20 Agile sollicitatievragen (met antwoorden)

De Agile-methodologie wordt door veel bedrijven gebruikt om geweldige producten te maken en is waarschijnlijk de meest gebruikte projectmanagementaanpak ter wereld.

Dus of je nu van plan bent een Scrum master te worden of een Agile tester in een bedrijf, je moet alles weten over Agile en Scrum.

Maar als je zenuwachtig bent voor je komende Agile interview, wees dat dan niet!

Dit artikel helpt je met die vragen en gebruikt zelfs enkele voorbeelden uit het leven van hoofdschrijfster Liz Lemon in de show 30 Rock.

Om het leuk te maken, zullen Liz en haar baas Jack (die een team van schrijvers in een omroepnetwerk managen) je coachen om alle lastige Agile vragen te beantwoorden interviewvragen .

klaar om gecoacht te worden?

Interviewvragen over Agile

Net begonnen met het begrijpen van Agile? De antwoorden op deze vragen brengen je van een Agile beginner helemaal naar de status van expert!

1. Wat is Agile?

De Behendig aanpak voor softwareontwikkeling en projectbeheer helpt teams bij het leveren van klantgericht producten in korte ontwikkelingscycli die bekend staan als sprints.

Elke sprint duurt ongeveer twee tot vier weken, waarin teams een werkende versie van het product ontwikkelen. Na de sprint wordt een versie voorgelegd aan de belanghebbenden voor hun feedback, en in de volgende sprint worden dienovereenkomstig wijzigingen aangebracht.

Het is alsof je de mentee van Jack bent... Je krijgt veel feedback.

Maar laten we hopen dat de feedback die je krijgt beter is dan dit:

2. Wat is het Agile manifest?

Het Agile manifesto is een kort document dat de 4 waarden en 12 principes van de Agile methode beschrijft. Deze waarden en principes helpen ons te begrijpen hoe de Agile-methode verschilt van traditionele projectmanagementraamwerken, zoals Waterval .

Als zodanig schetst het Agile manifest de gedragscode voor Agile teams .

Net zoiets als het levensadviesboek van Liz Lemon, Dealbreaker.

3. Welke waarden en principes leiden de Agile methode?

De 4 Behendige waarden zijn als volgt:

Individuen en interacties boven processen en tools

boven processen en tools Werkende software boven uitgebreide documentatie

boven uitgebreide documentatie Klantensamenwerking boven contractonderhandelingen

boven contractonderhandelingen Embracing change boven het volgen van een plan

De 12 Agile principes kunnen worden ondergebracht in de volgende 4 categorieën:

Principes van klanttevredenheid

Principes van kwaliteit

Principes van teamwerk

Principes van projectmanagement

Noot: Om meer te weten te komen over elk Agile principe in detail, kunt u de volgende stappen volgen

Geen van deze waarden of principes zijn echter bijzonder rigide, hoezeer Liz je ook probeert te overtuigen van het tegendeel!

Ze zijn gewoon bedoeld om een Agile mentaliteit die teamleden helpt om producten af te leveren waar klanten echt van houden.

4. Wat is een Agile workflow?

Een Agile werkstroom is het typische proces van elk Agile project en omvat de volgende 5 stappen:

Stap 1: Conceptie

Je ontwikkelt een projectvisie, maakt je productbacklog en begint met het plannen van je sprint.

Stap 2: Conceptie

Hier wijs je sprints toe aan verschillende teams, geef je ze de middelen om mee te werken en verduidelijk je het tijdschema van het project.

Stap 3: Iteratie

Het Agile softwareontwikkelingsteam begint te werken aan de sprint backlog items in deze fase. Hoewel het doel is om werkende software uit te brengen aan het einde van elke sprint, bevatten de eerste paar versies meestal zeer beperkte functies.

Stap 4. Vrijgeven

Aan het einde van een sprint geven de ontwikkelaars het product vrij aan klanten voor hun feedback.

Stap 5: Pensioen

Hier wordt de huidige productversie teruggetrokken en vervangen door de sprint voor een nieuwe release.

Deze 5 stappen worden voor elke sprint herhaald totdat het eindproduct volledig ontwikkeld is.

En hoewel de Agile methode teams aanmoedigt om te experimenteren en hun eigen Agile workflow aan te passen, moeten ze het belang van elke stap begrijpen.

vooral als je teamleden de gewoonte hebben om van 0 naar 100 te gaan, zoals tv-ster Jenna Maroney!

