9 Beste MediaWiki-alternatieven waarmee het organiseren van wiki's eenvoudiger dan ooit wordt!

Je bent waarschijnlijk vaker op Wikipedia geweest dan je kunt tellen. Maar wat maakt het platform zo geweldig dat het meer dan 60 miljoen mensen gebruiken het dagelijks ?

Nou, MediaWiki kan hier een grote rol in hebben gespeeld. MediaWiki is bij velen niet bekend, maar het is de drijvende kracht achter veel websites van de Wikimedia Foundation, waaronder andere wikiprojecten zoals Wiktionary en Wikiquote.

Ooit op de fandom pagina van je favoriete show geklikt? Die wikipagina's zijn waarschijnlijk gemaakt met behulp van MediaWiki! 🤔

Hoe geweldig het ook is, op de lange termijn kan MediaWiki te complex worden om in te stellen en te beheren. Daarom is het slim om een back-up tool te hebben voor de complexe gezamenlijke aanmaak van een kennisbank.

Met dat in gedachten hebben we een selectie gemaakt van de negen beste MediaWiki alternatieven om je te helpen de juiste keuze te maken!

Wat is MediaWiki?

Via: Mediawiki MediaWiki is een gratis en open-source software waarmee iedereen informatie kan creëren, organiseren en presenteren in een eenvoudige, verteerbare layout. Het wordt wereldwijd door duizenden bedrijven gebruikt en maakt gebruik van de PHP scripttaal om databases weer te geven.

Voor teams die niet zo technisch zijn, biedt MediaWiki een wikitext format waarmee je een wiki kunt maken zonder in ingewikkelde HTML of CSS codes te duiken. De Sandbox van het platform werkt uitstekend als een testveld voor nieuwkomers. Daarbinnen kunnen gebruikers dummy pagina's maken en aanpassen door te experimenteren met verschillende functies.

MediaWiki heeft een revolutie teweeggebracht samenwerking en delen van kennis met name op het gebied van online encyclopedieën. Vanwege het open-source karakter biedt het bedrijven over het algemeen echter geen rijke bewerkingsmogelijkheden. 🖥️

Wat moet je zoeken in een MediaWiki-alternatief?

Hier zijn enkele kenmerken die je in gedachten moet houden voordat je op zoek gaat naar een MediaWiki-alternatief:

Schaalbaarheid: Zoek naar een wiki-engine die voldoende opslagruimte biedt voor steeds groeiende databases Veilige samenwerking: Kies een oplossing voor het delen van kennis waarmee uw hele team kan communiceren en samen aan dezelfde wiki kan werken. Het is nog beter als u toegangsniveaus tot uw database kunt beheren op basis van hiërarchie of gebruikerslaag Gebruiksvriendelijk: Het is het beste als u een documentbeheersysteem kiest dat een eenvoudige opmaaktaal gebruikt en functies heeft zonder code, zoals slepen en neerzetten Meertalige ondersteuning: Idealiter zou je een meertalige wiki-engine moeten hebben die meerdere talen ondersteunt om het bereik van je publiek te vergroten Tekst zoeken: Het opzoeken van een bepaald woord in een zee van paragrafen kan ondraaglijk zijn. Een robuuste tekst zoekoptie zal het browsen en bewerking van wiki's sneller maken Bestand taggen: Met bestand taggen, kunt u eenvoudig labels aan elk document om ze te lokaliseren of toe te wijzen aan medewerkers voor verder werk Versiebeheer: Misschien geef je de voorkeur aan een platform waarmee je wijzigingen kunt bijhouden en eerdere versies van een document kunt weergeven en herstellen

9 Schaalbare MediaWiki-alternatieven voor veelzijdige projecten!

We hebben een lijst samengesteld van negen van de beste alternatieven voor MediaWiki die je vandaag kunt vinden. Onze beoordelingen zullen je helpen om de configuraties van elke oplossing te verkennen-maar vergeet niet dat de uiteindelijke keuze ligt bij het type wiki dat je bouwt. Laten we erin duiken! 🎉

Gebruik ClickUp AI om content in Documenten te bewerken, samen te vatten, op spelling te controleren of de lengte ervan aan te passen

ClickUp is uw one-stop documentatieoplossing boordevol eersteklas functies voor het maken van wiki's en projectdocumentatie, evenals gegevensorganisatie en real-time samenwerking .

