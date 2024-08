Top 10 online projectmanagementcursussen om uw carrière te verbeteren

Elke beslissing kan leiden tot succes of onvoorziene uitdagingen bij complexe projecten waar veel op het spel staat. Dergelijke dynamische omgevingen vereisen uitzonderlijke vaardigheden op het gebied van projectmanagement.

In het voortdurend veranderende professionele landschap is het effectief managen van projecten niet langer een "nice-to-have" vaardigheid, maar een "game-changer" voor je carrière.

Of je nu een doorgewinterde professional bent die zijn vaardigheden aanscherpt of een nieuwkomer die ervaring met projectmanagement wil opdoen, deze gids zal je voorzien van de top 10 online cursussen projectmanagement.

Deze zorgvuldig uitgekozen cursussen voeden je ambities en voldoen aan je professionele doelen voor werk . In deze lijst ontdek je cursussen die bij jouw leerstijl passen en ontdek je de waardevolle vaardigheden die ze bijbrengen.

Laten we erin duiken!

Top 10 Online Projectmanagement Cursussen

Projectmanagement is het proces van plannen, organiseren, veiligstellen en beheren van middelen om specifieke doelen te bereiken binnen een bepaald tijdsbestek. Dit omvat het initiëren, plannen, uitvoeren, controleren en begeleiden van het werk van een team om een doel te bereiken of vergadering te houden aan specifieke succescriteria.

Projectmanagers spelen een cruciale rol in het overzien van deze processen en hun verantwoordelijkheden omvatten communicatie met belanghebbenden, het beheren van risico's en onvoorziene omstandigheden, kwaliteitscontrole en ervoor zorgen dat het project op tijd en binnen het budget wordt opgeleverd.

Projectmanagement is in de meeste bedrijfstakken een cruciale competentie. Daarom zal het verwerven van vaardigheden en referenties op het gebied van projectmanagement je carrièrevooruitzichten verbeteren - dergelijke vaardigheden maken je een waardevollere aanwinst voor je werkgevers.

Hier zijn onze top 10 aanbevelingen voor online projectmanagement cursussen die deuren naar leiderschapsrollen voor je zullen openen.

1. De digitale projectmanager

via De digitale projectmanager De cursus Master Digital Project Management van DPM is een allesomvattend programma dat diep ingaat op de volledige levenscyclus van een project - van initiatief tot afsluiting - en de nodige vaardigheden aanleert om projecten te beheren.

De cursus heeft 27+ on-demand lessen.

Het uitgebreide cursusmateriaal omvat opdrachten op basis van echte scenario's, 50+ sjablonen, steekproeven en toegang tot een online Slack-community en studiegroepen. Je krijgt ook extra bronnen zoals artikelen, quizzen en whitepapers.

Belangrijkste leerpunten

Praktische lessen van echte digitale projectmanagers

Praktijkervaring met echte projectscenario's

Mentorschap en discussies onder leiding van experts via Slack

Strikte focus op digitale media

Voor wie is het?

Projectmanagers van agentschappen

Digitale producenten

In-house delivery leads

Product onboarding specialisten

Freelancers en ondernemers

Cursusdetails

Prijs : $950

: $950 Duur : 1 jaar cursustoegang

: 1 jaar cursustoegang Cursusniveau: Gemiddeld/gevorderd

2. PMP Foundation Cursus door PMTraining

via PM Opleiding PMTraining biedt een flexibele PMP Foundation cursus die men 24/7 vanaf elke locatie kan volgen. Het biedt een gestructureerde leerervaring om mensen voor te bereiden op het Project Management Professional (PMP) certificeringsexamen.

De online PMP cursus is een uitgebreid overzicht van PMP certificering, als aanvulling op live lessen en als opfrisser voor houders van de huidige certificering.

Deze cursus voorziet mensen van de nodige kennis en vaardigheden om het PMP certificering projectmanagement examen.

Belangrijkste punten

Diepgaande Agile planningsactiviteiten

30+ uur aan interactieve lessen en bronnen on demand beschikbaar

PMBOK (Project Management Body of Knowledge) gids tips voor kennisgebieden

PMP EVM-oefeningen (Earned Value Management)

Voor wie is het?

