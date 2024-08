Snelkoppeling Review 2024 (functies, voordelen, nadelen en prijzen)

overweegt u om Snelkoppeling te gebruiken voor uw bedrijf?

Shortcut is een samenwerkingstool voor moderne softwareteams die hen helpt om hun projecten te voltooien.

maar heeft de Shortcut-software de**_juiste functies om uw team te ondersteunen?

Om deze vraag te beantwoorden, zullen we voorbeelden gebruiken van het super ambitieuze (en pijnlijk drukke) team van app ontwikkelaars uit Silicon Valley.

In deze snelkoppeling review bespreken we de functies, voordelen, nadelen en prijzen om u te helpen bepalen of het de juiste software voor projectmanagement voor jou!

Wat is snelkoppeling?

Snelkoppeling is een hulpmiddel voor projectmanagement dat speciaal is ontworpen voor teams die software ontwikkelen. Met een eenvoudige Kanban-stijl interface biedt een overzichtelijke ervaring voor betere samenwerking in teams.

En dat is precies waar de Shortcut-filosofie om draait: een platform bieden voor softwareteams om samen te werken en producten te maken. Het helpt je:

Project backlogs en Sprints te plannen

Workflows automatiseren en beheren

De voortgang van projecten te visualiseren

Projecten stroomlijnen op verschillende softwareontwikkelingsplatforms

In wezen alles wat je nodig hebt om software te ontwikkelen. Althans, dat is wat sommige mensen geloven!

Met een gestroomlijnde gebruikerservaring helpt de Shortcut-software zowel core engineering als productmanagement teams om eenvoudig projecten te beheren.

Wie kan Shortkoppeling gebruiken?

Shortkoppeling is vooral bedoeld voor softwareontwikkelaars, vooral voor degenen die de Agile , Scrum of Kanban methodologieën voor softwareontwikkeling.

Ik bedoel, als je geen softwareontwikkelingsteam bent, zou je could _nog steeds Shortkoppeling kunnen gebruiken, maar waarom zou je een tool gebruiken die niet voor jou gemaakt is?

Het is ook goed voor software teams op afstand en is beschikbaar als:

Web app

Desktop-app voor Windows en Mac

Mobiele app voor Android en iOS

We weten zeker dat je je afvraagt wat de functies van Shortkoppeling zijn voordat je de software koopt.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/image34-3.gif man die geld van een namaak eenhoorn gooit /%img/

Laten we eens kijken naar de sleutel functies van de snelkoppeling software.

4 Belangrijkste functies van Shortcut

Snelkoppeling is gemaakt om de strijd aan te gaan met de Silo-effect of de beperkte werkstroom van informatie die softwareontwikkelingsprojecten vertraagt.

Het resultaat is gebouwd op de principes van transparantie en gebruiksgemak.

Dus zonder verder oponthoud, laten we erin duiken!

A. Projecten

In het Shortkoppeling-platform zijn Projecten kern functiegebieden die alle Verhalen van een project omvatten. (Meer over Verhalen binnen een minuut.)_

Zie ze als afdelingen, business verticals of open focusgebieden die kunnen worden gekleurd voor eenvoudige herkenning.

Laten we bijvoorbeeld eens kijken hoe het Pied Piper team hun Projects in Shortkoppeling zou kunnen definiëren.

Leden van het team zoals Richard, Dinesh en Gilfoyle zorgen voor de kerntechnologie van de app - die kan worden opgesplitst in Projecten zoals:

Frontend

Backend

Ondertussen richt hun vriend Erlich Bachman zich op..

B. Verhalen

Verhalen zijn de standaard dagelijkse Taken die aan iedereen zijn toegewezen.

Met Snelkoppeling kun je Taken onderverdelen in 3 soorten Verhalen:

Features : Taken die te maken hebben met de functie van software

: Taken die te maken hebben met de functie van software Bugs : problemen die moeten worden opgelost

: problemen die moeten worden opgelost **Taken die geen van beide zijn, maar wel moeten worden toegewezen

geen van bovenstaande?

Yup.

Dat is een vrij brede categorisering voor klusjes.

