Top 11 AI-tools voor lesplanning in 2026

Het opstellen van lesplannen kan vaak aanvoelen als een race tegen de klok: een balans vinden tussen creativiteit, duidelijkheid en bruikbaarheid binnen een limiet aan tijd.

Het is essentieel om manieren te vinden om dit proces te vereenvoudigen zonder in te boeten aan kwaliteit.

Gelukkig bieden AI-tools voor lesplanning oplossingen die het plannen efficiënter en boeiender maken.

In deze blogpost verkennen we de 11 beste tools die docenten helpen tijd te besparen, georganiseerd te blijven en zinvolle leerervaringen te bieden, terwijl het klasmanagement wordt verbeterd. 🧑‍🏫

⏰ Samenvatting in 60 seconden Hier is een lijst met de 11 beste AI-tools voor lesplanning: ClickUp (Het beste voor AI-gestuurde contentcreatie, taakbeheer en samenwerking) (Het beste voor AI-gestuurde contentcreatie, taakbeheer en samenwerking) Magic School AI (Het meest geschikt voor het ontwikkelen van gepersonaliseerde leerplannen en het afstemmen op onderwijsnormen) Eduaide. AI (Het meest geschikt voor realtime aanpassing van lessen en analyse van reacties van leerlingen) Auto Classmate (Het beste voor het automatisch genereren van lessen en het differentiëren van content) Curipod (Het meest geschikt voor projectmatig leren en het ontwerpen van interactieve lessen) LessonPlans.ai (Het meest geschikt voor het ontwikkelen van lesprogramma's die aansluiten bij de leerdoelen en het integreren van toetsing) ChatGPT (Het meest geschikt voor het flexibel aanmaken van content voor lessen en creatieve onderwijsmethoden) Quizizz (Het beste voor het aanmaken van interactieve toetsen en leerervaringen met een spelelement) Planboard (Het meest geschikt voor uitgebreide lesorganisatie en het bijhouden van normen) Education Copilot (Het beste voor AI-aangedreven onderwijsassistentie en het aanmaken van lesmateriaal) Learnt.ai (Het beste voor het aanmaken van gepersonaliseerde leertrajecten en het bijhouden van de voortgang van leerlingen)

Het vinden van de juiste AI-tool kan uw aanpak van lesplanning volledig veranderen. Dit zijn de sleutelfuncties waar u prioriteit aan moet geven:

Gebruiksgemak: Een gebruiksvriendelijke interface waarvoor geen urenlange training of technische kennis nodig is

Aanpassingsmogelijkheden: Mogelijkheid om een gedetailleerd lesplan op te stellen dat is afgestemd op de verschillende behoeften van leerlingen

Content-bibliotheek: Ingebouwde toegang tot sjablonen, lesideeën of kant-en-klare activiteiten om Ingebouwde toegang tot sjablonen, lesideeën of kant-en-klare activiteiten om tijd te besparen en creativiteit te stimuleren

Samenwerkingsfuncties: Mogelijkheden om lesplannen te delen en samen met collega's op te stellen, waardoor teamwork en het uitwisselen van ideeën worden gestimuleerd

🔍 Wist u dat? De wereldwijde markt voor AI in het onderwijs zal naar verwachting tussen 2025 en 2030 groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 31,2%, aangedreven door de toenemende vraag naar adaptieve leerplatforms die onderwijs personaliseren.

Het vinden van de perfecte AI-tool voor lesplanning kan overweldigend aanvoelen, met zoveel beschikbare opties.

1. ClickUp (Het beste voor AI-gestuurde contentcreatie, taakbeheer en samenwerking)

ClickUp, de alles-in-één-app voor werk, is een uitgebreid platform dat AI-aangedreven tools, functies voor taakbeheer en samenwerkingsmogelijkheden combineert om lesplanning te vereenvoudigen. De ClickUp Education Software biedt docenten alles wat ze nodig hebben om lessen te plannen, te organiseren en uit te voeren in één naadloze werkruimte.

