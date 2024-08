10 beste online leermiddelen voor e-learning in 2024

Online leermiddelen zijn een essentiële manier geworden voor leerkrachten en leerlingen om leemtes in de klas op te vullen. Deze hulpmiddelen helpen de werklast van leerkrachten te verminderen, houden leerlingen betrokken en creëren interactieve lessen die sleutelleerpunten effectief overbrengen.

Als je als leerkracht op zoek bent naar de beste online tools om je leservaring te verbeteren, hebben we 10 geweldige opties die je zeker wilt bekijken!

Wat is een online leermiddel?

Online leermiddelen zijn apps of websites die leerkrachten meer mogelijkheden geven, de communicatie tussen leerlingen vergemakkelijken of helpen om leerdoelen te bereiken. Leerkrachten en studenten hebben nu toegang tot een grote verscheidenheid aan online leermiddelen die het lesgeven en leren verbeteren.

Deze hulpmiddelen spelen een steeds belangrijkere rol in het moderne onderwijs.

Als je het bijvoorbeeld een uitdaging vindt om presentaties te maken die je tijdens sessies in de klas op afstand kunt gebruiken, kun je baat hebben bij het gebruik van een digitaal whiteboard.

Of, als je leerlingen moeite hebben om zich te concentreren op bepaalde onderwerpen, kun je leuke activiteiten toevoegen, zoals spelletjes of interactieve activiteiten, om hun betrokkenheid te vergroten.

Wat moet je zoeken in online hulpmiddelen voor lesgeven?

Alle online tools die je gebruikt, moeten een doel dienen en een probleem oplossen. Bovendien moeten je online leermiddelen en hulpmiddelen:

Gemakkelijk te gebruiken: Of je nu de leerkracht of de leerling bent, de online tool moet gemakkelijk te gebruiken zijn zodat het aanvoelt als een natuurlijke extensie in de klas. Als een online tool afleidt of buitensporig veel tijd kost om in te stellen en te gebruiken, is het waarschijnlijk je tijd en energie niet waard

Of je nu de leerkracht of de leerling bent, de online tool moet gemakkelijk te gebruiken zijn zodat het aanvoelt als een natuurlijke extensie in de klas. Als een online tool afleidt of buitensporig veel tijd kost om in te stellen en te gebruiken, is het waarschijnlijk je tijd en energie niet waard Snel te leren: Tools moeten voor leerlingen en leerkrachten binnen een paar minuten te gebruiken zijn. Tijd is kostbaar in de klas en je wilt niet het grootste deel van je tijd besteden aan het lezen van de handleiding

Tools moeten voor leerlingen en leerkrachten binnen een paar minuten te gebruiken zijn. Tijd is kostbaar in de klas en je wilt niet het grootste deel van je tijd besteden aan het lezen van de handleiding Veilig: De tool die je kiest moet uitgebreide veiligheidsmaatregelen bieden om naleving van de gegevensregelgeving en privacy van leerlingen te garanderen

De tool die je kiest moet uitgebreide veiligheidsmaatregelen bieden om naleving van de gegevensregelgeving en privacy van leerlingen te garanderen Aanpasbaar: De beste tools zijn in hoge mate aangepast zodat ze zich kunnen aanpassen aan uw echte of online leeromgeving en manier van lesgeven

De beste tools zijn in hoge mate aangepast zodat ze zich kunnen aanpassen aan uw echte of online leeromgeving en manier van lesgeven Betaalbaar: Het is onwaarschijnlijk dat uw klasbudget veel ruimte biedt voor abonnementen op veel verschillende online leermiddelen. Ga op zoek naar betaalbare licentieaanbiedingen of gratis online tools

Je favoriete online leermiddelen zijn waarschijnlijk die met een actieve online community. Deze gemeenschappen kunnen u tips geven over hoe u de mogelijkheden van de tool kunt maximaliseren en problemen kunt oplossen. Ze zijn een geweldige bron bij het verkennen van online leermiddelen en hoe ze te gebruiken.

