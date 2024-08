10 Beste software voor klanttraining in 2024

Soms heeft zelfs het best ontwikkelde product moeite om zijn gebruikers te behouden. Een belangrijke reden hiervoor is het gebrek aan training en opleiding voor de klant.

Business moet hun klanten voortdurend informeren over de voordelen van hun producten en hoe ze er de meeste waarde uit kunnen halen. Als gebruikers educatieve content en andere hulpmiddelen krijgen, kan hun klantervaring aanzienlijk verbeteren en kunnen ze het volledige potentieel van uw product benutten.

Software voor klanttraining kan u helpen om deze doelen voor gebruikers sneller te bereiken.

Met de juiste software voor klanttraining kunt u rondleidingen over producten en tutorials opzetten, software voor trainingsvideo's en online cursussen wordt een fluitje van een cent.

Wat moet je zoeken in software voor klanttraining?

U kunt kiezen uit verschillende softwarepakketten voor klantentraining, elk met zijn eigen unieke functies. Er zijn er echter maar een paar die de combinatie van functies hebben die een kwalitatief hoogstaand trainingsprogramma voor klanten kunnen opleveren.

Laten we eens kijken:

Schaalbaarheid en flexibiliteit : Kies een software voor klantentraining die kan meegroeien met de behoeften van uw bedrijf en het groeiende aantal gebruikers. Het moet flexibel genoeg zijn om veranderingen aan te kunnen, ongeacht het aantal gebruikers en de complexiteit van uw behoeften

: Kies een software voor klantentraining die kan meegroeien met de behoeften van uw bedrijf en het groeiende aantal gebruikers. Het moet flexibel genoeg zijn om veranderingen aan te kunnen, ongeacht het aantal gebruikers en de complexiteit van uw behoeften Integratiemogelijkheden : De software moet naadloos functioneren met uw software voor projectmanagement, CRM, samenwerking en productiviteit. De mogelijkheid om te integreren met een breed bereik aan software helpt om de tool bruikbaarder te maken

: De software moet naadloos functioneren met uw software voor projectmanagement, CRM, samenwerking en productiviteit. De mogelijkheid om te integreren met een breed bereik aan software helpt om de tool bruikbaarder te maken Interface en gebruikerservaring : De trainingssoftware moet een gebruiksvriendelijke interface hebben, zowel voor jou als voor je gebruikers, wat het leerproces zal vereenvoudigen

: De trainingssoftware moet een gebruiksvriendelijke interface hebben, zowel voor jou als voor je gebruikers, wat het leerproces zal vereenvoudigen Rapportage en analyses : Kies software met een datagestuurde aanpak en robuuste rapportagemogelijkheden om inzicht te krijgen in de impact van uw trainingsprogramma's

: Kies software met een datagestuurde aanpak en robuuste rapportagemogelijkheden om inzicht te krijgen in de impact van uw trainingsprogramma's Aanpassing en branding : Kies software die voldoende kan worden aangepast om de content, het uiterlijk en de layout in lijn te brengen met uw branding, wat de herkenning en loyaliteit van gebruikers zal bevorderen

: Kies software die voldoende kan worden aangepast om de content, het uiterlijk en de layout in lijn te brengen met uw branding, wat de herkenning en loyaliteit van gebruikers zal bevorderen Implementatieondersteuning: Kies voor software die technische ondersteuning en klantenservice biedt tijdens het hele implementatieproces

De 10 beste trainingssoftware voor klanten in 2024

We hebben software voor klanttraining uitgekozen die bewezen resultaten heeft opgeleverd voor talloze merken over de hele wereld. Hier zijn de top 10.

1. ClickUp

ClickUp is zowel een CRM-suite als een uitgebreid platform voor projectmanagement. Met klantentraining komt u nergens, tenzij u uw relatie met hen kent.

Met verschillende CRM-specifieke weergaven, functies en sjablonen in ClickUp kunt u alle relaties met clients in één oogopslag zien.