Freshers die hun carrière willen starten

Managers die hun PMP certificering willen behalen

Cursusdetails

Prijs : $198

: $198 Duur : 90 dagen cursustoegang

: 90 dagen cursustoegang Cursus niveau: Beginner

3. Google Projectmanagement: Professioneel certificaat

via Groeien met Google De specialisatie 'Project Management Fundamentals' van Google op Coursera biedt een praktische basis voor projectmanagement.

Deze specialisatie, ontworpen door Google-experts, rust je uit met essentiële projectmanagementvaardigheden die toepasbaar zijn in verschillende bedrijfstakken en carrièrepaden.

Of je nu een beginner bent die een solide basis wil leggen of een ervaren professional die zijn aanpak wil verfijnen, deze cursus stelt je in staat om projecten effectief te initiëren, te plannen, uit te voeren en succesvol af te sluiten.

Ook kunnen afgestudeerden van deze cursus verbinding maken met relevante vacatures via het Google Career Certificates Employer Consortium.

Belangrijkste resultaten

Bepaal de reikwijdte van een project, stel doelen, stel tijdlijnen vast, schat de benodigde middelen in en ontwikkel actieplannen

Personeel, budget en apparatuur effectief toewijzen om de efficiëntie van het project te optimaliseren

Controlemechanismen implementeren om de voortgang te bewaken, risico's te beoordelen en je aan te passen aan veranderingen

Effectief projecten afronden, metendoelen van projectmanagementen leren van successen en mislukkingen voor toekomstige verbeteringen

Voor wie is het?

Geschikt voor iedereen. Geen voorafgaande managementervaring of specifieke kennis of diploma vereist

Cursusdetails

Prijs : Coursera Plus voor $39 per maand

: Coursera Plus voor $39 per maand Duur : 6 maanden bij 10 uur per week

: 6 maanden bij 10 uur per week Cursusniveau: Beginner tot gemiddeld

4. Projectmanagement Professional voorbereidingscursus van Project Management Academy

via Training projectmanagement De PMP voorbereidingscursus van Project Management Academy (PMA) biedt een flexibele en zelfstudie-ervaring om de prestigieuze Projectmanagement Professional (PMP) certificering te behalen .

Deze cursus behandelt uitgebreid de PMBOK Gids, PMI-principes en essentiële examenstrategieën.

Het stelt u in staat om de vijf procesgroepen, negen kennisgebieden en cruciale hulpmiddelen en technieken die op het PMP-examen worden getest in uw eigen tempo en op uw eigen gemak te beheersen.

Bovendien kunnen studenten oefenexamens maken om hun sterke en zwakke punten te bepalen, zodat ze hun studie strategisch kunnen aanpassen en PMP succes kunnen boeken.

Belangrijkste punten

Bewezen PMA trainingsaanpak

65+ praktijkgerichte instructeurs met ervaring in projectmanagement, business en instructie

Biedt aanvullende online PMP trainingsmaterialen

Bijles en ondersteuning na de PMP-lessen

Voor wie is het?

Managers die PMP certificering willen behalen

Cursusdetails

Prijs : Verschillende niveaus vanaf $995

: Verschillende niveaus vanaf $995 Duur : 6 maanden toegang tot online trainingsportaal

: 6 maanden toegang tot online trainingsportaal Cursus niveau: Gemiddeld/gevorderd

5. Career Essentials in Projectmanagement door Microsoft en LinkedIn

via LinkedIn Deze gezamenlijke cursus van Microsoft en Linkedin biedt een uitgebreide maar toegankelijke inleiding tot projectmanagement.

Leer van de industrieleiders van Microsoft en LinkedIn en verkrijg inzichten van onschatbare waarde die zijn afgestemd op scenario's uit de echte wereld.

De cursus stelt je in staat om snel te leren, waarbij je uit individuele cursussen kunt kiezen om je vaardigheden steen voor steen op te bouwen. De cursus houdt je bezig met videolezingen, quizzen en interactieve oefeningen, en je kunt zelfs het geleerde in de praktijk brengen met praktische demo's.

Deze flexibele en boeiende aanpak maakt het beheersen van projectmanagement toegankelijk en lonend.

