10 Beste productontwikkelingssoftware in 2024 (beoordelingen & prijzen)

Ben jij verantwoordelijk voor het maken van het volgende geweldige product ter wereld? Of je nu in een softwareontwikkelingsteam zit dat digitale producten maakt of in een productieteam dat fysieke prototypes maakt, het product ontwerpproces is geen wandeling in het park.

Van het ontwerp van een nieuw product tot de uiteindelijke uitvoering hebt u een tool nodig om uw workflow te stroomlijnen en de productiviteit in elke ontwikkelingsfase te verhogen, zonder de creativiteit van uw team te verstikken. 💡

Software voor productontwikkeling is een must-have voor zowel fysieke als digitale productontwikkeling. Maar met zo veel opties op de markt kan het moeilijk zijn om te bepalen welke het beste is voor je teamleden.

Blijf scrollen voor meer informatie over de onmisbare functies voor productontwikkeling ontwikkelingstools en ontdek de top 10 beste softwareoplossingen voor productontwikkeling van het jaar.

Wat moet je zoeken in software voor productontwikkeling?

De prijs en de algehele gebruikerservaring zijn zeker van belang, maar we raden ook aan om te zoeken naar hoogwaardige productontwikkelingssoftware met de volgende functionaliteiten:

Projectmanagementtools : Productontwikkeling is veel gemakkelijker als je alles in duidelijke fasen onderverdeelt. Je platform moet taakopvolging, productanalyse en samenwerkingstools bevatten die je team op één lijn houden. Als je in software werkt, is het ook goed om te zoeken naar oplossingen die gespecialiseerd zijn in Scrum ofAgile ontwikkelingsmethodologieën *Planningshulpmiddelen: Goede software voor het in kaart brengen van de route zorgt ervoor dat u op tijd en, idealiter, binnen het budget over de eindstreep komt. Bonuspunten als je een drag-and-droproadmap-tool vindt om nog meer tijd te besparen 🙌

Productontwikkeling is veel gemakkelijker als je alles in duidelijke fasen onderverdeelt. Je platform moet taakopvolging, productanalyse en samenwerkingstools bevatten die je team op één lijn houden. Als je in software werkt, is het ook goed om te zoeken naar oplossingen die gespecialiseerd zijn in Scrum ofAgile ontwikkelingsmethodologieën *Planningshulpmiddelen: Goede software voor het in kaart brengen van de route zorgt ervoor dat u op tijd en, idealiter, binnen het budget over de eindstreep komt. Bonuspunten als je een drag-and-droproadmap-tool vindt om nog meer tijd te besparen 🙌 Prototyping en wireframing: Waarom uw nieuwe productideeën scheiden van uw workflow? In plaats van uw ontwerpen in Figma of Sketch onder te brengen, kunt u op zoek gaan naartools voor productbeheer die prototyping out of the box mogelijk maken

Waarom uw nieuwe productideeën scheiden van uw workflow? In plaats van uw ontwerpen in Figma of Sketch onder te brengen, kunt u op zoek gaan naartools voor productbeheer die prototyping out of the box mogelijk maken Automatisering: Handmatige inspanning is zo 2005. Automatisering enAI-tools stroomlijnen workflows, zodat uw team zich kan richten op taken die meer waarde toevoegen en niet op het schrijven van honderdenproductbeschrijvingen 🖊️

Handmatige inspanning is zo 2005. Automatisering enAI-tools stroomlijnen workflows, zodat uw team zich kan richten op taken die meer waarde toevoegen en niet op het schrijven van honderdenproductbeschrijvingen 🖊️ Feedback van klanten : Feedback van klanten is altijd belangrijk, maar het is cruciaal bij het ontwerpen van een product. Gebruik software voor productontwikkeling die kan worden geïntegreerd met enquêtetools zoals Typeform of SurveyMonkey om rechtstreeks inzichten van eindgebruikers te verzamelen zodat u de behoeften van de klant beter kunt begrijpen

Uw productideeën hebben het potentieel om de wereld te veranderen. Bevrijd uzelf van de last van handmatig bijhouden door deze tools voor productbeheer te gebruiken.

