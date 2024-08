Slack vs. Mattermost: welke samenwerkingstool is het beste?

Werken op afstand is tegenwoordig de facto de manier van werken voor de meeste bedrijven. Dit betekent silo's doorbreken, asynchroon werken, helder communiceren en samenwerken binnen je organisatie.

De weg naar naadloze samenwerking is niet altijd eenvoudig. U hebt de juiste tools, processen en gewoonten op de werkplek om de informatiestroom tussen teams en afdelingen op gang te houden. Zorgen over gegevens- en IT-beveiliging en toegangscontrole maken het ook niet gemakkelijk.

Gelukkig heb je geweldige samenwerkingsapps die dit allemaal doen. Het komt erop neer dat je er een moet kiezen die het beste bij je behoeften past. Daarom hebben we twee goed presterende samenwerkingstools uitgekozen en ze tegen elkaar afgezet: Mattermost vs. Slack.

Hier is een gedetailleerde vergelijking met kenmerken, beperkingen, prijzen en meer om het je gemakkelijk te maken om te beslissen.

p.S.: We hebben een alternatief toegevoegd dat meerdere samenwerkingstools kan vervangen. Wacht tot het einde!_(of scroll om hier eerder te komen 🤩)

Wat is Slack?

via Slack Slack is een cloudgebaseerde samenwerkings- en communicatie platform voor teams en werkplekken. Het is een hub voor je team om te chatten, bestanden te delen, samen te werken met externe partners, audio- of videovergaderingen te houden en updates op te nemen en te delen - alles in realtime.

Het is een populaire tool onder hybride en externe organisaties om de samenwerking en productiviteit te verbeteren met behoud van flexibiliteit.

Ironisch genoeg laat Slack je niet verslappen! 😉

Slack functies

Laten we nu eens kijken naar de functies die Slack tot een van de beste tools voor teamsamenwerking maken.

1. Samenwerking

via Slack

Met de samenwerkingsfuncties van Slack, zoals Channels, kun je werk organiseren, chatten, bestanden delen en beslissingen nemen.

Als je voor je werk samenwerkt met externe teams zoals je partners, verkopers of klanten, kun je Slack Connect gebruiken.

Andere functies zijn onder andere DM's, Huddles en Clips, waarmee werknemers kunnen chatten, spraak- en videogesprekken kunnen voeren en zelfs clips kunnen delen en opnemen.

2. Automatisering

via Slack Als je je vervelende, routinematige taken wilt automatiseren, maar je hebt niet de technische vaardigheden om dat te doen, dan kent Slack iemand: de Workflow Builder. Met wat slepen en neerzetten ben je klaar met een geautomatiseerde workflow.

Als je coderingsvaardigheden hebt, kun je je bedrijfsprocessen met behulp van de application programming interface (API) van Slack aanpassen aan je workflow.

Met populaire apps en integraties kun je je favoriete tools aansluiten en het werk door laten stromen zonder extra moeite. 🤩

3. Kennis delen

via Slack Je team kan zoeken naar conversaties en bestanden in kanalen en DM's via een krachtige zoekoptie.

Teams moeten vaak oude projecten, documenten en kanalen archiveren om de interface schoon en bijgewerkt te houden, maar het zoeken naar de oude bestanden kan vervelend zijn. De Slack Archive functie maakt het zoeken naar deze oude gesprekken en documenten echter eenvoudig.

4. Beveiliging en compliance

via Slack

Slack implementeert in de branche geaccepteerde best practices en kaders om je gegevens veilig te houden. Alleen de juiste mensen hebben toegang tot bedrijfsinformatie met apparaat- en identiteitsbeheer.

Je klantgegevens worden versleuteld en beschermd met tools zoals Slack Enterprise Key Management en Data Loss Prevention. 🛡️

Slack prijzen

**Gratis

Pro: $7,25/maand per gebruiker

$7,25/maand per gebruiker Zakelijk+: $12,50/maand per gebruiker

$12,50/maand per gebruiker Enterprise Grid: Aangepaste prijzen

Wat is Mattermost?

via Mattermost Mattermost is ideaal voor technische teams en is een open-source samenwerkings- en communicatieplatform dat bekend staat om zijn sterke privacy- en veiligheidsnaleving. Het is een geïntegreerd platform van productiviteitstools die kanaalgebaseerde communicatie, gestructureerde workflowuitvoering en projectworkflows biedt.

Het helpt bij het orkestreren van workflows en maakt contextschakelen tussen verschillende applicaties overbodig.