ClickUp Brain

Gebruik ClickUp Brain om direct een gedetailleerd lesplan te genereren in ClickUp Docs

Een van de opvallendste functies is ClickUp Brain, een AI-tool voor lesplanning die rechtstreeks in de ClickUp-werkruimte is geïntegreerd.

Het is van onschatbare waarde voor lesplanning, het vereenvoudigen van complexe processen en het bieden van gepersonaliseerde suggesties die aansluiten bij verschillende lesstijlen en leerdoelen.

💡 Pro-tip: ClickUp Brain MAX op je desktop helpt je om niet meer tussen tabbladen te hoeven schakelen, zodat je meteen kunt beginnen met lesgeven. Het kan al je lesmateriaal, leerlinggegevens en notities van vergaderingen die verspreid zijn over verschillende apps doorzoeken en deze op verzoek samenbrengen in één AI-superapp, klaar voor gebruik wanneer je ze nodig hebt. Dit betekent dat je niet meer hoeft te zoeken naar die leeslijst of dat practicumwerkblad — alles is contextueel beschikbaar. Gebruik ClickUp Brain MAX om te zoeken in al je lesplanbronnen (documenten, dia's, gedeelde schijven, opdrachten, studentenprojecten) en gekoppelde apps (bijv. Google Drive, OneDrive, Slack, enz.).

👀 Wist je dat? Je kunt je lesplan gewoon inspreken! Met Talk to Text in ClickUp Brain MAX kun je 4 keer sneller schetsen, quizzen en dia's opstellen dan door te typen, waarbij AI de ruwe kantjes wegwerkt tot gepolijste tekst!

ClickUp Documents

Binnen ClickUp Docs kunt u Brain vragen om een lesplan op maat te maken voor een specifiek vak of leerjaar. Als u geschiedenis geeft op de middelbare school, kunt u het programma vragen om een wekelijks lesplan te genereren met onderwerpen als de Burgeroorlog, de Wederopbouw en belangrijke historische figuren.

ClickUp Brain kan de content structureren, lesactiviteiten voorstellen en belangrijke discussievragen toevoegen. Docenten kunnen vervolgens de details rechtstreeks in Docs verfijnen, samenwerken met collega's via ClickUp Assign Comments, en de definitieve versie eenvoudig delen.

ClickUp-taak

Maak en organiseer lesplannen met ClickUp-taken met behulp van ClickUp Brain

De AI-tool zet deze plannen ook om in uitvoerbare ClickUp-taken. Zodra het lesplan klaar is, kun je Brain vragen om taken aan te maken voor elke activiteit of verantwoordelijkheid.

Het kan bijvoorbeeld een lesplan voor geschiedenis opsplitsen in taken zoals 'Maak een PowerPoint-presentatie over de Burgeroorlog', 'Print tijdlijn-werkbladen' en 'Bereid discussiepunten voor over de Wederopbouw'. Deze taken kunnen vervolgens aan individuen worden toegewezen, geprioriteerd en bijgehouden in de ClickUp-werkruimte, zodat alles overzichtelijk blijft.

Een andere onmisbare functie zijn de sjablonen voor lesplanning van ClickUp, die tijd besparen en gestructureerde kaders bieden voor het plannen van lessen.

Downloaden van dit sjabloon De sjabloon voor lesplannen voor het hoger onderwijs van ClickUp is ontworpen om docenten te helpen bij het maken, beheren en bijhouden van lesplannen voor cursussen in het hoger onderwijs.

De ClickUp College-lesplansjabloon ' ' helpt je om doelstellingen, leerresultaten en onderwijsstrategieën allemaal op één plek in kaart te brengen. Bovendien maakt het gebruik van het ADDIE-model, dat je door elke fase begeleidt: ontwerp, ontwikkeling en evaluatie.

Wat het onderscheidt, is de mogelijkheid om lesplannen te koppelen aan opdrachten en toetsen, zodat alles op elkaar is afgestemd.

