Top 10 Lucidspark alternatieven voor naadloze samenwerking

Stel je een wereld voor waarin samenwerking niet wordt beperkt door kantoormuren, maar ongestoord gedijt in de virtuele ruimte - visueel samenwerkingssoftware maakt dit droomscenario werkelijkheid! Deze tools hebben een geheel nieuwe manier van samenwerken ingeluid, waarbij het spreekwoordelijke whiteboard virtueel is, ideeën vrijelijk stromen en het enige wat je nodig hebt voor vruchtbaar teamwerk een stabiele internetverbinding is. 🛜

Lucidspark, een online whiteboardplatform dat is ontworpen om brainstormen te vergemakkelijken, staat hoog in dit veld, werkstromen te optimaliseren en een sfeer van samenwerkend teamwerk .

Het zal u niet verbazen dat Lucidspark niet de enige is op dit gebied. Er zijn veel concurrerende alternatieven met functies en mogelijkheden die misschien beter passen bij uw behoeften op het gebied van teamsamenwerking en projectbeheer.

In dit artikel helpen we je om je opties te verkennen door je te verdiepen in 10 formidabele Lucidspark alternatieven die je team in staat stellen om samen te komen en hun beste ideeën tot leven te brengen, ongeacht hun fysieke locatie.

Wat is Lucidspark?

Via: Lucidspark Lucidspark is een visueel online samenwerkingsplatform voor whiteboards waarmee gebruikers een virtueel whiteboard kunnen creëren dat in realtime kan worden bewerkt. Teamleden op verschillende locaties kunnen inloggen, bijdragen aan het canvas en gezamenlijk ideeën verfijnen tot ze perfect zijn. 💯

De visuele elementen van de tool, zoals digitale plakbriefjes en diagrammen, helpen je om concepten effectiever vast te leggen en te ontwikkelen, waardoor het gemakkelijker wordt om je ideeën om te zetten in uitvoerbare stappen of concrete taken.

Als kers op de taart heeft Lucidspark een collaboratieve AI-functie die je kan ondersteunen bij je ideatieproces. Zodra u relevante trefwoorden invoert, genereert de tool een verscheidenheid aan suggesties en presenteert deze als sticky notes op uw virtuele canvas.

Het visuele samenwerkingsplatform kan ook cruciale ideeën vereenvoudigen en samenvatten om uw team gefocust te houden op het doel.

Wat moet je zoeken in Lucidspark Alternatieven?

Ondanks de onmiskenbare sterke punten heeft Lucidspark ook zijn beperkingen. Het kost vaak veel tijd en moeite om de interface van het platform onder de knie te krijgen. Bovendien staat het bekend om de lange laadtijden, wat de functionaliteit kan beïnvloeden en de samenwerking in realtime kan belemmeren.

Als je op zoek bent naar een waardig alternatief voor Lucidspark, kijk dan of het de volgende essentiële mogelijkheden heeft:

Gebruiksgemak: Je team moet een gedeeld canvas kunnen genereren en bewerken om moeiteloos samen te werken Samenwerkingstools: Het alternatief moet naadloze samenwerking in realtime tussen teamleden bevorderen, ongeacht hun fysieke locatie Veelzijdige visualisatie-elementen: De samenwerkingstool voor projectbeheer moet beschikken over verschillende teken- en diagrammiddelen om je te helpen je ideeën te visualiseren en het oplossen van problemen te vergemakkelijken AI-functies: Uw Lucidspark-alternatief moet gebruikmaken van AI om samenwerking te ondersteunen door ideeën te genereren, te vereenvoudigen en samen te vatten Integraties: De tool moet integreren met andere systemen en apps die u regelmatig gebruikt, waaronder projectbeheer- en communicatieplatforms om in realtime samen te werken

10 beste Lucidspark alternatieven voor gedreven teams!

Van ClickUp's almachtige Whiteboards tot Kinopio's interessante ontwerp en Freehand's Intelligent Canvas, elk Lucispark alternatief op onze lijst opent een wereld aan samenwerkingsmogelijkheden.

