Airtable vs. Google Sheets: De ultieme spreadsheetwedstrijd

Moeite hebben met het vinden van de gegevens die je nodig hebt, kan een echte dooddoener zijn voor je productiviteit. Het is als zoeken naar een naald in een hooiberg. Het frustratieniveau gaat nog een stapje omhoog als je gegevens overal verspreid, ongeorganiseerd en onbeheersbaar zijn.

In de wereld van efficiënte gegevensbeheer spreadsheets zijn de onbezongen helden en bieden een gestructureerd onderkomen met kolommen, rijen en velden om je informatie netjes te houden. 🧹

We hebben twee kampioenen in gegevensbeheer: Airtable en Google Spreadsheets. Deze tools staan erom bekend dat ze net dat beetje meer doen om je te helpen bij het invoeren van gegevens en het automatiseren van taken, het stroomlijnen van delen en het vergemakkelijken van bewerkingen. Laat je echter niet misleiden door hun ogenschijnlijke gelijkenis: ze hebben ook unieke sterke punten en functies.

Welke software komt als winnaar uit de strijd? Airtable of Google Spreadsheets? Laten we eens kijken naar hun belangrijkste functies, de voor- en nadelen tegen elkaar afwegen en er ook nog een joker bij doen!

Wat is Airtable?

Airtable is een dynamische fusie tussen een spreadsheet en een database, en biedt het beste van twee werelden in één gebruiksvriendelijke interface. Het geeft u de controle om uw gegevens te beheren op een manier die de efficiëntie maximaliseert, processen stroomlijnt en oplossingen op maat maakt voor uw specifieke behoeften. ✨

Met dit unieke platform kunnen gebruikers van Airtable moeiteloos complexe relaties tussen gegevenspunten creëren. De aanpasbare weergaven, geavanceerde filtering en samenwerkingstools zijn perfect voor projectmanagement en bijhouden van voorraden.

Via: Airtable Airtable gaat een stap verder met oplossingen zoals verschillende veldtypes, een bibliotheek met kant-en-klare sjablonen voor spreadsheets en integraties met populaire tools.

De mogelijkheden voor opslagruimte zijn bijna onbeperkt. Sla gegevens op in records, maak kruisverwijzingen tussen tabellen, personaliseer de manier waarop uw informatie wordt gepresenteerd en implementeer zelfs automatisering voor efficiënt gegevensbeheer.

Het platform doet ook dienst als kalender en Kanban-bord, waardoor het een alles-in-één oplossing is om dingen Nog te doen.

Airtable functies

Wat onderscheidt Airtable als de go-to tool voor talloze bedrijven? Laten we het antwoord eens bekijken aan de hand van de belangrijkste functies. 🕵

1. Delen en integreren van gegevens

Airtable blinkt uit in het naadloos delen van bestanden en gegevens, en deze handige functie is zelfs beschikbaar in de gratis versie!

Met Airtable's desktop- en mobiele apps voor iOS en Android zijn je bestanden overal toegankelijk. De limieten voor bestandsopslag zijn ook vrij royaal. 🗃️

Als het gaat om het delen van je spreadsheetgegevens, biedt Airtable verschillende deelopties. U kunt:

Deelbare koppelingen maken met verschillende toestemmingen voor weergave Uw Airtable basis in uw website integreren Gebruik de Airtable API-sleutel van je basis om je app aan te passen

Supercharge je bestaande workflows in je Airtable database tool door integratie van app plugins van derden via blokken. Om de mogelijkheden uit te breiden, kun je een beroep doen op Workato, Zapier, Automate.io of Integromat om Airtable naadloos te verbinden met meer dan 1000 websites en apps.

Via: Airtable

2. Meerdere weergaven van taken

Airtable biedt acht projectweergaven, waarmee je snel kunt veranderen hoe je gegevens worden gepresenteerd.

Begin met de Lijstweergave voor een duidelijke en uitgebreide momentopname van je werk. Het is alsof je de grote lijnen en de kleinste details op één plek hebt, wat de efficiëntie van je team ten goede komt.

Wil je zien hoe de verschillende onderdelen van je werk in elkaar passen? De Tijdlijn weergave is uw aanpasbare metgezel voor het bijhouden van middelen, gebeurtenissen en projecten.

