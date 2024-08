Smartsheet vs. Jira: Welke Project Management Tool is het beste?

Is het tijd voor je team om af te stappen van taken volgen op papier of plakbriefjes? Er is een smorgasbord van hulpmiddelen voor projectbeheer om uit te kiezen, maar Smartsheet en Jira zijn enkele van de populairste apps voor grote teams.

Beide oplossingen stroomlijnen de projectplanning en het taakbeheer, maar hun opzet en functionaliteiten zijn niet helemaal hetzelfde.

Dus, welke optie - Smartsheet vs. Jira - is het meest geschikt voor het werk van jouw team?

In deze gids kijken we naar wat beide projectmanagementsoftware optie brengt, hun meest aantrekkelijke functies en hoe ze naast elkaar presteren. We delen ook een niet-zo-geheime tool om de taken, projecten, chats en sjablonen van je team op één plek te stroomlijnen. ✨

Wat is Smartsheet? Smartsheet is een veelzijdige project management tool die de vertrouwdheid van Excel combineert met de kracht van een SaaS project management (PM) platform. Het klinkt misschien als een database- of spreadsheetoplossing, maar het is eigenlijk een projectmanagementplatform op bedrijfsniveau dat is ontworpen om te schalen.

via Smartsheet Deze projectmanagementsoftware ondersteunt real-time samenwerking en een indrukwekkende reeks dashboards, Gantt-grafieken, automatiseringsfuncties en software voor het bijhouden van problemen om taken bij te houden.

Smartsheet-functies

Smartsheet is erg gericht op gegevens, dus het is ideaal voor teams die veel gegevens beheren. Maar zelfs als u dat niet bent, is er veel om van te houden aan deze cloudgebaseerde PM-tool.

1. Views, workflows en dashboards-oh my!

Smartsheet wordt geleverd met robuuste tools en sjablonen voor het beheren van mensen, projecten, resources en grote ideeën op één plek. Uw projecten worden standaard weergegeven in een rasterweergave, maar u kunt ook overschakelen naar een Gantt-grafiek, diagram of kalenderweergave om ze vanuit een andere hoek te bekijken.

Via Smartsheet

Smartsheet wordt geleverd met aangepaste formulieren voor het verzamelen van gegevens die in real-time in je sheets worden ingevoerd, wat perfect is als je een projectmanager bent die gericht is op gegevens.

Bovendien maakt de projectmanagementsoftware interne of externe samenwerking mogelijk, dus het is een goede keuze voor zij-aan-zij werken met klanten, aannemers of externe partners. Het systeem bevat ook tools voor drukproeven waarmee creatieve beoordelingen een makkie worden en tijdregistratierapporten voor facturering of om resources intern (of extern) beter te beheren.

2. Project- en portfoliomanagement (PPM)

via Smartsheet

De PPM setup van Smartsheet ondersteunt planning, afstemming, implementatie en schaalvergroting. Het maakt gebruik van realtime gegevens om inefficiënties in de workflow en projecten van uw team te ontdekken, zodat u handmatig werk kunt verminderen en uw energie kunt besteden aan zaken die de naald echt laten bewegen.

Niet alleen dat, maar Smartsheet PPM helpt u bij het standaardiseren en processen te verbeteren dus als u geobsedeerd bent door efficiëntie, is deze functie voor resourcebeheer een must-have. Het doet geen pijn dat Smartsheet ook wordt geleverd met zowel gesjabloneerde als aanpasbare workflow automatisering s uit de doos.

3. Integraties

Zelfs als je projecten volgt op dit moment is de kans groot dat uw team al verschillende tools gebruikt. Maar u hoeft het kind niet met het badwater weg te gooien: u kunt gewoon een Smartsheet-integratie opzetten met de tools die uw team al gebruikt.

De projectbeheeroplossingen van Smartsheet integreren met tal van andere apps, waaronder:

Slack

Google Werkruimte

Jira

ServiceNow

Microsoft 365 en Teams

Salesforce

Power BI

Zapier

SharePoint

Adobe Creative Cloud

DocuSign

Als je team altijd onderweg is, heeft Smartsheet ook een mobiele app voor iOS en Android.

Oh, en als u iets meer op maat wilt, kunt u met Smartsheet een volledig gepersonaliseerde app zonder code maken.📱

4. Goedkeuringen en opslag van bedrijfsmiddelen

Smartsheet lijkt misschien een datacentrisch platform (en dat is het zeker), maar het heeft ook functies die zijn ontworpen voor marketeers en creatieve teams. Bouw je strategie uit in Smartsheet en stem deze af op gekwantificeerde statistieken van je belangrijkste prestatie-indicatoren (KPI's) om in één keer je grote doelen en realtime prestaties te zien.