ClickUp CRM

Bouw relaties op en informeer klanten met ClickUp CRM Projectmanagement ClickUp's CRM-software voor projectmanagement en CRM sjablonen vereenvoudigen het klantenbeheer en daarmee ook de training van klanten. Dankzij het intuïtieve ontwerp van het platform kunnen interacties met klanten en de voortgang eenvoudig worden bijgehouden, zodat elke klant persoonlijke aandacht en ondersteuning krijgt.

ClickUp Verkoop

Volg, onboard en werk samen met uw verkoopteam op één plaats met ClickUp Sales

Met ClickUp verkoop projectmanagement beschikt u over een uitgebreid platform dat de hele levenscyclus van de klant omvat, van het beheer van bestellingen tot en met verkoopondersteuning en klantenbetrokkenheid. Met de robuuste analysemogelijkheden van het platform kunt u klantgegevens niet alleen weergeven, maar ook analyseren voor diepere inzichten. ClickUp's dashboard is uitgerust met meer dan 50 widgets, die waardevolle gegevenspunten bieden zoals de gemiddelde grootte van een deal en customer lifetime value. Deze zijn cruciaal voor het op maat maken van trainingsprogramma's om tegemoet te komen aan de behoeften van de klant en verkoopgroei te stimuleren.

ClickUp Clips

Neem trainingsvideo's op en deel ze met je klanten via ClickUp Clips ClickUp Clips -de eigen schermopname en op video gebaseerde communicatietool van het platform- heeft de kracht om loyaliteit en klanttevredenheid te bevorderen. Het is een uitstekend hulpmiddel voor het inwerken van nieuwe klanten, het uitvoeren van projectdemo's en het delen van updates met klanten schermopnames -allemaal op één platform. ClickUp e-mails kunnen uw workflow voor klantentraining voltooien. De e-mail management tool verbetert de communicatie met uw klanten, met zijn uniforme hub voor het verzenden van onboarding materiaal, klant updates en meer.

ClickUp beste functies

Visualiseer en beheer klantinformatie met flexibeleClickUp weergaven en ClickUp CRM

Centraliseer uw klantendatabase op één plaats

Vereenvoudig werkstromen door instelling vanClickUp Automatiseringendie handmatig werk kunnen verminderen, zoals het plannen en herinneren van trainingssessies wanneer uw klantenbestand groeit

Integreer met apps zoals Zoom, Slack, Dropbox en Vimeo metClickUp integraties ClickUp beperkingen

Er is een lichte leercurve voor nieuwe gebruikers

ClickUp prijzen

Free Foreve r

r Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $5 per lid per werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Skilljar

via Skilljar Skilljar biedt een gepersonaliseerd leermanagementsysteem (LMS) voor klantentraining. Dit speciaal gebouwde tool voor klantensucces verandert klanteneducatie van een kostenintensief proces in een strategisch bedrijfsmiddel.

Met deze software voor klanttraining beschik je over alle benodigde tools om klanten aan te trekken, te binden en te behouden, ongeacht de omvang van je bedrijf.

Het gaat niet alleen om het opleiden van klanten; je kunt ook de voortgang van de cursisten bijhouden en je content evalueren met de functies voor rapportage en analyse. De auteurstools van Skilljar ondersteunen verschillende typen content om tegemoet te komen aan alle leerstijlen.

Skilljar beste functies

Verzamel en analyseer bruikbare gegevens en inzichten over klanten om de voortgang van trainingen te bewaken

Ontwerp doelgroepspecifieke portalen om op maat gemaakte leertrajecten te maken

Pas de zichtbaarheid van gegevens aan om in één oogopslag de informatie te tonen die je nodig hebt

Een dataconnector voor ondernemingen implementeren om inzichten in leren te koppelen aan tools voor business intelligence

Coördineer en beheer zowel live als virtuele sessies, inclusief het stroomlijnen van registratieprocessen

Integreer met HubSpot, Zendesk, YouTube en Salesforce

Skilljar beperkingen

Geen geautomatiseerde rapportages; het platform biedt alleen elementaire analytische functies indien niet gecombineerd met andere tools

Skilljar prijzen

Aangepaste prijzen

Skilljar beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (200+ beoordelingen)

: 4.6/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (30+ beoordelingen)

3. iSpring leren

via iSpring Leren Met iSpring Learn kunt u klanten op een betrouwbare manier inwerken, bijscholen en certificeren. De iSpring Learn-toepassing maakt training eenvoudig toegankelijk vanaf vrijwel elk apparaat.