5. Waarin verschilt Agile van traditioneel projectmanagement?

Agile is een moderne methodologie die bedoeld is om te voldoen aan de dynamische behoeften van new-age softwareontwikkeling .

De grootste verschil tussen Agile en traditioneel projectmanagement methodologieën zoals Waterval zit in het proces.

Traditionele projectmanagementmethoden hebben een lange, lineaire productiecyclus die kan oplopen tot zes maanden of meer per keer.

stel je voor dat Liz zo lang op iets moet wachten!

Aan de andere kant levert een Agile team werkende versies van het product op in kortere sprints.

Dit zorgt ervoor dat ze tijdens het proces feedback van de klant krijgen en niet alleen aan het einde, wat helpt bij het ontwikkelen van klantgerichte producten.

Dit verschil weerspiegelt zich in alle aspecten van hoe een Agile team functioneert:

Ze zijn flexibeler, passen zich beter aan en staan open voor veranderingen in plannen

Ze hebben meer ruimte voor experimenten

Ze zijn zelf-georganiseerd en cross-functioneel

Ze werken bij elke stap samen met de klant

en we zijn er zeker van dat Jack Donaghy's managementgenie Agile zal aanbevelen

6. Wat zijn de uitdagingen bij het schalen van een Agile framework en hoe kun je die overwinnen?

Agile is perfect geschikt voor kleine, hands-on teams die snel resultaten willen leveren.

Maar het is een iets grotere uitdaging voor een groot bedrijf dat het in meerdere sectoren, functies en projecten moet toepassen.

denk aan de uitdagingen die Jack Donaghy moest aangaan toen hij het hoofd van het netwerk werd

Bij het opschalen van het Agile framework moeten bedrijven voorbereid zijn op uitdagingen zoals:

Overstappen van traditionele, langzaam bewegendeprojectmanagementpraktijken naar het Agile-raamwerk

Het managementteam helpen het Agile Manifesto te volgen, net als het ontwikkelteam

Synchronisatie tussen verschillende grote teams die aan hetzelfde product werken

Hoewel een grondig begrip van de Agile methode hen zal helpen, hebben ze ook de extra ondersteuning nodig van een scaling framework.

Een voorbeeld hiervan is de Geschaald Agile Framework een verzameling principes en werkstroompatronen die grote organisaties helpen om Agile te worden.

Het Agile model dat in het Scaled Agile Framework wordt beschreven, richt zich op problemen zoals strategie, investeringen en coördinatie tussen teams op meerdere niveaus.

Een van de belangrijkste voordelen van een model als het Scaled Agile Framework is dat het de transparantie en het aanpassingsvermogen van grote teamopstellingen vergroot.

7. Wie is een Agile coach en hoe begeleiden ze een project?

Een Agile coach is als wat Jack Donaghy is voor Liz Lemon.

Een vriendelijke, behulpzame en ondersteunende mentor.

En net als hij helpt een Agile-coach:

Bestaande processen te verbeteren om het team efficiënter te maken

Teamleden trainen in alles wat met Agile te maken heeft

Communicatiekloven overbruggen tussen verschillende teams zoals ontwikkeling en marketing

Agile coach interviews testen je specifiek op vaardigheden zoals communicatie, leiderschap en mentorschap.

Als je ervaring hebt met het werken in een Agile team, kun je je aansluiten bij een Agile trainingsinstituut of gecertificeerde online cursussen volgen om Agile coach te worden.

8. Wat is Agile testen? Agile testen is het testproces dat aanwezig is in Agile projectmanagement.

Testen is absoluut cruciaal voor elk Agile project. In tegenstelling tot traditionele projectmanagementmethoden, test een Agile project continu zijn producten met behulp van verschillende testgevallen.

net zoals de ster van 'The Girlie Show', Tracy Jordan, het geduld van Liz blijft _testen.

Maar terwijl Tracy's streken geen rijm of ritme hebben, is de Agile testmethodologie wel degelijk gecodificeerd.