De ervaring met Mattermost is vergelijkbaar met Slack omdat het één-op-één en groepsberichten en andere hulpmiddelen biedt om communicatie te plannen beter.

Aanbevolen voor gebruik op kantoor, technische en operationele teams over de hele wereld geven de voorkeur aan Mattermost.

Mattermost functies

Laten we eens kijken welke functies dit open-source samenwerkingsplatform tot een populaire samenwerkingstool maken.

1. Collaboratieve berichtenuitwisseling

via Mattermost

Berichten uitwisselen is geweldig totdat je tegen een deadline aanzit. De kanaalgebaseerde tools van Mattermost staan audio-oproepen en schermdeling toe, waardoor het makkelijk is om dingen sneller gedaan te krijgen.

Real-time berichtsynchronisatie, doorzoekbare geschiedenis en het delen van bestanden, afbeeldingen of links maken samenwerken makkelijker.

2. Mattermost Playbooks

via Mattermost Een geografisch divers team dat meerdere processen volgt kan vaak leiden tot verwarring en dubbel werk. De Playbooks van Mattermost helpen uw teamleden om op dezelfde pagina te komen en te blijven door middel van ingebouwde, op checklists gebaseerde automatisering die helpt om de zichtbaarheid en verantwoordelijkheid te vergroten.

Dit geeft iedereen dagelijkse updates met geautomatiseerde triggers en acties, status updates uitgezonden op dashboards en voorgeschreven tijdlijnen en rapporten.

3. Plugins

via Mattermost

Het hebben van al je favoriete tools op één plek vereenvoudigt je werk en bespaart je tijd. Met Mattermost plugins kun je routinetaken automatiseren met je favoriete tools zonder tussen ze te hoeven schakelen.

Mattermost stelt je ook in staat om krachtige aanpassingen toe te voegen aan de server, desktop en web apps zonder wijzigingen aan te hoeven brengen in de codebase. Dit betekent dat je veel kunt doen zonder technische hulp. Je kunt ook je integraties aanpassen met volledige API-toegang. 🙌

4. Verbeterde beveiliging

via Mattermost

Mattermost is open-sourced en biedt superieure databeveiliging met een self-hosted oplossing die volledige toegang geeft tot de broncode. De geavanceerde compliance auditing en rapportage tools gevoelige gegevens veilig houden zonder controle door derden.

U kunt gegevens ook altijd en overal verplaatsen met end-to-end versleuteling in rust en tijdens het transport.

Mattermost prijzen

**Gratis

Professioneel: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Slack vs. Mattermost: Eigenschappen vergeleken

Het meest duidelijke verschil tussen Slack en Mattermost is dat Slack closed-source is, dus alleen leveranciers kunnen toegang krijgen tot de propriëtaire code of deze wijzigen. Mattermost is een open-source beveiligde communicatietool wat betekent dat elke organisatie die ervoor kiest het kan aanpassen met eigen plugins en open API's.

Hier zijn de belangrijkste verschillen tussen Slack en Mattermost.

Vergelijking van de functies van Slack en Mattermost

Laten we nu dieper graven.

1. Hosting

Of u vanuit een kantoor werkt, hybride werkt of volledig op afstand werkt, kan invloed hebben op de manier waarop u ervoor kiest om uw samenwerkingssoftware te hosten. En dan is er nog de overweging met wie u samenwerkt.

Als je bijvoorbeeld werkt met leveranciers in de gezondheidszorg of overheidsinstanties, kunnen zij je dwingen om zelf gehoste software te gebruiken en verwachten dat je voldoet aan al hun beveiligings- en privacyverwachtingen.

Slack

Het is eenvoudig te gebruiken omdat het een cloudgebaseerde tool is. Je kunt openbare of privékanalen aanmaken, een team maken, leden toevoegen en aan de slag gaan.

Slack is de tool om dagelijks effectief samen te werken als je team klein en nieuw is. Omdat Slack propriëtaire software is, kun je het het beste aanpassen met sjablonen of tools, maar je kunt Slack niet zelf hosten.

via Slack

Mattermost

Met open-source code kun je Mattermost zelf hosten. Implementeer de software volgens de beveiligingsrichtlijnen van je organisatie en kies voor cloud-gebaseerde implementatie voor compatibiliteit met werken op afstand.

2. Apps en integraties

Aangezien de meeste bedrijven verschillende apps en integraties gebruiken, moet u een teamsamenwerkingsplatform kiezen dat uw werktools ondersteunt.

