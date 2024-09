Hoe het ADDIE-model uit te voeren in de ontwikkeling van training (sjablonen + voorbeelden)

We hebben allemaal wel eens een sessie gevolgd die gewoon... blah was? 👀

Dat is waar het ADDIE-model om de hoek komt kijken.

Het is je routekaart om een training te creëren die niet alleen gedenkwaardig maar ook effectief is.

Het ADDIE-model biedt een overzichtelijke strategie voor het ontwerpen, ontwikkelen en leveren van hoogwaardige leerervaringen. De combinatie van het ADDIE-kader met de juiste sjablonen zorgt ervoor dat het ontwerpen en ontwikkelen van leerinhouden soepel en gemakkelijk verloopt.

In deze blog bespreken we hoe het juiste ADDIE-model sjabloon het ontwikkelingsproces kan versnellen en tegelijkertijd een hoogwaardige leerervaring voor deelnemers kan opleveren.

Wat zijn ADDIE sjablonen?

Het ADDIE model is een methodische aanpak die gebruikt wordt in instructieontwerp en die zorgt voor de ontwikkeling van effectieve onderwijs- en trainingsprogramma's. Het is een van de meest gebruikte raamwerken voor instructieontwerp voor het ontwikkelen van trainings- en onderwijsproducten.

Het model staat voor vijf fasen:

Analyseren

Ontwerp

Ontwikkelen

Implementeren

Evalueren

Elke fase speelt een belangrijke rol om ervoor te zorgen dat de leerdoelen worden bereikt en dat het instructiemateriaal is afgestemd op de specifieke leerbehoeften van de cursisten. ADDIE sjablonen kunnen leer- en ontwikkelingsprofessionals helpen om op ADDIE gebaseerde cursussen te creëren.

Of je nu een instructieontwerper, HR-professional of bedrijfstrainer bent, het ADDIE model sjabloon kan helpen de kloof te overbruggen tussen de verwachtingen van de business en de resultaten van de training.

Het is een geweldige manier om een duidelijk pad uit te stippelen voor de ontwikkeling van een cursus en om buy-in te krijgen van proceseigenaren, materiedeskundigen (KMO's) en andere belanghebbenden.

Wat maakt een goed ADDIE sjabloon?

Bij het kiezen van een ADDIE model sjabloon moet je rekening houden met je doelen, de instructie-ontwerpprocessen die je volgt en de target doelgroep. Het juiste sjabloon moet:

ADDIE fasen visualiseren: Je moet in staat zijn om de projecteisen vast te leggen, een overzicht van de content te maken, de taken in elke fase op elkaar af te stemmen, feedback weer te geven en wijzigingsverzoeken bij te houden - alles op één plek

Je moet in staat zijn om de projecteisen vast te leggen, een overzicht van de content te maken, de taken in elke fase op elkaar af te stemmen, feedback weer te geven en wijzigingsverzoeken bij te houden - alles op één plek Bijlagen ondersteunen: Uw ADDIE sjabloon moet secties hebben voor het toevoegen van bijlagen, concept koppelingen, mock-up bestanden, feedback formulieren, enz.

Uw ADDIE sjabloon moet secties hebben voor het toevoegen van bijlagen, concept koppelingen, mock-up bestanden, feedback formulieren, enz. Aanpasbaar zijn: Of u nu vanaf nul moet beginnen of direct naar de laatste stap moet gaan, een goed ADDIE sjabloon moet aanpasbaar zijn aan elk deel van het ADDIE trainingsmodel

Of u nu vanaf nul moet beginnen of direct naar de laatste stap moet gaan, een goed ADDIE sjabloon moet aanpasbaar zijn aan elk deel van het ADDIE trainingsmodel Afhankelijkheid tonen: Het sjabloon moet zowel een grote weergave van het totale project bieden als een filter naar specifieke taken

Het sjabloon moet zowel een grote weergave van het totale project bieden als een filter naar specifieke taken Maak automatisering mogelijk: Je moet op zijn minst herinneringen kunnen instellen voor vergaderingen en follow-ups

