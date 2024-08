Wat is de MoSCoW Prioriteringsmethode?

Wat geheugensteuntjes betreft, is MoSCoW-prioritering een van de meest effectieve acroniemen in agile scrumsoftware ontwikkeling. De naam vat kort een kritieke en vaak herhaalde praktijk samen van het prioriteren van items tijdens productplanning.

Dus, wat is het? Waarom heb je het nodig? Hoe gebruik je het? Laten we dat eens uitzoeken.

Wat is MoSCoW-prioritering?

MoSCoW-prioritering is een krachtige techniek die wordt gebruikt in agile projectmanagement voor de instelling van prioriteiten voor taken en initiatieven. MoSCoW is een acroniem dat staat voor

Moet

Moet

Zouden kunnen

Zal niet hebben

Elk van deze categorieën is een categorie van prioritering, die bepaalt wat het team in de komende Sprints zal ontwikkelen. MoSCoW-prioritering kan worden toegepast op alles binnen het agile raamwerk, inclusief vereisten, test use cases, user stories, bugs/defecten, acceptatiecriteria of taken.

Zelfs buiten agile productontwikkeling kan het MoSCoW-model helpen bij het prioriteren van werk. In verschillende industrieën is de MoSCoW-methode opgenomen in software voor operationeel beheer om teams van projecten te helpen betere beslissingen te nemen.

Als er verschillende andere prioriteringsmethoden zijn, waaronder de meest eenvoudige hoog-medium-laag schaal, waarom hebben we er dan nog een nodig? Laten we eens kijken hoe deze is ontstaan en geëvolueerd.

Oorsprong en geschiedenis van MoSCoW-prioritering

De MoSCoW-prioriteringstechniek werd in 1994 ontwikkeld door Dai Clegg van Oracle om zijn team te helpen bij het sorteren van projecttaken in kritieke en niet-kritieke Taken

snelle applicatieontwikkeling

(RAD) processen. Hij gebruikte het specifiek in projecten met tijdskaders om de eisen van het project te prioriteren.

In de loop der jaren is deze methode een belangrijk onderdeel geworden van agile projectmanagement . Het is overgenomen en gewaardeerd vanwege de eenvoud en de richting die een team moet aangeven om prioriteit te geven aan het hele project.

Voordelen van de MoSCoW Prioriteringsmethode

Ondanks het feit dat de MoSCoW prioriteringstechniek al twintig jaar oud is, blijft deze populair onder teams die de Dynamic Systems Development Method (DSDM) gebruiken. Dit is waarom.

Eenvoud

De MoSCoW-techniek is belachelijk eenvoudig te begrijpen. Het helpt de opties die voor hen beschikbaar zijn te verduidelijken om afleiding te voorkomen. (Het is niet zo eenvoudig om te gebruiken, omdat er meningsverschillen kunnen zijn over wat moet en wat zou moeten, bijvoorbeeld. Daar komen we later op terug)

Duidelijkheid

De categorieën zorgen voor duidelijkheid en minder verwarring. Als het geen must-have is, gaat het niet mee in de volgende Sprint. Dit zorgt ervoor dat het team stressvrij is en zich kan concentreren op het doen van hun beste werk.

Focus

De MoSCoW-methode helpt managers en teams om te zien wat belangrijk is en onmiddellijke aandacht nodig heeft. Door een taak met hoge prioriteit te classificeren als een "must-have", kunnen managers ervoor zorgen dat ze alles hebben wat ze nodig hebben om de taak af te maken. Ze kunnen ook het volgende bespreken concurrerende prioriteiten als een team.

Toepasbaarheid

De MoSCoW-methode is bijna universeel toepasbaar. Het kan gebruikt worden om prioriteiten te stellen. Een teamleider kan bijvoorbeeld tien ontwikkelaars markeren als must-have en nog eens drie als could-have om zijn superieuren te laten weten hoeveel mensen ze nodig hebben.

