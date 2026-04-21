Google 스프레드시트에서 에이전시 운영 대시보드를 만드는 방법

대부분의 에이전시 운영 대시보드는 데이터가 너무 많은 곳에 흩어져 있어 최신 상태를 유지하기 어려워 완성되기도 전에 실패로 끝나는 경우가 많습니다.

PwC의 글로벌 재무 설문조사에 따르면, 매출 10억 달러 규모의 기업들 중에서도 52%가 여전히 예측 데이터를 수동으로 통합하고 있는 것으로 나타났으며, 이는 자원이 부족한 에이전시들에게는 더욱 심각한 문제입니다.

이 가이드에서는 Google 스프레드시트에서 에이전시 운영 대시보드를 구축하는 방법을 단계별로 안내합니다. 어떤 메트릭이 중요한지, 데이터를 단계별로 구성하고 시각화하는 방법, 그리고 실시간 연결 작업 공간으로 전환하려는 팀에게 스프레드시트의 한도가 어디에 있는지 살펴보겠습니다.

또한 여러분에게 꼭 필요한 통합 플랫폼이 무엇인지 정확히 보여드리겠습니다. 바로 세계 최초의 통합 AI 작업 공간, ClickUp입니다! 🤩

에이전시 운영 대시보드란 무엇인가요?

대행사 운영 대시보드는 가장 중요한 운영 메트릭과 데이터를 한눈에 확인할 수 있는 화면입니다. 여기에는 프로젝트 상태, 팀 업무량, 매출, 클라이언트 관계 상태 등이 표시됩니다.

에이전시 소유자, 운영 책임자, 프로젝트 관리자, 계정 담당자 모두 이 tool을 활용합니다. 하지만 각 역할에 따라 중점을 두는 부분은 조금씩 다릅니다.

대부분의 에이전시는 이미 스프레드시트에 데이터를 보유하고 있으므로, Google 스프레드시트에서 대시보드를 구축하는 것은 실용적인 첫 단계입니다. 진정한 과제는 이러한 원시 행들을 한눈에 파악하고 실행 가능한 형태로 전환하는 것입니다.

에이전시 운영 대시보드에서 추적해야 할 주요 메트릭

대시보드는 허울뿐인 번호로 가득 차면 금세 무용지물이 됩니다. 잘못된 항목을 추적하면 시간을 낭비할 뿐만 아니라 에이전시의 실제 현황을 파악하기 어렵게 만듭니다.

실제로 조치를 취할 메트릭만 추적하세요. 대시보드의 모든 메트릭은 누군가가 일주일에 한 번 이상 묻는 질문에 답할 수 있어야 합니다. 적절한 메트릭 조합은 전적으로 대행사의 비즈니스 모델에 따라 달라지므로, 다음은 추적해야 할 필수 메트릭들입니다:

클라이언트 및 프로젝트 관리 메트릭

상태별 진행 중인 프로젝트: 진행 중, 보류 중, 또는 위험에 처한 프로젝트가 몇 건인지 파악하여 작업이 지연되는 상황을 조기에 포착하세요

정시 납품률: 납기일을 준수한 결과물의 비율은 클라이언트 만족도를 가늠하는 가장 확실한 지표입니다.

클라이언트 건강 점수: 갱신 대화 전에 주의를 기울여야 할 계정을 표시하는 종합적인 갱신 대화 전에 주의를 기울여야 할 계정을 표시하는 종합적인 고객 경험 KPI

범위 변경 빈도: 마진을 보호하기 위해 프로젝트가 초기 기획 범위를 벗어나 확장되는 빈도

파이프라인 단계: 잠재 프로젝트가 영업 퍼널의 어느 단계에 위치하는지 파악하여 운영팀에 다가올 작업량을 미리 알립니다.

Google 스프레드시트에서 이러한 각 항목은 데이터 소스 탭에 해당하는 열이 필요합니다. 먼저 메트릭을 결정해 두면 나중에 모든 구조를 다시 조정해야 하는 수고를 덜 수 있습니다.