U kunt ook al uw bronnen – leesmateriaal, multimedia en lesmateriaal – op één plek verzamelen, waardoor u tijd en moeite bespaart bij de voorbereiding van elke les.

Voor bredere onderwijsbehoeften biedt de ClickUp-sjabloon voor studentenonderwijs ( ) docenten de mogelijkheid om opdrachten te beheren en de voortgang van individuele studenten bij te houden.

Tegelijkertijd helpt ClickUp’s sjabloon voor klasmanagement bij het organiseren van klasroutines, zoals het toewijzen van rollen of het bijhouden van gedragsdoelen.

De beste functies van ClickUp

Werk in realtime samen: bewerk en werk lesplannen samen met je team bij in Docs, zodat iedereen op één lijn blijft en op schema blijft

Stel tijdsregistratie in voor lesvoorbereiding: Houd bij hoeveel tijd je besteedt aan lesplanning en aanpassingen, zodat je je planning en efficiëntie beter kunt beheren

Referentiemateriaal toevoegen: Voeg bronnen zoals artikelen, video's of links rechtstreeks toe aan taaken, zodat alles wat nodig is voor een les op één plek wordt bewaard

Limieten van ClickUp

Het platform heeft een limiet aan offline toegang, waardoor het moeilijk is om te plannen zonder internetverbinding

De geavanceerde functies van ClickUp zijn wellicht overbodig voor docenten die alleen basisinstrumenten voor lesplanning nodig hebben

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

2. Magic School AI (Het beste voor het ontwikkelen van gepersonaliseerde leerplannen en het afstemmen op normen)

Magic School AI maakt lesplanning eenvoudiger voor docenten en zorgt ervoor dat deze aansluit bij de onderwijsnormen. Het neemt ook het gedoe van het in kaart brengen van het curriculum weg, zodat lessen voldoen aan de richtlijnen van de staat en het land.

Het platform maakt ook lesmateriaal voor verschillende leerniveaus, zodat elke leerling wordt ondersteund. Dankzij de ingebouwde prestatieanalyse krijgen docenten gepersonaliseerde aanbevelingen om leerlingen te helpen zich te verbeteren.

De beste functies van Magic School AI

Stem lessen af op onderwijsnormen voor een gestructureerde voortgang

Genereer lesvarianten om verschillende leervaardigheden te ondersteunen

Maak beoordelingen met rubrieken om het begrip van leerlingen bij te houden

Analyseer prestatiegegevens en stel gerichte interventies voor die gericht zijn op het bereiken van doelen

Limieten van Magic School AI

Beperkte aanpassingsmogelijkheden in de gratis versie

De eerste installatie voor het in kaart brengen van het curriculum is complex

Prijzen van Magic School AI

Free

Plus: $ 99,96/jaar

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Magic School AI

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🔍 Wist u dat? De 5 E's —Engage, Explore, Explain, Elaborate en Evaluate—zijn een populair instructiemodel dat wordt gebruikt bij lesplanning. Het stimuleert actief leren en zorgt ervoor dat elke fase van de les voortbouwt op de vorige, wat een dieper begrip bevordert.

3. Eduaide. AI (Het meest geschikt voor realtime aanpassing van lessen en analyse van reacties van leerlingen)

Eduaide. AI maakt lesplanning dynamischer door de content aan te passen op basis van de realtime betrokkenheid van leerlingen.

In plaats van een star plan te volgen, houdt het de deelname bij en past het de lessen waar nodig aan voor gepersonaliseerde leerervaringen. Het verwerkt schriftelijke en mondelinge reacties om hiaten in het begrip te identificeren en duidelijkere uitleg voor te stellen. Een ingebouwde tempo-gids houdt de lessen op koers en zorgt ervoor dat concepten effectief worden behandeld zonder studenten te overweldigen.