De 10 beste hulpmiddelen voor lesgeven op afstand in 2024

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw werkstroom aan te passen aan uw behoeften

ClickUp is een krachtig platform voor projectmanagement, een online onderwijsassistent en een virtuele lesmap. Er is een schat aan tools om u te helpen bij het beheren van documenten, het maken van presentaties, het in kaart brengen van lesplannen en het beheren van de communicatie met leerlingen.

Begin met ClickUp Clip , a gratis tool voor schermrecorder zonder watermerk. Met deze functie kun je video's van je scherm opnemen en delen met je leerlingen. Zo kun je gemakkelijk cijferupdates delen, leerlingen laten zien hoe ze door een website moeten navigeren of helpen bij een online opdracht. Het is veel gemakkelijker dan scherm delen en je kunt de video's delen met iedereen die ze nodig heeft, waardoor je tijd bespaart.

Plaats vervolgens ClickUp Documenten aan het werk. ClickUp Docs is meer dan een tekstverwerker en stelt u in staat om documenten te maken met geneste pagina's en deze aan elkaar te koppelen op een manier die voor u werkt. Met de Docs-tool kunt u wiki's voor in de klas maken, toestemming geven en lesabonnementen maken met al uw lesmateriaal.

ClickUp is volledig aanpasbaar, zodat je elk hulpmiddel kunt bouwen dat je nodig hebt voor je klas. De online tool bevat veel gratis sjablonen voor Video productie klassenmanagement, nog te doen lijsten en nog veel meer.

Wil je het nog beter maken? Kies voor een betaald abonnement en je krijgt toegang tot ClickUp AI die u helpt e-mails op te stellen, ideeën voor lesplannen uit te werken en zelfs samen te vatten aantekeningen voor vergaderingen met een muisklik. Het is een geweldige manier om je productiviteit te verhogen en meer tijd over te houden om de dingen te doen die je leuk vindt.

ClickUp beste functies

Er zijn tal van gratis tools binnen het gebruiksvriendelijke platform om leerkrachten te helpen bij het beheren van hun klaslokalen, waarondersjablonen voor dagelijkse planningengeneste documenten en schermrecorders

Het platform integreert met al uw favoriete apps en programma's, zoals Google Slides en Slack, waardoor het maken, gebruiken en delen van uw bronnen eenvoudiger wordt

Zeer responsieve ClickUp ondersteuning is beschikbaar, met typische reactietijden van één dag voor problemen of vragen die u heeft

ClickUp beperkingen

ClickUp AI is een geweldig hulpmiddel, maar het is niet beschikbaar in de gratis versie van het platform

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

Business: $12/maand per gebruiker

Enterprise: neem contact op voor prijzen

ClickUp AI is beschikbaar voor alle betaalde abonnementen voor de prijs van $5 per lid van ClickUp-werkruimte en interne gast per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (8.900+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (3.800+ beoordelingen)

2. Google klaslokaal

Via Google voor het onderwijs Google Classroom is een online lesplatform van Google, hetzelfde team dat uw go-to zoekmachine heeft gemaakt. Het is een populair platform met verschillende functies voor leerkrachten, leerlingen en iedereen in de digitale klasomgeving.

Google Classroom beste functies

Met de uitgebreide tools voor cursusbeheer kunnen docenten online lessen organiseren, lessen maken, opdrachten verdelen en huiswerk verzenden van leerlingen accepteren

Met de communicatietools voor klaslokalen kunt u eenvoudig aankondigingen versturen of individuele leerlingen privé berichten sturen

Integreert met andere Google-producten, zoals Gmail, Google Documenten, Google Drive en andere Google-apps

Google Classroom limieten

Niet alle functies zijn beschikbaar op mobiele apparaten en integraties zijn niet altijd mogelijk buiten het ecosysteem van Google

Prijzen Google Classroom

Gratis versie beschikbaar

Neem contact op voor prijzen

Google Classroom beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (1.400+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (2.300+ beoordelingen)

3. Kahoot

Via Kahoot! Kahoot is een online platform waarmee je de content in je klaslokaal kunt gamificeren. Het komt oorspronkelijk uit Noorwegen, biedt een bereik aan educatieve spelletjes en interactieve quizactiviteiten en is wereldwijd snel een populair hulpmiddel voor in de klas geworden.