팀 생산성 및 리소스 메트릭

이용률 : 팀원 1인당 청구 가능 시간 대비 총 가용 시간의 비율 팀원 1인당 청구 가능 시간 대비 총 가용 시간의 비율

작업량 배포 : 과부하 상태인 직원과 용량이 있는 직원을 수치로 분석하여 번아웃을 예방합니다 과부하 상태인 직원과 용량이 있는 직원을 수치로 분석하여 번아웃을 예방합니다

작업 완료 속도: 작업이 '할 일'에서 '완료됨'으로 전환되는 속도를 통해 프로세스상의 마찰을 파악하세요

할당 소요 시간: 생성된 새 작업이 할당되지 않은 상태로 남아 있는 시간을 파악하여 숨겨진 병목 현상을 찾아냅니다.

이러한 리소스 관리 메트릭에는 대개 시간 추적 데이터가 필요합니다. 대행사에서 시간을 꾸준히 추적하지 않는다면, 우선 개인별 작업 수를 가벼운 대용 지표로 활용해 보세요.

재무 및 청구 메트릭

클라이언트별 매출: 특정 클라이언트가 매출에서 불균형적으로 큰 비중을 차지할 경우 집중 위험을 파악합니다.

프로젝트 수익성: 프로젝트당 수익을 비용에서 차감하여 어떤 유형의 프로젝트가 수익을 내는지 파악하고, 신중한 프로젝트당 수익을 비용에서 차감하여 어떤 유형의 프로젝트가 수익을 내는지 파악하고, 신중한 프로젝트 비용 관리가 필요한지 확인합니다.

미수금: 현금 흐름 관리에 있어 매우 중요한 미청구 또는 연체 금액의 총합

클라이언트당 평균 매출: 신규 비즈니스의 가치가 상승 추세인지 하락 추세인지 비교 분석하는 데 도움이 됩니다.

예산 소진율: 진행 상황에 비해 프로젝트가 할당된 예산을 얼마나 빠르게 소진하는지

재무 KPI와 메트릭은 데이터가 회계 도구에 저장되어 있기 때문에 Google 스프레드시트에서 관리하기 가장 어려운 경우가 많습니다. 수동 입력은 지연과 오류를 유발하며, 이에 대해서는 나중에 다루겠습니다.

🎥 이 중소기업이 서로 연결되지 않은 tools를 버리고 하나의 중앙 집중식 작업 공간으로 전환한 과정을 확인해 보세요:

서로 연동되지 않는 여러 시스템을 업데이트하는 데 너무 많은 시간을 소비하고 있었습니다. 이로 인해 업무 속도가 느려지고, 업무 누락의 위험도 높아졌습니다.

서로 연동되지 않는 여러 시스템을 업데이트하는 데 너무 많은 시간을 소비하고 있었습니다. 이로 인해 업무 속도가 느려지고, 업무 누락의 위험도 높아졌습니다.

Google 스프레드시트에서 에이전시 운영 대시보드를 만드는 방법

다음 5단계 과정을 통해 빈 시트에서 기능적인 에이전시 운영 대시보드를 완성할 수 있습니다. 각 단계는 이전 단계를 기반으로 진행됩니다.

빈 Google 스프레드시트를 열고 단계별로 따라 해보세요. 이 과정은 스프레드시트로 내보낼 수 있는 운영 데이터가 이미 준비되어 있다는 전제하에 진행됩니다. 🫡

1단계: 데이터 소스 탭 구성하기

'데이터 소스' 탭은 Google 스프레드시트 데이터베이스이자 기반 역할을 합니다. 대시보드의 모든 차트, 요약 및 필터는 이 탭에서 직접 데이터를 가져옵니다.

'데이터'라는 탭을 하나 생성하고, 각 행이 프로젝트나 청구서와 같은 개별 레코드를 나타내도록 설정하세요. 첫 번째 행에는 프로젝트 이름, 클라이언트, 상태, 담당자 등의 열 헤더를 입력하세요 각 열 내에서 데이터 유형을 일관되게 유지하려면 텍스트와 값을 절대 혼합하지 마세요 병합된 셀이나 빈 행은 피하세요. 이러한 요소는 피벗 테이블과 수식을 오작동하게 만듭니다. 여러 소스에서 데이터를 가져올 때는 복사-붙여넣기 대신 IMPORTRANGE 함수를 사용하여 시트를 연결하세요

Google 스프레드시트에서 나중에 대시보드를 수정하는 데 드는 시간을 줄이려면, 깔끔한 '목표' 탭을 만들어 두세요

2단계: KPI 요약이 포함된 대시보드 탭 만들기

'대시보드'라는 새 탭을 만드세요. 이곳은 원시 데이터가 절대 포함되어서는 안 되는 시각화 영역입니다.