Je moet op zijn minst herinneringen kunnen instellen voor vergaderingen en follow-ups Bevorderen van samenwerking: Het ADDIE sjabloon dat je kiest moet deel-, deeltaaktoewijzings- en commentaaropties hebben voor alle belanghebbenden

Het ADDIE sjabloon dat je kiest moet deel-, deeltaaktoewijzings- en commentaaropties hebben voor alle belanghebbenden Ondersteun integraties: Zoek naar een ADDIE sjabloon dat soepel integreert in uw bestaande instructie-ontwerp workflows, LMS, tools voor projectmanagement zoals ClickUp, enz

Zoek naar een ADDIE sjabloon dat soepel integreert in uw bestaande instructie-ontwerp workflows, LMS, tools voor projectmanagement zoals ClickUp, enz Wees AI-gestuurd: Selecteer eentrainingssoftware die sjablonen met AI-ondersteuning biedt om de algehele leerervaring te verbeteren

Voorbeelden van het ADDIE-model in opleiding

Het ADDIE model is de de facto standaard voor het ontwikkelen van effectieve abonnementen. Hier zijn een paar praktijkvoorbeelden die de effectiviteit van de vijf fasen bewijzen:

Verkooptraining

Verkopers hebben vaak scripts nodig voor het afhandelen van bezwaren of afsluitingstechnieken die ze in verschillende situaties kunnen gebruiken. In de ontwikkelingsfase moet de instructieontwerper speciale aandacht besteden aan het vermijden van een overdaad aan informatie bij het uitwerken van specifieke scenario's waarmee agenten te maken krijgen tijdens gesprekken met clients.

Met behulp van het ADDIE-model kunnen trainers en instructieontwerpers:

Analyseren: Het bestaande sales playbook herzien om een diepgaand begrip te krijgen van het huidige sales proces en de business metrics. Ze kunnen deze kennis vervolgens gebruiken om leerdoelen te contextualiseren en gebieden voor verbetering te identificeren

Het bestaande sales playbook herzien om een diepgaand begrip te krijgen van het huidige sales proces en de business metrics. Ze kunnen deze kennis vervolgens gebruiken om leerdoelen te contextualiseren en gebieden voor verbetering te identificeren Ontwerpen: Organiseer de content per onderwerp, vat de sleutel proceselementen samen in modules en maak een flexibele opzet op basis van verschillende verkoopscenario's om ervoor te zorgen dat de training relevant en toepasbaar is in verschillende situaties

Organiseer de content per onderwerp, vat de sleutel proceselementen samen in modules en maak een flexibele opzet op basis van verschillende verkoopscenario's om ervoor te zorgen dat de training relevant en toepasbaar is in verschillende situaties Ontwikkelen: Creëer de content van de cursus en schrijf instructiemateriaal voor de facilitators

Creëer de content van de cursus en schrijf instructiemateriaal voor de facilitators Implementeren : Plan de trainingssessies, stimuleer deelname en geef feedback aan de deelnemers

: Plan de trainingssessies, stimuleer deelname en geef feedback aan de deelnemers Evalueren: Verzamel feedback over het gebruiksgemak en de kwaliteit van de content. Vergelijk vervolgens de prestatiescores van voor en na de training om de effectiviteit te meten

Onboarding-training

Inwerkprogramma's verschillen van procestrainingen. Het zijn meestal persoonlijke sessies die informatie geven over voordelen, toegangsrechten, DEI-training rapportage en afstemming van de planning. Als HR echter vragen blijft krijgen over dezelfde onderwerpen die tijdens de inwerkperiode zijn behandeld, kan het ADDIE-model je helpen:

Analyseren : Begrijpen met welke onderdelen van het inwerkprogramma werknemers moeite hebben en ontbrekende contextuele informatie identificeren die de content relevanter zou maken

: Begrijpen met welke onderdelen van het inwerkprogramma werknemers moeite hebben en ontbrekende contextuele informatie identificeren die de content relevanter zou maken Ontwerpen: Verdeel complexe onderwerpen in kleinere modules en evalueer de behoefte aan e-learning video's of andere interactieve elementen met on-demand toegang. Overweeg of je het whiteboard kunt weglaten en gebruik kunt maken vanonline leermiddelen de retentie kan verhogen