Kahoot beste functies

Gebruiksvriendelijke interface waarmee je snel quizzen kunt ontwerpen of interactieve presentaties kunt maken met je lesplannen

Live spellen en quizzen helpen om de betrokkenheid in de klas te vergroten en leerlingen enthousiast te maken voor het betreffende onderwerp

Met gedetailleerde rapportage en analyses kun je de prestaties van leerlingen bijhouden, en de gegevens kunnen worden teruggekoppeld naar je favoriete beoordelingshulpmiddelen

Kahoot limieten

Studenten hebben hun eigen apparaten nodig om deel te nemen aan live gebeurtenissen, wat misschien niet geschikt is voor scholen die geen tablets ter beschikking stellen

Kahoot prijzen

Kahoot!+ Start voor docenten: $3,99 per docent per maand

Kahoot!+ Premier voor docenten: $7,99 per docent per maand

Kahoot!+ Max voor docenten: $9,87 per docent per maand

Kahoot beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (380+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (2700+ beoordelingen)

4. Zoom

Via Zoom Zoom heeft een plaats veroverd in de moderne technologie en is daar gebleven dankzij zijn functies voor videovergaderen van wereldklasse. Leerkrachten kunnen Zoom gebruiken om een online klas te organiseren, een virtueel klaslokaal in te richten of een één-op-één vergadering met bovenliggend personeel bij te wonen zonder te wachten op de terug-naar-schoolavond.

Zoom beste functies

Met de polling functie kunnen leraren feedback verzamelen over onderwerpen, kennis testen en popquizzen maken voor virtuele klaslokalen

Met pictogrammen kunnen leerlingen met de docent communiceren zonder zich op het scherm zelfbewust te voelen, bijvoorbeeld door hun hand op te steken, de docent te vragen langzamer te gaan zitten of aan te geven dat ze de lesstof begrijpen

Met breakout rooms kun je deelnemers aan videoconferenties tijdens groepsprojecten opsplitsen in kleinere groepen en kun je individuen en groepen bezoeken om te zien hoe hun projecten vorderen

Zoom beperkingen

Geweldig voor communicatie met leerlingen, maar je hebt extra hulpmiddelen nodig voor de beheerder van de klas

Prijzen voor Zoom

Basis: gratis

Vergaderingen: $1.800/account (tot 300 deelnemers)

Webinar: $3.400/jaar per gebruiker (tot 1.000 webinardeelnemers)

Telefoon: $180/jaar per gebruiker

Kamers: $499/jaar per gebruiker

Beoordelingen en recensies over Zoom

G2: 4,5/5 (53.600+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (13.600+ beoordelingen)

5. Visme

Via Visme Visme helpt leerkrachten om hun content visueel aantrekkelijker te maken met presentaties, infografieken en schoolnieuwsbrieven. Het is ook een uitstekende manier voor leerlingen om van dat saaie wetenschapsverslag een prachtig educatief meesterwerk te maken.

