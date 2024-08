10 Beste Digitale Werkplek Software voor Moderne Teams 2024

Of uw bedrijf nu op kantoor werkt of op afstand, de digitale werkplek speelt een cruciale rol bij het stimuleren en behouden van een omgeving waarin wordt samengewerkt.

Het gebruik van de juiste software voor de digitale werkplek maakt projectmanagement gemakkelijker en vereenvoudigt

bewerking van documenten

en delen. Het ondersteunt ook flexibel werk omdat uw werknemers zowel op kantoor als thuis toegang hebben tot het platform. 🏠

Het selecteren van de juiste software kan een hele puzzel zijn als je niet zeker weet waar je moet beginnen. Met dat in gedachten hebben we de 10 beste digitale werkplek software gepresenteerd om je te helpen de productiviteit en samenwerking van je team te verbeteren!

Wat is een digitale werkplek?

Een digitale werkplek is het moderne online equivalent van een traditioneel kantoor. Het biedt een mix van digitale tools, cloud computing en andere geavanceerde technologieën die werknemers kunnen gebruiken om vanaf elke plek, op elk moment en vanaf elk apparaat te werken.

Om dit alles te bereiken, maken digitale werkplekken gebruik van voorzieningen zoals een mobielvriendelijke interface en ondersteuning van werk op afstand. Dit verhoogt de efficiëntie van het werk en de betrokkenheid van werknemers door flexibiliteit en toegankelijkheid van werkmiddelen mogelijk te maken.

Gezamenlijke bewerking, typografie-opties en meer in ClickUp Docs

10 digitale werkpleksoftware voor moderne teams in 2024

Na het analyseren van een groot aantal softwaretools voor de digitale werkplek hebben we een lijst samengesteld met de beste oplossingen op de markt die de productiviteit, efficiëntie en betrokkenheid van je team zullen verhogen. Laten we erin duiken! 🤿

1.

ClickUp

Beste algemene digitale werkplektool

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw werkstroom aan te passen aan uw behoeften

ClickUp verenigt uw team voor naadloze abonnementen, bijhouden en samenwerken - allemaal handig ondergebracht in één platform, waardoor het de beste algemene tool voor de digitale werkplek is. 😍

ClickUp onderscheidt zich door de beschikbaarheid van 15+ aanpasbare weergaven die uw team helpen goed georganiseerd te blijven, ongeacht hun locatie.

ClickUp bevordert actieve betrokkenheid en erkenning van individuele inspanningen via de Chat-weergave, waardoor uw team taakgerelateerde discussies kan voeren in één doorlopende thread. Ze kunnen shout-outs en emoji's gebruiken om onmiddellijke voldoening te tonen en hun collega's te motiveren.

Maak persoonlijke checklists voor taken in de Lijstweergave of beheer de werklast van elke werknemer in de Teamweergave. Hier heb je toegang tot een overzicht van alle taken gesorteerd op toegewezen personen om te zien of een taak opnieuw moet worden verdeeld om de efficiëntie te verbeteren.

Visueel samenwerken en brainstormen wordt gemakkelijk gemaakt door

ClickUp Whiteboards

-Volledig aanpasbare canvassen waarmee teams aantekeningen, roadmaps, mindmaps en afbeeldingen kunnen toevoegen voor een betere projectorganisatie. 🎨

Beheer uw business en

samenwerken met je team

vanaf elke plaats, op elk moment, met

ClickUp hulpmiddelen voor werken op afstand

. Met de functies voor een digitale werkplek kunt u alles in realtime volgen, tijdlijnen aanpassen en werklast bijhouden via burndown grafieken. Integreer met Zoom om vergaderingen gemakkelijk te plannen of gebruik vooraf gemaakte sjablonen voor werken op afstand om je taken en team georganiseerd te houden.

ClickUp Documenten

stelt teams in staat om te brainstormen en samen te werken aan bewerkingen. U kunt de Docs ook verbinden met werkstromen om alle Taak-gerelateerde gegevens te centraliseren. Bovendien kunt u koppelingen maken die gedeeld kunnen worden en toestemming beheren voor teams, gasten of openbare toegang.

ClickUp AI

schrijfassistent helpt uw team duidelijk en consistent te communiceren. Bespaar tijd met vooraf gemaakte tabellen en kopteksten voor een perfecte opmaak van de content. De tool biedt rol-specifieke aanwijzingen om u te helpen frisse ideeën te genereren voor verschillende werkscenario's.

