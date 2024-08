10 Beste invulbare Excel-formulieren voor taken en projecten

Een Excel-formulier Sjabloon is een enorme redder in nood voor drukke projectmanagers en professionals.

Een geschikt Excel invulbaar formulier sjabloon maakt het gemakkelijk om informatie te verzamelen in een gestandaardiseerd formaat en te delen met je stakeholders en collega's.

Of je nu feedback van klanten wilt verzamelen, klanten wilt enquêteren of sollicitaties wilt stroomlijnen, begin direct met Excel-formulieren .

We hebben de beste Excel-sjablonen verzameld om je tijd en geld te besparen. En als je een gevorderde gebruiker bent die meer wil doen, hebben we Excel alternatief Formulier-sjablonen om je naar een hoger niveau te tillen.

Laten we aan de slag gaan.

Wat is een Excel Formulier Sjabloon?

Een Excel-formuliersjabloon is een hulpmiddel voor gegevensverzameling met een gestructureerde lay-out voor het invoeren en organiseren van gegevens in Microsoft Excel. Het ontwerp maakt het mogelijk om gegevensinvoer en zorgen voor consistentie in de informatieopmaak.

Als projectmanager is het eenvoudig om het kant-en-klare formulier aan te passen aan uw specifieke eisen en kant-en-klare Excel-formuliersjablonen te gebruiken om teamleden op één lijn te krijgen over het project en de voortgang te delen met belanghebbenden.

Maak aangepaste budgetten, facturen, planningen, planners voor geldbeheer, projecttrackers en kalenders met aanpasbare Excel-sjablonen. De ingebouwde formules, gegevensvalidatie en opmaak maken het gebruikers gemakkelijk om informatie in te voeren en gegevens te analyseren.

Pas de Excel-formuliersjablonen aan en deel ze met anderen, zodat je niet elke keer opnieuw hoeft te beginnen. Het enige wat u hoeft te doen, is de sjabloon aansluiten op uw gegevens en deze naar de juiste mensen sturen.

5 Excel Formulier Sjablonen

Dit zijn de gratis Excel-sjablonen die je werk een boost geven als je cijfers of gegevens moet kraken.

1. Gratis eenvoudig bestelformulier

Probeer de Gratis Eenvoudige Bestelbon Sjabloon Het beginnersvriendelijke sjabloonformulier voor bestellingen stroomlijnt uw bestelproces op basis van uw specifieke behoeften, of u nu producten bestelt of voldoet aan de eisen van de klant.

Automatiseer het verzamelen van gegevens met dit gepersonaliseerde formulier voor gegevensinvoer, zodat u meer tijd kunt besteden aan het vergroten van uw omzet en het binnenhalen van meer bestellingen.

2. Enquête nieuwe producten

Probeer de sjabloon voor de enquête over nieuwe producten Verkrijg waardevolle inzichten van uw potentiële kopers en bestaande klanten met behulp van deze Excel-spreadsheetsjabloon.

De aanbevolen vragen zijn een goed uitgangspunt als u het druk hebt. Voeg uw enquêtevragen toe, pas de tekst en afbeeldingen aan en publiceer de sjabloon voor enquêtes over nieuwe producten binnen enkele minuten overal.

3. Onkostenformulier sjabloon

Probeer het onkostenformulier sjabloon Een onkostendeclaratie is een integraal onderdeel van elk bedrijf, omdat het de boekhouding perfect in balans brengt. Het handmatig maken van deze rapporten is echter tijdrovend.

Met MS Forms Expense Management Template wordt het bijhouden en indienen van onkosten moeiteloos. Vereenvoudig onkostendeclaraties voor je werknemers met dit gratis Excel-sjabloon met een strak ontwerp en een gemakkelijk te lezen indeling.

4. Team Evenement Planning Enquête

Probeer de enquête Evenementplanning voor teams U hebt een wereld van gegevens en statistieken nodig om een gedenkwaardige ervaring te creëren, of u nu een team offsite organiseert of een conferentie voor uw CXO's.

Verzamel alle relevante informatie over de sprekers en aanwezigen met behulp van de enquête Team Event Planning Forms Template. Stel verschillende vragen in, zoals meerkeuzevragen, waarderingsvragen en Likert-schaalvragen, zodat uw respondenten niet verveeld raken bij het beantwoorden van de vragen.