Communicatie

Het toekennen van prioriteitsniveaus volgens deze methode is een goed startpunt voor gesprekken bij het plannen en uitvoeren van projecten sprint planning sessies. Iets definiëren als must-have of won't-have moedigt mensen aan om het er specifiek mee eens of oneens te zijn.

Grenzen

MoSCoW-prioritering is zeer effectief in het voorkomen van scope creep. De duidelijke prioriteiten zorgen ervoor dat elke nieuw toegevoegde functie het prioriteringsproces doorloopt, waardoor projectmanagers de verwachtingen beter kunnen managen.

Nadelen van de MoSCoW-methode

Ondanks de voordelen is de MoSCoW Prioriteringsmethode niet zonder uitdagingen. We zullen ze hieronder bespreken.

Dubbelzinnigheid: Must-haves en won't-haves zijn gemakkelijk overeen te komen. Maar should-haves en could-haves kunnen dubbelzinniger zijn. Hoewel het raamwerk duidelijke definities geeft, kan het in de praktijk complex worden. Bovendien zijn teams het vaak oneens over de definitie van wat niet moet - worden ze buiten deze Sprint gehouden of buiten het hele product?

Oversimplificatie: Deze methode brengt het risico met zich mee dat complexe agile projecten te eenvoudig worden voorgesteld, waarbij de taken niet gemakkelijk kunnen worden onderverdeeld in afzonderlijke emmers en waarbij de onderlinge afhankelijkheden tussen de taken mogelijk niet voldoende aan bod komen.

Subjectiviteit: Zoals alle methoden is MoSCoW prioritering ook subjectief. Het team moet samenkomen om beslissingen te nemen over het prioriteren van Taken. Het nadeel is dat het niet veel doet om objectiviteit in het proces te brengen.

Veeleisend: Om een taak in het MoSCoW-raamwerk te prioriteren, moet elke taak een gedetailleerde beschrijving en context hebben. Bijvoorbeeld, een 'tagging' functie in een agile tool voor projectmanagement kan een must-have zijn voor specifieke use cases terwijl het niet-kritisch lijkt. Eigenaren van producten moeten tijd en energie steken in definities om nauwkeurig te kunnen categoriseren.

Single-level: Binnen de vier categorieën is er geen manier om items verder te prioriteren. Dit gaat uit van een gelijke prioriteit voor alle must-have items, waardoor het niet effectief is in het abonnement.

Categorieën van de MoSCoW Prioriteringsmethode

De MoSCoW prioriteringsmethode heeft vier categorieën: must-have, should-have, could-have en won't-have.

#1 Must-have

"Taken die moeten worden uitgevoerd, zijn kritieke items voor de duur van de huidige Sprint. must' in de categorie must-have wordt soms gedefinieerd als 'minimaal bruikbare subset' Dit zorgt ervoor dat de iteratie een minimaal niveau van bruikbaarheid van de functies mogelijk maakt.

Een must-have functie is meestal kritisch voor de klanten, een nalevingsvereiste of een veiligheids-/toegankelijkheidsvoorrecht. Zonder deze functies zou het zinloos zijn om het product op de markt te brengen.

#2 moeten

Taken die als "moeten" worden beschouwd, hebben de tweede prioriteit. Deze taken zijn belangrijk maar niet kritiek voor de huidige tijdsperiode en kunnen indien nodig worden uitgesteld.

Een "zou moeten" functie is meestal een kleine bugfix of prestatieverbetering, zonder welke het product functioneert, zelfs als het niet optimaal is. Teams gebruiken vaak een soort tijdelijke workaround om deze items te beheren.

#3 Kan-hebben

De derde categorie zijn "zou kunnen hebben" taken, d.w.z. wenselijk maar onnodig. Het cruciale verschil tussen moeten en kunnen is dat de eerste belangrijk is en een aanzienlijke invloed kan hebben op het succes van het product (klanttevredenheid, omzet, winstgevendheid, enz.), terwijl de laatste gemakkelijk weggelaten kan worden zonder veel schade.