Belangrijkste leerpunten

Begrijpprojectmanagement termen en kernbegrippen zoals projectlevenscyclus, scope management, tijdmanagement, communicatie en toewijzing van middelen

Verken agile methodologieën zoals Scrum en Kanban, leer hoe je je aanpast aan veranderingen en effectief samenwerkt in snelle omgevingen

Ontwikkelen van essentiële leiderschapsvaardigheden voor het motiveren en begeleiden van projectteams, samen met effectieve communicatiestrategieën voor duidelijke en beknopte samenwerking

Voor wie is deze cursus bedoeld?

Iedereen die de basisprincipes van projectmanagement wil leren

Cursusdetails

Prijs: Toegankelijk met een LinkedIn Premium lidmaatschap

Duur: 15 uur

Cursusniveau: Beginner tot gemiddeld

6. Diploma projectmanagement van Alison

via Alison Deze gratis diplomacursus verkent projecten managementprincipes en de elementen die een succesvolle uitvoering beïnvloeden.

De cursus begint met een overzicht van de levenscyclus van systeemontwikkeling (SDLC), waarin fasen zoals bedrijfsanalyse, abonnement, ontwerp en evaluatie aan bod komen. Er wordt dieper ingegaan op projectmanagementmethoden en praktische hulpmiddelen zoals Gantt en PERT grafieken voor effectief plannen.

Daarnaast worden standaard projectmanagementpraktijken besproken, waaronder het gebruik van technische documenten en programma's voor het bijhouden van de voortgang.

Er is een casestudie opgenomen om effectief projectmanagement in actie te demonstreren.

Belangrijkste punten

Leer over de cruciale fasen van SDLC, zoals analyse, abonnement, ontwerp en evaluatie

Gedetailleerd inzicht in de praktijken en methodologieën van projectmanagement

Instructies over het gebruik van hulpmiddelen zoals Gantt- en PERT-diagrammen voor effectieve projectplanning

Voor wie is de cursus bedoeld?

Professionals die zich bezighouden met projectmanagement en hun vaardigheden willen verbeteren, evenals personen die dit veld willen betreden en hun expertise vanaf nul willen opbouwen

Cursusdetails

Prijs : Free

: Free Duur : 15 uur

: 15 uur Cursus niveau: Beginner

7. Agile met Atlassian Jira op Coursera

via Coursera De cursus Agile met Atlassian Jira is ontworpen om het begrip van agile methodologieën te verdiepen en deze principes effectief te implementeren door middel van tools voor projectmanagement .

Van de basis van het visualiseren van werk tot geavanceerde aanpassingen, de cursus behandelt verschillende onderwerpen om leerlingen uit te rusten met de vaardigheden om agile projecten succesvol te beheren.

Belangrijkste punten

Visualisatietechnieken in Agile

Gedetailleerde verkenning van het scrum framework, inclusief concepten als Sprints, Sprint doelen, backlogs en schatting

Grondslagen van Lean en Agile principes

Voor wie is dit?

Zowel beginners als mensen die hun kennis van agile methodologieën willen verdiepen

Cursusdetails

Prijs : Beschikbaar met Coursera Plus voor $39 per maand

: Beschikbaar met Coursera Plus voor $39 per maand Duur : 12 uur

: 12 uur Cursus niveau: Beginner

8. IBM Project Manager Professional Certificaat op Coursera

via Coursera Het IBM Project Manager Professional Certificate biedt een uitgebreid traject voor diegenen die willen uitblinken in projectmanagement.

Dit programma biedt een diepgaande verkenning van moderne projectmanagementtechnieken, met de nadruk op Agile-methodologieën.

Dit programma rust deelnemers uit met de essentiële vaardigheden, praktische ervaring en erkenning van de industrie die nodig is om uit te blinken in projectmanagement rollen in verschillende industrieën.

Belangrijkste leerpunten

Begrijp de basisprincipes van het maken vanvan een projectmanagement stappenplanvan het abonnement tot het bijhouden en beheren van projecten

Inzicht krijgen in het gehelelevenscyclus van projectmanagement van initiatie tot voltooiing

Leer meer over adaptief plannen, iteratieve ontwikkeling en voortdurende verbetering in projectmanagement

Voor wie is dit bedoeld?