5. Inkooporder Formulier

Probeer de sjabloon voor een inkooporder Een geschikte sjabloon voor inkooporders stroomlijnt uw inkoopactiviteiten, vermindert fouten en bespaart u het zware werk van het handmatig invoeren van gegevens.

Of je nu een kleine ondernemer bent of een gevestigde leverancier die zijn productiviteit wil verbeteren, dit gratis Excel-sjabloon helpt bij het beheren van aankopen, het bijhouden van uitgaven en het onderhouden van duidelijke communicatie tussen je inkoper en leverancier.

Beperkingen van het gebruik van Excel Formulier Sjablonen

In een wereld waar zakelijke transacties met de dag digitaler worden, hebben Excel Formulieren een achterstand opgelopen.

Hoewel ze het verzamelen en invoeren van gegevens een eenvoudig en handig proces maken als je alles handmatig hebt gedaan, hebben ze belangrijke beperkingen.

Beperkingen op velden

Excel-formulieren voor gegevensinvoer staan slechts 32 velden toe. Je hebt een Excel-alternatief nodig als je grote hoeveelheden complexe gegevens hebt die moeten worden opgesplitst in meerdere categorieën en subcategorieën.

Beperkte samenwerkingsmogelijkheden

Na een Excel-formulier maken als u wilt samenwerken met uw teamleden, heeft co-authoring enkele beperkingen. Bijvoorbeeld, .xlsm, .xlsx, en .xlsb formaten ondersteunen co-authoring, maar als u werkt met .csv of .xls formaat, moet u eerst het bestand bijwerken naar een compatibel type.

Idealiter zou een goed sjabloon voor spreadsheetformulieren je in staat moeten stellen om in realtime te zien wanneer je teamlid het aan het bewerken is, wat mogelijk is met Excel-alternatieven zoals Google Sheets. Op deze manier hoef je niet op te volgen "Is het klaar?"

Gebrek aan integraties

Microsoft Excel-sjablonen zijn efficiënt als je de Microsoft 365 Suite van producten gebruikt. Integratie met andere systemen, zoals CRM, accountbeheer of projectbeheer, is echter ingewikkeld en kostbaar en vereist tijd en financiële middelen.

10 Alternatieve Excel Formulier Sjablonen

Uw zoektocht naar een krachtig invulbaar Excel Formulier Sjabloon alternatief eindigt hier bij ClickUp.

ClickUp Templates helpen u verschillende Excel Formulier beperkingen te overwinnen, waaronder de volgende.

De tabel- en kolomweergaven aanpassen

Samenwerken aan de formulieren met teamleden via de ClickUp werkruimte

Het opnemen van het formuliersjabloon in verschillende kanalen leidt tot hoge responspercentages voor enquêtes

Hier zijn onze favoriete gratis ClickUp Form Templates om aan uw behoeften te voldoen, ongeacht de branche waarin u actief bent.

1. ClickUp Formulier sjabloon

ClickUp Formulier sjabloon

Een goed ontworpen formulierensjabloon vereenvoudigt het verzamelen van informatie van klanten, werknemers en andere belanghebbenden. Voor een manager die meerdere taken uitvoert, verbetert het de nauwkeurigheid en consistentie van gegevens door alle gebruikers een consistente indeling voor het verzamelen van gegevens te bieden. Dit bespaart je het gedoe van het verzamelen van verschillende gegevensformaten uit verschillende bronnen.

Laten we aannemen dat je een projectmanager bent bij een softwarebedrijf en op zoek bent naar het proces stroomlijnen van het rapporteren van bugs. ClickUp's Formulier Sjabloon heeft een set voorgedefinieerde velden en opties die dubbele invoer voorkomen en ervoor zorgen dat u alle belangrijke informatie in een standaardformaat verzamelt.

In tegenstelling tot Excel-spreadsheet-sjablonen met beperkte insluitmogelijkheden, kunt u ClickUp's formuliersjablonen delen op uw website, in uw software en in andere communicatiekanalen.

Projectmanagers bekijken vervolgens de reacties en wijzen ze toe aan relevante teamleden om ze op te lossen, waardoor het een krachtig Excel-alternatief wordt.

2. ClickUp Creatief Aanvraagformulier

ClickUp Creatief Aanvraagformulier

ClickUp's creatief aanvraagformulier is een uitkomst voor ontwerpers, marketingteams, projectmanagers en belanghebbenden omdat het iedereen helpt zijn werk beter te beheren, effectief te communiceren en op de hoogte te zijn van alle projectdetails.