Teams geven alleen prioriteit aan could-have taken als ze kunnen worden geleverd zonder dat dit ten koste gaat van de kosten of inspanningen van het ontwikkelteam. Naarmate de situatie evolueert, worden could-have items vaak opnieuw geprioriteerd en ontwikkeld.

#4 Niet hebben (deze keer)

"Won't-have" taken worden gezien als niet noodzakelijk voor de huidige reikwijdte van het project. Deze taken of functies hebben de laagste prioriteit en worden bij het eerste teken van weerstand weggelaten.

Niet-have functies hebben een zeer lage impact op het succes van het project. Ze zijn niet schadelijk voor de resultaten en creëren ook geen extra waarde.

Hoe nuttig deze techniek ook is, hij is niet universeel effectief. Hier zijn de situaties waarin het het beste werkt.

Wanneer de MoSCoW Prioriteringsmethode gebruiken?

MoSCoW-prioritering is een geweldig besluitvormingshulpmiddel voor verschillende persoonlijke en professionele scenario's. Bij het opruimen van je huis kun je, in plaats van te vragen of een item je "blij maakt", vragen of het een "must-have" is

Voor een agile projectmanager kan het veel waardevoller zijn dan dat. Dit is hoe.

Tijd: De primaire determinant van MoSCoW-analyse is tijd. De categorisatie is voor de huidige Sprint of timebox. Het is zeer effectief voor tijdgevoelige projecten met strakke deadlines.

Resources: Wat als je een beperkt team van ontwikkelaars hebt? Gebruik MoSCoW omdat het helpt bij het maximaliseren van deliverables binnen de beschikbare middelen.

Productinitiatie: Vroeg in het project moet je beslissen waar je je het eerst op richt en wat je minimaal levensvatbare product (MVP) is. MoSCoW-prioritering kan ongelooflijk nuttig zijn bij het begeleiden van deze gesprekken.

Het is echter belangrijk om aan te tonen dat MoSCoW niet geschikt is voor alle projecten, vooral niet voor projecten met complexe onderlinge afhankelijkheden of projecten waarbij alle taken even belangrijk zijn.

Hoe de MoSCoW Prioriteringsmethode implementeren

Voor succesvolle MoSCoW-prioritering zijn duidelijke en effectieve processen nodig. Hier volgt een schets van een proces en aanwijzingen voor hoe u uw werk kunt prioriteren met elke gratis software voor projectmanagement zoals ClickUp om het goed te doen.

1. Creëer uw productbacklog

Voordat u taken voor de toekomstige release prioriteert, is het essentieel om een lijst met mogelijkheden te maken. Meestal wordt dit geschetst in de product backlog. Maak op basis van onderzoek en input van cross-functionele teams een selectie uit de backlog.

Op ClickUp kunt u deze instellen als taken, mijlpalen, functies, defecten en meer om een betere prioritering te vergemakkelijken.

Taaktypes om een goed georganiseerde productbacklog op te bouwen in ClickUp

2. Details toevoegen aan de productbacklog

Zoals we al eerder vermeldden, is een van de niet-onderhandelbare factoren van MoSCoW-prioritering voldoende informatie over de Taak. Zonder het wat, waarom, hoe, wanneer en wie is het onmogelijk om de juiste prioriteiten te stellen. Voeg dus alle informatie toe die je kunt verzamelen. Dit kan zijn:

Beschrijving van het verhaal van de gebruiker

Impact op de business

Technische impact, zoals tijdsinschatting/inspanningen

Maten van succes

Afhankelijkheid van andere taken ClickUp-taak kunt u subtaken, checklists, tijdsinschattingen, gebruikers, tags, aangepaste velden en meer toevoegen. Gebruik ClickUp's hiërarchie gids om informatie effectief te organiseren.