Verdeel complexe onderwerpen in kleinere modules en evalueer de behoefte aan e-learning video's of andere interactieve elementen met on-demand toegang. Overweeg of je het whiteboard kunt weglaten en gebruik kunt maken vanonline leermiddelen de retentie kan verhogen Ontwikkelen: Geef prioriteit aan het bijwerken van het handboek voor nieuwe werknemers of het voorbereiden van FAQ-pagina's over salarisadministratie, arbeidsvoorwaarden, enz. voor het interne werknemersportaal

Geef prioriteit aan het bijwerken van het handboek voor nieuwe werknemers of het voorbereiden van FAQ-pagina's over salarisadministratie, arbeidsvoorwaarden, enz. voor het interne werknemersportaal Implementeer: Besteed tijd aan het bespreken van onderwerpen die eerder in de sessie door werknemers naar voren zijn gebracht en geef links naar online bronnen voor de relatief minder belangrijke onderwerpen

Evalueren: Plan follow-ups drie tot zes maanden na de inwerkperiode om te controleren of werknemers zich de antwoorden op hun vragen kunnen herinneren of vinden met behulp vankennismanagementsoftware Zachte vaardigheidstraining

Zachte vaardigheden zijn over het algemeen moeilijker te meten dan andere vaardigheden. Het analyseren van statistieken zoals CSat of NPS kan helpen. U hebt echter ook kwalitatieve feedback of observatiegegevens nodig om hiaten te identificeren en effectieve trainingsinterventies te ontwikkelen.

Met behulp van het ADDIE-model kun je:

Analyseren: Houd één-op-één vergaderingen met KMO's, lijnmanagers en trainers om de hiaten in de zachte vaardigheden te begrijpen en vergelijk de bevindingen met de rapportage om gemeenschappelijke trends te identificeren

Houd één-op-één vergaderingen met KMO's, lijnmanagers en trainers om de hiaten in de zachte vaardigheden te begrijpen en vergelijk de bevindingen met de rapportage om gemeenschappelijke trends te identificeren Ontwerpen: Een overzicht maken voor zowel zelfbeoordelingsmodules als instructeursopleidingsmodules, waarbij je ervoor zorgt dat deze op één lijn liggen met de doelen van het project. Zorg dat de eigenaren van het project ondertekenen om de relevantie en effectiviteit van de training te bevestigen. Stel duidelijke succescriteria op om de impact en effectiviteit van de cursus te meten

Een overzicht maken voor zowel zelfbeoordelingsmodules als instructeursopleidingsmodules, waarbij je ervoor zorgt dat deze op één lijn liggen met de doelen van het project. Zorg dat de eigenaren van het project ondertekenen om de relevantie en effectiviteit van de training te bevestigen. Stel duidelijke succescriteria op om de impact en effectiviteit van de cursus te meten Ontwikkeling: Creëer het instructiemateriaal op basis van de leerdoelen en ontwikkel een handleiding voor gebruik door de trainers

Creëer het instructiemateriaal op basis van de leerdoelen en ontwikkel een handleiding voor gebruik door de trainers Uitvoeren: Plan sessies met niet meer dan 20-30 deelnemers om interactie en betrokkenheid te bevorderen. Probeer opwarmactiviteiten in te bouwen om een positieve en uitnodigende leeromgeving te creëren. Evalueer regelmatig de sleutelonderwerpen en verzamel feedback na de training om de effectiviteit te beoordelen en verbeterpunten te identificeren

Plan sessies met niet meer dan 20-30 deelnemers om interactie en betrokkenheid te bevorderen. Probeer opwarmactiviteiten in te bouwen om een positieve en uitnodigende leeromgeving te creëren. Evalueer regelmatig de sleutelonderwerpen en verzamel feedback na de training om de effectiviteit te beoordelen en verbeterpunten te identificeren Evalueren: Identificeer gebieden die voor verbetering vatbaar zijn en doe aanbevelingen voor interventies na de training

Gratis ADDIE sjablonen van ClickUp

Hoewel Excel, PowerPoint of Google Spreadsheets u kunnen voorzien van een basisoverzicht van het ADDIE-model, is het het beste om te beschikken over sjablonen voor opleidingsplannen die integreren met uw bestaande werkruimte.