Creatieve projecten zijn lastig - je moet er zeker van zijn dat ze op schema liggen, maar je wilt ze niet zo structureren dat ze formeel worden. Met een gelijke focus op creativiteit en structuur zorgen creatieve aanvraagsjablonen voor verantwoording en consistentie tijdens het hele project.

De aanpasbare sjabloon met vrije vorm heeft aangepaste statussen zoals Voltooid, Afgeleverd, Goedgekeurd, Voor revisie en In uitvoering om de voortgang van elk creatief verzoek bij te houden.

ClickUp heeft ook een bibliotheek met sjablonen voor ontwerpers en creatieve teams om ontwerpworkflows te maken die zijn aangepast aan jouw ontwerpproces.

Deel uw ontwerpopdracht openbaar of privé via een eenvoudige link in ClickUp Docs

Wat de functies betreft, ClickUp Documenten is uw ideale document editor voor het schrijven van creatieve aanvraagsjablonen die belanghebbenden begrijpen zonder dat ze een walkthrough van de projectmanager nodig hebben.

Voor bureaus kunt u deze sjabloon integreren met klantportaalsoftware zodat uw klanten de status van hun aanvragen kunnen vinden.

3. ClickUp Aanvraagformulier Sjabloon

ClickUp Aanvraagformulier Sjabloon

Aanvraagformulieren vormen een formeel proces om nauwkeurige informatie van werknemers te verzamelen en verzoeken van alle afdelingen op één plek te organiseren. ClickUp's sjabloon voor aanvraagformulieren houdt aanvragen nauwkeurig bij en vermindert de verwerkingstijd en -kosten zodat u de juiste informatie krijgt.

Stel, u bent projectmanager bij een bouwbedrijf. Gebruik dit gratis aanvraagsjabloon om informatie te organiseren, essentiële projectgegevens, begin- en einddatum, voorwaarden van de overeenkomst, benodigde materialen en contactgegevens van leveranciers vast te leggen.

In industrieën zoals de bouw, waar het missen van deadlines kan leiden tot kostenoverschrijdingen, Gantt-diagram en Kanban-weergave laat je de voortgang van elk verzoek bijhouden en de workflow visualiseren.

Dit is het beste deel: Mijlpalen in ClickUp houdt iedereen op één lijn met de belangrijkste doelen. Teamleden zien hoe afhankelijke taken samenhangen met grotere projectdoelen.

Verander uw belangrijkste taken in mijlpalen om een visuele weergave te maken van de voortgang van uw projecten

Hoewel u met Excel-formuliersjablonen aangepaste velden kunt maken, missen ze de uitgebreide integratie die ClickUp biedt voor een soepele gegevensstroom tussen bedrijfssystemen van derden, zoals software voor operationeel beheer software voor personeelsbeheer en uw tools voor projectbeheer.

ClickUp Contact Formulier Sjabloon

Met ClickUp's contactformulier-sjabloon maak en pas uw contactformulieren binnen enkele minuten aan. Al uw klantvragen blijven op een centrale locatie, zodat u gemakkelijk de voortgang kunt volgen.

De kant-en-klare formuliersjabloon legt klantgegevens vast en slaat ze op in een centrale database voor snelle toegang wanneer je waardevolle klantenfeedback wilt verzamelen via enquêtes en opiniepeilingen.

Laten we aannemen dat je productmanager de mening van gebruikers over de freemium-functies onderzoekt. Zodra je projectdoelstellingen (verbeteren van de gebruikerservaring of uitrollen van functies), e-mailt u deze formuliersjabloon naar de respondenten.

Het mooiste is dat de gratis ClickUp sjabloon synchroniseert met de automatische invulfunctie van de browser van de bezoeker, zodat ze het formulier met weinig moeite kunnen invullen.

Productmanagers analyseren en controleren vervolgens de respons en werken statussen bij om de belanghebbenden op de hoogte te houden van de voortgang.

ClickUp Klantcontact Formulier Sjabloon

Hebt u ooit een belangrijke follow-up van een klant gemist omdat u de contactgegevens niet kon vinden in ongeorganiseerde spreadsheets of lange e-mail threads?

