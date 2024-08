10 AI-tools voor productieteams en -projecten in 2024

De afgelopen jaren is kunstmatige intelligentie (AI) veranderd van een grotendeels theoretisch concept in een actief onderdeel van team- en projectmanagement. Of je nu een productiebedrijf bouwt projectplanning of het tot in de puntjes uitvoert, heeft AI het potentieel om de manier waarop u denkt over het managen van uw productiebedrijf te veranderen.

Een snelle Google-zoekopdracht leert je dat AI een digitaal wildwest is. Talloze leveranciers proberen hun diensten te verkopen aan bedrijven die wanhopig op de trend willen inspringen. Dat maakt het zoeken naar de beste AI-platforms voor productieteams en projecten zo lastig.

U bent hier aan het juiste adres. Discussieer met ons mee over AI-tools in de productiesector, te beginnen met een algemeen overzicht van de variabelen waarop je moet letten voordat je dieper ingaat op de beste tools die vandaag de dag beschikbaar zijn voor het beheren van teams en projecten.

De potentiële toepassingen van AI zijn zeer breed. Machine learning-algoritmen, automatisering van robotprocessen en AI-gebaseerd voorspellend onderhoud zijn allemaal verschillende toepassingen van hetzelfde proces. Dat gezegd hebbende, de beste AI-tools hebben allemaal een paar gemeenschappelijke kenmerken die u kunnen helpen uw business te verbeteren:

Gebruiksgemak: Vooral met een technologie die zo nieuw en complex is als AI, moet de tool die je kiest eenvoudig genoeg zijn om te gebruiken zonder dat je een gevorderde graad in computertechniek hebt

Samenwerkingsmogelijkheden: Hoe meer u met de tool als team kunt samenwerken, hoe succesvoller het zal zijn bij het verbeteren van uw productieprocessen

Hoe meer u met de tool als team kunt samenwerken, hoe succesvoller het zal zijn bij het verbeteren van uw productieprocessen Tastbare procesverbeteringen: AI-productiehulpmiddelen zijn in de kern,hulpmiddelen voor procesverbetering. Zorg ervoor dat alle functies die ze bieden waarschijnlijk zullen leiden tot tastbareefficiëntieverbeteringen *Flexibele toegang: Kun je de AI-tool zowel op desktopcomputers als mobiele apparaten gebruiken? De voordelen moeten locatie-neutraal zijn en zowel in de fabriek als op kantoor helpen

Automatisering:* Elke AI-tool voor de productie-industrie moet ten minste enkele typisch handmatige handelingen automatiseren om werktijd te besparen en de efficiëntie te verhogen

Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat uw AI-tool op één lijn ligt met uw bedrijf strategie voor projectontwikkeling . Hoe beter het kan worden ingepast in uw bestaande processen, hoe beter.

Neem alle bovenstaande functies en stem ze af op de productie-industrie, en je krijgt de volgende lijst. Dit zijn de toptools die je productieprocessen kunnen verbeteren door gebruik te maken van machine learning-algoritmen, voorspellend onderhoud en meer.

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw werkstroom aan te passen aan uw behoeften

U kent ClickUp misschien vooral als software voor projectmanagement, maar het beste werk gebeurt achter de schermen. Dat omvat het verbeteren van de manier waarop u uw productieactiviteiten en projecten beheert en het maken van een uitgebreid projectmanagement abonnement met ClickUp AI functie .

Met ClickUp weeft AI zich een weg door alle onderdelen van de productiviteitsvergelijking. De AI-tools kunnen strategiedocumenten samenvatten, items voor actie genereren, instructies vertalen en nog veel meer. Kortom, het is de perfecte tool om uw productiviteit te optimaliseren terwijl u een uitgebreid abonnement voor projecten maakt en optimaliseert.

ClickUp beste functies

Een geavanceerde set van AI-tools die specifiek de productiviteit en kwaliteitscontrole verbeteren door middel van automatisering van repetitieve Taken en betere procesautomatisering

Een brede bibliotheek met sjablonen, inclusief branchespecifieke opties zoals deProductie Project Abonnement* Tools voor het in kaart brengen van processen om uw productieprocessen in kaart te brengen, inclusief whiteboards en mindmaps, die uw strategische discussies kunnen koppelen aan tactische, op AI gebaseerde uitvoering

De nadruk op visuele dashboards en gebruiksvriendelijkheid om het in gebruik nemen en gebruiken van AI-functies gemakkelijk te maken

ClickUp beperkingen

De mobiele app heeft een beperkte set functies, wat voor sommige gebruikers kan leiden tot problemen met mobiliteit

AI-systemen en -tools zijn nog relatief nieuw en er komen steeds meer functies bij

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Werkruimte lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (8.700+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (3.800+ beoordelingen)

2. Odoo

via Odoo Odoo is een suite van apps die naadloos integreren om uw volledige bedrijfsstructuur te optimaliseren. CRM, verkoop, eCommerce, Urenregistratie, Helpdesk, Facturatie, Inventaris en Marketing Automatisering zijn slechts enkele van de vele apps die productiebedrijven kunnen gebruiken.