De meer dan 15 weergaven van ClickUp bieden organisaties een oplossing van muur tot muur voor elk team

U jongleert met meerdere producten, projecten en mensen. In plaats van alles te beheren vanuit een Slack-kanaal of uw e-mailinbox, kiest u voor een projectbeheeroplossing zoals ClickUp. Natuurlijk zijn we het meest bekend voor taakbeheer, maar we bieden veel waarde voor productteams. ✨

Gebruik ClickUp om een duidelijke product roadmap en op één lijn komen met uw productontwikkelingsteam. U krijgt een raamwerk om roadmap-eigendom te definiëren, een productstrategie feedback van gebruikers verzamelen en producten live zetten.

Gebruik de ClickUp Productstrategiesjabloon om snel een duidelijk, duurzaam plan te genereren dat iedereen op één lijn krijgt.

Oh, en u hoeft nooit meer roadmaps vanaf nul op te stellen. Kies gewoon een van de vele kant-en-klare sjablonen van ClickUp, voeg uw gegevens toe en u kunt aan de slag. 🏇

Automatiseer het schrijven van documentatie met AI, bewaak de voortgang via grafieken en sprints en los codeerfouten snel op met ClickUp

Om nog meer tijd te besparen, kunt u ClickUp AI om de sjabloon voor je in te vullen. Het is 's werelds enige functierolspecifieke AI, dus perfect voor zelfs de meest technische productontwikkelingsteams. 🛠️ Productteams profiteren ook van ClickUp's geïntegreerde probleemopvolging, sprintbeheer en realtime dashboards. Als u in een DevOps-team zit, hebben we ook de capaciteiten om uw workflows te beheren.

De beste functies van ClickUp

Moet je productbeschrijvingen schrijven? Voeg een paar richtlijnen toe en laat deClickUp AI schrijftool voor de rest zorgen 🎯

Probeer in realtime te brainstormen met ClickUp Whiteboards, Docs of Chatberichten

Of u nu een Kanban-, Scrum- of Agile-project wilt uitvoeren, er is een ClickUp Workspace voor

ClickUp heeft integraties met de tools die u al kent en waar u van houdt, zoals Toggl, Slack, GitLab en Zoom

De beperkingen van ClickUp

U hebt een betaalde ClickUp account nodig om toegang te krijgen tot ClickUp AI

ClickUp heeft veel functies, dus geef uzelf de tijd om vertrouwd te raken met het platform

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Zakelijk: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.100+ beoordelingen)

4.7/5 (9.100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.900+ beoordelingen)

via Maandag.nl Sommige mensen haten maandagen, maar veel mensen houden van Maandag.nl . Het is in de eerste plaats een werkbeheerplatform, maar het heeft aparte platforms voor een verkoop-CRM en de levenscyclus van productontwikkeling. 🧑‍💻

Het is vooral bedoeld voor het maken van digitale producten, maar als u uw product moet positioneren in een e-commerce of digitale ruimte, dan kan dit iets voor jou zijn.

Monday.com heeft veel functies buiten productontwikkeling, dus het past goed als je organisatie een PM-tool nodig heeft voor meerdere afdelingen en belanghebbenden, niet alleen voor productontwikkeling.

De beste functies van Monday

Maak een feature backlog zodat je de nice-to-have fixes niet uit het oog verliest

Genereer een releaseplan zodat iedereen weet waar hij aan toe is

Project retrospectives uitvoeren om toekomstige initiatieven te verbeteren

De voortgang van taken categoriseren met aanpasbare kleurgecodeerde statusupdates

Mondagsbeperkingen

Sommige gebruikers zeggen dat er een grote leercurve is

Anderen zeggen dat ze zich zorgen maken over de privacy- en beveiligingsinstellingen van het platform

Maandag prijs

Gratis voor maximaal twee seats

voor maximaal twee seats Basis: $8/maand per gebruiker voor drie seats, jaarlijks gefactureerd