Als een collaboratief en gebruiksvriendelijk platform voor projectmanagement kan ClickUp u helpen om het proces voor het aanmaken van leerinhoud van begin tot eind te beheren.

Met zijn geavanceerde functies voor projectmanagement en een array aan handige sjablonen en integraties maakt ClickUp de workstroom soepeler en eenvoudiger om vooruit te documenteren, te verwerken en te delen. Het platform biedt aanpasbare sjablonen met veel functies die u helpen bij het maken van een masterplan rond het ADDIE-instructieontwerpmodel.

Laten we ze eens bekijken!

1. ClickUp Addie sjabloon

Wanneer je aan een nieuw trainingsproject begint te werken, moet je eerst bepalen wat je prioriteit krijgt, hoe je de cursus organiseert, welke middelen je nodig hebt en wat de deadlines zijn. Voor al deze taken, ClickUp's ADDIE sjabloon is uw beste bondgenoot.

Hiermee kunt u:

Stop je projectgegevens in deze map sjabloon en verdeel ze in de vijf ADDIE fasen. De huidige status bijhouden op deadline en naam van de eigenaar. Specifieke taken samenvoegen en er prioriteit aan toekennen

in deze map sjabloon en verdeel ze in de vijf ADDIE fasen. De huidige status bijhouden op deadline en naam van de eigenaar. Specifieke taken samenvoegen en er prioriteit aan toekennen Coördineer eenvoudig met content-, ontwerp- en IT-teams dankzij de ingebouwde deelopties en een speciale Gantt-weergave. Dit helpt u bij het beheren van afhankelijkheid en beperkte middelen in de ontwerpfase of zelfs de implementatiefase

dankzij de ingebouwde deelopties en een speciale Gantt-weergave. Dit helpt u bij het beheren van afhankelijkheid en beperkte middelen in de ontwerpfase of zelfs de implementatiefase Voeg bestanden toe aan elke record of taak en bespaar tijd door te schakelen tussen e-mail of Slack chatten om bestanden te downloaden of updates te delen

en bespaar tijd door te schakelen tussen e-mail of Slack chatten om bestanden te downloaden of updates te delen Krijg een weergave op hoog niveau van ontwerp- en ontwikkelingstaken op een tijdlijn , wat het plannen en uitvoeren gemakkelijker maakt, vooral bij het maken van nieuwe iteraties van het basismateriaal/de outline

, wat het plannen en uitvoeren gemakkelijker maakt, vooral bij het maken van nieuwe iteraties van het basismateriaal/de outline Stroomlijn de behoeften van leerlingen en de doelen van de organisatie en stroomlijn zo de planning en productie van content

💡Pro Tip: U kunt gebruik maken van ClickUp's 1000+ integraties voor eenvoudige samenwerking, probleemloze communicatie en transparantie in de werkstroom op verschillende platforms, zoals Google Agenda, HubSpot, Slack, Gmail, Dropbox, enz.

2. ClickUp's sjabloon voor cursusontwikkeling en planning

Een belangrijk criterium bij het ontwikkelen van de content van een cursus is of de deelnemers in staat zullen zijn om de gewenste Taak met het gewenste vaardigheidsniveau uit te voeren. Dat is waar de ClickUp sjabloon voor cursusontwikkeling en planning komt je redden.