Maar dat is waar je mee te maken krijgt in deze software voor projectmanagement.

als je geen softwareteam bent, heb je **_letterlijk een heleboel klusjes te doen.

Bovendien kun je een sjabloon maken voor deze verhaaltypen en ook taken toevoegen binnen elk verhaal; elk verhaal moet echter binnen een Project .

Gebruikers werken aan Verhalen afhankelijk van de werkstroom van het Project, wat een aangepast, stap-voor-stap proces is om een project te voltooien.

Hier is een voorbeeld van een typische workflow:

Ongepland -> Gepland -> In voortgang -> In herzien -> Voltooid

U kunt dit ook aanpassen aan de behoeften van uw project.

Op deze manier kun je aanpassen hoe elk Verhaal van ontwerp tot voltooiing komt, wat je mogelijk zeldzame waardering van netwerk engineer Gilfoyle oplevert:

Als een productmanager de voortgang van zijn project wil bekijken, hoeft hij alleen maar naar de Stories pagina te gaan. Deze pagina lijkt op een Kanban-bord waarbij elke Taak als kaart wordt neergelegd en de Taken met de hoogste prioriteit bovenaan elke kolom staan.

Hier kun je elke kaart slepen en neerzetten om de voortgang bij te werken of sorteren op Verhaaltype voor een snelle samenwerking.

dit is geweldig voor mensen zoals Jared, die houdt van alles wat met Scrum en Agile !_

C. Epos en mijlpalen

Je hebt misschien honderden Verhalen die je teamleden Nog moeten doen.

maar hoe doe je dat allemaal?

Dat is waar Epics in beeld komen.

helaas is het niet zo spannend als het klinkt

Epics zijn in wezen gewoon categorieën.

Voor eenvoudig projectmanagement kun je een heleboel Verhalen (zelfs van meerdere Projecten) bundelen in een Epic.

verhalen maken immers een Epic! Snap je?

wat voor soort "Episch" avontuur kan dit team aangaan?

Omdat het bij Epics draait om samenwerking over de grenzen heen, zou het team product onboarding als een Epic kunnen classificeren.

Dit omvat verhalen van projecten zoals content, code, UI, enz.

En zo ziet een snelkoppeling Epic pagina eruit:

Als je eenmaal genoeg Epics hebt, kun je ze groeperen als Mijlpalen voor een beter project abonnement.

Je kunt geen softwareontwikkelingstool maken zonder een groot aantal integratieopties, toch?

eigenlijk zou je geen integraties nodig moeten hebben in de **_perfecte tool, maar dat is een ander verhaal.

Snelkoppeling heeft een bereik van integraties om je te helpen communiceren, gegevens op te slaan, gebeurtenissen te plannen en nog veel meer te doen op verschillende platforms.

Je kunt het integreren met meerdere tools en software zoals:

Bugsnag: een software voor foutbewaking en rapportage

Google Agenda: een online app voor het plannen van afspraken

Slack: een hulpmiddel voor teamcommunicatie op afstand

GitHub: een platform voor softwareontwikkeling

Zendesk: app voor klantenservice en beheer

Bovendien kan elke ontwikkelaar de Shortkoppeling API gebruiken om een aangepaste integratie te bouwen of processen te automatiseren voor verbeterde functionaliteit.

De voordelen van snelkoppeling

Met al deze functies is het duidelijk dat de Shortcut softwareontwikkelingstool een paar handige functies heeft.

Hier volgt een korte blik op enkele voordelen van het gebruik ervan:

A. Gebruiksvriendelijke interface

Het team van Shortcut heeft Shortcut gebouwd om het ontwikkelingsproces van software te stroomlijnen.

waarom?

De meeste softwareontwikkelaars hebben de onfortuinlijke ervaring dat ze te maken hebben met onhandige, ouderwetse software die hun werkstroom vertraagt.

Daarom is Shortkoppeling ontwikkeld als software die gemakkelijk te gebruiken is voor de meeste ingenieurs.

Voor gemakkelijke toegang tot functies zijn de meeste functies te vinden in de linker zijbalk van het startscherm van Shortcut.