Om u te helpen de juiste match voor uw samenwerkingsbehoeften te vinden, presenteren we de top 10 alternatieven voor Lucidspark, samen met hun belangrijkste kenmerken en tekortkomingen.

Brainstorm, strategiseer of breng workflows in kaart met de visueel samenwerkende ClickUp Whiteboards

ClickUp is een visueel projectmanagement platform met diverse functies die het mogelijk maken om real-time samenwerking effectieve communicatie te vergemakkelijken en de productiviteit te verhogen. 🤝

De geliefde samenwerkingstool van het platform, ClickUp Whiteboards , stelt u in met een infinitief virtueel canvas waar uw teamleden kunnen brainstormen, ideeën kunnen delen in de vorm van sticky notes en moeiteloos elk concept kunnen visualiseren, ongeacht uw niveau van creativiteit.

Werk in realtime samen met teamgenoten en zie wie wat toevoegt aan het gezamenlijke digitale canvas.

Met de intuïtieve drag-and-drop editor van de tool kun je eenvoudig meerdere elementen aan elkaar koppelen om verbanden, workflows of stappenplannen te tekenen, waardoor je een duidelijker beeld krijgt van de belangrijkste ideeën van het team. Je kunt ook extra context geven aan je concepten door afbeeldingen, documenten en links toe te voegen.

Door taken te creëren en werk direct vanuit je Whiteboard toe te wijzen, kun je met het platform binnen enkele seconden van concept naar actie gaan.

Gebruik ClickUp Whiteboards om taken toe te wijzen, personen te labelen en alles wat nodig is om uw volgende samenwerking van start te laten gaan ClickUp Mindmaps is een andere ingebouwde functionaliteit waarmee u een extra visueel tintje kunt geven aan uw samenwerkingsinspanningen, of het nu gaat om voorbereidende ideevorming of projecten in kaart brengen en taken.

Gebruik Mindmaps om complexe ideeën en processen op te splitsen in eenvoudigere stukken en hun onderlinge verband te onthullen. Of schets de workflow van uw project door taken aan de map toe te voegen met behulp van een eenvoudige sleep-en neerzet-editor. Bewerk of verwijder taken en identificeer taakafhankelijkheden om altijd volledige controle over uw workflow te houden. 🧠

Pas uw Mindmap vanaf nul aan in ClickUp met de modus Blank

ClickUp beste functies

Virtuele Whiteboards om in realtime samen te werken door plakbriefjes, documenten, afbeeldingen of het toewijzen van taken toe te voegen

Een kleurgecodeerd systeem dat u helpt de urgentie van elke taak op het Whiteboard te definiëren

Een uitgebreide bibliotheek vanwhiteboardsjablonen om het gedoe van beginnen met een leeg canvas te vermijden

Mindmaps voor het plannen en organiseren van projecten, taken en workflows

Intuïtieve drag-and-drop editor voor het moeiteloos manipuleren van de elementen op de Whiteboards en Mindmaps

ClickUp beperkingen

Gebruikers hebben meestal tijd nodig om de verschillende functies te verkennen

De interface van de software kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met het verkoopteam voor prijzen

Neem contact op met het verkoopteam voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5/Workspace-lid/maand

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.900+ beoordelingen)

2. Miro

Via: Miro Miro is een werkruimte voor samenwerking waarmee teams in realtime strategische en visualisatiesessies kunnen houden op een gedeeld bord. Naast de whiteboardfuncties bevat het ook een mindmapmaker die helpt bij het opsplitsen van complexe concepten in kleinere, makkelijker te begrijpen brokken.

Met deze tool kun je de doelen en initiatieven van je team visualiseren en afstemmen op de verwachtingen van de klant en de strategie van het grote geheel, allemaal op één oneindig digitaal canvas. Leg waardevolle feedback van klanten op het bord en trek belangrijke conclusies om de behoeften en problemen van gebruikers beter te begrijpen.