U kunt ook de software voor klantenbinding direct op uw locatie om naadloze integratie met uw huidige installatie mogelijk te maken zonder hosting in de cloud.

Wanneer iSpring Learn wordt gecombineerd met iSpring Suite, krijgt u een krachtig duo van LMS+Authoring tools om uw eLearning ecosysteem te creëren. U kunt ook cursussen maken vanuit de cursusbibliotheek om verkoopmanagers in staat te stellen en managers die verantwoordelijk zijn voor het succes van de klant tijdens het opleidingstraject.

iSpring Learn beste functies

Leer onderweg met de iSpring Learn-applicatie voor online en offline gebruik

Garandeer 100% veiligheid van gegevens en bied speciale opslagruimte in de cloud om al het gegevensbeheer te centraliseren

Kant-en-klare cursussen aanbieden om trainingsinitiatieven van klanten te verbeteren en ondersteunen

Trainingsrapporten en analyses leveren om prestaties effectief te evalueren en te meten

iSpring Learn limieten

Verhoudingsgewijs duurder dan andere software

iSpring Learn prijzen

iSpring Suite : $770 per auteur per jaar

: $770 per auteur per jaar iSpring Suite Max : $970 per auteur per jaar

: $970 per auteur per jaar iSpring Suite Premium: $1.970 per auteur per jaar

iSpring Learn beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (70+ beoordelingen)

: 4.5/5 (70+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (140+ beoordelingen)

4. Adobe-learningmanager

via Adobe Leermanager Met Adobe Learning Manager kunt u plezierige leerervaringen samenstellen. Het is een one-stop schaalbaar platform voor klantenbetrokkenheid, verkoop en het opbouwen van werknemersvaardigheden.

Het platform laat leerlingen leren waar en wanneer ze maar willen. De gamification- en aanpassingsfuncties helpen je om een unieke ervaring te creëren voor de cursisten zodat ze geboeid blijven: Via het gepersonaliseerde dashboard kunnen ze hun voortgang bijhouden en krijgen ze cursusaanbevelingen.

De beste functies van Adobe Learning Manager

Declient samenwerkingssoftware in uw huidige werkstroom met API suites en aangepaste connectors

Gebruikers door een gebruiksvriendelijke interface leiden met aantrekkelijke zoek- en bladermogelijkheden

Een dashboard voor gebruikers aanpassen om voltooide cursussen, badges en behaalde mijlpalen in één oogopslag weer te geven

Creëer een gemeenschap om te leren en ideeën te verfijnen met speciale discussieborden

Adobe Learning Manager limieten

De software heeft een limiet voor commerciële training en er is geen interne communicatie mogelijk via de software

Adobe Learning Manager prijzen

Aangepaste prijzen

Adobe Learning Manager beoordelingen en recensies

G2 : 4/5 (300+ beoordelingen)

: 4/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (600+ beoordelingen)

5. Litmos

via Litmos Litmos biedt een one-stop oplossing voor de onderwijsbehoeften van verschillende afdelingen, waaronder verkoop, support, operations, klanten en werknemers. Het combineert virtuele klaslokalen, mobiel leren en sociaal leren op één platform.

De software ondersteunt webgebaseerde en door een instructeur geleide trainingssessies en maakt samenwerking, auteurschap en wereldwijde verdeling mogelijk.

Interessante functies zoals leaderboards, aangepaste branding en UI onderscheiden het van andere LMS-trainingen voor klanten.