Projectmanagers, teamleiders of iedereen die zich het projectmanagement eigen wil maken projectmanagement voor ondernemingen in een dynamische, technologiegedreven omgeving

Cursusdetails

Prijs : Beschikbaar met Coursera Plus voor $39 per maand

: Beschikbaar met Coursera Plus voor $39 per maand Duur : 3 maanden bij 10 uur per week

: 3 maanden bij 10 uur per week Cursusniveau: Beginner tot gemiddeld

9. Complexe technische projecten beheren bij MIT

via MIT Dit 3-daagse online programma introduceert twee essentiële technieken voor het omgaan met grootschalige product- en serviceontwikkeling.

Het programma wijdt twee dagen aan het leren van de DSM-methode (design structure matrix), een hulpmiddel dat door MIT is ontwikkeld en onderzocht om de prestaties van projecten voor de ontwikkeling van complexe systemen te verbeteren.

DSM is effectief geïmplementeerd in verschillende technische velden, zoals autofabricage, software, lucht- en ruimtevaart en nog veel meer.

De derde dag van de cursus is gewijd aan moderne agile ontwikkelingsmethoden, die van oudsher worden gebruikt in software maar nu ook steeds vaker worden toegepast in andere technische projecten.

Dit programma legt de nadruk op het begrijpen van de juiste agile hulpmiddelen voor verschillende projecttypes, waarbij erkend wordt dat methoden die succesvol blijken te zijn in software zich mogelijk niet direct vertalen naar andere technische domeinen.

Belangrijkste punten

Huidige kaarten in kaart brengenproductontwikkelingsprocessen met behulp van de DSM-methode

Strategieën identificeren om geplande iteraties te bevorderen en ongeplande iteraties in cycli van projecten te minimaliseren

Vaardigheden ontwikkelen om complexe technische aspecten van projecten effectief te beheren

Voor wie is het bedoeld?

Vicevoorzitters van engineering, productie en technologie

Directeuren van project-, programma- of servicemanagement

Product-, service- en businessontwikkeling

Engineering- en R&D-programmamanagers

Hoofdingenieurs projecten

Productontwerp- en procesontwikkelingsingenieurs

Technologiestrategen

Projectleiders

Cursusdetails

Prijs : $4500

: $4500 Duur : 3 dagen

: 3 dagen Cursus niveau: Gevorderd

10. Projectmanagement van ClickUp University

via ClickUp UniversityHulpmiddelen voor projectmanagement zoals ClickUp zijn essentieel voor het organiseren, bijhouden en efficiënt beheren van verschillende aspecten van een project, om ervoor te zorgen dat teams deadlines halen en doelen op een gecoördineerde manier bereiken.

In deze live workshop leert u hoe u de ClickUp toolkit kunt gebruiken om projecten te overzien, teams te beheren en uw projectmanagement te verbeteren.

U leert niet alleen hoe u ClickUp kunt gebruiken voor efficiënte abonnementen, organisatie en uitvoering van projecten, maar ook hoe u de sleutel tot het succes van projecten kunt toepassen projectmanagement strategieën toepast inclusief het vaststellen van projectomvang mijlpalen bepalen en afhankelijkheid van taken instellen.

Belangrijkste punten

De installatie en hiërarchie van projecten in ClickUp verkennen

ClickUp Docs gebruiken om de reikwijdte en weergave van projecten bij te houden

Projectresultaten beoordelen en herzien

Voor wie is het?

Professionals die beter gebruik willen maken van projectmanagement om projecten te overzien, teams te managen en het succes van projecten te garanderen

Cursusdetails

Prijs : $249

: $249 Duur : 60 minuten

: 60 minuten Cursus niveau: Gemiddeld

Vaardigheden verkregen met projectmanagement cursussen

Als je voor een van deze online projectmanagement certificeringscursussen kiest, beschik je over een robuuste set vaardigheden om elk project aan te pakken, hoe complex ook, waaronder

Leiderschap en communicatie: Effectief leidinggeven aan teams, het managen van belanghebbenden en het bevorderen van duidelijke communicatiekanalen

Effectief leidinggeven aan teams, het managen van belanghebbenden en het bevorderen van duidelijke communicatiekanalen Planning en organisatie: Instellen van doelen, definiëren van de reikwijdte van een project, tijdlijnen maken en efficiënt middelen toewijzen