Maar vergeet niet dat dit een tool is die is gemaakt voor softwareteams

Het is eenvoudig voor hen.

Als je er niet aan gewend bent, kunnen alle Epics, Mijlpalen en Verhalen leiden tot een verwarrend avontuur_ van jezelf.

B. Eenvoudige zoekfunctie

Zodra uw project van start gaat, stapelen de Stories zich op.

Daarom biedt Snelkoppeling eenvoudige filter-zoekopdrachten voor je Verhalen, Epos, Werkstromen en Projecten.

Bovendien is er een globale balk voor Verhalen en Epos.

Hier verschijnen uw zoekresultaten in twee verschillende tabbladen (gelabeld Verhalen en Efieken) en hebben ze kleurcode volgens het Project waaraan ze zijn toegewezen.

eigenlijk zou je niet moeten vertrouwen op een **_zoekfunctie om door je processen te navigeren, maar hé, er is tenminste een soort oplossing...

C. Gemaakt voor Agile teams

een _software projectmanagement tool _zonder enige Agile functies is zinloos, toch?

Maar met Snelkoppeling kunt u het volgende beheren Scrum , Kanban en alles in het midden .

In feite lijken zelfs de namen van de belangrijkste functies (zoals Stories en Epics) op Agile concepten!

Het bevat ook een heleboel grafieken om je te helpen sneller betere producten te maken.

Je krijgt bijvoorbeeld grafieken om de voortgang van projecten te volgen, zoals cumulatieve stroomdiagrammen, burndown grafieken en grafieken om de engineeringssnelheid van het hele bedrijf te berekenen.

6 beperkingen van snelkoppeling (met oplossingen)

Natuurlijk, Shortcut is software die Gilfoyle gelukkig zou kunnen maken:

Maar het is niet zonder limieten.

Hoewel Snelkoppeling geen "slecht hulpmiddel" is, heeft het 6 ernstige nadelen:

(klik op de koppelingen om naar een specifiek nadeel te springen)

Maar wat is ClickUp? ClickUp is 's werelds toonaangevende tool voor projectmanagement op afstand dat wordt gebruikt door teams in het bereik van bedrijven van startups tot reuzen. Met een breed scala aan functies voor Agile projectmanagement en samenwerking heeft het alles wat een interne of externe organisatie nodig heeft virtueel team behoeften in elke branche!

Lees verder om meer te leren over enkele belangrijke beperkingen van Shortkoppeling en hoe ClickUp ze kan oplossen:

Shortcut Con #1: Het dashboard kan niet worden aangepast

Natuurlijk, het dashboard voor snelkoppelingen is gemakkelijk genoeg te vinden in de kolom aan de linkerkant.

Het laat je informatie zien over de Verhalen of Taken die aan jou zijn toegewezen.

Maar dat is alles!

Verder is het dashboard vrij beperkt.

Het kan bijvoorbeeld niet worden aangepast en dat kan een groot probleem zijn.

denk er eens over na

Elke ochtend dat je inlogt op je werk, is je dashboard het eerste dat je controleert.

Maar zonder een rijk, aanpasbaar dashboard ben je gedwongen om een heleboel tabbladen en gegevens door te spitten om te vinden wat je wilt!

Niet alleen zal dit je voortgang vertragen, maar het zal je ook super gefrustreerd achterlaten.

De oplossing van ClickUp: Meerdere weergaven om aan te passen aan verschillende projectstijlen

ClickUp's Multiple Views biedt verschillende weergaven van de werkruimte om u te helpen virtuele teams diegene gebruiken die hun projectbehoeften goed weerspiegelt.

het beste deel?

Voor maximale flexibiliteit kun je schakelen tussen deze weergaven binnen hetzelfde project!