Met Miro hoef je je geen zorgen te maken dat je met een leeg bord moet beginnen of dat je je focus moet verbreken door tussen apps te schakelen. De software heeft meer dan 2.500 kant-en-klare sjablonen en meer dan 100 integraties om je werk gestroomlijnd te houden.

Miro beste eigenschappen

Oneindig digitaal canvas ontworpen voor grootschalige, realtime samenwerking

Diagrammen en mindmapping voor eenvoudige datavisualisatie en constructieve feedbackcycli

Enterprise-grade beveiligingsmaatregelen voor uw gevoelige bedrijfsgegevens

2.500+ sjablonen om een voorsprong te krijgen in brainstormen ofprocessen in kaart brengen sessies

Integreert met meer dan 100 populaire apps zoals Jira, Slack, Asana en Zoom

Miro beperkingen

Er zijn af en toe prestatieproblemen door onoverzichtelijke borden

Nieuwe gebruikers hebben meer tijd nodig om de interface te gebruiken

Prijzen van de Miro

**Gratis

Starter: $8/maand per lid

$8/maand per lid Zakelijk: $16/maand per lid

$16/maand per lid Onderneming: Neem contact op voor prijzen

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Miro beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (5.000+ beoordelingen)

4.8/5 (5.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.400+ beoordelingen)

3. Schetsbord

Via: Schetsbord Als u op zoek bent naar een digitaal whiteboardplatform voor samenwerking waarmee u ook de voortgang en prestaties van uw team kunt volgen, dan is Sketchboard misschien een perfect Lucidspark-alternatief.

Sketchboard stroomlijnt de communicatie door de noodzaak van uitgebreide e-mailuitwisselingen te minimaliseren, omdat alle teamgenoten tegelijkertijd op het online whiteboard kunnen werken. Zo is het voor iedereen veel gemakkelijker om het gemeenschappelijke doel te begrijpen en na te streven. 🥅

Deze tool versnelt je vooruitgang naar mijlpalen toe door gezamenlijke processen in kaart te brengen. Je kunt kiezen uit meer dan 400 kant-en-klare schetsvormen met automatische verbindingen om ideeën te visualiseren of workflows op te splitsen.

Sketchboard beste eigenschappen

Volgsysteem vergemakkelijkt teamverantwoordelijkheid

Oneindig canvas visualiseert abstracte problemen en verbetert begrip

Maakt het mogelijk schetsen en diagrammen om te zetten in geschikte teampresentaties

Process mapper voor het faciliteren van brainstormsessies

Kan naadloos worden geïntegreerd met Microsoft Teams, Slack en Webex om de productiviteit te verhogen

Sketchboard beperkingen

Nieuwe gebruikers vinden het vaak moeilijk om de uitgebreide functies te begrijpen

Laadtijd neemt toe door de complexiteit van sommige ontwerpen en imports

Sketchboard prijzen

Solo: $8/maand (één gebruiker)

$8/maand (één gebruiker) Team: $4,9/maand per gebruiker (minimaal twee gebruikers)

$4,9/maand per gebruiker (minimaal twee gebruikers) Zakelijk: $9/maand per gebruiker (minimaal vijf gebruikers)

$9/maand per gebruiker (minimaal vijf gebruikers) Onderneming: Neem contact op voor prijzen (25+ gebruikers)

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Sketchboard beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (5 beoordelingen)

4.2/5 (5 beoordelingen) Capterra: 4.0/5 (2 beoordelingen)

4. Muurschildering

Via: Muurschildering Mural is een veelzijdig samenwerkingsplatform dat is ontworpen om u te helpen ideeën te genereren en te organiseren projecten plannen en uw publiek beter begrijpen.

Met de interactieve whiteboards, murals, genaamd, kun je complexe concepten weergeven als pictogrammen en afbeeldingen, wat het collectieve begrip van gedeelde doelen en uitdagingen vergemakkelijkt. Ze moedigen ook boeiende gesprekken aan door teamleden in staat te stellen hun ideeën naar voren te brengen door simpelweg plakbriefjes op een oneindig canvas te plakken.