Airtable heeft ook de Kanban-weergave, zodat u gemakkelijk de voortgang, belanghebbenden en andere belangrijke deliverables kunt volgen in een gebruiksvriendelijke, aanpasbare interface. Deze weergave toont je taken als kaarten en laat je ze beheren met een eenvoudige drag-and-drop actie. 🖱️

Gebruik de Gantt weergave om op de hoogte te blijven van processen en deadlines te halen. Hiermee kun je activiteiten, afhankelijkheid van taken en mijlpalen in kaart brengen, wat het beheer van projecten met meerdere stappen vereenvoudigt.

3. App bouwen

Met Airtable kun je no-code aangepaste apps bouwen op basis van je bestaande gegevens. Of je nu vanaf nul wilt bouwen met behulp van het native platform of wilt duiken in hun handige sjablonen voor apps, de keuze is aan jou.

Vlekkeloze applicaties maken is een fluitje van een cent met de Interface Designer. Het is toegankelijk voor iedereen, ongeacht technische kennis. Je kunt eenvoudig aangepaste interfaces maken met behulp van drag-and-drop componenten die passen bij de behoeften van je bedrijf en de interface in enkele seconden bijwerken als de vereisten veranderen. 🎨

Zet moeiteloos aangepaste werkstromen op met de pre-made sjablonen van Airtable, op maat gemaakt voor use cases zoals het bijhouden van projecten, gebeurtenis planning of het lanceren van een nieuw product. De bibliotheek met sjablonen beslaat een bereik van categorieën, van marketing en HR tot non-profit en onroerend goed.

Via: Airtable

Airtable prijzen

Gratis

Teams :$20/maand per gebruiker

:$20/maand per gebruiker Business : $45/maand per gebruiker

: $45/maand per gebruiker Enterprise:Neem contact op voor prijzen

Wat is Google Spreadsheets?

Google Spreadsheets omarmt de traditionele spreadsheet stijl. Zie het als het online neefje van Microsoft Excel. Het ziet er misschien niet zo mooi uit, maar het is eenvoudig te gebruiken. Het houdt vast aan de vertrouwde rij/kolom/cellen layout, waardoor het een perfecte keuze is voor fundamentele taken zoals het verzamelen van gegevens en basisberekeningen.

Het platform blinkt uit wanneer meerdere gebruikers en samenwerkende teams in het spel zijn. Meerdere mensen kunnen tegelijkertijd aan dezelfde spreadsheet werken en je kunt getuige zijn van hun bewerkingen, waarbij elke wijziging automatisch wordt opgeslagen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Google-Sheets.png Google Spreadsheets /%img/

Via: Google Spreadsheets Google Spreadsheets kan uw gegevensanalyse soepeler laten verlopen en de kans op fouten verkleinen met functies zoals Autofill en formulevoorstellen die u helpen efficiënter nummers te kraken.⚡

Het integreert ook naadloos met Google apps, zodat u moeiteloos gegevens van Google Formulieren kunt analyseren binnen Sheets of grafieken van Sheets kunt invoegen in Google Slides en Documenten.

Bekijk_

_Google Sheets vs Excel

!

Functies van Google Spreadsheets

Benieuwd wat Google Spreadsheets zo'n hit maakt onder gebruikers? Ga met ons mee terwijl we de meest opvallende functies onder de loep nemen. 👀

1. Verken

De functie Verkennen maakt gebruik van de kracht van machinaal leren om moeiteloos gantt grafieken te genereren en tabellen en geeft antwoord op je vragen over gegevens. Bovendien kun je geselecteerde gegevens automatisch bijwerken.

Stel je voor dat je je maandelijkse verkoopcijfers bijhoudt en dat je spreadsheet vol staat met gegevens. Met de functie Verkennen kunt u vragen stellen als "Wat is de totale omzet voor product A, product B of product C?" en u krijgt snel de antwoorden, zodat u uw gegevens kunt omzetten in bruikbare inzichten.

In de zijbalk vind je een tekstvak waarin je je vragen kunt typen, waarna de antwoorden worden weergegeven. Als u verder naar beneden scrolt in het paneel Verkennen, ziet u een lijst met voorgestelde grafieken die relevant zijn voor uw gegevens. Of je nu een draaitabel, cirkeldiagram of staafdiagram nodig hebt, je kunt de gewenste selectie maken. 📊

Via: Google Spreadsheets

2. Online en offline bewerking

In plaats van het ouderwetse heen-en-weer gemail van documenten naar meerdere mensen, kunnen veel gebruikers met Google Spreadsheets één document tegelijkertijd openen en bewerken. Iedereen kan de wijzigingen van anderen zien en alle wijzigingen worden automatisch opgeslagen op de servers van Google.