Budgetten doen marketing draaien, dus gebruik Smartsheet om planningen te voorspellen middelen en meer met realtime gegevens.

via Smartsheet

Je hoeft ook niet te wisselen tussen je projectmanagementsoftware en cloudopslagapp. Smartsheet slaat grote bestanden op in verschillende formaten, waaronder 3D-renderings en 8K-video's.

Het gebruiksgemak van Smartsheet maakt het eenvoudig om bestanden te uploaden, te delen en samen te werken met uw team. De proefdruk-tool van Smartsheet houdt bij waar uw bestanden zijn en of ze al zijn goedgekeurd - u hoeft niet meer te wachten in het ongewisse over grafisch ontwerp.

5. Strategische transformatie

Moet u serieuze veranderingen doorvoeren? Smartsheet helpt u. De opzet voor strategische transformatie ondersteunt complete bedrijfsherzieningen, van procesbeheer en intelligente workflows naar gegevensconnectoren en operationele strategieën .

Smartsheet prijzen:

Gratis

Pro: $7/maand per gebruiker voor maximaal 10 gebruikers, jaarlijks gefactureerd

$7/maand per gebruiker voor maximaal 10 gebruikers, jaarlijks gefactureerd Zakelijk: $25/maand per gebruiker voor onbeperkte gebruikers, jaarlijks gefactureerd

$25/maand per gebruiker voor onbeperkte gebruikers, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Wat is Jira?

Softwaremoloch Atlassian is eigenaar van Jira is een van de grootste projectbeheertools voor softwareontwikkeling en agile teams. In tegenstelling tot Smartsheet, dat geschikt is voor bijna elk type werk, is Jira vanaf de basis gebouwd voor softwareontwikkeling.

via Jira Als je een creatief team leidt, heeft het waarschijnlijk geen zin om Jira-software te gebruiken, maar als je de leiding hebt over een technisch DevOps-team, is dit de duidelijke winnaar in de krachtmeting tussen Smartsheet vs Jira.

Jira is misschien meer niche, maar het maakt ook deel uit van het Atlassian ecosysteem. Als je extra functionaliteiten of functies nodig hebt, kun je gemakkelijk andere producten toevoegen, zoals Confluence of Open DevOps.

Jira functies

Jira is een shoo-in voor ontwikkelteams dankzij de agile-first opzet, sjablonen, drag-and-drop automatiseringstools en meer.

1. Plannen, volgen, vrijgeven en rapporteren op één plek

Plug je grote, gedurfde doelen in om user stories te maken, problemen bij te houden en taken aan je team toe te wijzen. Geef uw projecten weer in tijdlijn-, bord- of Ganttgrafiekweergave voor een volledig overzicht van het project.

via Jira

Als je verschillende softwareversies volgt, logt Jira alle versies op startdatum, releasedatum en beschrijving. Dit is een levensredder als je meerdere releases tegelijk beheert en een overzicht op hoog niveau nodig hebt van de status van elk project.

Trek in nog meer gegevens? Ga dan naar Jira's realtime datavisualisaties in tijdlijn of Kanban-bord weergave. Jira wordt standaard geleverd met technische rapporten zoals sprintrapporten, burndown grafieken en controlediagrammen. Je kunt zelfs rapporten opvragen per gebruiker en softwareversie om het volgende te zien hoe efficiënt je team werkt .

Maar hé, als je iets meer op maat nodig hebt, dan kan Jira dat. Je kunt een aangepast dashboard maken dat alleen de belangrijkste gegevens op één plek weergeeft. 📊

2. Integraties

Jira heeft zoveel integraties dat we ze hier niet eens allemaal kunnen opnoemen. Dat komt omdat de integraties worden geleverd door de indrukwekkend uitgebreide Atlassian-marktplaats. Vind integraties in categorieën zoals klantrelatiebeheer, macro's, e-mail, monitoring en meer.

Populaire integraties zijn onder andere Miro, Figma en GitLab, dus als je je PM-oplossing moet verbinden met je technische tools, dan is Jira een goede match.

3. Automatisering

Jira automatisering handelt veel lastige taken voor je af, zoals het versturen van meldingen of het starten van workflows.

via Jira

Er is geen code nodig: Kies uit de kant-en-klare automatiseringstriggers van Jira of pas er zelf een aan. Als je niet zeker weet waar je moet beginnen, beveelt Jira triggers aan op basis van je accountinstellingen en geschiedenis.

De automatiseringen zijn geweldig voor het maken van werklastrapporten voor een beter resourcebeheer, zodat je automatisch werk aan het team kunt toewijzen of delegeren. De efficiëntie van je projectplanning kan zeker verbeteren als je workflows automatiseert met zijn oplossingen voor projectbeheer.