상단에 KPI 카드 행을 생성하여 라벨과 함께 단일 번호를 표시하세요 COUNTIF 및 쿼리와 같은 Google 스프레드시트 수식을 사용하여 '데이터' 탭에서 실시간 값을 가져오세요. Google 스프레드시트 수식을 사용하여 '데이터' 탭에서 실시간 값을 가져오세요. 조건부 형식을 적용하여 문제가 있는 값을 빨간색 배경으로 표시하세요 상단에는 KPI 카드를 배치하고 하단에는 차트를 배치하여 레이아웃을 한눈에 파악할 수 있게 구성하세요

Google 스프레드시트에 KPI가 포함된 '대시보드' 탭을 만드세요

KPI 보고서를 위한 훌륭한 기본 레이아웃은 에이전시 리더들이 정보를 파악하는 방식을 반영합니다. 먼저 전체적인 상황을 파악한 다음, 드릴다운 방식으로 세부 정보를 살펴보는 것이 좋습니다.

다음 마케팅 캠페인을 최적화하세요:

3단계: 데이터 분석을 위한 피벗 테이블 만들기

피벗 테이블을 사용하면 복잡한 수식을 작성하지 않고도 원시 데이터를 다양한 방식으로 분석할 수 있습니다. 특히 클라이언트나 팀원별로 프로젝트를 그룹화할 때 매우 유용합니다.

'데이터' 탭에서 전체 데이터 범위를 선택하세요 '삽입 > 피벗 테이블'으로 이동하여 새 탭에 배치하세요. 필드를 행, 열, 값, 필터로 드래그하여 필요한 보기를 생성하세요 상태별 프로젝트 수나 팀원별 총 근무 시간 등 일반적인 에이전시 보기를 구성하세요

삽입 > 피벗 테이블 > 새 탭 > Google 스프레드시트에 원하는 보기에 따라 행과 열을 추가하세요

소스 데이터가 변경되면 피벗 테이블이 자동으로 업데이트되어 수동 관리의 부담을 줄여줍니다. 피벗 테이블을 중간 계산 단계로 활용하고, 그 결과를 대시보드 탭에 표시하세요.

4단계: 차트를 사용하여 메트릭 시각화하기

차트는 숫자를 알아보기 쉬운 패턴으로 변환하여 데이터를 효과적으로 시각화합니다. 대시보드 탭에 차트를 추가하는 방법은 다음과 같습니다:

시각화하고 싶은 데이터 범위 또는 피벗 테이블 출력을 선택하세요 차트를 삽입하고 데이터에 적합한 유형을 선택하세요 일관된 색상 팔레트에 맞춰 색상을 조정하여 대시보드를 한눈에 파악하기 쉽게 만드세요 대시보드 탭에서 차트를 이동하고 크기를 조정하여 KPI 카드와 정렬되도록 하세요

막대 차트를 사용하여 값을 비교하고, 선 차트를 사용하여 시간 경과에 따른 추세를 추적하세요. 정보 과부하를 방지하기 위해 대시보드에 최대 8개의 차트만 포함하도록 한도를 설정하세요.

Google 스프레드시트에서 데이터 > 삽입 > 차트 > 다양한 차트 옵션 중에서 선택하세요

5단계: 대화형 필터링을 위한 슬라이서 추가

슬라이서는 Google 스프레드시트에 내장된 대화형 필터입니다. 이를 통해 대시보드를 보는 누구나 수식을 편집하지 않고도 데이터를 필터링할 수 있습니다.

대시보드 탭에서 차트나 피벗 테이블을 클릭하세요 '데이터'로 이동하여 '슬라이서 추가'를 선택하세요 필터링할 열(예: 클라이언트 이름 또는 프로젝트 상태)을 선택하세요. 슬라이서를 관련 차트 위나 옆에 위치하세요 누군가 값을 선택하면 연결된 모든 차트가 자동으로 업데이트되는 모습을 확인해 보세요

슬라이서는 정확히 동일한 데이터 범위를 공유하는 차트만 필터링합니다. 대시보드가 여러 데이터 소스에서 데이터를 가져오는 경우, 먼저 해당 데이터를 하나의 탭으로 통합해야 합니다.