Dit is wat dit platform voor projectmanagement voor je in petto heeft:

Weergave : elke taak weergeven op een Kanban-stijl kaartinterface

Lijstweergave : Taken achter elkaar afvinken naarmate je ze afwerkt (perfect voor fans van de dingen Nog te doen krijgen werkstijl)

Ik-modus : Taken weergeven die alleen aan jou zijn toegewezen voor maximale focus

aan jou zijn toegewezen voor maximale focus Kaderweergave : ieders taken bijhouden en ze indien nodig opnieuw toewijzen

Weergave kalender : Taken weergeven op een aangepaste kalender om uw projectplanning gemakkelijk te beheren

Snelkoppeling Con #2: mist krachtige functies voor het aanmaken van documenten

Kwaliteitssoftwareontwikkeling draait niet alleen om code.

Er komt ook ouderwets schrijven bij kijken!

Je moet je projecten documenteren, voorstellen doen voor nieuwe projecten of gewoon brainstormen over concepten.

Snelkoppeling probeert je hierbij te helpen met de functie Schrijven.

Het biedt de gebruikelijke basisfuncties voor schrijven, zoals:

Automatische lijsten met opsommingstekens

Opmaak van koppen en tekst

Functies voor samenwerking zoals delen en commentaar geven

Maar dat is het.

Zonder iets om het te onderscheiden van andere schrijvende apps het enige voordeel dat Write biedt, is dat je het snelkoppelingsvenster niet hoeft te verlaten om iets op te stellen.

En dat doet niet veel om je ervaring te verbeteren.

Je kunt net zo goed een nieuw Word- of Google-document openen voor de volledig functionele schrijfervaring die je gewend bent!

Als u echt gemakkelijk documenten wilt opstellen binnen uw tool voor projectmanagement, overweeg dan ClickUp Docs.

ClickUp's oplossing: Documenteer alles met ClickUp Documenten Met ClickUp Docs kan hij al die nuttige informatie opslaan om later te gebruiken.

Hiermee kunt u gedetailleerde documenten binnen elke projectruimte maken.

Het geeft u ook tal van unieke functies zoals:

Opmaak van rijke tekst om gedetailleerde documenten te maken

Pagina's nesten binnen documenten voor verdere categorisatie

Aanpasbare toegangsrechten

Een sjabloon voor documenten maken voor toekomstig gebruik

Leden taggen binnen documenten

Toewijzen aan verschillende mensen

Documenten exporteren als HTML, PDF en Markdown bestanden

Google deze documenten laten indexeren zodat ze in zoekresultaten verschijnen!

Met ClickUp Docs hebt u de superkrachten om uw eigen interne Wiki te maken!

Snelkoppeling Con #3: Niet genoeg functies voor teambeheer (op afstand)

Natuurlijk, Shortcut heeft sommige fatsoenlijke functies voor softwareontwikkeling en projectmanagement.

Maar het is niet geweldig als het aankomt op teambeheer.

Om Shortcut te laten werken, heb je gemotiveerde en missiegedreven werknemers nodig die handmatig werken:

Regelmatig de Verhalen bijwerken

Plichtsgetrouw hun leiders informeren over vertragingen

Hun achterstallige taken wegwerken

In wezen ben je op zoek naar personeel met toewijzingsniveaus zoals softwareontwerper Dinesh:

Helaas werken maar weinigen van ons op deze manier.

Zelfs op goede dagen glippen er dingen door de mazen van het net.

En omdat veel mensen op afstand werken, neemt de vraag naar remote functies voor het beheer van softwareteams toe.

Ik bedoel, zonder zulke functies weet je het niet:

Wie er op dit moment aan welke Taak werkt

Of je medewerkers overwerkt zijn of niet

Welke taken een teamlid als volgende gaat aanpakken

De oplossing van ClickUp: Kaderweergave ,

Profielen en Pulse

A. Krijg een overzicht op hoog niveau van je softwareteam met de weergave van Box

vraagt u zich af welke van uw medewerkers zich door hun taken heen worstelen en wie wel wat extra ondersteuning kan gebruiken?

Ga gewoon naar de Kaderweergave van ClickUp, pas filters toe zoals "tijdsinschatting" of "aantal taken", en u weet het antwoord.

Het maakt niet uit of u een groot of klein team beheert, de kaderweergave zal u helpen de voortgang van de toegewezen personen bij te houden en u zelfs helpen begrijpen of u taken opnieuw moet toewijzen.