$8/maand per gebruiker voor drie seats, jaarlijks gefactureerd Standaard: $10/maand per gebruiker voor drie seats, jaarlijks gefactureerd

$10/maand per gebruiker voor drie seats, jaarlijks gefactureerd Pro: $16/maand per gebruiker voor drie seats, jaarlijks gefactureerd

$16/maand per gebruiker voor drie seats, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Mondags beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.100+ beoordelingen)

4.7/5 (9.100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.400+ beoordelingen)

3. Jira

via Atlassian Atlassian's Jira software voor productontwikkeling is vanaf de grond opgebouwd als een PM-oplossing voor softwareontwikkeling. Als je een Agile team bent, zal Jira out of the box goed voor je werken - finetuning is niet nodig.

Gebruik de projectmanagementsoftware voor strategische planning updates bijhouden, releaseversies controleren en uw workflows automatiseren om betere software in minder tijd te bouwen. ⭐

De beste functies van Jira

Beheers de prioritering van projecten door alles in de tijdlijnweergave te bekijken

Alle versies en releases volgen in één eenvoudig dashboard

Real-time rapporten over bugs, achterstanden, tijdregistratie en meer 🐞

Gebruik maken van no-code automatiseringen voor het afhandelen van kwetsbaarheden en problemen

Jira beperkingen

Jira is gebouwd voor softwareontwikkeling, dus het heeft geen zin om deze tool te gebruiken als je niet in een softwareontwikkelingsteam zit

Verschillende gebruikers zeggen dat de gebruikersinterface verwarrend is

Jira prijsstelling

**Gratis

Standaard: $8.15/maand per gebruiker voor 10 gebruikers

$8.15/maand per gebruiker voor 10 gebruikers Premium: $16/maand per gebruiker voor 10 gebruikers

$16/maand per gebruiker voor 10 gebruikers Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Jira beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (5.600+ beoordelingen)

4.3/5 (5.600+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (13.700+ beoordelingen)

4. Wrike

via Wrike Hebt u een veelzijdige tool voor productontwikkeling nodig? Probeer Wrike eens uit. Deze app werkt voor alle afdelingen en use cases, dus hij is ideaal als je tools voor projectbeheer voor alles van het productontwikkelingsproces tot marketing en HR.

De proofingworkflows van Wrike zijn geweldig voor inhoudelijke producten zoals ebooks of cursussen, terwijl de functies voor het plannen van projectresources ideaal zijn voor het beheren van planningen, teams en budgetten. 📊

De beste functies van Wrike

Beheer projecten in lijstweergave of als eenKanban-bord om uw product roadmap te zien

Wrike integreert met meer dan 400 populaire apps

Bouw aangepaste aanvraagformulieren, compleet met voorwaardelijke logica, om bruikbare gegevens te verzamelen

Samenwerken, testen en producten goedkeuren in een gestroomlijnde workflow

Wrike beperkingen

Veel gebruikers zeggen dat Wrike niet gebruiksvriendelijk is

Anderen willen eenvoudigere filters en navigatie

Wrike prijsstelling

**Gratis

Team: $9,80/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$9,80/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Zakelijk: $24,80/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$24,80/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Pinnacle: Neem contact op voor prijzen

Wrike beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (3500+ beoordelingen)

4.2/5 (3500+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (2.500+ beoordelingen)

**5. Aha!

via Aha! Net als Jira is Aha! speciaal ontworpen voor softwareontwikkeling. Houd er rekening mee dat je aparte abonnementen moet toevoegen voor product roadmaps (Aha! Roadmaps), feedback van klanten (Aha! Ideas), productinformatie (Aha! Notebooks) en ontwikkeling (Aha! Development). De modulaire opzet is niet voor iedereen geschikt, maar het kan je helpen een paar dollar te besparen als je maar een paar modules nodig hebt. 💰