Je kunt een Agile testinterviewvraag beantwoorden door te praten over de 4 soorten Agile testmethodes:

Gedragsgestuurde ontwikkeling : teamleden observeren het gedrag van het product in verschillende testcases of kunstmatige scenario's

: teamleden observeren het gedrag van het product in verschillende testcases of kunstmatige scenario's Acceptatietestgestuurde ontwikkeling : gezamenlijk testen door de tester, ontwikkelaar en klant

: gezamenlijk testen door de tester, ontwikkelaar en klant Exploratory testing : immersief testen waarbij testers met het product spelen in plaats van een vaste testmethodologie te volgen

: immersief testen waarbij testers met het product spelen in plaats van een vaste testmethodologie te volgen Sessiegebaseerd testen: zoals verkennend testen, maar met een 'testhandvest' dat de agenda voor elke sessie bepaalt

En elk van deze tests kan worden uitgevoerd met behulp van een van de volgende Agile testkwadranten:

Geautomatiseerd testen

Geautomatiseerd en handmatig testen

Handmatig testen

Speciale tools

In principe is de Agile testmethodologie gedetailleerd genoeg om Liz te helpen de code voor het beheren van Tracy te kraken!

9. Wie is een Agile tester en wat zijn hun verantwoordelijkheden?

Een Agile tester is de primaire regisseur van elke Agile test in een team.

Ze zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van holistische, diepgaande tests op het product en het leveren van specifieke meetgegevens aan de ontwikkelaars om de voortgang te meten.

Een Agile tester moet:

De scope en schatting van elke test definiëren, inclusief welk deel van het product getest zal worden en welke niet

Een verscheidenheid aan testgevallen ontwerpen

Zoveel mogelijk delen van de test automatiseren

Resultaten documenteren en communiceren naar de ontwikkelaars

Samenwerken met ontwikkelaars en klanten om problemen op te lossen

Om dit allemaal te kunnen doen, moet een Agile tester een grondig begrip hebben van de Agile methodologie, programmeerkennis en uitstekende communicatieve vaardigheden.

10. Wat is pair programming?

Pair programming is een Agile techniek waarbij twee programmeurs samenwerken om een probleem op te lossen.

zoals De Probleemoplossers hier:_

Maar, paar programmeurs coördineren beter dan Tracy en Jenna.

Ze delen zelfs een computer, toetsenbord en muis.

Degene met het toetsenbord staat bekend als de 'regisseur' of 'bestuurder' en leidt het leren voor de andere programmeur, die bekend staat als de 'waarnemer' of 'navigator'. Ze wisselen ook van rol om het leren en de betrokkenheid te maximaliseren.

Maar net als de combinatie Tracy-Jenna is pair programming niet zonder valkuilen.

Het is bekend dat pair programming het leren eerder vertraagt dan versnelt. Het verhoogt ook de werkingskosten omdat het aantal manuren per taak toeneemt.

11. Wat zijn de verschillende populaire Agile raamwerken?

De Agile-methodologie heeft een reeks projectmanagementmodellen geïnspireerd die de basisprincipes delen, maar verschillen in de implementatie.

De meest gebruikte Agile ontwikkelingsraamwerken zijn:

Scrum een iteratief, incrementeel Agile-model om snel een product te bouwen; het meest geschikt voor kleine intieme teams

Kanban : een visuele methode van Agile management waarbij het team een 'Kanban'-bord om hun workflow weer te geven

Scrum verbod : een Agile model dat combineert vanScrum en Kanban methodologieën

Lean : een rommelvrije projectmanagementstijl die erop gericht is alle verspilling te verminderen

: een rommelvrije projectmanagementstijl die erop gericht is alle verspilling te verminderen XP (Extreme Programming): een projectmanagementproces met extra nadruk op engineeringpraktijken die de kwaliteit van softwareproducten verhogen

Vragen over Scrum

Gaat je sollicitatiegesprek over Scrum? Laten we onze focus verleggen en Scrum nader bekijken en alles wat je moet weten om een echte Scrum master te worden!

12. Wat is de Scrum-methode? Scrum is een Agile management raamwerk dat de nadruk legt op samenwerking met de klant om sneller

softwareontwikkeling .

Hoewel het zijn wortels heeft in de technische wereld, heeft het Scrum-raamwerk ook bewezen effectief te zijn in teams zoals marketing en verkoop.

we denken zelfs dat Jack de Scrum-methodologie zou kunnen gebruiken om de beste resultaten uit het schrijfteam van Liz te halen

De Scrum-methodologie bestaat uit 3 belangrijke elementen:

Scrum artefacten helpen om deScrum team evenals hetbelanghebbenden op dezelfde pagina over het ontwikkelproces. Deze artefacten omvatten de product backlog, sprint backlog en product increment.