Slack

Slack biedt meer integraties voor een betere samenwerking met je teamleden. Met meer dan 2600 apps & integraties en nu nieuw gevormde partnerschappen met OpenAI en Salesforce, brengt Slack AI van nature in de gebruikerservaring.

Met populaire samenwerkingstools zoals Google Drive en Salesforce, kun je met Slack ook aangepaste integraties toevoegen, afhankelijk van je behoeften.

Mattermost

Mattermost biedt een gemeenschap van medewerkers met wie je aangepaste apps, tools en integraties kunt toevoegen of je eigen apps kunt maken met volledig toegankelijke API's.

Mattermost integreert direct met dagelijks te gebruiken apps zoals Asana, GitHub, Jira, Bitbucket, etc., waardoor het makkelijk wordt om je werk te volgen projecten en taken zonder te wisselen tussen verschillende tools.

Voor ontwikkelaars en grote organisaties met engineering of operationele workflows, werkt de open-source aanpak van Mattermost het beste om de software aan te passen.

via Mattermost

3. Aanpassingsmogelijkheden

De aanpassingsmogelijkheden van Mattermost helpen je om vanaf nul op te bouwen dankzij de open-source code, terwijl Slack aangepaste apps, sjablonen en integraties biedt met of zonder codering.

Slack

Met meertalige ondersteuning voor meer dan 10 talen kun je bij Slack de zijbalk, thema's, profielen, welkomstberichten en emoji's of reacties aanpassen.

Je kunt ook je favoriete geluid voor mobiele pushmeldingen instellen. Voeg aangepaste emoji's en welkomstberichten toe om gesprekken leuk te maken.

Mattermost

Je kunt white-label met Mattermost, waarin je je branding kunt aanpassen met de softwarecode. Pas uw web-, desktop- en mobiele applicaties aan volgens uw beveiligingsprotocollen.

Geavanceerde meertalige ondersteuning in meer dan 16 talen maakt diverse en inclusieve communicatie mogelijk.

via Mattermost

4. Beveiligingsprotocollen

Beveiligingskwesties zijn belangrijk bij het kiezen van het juiste samenwerkingsplatform voor uw bedrijf.

Slack

De beveiligingsfuncties van Slack omvatten eenmalige aanmelding, multifactorauthenticatie, domeinclaims, aangepaste sessieduur, identiteits- en apparaatbeheer en provisioning van gebruikers en groepen.

De beveiligingscontroles van Slack zijn in overeenstemming met de cloudbeveiligingsprincipes van het National Cyber Security Centre (NCSC) en andere internationale normen/certificaten op het gebied van regelgeving en compliance.

Mattermost

Hier regeert Mattermost! Het is een van de meest flexibele en veilige samenwerkingstools die voldoet aan de meest uitdagende beveiligingsbehoeften voor privéberichten.

Met zelf gehoste privécloudimplementatie hebt u toegang tot geavanceerde mobiele beveiligingsfuncties en kunt u gevoelige gegevens beheren zonder dat derden toezicht hoeven te houden.

Gerelateerd

Slack vs. Mattermost op Reddit

We hebben gecontroleerd Reddit om te zien wat mensen zeggen over de kwestie van Slack vs. Mattermost . Over Slack hebben gebruikers opmerkingen gemaakt over de eenvoudige gebruiksmogelijkheden:

"Voordeel ten opzichte van e-mail is dat het afrekent met het onhandige superlange 'reply to all' wanneer een groep mensen betrokken is en een onderwerp bespreekt."

Andere Reddit gebruikers hebben gezegd dat Mattermost een geweldige optie is als je zelf wilt hosten met aanpasbare beveiligingsmaatregelen:

"We zijn overgestapt van on-prem Hipchat (bedankt Atlassian) naar on-prem Mattermost server, en het is best goed. Het gebruik van een cloudplatform voor potentieel gevoelige netwerkgegevens was niet iets waar ik blij mee was."

Nog steeds niet zeker over Slack vs. Mattermost? Wij hebben een app voor teamsamenwerking die al je tools kan vervangen! 🤩

Maak kennis met ClickUp: Het beste alternatief voor Slack Vs. Mattermost

Zet opmerkingen om in taken en wijs ze toe aan je team met

ClickUp

We weten dat Slack en Mattermost populair zijn, maar heb je overwogen om

ClickUp

?

ClickUp combineert honderden functies om beter samen te werken, de productiviteit te verhogen en werk sneller af te ronden!