4. Sjablonen

Jira zit boordevol sjablonen die zijn ontworpen om je projecten op te starten. De meeste sjablonen zijn voor werkbeheer maar Jira biedt ook sjablonen voor servicemanagement, softwareontwikkeling en zelfs marketing en design.

via Jira

Je hoeft een project niet helemaal opnieuw op te zetten. Gebruik een sjabloon om snel projecten op te zetten in een Kanban-bordformaat of een Scrum-bord voor DevOps probleemopvolging: de wereld ligt aan uw voeten.

Prijzen van Jira

**Gratis

Standaard: $8,15/maand per gebruiker voor 10 gebruikers

$8,15/maand per gebruiker voor 10 gebruikers Premium: $16/maand per gebruiker voor 10 gebruikers

$16/maand per gebruiker voor 10 gebruikers Ondernemingsplan : Neem contact op voor prijzen

Smartsheet vs. Jira: Eigenschappen vergeleken

Smartsheet en Jira hebben de vuurkracht om projecten af te handelen voor zowel grote als kleine bedrijven. Er zijn echter veel verschillen tussen deze twee platforms en de keuze voor de juiste optie hangt uiteindelijk af van de behoeften van uw bedrijf.

1. Gebruik

Smartsheet beweert dat het goed kan werken voor IT-teams, maar het is niet ontworpen voor ontwikkeling of IT zoals Jira dat was. Jira kan werken voor niet-technische teams, maar u krijgt niet echt waar voor uw geld (en u zult waarschijnlijk de mensen van marketing in verwarring brengen met onnodig ingewikkelde projectmanagementoplossingen).

Smartsheet werkt echter goed voor een breder scala aan gebruikssituaties. Als u van plan bent om uw hele organisatie om te schakelen naar één projectmanagementoplossing, is Smartsheet veelzijdiger en heeft het een kortere leercurve.

Winnaar: Smartsheet voor veelzijdigheid; Jira voor softwareteams

2. Sjablonen

Tijd besparen? Zowel Jira als Smartsheet bieden sjablonen. Jira biedt ongeveer 40 sjablonen die vooral gericht zijn op projectopmaak. Smartsheet daarentegen biedt sjablonen in meerdere talen en heeft meer dan 190 sjablonen in het Engels voor alles van popquizzen tot productdraaiboeken tot e-mailcampagnes. Het is de betere optie als je sjablonen wilt voor verschillende doeleinden.

Winnaar: Smartsheet

3. Automatisering en AI

via Smartsheet

Zowel Jira als Smartsheet hebben tools voor workflowautomatisering die je kunt slepen en neerzetten. Maar in de confrontatie tussen Jira en Smartsheet is het nog maar de vraag welke de beste is op het gebied van AI.

Smartsheet is momenteel bezig met bètatesten van AI voor het maken van formules, grafieken en een live AI-assistent. Het is nu nog niet voor iedereen beschikbaar, maar ze zijn van plan om het binnenkort uit te brengen.

Op dit moment biedt Jira AI in de vorm van virtuele agents om teamleden te ontlasten die een klantondersteunende rol hebben. Maar er komt nog meer: Schrijf je in voor de wachtlijst om als een van de eersten de Atlassian Intelligence AI te kunnen testen aantekeningen voor vergaderingen en samenvattingen, en al je vragen over een project beantwoorden.

Winnaar: Te vroeg om te zeggen

4. Beheer van digitale activa

Digital asset management (DAM) is een must-have om de bestanden van je organisatie in één opgeruimde, georganiseerde digitale ruimte te bewaren. Helaas biedt Jira helemaal geen DAM - hiervoor moet je een ander Atlassian-product aanschaffen, Brandfolder.

Smartsheet biedt wel DAM, waarmee het een fluitje van een cent is om documenten te organiseren, te beveiligen en te delen, zowel intern als met externe partners. Maak je geen zorgen; het heeft ook robuuste toestemmingsfuncties om je informatie achter slot en grendel te houden.

Winnaar: Smartsheet

5. Prijzen

De prijzen van Jira en Smartsheet liggen niet ver uit elkaar. Jira kost $1,15 meer per gebruiker (voor 10 gebruikers) voor het standaardplan. Jira is echter goedkoper met $16 per gebruiker voor Premium, terwijl Smartsheet $25 per gebruiker rekent voor zijn Business-tier.

Gelukkig bieden zowel Smartsheet als Jira gratis versies, zodat u ze kunt uitproberen voordat u ze koopt.