Litmos beste functies

Creëer dynamische Sharable Content Object Reference Model (SCORM) ontwerpen met ingebouwde auteurstools voor content om zowel nieuwe als gevorderde cursisten te ondersteunen

Leermodules bewaken en analyseren met functies voor bijhouden en rapportage om de impact ervan te begrijpen

Integreer gamificatie om de betrokkenheid van leerlingen te vergroten, deelname te motiveren en vriendschappelijke competitie aan te moedigen

Aangepaste UI-leerervaringen en dashboards ontwerpen om het thema van uw merk naadloos te weerspiegelen

Litmos limieten

Er is een kleine leercurve voor nieuwe klanten en werknemers

Kan geen cursussen aan elkaar koppelen of versturen binnen de software

Litmos prijzen

Foundational Suite: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Premier Suite: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Platina Suite: Aangepaste prijzen

Litmos beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (500+ beoordelingen)

: 4.2/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (270+ recensies)

6. SkyPrep

via SkyPrep SkyPrep beweert 'Het LMS zonder rotzooi' te zijn en is slimme online trainingssoftware die leren automatiseert en klanttraining vergemakkelijkt. Het biedt relevante leermiddelen om klantenverlies te voorkomen.

De tool heeft een aanpasbare branding en tal van integraties met derden om de opleiding van klanten te vereenvoudigen en te verbeteren. De software is uitgerust met alle functies die je nodig hebt om klanten voortdurend te ondersteunen bij hun opleiding.

SkyPrep beste functies

Vergemakkelijk het leerproces met een intuïtieve interface voor je klanten

Zorg voor veiligheid op ondernemingsniveau om je bedrijfsgegevens te allen tijde veilig te beschermen en een back-up te behouden

Rapportage en analyses gebruiken om de impact van je leermodellen te vergroten

Versnel het beheer van gebruikers om dubbele invoer van gegevens te voorkomen en verbeter de efficiëntie van het beheer door automatisering

SkyPrep beperkingen

De functies voor analyse en rapportage zijn beperkt en er is wat werk nodig om de gewenste inzichten te krijgen

SkyPrep prijzen

Gratis : 14 dagen proefversie

: 14 dagen proefversie Lite: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen **Premium:Aangepaste prijzen

Enterprise Learning Suite: Aangepaste prijzen

SkyPrep beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (70+ beoordelingen)

: 4.6/5 (70+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (140+ beoordelingen)

7. Intellum

via Intellum Intellum is een innovatieve oplossing voor klantenonderwijs: maak, presenteer, beheer, bijhoud en verbeter uw cursussen. Het platform benadert het onderwijzen van klanten stap voor stap. Begin met het creëren van duidelijk gedefinieerde doelen voor je Business en volg deze op door de instelling van de content strategie.

Continu leren is hier het thema. Je kunt aangepaste content creëren op basis van eerdere activiteiten, geschiedenis en persona van de gebruiker. Meet, verbeter en herhaal het proces.

Intellum beste functies

Advies van wereldklasse leveren door samen te werken met de beste onderwijsdeskundigen in de sector

Beheer en optimaliseer publicaties met een verbeterd CMS voor meer controle en efficiëntie

Synchroniseer uw cursussen met live gebeurtenissen en virtuele vergaderingen voor een uitgebreide leerervaring

Vereenvoudig het certificeringsproces door content te organiseren en samen te voegen in strategische collecties

Intellum limieten

Rapportage en analyses zijn niet erg effectief

Intellum prijzen

Aangepaste prijzen

Intellum beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (40+ beoordelingen)

: 4.4/5 (40+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

8. eFront Learning

via eFront Leren eFront Learning is een platform waarmee u de look en feel van uw opleidingsmodules kunt aanpassen met labels en merkkleuren.