Word een pro-organisator door teams en afdelingen op te delen in Spaces, grote projecten en acties te groeperen in mappen en taken op te delen in lijsten om uw werk te bekijken.

Krijg de optie om te kiezen uit meer dan 35+

ClickApps

om elke taak aan te passen voor elk type werk.

Samenwerken in ClickUp verbetert de productiviteit van uw teamleden, zodat werken altijd leuk blijft. Laten we eens dieper duiken in de belangrijkste samenwerkingstools van ClickUp.

ClickUp Chat

Welkom in de wereld van samenhangende gesprekken en werken met geïntegreerde tools. Breng al uw teamcommunicatie naar één plek met

ClickUp Chat

.

Tag en wijs taken toe in realtime chat met @mentions in opmerkingen. Voeg ook video's, documenten en bestanden toe als bijlagen en stuur ze naar je team.

Houd communicatie soepel en georganiseerd met

ClickUp Chat

Communiceer duidelijk met rijke opmaakfuncties of maak chatweergaven van specifieke teams, werkzaamheden of afdelingen binnen ClickUp - controleer wie de chats bekijkt volgens hiërarchie.

ClickUp Samenwerkingsdetectie

Met

ClickUp Samenwerkingsdetectie

weet u meteen waar uw teamgenoot aan werkt of wanneer hij een opmerking toevoegt.

Bewerk documenten in realtime met uw collega's en krijg zelfs onmiddellijk feedback in nieuwe opmerkingen.

Bundel uw krachten om het beste naar boven te halen met

ClickUp Samenwerkingsdetectie

Meer samenwerkingstools op ClickUp

Dashboards: Bouw uw missiecontrolecentrum voor elk project en volg de voortgang met diepere inzichten en overzichten op hoog niveau

Bouw uw missiecontrolecentrum voor elk project en volg de voortgang met diepere inzichten en overzichten op hoog niveau Integraties: Verhoog uw productiviteit met 200+ native integratietools en 1000+ gratis tools

Verhoog uw productiviteit met 200+ native integratietools en 1000+ gratis tools Automatisering: Bespaar tijd met meer dan 100 automatiseringsopties voor het verfijnen van workflows, routinetaken, projecthandoffs en meer

Bespaar tijd met meer dan 100 automatiseringsopties voor het verfijnen van workflows, routinetaken, projecthandoffs en meer ClickUp AI: Krijg toegang tot honderden handgemaakte en door onderzoek ondersteunde AI-tools die u helpen inhoud op te stellen en te bewerken en brainstormen

ClickUp Taken

Organiseer, werk samen en plan effectief bijna alles met

ClickUp Taken

. Wijs werk toe aan meerdere mensen en bespaar tijd met deelbare schermopnames.

Structureer werk door het op te delen in uitvoerbare subtaken om het te visualiseren in verschillende weergaven. Pas je werkruimte aan door conversaties een naam te geven en ze onder te verdelen op basis van taaksoorten.

Beheer je werk door taken te maken, toe te wijzen en de voortgang ervan bij te houden via

ClickUp Taken

Hebben we het gratis plan van ClickUp al genoemd? Dit is een goed moment om de prijsopties te bespreken.

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd: Het beste voor persoonlijk gebruik

Het beste voor persoonlijk gebruik Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Slack vs. Mattermost: wie is de winnaar?

Slack en Mattermost zijn robuuste samenwerkingstools die integreren met populaire apps. Een duidelijke winnaar hangt echter af van de behoeften van uw organisatie.

Slack is bijvoorbeeld voor organisaties die de voorkeur geven aan cloudgebaseerde toegang zonder veel nadruk te leggen op aangepaste beveiligingsprotocollen. Dus als een organisatie op afstand een eenvoudige communicatietool nodig heeft die de workflow vergemakkelijkt en de productiviteit verhoogt, dan is Slack de juiste keuze.

Als je organisatie een volledig aanpasbare open-source self-hosting team management en samenwerkingstool nodig heeft, dan is Mattermost ideaal. In tegenstelling tot Slack, is het gemaakt door ontwikkelaars voor ontwikkelaars. Het platform vereist dus zware technische expertise om in te stellen volgens jouw use case. Het is beter geschikt voor technische en operationele teams.

Als je meer wilt dan samenwerking, probeer dan ClickUp. Beheer je projecten met het aanmaken van taken, meerdere weergaven, statussen, sjablonen en meer.

Start uw gratis ClickUp probeer het vandaag!