Google 스프레드시트에서 생성한 차트를 선택 > 데이터 > 슬라이서 추가 > 열 이름 선택 > 필터 추가

대행사 대시보드 설계를 위한 최고의 실행 방식

부실하게 설계된 대시보드는 팀원들에게 명확성보다는 혼란만 가중시킵니다. 하나의 거대한 화면으로 모든 사람을 만족시키려다 보면 불필요한 정보가 넘쳐나 결국 팀원들이 도구를 아예 외면하게 됩니다.

대상별 대시보드 하나씩 만들기: CEO용 대시보드와 프로젝트 관리자용 대시보드는 불필요한 정보가 섞이는 것을 방지하기 위해 서로 다르게 구성됩니다.

메트릭의 트리거로만 한도를 설정하세요: 특정 수치가 이번 주 누군가의 행동에 변화를 주지 않는다면, 여기에는 포함되지 않아야 합니다.

데이터 갱신 주기 설정: 데이터가 매일 갱신될지, 아니면 매주 갱신될지 결정하여 사용자가 수치의 최신 상태를 파악할 수 있도록 하세요.

일관된 형식 사용: 시각적 불일치는 이해를 방해하므로 모든 차트에서 색상과 날짜 형식을 동일하게 유지하세요.

모든 항목에 라벨을 지정하세요: 대시보드는 널리 공유되므로 모든 차트에는 제목이, 모든 축에는 라벨이 반드시 있어야 합니다.

삭제하지 말고 보관하세요: 관련 없는 메트릭은 삭제하지 말고 별도의 탭으로 옮기세요. 역사적 데이터는 나중에 다시 유용하게 쓰일 때가 많기 때문입니다.

📮ClickUp 인사이트: 성과가 낮은 팀은 15개 이상의 도구를 동시에 사용하는 경우가 4배 더 많은 반면, 성과가 높은 팀은 사용하는 도구의 한도를 9개 이하로 제한하여 효율성을 유지합니다. 그렇다면 하나의 플랫폼만 사용하는 것은 어떨까요? 업무용 올인원 앱인 ClickUp은 AI 기반 워크플로우를 통해 작업, 프로젝트, 문서, wiki, 채팅, 통화 기능을 하나의 플랫폼으로 통합합니다. 더 스마트하게 일할 준비가 되셨나요? ClickUp은 모든 팀에 적합하며, 업무 현황의 가시성을 높이고, AI가 나머지 작업을 처리하는 동안 여러분은 중요한 일에 집중할 수 있게 해줍니다.

대행사 대시보드 구축 시 Google 스프레드시트의 한계

스프레드시트 소프트웨어에서 대시보드를 관리하는 일은 결국 지루한 부업이 되어버립니다. 수동 데이터 입력은 지연과 오류를 초래하여, 리더들이 이미 오래된 정보를 바탕으로 의사결정을 내리게 만듭니다.

수동 데이터 입력 및 동기화: 스프레드시트는 기본적으로 사용 중인 도구와 연결되지 않으므로, 누군가가 정기적으로 데이터를 내보내고 정리해야 합니다.

실시간 프로젝트 데이터 없음: 대시보드는 실제로 진행 중인 상황을 반영하기보다는 누군가가 스프레드시트를 마지막으로 업데이트한 시점의 정보만 보여줍니다.

규모가 커지면 성능이 저하됩니다: Google 스프레드시트는 최대 Google 스프레드시트는 최대 1,000만 개의 셀을 지원하지만, 수천 행에 여러 수식이 포함된 시트를 사용하면 로딩 속도가 눈에 띄게 느려집니다.

제한적인 접근 제어: 동일한 대시보드에서 역할에 따라 서로 다른 수준의 세부 정보를 볼 수 있도록 특정 보기를 쉽게 생성할 수 없습니다.

내장된 자동화 기능 없음: 마감일 알림과 업무량 재조정 등 모든 작업에 원활한 마감일 알림과 업무량 재조정 등 모든 작업에 원활한 워크플로우 자동화 대신 수동 개입이 필요합니다.