Visme beste functies

Talloze sjablonen helpen je om binnen enkele minuten visueel aantrekkelijk materiaal te maken via een gebruiksvriendelijke drag-and-drop interface

Met de samenwerkingstools kunnen groepen docenten of studenten tegelijkertijd aan hetzelfde project werken

Analytics laten je zien wie je materiaal heeft weergegeven en hoe ze het gebruiken, wat geweldig is om bij te houden wie het laatste klassikale bulletin daadwerkelijk leest

Visme beperkingen

Afgedrukt materiaal is vaak van mindere kwaliteit dan wat je op het scherm ziet, dus het is misschien het beste voor alleen online materiaal

Prijzen Visme

Basis: gratis

Starter: $12,25/maand jaarlijks gefactureerd

Pro: $24,75/maand jaarlijks gefactureerd

Visme voor Teams: neem contact op voor prijsinformatie

Visme beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (350+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (640+ beoordelingen)

6. Actief leren

Via Actief leren Actively Learn is als een krachtige e-reader. Dit online leermiddel moedigt actief lezen aan door tekst interactiever te maken. Leerlingen kunnen aantekeningen in de kantlijn achterlaten, leerkrachten kunnen vragen of polls invoeren en lezers kunnen op gemarkeerde woorden klikken om meer informatie over een onderwerp te krijgen.

Actief leren beste functies:

Biedt een bereik aan digitale teksten, waaronder tekstboeken, romans en nieuwsartikelen, die je in je lesplannen kunt opnemen

Biedt de mogelijkheid om aantekeningen, quizzen, video's en koppelingen naar externe bronnen in te voegen om het leesproces interactiever en gevarieerder te maken

Kan worden geïntegreerd met populaire leermanagementsystemen om het opdracht- en beoordelingsproces te stroomlijnen

Actively Learn limieten:

Sommige van de beste functies van het platform zitten achter een betaalmuur, dus als je het meeste uit Actively Learn wilt halen, moet je ervoor betalen

Prijzen voor Actively Learn

Gratis

Premium: neem contact op voor prijsinformatie

Actief Leren beoordelingen en recensies

Capterra: 4.87/5 (20+ beoordelingen)

7. Loom

Via LoomLoom is een schermrecorder voor Mac, Windows, iOS en Android. Met de intuïtieve interface kunnen docenten hun scherm en webcam tegelijkertijd opnemen. Het is een gemakkelijke (en gratis!) manier om online lessen te maken en te delen die leerlingen kunnen pauzeren, opnieuw bekijken en afspelen wanneer dat nodig is. Het is ook een van de gratis online tools, omdat docenten zonder extra kosten toegang hebben tot de premium functies.

Loom beste functies

Je kunt zien wie je video's heeft bekeken en hoe lang ze zijn bekeken met de ingebouwde analytics van Loom

Studenten kunnen reageren op video's door emoji's of opmerkingen achter te laten, wat geweldig is voor het bevorderen van discussies in de klas en het identificeren welke studenten meer uitleg nodig hebben

Je kunt aangepaste call-outs toevoegen om te linken naar gerelateerde bronnen, leerlingen aan te zetten tot discussie of taken toe te wijzen

Loom limieten

Er zijn slechts een handvol bewerkingsopties, dus je hebt misschien een paar takes nodig om de perfecte video te krijgen

Prijzen Loom

Gratis voor docenten

Loom beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.700+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (390+ beoordelingen)

8. Baamboozle

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/baamboozle.com-collections-1400x764.png Baamboozle collecties schermafbeelding /%img/

Via Baamboozle Als je online leermiddelen nodig hebt om de funfactor van je lessen te verhogen, dan is Baamboozle er om je te helpen. Dit online leerplatform stimuleert de rente van leerlingen en maakt lessen interactiever en boeiender. Kies uit de kant-en-klare sjablonen of bouw je eigen spellen en quizzen zonder dat je uren bezig bent met het bedenken van je eigen leermiddelen.