Scrum rollen : omvatten de product- of projecteigenaar, Scrum master en het ontwikkelteam

Scrum gebeurtenissen : frequente gebeurtenissen die het hele project samenbinden. Ook bekend als Scrum ceremonies, het omvat de sprintplanning vergadering, dagelijkse Scrum, product backlog verfijning, sprint review en de sprint retrospective.

Met al deze verschillende elementen kan de Agile Scrum-methodologie een betere samenwerking tussen het team bevorderen en zich aanpassen aan elke uitdaging die in de weg staat.

zelfs een driftbui van Jenna!

13. Is Scrum anders dan Agile? Hoe?

Scrum ontleent veel van zijn werkingsprincipes aan de Agile-methodologie. Maar het is niet hetzelfde als Agile .

Hier zijn de belangrijkste verschillen tussen de twee:

Het Scrum raamwerk is alleen van toepassing op Scrum teams, terwijl elk klein team een Agile ontwikkelteam kan worden

Een Agile team heeft een meer gecentraliseerde leiderschapsstructuur, waarbij een groot deel van de verantwoordelijkheden op de schouders van de product- of projecteigenaar rust

Het Scrum raamwerk neemt Agile's voorkeur voor snelheid en experimenteren een paar stappen verder en maakt ruimte voor onafhankelijke, zelfvoorzienende teams. Teams nemen verschillende beslissingen zelf - de rol van de Scrum master is alleen om hen te begeleiden op de Scrum principes.

14. Beschrijf het proces in de Agile Scrum-methode

Scrum is een cyclisch proces.

Elke Scrum-sprint wordt herhaald totdat het product is verfijnd en in zijn uiteindelijke vorm wordt vrijgegeven aan de klant.

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat Liz je vraagt een app te bouwen om haar te helpen het team beter te managen.

Je Scrum-cyclus zal beginnen met het grondig begrijpen en documenteren van haar vereisten.

gezien haar lange lijst met problemen, kan dit behoorlijk wat tijd in beslag nemen._

In de productiefase begin je met de ontwikkeling van het product in korte sprints van twee tot vier weken elk.

Na elke Scrum sprint wordt de huidige versie van de software getest met de doelgroep. In dit geval zijn dat Liz en haar schrijvers.

Met de feedback van het team start je de volgende Scrum sprint. En zo kom je met elke Scrum-cyclus dichter bij een meer gefocust, feedback-gedreven product!

15. Wie zijn de verschillende mensen die betrokken zijn bij een Scrum-proces?

Een Scrum project is als een live sketch comedy show: je hebt iedereen nodig om het te laten gebeuren!

De drie belangrijkste Scrum rollen zijn:

Producteigenaar

De product owner is verantwoordelijk voor het begrijpen van de behoeften van klanten en het communiceren daarvan naar het team. Zij leiden het hele Agile ontwikkelingsproces en leggen de basis in de vorm van 'user stories'. Scrum master rol De Scrum master begeleidt het team over de nuances van het Scrum-proces. De Scrum master ondersteunt ook de projecteigenaar en faciliteert Scrum meetings indien nodig.

Ontwikkelteam

Omvat multi-geschoolde, zelforganiserende ontwikkelaars die het product vanaf nul opbouwen. Meestal zijn dit softwareontwikkelaars. Maar het ontwikkelingsteam kan ook bestaan uit onderzoekers, analisten, ontwerpers of iedereen die direct bijdraagt aan het product.

En samen runnen ze de show!

16. Wat zijn de belangrijkste Scrum ceremonies?

Elk team heeft momenten nodig om samen te komen: om te communiceren, vooruit te plannen en te reflecteren.

En er is een Scrum ceremonie voor elk van deze doelen.

De vijf belangrijkste Scrum ceremonies zijn:

Sprint planningsbijeenkomst Deze vergaderingen starten de sprints en worden meestal geleid door de product owner. De sprintplanningsmeeting geeft het team de sprintbacklog en een duidelijk sprintdoel om naartoe te werken.

Dagelijkse standup of dagelijkse Scrum

Een standup of een dagelijkse Scrum vergadering is hoe elke dag begint voor een Scrum-team. Het team staat maximaal 20 minuten samen rond de Scrum-bord om de agenda van de dag en eventuele blokkades te bespreken.