Bovendien kun je een idee krijgen van hun productiviteit door te kijken naar hun percentage voltooide taken, schattingen van de totale bestede tijd, hun Agile en Scrum punten en nog veel meer!

B. Analyseer de opdrachten van elk teamlid met Profiles en Pulse

Gebouwd voor projectmanagers en Scrum masters clickUp's Profielen functie geeft je een gedetailleerd overzicht van de opdrachten van je team.

Het toont je:

Waar ze aan gewerkt hebben

Waar ze momenteel aan werken

Waar ze volgens planning aan gaan werken

Je hebt overal op het platform toegang tot iemands profiel door op zijn naam te klikken. En als je daar eenmaal bent, kun je ook herinneringen toevoegen en taken voor hen delegeren.

Het maakt niet uit of je met grote of kleine teams werkt, deze functie helpt elke projectmanager om op de hoogte te blijven van de taken van hun team.

Maar dat is nog niet alles!

Dit platform voor projectmanagement heeft ook een Pulse functie die machine learning gebruikt om automatisch activiteitenrapporten te genereren. Dit laat zien waar je softwareteam zich op dit moment het meest op concentreert.

Je kunt het gebruiken om te controleren:

De activiteitenniveaus van je team gedurende de dag

Wie online en offline is

Wie er actief aan het werk is om in realtime samen te werken

De recente Taken waar iedereen het meest actief in is geweest

Snelkoppeling Con #4: Geen eigen tijdsregistratie

Dit is een ander neveneffect van de filosofie van Shortcut voor een overzichtelijk platform.

De software heeft een integratie met een app voor tijdbeheer: Clockify.

Maar dat is de enige keuze die je krijgt!

Het is verbijsterend dat je maar één integratie voor tijdsregistratie krijgt, aangezien tijdsbeheer superbelangrijk is voor Agile-processen.

Onthoud, Agile of Scrum software activiteiten zijn altijd tijdsgebonden en onderling afhankelijk. Van Sprints tot dagelijkse vergaderingen alles is time-boxed!

Maar als je Clockify niet gebruikt, moet je de app downloaden (en waarschijnlijk een ander abonnement kopen) om de tijdsregistratie van projecten bij te houden in Shortcut.

Maar als je al software van derden gebruikt om tijd bij te houden, kun je integreren met ClickUp . Het heeft krachtige integraties met populaire stopwatchprogramma's zoals Everhour, Time Doctor, Toggl en meer!

Zo kunnen de leden van je team de perfecte balans vinden tussen 'werktijd' en 'tijd voor mezelf'.

Snelkoppeling #5: Geen Gantt grafieken of weergave van de tijdlijn van een project

Snelkoppelingen kunnen softwareteams helpen die gefocust zijn op resultaten.

Maar in de poging om het eenvoudig te maken voor de techneuten, mist het platform een kans om de hele organisatie van dienst te zijn.

teams zoals business development, sales of marketing hebben immers weinig aan Scrum-punten, toch?

In plaats daarvan zouden deze teams een intuïtieve Gantt grafiek kunnen gebruiken die hen helpt met projectmanagement op lange termijn.

Helaas heeft Snelkoppeling er geen.

De oplossing van ClickUp: Houd de voortgang bij met Gantt grafieken Als u een projectmanager bent, hoeft u alleen maar even naar de Gantt Chart van ClickUp te kijken om te weten hoe uw project vordert en de voortgang bij te houden.

Bovendien kan de Gantt grafiek van ClickUp verschillende projectprocessen in real-time automatiseren.

Dit is wat het kan doen:

Automatisch aanpassenTaak afhankelijkheden nadat je een taak opnieuw hebt ingepland

Bereken onmiddellijk het percentage voltooide taken van je project op basis van voltooide taken vs. totale taken

Vergelijk huidige vs. verwachte voortgang in je geplande projectplanning

Bereken onmiddellijk de voortgang van je projectKritisch pad om te weten welke taken je moet voltooien om de deadline op tijd te halen

Maar wacht... Gantt grafieken zijn niet de enige grafieken die je krijgt met dit platform voor projectmanagement.