Google Spreadsheets biedt ook een handige functie voor chatten aan de zijkant waarmee medewerkers bewerkingen kunnen bespreken en in realtime input kunnen geven over specifieke wijzigingen. En als er bewerkingen zijn die u wilt herzien of ongedaan wilt maken, kunt u dat doen met de functie Revisiegeschiedenis.

Het platform ondersteunt zelfs offline bewerkingen, of je nu op je desktop zit of een mobiele app gebruikt. Alles wat je nodig hebt is de Google Documenten Offline Chrome extensie voor desktop of de Google Spreadsheets mobiele app, en je kunt aan de slag. 👌

3. Automatisch invullen

Google Spreadsheets vereenvoudigt het invoerproces door de functie Automatisch aanvullen te introduceren. Hiermee kunt u automatisch gegevens invoeren die een patroon volgen of waarden gebruiken die u eerder hebt ingevoerd als referentiepunten. 👨🏻‍💻

Stel, je hebt een lijst met dagen van de week: Monday, Tuesday, Wednesday, enzovoort. In plaats van elke dag handmatig in te voeren, kun je automatisch invullen. Zo werkt het:

Voer de eerste twee dagen van de week in je spreadsheet in Selecteer die twee cellen en als je met je cursor over de rechterbenedenhoek beweegt, zie je dat het verandert in een zwart plusteken (+) Zodra je dat ziet, klik en sleep naar beneden of over de cellen om het bereik voor je dagen van de week te specificeren Wanneer u uw muisknop loslaat, vult Google Spreadsheets automatisch de aangrenzende cellen in, allemaal dankzij patroonherkenning

Autofill werkt ook als een charme voor nummers en andere tekst invoer. U kunt het gebruiken voor genummerde lijsten, maanden van het jaar of zelfs berekeningen.

Via: Airtable

2. Taak en projectmanagement

Airtable is de zwaargewicht kampioen in het beheren van taken en projecten. Het zit boordevol robuuste mogelijkheden en biedt een galerij sjablonen voor taken die reiken van het plannen van projecten tot voortgang bijhouden en teamcommunicatie . Bovendien biedt het u verschillende gezichtspunten, waardoor het een fluitje van een cent is om taken te bewaken en voortgang bij te houden.

Aan de andere kant hebben we Google Spreadsheets, voornamelijk gebouwd om grote datasets te verwerken, maar met wat aanpassingen kan het dienen als een fatsoenlijk spreadsheet voor projectmanagement . Je kunt een project maken en kolommen instellen voor taken, status, toegewezen personen en deadlines en dropdownmenu's toevoegen om de status gemakkelijk te wijzigen. ✅

Toch komt in deze ronde Airtable als beste uit de bus dankzij de meer geavanceerde functies voor projectmanagement en taken.

3. Functies voor samenwerking

Airtable en Google Spreadsheets zijn allebei fantastisch als het gaat om samenwerken in teams.

Google Spreadsheets blinkt uit in het gaande houden van gesprekken. Je kunt opmerkingen toevoegen, antwoorden, bewerkingen uitvoeren, problemen oplossen en chatten met je collega's terwijl je samen aan hetzelfde werkblad werkt. Elke wijziging wordt bijgehouden in de ingebouwde revisiegeschiedenis, zodat je eerdere versies opnieuw kunt bekijken. En voor extra gemak is er een chatvenster op de zijbalk. 💬

In Airtable is er een vergelijkbare samenwerkingsspeeltuin. Je kunt opmerkingen achterlaten, bestanden bijvoegen en zelfs anderen vermelden in opmerkingen om de communicatiekanalen wijd open te houden. Bovendien kun je met de handige functie Revisiegeschiedenis elke wijziging in een record bijhouden. Stel toestemming in om te bepalen wie toegang krijgt tot de gegevens.

Hoewel beide tools gemeenschappelijke functies voor samenwerking hebben, zoals realtime bewerking, commentaar en revisiegeschiedenis, wint Airtable de ronde omdat het samenwerkingsspel iets robuuster is. Het biedt extra voordelen zoals vermeldingen en bijlagen bij bestanden, waardoor teamwerk een fluitje van een cent wordt.

Organiseer je werk, beheer projecten en automatiseer terugkerende taken met ClickUp-taak

Dit gebruiksvriendelijke platform vereenvoudigt de organisatie van gegevens met automatiseringen en nauwkeurig bijhouden van taken. Bovendien ondersteunt het samenwerking in realtime en wordt het geleverd met een behulpzame AI-assistent!

Laten we eens kijken naar een aantal van de gebruiker favoriete functies die ClickUp als de top-notch maken alternatief voor Airtable en Google Spreadsheets.