Gebruik ClickUp Documenten om uitgebreide kennisbanken terwijl je ook documentgerelateerde taken of projecten uitvoert. Deze gratis te gebruiken tool geeft je de kracht om:

Geneste pagina's binnen documenten te maken met een eenvoudige drag-and-drop actie

Documenten met elkaar te verbinden

Items archiveren in plaats van ze te verwijderen

Opmaak van rijke tekst gebruiken om prachtige wiki's te maken

Een bonus tip: U hoeft niet vanaf nul te beginnen-gebruik de ClickUp Wiki sjabloon om al uw wiki-taken te centraliseren en een toegankelijke kennisbank met bedrijfsnaam te maken voor elke toepassing!

Met ClickUp kunt u een Werkruimte hiërarchie structuur en pas de toestemming voor weergave/bewerken voor gebruikers aan. Gebruik Alles weergeven en Ruimtes voor een uitgebreide weergave van uw wiki's en om te zien wie waarvoor verantwoordelijk is. ClickUp's universeel zoeken en praktische functies voor het taggen van bestanden kunt u items in een handomdraai vinden! 😍

ClickUp Universal Search stelt gebruikers in staat om snel Taken, Documenten, bestanden, gebruikers, chatten en Dashboards te vinden in de gehele werkruimte en zelfs in andere aangesloten apps

Als ingebouwde wiki-tool is ClickUp Docs ontworpen voor samenwerking. Met de Directe en live samenwerking functie kunnen meerdere gebruikers een wiki in realtime bewerken. Ze kunnen naam tags en meerdere cursors volgen om te zien waar aan gewerkt wordt!

Wil je met je team aan wiki-projecten werken? ClickUp Whiteboards is waar uw team kan samenkomen om te brainstormen en verbluffende items te creëren. U hebt ook de mogelijkheid om leden van uw team te taggen in specifieke opmerkingen of breng ze naar redactie werkstromen !

Gebruik de kracht van ClickUp AI en kom nooit zonder ideeën te zitten om een wiki te voltooien! Gooi gewoon aanwijzingen naar deze AI-sidekick en krijg uitgebreide documenten zoals project instructies en test abonnementen geschreven binnen enkele seconden! Het dient ook als een fulltime vertaler met de mogelijkheid om door 10+ talen te navigeren.

ClickUp beste functies

ClickUp Docs om prachtige wiki's te maken en eraan samen te werken

Moeiteloos zoeken en taggen voorverbeterde procesefficiëntie* Documenten organiseren als pagina's/subpagina's met behulp van een drag-and-drop interface

Werk converteren en exporteren als PDF, HTML of zelfs Markdown

Documenten opgeslagen in een veilige cloud

Integreert met meer dan 1000 platforms

Mobiele toepassing teams kunnen wiki's beheren vanaf elke locatie

Gemakkelijkversiebeheer Teams kunnen feedback delen encommuniceren via opmerkingen, chatten en vermeldingen Op hiërarchie gebaseerde controles en toestemmingen

AI-ondersteuning voor het schrijven, samenvatten en vertalen van projecten en content

Schaalbare opslagruimte

Optie voor het formatteren van blokken code om de leesbaarheid te verbeteren

ClickUp beperkingen

Wennen aan de uitgebreide functies van ClickUp kan tijd kosten

Gebruikers hebben nog geen volledig functionele mobiele apps gezien

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.100+ beoordelingen)

4.7/5 (9.100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.900+ beoordelingen)

2. DokuWiki

Via: DokuWiki Net als MediaWiki draait ook DokuWiki op de programmeertaal PHP. Het heeft geen database nodig omdat het je werk opslaat als platte tekst bestanden. De schone en leesbare syntaxis maakt het gemakkelijk voor nieuwkomers om hun wiki's te organiseren.

DokuWiki heeft ingebouwde toegangscontroles en connectors voor verificatie. Bovendien kun je het platform gebruiken als een interne content management systeem (CMS) of zelfs een projectontwikkeling werkruimte voor uw bedrijf.

