomen.

Katana's functies voor productiebeheer helpen u te bepalen wat en wanneer u moet produceren op basis van de beschikbaarheid van grondstoffen en de marktvraag naar specifieke goederen. Dit vergemakkelijkt op zijn beurt een efficiënte productieplanning.

Bovendien helpt het programma u betere beslissingen te nemen door uw meest winstgevende producten en top clients te identificeren.

Katana beste functies

Geavanceerd systeem voor het bijhouden van voorraden dat de voorraadniveaus in verschillende magazijnen controleert

Productiebeheersysteem dat bewerkingen plant op basis van beschikbaarheid van grondstoffen, tijd en vraag van de klant

Bijhouden van defecte of verlopen batches voordat ze geleverd worden

Real-time inzicht in winstmargetrends en de meest succesvolle verkoopkanalen

Katana limieten

Nieuwe gebruikers vinden de interface misschien overweldigend

De laadsnelheid kan traag zijn bij meerdere ingangen

Katana prijzen

Essentieel: $99/maand per gebruiker

$99/maand per gebruiker Geavanceerd: $299/maand per gebruiker

$299/maand per gebruiker Professioneel: $799/maand per gebruiker

$799/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met verkoop

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Katana beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (30+ beoordelingen)

4.4/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (150+ beoordelingen)

6. JobBOSS

Via: JobBOSS Een van de belangrijkste redenen waarom JobBOSS uitblinkt als productiesoftware voor kleine bedrijven is de robuuste planning en werkvloerbeheer.

JobBOSS erkent de uitdagingen waarmee fabrikanten worden geconfronteerd bij het aanpassen van activiteiten aan snel veranderende eisen van klanten. Het pakt dit probleem aan door gebruikers in staat te stellen productieschema's naadloos te verslepen en aan te passen.

Bovendien bevordert de what-if analyse functie

optimalisatie van de werkstroom

door u te helpen de gevolgen te voorspellen van het wijzigen van productieschema's voordat u veranderingen doorvoert.

Met JobBOSS behoort het risico om contracten te verliezen door vertraagde offertes tot het verleden. Deze tool genereert onmiddellijk foutloze offertes met actuele cijfers. 💵

JobBOSS beste functies

Een productieplanningssysteem dat bestellingen en productie gemakkelijker bijhoudt

Materiaal- en voorraadbeheer bijhouden

Gemakkelijk toegankelijk op computer en mobiele apparaten

Snel genereren van foutloze offertes voor klanten op basis van actuele cijfers

JobBOSS limieten

Servers van de software kunnen traag zijn, wat de efficiëntie van de werkstroom beïnvloedt

Moeilijkheden met toegang tot en gebruik van bepaalde functies

JobBOSS prijzen

Beschikbaar na contact

JobBOSS beoordelingen en reviews

G2: 3.8/5 (40+ beoordelingen)

3.8/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (800+ beoordelingen)

7. CloudSuite Industrial van Infor

Via: Infor Als u last hebt van frequente shutdowns en ongeplande stilstandtijden die de algehele productiviteit beïnvloeden, is het tijd om te overwegen CloudSuite Industrial te integreren in uw activiteiten.

CloudSuite Industrial is een uitgebreide oplossing die gebruik maakt van kunstmatige intelligentie (AI) en uitgebreide realiteit (XR) om het onderhoud dat nodig is voor machines te voorspellen, verbetert de betrouwbaarheid van apparatuur. ⚒️

Deze tool blinkt uit in het waarschuwen wanneer er potentiële verstoringen zijn die van invloed kunnen zijn op de afhandeling van bestellingen. Dit helpt u om weloverwogen beslissingen te nemen en proactief te reageren, zodat uw producten de target klant op het verwachte tijdstip bereiken.

Bovendien versnelt CloudSuite Industrial productinnovatie door kosten en prestaties te vergelijken met gevestigde producten. Dit helpt uiteindelijk bij het verfijnen van nieuwe productontwikkelingsstrategieën.

CloudSuite Industrial beste functies

Gebruikt kunstmatige intelligentie (AI) en uitgebreide realiteit (XR) om voorspellend onderhoud uit te voeren dat stilstand van machines voorkomt

Functies voor waarschuwingen die u waarschuwen voor mogelijke verstoringen die van invloed kunnen zijn op de orderverwerking

Automatisering van factuurverwerking, wat resulteert in minder fouten en snellere goedkeuring

ERP-systeem (Enterprise Resource Planning) dat effectieve productieplanning mogelijk maakt

CloudSuite Industrial limieten

Steile leercurve voor onervaren gebruikers

Het biedt mogelijk niet de beste oplossingen voor productverzending

CloudSuite Industrial prijzen

Beschikbaar na contact

CloudSuite Industrial beoordelingen en recensies

G2: 3.9/5 (50+ beoordelingen)

3.9/5 (50+ beoordelingen) TrustRadius: 7.6/10 (10+ beoordelingen)

8. ERP Cetec

Via: CetecERP Cetec ERP is een uitgebreide kleine zakelijke productie ERP-software die verschillende oplossingen biedt voor voorraadbeheer, productieplanning en planning behoeften.

Dit platform lost effectief bijhouden van de inventaris zorgen door u serialiseren grondstoffen en afgewerkte producten voor eenvoudige identificatie. Bovendien kunt u met de functies voor voorraadbeheer van de tool de voorraden controleren en ervoor zorgen dat ze binnen de vooraf gedefinieerde niveaus van uw bedrijf blijven.