1. Stamgegevens beheren met ClickUp Tabel weergave

Taken slepen en neerzetten op een ClickUp-taak tabelweergave voor eenvoudige organisatie

Word een professional in gegevensbeheer met ClickUp Tabel weergave -Het is alsof je het beste van spreadsheets en dynamische visuele databases binnen handbereik hebt. Of u nu uw inventaris beheert, gegevens van clients bijhoudt of een gedetailleerde lijst met taken beheert, deze functie helpt u! 💪

Maak verbindingen tussen taken, documenten en afhankelijkheden om je werk naadloos georganiseerd te houden. Snel wijzigingen aanbrengen? Bewerk taken in bulk, exporteer tabelgegevens of genereer koppelingen om veilig samen te werken met externe partners.

Maak Aangepaste velden om alle benodigde informatie vast te leggen, of het nu gaat om de voortgang van taken, prioriteiten, beoordelingen van producten of bestandsbijlagen.

Of je nu teamtaken of persoonlijke projecten beheert, je voelt je als een professional met de verschillende filter- en groeperingsopties. Verfijn de weergave door kolommen te verbergen of vast te maken om het bijhouden te stroomlijnen. En voor de ultieme flexibiliteit kun je gebruik maken van de sleep-en neerzet kolommen om je perfecte weergave samen te stellen.

2. Bewerk teams in realtime in ClickUp Docs

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Docs-1400x934.png ClickUp Documenten /%img/

Werk in realtime samen en bewaar uw gegevens veilig op één locatie met ClickUp Docs

Moeiteloos taken beheren georganiseerd blijven en samenwerking bevorderen met ClickUp Documenten -De unieke functie van het platform voor documentbeheer.

Met Docs kunt u taken en projectspecifieke documenten maken, bewerken en delen met uw team en belanghebbenden.

Je kunt leden van je team in staat stellen om Taak-gerelateerde documenten te bewerken en te delen in realtime samenwerken waar ze ook zijn. Deel je gedachten en ideeën in de opmerkingen, wijs actiepunten toe aan leden van het team en transformeer tekst in traceerbare taken om alles georganiseerd te houden. Bovendien kun je widgets toevoegen om de status van projecten aan te passen en taken toe te wijzen zonder het document te verlaten. 🎯

Zodra u een document hebt voltooid, kunt u het naadloos koppelen aan een taak, waardoor de organisatie wordt verbeterd en uw werkstromen worden gecentraliseerd. Elk element in ClickUp Docs is aanpasbaar, zodat u uw documenten kunt afstemmen op uw taken, projecten en algemene teamdynamiek.

3. Bespaar tijd met ClickUp Automatiseringen

Bespaar tijd op terugkerende taken met ClickUp-automatiseringen

Zeg vaarwel tegen tijdrovende Taken en duik in wat echt belangrijk is met ClickUp Automatiseringen . U kunt kiezen uit een palet van meer dan 100 automatiseringen, waardoor het eenvoudig wordt om workflows te stroomlijnen, routinetaken af te handelen en projectmanagers vlot af te handelen.

Profiteer van de kant-en-klare automatiseringen of pas ze aan zodat ze perfect aansluiten op je behoeften. Bovendien kun je moeiteloos nieuwe Taken aanmaken en duidelijke SOP's opstellen voor je hele team.

Je kunt ook automatisch taken toewijzen, opmerkingen toevoegen en statussen verschuiven. Houd uw werk in beweging door toegewezen personen en prioriteiten automatisch aan te passen of tags en sjablonen toe te passen wanneer de status verandert. 🤩

Bovendien integreert ClickUp-automatisering mooi met externe apps zoals Google Spreadsheets en Airtable, waardoor al uw taken en bewerkingen in één gedeelde werkruimte komen.

ClickUp: Uw one-stop shop voor gestroomlijnde werkstromen

U zou geen genoegen moeten nemen met minder dan het beste wanneer u een spreadsheetplatform kiest, en ClickUp is het meest praktische alternatief voor Google Spreadsheets en Airtable. Het heeft een revolutie teweeggebracht door eersteklas functies te vereenvoudigen in een gebruiksvriendelijk ontwerp.

Met meer dan 1.000 integraties , 15+ weergaven van projecten en talrijke vooraf ontworpen sjablonen clickUp tilt opslagruimte en beheer van gegevens naar een hoger niveau. 📈

Klaar om te beginnen? Meld u aan voor het gratis abonnement ClickUp en ontdek de eindeloze mogelijkheden!