Het helpt je:

Een duidelijke cursusontwikkeling instellen om de doelen van de Business en de voorkeuren van de cursisten al in de analysefase op elkaar af te stemmen.**Een eerste opzet maken, deze opsplitsen in activiteiten en deze omzetten in Taken

instellen om de doelen van de Business en de voorkeuren van de cursisten al in de analysefase op elkaar af te stemmen.**Een eerste opzet maken, deze opsplitsen in activiteiten en deze omzetten in Taken Wijs verantwoordelijkheden toe, stel deadlines vast en identificeer uitdagingen op basis van de voortgang en de vereiste inspanning

op basis van de voortgang en de vereiste inspanning Zie de voltooide tijdlijn van het project, wijs middelen toe en deel periodieke updates uit met andere belanghebbenden via de ingebouwde Voorbereiding Gantt. Als bepaalde taken extra input vereisen, kunnen teamleden deze markeren op een speciaal statusbord

uit met andere belanghebbenden via de ingebouwde Voorbereiding Gantt. Als bepaalde taken extra input vereisen, kunnen teamleden deze markeren op een speciaal statusbord Bouw meerdere trainingsmodules tegelijkertijd in eensoftware voor universiteitsbeheer en versnel de implementatiefase met dit handige sjabloon

Lees meer: 10 Beste software voor klanttraining in 2024Software voor onderwijsbeheer van ClickUp valt op door zijn capaciteit om management en administratieve Taken in de onderwijssector te stroomlijnen en te centraliseren.

Gebruik vervolgkeuzemenu's, tekst, velden met nummers en andere hulpmiddelen om gegevens eenvoudig te standaardiseren

Met de software kunt u:

Taken organiseren

Inschrijvingsgegevens beheren

Cursusinformatie bijhouden

Werkstromen en administratieve taken automatiseren in één handig platform

💡Pro Tip: Gebruik ClickUp Whiteboards om te brainstormen over de onderwerpen en activiteiten waarop u zich wilt concentreren en hoe u de algemene structuur en het overzicht van de content van uw cursus ontwerpt.

3. ClickUp Training Framework sjabloon

Of het nu gaat om een online of persoonlijke cursus, het verbinden van individuele lessen met het algemene cursus abonnement helpt het begrip en de retentie van de cursisten te verbeteren. Gebruik het volgende om logische beslissingen te nemen met betrekking tot trainingsmethoden en levering ClickUp's sjabloon voor trainingskader .

Het is ontworpen om te helpen:

Het huidige kennisniveau van uw target doelgroep te bepalen en de training op hun behoeften af te stemmen

van uw target doelgroep te bepalen en de training op hun behoeften af te stemmen De beste manier van aanbieden te bepalen op basis van de ervaring en leerstijlen van het publiek. Zo moet een procestraining voor nieuwe werknemers in de meeste gevallen door een instructeur worden gegeven, terwijl een driemaandelijkse training over naleving kan worden toegewezen als een e-learningcursus

te bepalen op basis van de ervaring en leerstijlen van het publiek. Zo moet een procestraining voor nieuwe werknemers in de meeste gevallen door een instructeur worden gegeven, terwijl een driemaandelijkse training over naleving kan worden toegewezen als een e-learningcursus Verzamel op efficiënte wijze feedback na de sessie en gebruik deze in de evaluatiefase om de algehele leerervaring nauwkeurig te beoordelen

💡Pro Tip: Gebruik ClickUp Clips om video-inhoud op basis van schermopnames te maken voor e-learningcursussen. U kunt ook commentaar toevoegen aan de Clips als u content probeert te ontwikkelen en feedback moet geven.

4. ClickUp Training Uitrol Plan Sjabloon

Op basis van de jaarlijkse trainingskalender van uw organisatie, kunnen werknemers verplicht worden om toegewezen training te volgen binnen een bepaald tijdsbestek. Er kunnen echter vertragingen optreden als gevolg van onrealistische verwachtingen of ontoereikende abonnementen. ClickUp's sjabloon voor trainingsuitrolabonnementen stelt u in staat om trainingsprogramma's te plannen op een manier die handig is voor cursisten en voldoet aan de verwachtingen van de business. Zo kunt u bijvoorbeeld beslissen om de uitrol te spreiden per fase of per afdeling.