Winnaar: Jira voor basisfuncties; Smartsheet voor accounts op een hoger niveau

Jira vs. Smartsheet op Reddit

Zoals u kunt zien, is er geen duidelijke winnaar in het debat tussen Smartsheet en Jira. We hebben de goede mensen van Reddit om te evalueren welke projectmanagementtool beter is voor verschillende toepassingen.

Sommige gebruikers zijn diehard Jira-fans: "Als iemand die Asana, Trello, MS Project en Smartsheet heeft gebruikt, kan ik me niet voorstellen zo productief te zijn zonder de eenvoud en verantwoordelijkheid die ik associeer met Jira," zei er één.

Andere gebruikers vonden echter dat Jira niet helemaal aan hun behoeften voldeed. Eén gebruiker zei: "Het is al een tijdje geleden sinds we op zoek waren naar tools, maar ik meen me te herinneren dat we besloten dat Jira een beetje een moker was voor ons vliegenprobleem. Het was gewoon geen goede match. We hebben een heleboel tools geprobeerd. Smartsheet + Teams heeft het spel veranderd."

Een andere gebruiker zei dat de implementatie van Jira te complex was en dat "tools als Trello en Smartsheet veelzijdiger zijn en beter geschikt voor kleinere teams die snel moeten schakelen."

Maak kennis met ClickUp: het beste alternatief voor Smartsheet vs. Jira

Gebruik ClickUp om taken en projecten eenvoudig te beheren en efficiënt samen te werken met uw team

Smartsheet en Jira hebben elk hun voor- en nadelen. De ene is beter voor ontwikkelaars, terwijl de andere generieker is. Maar wie zegt dat je moet kiezen tussen een hypergespecialiseerd en een ubergeneriek platform? 👀

Kies in plaats daarvan voor ClickUp. Wij zijn de favoriete projectmanagementtool van het universum voor taakbeheer, doelen stellen, teamsamenwerking, sjablonen en nog veel meer.

Niet alleen dat, maar ons 100% aanpasbare platform biedt niche-specifieke hulp aan alle soorten teams, dus je krijgt het voordeel van een alles-in-één platform en diepgaande expertise.

Beheer mensen, taken, projecten en budgetten op dezelfde plek

Samenwerking verbeteren en versnellen projectuitvoering met behulp van ClickUp's uitgebreide werkplatform

Waarom uw PM-tool scheiden van uw dagelijkse werk? ClickUp Projectbeheer organiseert uw projecten, helpt u doelen te stellen en houdt alle communicatie bij. Alles staat op dezelfde plaats, dus u hoeft niet te zoeken naar informatie. Sluit gewoon uw gegevens aan, visualiseer uw workflows en doe meer in één enkel platform.

Volg alles in een duidelijk tabeloverzicht

Bekijk de status van elke taak in één oogopslag met de tabelweergave van ClickUp ClickUp Tabelweergave is een tijdbesparende database zonder code voor budgettering, voorraadbeheer, contactbeheer en meer. Kies uit onze kant-en-klare formuliervelden of maak aangepaste velden om zo ongeveer alles vast te leggen.

Dankzij de eenvoudige drag-and-drop-functionaliteit is de tabelweergave van ClickUp veel eenvoudiger om gegevens te overzien of rijen te rangschikken voor zaken als budget- of tijdregistratie.

Krijg een AI-assistent

Voer enkele belangrijke details en een tone of voice in en schrijf e-mails in seconden met ClickUp AI

Zowel Smartsheet als Jira hebben beperkte AI-mogelijkheden. Maar ClickUp AI is 's werelds enige jobspecifieke AI-assistent die de kracht heeft om uw dagelijkse werklast aan te kunnen.

Vertrouw op ClickUp AI om typefouten op te vangen, e-mails te schrijven, scripts te maken, agenda's te genereren en ... eigenlijk alles. ClickUp AI leeft in uw projecten, taken en sjablonen om uw werkdag te versnellen en zodat u uw energie kunt richten op zinvolle to-dos.

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Zakelijk Plus: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp: Gebruiksvriendelijk agile projectbeheer

Ontdek ClickUp om uw projecten te beheren met de kracht van AI, 15+ weergaven en taakautomatisering

Kijk, er is geen duidelijke winnaar in de strijd tussen Jira en Smartsheet. Ze hebben elk hun voor- en nadelen. Het komt aan op uw workflow en behoeften.

Het goede nieuws is dat je geen genoegen hoeft te nemen. Verhoog de productiviteit van je team met een platform dat zowel veelzijdig als gespecialiseerd is. ClickUp is een alles-in-één projectmanagementoplossing die u tegemoet komt op het kruispunt van eenvoud en functionaliteit.

Ontdek zelf het verschil: Maak nu gratis een ClickUp werkruimte .