Aha! beste eigenschappen

Visuele productroutekaarten maken om uw team op één lijn te krijgen

Verzamel en analyseer klantgegevens om in te spelen op trends

Creëer een interne product knowledge hub voor uw team, compleet met 100 kant-en-klaresjablonen voor productbeheer* Kies uit Scrum-, Kanban- of SAFe-methodologieën voor Agile softwareontwikkeling

Aha! beperkingen

De kosten lopen op als je toegang wilt tot alle Aha! functies

Sommige gebruikers zeggen dat het platform verwarrend en moeilijk te navigeren is

Aha! Prijzen

Aha! Roadmaps: $59/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$59/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Ideeën: $39/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$39/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Aha! Notebooks: $9/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$9/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Ontwikkelen: $9/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Aha! beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (270+ beoordelingen)

4.3/5 (270+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (510+ beoordelingen)

6. Bitrix24

via Bitrix24 Bitrix24 is niet alleen productontwikkeling software; het is een holistische online werkomgevingstool. Gebruik het voor teamsamenwerking, klantgegevensbeheer, taakbeheer, HR, automatisering en zelfs voor het bouwen van websites. 🖥️

Bitrix24 beste eigenschappen

Schakel over naar de taakfocusmodus om uw feed te stroomlijnen

Onderweg samenwerken met de mobiele app van Bitrix24

Volg gegevens op projectdoelen kPI's van medewerkers en meer

Houd uw chats en videoconferentietools op één plaats

Beperkingen van Bitrix24

Bitrix24 heeft geen specifieke functies voor productontwikkeling, waardoor het te algemeen zou kunnen zijn voor gespecialiseerde productteams

Verschillende gebruikers zeggen dat de gebruiksvriendelijkheid van de mobiele app beter kan

Bitrix24 prijsstelling

Basis: $49/maand voor vijf gebruikers, jaarlijks gefactureerd

$49/maand voor vijf gebruikers, jaarlijks gefactureerd Standaard: $99/maand voor 50 gebruikers, jaarlijks gefactureerd

$99/maand voor 50 gebruikers, jaarlijks gefactureerd Professional: $199/maand voor 100 gebruikers, jaarlijks gefactureerd

$199/maand voor 100 gebruikers, jaarlijks gefactureerd Enterprise: $399/maand voor 250 gebruikers, jaarlijks gefactureerd

Bitrix24 beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (500+ beoordelingen)

4.1/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (790+ beoordelingen)

7. Azure Boards

via Microsoft Technische teams, verheug u: Azure wordt geleverd met een gratis tool voor productontwikkeling. Ga naar Azure Boards in je Azure account om Kanban-borden te bouwen, software backlogs bij te houden en aangepaste rapporten te maken. 📈

De beste functies van Azure Boards

Plan sprints met drag-and-drop Kanban- of Scrum-borden

Integreer Azure Boards met GitHub

Pas dashboards aan om realtime teamvoortgang te zien in elke fase van de productlevenscyclus

Haal nog meer uit Azure Boards met 1.000+ integraties

De beperkingen van Azure Boards

Azure Boards is een gratis tool, maar je hebt een Azure abonnement nodig om het te gebruiken

Omdat het een add-on is voor Azure, is het niet zo robuust als andere productontwikkelingssoftware

Azure Boards prijsstelling

**Gratis

Azure Boards beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (130+ beoordelingen)

4.4/5 (130+ beoordelingen) Capterra: N/A

8. Trello

via Trello Of je nu software schrijft of prototypes van fysieke producten maakt, Trello is een handig en intuïtief hulpmiddel om je team productief en gefocust te houden. Deze software voor productontwikkeling begon als een Kanban-bord-app. Tegenwoordig bevat het kant-en-klare workflows voor het stroomlijnen van projectbeheer, onboarding, vergaderingen en nog veel meer.