Als uw antwoord ja is, luister dan goed. ClickUp's Klantcontactformulier Sjabloon stelt u in staat om binnen enkele minuten uw eigen contactformulier te maken. Beheer al uw belangrijke contacten, vragen van klanten en gerelateerde informatie op één centrale locatie - om hen de best mogelijke service te bieden - allemaal vanuit ClickUp.

Bovendien kunnen uw klanten gevoelige informatie veilig indienen, waardoor hun vertrouwen in uw bedrijf wordt versterkt.

Nadat u de formuliertemplate op uw website of andere kanalen hebt geïntegreerd, kunt u met de meer dan 100 automatiseringsopties van ClickUp een automatisch antwoord sturen naar mensen die het formulier invullen. Wat is er beter dan hen te laten weten dat u binnenkort contact met hen opneemt?

MS Forms heeft geen uitgebreide integraties, dus u kunt geen geautomatiseerde reacties sturen ter bevestiging dat u de contactgegevens hebt ontvangen.

6. ClickUp sollicitatieformulier sjabloon

ClickUp sjabloon voor sollicitatieformulier

Het sollicitatieproces overweldigt werknemers en sollicitanten. Het verzamelen van alle benodigde informatie over potentiële werknemers met behulp van een sjabloon voor sollicitaties is tijdbesparend. ClickUp's sjabloon voor sollicitatieformulier stroomlijnt het verzamelen van alle informatie die u nodig hebt van de sollicitanten, waaronder persoonlijke gegevens, opleidingsachtergrond en arbeidsverleden.

De sjabloon dient twee doelen: de wervingsafdeling houdt de gegevens van sollicitanten bij en slaat ze op één plaats op, terwijl potentiële kandidaten een gebruiksvriendelijk online platform krijgen om hun informatie in te sturen.

Creëer en update statussen in een oogwenk voor processen met meerdere fasen, zoals werving met ClickUp's Board-weergave . Om prioriteiten aan te passen, sleep je taken naar je aangepaste statussen of verplaats je ze omhoog of omlaag.

Een extra voordeel van het gebruik van de ClickUp Sollicitatiesjabloon is dat deze kan worden geïntegreerd met andere sjablonen, zoals salarissjablonen . Dit maakt het voor de HR-afdeling gemakkelijk om geselecteerde kandidaten sneller aan hun systeem toe te voegen.

7. ClickUp rapportageformulier sjabloon

ClickUp rapportageformulier

Of het nu de afdeling klantenservice is die feedback van gebruikers bijhoudt of het marketingteam dat de prestaties van campagnes controleert, rapporten zijn van cruciaal belang voor organisaties. Stelt u zich eens voor hoeveel tijd uw team bespaart met kant-en-klare, eenvoudig in te vullen sjablonen voor het verzamelen van de vereiste gegevens. ClickUp's sjabloon voor rapportformulieren stelt alle afdelingen in staat om gegevens op uniforme wijze te verzamelen en rapporten te organiseren in aangepaste velden voor snelle sortering en analyse. Voor geavanceerde gebruikers kunnen aangepaste velden belangrijke gegevenspunten bijhouden, conclusies trekken en deze visualiseren in een gemakkelijk te begrijpen formaat.

De sjabloon bevat aangepaste weergaven, wat vooral handig is voor managers die meerdere projecten overzien en de voortgang in één oogopslag willen zien. Het bevat Gant-grafieken, lijstweergave, werklast en het bijhouden van rapporten. Het visuele karakter maakt het mogelijk om een overzicht van het werk in uitvoering te communiceren.

De sjabloon voor brongebruik geeft een volledig overzicht van de resources die zijn toegewezen aan alle projecten en teams. Als je meer resources nodig hebt voor een kritiek project, stuur je deze gegevens als een invulbaar formulier naar de belanghebbenden voor goedkeuring op elk gewenst moment.

8. ClickUp Lidmaatschapsformulier Sjabloon

ClickUp Lidmaatschap Formulier Sjabloon

Als u een besloten community beheert waar leden lid van worden om te leren, te netwerken en kennis te crowdsourcen, verzamelt een lidmaatschapsformulier aanvragen en beheert het de onboarding-flow. ClickUp's sjabloon voor lidmaatschapsformulieren het ontwerp van ClickUp maakt onboarding eenvoudiger voor community-organisaties. Met deze kant-en-klare sjabloon hoeft u niet langer handmatig formulieren te maken voor elke nieuwe gebruiker. Bespaar tijd en middelen om u te concentreren op het beheren van relaties met al uw leden.