Eduaide. De beste functies van AI

Pas de lesplannen direct aan op basis van de betrokkenheid van de leerlingen

Verwerk reacties van studenten en beveel verduidelijkingsstrategieën aan

Signaleer mogelijke leerproblemen voordat ze zich voordoen

Pas het tempo van de les automatisch aan voor een soepele uitvoering

Eduaide. Limieten van AI

Gebruikers hebben hun bezorgdheid geuit over de privacy bij het beheer van leerlinggegevens

Hoewel het lessen aanpast op basis van klasgegevens, houdt het mogelijk niet volledig rekening met individuele leerstijlen of unieke behoeften van leerlingen

Prijzen van Eduaide. AI

Free

Pro: $ 5,99/maand

Scholen en schooldistricten: Aangepaste prijzen

Eduaide. AI-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

4. Auto Classmate (Het beste voor het automatisch genereren van lessen en het differentiëren van content)

Auto Classmate helpt docenten bij het opstellen van gestructureerde lesplannen door doelstellingen, activiteiten en toetsen te genereren die zijn afgestemd op hun behoeften. Het past lesmateriaal aan verschillende vaardigheidsniveaus aan, zodat alle leerlingen bij de content betrokken blijven.

Een ingebouwd differentiatiesysteem past de complexiteit van de lessen aan, zodat docenten hun leerlingen kunnen begeleiden op hun eigen niveau. Aanpasbare werkbladen, quizzen en interactieve oefeningen bieden extra ondersteuning en vormen daarmee een krachtige aanvulling op traditionele lesmethoden.

De beste functies van Auto Classmate

Maak complete lesplannen, inclusief leerdoelen en activiteiten

Maak gedifferentieerd lesmateriaal dat geschikt is voor verschillende vaardigheidsniveaus

Ontwikkel quizzen en opdrachten met ingebouwde ondersteuningsopties

Bied leermiddelen aan in verschillende formaten, waaronder visuele en auditieve

Stel interdisciplinaire verbindingen voor om de integratie van vakken te bevorderen

Limieten van Auto Classmate

De gratis versie biedt geen volledige aanpassingsmogelijkheden

Het verwerken van grote hoeveelheden content vereist aanzienlijke systeembronnen

Prijzen voor Auto Classmate

Individuele docent: $ 10/maand

School of district: Aangepaste prijzen

Automatische beoordelingen en recensies van klasgenoten

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🧠 Leuk weetje: De Universiteit van Al Quaraouiyine in Fez, Marokko, wordt beschouwd als de oudste nog bestaande en continu actieve onderwijsinstelling ter wereld. Ze werd gesticht in 859 n.Chr. en is vandaag de dag nog steeds actief.

5. Curipod (Het meest geschikt voor projectmatig leren en het ontwerpen van interactieve lessen)

Curipod brengt projectmatig leren tot leven door middel van interactieve en gestructureerde lesplanning. Docenten kunnen onderzoekgerichte projecten ontwerpen die leerlingen bij verschillende vakken betrekken. Aanpasbare tijdlijnen, samenwerkingstools en het bijhouden van mijlpalen houden het leerproces op koers en zorgen ervoor dat leerlingen betrokken blijven.

Voor docenten die meeslepende, leerlinggerichte lessen willen maken, is Curipod een waardevolle tool om in hun lespakket te hebben.

De beste functies van Curipod

Ontwikkel projectgebaseerde lesplannen met geïntegreerde vakoverschrijdende verbindingen

Ontwerp praktische activiteiten die probleemoplossend vermogen en kritisch denken stimuleren

Beheer lesmateriaal en bronnen voor een georganiseerde uitvoering

Ondersteun groepswerk met samenwerkingsfuncties voor teamwork en verantwoordelijkheid

Limieten van Curipod

Extra middelen die nodig zijn voor complexe projecten in vergelijking met traditionele lessen

Beperkte aanpasbaarheid voor niet-projectmatig onderwijs

Beperkingen in opslagruimte bij het beheren van grote multimediabestanden

Complexe toestemming-instellingen voor samenwerkingsprojecten

Prijzen van Curipod

Free

School en district: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Curipod

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

6. LessonPlans.ai (Het meest geschikt voor het ontwikkelen van lesprogramma's die aansluiten bij de leerdoelen en voor de integratie van toetsing)

LessonPlans.ai gaat een stap verder dan standaard software voor universitair beheer door ervoor te zorgen dat alles aansluit bij het curriculum en door verschillende manieren te bieden om de voortgang van studenten bij te houden.