Instellen van doelen, definiëren van de reikwijdte van een project, tijdlijnen maken en efficiënt middelen toewijzen Risicomanagement: Potentiële risico's identificeren en beperken om het succes van een project te garanderen

Potentiële risico's identificeren en beperken om het succes van een project te garanderen Problemen oplossen: Zich aanpassen aan onvoorziene uitdagingen en creatieve oplossingen vinden om projecten op schema te houden

Zich aanpassen aan onvoorziene uitdagingen en creatieve oplossingen vinden om projecten op schema te houden Tijdmanagement: Taken prioriteren, deadlines beheren en werkstromen optimaliseren voor meer productiviteit

Taken prioriteren, deadlines beheren en werkstromen optimaliseren voor meer productiviteit Vaardigheid met software: Beheersing van tools voor projectmanagement zoals ClickUp

Soorten projectmanagementcertificaten

Het volgen van een cursus en het behalen van een erkende certificering voor projectmanagement kan uw vaardigheden valideren en uw cv verbeteren.

Hier zijn de verschillende soorten projectmanagement certificeringen:

Projectmanagement Professional (PMP)

De gouden standaard in projectmanagement, de Project Management Professional (PMP) certificering aangeboden door het Project Management Institute (PMI), wordt wereldwijd erkend.

Het PMP-examen is een van de acht certificaten die PMI aanbiedt en is afgestemd op de ECO PMP Examination Content Outline.

Organisaties binnen de overheid, de commerciële sector en diverse sectoren maken gebruik van PMP-gecertificeerde projectmanagers om het succes van projecten te vergroten. Dit wordt bereikt door het toepassen van gestandaardiseerde en zich voortdurend ontwikkelende principes voor projectmanagement beschreven in de PMBOK-gids van PMI.

Certified Associate in Projectmanagement (CAPM)

De certificering Certified Associate in Project Management (CAPM) is bedoeld om kandidaten uit te rusten met de essentiële vaardigheden voor invoer in posities in projectmanagement.

Het behalen van de CAPM-certificering is een goede voorbereiding voor personen die op zoek zijn naar een invoerfunctie in projectmanagement. Met deze certificering begrijp je de principes van projectmanagement volledig en word je gecertificeerd in gevestigde raamwerken en methodologieën.

PMI-ACP

De PMI-ACP (Agile Certified Practitioner) training stelt mensen in staat om expertise te cultiveren als agile professionals, en omvat een divers bereik van agile methoden.

Erkend als PMI's snelst groeiende certificering, is het PMI-ACP examen onlangs bijgewerkt met de Agile Practice Guide.

Het behalen van de PMI-ACP certificering valideert je hands-on ervaring en vaardigheid als lid van een agile team. Het omvat verschillende agile benaderingen, waaronder Scrum, Kanban, Lean, extreem programmeren (XP) en testgestuurde ontwikkeling (TDD), waarbij veelzijdigheid wordt benadrukt door beoefenaars niet te beperken tot één agile methodologie.

Six Sigma Green Belt/Zwarte Belt

De Six Sigma certificering is een professionele erkenning die iemands expertise in Six Sigma principes, methodologieën en tools bevestigt.

Six Sigma is een gegevensgedreven methode die door organisaties wordt gebruikt om processen efficiënter te maken, defecten te verminderen, de kwaliteit te verbeteren en operational excellence te bereiken.

Een Six Sigma certificaat laat zien dat je goed thuis bent in statistische analyse, probleemoplossing en projectmanagement. Het laat zien dat je procesverbeteringsprojecten kunt leiden, organisatorische veranderingen kunt sturen en tastbare resultaten kunt leveren.

Verschillende certificeringsniveaus, zoals White Belt, Yellow Belt, Green Belt en Black Belt, erkennen verschillende niveaus van kennis en vaardigheid in het toepassen van Six Sigma methoden.