Odoo beste functies

AI-gestuurde automatisering van onkosten die digitale en papieren facturen automatisch classificeert en valideert

Uitgebreide bibliotheek met AI-systemen en app-integraties door externe leveranciers, waaronder geautomatiseerde kalibratie van apparatuur en workflows voor materiaalaanvragen

Een AI-engine met ChatGPT waarmee projectmanagers tekst kunnen gebruiken om hun workflows te creëren en uit te voeren

Een uitgebreide gebruikerscommunity die nieuwe gebruikers kan helpen de software optimaal te gebruiken

Odoo beperkingen

Het gebruik van verschillende individuele apps kan het beheren van het totale bedrijf soms ingewikkeld maken

Beperkte integraties met niet-Odoo apps, waardoor een volledige toewijzing aan de leverancier nodig is om het maximale uit de tools te halen

Odoo prijzen

Gratis voor één app

Standaard: $24,90/maand per gebruiker

Aangepast: $37,40/maand per gebruiker

Odoo beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (200+ beoordelingen)

Capterra: 4.1/5 (700+ beoordelingen)

3. Asana

Via Asana Al lange tijd leider in software voor projectmanagement in de bouw asana springt op de AI-trein. De nadruk die Asana legt op het ontwerpen van alle functies om AI te verbinden met de bestaande functies, kan uw team helpen betere, meer strategische beslissingen te nemen binnen en tussen uw projecten.

Asana beste functies

Analyseer de capaciteit van teams op basis van historische en verwachte toekomstige werklasten en doe dynamische aanbevelingen voor het verschuiven van capaciteit

Geautomatiseerde werkstromen die efficiëntere werkstromen creëren en zichzelf in de loop van de tijd optimaliseren op basis van uw doelen en best practices

Dynamische updates van de project status die de gezondheid van een project kunnen analyseren en het team dienovereenkomstig kunnen updaten

Gepersonaliseerde mogelijkheid om AI-functies in en uit te schakelen voor processen die nog steeds een zwaardere handmatige aanpak vereisen

Asana beperkingen

Beperkte standaardisatiefuncties, vooral als het gaat om terugkerende taken en processen die gebruikelijk zijn in de productie-industrie

De neiging om te veel notificaties naar gebruikers te sturen met betrekking tot activiteiten van taken, waardoor het moeilijk is om elke notificatie op te vangen bij complexere projecten

Prijzen Asana

Premium: $10,99/maand per gebruiker

Business: $24,99/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies voor Asana

G2: 4,3/5 (9.400+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (12.000+ beoordelingen)

4. Teamwork

Via Wipro Als uitgebreide partner voor digitale transformatie en innovatie is WiPro meer dan alleen een AI-productietool. Het bedrijf biedt uitgebreide AI-diensten die de potentie hebben om de manier waarop je zaken doet te transformeren.

WiPro beste functies

AI360 is een innovatie ecosysteem dat machine learning modellen en AI integreert in al uw business tools en processen

Een aangepast consultancy- en implementatieteam voor elke client om uw productieproces en supply chain management te verbeteren

End-to-end advies over initiële strategie, doorlopende uitvoering, projectmanagement en nauwkeurige vraagvoorspelling

WiPro beperkingen

Omdat WiPro een consultancydienst is, is het vaak duurder dan alleen technologische AI-systemen

Het bedrijf kan sommige projecten vertragen vanwege zijn wereldwijde activiteiten en klantenbestand

WiPro prijzen

Neem contact op voor prijzen

WiPro beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (40+ beoordelingen)

Capterra: Tot nu toe geen beoordelingen

6. Procore

via Project Inzicht Project Insight heeft zijn projectmanagementsysteem ontworpen met het oog op eenvoud, dus het loopt niet te koop met zijn AI-mogelijkheden. In plaats daarvan verweeft het deze subtiel in de kernfunctie, waardoor productiemanagers hun projecten gemakkelijker kunnen opbouwen en optimaliseren.