Gebruikers kunnen elke sjabloon downloaden en aanpassen en wiki's maken voor een specifieke toepassing. Deze omvatten sjablonen voor kennisbank wordPress en websites.

DokuWiki beste functies

Eenvoudige installatie en installatie

Lage systeemvereisten

Ondersteunt meerdere talen

Biedt specifieke sjablonen voor use cases

Ingebouwde connector voor verificatie

DokuWiki-beperkingen

Kan overkomen als een gewoon hulpmiddel voor degenen die op zoek zijn naar extra functies

Het aanvankelijke renderproces kan wat trager zijn

DokuWiki prijzen

**Gratis

DokuWiki beoordelingen en recensies

G2: 3.9/5 (10+ beoordelingen)

3.9/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (minder dan 10 beoordelingen)

3. TiddlyWiki

Via: TiddlyWiki TiddlyWiki is een online niet-lineair notitieboek waarmee je aantekeningen, herinneringen, verhalen of andere documenten, inclusief wiki's, kunt bijhouden. In feite kun je ook kiezen waar je je gegevens wilt opslaan, zodat je wiki's altijd toegankelijk zijn.

Schakel automatisch opslaan in om te voorkomen dat je wiki's en documenten per ongeluk worden verwijderd. Het wordt getriggerd door zowel de Ok en Delete knoppen tijdens bewerking, terwijl de drag-and-drop de draagbaarheid van documenten mogelijk maakt. 🆗

Als je zin hebt om je wiki's op te leuken, kun je de aangepaste vectoriconengalerij van TiddlyWiki gebruiken. Met verschillende pictogrammen zoals vinkjes, pijlen en zelfs het originele Twitter logo (nu X), kun je je teksten toonbaarder maken. Het platform stelt je verder in staat om aanpassingen te beperken met de veilige modus.

TiddlyWiki beste functies

Automatisch opslaan functie triggered op bepaalde knoppen

Eenvoudige editor met drag-and-drop functie

Uitgebreide galerij met vectorpictogrammen

Veilige modus beperkt aanpassingen

TiddlyWiki-beperkingen

Het is misschien niet geschikt voor bedrijven die professionele wiki's nodig hebben

Ondersteuning door de gemeenschap is beperkt

TiddlyWiki prijzen

Gratis

TiddlyWiki beoordelingen en recensies

Er zijn nog geen beoordelingen beschikbaar

4. Nuclino

Via: Nuclino Als MediaWiki-alternatief is Nuclino uitzonderlijk licht en richt zich voornamelijk op het leveren van de essentie en op snelheid. Met een eenvoudige drag-and-drop editor kunnen teams naadloos bewerkingen uitvoeren op een enkele werkruimte.

Ondanks de minimalistische interface kun je uitgebreide wiki's maken op het platform. Voeg aantekeningen toe, wijs taken toe, sluit bestanden in en meer!

Met meerdere weergaven kun je alles opvragen wat je nodig hebt, of het nu gaat om een document of een specifieke Taak. Met dezelfde functie kun je gegevens filteren en preciezere items voor kennis krijgen voor alle leden van het team.

Met Nuclino kunt u opmerkingen achterlaten en feedback geven op wiki's, zodat er op tijd geproduceerd kan worden. Je kunt ook gebruik maken van Nuclino Sidekick, een AI-assistent die kan blogberichten kan samenstellen en vereenvoudig technische content .

Nuclino beste functies

Real-time samenwerking

Drag-and-drop editor

Mogelijkheid om commentaar en feedback toe te voegen

Meerdere weergaven voor snel zoeken

AI-schrijfassistent

Nuclino limieten

Versiebeheer moet worden verbeterd

Beperkte integraties kunnen een probleem zijn voor degenen die hun werk willen importeren

Nuclino prijzen

Free : Gratis

: Gratis Standaard : $5/maand

: $5/maand Premium: $10/maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Nuclino beoordelingen en recensies

G2: 4.5/ 5 (20+ beoordelingen)

4.5/ 5 (20+ beoordelingen) Capterra: 5/5 (70+ beoordelingen)

5. GitBook

Via: GitBook GitBook is een modern documentatieplatform waar technische teams alles kunnen documenteren, van productlanceringen tot verschillende interne kennisbanken en API's. Het heeft een overzichtelijke interface die minimale instellingen vereist. Het heeft een overzichtelijke interface die een minimale installatie vereist.