Product backlog verfijning

Hier komt het team samen om te bespreken of ze elk product backlog item in de juiste volgorde behandelen. Onder leiding van de producteigenaar worden tijdens deze vergaderingen wijzigingen aangebracht in de product backlog. Sprintbeoordeling Als de sprint voorbij is, ontmoet het team de belangrijkste belanghebbenden om een werkende versie van de software te presenteren en hun feedback te ontvangen. Sprint retrospectief In een sprint retrospective doet het team een interne review van hun processen en prestaties tijdens de sprint. Je kunt ons handige sjabloon gebruiken om sprint retrospective rapport ideeën en formaten te genereren .

hoewel de _Scrum _Guide het niet heeft over feestjes, is er geen reden om er geen te houden na een succesvolle sprint!

17. Wat zijn de Scrum artefacten? Artefacten zijn hulpmiddelen die je cruciale informatie geven over de voortgang van het project.

In het geval van Liz zijn het script van haar show (en Jacks reactie daarop) artefacten.

waarom?

Omdat het haar een goed beeld geeft van waar haar show naartoe gaat!

Scrum definieert 3 belangrijke artefacten:

Product backlog

De producteigenaar vertaalt de behoeften van de klant in tastbare productfuncties. Elke functie staat bekend als een product backlog item en wordt door het team aangepakt op basis van de prioriteit van de klant.

Backlog afdrukken

Wanneer elk product backlog item is opgesplitst in uitvoerbare taken voor elke Scrum-cyclus, staat de lijst bekend als een sprint backlog. Het bevat ook een releaseplan om de productfuncties in de juiste volgorde van prioriteit te ontwikkelen binnen elke sprint.

Product increment

Dit is de werkende versie van de software die het team aan het einde van de sprint aan de klant levert.

Een regelmatige blik op de Scrum artefacten helpt het team om in contact te blijven met hun sprintdoel.

18. Hoe meet je de voortgang in een Scrum-project?

liz heeft elke dag te maken met Jacks uitmuntende onderhandelingsvaardigheden

Ze moet voortdurend haar waarde en de waarde van haar team voor het bedrijf bewijzen.

Meestal lukt dat met haar gevierde humor en creativiteit!

Maar als ze een Scrum-project zou leiden, zou ze meer nodig hebben.

Dit is wat ze zou gebruiken om de voortgang van haar project te meten: Snelheidsgrafiek Omdat elke sprint een zorgvuldig samengestelde, geordende lijst van taken is, is een manier om de voortgang te meten het berekenen van de voltooiingsgraad van je team met behulp van velocity charts. Burndown grafiek Een burndown grafiek toont de hoeveelheid werk die nog moet worden voltooid in het project. Opbrandgrafiek Met deze grafiek kunt u uw huidige voortgang vergelijken met de totale omvang van het werk in je project. Cumulatief stroomschema Een cumulatieve stroomgrafiek helpt u om de voortgang van taken bij te houden en knelpunten te identificeren.

19. Hoe kun je het beste een Scrum-team managen?

Een Scrum-team is uniek.

Het is gebaseerd op een recent ontwikkelde methodologie en voldoet niet aan eeuwenoude normen op de werkplek over structuren, processen en hiërarchie.

En daarom vereist het managen ervan verschillende vaardigheden.

net zoals Liz haar managementstijl steeds opnieuw moet uitvinden om met Tracy en Jenna te kunnen werken

Om je Scrum-team te managen, moet je:

Grote stukken werk opdelen in kleine, tastbare, uitvoerbare taken

Duidelijke prioriteiten stellen voor deze taken met het grotere projectdoel in gedachten

Samenwerking op alle niveaus aanmoedigen en het team helpen om de strikte hiërarchie te overstijgen

Geef een stem aan de individuen in je team

Creëer voorwaarden voor de leden om zichzelf te organiseren

Gebruik de kracht van Agile of Scrumhulpmiddelen voor projectbeheer om kloven te overbruggen

20. Welke Agile managementsoftware kan je helpen bij het beheren van een Scrum-project?

Je gebruikelijke Agile Scrum-interview test niet alleen je theoretische begrip van de methodologieën, maar ook hoe je het realistisch kunt implementeren.

En een deel daarvan is weten welke soorten software een Agile projectmanager kunnen ondersteunen.

Hoewel er veel opties op de markt zijn, verdien je alleen het beste.

Daarom hebt u ClickUp nodig.

Maar wat is ClickUp?

En als je toch bezig bent, waarom niet meld u aan voor ClickUp en perfect uitgerust zijn voor dat nieuwe Agile- of Scrum-project dat u in de toekomst gaat aanpakken?