Docenten kunnen AI-gestuurde aanpassingen gebruiken om lessen af te stemmen op de uiteenlopende behoeften van leerlingen, en gedifferentieerde content zorgt ervoor dat elke leerling toegang heeft tot het lesmateriaal. Dankzij geautomatiseerde suggesties voor het tempo en integratie tussen verschillende leerjaren wordt ook de planning op lange termijn eenvoudiger.

De beste functies van LessonPlans.ai

Stem lessen af op provinciale en nationale onderwijsnormen

Integreer toetsen in lesplannen om de voortgang bij te houden

Maak gestructureerde lesplannen om sequentieel te leren in kaart te brengen

Pas lessen dynamisch aan op basis van de behoeften en prestaties van leerlingen

Geef realtime feedback om onderwijsstrategieën te verbeteren

Limieten van LessonPlans.ai

Het beheren van meerdere vaknormen kan vervelend zijn

Offline toegang is beperkt tot premiumabonnementen

Samenwerkingstools hebben een limiet voor teamonderwijs

Prijzen van LessonPlans.ai

Pro: $ 49/jaar

Non-profitorganisaties: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van LessonPlans.ai

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🤝 Vriendelijke herinnering: Het maken van te veel lesplannen tegelijk kan leiden tot een burn-out, vooral voor docenten die meerdere klassen of vakken geven. Het is cruciaal dat docenten hun tempo aanpassen en zich bij het ontwerpen van hun lessen richten op kwaliteit in plaats van kwantiteit.

7. ChatGPT (Het meest geschikt voor het flexibel aanmaken van content voor lessen en creatieve onderwijsmethoden)

ChatGPT maakt het voor docenten eenvoudig om boeiend en gevarieerd lesmateriaal voor verschillende vakken te maken. Het stelt docenten in staat om content in realtime aan te passen, zodat ze snel lesverhalen, discussievragen en interactieve oefeningen kunnen samenstellen die aansluiten bij hun lesstijl.

Het platform genereert ook creatieve activiteiten die lessen boeiender maken en tegelijkertijd rekening houden met verschillende leervaardigheden. Het past uitleg direct aan en biedt verschillende manieren om concepten te introduceren en ervoor te zorgen dat leerlingen deze begrijpen.

De beste functies van ChatGPT

Genereer aangepaste content voor lessen, inclusief uitleg en verhalen

Maak discussievragen die kritisch denken stimuleren

Pas lesmateriaal aan voor verschillende vaardigheidsniveaus en leerstijlen

Ontwikkel creatieve strategieën om de betrokkenheid te vergroten en de participatie van leerlingen te stimuleren

Pas content in realtime aan voor gepersonaliseerde lesmethoden

Limieten van ChatGPT

Geen directe afstemming op de leerplanstandaarden

Beperkte functies voor het vooraf structureren van lesplannen

Geen ingebouwde tools voor het bijhouden van beoordelingen van de voortgang van leerlingen

Te weinig opslagruimte voor het ordenen van lesmateriaal

Prijzen van ChatGPT

Free

Plus: $ 20/maand

Pro: $ 200/maand

Beoordelingen en recensies van ChatGPT

G2: 4,7/5 (meer dan 665 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (95 beoordelingen)

8. Quizizz (Het beste voor het aanmaken van interactieve toetsen en leerervaringen met een spelelement)

Quizizz maakt toetsen boeiender met interactieve quizzen en gamified leerelementen. Het biedt een leuke variant op traditionele tools voor het aanmaken van toetsen door spannende vraagformaten te integreren en realtime feedback te geven.

Docenten kunnen adaptieve toetsen maken op basis van de prestaties van leerlingen, zodat elke leerling een gepersonaliseerde ervaring krijgt. Quizizz heeft ook een ingebouwde vragenbank en door AI gegenereerde aanpassingen voor quizzen, waardoor het makkelijker wordt om content te maken.