ClickUp beste functies

Eenvoudige virtuele samenwerking via aangepaste ClickUp Whiteboards

Meer dan 15 volledig aanpasbare weergaven zijn beschikbaar voor alle projectmanagement workflows

Functies voor werken op afstand en verschillende sjablonen beschikbaar voor specifieke digitale werkplekoplossingen

Weergave ClickUp Board, waarmee u gemakkelijk projectmanagement voor teams dankzij de functie voor slepen en neerzetten, duidelijke afbeeldingen en aanpasbare velden

Opties voor automatisering voor repetitieve of handmatige taken

Geautomatiseerde voortgang bijhouden

Integreert met meer dan 1.000 apps

ClickUp limieten

Heeft geen knop om dingen ongedaan te maken

Overweldigend voor sommige gebruikers door de overvloed aan functies

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.400+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.700+ beoordelingen)

2. Jira

Meest gebruikt door software teams

Via:

Jira

Jira is een van de beste tools voor de moderne digitale werkplek, op maat gemaakt voor naadloze samenwerking en levering van Taken. Dit digitale werkplekplatform biedt een breed bereik aan weergaven, zoals borden, lijsten, kalenders en tijdlijnen, waarmee teams projecten kunnen plannen en foutloos kunnen uitvoeren. ✨

Met een ruime selectie formulieren, sjablonen en gepersonaliseerde workflows verbetert Jira de efficiëntie en stroomlijnt het

werkbeheer

. Gebruik Scrum-borden om complexe projecten op te splitsen in kleinere taken of Kanban-borden om teams te helpen workflows te visualiseren.

Jira maakt het teams gemakkelijk om samen te werken aan softwareontwikkeling. Met de Jira

Productdetectie

functie kunnen teams verzamelen en

ideeën prioriteren

om te focussen op de meest impactvolle kansen.

Jira beste functies

Ontworpen voor teams die software ontwikkelen

Gebruiksvriendelijk (vooral voor softwareteams)

Integreert met tools als Slack, Microsoft Teams, Gmail, Google Spreadsheets en GitHub voor betere interne communicatie

Biedt talrijke weergaveopties voor het hele platform voor projectmanagement

Jira beperkingen

Het gebruik kan moeilijk te leren zijn in vergelijking met andere digitale werkplekoplossingen

Ontbreekt aan opties voor het beheer van marketingteams

Jira prijzen

Gratis

Standaard :$7,75/maand per gebruiker

:$7,75/maand per gebruiker Premium :$15,25/maand per gebruiker

:$15,25/maand per gebruiker Enterprise:Neem contact op met het verkoopteam

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Jira beoordelingen en recensies

Capterra : 4.4/5 (13.000+ beoordelingen)

: 4.4/5 (13.000+ beoordelingen) G2: 4.3/5 (5.000+ beoordelingen)

3. Kissflow

Beste low-code platform

Via:

Kissflow

Kissflow

is een digitale werkplekoplossing waarmee je teams en workflows kunt beheren zonder of met weinig codeerervaring, waardoor de software zeer gebruiksvriendelijk is.

Kissflow houdt van Keep It Simple and Straightforward (KISS) door je te helpen workflows te ontwerpen, automatiseren en beheren voor verschillende afdelingen en industrieën, waaronder financiën, marketing, HR, projectmanagement, enzovoort.

Als er geen kant-en-klaar sjabloon aan uw behoeften voldoet, kunt u eenvoudige drag-and-drop tools gebruiken zonder codering om een gloednieuwe workflow aan te maken, of gebruikmaken van de Application Builder om het aanmaken van apps te stroomlijnen. Bovendien hebt u ook de optie om apps te ontwikkelen met uw eigen code voor complexere vereisten. 🤖

Kissflow beste functies

Geen code nodig om werkstromen te maken en te beheren

Gebruiksvriendelijke interface voor de tools voor projectmanagement

Vooraf opgestelde rapportages en statistieken

No-coding en low-coding toepassingen bouwen

Integreert met tools zoals Gmail, Slack en Dropbox

Honderden vooraf gemaakte sjablonen voor digitale werkruimte

Kissflow beperkingen

Rapportage en inzichtanalyse zijn moeilijker te beheren voor grotere formulieren

Beperkte klantenservice en vertraagde reacties

Kissflow prijzen

Basic :Begint bij $1.500/maand voor beperkte functies

:Begint bij $1.500/maand voor beperkte functies Enterprise:Aangepaste prijzen voor volledige functies