Mural streeft ernaar langdurige gesprekken met belanghebbenden te voorkomen door alle relevante ideeën en informatie op het whiteboard weer te geven. Bovendien heeft je team de macht om de toegang te reguleren, door te bepalen wie alleen bekijken of bewerken privileges heeft. 👀

Mural beste eigenschappen

Een oneindig canvas voor het delen en genereren van ideeën, het plannen van projecten en het verzamelen van feedback

Tools voor het in kaart brengen van processen om complexe concepten op te splitsen in kleinere stukjes

Timerfunctie om je team te helpen gefocust te blijven op een dringende taak

Een toegangscontrolesysteem dat je team helpt bij het regelen van toegangsrechten

AI-mogelijkheden via integratie met Microsoft 365 Copilot

Mural beperkingen

Gebruikers meldden problemen met de functie "stemmen

Het navigeren door de uitgebreide functies is een leerproces

Prijzen van Mural

**Gratis

Team+: $9,99/maand per lid

$9,99/maand per lid Zakelijk: $17.99/maand per lid

$17.99/maand per lid Onderneming: Neem contact op voor prijzen

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Muurschildering beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (1.300+ beoordelingen)

4.6/5 (1.300+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (120+ beoordelingen)

5. Kinopio

Via: Kinopio Kinopio is een uniek alternatief voor Lucidspark dat inspireert tot het genereren van ideeën en het oplossen van problemen door de manier waarop uw geest werkt te weerspiegelen.

De tool verwerkt afbeeldingen en tekst in kaarten op een whiteboard, zodat u ideeën effectief kunt weergeven, verbanden kunt leggen en vereenvoudigen en een stap terug kunt doen om een totaalbeeld te krijgen van uw brainstormoefeningen.

Je kunt alle elementen op het whiteboard verplaatsen met behulp van drag-and-drop acties totdat je een lay-out hebt die jouw denkproces perfect weergeeft.

Met Kinopio kunt u uw whiteboards vanaf de grond opbouwen of een van de kant-en-klare sjablonen uit drie categorieën kiezen: leven, Werk & School en Product_.

Kinopio beste functies

Kaartensysteem dat ruimtelijk denken en het opbouwen van ideeën vergemakkelijkt

Gebruiksvriendelijke drag-and-drop editor voor het verplaatsen van kaarten op het whiteboard

Commentaar threads voor het geven van feedback zonder het whiteboard te vervuilen

Kant-en-klare sjablonen om sneller ideeën op te doen en problemen op te lossen

Optie om bepaalde kaarten als PDF te exporteren

Kinopio beperkingen

Mist naadloze integratie met andere bedrijfstools

Relatief weinig ontwerpopties

Kinopio prijzen

**Gratis

Onbeperkt: $6/maand

Kinopio beoordelingen en recensies

Product Hunt: 5/5 (35+ beoordelingen)

5/5 (35+ beoordelingen) AlternativeTo: 4.8/5 (5+ beoordelingen)

6. Grillig

Via: Grillig Een ander uitstekend platform voor visuele samenwerking op onze lijst, Whimsical's whiteboards combineren flowcharts, wireframes, mind maps en documenten om een verenigd samenwerkingsecosysteem te creëren. Als zodanig kun je ze gebruiken om een enkele bron van waarheid te creëren voor je projecten en marketingcampagnes en de kloof te overbruggen tussen idee en uitvoering, terwijl de belanghebbenden altijd op de hoogte blijven.

Een relatief nieuwe toevoeging aan de functieset van Whimsical is de GPT-functionaliteit Tekst-naar-stroomdiagram. Hiermee kunt u ideeën binnen enkele seconden vertalen naar handige diagrammen met behulp van natuurlijke taalaanwijzingen.