Cetec ERP helpt u uw productieschema's te plannen door automatisch suggesties te doen voor de toewijzing van materialen en tijd op basis van deadlines voor bestellingen.

Cetec ERP beste functies

Voorraad bijhouden dat voorraadniveaus bewaakt en ervoor zorgt dat ze binnen vooraf gedefinieerde limieten blijven

Enterprise Resource Planning (ERP) voor kleine bedrijven die automatisch suggesties doet voor de toewijzing van eindige middelen

Biedt informatie en functies die toegankelijk zijn op een mobiele tablet

Automatisch de productie plannen op basis van deadlines voor bestellingen en capaciteit op de werkvloer

Cetec ERP limieten

Gebruikers ondervinden soms problemen met nieuwe updates

Gebruikers die nieuw zijn met ERP-systemen kunnen moeite hebben om zich aan te passen aan de software

Cetec ERP prijzen

Lite: $40/maand per gebruiker + $0 per bedrijf

$40/maand per gebruiker + $0 per bedrijf Standaard: $40/maand per gebruiker + $500/maand per bedrijf

$40/maand per gebruiker + $500/maand per bedrijf Enterprise: $40/maand per gebruiker + $3.200/maand per onderneming

Cetec ERP beoordelingen en reviews

G2: 3.9/5 (20+ beoordelingen)

3.9/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (40+ beoordelingen)

9. Viskom

Via: Viskom Fishbowl is ontworpen om efficiënt uw voorraadniveaus in verschillende magazijnen te controleren en te beheren door automatische voorraadtellingen uit te voeren. Hiermee kunt u moeiteloos uw voorraad in verschillende magazijnen controleren vanaf een centrale locatie, ongeacht waar u bent. 🐟

Het programma biedt ook functies voor kalenders voor werkorders die proactieve planning en tijdige productie mogelijk maken, ruim voor de leveringsdatum van de bestelling.

Bovendien helpt de MRP-functie (Material Resource Planning) bij het plannen van de productie door u te laten weten waar en wanneer materialen nodig zijn.

Fishbowl beste functies

Geautomatiseerde voorraadtelling die te grote voorraden of stock-outs voorkomt

Kalender voor werkorders die productieschema's plannen en garanderen dat producten op de dag van levering klaar zijn voor verzending

Real-time inzichten die vanaf elke locatie toegankelijk zijn

Geavanceerde functies voor het bijhouden van de voorraad in meerdere magazijnen

Fishbowl limieten

Moeilijkheden bij het navigeren door bepaalde functies op het platform

Instabiele ondersteuning met frequente problemen tot gevolg

Fishbowl prijzen

Drive: Begint bij $329 per maand (opslag)

Begint bij $329 per maand (opslag) Geavanceerd: Begint bij $329 per maand (opslag); begint bij $429 per maand (productie)

Fishbowl beoordelingen en recensies

G2: 4.0/5 (100+ beoordelingen)

4.0/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (800+ beoordelingen)

10. BatchMaster

Via: BatchMaster BatchMaster is een eRP-tool (Enterprise resource planning) dat procesefficiëntie door nauwgezet toezicht te houden op productie, kwaliteit, voorraadbeheer en planning van materiaalvereisten.

Deze software helpt u met name bij het bijhouden van voorraden door items te categoriseren op basis van gewicht, volume en locatie van de fabriek. Dit helpt je team bij het vinden van de meest geschikte grondstoffen voor de productie van specifieke producten.

Deze functie voor het bijhouden van voorraden helpt bij het abonnement op materiaalbehoeften door u te laten weten wanneer u voorraden moet kopen om de voorraadniveaus te optimaliseren.

Met BatchMaster kunt u ook kwaliteitscontroletests en geaccepteerde waarden definiëren, zodat de geproduceerde producten consistent voldoen aan de strenge eisen van uw klanten.

BatchMaster beste functies

Voorraadbeheerfunctie die voorraad groepeert op basis van volume, gewicht en locatie van de fabriek

MRP-systeem (Material Requirements Planning) dat u waarschuwt wanneer u voorraden moet kopen

Integratie met QuickBooks, Sage 100 & 300, Microsoft Dynamics GP en SAP Business One

Functies voor scannen, zoeken en ophalen van documenten die essentiële gegevens leveren die nodig zijn voor het uitvoeren van kwaliteitsaudits en inspecties

BatchMaster limieten

Uitgebreide training is vereist om door de functies te navigeren

Het kost tijd en moeite om de verschillende modules te begrijpen

BatchMaster prijzen

Beschikbaar na contact

BatchMaster beoordelingen en recensies

G2: 3.6/5 (4 beoordelingen)

3.6/5 (4 beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (5 beoordelingen)

Stroomlijn uw bedrijfsprocessen met de beste productiesoftware voor kleine bedrijven

Met het toenemende concurrentievermogen van de productie-industrie is het optimaliseren van de activiteiten met softwareoplossingen voor kleine bedrijven van vitaal belang geworden. Deze tools automatiseren Taken, geven real-time inzicht in de operationele prestaties en zorgen voor bestellingen.

Met meerdere weergaven, uitgebreide integratiemogelijkheden en honderden sjablonen is ClickUp de perfecte tool voor het ondersteunen van kleine productiebedrijven, van voorraadbeheer en het bijhouden van bestellingen tot het optimaliseren van verkooppijplijnen. Dus meld u vandaag aan free en zet uw business op het pad naar succes! 🙌