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Kissflow beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (500+ beoordelingen)

: 4.3/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 3.9/5 (30+ beoordelingen)

4. Bitrix24

Meeste functies voor digitale samenwerking

Via

Bitrix24

Bitrix24 biedt alle functies die u ook in andere tools voor digitale werkplekken vindt, waardoor het de software is met een van de meeste functies voor samenwerking op de markt. Meerdere visualisatiefuncties en krachtige

taakbeheer

hulpmiddelen helpen je om de voortgang van je project gemakkelijk te bewaken.

Gebruik opties zoals telefoonsoftware, instant messaging, e-mails en videogesprekken om nauw verbonden te blijven met je team. Bovendien is er een interne sociale media app voor bedrijfsbrede aankondigingen. 📣

Je kunt ook tijd besparen op repetitieve taken door ze te automatiseren of volledig aanpasbare Kanban-borden en afdrukbare Gantt grafieken gebruiken om projectmanagement te visualiseren en je visie met je team te delen. Functies voor slepen en neerzetten maken het gemakkelijker om Taakbeheer tijdens het werk aan te passen, vooral als visuele werkplek.

Bitrix24 beste functies

Volledig aanpasbaar

Taak automatisering

Een brede selectie van functies voor digitale samenwerking

Eenvoudig delen van documenten

Communicatie wordt vereenvoudigd via instant messaging en video calls

Bitrix24 beperkingen

Moeilijk navigeren

De interface kan onoverzichtelijk lijken met te veel functies

Prijzen Bitrix24

Basis : $49/maand per vijf gebruikers

: $49/maand per vijf gebruikers Standaard : $99/maand per 50 gebruikers

: $99/maand per 50 gebruikers Professioneel : $199/maand per 100 gebruikers

: $199/maand per 100 gebruikers Enterprise 250: $399/maand per 250 gebruikers

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Bitrix24 beoordelingen en recensies

G2 : 4.1/5 (500 beoordelingen)

: 4.1/5 (500 beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (700+ beoordelingen)

5. TruGrid

Beste voor digitale veiligheid

Via:

TruGrid

Met TruGrid kan uw team werken vanaf elk apparaat zonder zich zorgen te maken over het blootstellen van het kantoornetwerk aan bedreigingen via het internet, waardoor het het perfecte platform is voor digitale veiligheid. Deze software zorgt ervoor dat uw verbindingen met externe computers veilig blijven en niet gemakkelijk gehackt kunnen worden, in tegenstelling tot een VPN, dat kwetsbaar is voor ransomware-aanvallen.

De SecureRDP functie helpt werknemers om veilig toegang te krijgen tot hun kantoorcomputers en externe desktops. De software werkt volgens de principes van Zero Trust, dat de gegevensoverdracht tussen gebruikers op afstand en bedrijfsnetwerken blokkeert om ransomware te voorkomen. Het resultaat is dat er geen firewall nodig is. 🔥

TruGrid bevat ook cloud-gebaseerde verificatie, wat betekent dat alleen vooraf geauthenticeerde verbindingen toegang kunnen krijgen tot bedrijfsnetwerken. Bovendien werkt de software als een beschermend cloudschild, waardoor target netwerkaanvallen effectief worden geblokkeerd. 🚫

TruGrid beste functies

Veilige toegang tot externe desktopservices

Veilige toegang tot DaaS, VDI en hosting

Veilig werk op afstand zonder VPN

Zero Trust-bescherming

Implementatie duurt slechts een dag

Verificatie vereist om toegang te krijgen tot het netwerk

TruGrid beperkingen

Chatten reageert beter dan het gratis telefoonnummer

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

TruGrid-prijzen (SecureRDP)

Basis : $12/maand per gebruiker/10 computers

: $12/maand per gebruiker/10 computers Business :$15/maand vanaf 10 gebruikers/onbeperkt aantal computers

:$15/maand vanaf 10 gebruikers/onbeperkt aantal computers Service Providers: Beschikbaar na aanvraag voor partnerprijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

TruGrid beoordelingen en recensies

Slashdot :4.5/5 (10+ beoordelingen)

:4.5/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 5/5 (2 beoordelingen)

6. Slack

Beste digitale communicatie app

Via:

Slack

Tegenwoordig heeft Slack de voorkeur voor instant messaging binnen teams. De gebruiksvriendelijke interface onderscheidt deze software, zodat nieuwe leden van een team er snel en gemakkelijk mee kunnen leren omgaan.