Met dit sjabloon kunt u:

Het leerontwerp aanpassen voor verschillende doelgroepen, zoals nieuwe werknemers, eerstelijns werknemers, senior managers en leidinggevenden

De beste manier van aanbieden kiezen, inclusief klassikaal, online, gemengd, enz.

Sessies inplannen volgens de agenda van de deelnemers

Het voltooiingspercentage bijhouden en eventuele groepen die nog in behandeling zijn beheren

De trainingskalender effectiever beheren

Het instructiemateriaal aanpassen en verbeteren voor een betere leerervaring

💡Pro Tip: Gebruik ClickUp Automatiseringen om de status van uw Taken te beheren en erop te reageren. U kunt ClickUp configureren om een taak te archiveren wanneer de status verandert van "In uitvoering" naar "Voltooid"

5. ClickUp Leerbeheersysteem Implementatiesjabloon

Naarmate uw product of dienst evolueert, moet uw Learning Management Systeem (LMS) gelijke tred houden. U hebt een LMS implementatie project abonnement dat stappen beschrijft voor de lancering en succesvolle implementatie van het systeem binnen de planning en het budget.

Als je een upgrade overweegt, ClickUp's Learning Management System Implementatie sjabloon kan de overgang stressvrij maken. Het biedt een blauwdruk voor de implementatiefase, inclusief installatie, testen en rapportage.

In de fase na de implementatie kan dit sjabloon helpen bij het stroomlijnen van administratieve aspecten zoals inschrijvingsbeheer, bijhouden van naleving en rapportage.

ClickUp's Learning Management System Implementatie Sjabloon helpt u:

Implementatiedoelstellingen af te stemmen op de operationele behoeften van de organisatie

De implementatiekosten te verminderen

Taken prioriteren op basis van impact en complexiteit en ze in kaart brengen in de vijf fasen van het ADDIE-proces

Het opbouwen van een grote weergave voor alle belanghebbenden, het verbeteren van de transparantie en verantwoording

Creëer standaard operationele procedures (SOP's) voor taken na de implementatie, zoals gegevensbeheer, toegangsbeheer, enz

💡Pro Tip: Gebruik ClickUp Documenten om te brainstormen over ideeën voor doelen en doelstellingen. Bewerk in realtime met uw team, tag ze bij opmerkingen, wijs actiepunten toe en zet tekst om in traceerbare taken om uw ideeën de baas te blijven.

6. ClickUp sjabloon voor leer- en ontwikkelingsprojecten

Als u meer uit uw leer- en ontwikkelingsbudget wilt halen, is het van cruciaal belang om scopewijzigingen en contentrevisies te vermijden. Wijzigingen kunnen prima zijn tijdens de analysefase, maar als het project eenmaal voortgang boekt in de ontwerpfase, nemen de kosten van wijzigingen aanzienlijk toe. ClickUp's sjabloon voor leer- en ontwikkelingsprojecten helpt u bij het uitvoeren van instructie-ontwerpprojecten. Dit omvat het optimaliseren van de toewijzing van middelen, het verbeteren van de leerervaring en het beïnvloeden van de business resultaten.

Met dit sjabloon kunt u:

Al uw projectbriefings, verantwoordelijkheden en resources op één plaats centraliseren

Nieuwe en lopende projecten van begin tot eind plannen

De status van elk project in de ontwikkelingsfase bijhouden en alle belanghebbenden op de hoogte houden

Stroomlijnen van budgettering en toewijzing van middelen voor lopende en nieuwe projecten

Verrijk de leerervaring met ClickUp ADDIE sjablonen

Het missen van kleine, maar belangrijke details kan zelfs goed geplande projecten voor cursusontwikkeling doen ontsporen. ClickUp's ADDIE model sjablonen helpen deze hiaten in de uitvoering op te vullen door training workflows voor alle vijf fasen op één plaats te combineren.

Of u nu de onboarding-ervaring wilt verbeteren, uw content wilt bijwerken of feedback wilt verzamelen, ClickUp biedt u de zichtbaarheid en focus die u nodig hebt om veeleisende projecten op tijd en binnen het budget uit te voeren.