Whimsical beste functies

Digitale whiteboards met flowcharts, wireframes, mindmaps en documenten

Wireframes zijn compatibel met mobiele en desktopapparaten 📲

Tientallen whiteboardsjablonen voor verschillende gebruikssituaties

AI-gestuurde tekst-naar-flowchart-functionaliteit

Collaborative Docs-functie voor eenvoudig documentbeheer

Grillige beperkingen

Gebruikers zonder ontwerpexpertise kunnen moeite hebben met het navigeren door de functionaliteiten en interface

De gratis proefversie heeft enigszins beperkte functies

Whimsical prijzen

Starter: Gratis

Gratis Pro: $10/maand per redacteur

$10/maand per redacteur Organisatie: $20/maand per redacteur

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Whimsical beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

4.6/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (50+ beoordelingen)

7. Uit de vrije hand

Via: Uit de vrije hand Freehand, onlangs overgenomen door Miro, is een digitale werkruimte die teams in staat stelt om samen te werken aan projecten, of ze nu op kantoor zijn of op afstand werken. Het doel is om de volledige productiviteit en het creatieve potentieel van je team te ontsluiten. 🎨

Teamwerk op afstand, brainstormen en zelfs teambuilding worden gemakkelijk gemaakt met Freehand's samenwerkende whiteboard, bekend als Intelligent Canvas. Het zit boordevol aanpasbare workflows, kant-en-klare sjablonen, honderden integraties, interactieve objecten, en taakbeheer opties om werk gedaan te krijgen.

Freehand biedt functies voor wireframes en stroomschema's die altijd en overal toegankelijk zijn. Je kunt ook ideeën afstemmen met je klanten door een openbare link te geven naar de mindmap en het whiteboard waar je aan werkt.

Freehand beste functies

Een digitaal whiteboard dat altijd en overal toegankelijk is voor alle belanghebbenden

Volgsysteem dat helpt bij taakbeheer

Opties voor wireframes en stroomschema's die oneindige samenwerking met meerdere spelers mogelijk maken

Aanpasbare workflows, kant-en-klare sjablonen en slimme, interactieve objecten

Freehand-beperkingen

Wennen aan de robuuste functies kan een uitdaging zijn

Beperkte kleurcodes voor plakbriefjes

Prijzen Freehand

**Gratis

Pro: $4/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$4/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Freehand beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (300+ beoordelingen)

4.2/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (Minder dan 5 beoordelingen)

8. Microsoft Whiteboard

Via: Microsoft Whiteboard Microsoft biedt een van de beste Lucidspark-alternatieven met zijn Whiteboard-product. Met wel 60 sjablonen beschikbaar, kunt u gemakkelijk de ideeën van uw team organiseren, gedachten samenvatten en het ideatieproces versnellen.

Het whiteboard kan worden weergegeven tijdens conferenties en virtuele vergaderingen waar belanghebbenden in realtime bijdragen kunnen leveren aan het canvas. Je kunt ideeën invoegen met gekleurde markers of door plakbriefjes toe te voegen. 📋

Het beste deel? Je hebt geen touchscreen nodig om notities aan het canvas toe te voegen. Het is compatibel met Windows 11, iOS en Surface Hub.

Microsoft Whiteboard beste functies

Een virtueel whiteboard voor samenwerking dat onderweg toegankelijk is

Gekleurde markers en sticky notes om verschillende ideeën en thema's te illustreren

Een uitgebreide sjabloonbibliotheek om het ideeënproces te versnellen

Geschikt voor interactieve Microsoft Teams-presentaties en vergaderingen met belanghebbenden

Integratie met Copilot, MicrosoftsAI-tool Microsoft Whiteboard beperkingen

Af en toe haperingen wanneer meerdere gebruikers tegelijkertijd het whiteboard proberen te bewerken

Beperkte functies

Microsoft Whiteboard prijzen

Business Basic: $6/maand per gebruiker

$6/maand per gebruiker ZakelijkeApps: $8,25/maand per gebruiker

$8,25/maand per gebruiker Zakelijk Standaard: $10,62/maand per gebruiker

$10,62/maand per gebruiker Zakelijk Premium: $22/maand per gebruiker

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Microsoft Whiteboard beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (40+ beoordelingen)

4.1/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

9. Jamboard

Via: Jamboard Jamboard, ontwikkeld door Google, is een levendige samenwerkingstool die is ontworpen om de creativiteit van je team te ontketenen en te stimuleren op een digitaal canvas dat jam wordt genoemd. Visualiseer je ideeën door te schrijven en te tekenen met een muis of een trackpad, of door afbeeldingen te verslepen en de grootte ervan aan te passen die rechtstreeks uit de zoekmachine van Google worden gehaald.