GitBook wordt voornamelijk gebruikt als een platform om uitgebreide projectgegevens op te slaan, maar het ondersteunt het importeren vanuit andere platforms zoals Google Documenten. Dit helpt je om verder te gaan waar je gebleven was, in het geval dat je je wiki content in Google Documenten schreef. 📝

GitBook is uitstekend voor teams die behoefte hebben aan een ongecompliceerd en samenwerkingstool voor het maken, organiseren en publiceren van documentatie, zoals productontwikkelingsprocessen of onderzoeksabonnementen .

Met meerdere integraties kun je meldingen ontvangen van andere apps binnen GitBook en wijzigingen voorstellen onder de Discussies optie.

GitBook beste functies

Import vanuit andere tools ondersteunen

Teams activiteit feed

Minimale installatie

Integraties met platforms zoals Slack, Jira en meer

GitBook beperkingen

Gebruikers kunnen worstelen met glitches in de editor die problemen met formatteren veroorzaken

Het kan in het begin niet erg intuïtief zijn

GitBook prijzen

Gratis

Plus: $6.70/maand

$6.70/maand Pro : $12,50/maand

: $12,50/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

GitBook beoordelingen en recensies

G2: 4.7 (130+ beoordelingen)

4.7 (130+ beoordelingen) Capterra: 4.5/ 5 (15+ beoordelingen)

6. WackoWiki

Via: WackoWiki WackoWiki is een functionele wiki-engine met een intuïtieve WYSIWYG (What You See Is What You Get)-editor waarmee u binnen enkele minuten wijzigingen in documenten kunt aanbrengen. Het platform ondersteunt meerdere talen en is compatibel met MariaDB/MySQL.

De leden van je team kunnen opmerkingen achterlaten om verbeteringen voor te stellen voor al je wiki's. De opmerkingen triggeren e-mail notificaties, waardoor het makkelijk is voor makers om op de hoogte te blijven.

Bovendien heeft WackoWiki meerdere ontwerpthema's die je kunt gebruiken voor je projecten en thumbnails. Voor de nerds heeft het platform verschillende cache-niveaus die de tijd verminderen die nodig is om te reageren op uw klikken-die functie optimaliseert je werkstroom door snelle verwerkingssnelheden! 😏

WackoWiki beste functies

WYSIWYG editor

Volledige controle over revisies

Verschillende cache niveaus maken verwerking efficiënt

Samenwerking via commentaar

Rijke thumbnails aanmaken

WackoWiki-beperkingen

Het is misschien niet de beste optie voor teams die op zoek zijn naar diepgaande bewerking van wiki's

Heeft geen integraties

WackoWiki prijzen

Gratis

WackoWiki beoordelingen en recensies

Er zijn nog geen beoordelingen beschikbaar

7. Walling

Via: Walling Zoals de naam al doet vermoeden, kun je met dit platform muren maken in de vorm van whiteboard-achtige visuele ruimtes waarin jij en je team kunnen samenwerken. Walling gebruikt de uitdrukking Beauty Meets Function om zichzelf te beschrijven. Schattig, toch?

Of het nu gaat om tabellen, taken, documenten of je wiki-content, je kunt bijna alles schrijven en ontwerpen wat je maar wilt. Met productiviteit als belangrijkste focus gebruikers ontvangen push notificaties over deadlines van taken op hun telefoon.

Met zware aanpassingen kun je de kleur van alles veranderen, van de achtergrond tot elke sectie en tekst. Gebruikers hebben ook de Walling AI assistent om taken te delegeren en hun Taken in te stellen visueel whiteboard efficiënter.