Baamboozle beste functies

Er zijn talloze sjablonen om spellen aan te maken, waaronder sjablonen voor trivia, kruiswoordraadsels en woordzoekers, die je helemaal zelf kunt aanpassen

Het platform integreert met digitale Whiteboards, zodat leerlingen kunnen communiceren in online lessen

Met de tool kunnen klaslokalen games spelen op één scherm, zodat je je geen zorgen hoeft te maken dat elke leerling een eigen apparaat nodig heeft

Baamboozle limieten

Er is veel vooraf gemaakte content, maar het doorzoeken van de goede, slechte en lelijke content kan tijdrovend zijn, omdat er niet veel filters zijn om je te helpen vinden wat je nodig hebt

Baamboozle prijzen

Free Forever

Baamboozle+ Maandelijks: $7,99/maand

Baamboozle+ Jaarlijks: $4,99/maand jaarlijks gefactureerd

Baamboozle beoordelingen en recensies

9. ThingLink

Via ThingLink ThingLink is een bekroond online platform dat leerkrachten helpt interactieve multimedia content te maken. Begin met een afbeelding, een video of een 3D rondleiding en voeg links naar video's, aantekeningen en artikelen toe. Je kunt informatielagen toevoegen om je visuele content te verbeteren en meer interactieve presentaties te maken.

ThingLink beste functies

Het platform maakt het gemakkelijk om interactieve, meeslepende content te maken die leerlingen betrekt

Via analytics kun je de betrokkenheid van leerlingen bijhouden met individuele koppelingen die laten zien hoe lang ze je content hebben weergegeven

Leerlingen kunnen hun eigen leermiddelen maken met spraak, video en koppelingen (en er zijn ook samenwerkingsfuncties voor groepsprojecten!)

ThingLink beperkingen

De interface kan onhandig zijn, dus reken op een leercurve als je er voor het eerst mee vertrouwd raakt

ThingLink prijzen

Gratis proefversie voor 60 dagen

Docentenlicentie: $60/jaar

Schoollicentie: $2/zetel per jaar

Academische licentie: $9/per zetel per jaar

ThingLink beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (2.000+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (2.000+ beoordelingen)

10. Padlet

Via Padlet Padlet is een online onderwijsplatform waarmee je digitale borden kunt maken om content op te slaan, te organiseren en te delen. Het is een uitstekende manier om een discussiebord of blog voor de klas te starten en leerlingen zullen het handig vinden om hun werk te posten voor beoordeling door medeleerlingen.

Padlet beste functies

Gebruiksvriendelijk platform maakt het eenvoudig om forums te maken waar leerlingen en docenten content kunnen delen en organiseren

Gebruikers kunnen tekst, afbeeldingen, video's, links en meer toevoegen in een aangepaste ruimte, wat geweldig is voor online lesgeven

Dankzij de mogelijkheid tot samenwerking in realtime kunnen groepen content toevoegen of opmerkingen achterlaten voor andere leden van Padlet, wat ideaal is voor leren op afstand

Padlet limieten

Het kan een uitdaging zijn om te reguleren wat leerlingen posten, dus zorg ervoor dat u controleert wat er gebeurt op Padlets

Padlet prijzen

Klaslokaal: $199/jaar

School: vanaf $1.000/jaar

Padlet beoordelingen en recensies

G2: 4.9/5 (100+ beoordelingen)

Capterra: 4.8/5 (140+ beoordelingen)

Optimaliseer uw lessen met betere online leermiddelen van ClickUp

Leerkrachten van vandaag moeten concurreren met sociale media, virale video's en miljonair makers van content voor de aandacht van leerlingen. Met de juiste online leermiddelen in de gereedschapskist van uw leerkracht kunt u echter innovatieve lessen creëren, uw beheerderstijd verminderen en de betrokkenheid van uw leerlingen vergroten. Een universum van online tools wacht op je, klaar om je te helpen je klas op te blazen.

Leerkrachten van vandaag moeten concurreren met sociale media, virale video's en miljonair makers van content voor de aandacht van leerlingen. Met de juiste online leermiddelen in de gereedschapskist van uw leerkracht kunt u echter innovatieve lessen creëren, uw beheerderstijd verminderen en de betrokkenheid van uw leerlingen vergroten. Een universum van online tools wacht op je, klaar om je te helpen je klas op te blazen.