Als je de tool gebruikt op een speciale gadget genaamd het Jamboard-apparaat, gebruik dan de meegeleverde styluspen om schetsen te maken, die de beeldherkenningstechnologie van de tool omzet in gepolijste afbeeldingen.

Je kunt jams maken, bewerken en delen vanaf je Jamboard-apparaat, mobiele app of webbrowser. En je hoeft je geen zorgen te maken dat je niet verder kunt waar je gebleven was op een ander apparaat - de Google Drive-integratie van Jamboard zorgt ervoor dat je jamsessie automatisch op alle apparaten wordt opgeslagen.

Jamboard beste functies

Maakt het mogelijk inhoud te extraheren uit andere Google-toepassingen zoals Drive, Sheets, Docs en Slides

Functies voor vorm- en handschriftherkenning om de leesbaarheid en duidelijkheid te bevorderen

Beschikbaar op speciale Jamboard-apparaten, mobiele apps en internetbrowsers

Automatische synchronisatie tussen apparaten dankzij Google Drive-integratie

Tot 50 gebruikers kunnen tegelijkertijd aan één jam werken

Jamboard-beperkingen

Google stopt eind 2024 met de tool

Af en toe hapert het en is het langzaam

Jamboard prijzen

Gratis met een Google-account

Jamboard beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (60+ beoordelingen)

4.3/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

10. Figma

Via: Figma Figma is een visueel platform dat in de eerste plaats gericht is op ontwerpers en productmanagers, zodat ze digitale ontwerpen en prototypes kunnen maken en er naadloos mee kunnen samenwerken. Dit visuele platform biedt een gratis concept map sjabloon die je team helpt om ideeën en thema's te begrijpen.

Realtime co-ontwerpen op een whiteboard is mogelijk door eenvoudigweg een link te delen. U kunt wijzigingen bijhouden en eventuele incidentele wijzigingen corrigeren. Met Figma kun je ook de rechten voor het bekijken, becommentariëren en bewerken beheren en controleren.

Figma beste eigenschappen

Beheersysteem voor het regelen van kijk-, commentaar- en bewerkingsrechten

Versie geschiedenis

Prototyping en vectorbewerking

Uitgebreide sjabloonbibliotheek

Figma beperkingen

Navigeren in Figma kan voor nieuwe gebruikers een beetje moeilijk zijn

Gelaagde functies kunnen uitdagingen creëren voor onervaren teamleden

Figma prijzen

Starter: Gratis

Gratis FigJam Professional: $3/maand per redacteur

$3/maand per redacteur FigJam Organisatie: $5/maand per redacteur

$5/maand per redacteur Onderneming: $5/maand per redacteur

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Figma beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (900+ beoordelingen)

4.7/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (600+ beoordelingen)

Samenwerken als nooit tevoren met ClickUp: Het beste alternatief voor Lucidspark

Klaar om de samenwerking tussen uw teams naar een hoger niveau te tillen en uw bedrijf klaar te stomen voor ongekende productiviteitsniveaus? ClickUp onderscheidt zich onder de Lucidspark alternatieven door zijn dynamische whiteboards, intuïtieve mindmaps, diverse visualisatieopties en kant-en-klare sjablonen - allemaal in één platform! En dat is nog maar een klein stukje van de uitgebreide functieset van het platform, die vrijwel elk aspect van het organiseren van uw professionele en persoonlijke leven omvat. 🙌

Om ervoor te zorgen dat je team functioneert als een goed geoliede machine, aanmelden voor ClickUp en verander de manier waarop u samenwerkt!