Met Slack kun je kanalen aanmaken voor individuele teams en projecten om de communicatie te vereenvoudigen. Naast chatten in realtime kun je ook spraakberichten versturen en videogesprekken voeren voor groepen van maximaal 14 personen. ✉️

De software biedt ook opslagruimte voor teambestanden waar je team bestanden kan toevoegen vanaf hun computer of verbinding kan maken met een service zoals OneDrive en Google Drive. Bovendien kun je Canvases gebruiken om ideeën met je team te delen via aantekeningen of projectoverzichten.

Slack beste functies

Kan worden geïntegreerd met apps voor teamherkenning

Geavanceerde functies zoals bots en kanalen

Conversaties threads houden gesprekken georganiseerd

Gemakkelijk te gebruiken

Slack beperkingen

Meldingen verschijnen soms niet

Vermeldingen zijn vertraagd

Slack prijzen

Gratis

Pro : $7,25/maand per gebruiker

: $7,25/maand per gebruiker Business+ : $12,50/maand per gebruiker

: $12,50/maand per gebruiker Enterprise Grid: Neem contact op met het verkoopteam

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Slack beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (31.000+ beoordelingen)

: 4.5/5 (31.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (23.000+ beoordelingen)

7. Axero Oplossingen

Beste voor intranet voor werknemers

Via:

Axero Oplossingen

Als u op zoek bent naar de beste

intranetsoftware voor werknemers

zoek niet verder dan Axero Solutions: hiermee kunnen teamleden bestanden synchroniseren en documenten delen in één centrale hub. 🎯

Axero integreert met tools zoals Microsoft 365, Google Werkruimte, Zoom en Dropbox om projectmanagement te stroomlijnen. Het stelt je ook in staat om veilig je digitale content op te slaan en er gemakkelijk naar te zoeken via de webinterface, mobiele applicatie of de toegankelijke REST API.

Samenwerking tussen teams wordt vereenvoudigd door discussieforums, instant messaging, commentaar en integraties met populaire apps. Taakbeheer wordt nog eenvoudiger dankzij realtime vermeldingen, bewerkingen en feedback over de voortgang, zodat je team op de hoogte blijft. ⌛

Alle gedelegeerde Taken worden opgeslagen op je intranet, zodat je ze op elk moment kunt bekijken.

Axero beste functies

Alles-in-één oplossingen

Gebruiksvriendelijk

Integreert met populaire tools

Inclusief aangepaste content aanmaken

Naadloze communicatie met het hele team

Axero beperkingen

Door incidentele fouten kan content verloren gaan

Niet genoeg flexibiliteit in widget configuraties

Axero prijzen

Offertes voor Standard, Business en Enterprise zijn op aanvraag verkrijgbaar

Axero beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (50+ beoordelingen)

: 4.2/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (50+ beoordelingen)

8. Robin

Meeste hybride functies voor teamsamenwerking

Via

Robin

Gebruik Robin om de flexibiliteit op de werkplek te vergroten door je team zowel op kantoor als thuis te laten werken. 🏘️

Open de Robin app om toegang te krijgen tot een real-time kaart van het kantoor, reserveer je bureau en deel deze informatie met je team voor een betere coördinatie. In de Werkweek weergave kan het team zien wie er op kantoor is en wie er thuis is

welke activiteiten er voor de week zijn gepland

.