Walling beste functies

AI-assistent om Taken te voltooien

Gebruiksvriendelijke visuele ruimtes

Maakt het mogelijk tabellen en kalenders aan muren toe te voegen

Aangepaste notificaties voor deadlines

Muur AI om projecten te abonneren

Walling beperkingen

Het kan even duren voordat je de tool onder de knie hebt

Functies zoals zoeken zijn mogelijk niet beschikbaar in het gratis abonnement

Walling prijzen

Gratis

Premium: $6/maand

$6/maand Teams: $6/maand per gebruiker

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Walling beoordelingen en recensies

Product Hunt: 4.9/5 (100+ beoordelingen)

4.9/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/ 5 (25+ beoordelingen)

8. XWiki

Via: XWiki XWiki is een open-source wiki software oplossing geschreven in Java. Het biedt gebruikers een eenvoudige WYSIWYG editor. Je kunt bestanden zoals CSV en Excel importeren en ze exporteren naar meerdere formats, waaronder PDF's, RTF en XML.

Een van de belangrijkste functies van XWiki is dat het de opslag van gestructureerde gegevens in relatiedatabases mogelijk maakt en een RESTful API biedt om het met je andere applicaties te integreren.

Op het gebied van samenwerking kunnen teams met XWiki leden toevoegen aan en verwijderen uit een wiki, toestemming krijgen om te bewerken en notificaties ontvangen via RSS-feeds om te weten wanneer er een wijziging is aangebracht. Met versiebeheer kun je bewerkingen op een wiki bijhouden of zelfs een vorige iteratie herstellen.

XWiki beste functies

Ondersteunt bewerking in samenwerkingsverband

Gestructureerde informatie opgeslagen in relatie databases

Biedt RESTful API voor integratie

WYSIWYG editor

Importeert en exporteert verschillende bestandstypen

Ondersteunt versiebeheer

XWiki-beperkingen

De basisfuncties van XWiki zijn niet voor alle teams geschikt

Het kan voorkomen dat het platform de hele dag door hapert

XWiki prijzen

Gratis

Standaard Brons : €1,92/maand per gebruiker

: €1,92/maand per gebruiker Pro Zilver : €3,83/maand per gebruiker

: €3,83/maand per gebruiker Pro Gold : €19,17/maand per gebruiker

: €19,17/maand per gebruiker Pro Platinum: €38,33/maand per gebruiker

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

XWiki beoordelingen en recensies

G2: 4.4/ 5 (10+ beoordelingen)

4.4/ 5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (20+ beoordelingen)

9. Wiki.js

Via: Wiki.js Wiki.js, beschikbaar op de AWS en DigitalOcean marktplaatsen, is een wiki-engine die draait op knooppunt.js en geschreven is in Javascript. Deze gratis software biedt een aantal krachtige configuraties, zoals de mogelijkheid om Pandoc in te schakelen om markup formats te converteren.

Je kunt hier meerdere editors gebruiken, waaronder WYSIWYG, WikiText of zelfs de goede oude HTML. Met Wiki.js kun je ook het algehele uiterlijk van je wiki aanpassen: in de lichte of donkere modus, of ontwerpen en visueel invoegen elementen zoals stroomdiagrammen en UML-diagrammen .

Je krijgt de optie om gegevens op te slaan in de cloud, GitHub of op je lokale opslagruimte. Voeg leden van je team toe in slechts een paar klikken, bewerk hun toestemmingen en versterk de extra veiligheid met behulp van tweefactorauthenticatie (2FA). 🔏

Wiki.js beste functies

Meerdere editor-opties

Uitgebreide aanpassingen beschikbaar

Ondersteuning voor meerdere talen

Diagrammen maken mogelijk

Twee-factor verificatie voor verbeterde veiligheid

Wiki.js beperkingen

De gebruikerservaring kan worden verbeterd

Het kan even duren voordat je gewend bent aan de interface

Wiki.js prijzen

Gratis

Wiki.js beoordelingen en recensies

G2: 4.2/ 5 (10+ beoordelingen)

4.2/ 5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.1/ 5 (20+ beoordelingen)

Beste MediaWiki-alternatief? Organiseer, bewerk en maak gebruik van AI in ClickUp!

De MediaWiki-alternatieven die we hebben gepresenteerd, helpen je om wiki's te maken met minimale inspanning.

Maar als je nog steeds twijfelt, is het de moeite waard om ClickUp eens te proberen! Gebruik deze tool voor projectmanagement om uw documentatie te beheren , geschreven content genereren met AI en laat je wiki opvallen! Aanmelden voor een gratis account en maak binnen enkele minuten wiki's van topkwaliteit! 💃