De beste functies van Quizizz

Ontwerp quizzen met gamification en functies voor competitieve betrokkenheid

Genereer realtime beoordelingen met adaptieve moeilijkheidsgraadaanpassingen

Blijf de voortgang van leerlingen bij via gedetailleerde prestatieanalyses

Krijg toegang tot een uitgebreide vragenbank met door AI aangestuurde aanpassingen

Bied interactieve leermethoden aan voor meer betrokkenheid van leerlingen

Limieten van Quizizz

Ontbreekt aan uitgebreide functies voor lesplanning

Limiet voor het aanpassen van bestaande quizzen boven basiswijzigingen

Prijzen van Quizizz

Basis: Gratis

School: Aangepaste prijzen

District: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Quizizz

G2: 4,9/5 (meer dan 250 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 540 beoordelingen)

🔍 Wist u dat? Een lesplan heeft doorgaans betrekking op één lesuur, maar lesprogramma's zijn langetermijnplannen die meerdere lessen of weken omvatten. Lesprogramma's helpen docenten om thema's of onderwerpen in de tijd te ordenen, waardoor het gemakkelijker wordt om lessen aan elkaar te koppelen en voort te bouwen op eerdere kennis.

9. Planboard (Het beste voor uitgebreide lesorganisatie en het bijhouden van normen)

Planboard helpt docenten om georganiseerd te blijven en gemakkelijk aan de leerplanstandaarden te voldoen. Het biedt slimme suggesties voor het indelen van lessen, het bepalen van het tempo en het beheren van lesmateriaal, zodat docenten efficiënt kunnen plannen en op schema blijven.

Het maakt ook samenwerking eenvoudig, waardoor docenten gemakkelijk lesmateriaal kunnen delen en aanpassen. Dankzij dynamische planning verlopen lessen soepel en houdt het bijhouden van lesmateriaal alles overzichtelijk voor alle vakken, wat docenten tijd en moeite bespaart.

De beste functies van Planboard

Organiseer lesplannen met AI-gestuurde structurering van content

Blijf bij de leerplanstandaarden om ervoor te zorgen dat alles volledig wordt behandeld

Gebruik visuele mappingtools voor het bijhouden van gestructureerde voortgang

Krijg toegang tot suggesties voor het tempo en aanpassingen van lessen door automatisering

Werk samen aan lesontwikkeling met gedeelde teamfuncties

Limieten van Planboard

Beperkte AI-gestuurde contentgeneratie met een limiet in vergelijking met andere tools

Aanvankelijke leercurve voor gebruikers die niet bekend zijn met digitale planning

Vergelijking tussen basistools voor beoordeling en speciale beoordelingsplatforms

De integratie met externe leerbeheersystemen is beperkt

Prijzen van Planboard

Free

Basic: $ 200/maand (voor 10 gebruikers)

Pro: $ 500/maand (voor 30 gebruikers)

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Planboard

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,8/5 (meer dan 22 beoordelingen)

🧠 Leuk weetje: In 1997 riep de Verenigde Naties 8 september uit tot Internationale Dag van de Alfabetisering om het belang van onderwijs en geletterdheid voor de wereldwijde ontwikkeling te benadrukken.

10. Education Copilot (Het beste voor AI-gestuurde onderwijsassistentie en het aanmaken van lesmateriaal)

Education Copilot fungeert als een virtuele onderwijsassistent en helpt docenten snel lesmateriaal en instructiestrategieën te ontwikkelen. Het past de content in realtime aan de veranderende behoeften van de klas aan, waardoor het een flexibele en tijdbesparende AI-tool voor leerlingen is.

Docenten kunnen naar behoefte werkbladen, toetsen en lesonderdelen genereren, terwijl het platform de instructie afstemt op verschillende leerstijlen. Het biedt ook gerichte ondersteuning om leerlingen te helpen uitdagingen te overwinnen, zonder dat dit ten koste gaat van de werkstroom.