U kunt ook beleidsregels voor kantoorbezoeken instellen, die gemakkelijk toegankelijk zijn op mobiel of desktop, zodat uw werknemers op de hoogte zijn van uw

verwachtingen met betrekking tot hybride werk

. Het boeken van ruimtes voor vergaderingen is eenvoudig door de beschikbaarheid van kamers te controleren en vergaderingen te plannen met eenvoudige kalenderintegraties. 🗓️

robin #### beste functies

Mobiele app beschikbaar

Slack en Teams integraties

Vooraf kamers boeken

Werkplek analytics beschikbaar

robin limieten ####

Moeilijkheden bij het boeken van afspraken

Af en toe haperingen

Robin prijzen

Starter: Gratis tot 15 gebruikers

Gratis tot 15 gebruikers Teams: Neem contact op met het verkoopteam

Neem contact op met het verkoopteam Enterprise: Neem contact op met het verkoopteam

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Robin beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (150+ beoordelingen)

: 4.4/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (50+ beoordelingen)

9. Kintone

Meeste functies voor werkstroom in teams

Via:

Kintone

Kintone is een aanpasbaar werkplekplatform voor het beheren van teamworkflows. Van gegevensbeheer tot Taakopvolging en communicatie, Kintone helpt je het werk te centraliseren en organiseren met minimale inspanning.

Kritieke gegevens op één plaats bijhouden en beschikbaar hebben voor referentie wanneer je maar wilt

communiceert met het team

. Deze digitale werkplek heeft een cloud waar alle leden van het team gegevens kunnen delen of spreadsheets kunnen omzetten in databases om de samenwerking te vereenvoudigen. 🤝

Je kunt op maat gemaakte werkstromen ontwerpen met een eenvoudige drag-and-drop actie. Bovendien helpt dit platform je om repetitieve Taken te automatiseren met automatische handoffs, geplande notificaties en aangepaste herinneringen. Alle projecten en processen zijn voor iedereen zichtbaar op één dashboard, zodat je ze gemakkelijker kunt bijhouden.

Kintone beste functies

Gegevens toegankelijk vanaf elk apparaat

Eenvoudige drag-and-drop interface

Gecentraliseerde werkstroom voor digitale werkplekken

Integreert met meerdere tools zoals Gmail, Slack en Dropbox

Kintone beperkingen

De mobiele versie is niet zo gebruiksvriendelijk als de desktop versie

Beperkte opmaakopties vergeleken met andere tools voor projectmanagement

Prijzen van Kintone

$24/maand per gebruiker met een minimum van vijf gebruikers ($120/maand)

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Kintone beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (190+ beoordelingen)

: 4.6/5 (190+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (130+ beoordelingen)

10. AvePoint

Beste voor teams die Microsoft 365 gebruiken

Via:

AvePoint

Als uw bedrijf vertrouwt op Microsoft 365, is AvePoint de ultieme digitale werkplekoplossing voor u. AvePoint stelt u in staat om effectief de samenwerking binnen Office 365 te beheren, migreren en verbeteren, allemaal via de uitgebreide Microsoft Teams oplossing.

Het platform is ideaal voor het optimaliseren van Software as a Service (SaaS)-activiteiten. Het vergemakkelijkt de naadloze integratie van content, communicatie en informatie van verschillende Office 365-services binnen een moderne, cloud-hosted werkruimte. ☁️

Met de functie Cloudbeheer van AvePoint krijgt u de mogelijkheid om efficiënt toezicht te houden op cloudgebaseerde applicaties en deze te optimaliseren, waarbij zowel veiligheid als productiviteit worden gewaarborgd. Dit controleniveau strekt zich uit tot audit rapportage, content migratie, veilig delen van content en naadloze synchronisatie van content tussen verschillende Microsoft 365 tenants.

AvePoint beste functies

Eenvoudige migratie

Gemakkelijk te gebruiken

U kunt modules toevoegen op basis van uw behoeften

AvePoint limieten

AvePoint GA-module kan moeilijk te gebruiken zijn

Integratie is niet snel genoeg

AvePoint prijzen

Beschikbaar op aanvraag

AvePoint beoordelingen en reviews

G2 : 4.5/5 (10+ beoordelingen)

: 4.5/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3 beoordelingen)

Voorbij de kantoormuren: Omarm uitmuntendheid met de 10 beste software voor de digitale werkplek

Of u nu een klein of een groot bedrijf runt, het gebruik van deze 10 eersteklas softwarehulpmiddelen voor de digitale werkplek zal uw organisatie soepel laten werken, zelfs als uw werknemers liever op afstand werken.

Een veelzijdige optie nodig?

Bekijk ClickUp

als u de algemene productiviteit van uw digitale team wilt verhogen. Werk digitaal samen in realtime zonder vertragingen, wijs gemakkelijk taken toe en bewaak ze, plan vergaderingen en deel ideeën uit op aanpasbare borden. Er is weinig dat u er niet mee kunt doen. 🏆