3. Definities voor prioriteitscategorieën instellen

Wat betekent 'moeten'? Welke parameters moet een taak hebben om als must-have te worden beschouwd? Moet het hele team het ermee eens zijn om iets te categoriseren als niet-verplicht?

De meest gebruikte methodes zijn gewogen scores, het Kano-model of buy-a-feature. Als dat voelt als nog een laag kaders/modellen, dan zijn hier een paar projecten sjablonen voor prioritering kunt u gebruiken.

Kies de jouwe zorgvuldig. Het is essentieel om deze definities in te stellen voordat u begint met het prioriteren van Taken. Dit zou helpen processtandaardisatie voor de juiste prioriteitenbeheer . Plaats ook een escalatiematrix zodat iemand een beslissing kan nemen in geval van meningsverschillen.

Om ervoor te zorgen dat iedereen uw definities van prioriteiten begrijpt en volgt, documenteert en publiceert u ze op ClickUp Documenten . Werk eraan samen om ervoor te zorgen dat het team het erover eens is. U kunt ook ClickUp AI binnen Documenten om langere definities samen te vatten voor eenvoudig gebruik.

4. Samen de prioriteiten bepalen

Nu al het basiswerk Klaar is, is het tijd om prioriteiten te stellen. Breng het team bij elkaar om elke optie te evalueren en prioriteiten te stellen.

Kies uit een van de De weergaven van ClickUp om de informatie te zien die aan uw behoeften voldoet. De meeste agile teams gebruiken bijvoorbeeld meestal de Kanban-bord weergave om alle ongecategoriseerde items in één kolom te hebben en ze vervolgens naar hun relevante prioriteiten te slepen. Je kunt items op het Kanban-bord ook filteren op basis van wat je wilt zien.

klik omhoog Kanban-bord bekijken_

Bespreek business requirements openlijk. Hier zijn een paar dingen om te overwegen.

Stel alle Taken in als niet-hebben en discussieer dan over waarom je het wel moet hebben

Vraag voor must-have requirements: "Is het increment zonder dit item zo goed als geannuleerd?"

Als er een workaround is, zelfs als deze handmatig is, categoriseer het dan niet als een must-have

Als een must-have afhankelijkheid heeft van iets anders dan een andere must-have, herevalueer het dan opnieuw

Onthoud dat iets dat je in het vorige increment hebt gecategoriseerd als een 'zou kunnen hebben' een 'moet hebben' kan worden voor het volgende increment. Bijvoorbeeld, tijdens het bouwen van de MVP heb je misschien sommige items gecategoriseerd als could-have omdat ze niet cruciaal zijn voor de huidige Sprint. Zodra de MVP is gelanceerd, kunnen deze functies nu een must-have worden.

5. Stel prioriteiten

Als je het eenmaal eens bent, stel ze dan in op je prioriteringstools . ClickUp prioriteiten geeft je vier opties: Dringend, hoog, normaal en laag. Je kunt van deze MoSCoW prioriteiten maken.

Je kunt ook de MoSCoW-methode gebruiken met aangepaste statussen . Tijdens de instelling prioriteiten voor taken op ClickUp, voeg een of twee regels toe in het commentaar over waarom u de beslissing hebt genomen. Dit zal toekomstige sessies over prioriteiten helpen.

aangepaste statussen op ClickUp_

6. Valideer haalbaarheid

Prioriteiten gaan niet alleen over wat belangrijk is, maar ook over wat binnen die tijdspanne kan worden gebouwd. Je wilt niet te veel toezeggen en te weinig leveren omdat je denkt dat alles een must is.

Kijk voordat je een abonnement toewijst naar de huidige werklast en capaciteit van elk teamlid. Gebruik de tijdsinschattingen voor elke taak om de capaciteit te simuleren. Gebruik de Werklastweergave om er zeker van te zijn dat niemand overbelast is.

capaciteitsplanning op ClickUp_