En dat is nog maar het begin. Voor betaalde lidmaatschappen, voeg de details toe over hoe ze kunnen betalen voor hun lidmaatschap. Neem de link naar uw online betalingsgateway op in het formulier.

Maak een no-code database van leden om relaties te leggen tussen taken, documenten en afhankelijkheden en koppel klanten aan bestellingen met de Tabelweergave .

Met de Lidmaatschapsprocesweergave ten slotte kunnen teams de stappen in het aanvraagproces in kaart brengen en de voortgang bijhouden.

9. ClickUp Inschrijvingsformulier Sjabloon

ClickUp inschrijvingsformulier sjabloon

Laten we aannemen dat je een evenementorganisator bent voor een startup die een eindejaarsconferentie organiseert voor leiders in de branche. Het beheren van alle informatie over deelnemers via spreadsheets is tijdrovend en foutgevoelig, en de gegevens worden niet automatisch bijgewerkt. Je besteedt meer tijd aan het invullen van details in de kolommen, waardoor er weinig ruimte overblijft voor andere belangrijke taken.

Dat is waar de ClickUp inschrijvingsformulier sjabloon helpt iedereen op dezelfde pagina te blijven, informatie van gasten te verzamelen en het invoeren van gegevens te stroomlijnen.

De sjabloon heeft velden voor het aantal deelnemers, hun contactgegevens en reserveringsgegevens zoals in- en uitcheckdata en hotels. Andere teamleden kunnen samenwerken, notities en takenlijsten toevoegen, de taken bekijken op basis van prioriteit en subtaken toevoegen om de sjabloon aan te passen.

Voor een analyse na het evenement kan de sjabloon aanwezigheidslijst hiermee kun je bijhouden welke gasten het evenement hebben bijgewoond.

ClickUp's automatisering de opties gaan nog een stapje verder en stellen je in staat om automatisch e-mailmeldingen te versturen wanneer iemand het formulier invult. Volg snel aanvullende vragen op of geef informatie over het evenement.

10. ClickUp Evaluatieformulier Sjabloon

ClickUp evaluatieformulier sjabloon

U moet bruikbare feedback verzamelen om haalbare doelen te stellen en uw werknemers betrokken en proactief te houden. Het geeft aan dat je aandacht hebt voor de ontwikkeling van je werknemers. Nog belangrijker, het helpt hen te begrijpen op welke gebieden verbetering nodig is en wat hun sterke punten zijn.

Maar we snappen het - het uitvoeren van evaluaties is overweldigend. Maak je geen zorgen; wij hebben een oplossing voor je. De ClickUp's Evaluatieformulier Sjabloon ontwerp stelt managers in staat om prestaties te meten en feedback te geven aan werknemers.

Waarom zou u deze sjabloon gebruiken om gegevens te verzamelen? Het creëert consistentie tussen afdelingen door dezelfde criteria en vragen te gebruiken voor alle evaluaties. Het beste deel is dat je werknemers beoordeelt op basis van objectieve criteria, geen subjectieve oordelen.

Het mooie is dat je niet afhankelijk hoeft te zijn van jaarlijkse beoordelingen om medewerkers grondig te evalueren. Je beoordelingsperiode kan variëren afhankelijk van de organisatie, variërend van driemaandelijkse, tweejaarlijkse of rolgebaseerde beoordelingen. Volg en monitor de vooruitgang van werknemers om het beste uit hen te halen.

Met gegevens zoals onderscheidingen en mijlpalen, technische vaardigheden, het totaal aantal gemaakte uren, openstaande en voltooide taken en gebieden om te verbeteren, vergemakkelijkt deze sjabloon effectieve communicatie tussen managers en hun directieleden.

Afscheid nemen van invulbare Excel-formuliersjablonen op basis van spreadsheets

ClickUp Form Templates zijn een krachtig Excel-alternatief voor de volgende generatie projectmanagers. Ze gaan verder dan de basis spreadsheetformulieren en bieden u een digitale hub voor al uw sjablonen.

Stel de kant-en-klare formuliersjablonen binnen enkele minuten in en begin met het verzamelen van interne feedback van werknemers of externe feedback van klanten en leveranciers. Bekijk en volg reacties in meerdere weergaven en analyseer de gegevens visueel voor efficiënte besluitvorming.

Om uw eerste sjabloon voor enquêteformulieren te maken, u gratis aanmelden bij ClickUp .