Met de mobiele app van eFront Learning kan je ook on-the-go trainingen geven en query's van klanten beantwoorden wanneer die zich voordoen. Deze software vereenvoudigt ook het uitstippelen van leertrajecten en het creëren van leertrajecten.

de beste functies van eFront Learning

Gebruik intelligente rapportage om voortgang bij te houden en leerresultaten te verbeteren met gedetailleerde rapporten en enquêtes over het voltooien van cursussen

Pas de lokalisatie van het portaal aan met een selectie uit meer dan 20 talen om tegemoet te komen aan de verschillende voorkeuren van gebruikers

Integreren met apps van derden zoals Salesforce, Zapier en Zendesk

eFront Learning limieten

De interface is moeilijk te navigeren

eFront Learning prijzen

Geregistreerd : Vanaf $1.200/maand (1000 geregistreerde gebruikers)

: Vanaf $1.200/maand (1000 geregistreerde gebruikers) Actief : Vanaf $2.000/maand (150 gelijktijdige gebruikers)

: Vanaf $2.000/maand (150 gelijktijdige gebruikers) Op locatie: Aangepaste prijzen

eFront Learning beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (20+ beoordelingen)

: 4.5/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (40+ beoordelingen)

9. Leren op

via LearnUpon De LearnUpon hub maakt gebruik van één software waarmee u meerdere acties kunt uitvoeren, van onboarding tot klantenopleiding. Deze schaalbare software voor klanttraining kan van het trainen van één klant naar duizenden tegelijk gaan.

De eenvoudige en aantrekkelijke leerervaring van LearnUpon maakt training naadloos voor zijn klanten. Het maakt ook AI-gestuurd leren mogelijk om sneller content en cursussen te genereren. Je kunt zelfs interactieve bots in cursussen opnemen om gebruikers door hun leerproces te begeleiden.

LearnUpon beste functies

Biedt een uitgebreide catalogus met cursussen waaruit klanten kunnen kiezen om alles te leren over uw producten en diensten

Personaliseert en configureert het platform zodat het bij uw merk past

Herhaalde taken voor gebruikersbeheer automatiseren, zoals het toewijzen van zetels en rollen

Analyses en rapportages gebruiken om uw strategieën te verfijnen en te verbeteren voor voortdurende verbetering

LearnUpon limieten

Aanpassingen en schaalbaarheid zijn beperkt

Prijzen LearnUpon

Essentieel: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Premium: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Enterprise: Aangepaste prijzen

LearnUpon beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (90+ beoordelingen)

: 4.8/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

10. WorkRamp

via WorkRamp Verander uw klanten in pleitbezorgers van uw merk met WorkRamp. Het is een schaalbaar platform voor klantenonderwijs dat gericht is op het leveren van leerervaringen waarbij de leerling centraal staat.

Met WorkRamp kunt u klantgemeenschappen opbouwen door live en virtuele trainingssessies te combineren, peer-to-peer leren te bevorderen en een door klanten geleide academie te creëren.

Een sleutel functie van WorkRamp is de partner training LMS. Als u uitbreidt en uw producten integreert met andere marktspelers, kan WorkRamp u extra ondersteunen door uw leermiddelen te integreren.

WorkRamp beste functies

Ontwerp en orkestreer leerervaringen met gebruiksvriendelijke auteurstools voor cursussen

Betrek lerenden met interactieve en op maat gemaakte trainingsmodules

Stimuleer peer-to-peer leren via communities

WorkRamp beperkingen

Er zijn verschillende portalen voor verschillende soorten lerenden, wat het een beetje verwarrend maakt

WorkRamp prijzen

Aangepaste prijzen

WorkRamp beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (500+ beoordelingen)

: 4.4/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (40+ beoordelingen)

Verhoog de betrokkenheid van uw business met de juiste software voor klanttraining

U hebt een tool nodig die software voor klanttraining biedt met sjablonen voor klantprofielen om de aandacht van klanten vast te houden, indrukwekkende productdemo's te geven en de betrokkenheid te vergroten.

Met de juiste software kunt u waarde bieden aan uw klanten en hen veranderen in loyale klanten.

Als u nog twijfelt, stellen wij ClickUp voor: een alles-in-één oplossing voor uw behoeften aan software voor klanttraining. Neem de controle over uw end-to-end klantlevenscyclus van verkoop tot verlengingen met de uitgebreide CRM-mogelijkheden en sjablonen van ClickUp. Aanmelden voor ClickUp en probeer de CRM functies gratis uit!