Project Insight beste functies

Geautomatiseerde goedkeuringsprocessen voor taken en deliverables om het werk van grotere teams te stroomlijnen, wat kan leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen

Dynamische abonnementsprojecten die rekening houden met het hele portfolio, de taken en de workflows van een bedrijf

Rapporten over projectprestaties die gegevens analyseren en productieprojecten tijdens en na Voltooid evalueren

Gepersonaliseerde formulieren die rechtstreeks in workflows en dynamische taken voor informatie-inname en overdrachten werken

Project Insight limieten

U kunt sommige functies, zoals project status updates, niet optimaliseren

Relatief beperkte functies in vergelijking met sommige andere tools voor projectmanagement op deze lijst

Project Insight prijzen

Free Forever

Add-ons: $3/maand voor elke functie die u toevoegt

Enterprise: $45/maand

Project Insight beoordelingen en recensies

G2: 3.6/5 (10+ beoordelingen)

Capterra: 4.4/5 (40+ beoordelingen)

9. Wrike

Via Wrike Wrike is een topper software voor projectmanagement voor ondernemingen en daar is een goede reden voor. Het ontwerp betekent dat het de samenwerking en het werk van zelfs de grootste productieteams kan opschalen en de AI-tools spelen een grote rol bij het bereiken van dat punt.

Wrike beste functies

Generatieve AI-tools om snel content te genereren, inclusief eerste projectbeschrijvingen en uitgebreide abonnementen

Risicofactoranalyse binnen projecten die historische gegevens gebruikt om aanbevelingen te doen om vertragingen te voorkomen, werk te optimaliseren en nog veel meer

Dynamisch aanmaken van taken op basis van briefings en gesprekken om tijd te besparen op complexe projecten

Gestroomlijnde en eenvoudige interface die onboarding voor kleine en grote teams vereenvoudigt

Wrike beperkingen

Desktop-apparaten hebben een geoptimaliseerde gebruikersinterface; de ervaring met de mobiele desktop-app is minder consistent

Sommige AI functies, zoals werkassistent en intelligent zoeken, zijn nog in ontwikkeling en nog niet beschikbaar

Prijzen van Wrike

Gratis

Teams: $9,80/maand per gebruiker

Business: $24,80/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Pinnacle: Contact voor prijzen

Wrike beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (3.400+ beoordelingen)

Capterra: 4.3/5 (2.400+ beoordelingen)

10. Salesforce Einstein

Via Salesforce Einstein is de AI-component van 's werelds populairste CRM (en niet te vergeten een top CRM voor productie ). Het verhoogt de productiviteit en verbetert communicatie met klanten dankzij geavanceerde AI- en taalintegraties die rechtstreeks aansluiten op uw Salesforce account.

Salesforce Einstein beste functies

AI-gegenereerde e-mails die leren van best presterende berichten en deze verbeterenklantcommunicatie na verloop van tijd

Voorspellende inzichten die meer datagerichte en strategische besluitvorming mogelijk maken

Visuele interface waarmee gebruikers zonder kennis van ontwikkelaars alle functies kunnen gebruiken

Directe integratie met bestaande Salesforce accounts en installaties

Salesforce Einstein beperkingen

De reikwijdte is over het algemeen beperkt, zowel tot Salesforce als tot de functies binnen Salesforce

Volgens sommige gebruikers vereist het grote taalmodel verdere training om betrouwbaarder te worden

Prijzen Salesforce Einstein

Essentials: $25/maand per gebruiker

Professional: $75/maand per gebruiker

Enterprise: $ 150/maand per gebruiker

Unlimited: $300/maand per gebruiker

Salesforce beoordelingen en recensies

G2: Tot nu toe geen beoordelingen

Capterra: 4/5 (2+ beoordelingen)

Vind de juiste AI-tool om uw productieproces te optimaliseren

Het is tijd om efficiënter te worden in het beheren van uw productieproces en projecten. Met de juiste AI-tool kunt u dat bereiken en die tool is ClickUp.

Onze AI-mogelijkheden zijn sterk en blijven zich uitbreiden. Het belangrijkste is dat het ontworpen is om uw werk te optimaliseren en uw werkstroom te verbeteren, zodat u uw processen en teams efficiënter kunt beheren.

Maar genoeg gepraat. Tijd om het zelf te testen! Maak een gratis account aan om aan de slag te gaan en ontdek waarom ClickUp de beste AI-tool voor de productie-industrie is.