ClickUp's krachtige Dashboards helpen u uw projectgegevens te visualiseren met verschillende grafieken zoals:

Snelheidsgrafieken : ontdek het voltooiingspercentage van uw taken

Burndown grafieken : analyseer de prestaties van uw team ten opzichte van een target en visualiseer het resterende werk

Burnup grafieken : weten hoeveel je al hebt Voltooid ten opzichte van je bereik

Cumulatieve werkstroomgrafieken : volg de voortgang van uw project in de loop van de tijd

Bovendien zijn al deze grafieken kleurrijk en superleuk om te gebruiken om de voortgang bij te houden.

Snelkoppeling nr. 6: Dure prijzen

We weten wat je denkt: hoeveel kost de software van de snelkoppeling?

Hier is een kort overzicht van wat je moet betalen voor de Shortcut-ervaring:

Prijsmodel Shortkoppeling

De Shortcut projectmanagement software biedt drie standaard abonnementen:

A. Gratis abonnement

Biedt onbeperkte functies (zoals Verhalen, Projecten en Epics) voor 1-10 gebruikers, ideaal voor een klein team. Maar je hebt alleen toegang tot ondersteuning via de gebruikersgemeenschap van Shortcut.

B. Standaard abonnement ($8,5/gebruiker per maand)

Ondersteunt 11+ gebruikers en bevat een 'waarnemer'-functie waarmee een gast je werkruimte kan observeren, maar niet kan posten of deelnemen aan het project. Je krijgt ook prioriteit bij de klantenservice.

C. Enterprise-abonnement

Aangepaste prijzen met extra functies voor veiligheid (zoals SAML Single Sign-On) en een speciale klantenservicebeheerder.

ClickUp oplossing: Betaalbaar prijzen Niet alleen zijn de prijsplannen van Shortcut zeer beperkt, maar de prijs springt ook een beetje te steil in het Standard-plan. In een snelgroeiend, goed functionerend engineering team kan dit een probleem zijn.

Als je een prijs- en kwaliteitsbewust bedrijf bent, zou je andere, betere software op de markt kunnen overwegen, zoals ClickUp.

Het biedt onbeperkte gebruikers, taken en 24/7 klantenservice ondersteuning **in de gratis versie!

Bovendien bieden de betaalde abonnementen een heleboel extra functies die tegemoet komen aan de behoeften van een organisatie van elke grootte - van een startup tot een bedrijf.

het beste deel?

In vergelijking met de Shortcut-software rekent ClickUp minder dan de helft per gebruiker op elk niveau!

Dit zijn de prijsabonnementen van ClickUp:

Free Plan: onbeperkt aantal taken en onbeperkte gebruikers met 24/7 klantenservice, voor altijd

onbeperkt aantal taken en onbeperkte gebruikers met 24/7 klantenservice, voor altijd Onbeperkt ($5 per gebruiker per maand) : biedt de functies van het Unlimited-abonnement + onbeperkte opslagruimte, integraties met meerdere tools, dashboards

: biedt de functies van het Unlimited-abonnement + onbeperkte opslagruimte, integraties met meerdere tools, dashboards Business ($9 per gebruiker per maand): biedt de functies van het Unlimited-abonnement + 2-factor verificatie + doelmappen + extra gasten en meer

Conclusie

Een goede software voor projectmanagement biedt een collaboratief thuis voor uw productteams terwijl de productiviteit van uw bedrijf over de hele linie verbetert.

Hoewel Snelkoppeling sommige goede functies heeft, heeft het veel nadelen.

En als je een snelgroeiend team bent zoals Pied Piper, kun je je niet veel nadelen veroorloven.

Wat je nodig hebt is een krachtig hulpmiddel voor projectmanagement zoals ClickUp .

Deze geweldige software heeft de juiste functies voor alle soorten moderne softwareteams en maakt samenwerking op afstand tussen teams een fluitje van een cent.

Dus meld u vandaag nog aan voor ClickUp en vier het succes van uw projecten met uw hele team - net als de Pied Pipers van Silicon Valley!