Wat Projectmanagement Cursussen en Certificeringen Voor Je Carrière Kunnen Doen

Investeren in online projectmanagement cursussen en certificeringen kan

Uw verdienpotentieel verhogen: Gecertificeerde professionals commanderen doorgaans hogere salarissen dan niet-gecertificeerde projectmanagers

Gecertificeerde professionals commanderen doorgaans hogere salarissen dan niet-gecertificeerde projectmanagers Nieuwe carrièremogelijkheden ontsluiten: Uw carrière bevorderen naar leiderschapsposities of deuren openen naar nieuwe bedrijfstakken en projecttypen

Uw carrière bevorderen naar leiderschapsposities of deuren openen naar nieuwe bedrijfstakken en projecttypen Geef uw zelfvertrouwen en geloofwaardigheid een boost: Laat zien dat u professionele ontwikkeling en expertise in projectmanagement nastreeft

Laat zien dat u professionele ontwikkeling en expertise in projectmanagement nastreeft **Verbind u met collega-professionals en breid uw professionele kring uit door middel van cursuscommunity's en certificeringsnetwerken

In projectmanagement zijn hulpmiddelen onmisbaar bij het stroomlijnen van Taken, het verbeteren van de samenwerking en het stimuleren van het succes van projecten. ClickUp voor projectmanagement is een veelzijdige en uitgebreide oplossing onder de vele beschikbare tools.

ClickUp is niet zomaar een tool, het is een productiviteitsplatform dat transformeert hoe teams werken.

Verdeel complexe projecten in eenvoudige Taken via ClickUp Of je nu een klein team leidt of grootschalige projecten coördineert, ClickUp's aangepast projectmanagement en zijn functies komen tegemoet aan diverse behoeften en werkstromen.

Hier is een kijkje in de top tien van functies die ClickUp een uitzonderlijke keuze maken voor projectmanagers:

Aanpasbare weergaven: Pas uw werkruimte aan met lijst-, bord-, box-, kalender- en ganttgrafiekweergaven om te voldoen aan verschillende projectbehoeften Taakbeheer: Efficiënttaken toewijzen, bijhouden en beheren met gedetailleerde statussen, prioriteiten en deadlines Ruimtes voor samenwerking: Creëer ruimtes voor teams om effectief samen te werken met gedeelde taken, documenten en doelen Tijdsregistratie:Houd bij hoeveel tijd wordt besteed aan taken en projectenvoor beter tijdbeheer en productiviteitsanalyse Geïntegreerde documenten en wiki's: Integreer documentatie naadloos in uw projectmanagementproces, zodat alle informatie op één plaats toegankelijk is Doelen bijhouden: Stel doelen in en houd de voortgang bij, zodat de inspanningen van het team in lijn worden gebracht met de doelen van het project Aanpasbare dashboards: Bouwgepersonaliseerde dashboards om een overzicht te krijgen van de prestaties van projecten, productiviteit van teams en kritieke statistieken. Automatisering: Automatiseer terugkerende Taken en processen omtijd te besparen en potentiële fouten te verminderen Integratiemogelijkheden: Integreer met verschillende andere tools en platforms, zodat ClickUp in uw bestaande ecosysteem past Rapportagetools: Genereer uitgebreide rapporten voor inzicht in de voortgang van projecten, productiviteit van teams en meer

Word een professional in projectmanagement

Hoewel projectmanagement cursussen waardevolle inzichten bieden voor verschillende rollen, zijn ze vooral geschikt voor bepaalde individuen. Als je een doorgewinterde Project Manager of Project Lead bent, kunnen deze cursussen je expertise verdiepen en je vaardigheden in projectmanagement verder aanscherpen.

De weg naar een effectieve projectmanager is doorlopend en veelzijdig. Het houdt in dat je voortdurend bijleert, je aanpast aan nieuwe methodologieën en technologische ontwikkelingen en hulpmiddelen omarmt.

Of je nu net begint of je expertise wilt verfijnen, deze top 10 projectmanagement cursussen zijn een kompas om je door de complexiteit van intensieve projecten met een hoge inzet te loodsen.

Tools en gratis software voor projectmanagement zoals ClickUp kan een revolutie teweegbrengen in de manier waarop u projectmanagement benadert, door innovatieve oplossingen te bieden om de efficiëntie, samenwerking en het algehele succes van projecten te verbeteren. Stroomlijn uw projectmanagement met ClickUp - Gratis software voor projectmanagement Nu gratis aanmelden .