De beste functies van Education Copilot

Ontwikkel lesstrategieën die zijn afgestemd op de behoeften van de klas

Maak direct werkbladen, quizzen en aanvullend materiaal

Pas de lesplannen dynamisch aan op basis van feedback van leerlingen

Pas uitleg aan verschillende leerstijlen aan

Bied gerichte interventietools aan voor leerlingen die het moeilijk hebben

Limieten van Education Copilot

Vereist handmatige aanpassingen voor nauwkeurige wijzigingen in de lessen

Het platform werkt niet goed met documenten die langer zijn dan 20 pagina's of meer dan 15.000 woorden bevatten

Prijzen van Education Copilot

Voor docenten: $ 9 per maand

Voor scholen en schooldistricten: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Education Copilot

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🔍 Wist u dat? Volgens een rapport van het World Economic Forum over Onderwijs 4.0 geeft AI het onderwijs een nieuwe vorm door docenten te ondersteunen met taakautomatisering, waardoor er meer tijd overblijft voor interactie met studenten. Het verfijnt beoordelingen en biedt realtime inzichten om onderwijsstrategieën te verbeteren.

11. Learnt.ai (Het beste voor het aanmaken van gepersonaliseerde leertrajecten en het bijhouden van de voortgang van leerlingen)

Learnt.ai personaliseert lesplanning en creëert leertrajecten die zijn afgestemd op de prestaties van elke leerling. Het biedt geautomatiseerde beoordelingen die de voortgang van leerlingen in de loop van de tijd bijhouden en gerichte interventies bieden.

Het voorspellende analysesysteem van het platform helpt docenten te anticiperen op leermoeilijkheden, waardoor ze hun instructiestrategieën kunnen verfijnen. Door hoogwaardige lesplannen te combineren met gedetailleerde rapportages over de voortgang zorgt Learnt.ai ervoor dat gepersonaliseerd leren en groepsbrede doelstellingen worden gerealiseerd.

De beste functies van Learnt.ai

Creëer gepersonaliseerde leertrajecten die zijn afgestemd op de prestaties van leerlingen

Volg de voortgang van leerlingen met behulp van realtime analyses en adaptieve toetsen

Identificeer vaardigheidstekorten en beveel gerichte interventiestrategieën aan

Pas de complexiteit van de content dynamisch aan op basis van de voortgang van het leerproces

Bied geautomatiseerde inzichten voor het verfijnen van lesplannen en lesmethoden

Limieten van Learnt.ai

Complexe vereisten op het gebied van gegevensprivacy voor het bijhouden van de prestaties van leerlingen

Moeite met het begrijpen van complexe contexten, wat kan leiden tot mogelijke verkeerde interpretaties of onnauwkeurigheden bij het genereren van content

Prijzen van Learnt.ai

Free

Startpakket: $ 6/maand

Essentials: $9/maand

Professional: $39/maand

Beoordelingen en recensies van Learnt.ai

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🧠 Leuk weetje: De eerste openbare school in Amerika was de Boston Latin School, opgericht in 1635. Het is vandaag de dag nog steeds een van de meest prestigieuze scholen in de VS.

Lesplanning naar een hoger niveau met ClickUp

Lesvoorbereiding is een essentiële maar tijdrovende taak die een balans vereist tussen creativiteit, structuur en flexibiliteit. AI-aangedreven tools helpen docenten de kwaliteit van hun lessen te verbeteren en kostbare tijd te besparen, zonder dat dit ten koste gaat van de betrokkenheid of personalisatie.

Van de vele beschikbare oplossingen biedt ClickUp een uitgebreide aanpak voor lesplanning. ClickUp is meer dan alleen een taakbeheerder: het integreert AI-gestuurde lesplanning, naadloze samenwerking en gestructureerde organisatie in één krachtige werkruimte.

Docenten kunnen direct lesplannen opstellen, deze opsplitsen in uitvoerbare taken en hun roosters beheren – allemaal op één plek.