Trello beste eigenschappen

Leen een van Trello's sjablonen om sneller borden en documenten te maken 📝

Koppel apps van derden aan je Trello account met Trello Power-Ups

Organiseer alle aspecten van je productvisie op één plek, inclusief code, specificaties en productplannen

Schakel over naar Tijdlijnweergave of Ganttweergave om alles te visualiserenmijlpalen van een project en vervaldata te visualiseren

Trello beperkingen

Sommige gebruikers zouden willen dat Trello meer opties voor taakhiërarchie bood

Anderen zeggen dat het moeilijk is om bestanden en bijlagen te vinden op meerdere boards

Trello prijzig

Gratis

Standaard: $5/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$5/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Premium: $10/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$10/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Enterprise: $17,50/maand per gebruiker voor 50 gebruikers, jaarlijks gefactureerd

Trello beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (13.400+ beoordelingen)

4.4/5 (13.400+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (23.000+ beoordelingen)

9. Miro

via Miro Miro is een ander soort hulpmiddel voor productontwikkeling. Het gaat minder over projectbeheer en meer over ideeënvorming en samenwerking. Zie het als een digitale mindmapping en whiteboardtool voor het creëren van grote ideeën.

Maar maak je geen zorgen, Miro heeft ook functies voor projectbeheer die je taken weergeven in de tijdlijn- of Kanban-weergave. Het is misschien niet zo robuust als andere projectbeheertools, maar de drag-and-drop interface van Miro is eenvoudig en gebruiksvriendelijk. 🤩

De beste functies van Miro

Integreer met Jira, Monday.com, Asana en 130 andere apps

Bespaar tijd met meer dan 2.500 Miro-sjablonen

Bouw oneindige Miro canvassen om uw gegevens op één plek te houden

Maak aangepaste diagrammen, grafieken en meer met een eenvoudige drag-and-drop interface

Miro-beperkingen

Miro is traag en onhandig als je met grote borden werkt

Verschillende gebruikers zeggen dat de mobiele app grote Miro-borden niet kan bijhouden

Miro prijs

Gratis

Starter: $8/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$8/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Zakelijk: $16/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$16/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Miro beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (5.200+ beoordelingen)

4.8/5 (5.200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.400+ beoordelingen)

10. Productief

via Productief Deze cloudgebaseerde tool is misschien niet de grootste in de stad, maar Productific is nog steeds een solide keuze voor teams die een productontwikkelingstool zonder franje nodig hebben. Voer gebruikersonderzoek uit, maak polls voor het stemmen op functies en rangschik je backlog-taken om de meest zinvolle veranderingen voor je gebruikers te maken. ☑️

Productific beste eigenschappen

Gebruiksgegevens monitoren om gebruikersgedrag op schaal te bekijken

Creëer feature votes om waardevolle nieuwe features te vinden

Maak changelogs en deel ze met uw klanten zodat ze weten wat er om de hoek ligt

Productific ondersteunt adviesraden voor klanten waar u B2B-klanten in privégroepen kunt ontmoeten

Productific beperkingen

Productific heeft niet veel beoordelingen

Sommige gebruikers zeggen dat de functies geen waar voor hun geld bieden

Productific prijzig

Start: $9/maand per product, jaarlijks gefactureerd

$9/maand per product, jaarlijks gefactureerd Groei: $18/maand per product, jaarlijks gefactureerd

$18/maand per product, jaarlijks gefactureerd Team: $45/maand per product, jaarlijks gefactureerd

Productbeoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: 4/5 (1 beoordeling)

ClickUp: Productbeheer Software die net zo hard werkt als jij

Er zijn zoveel tools beschikbaar om uw workflows te stroomlijnen, de samenwerking te verbeteren en uiteindelijk betere producten te ondersteunen. De 10 tools op deze lijst zullen u over de eindstreep helpen, maar als u die eindstreep met minder stress en gedoe wilt halen, kies dan voor ClickUp. 🏆

Wij combineren sjablonen, projectbeheer, samenwerking, AI en nog veel meer. Zeg maar dag tegen het wisselen van taken en hallo tegen een gezondere manier om levensveranderende producten te ontwerpen.

Zet uw grote ideeën stap voor stap om in realiteit. Maak nu uw gratis ClickUp Workspace.