협업의 병목 현상: 여러 사람이 동일한 시트를 편집하면 버전 관리에 혼란이 발생하며, 데이터의 맥락을 고려하여 논의할 수 있는 기본 기능이 없습니다.

다음은 실제 사용자가 ClickUp에 대해 남긴 후기입니다:

ClickUp을 통해 우리는 한 단계 앞서 나가, 클라이언트가 성과, 이용률, 프로젝트를 실시간으로 확인하고 모니터링할 수 있는 대시보드를 구축했습니다. 이를 통해 클라이언트는 팀과 긴밀하게 연결될 수 있으며, 특히 서로 다른 국가, 때로는 대륙에 위치해 있는 경우에도 더욱 그렇습니다.

ClickUp을 통해 우리는 한 단계 앞서 나가, 클라이언트가 성과, 이용률, 프로젝트를 실시간으로 확인하고 모니터링할 수 있는 대시보드를 구축했습니다. 이를 통해 클라이언트는 팀과 긴밀하게 연결될 수 있으며, 특히 서로 다른 국가, 때로는 대륙에 위치해 있는 경우에도 더욱 그렇습니다.

성장 중인 중소기업에게 분산된 기술 스택에 의존하는 것은 시간과 예산을 크게 소모하는 일입니다.

한 앱에서는 프로젝트를 추적하고, 다른 앱에서는 소통하며, Google 스프레드시트에서 성과 보고서를 추출하는 등 서로 연결되지 않은 tools를 사용하면, 데이터가 저장된 곳과 실제 일이 이루어지는 곳이 분리되어 버립니다.

이러한 여러 앱을 오가는 혼란은 심각한 업무 분산 현상을 초래합니다. 이로 인해 팀원들은 끊임없이 작업 맥락을 전환해야 하고, 서로 다른 플랫폼 간에 업데이트 내용을 수동으로 복사하여 붙여넣기해야 하므로, 대시보드를 완성하는 순간 이미 정보가 낡아 버리게 됩니다.

ClickUp Small Business Suite는 일상적으로 사용하는 앱과 기업급 기능을 단일 통합 AI 작업 공간으로 통합하여, 훨씬 저렴한 비용으로 이러한 'SaaS 비용'을 해소해 줍니다.

그 결과? 임시방편적인 통합이나 비싸고 복잡한 소프트웨어, 끝없는 수동 데이터 입력 없이도 비즈니스의 현황에 대한 실시간 및 종합적인 가시성을 확보할 수 있습니다. 그 방법을 알아보겠습니다:

데이터 구조 만들기

Google 스프레드시트에서는 대시보드 전체가 행, 탭, 수식을 얼마나 잘 구성하느냐에 의존합니다. 하지만 ClickUp 테이블 보기에서는'행'이 실제 업무와 연결된 실시간 ClickUp 작업으로 구성된, 데이터베이스와 유사한 시스템을 이용할 수 있습니다.

ClickUp 테이블 보기를 사용하여 데이터를 체계적으로 정리하세요

여러분의 강점은 다음과 같습니다:

구조화된 데이터 (예: 클라이언트 명, 리테이너 값, 캠페인 유형, 소유자)를 추적할 수 있습니다. ClickUp 사용자 지정 필드 를 사용하면 수동으로 열을 추가하지 않고도(예: 클라이언트 명, 리테이너 값, 캠페인 유형, 소유자)를 추적할 수 있습니다.

메트릭을 동적으로 계산합니다(ARRAYFORMULA나 중첩된 IF 함수가 필요 없습니다). ClickUp 수식 필드는 작업 공간 전체에서합니다(ARRAYFORMULA나 중첩된 IF 함수가 필요 없습니다).

예를 들어, 15개의 클라이언트를 관리하는 퍼포먼스 마케팅 에이전시를 운영하고 있다고 가정해 봅시다. 각 캠페인은 '작업(Task)'으로 처리되며, '사용자 지정 필드'를 통해 광고 비용, 수익, 채널을 기록하고, '수식 필드'를 통해 ROAS를 자동으로 계산합니다.

실시간 운영 지휘 센터 구축

ClickUp 대시보드는 정적인 KPI 시트를 대체하여, ClickUp 작업 공간에서 직접 가져온 실시간 맞춤형 보고서를 제공합니다.

특정 카드를 사용하여 나만의 맞춤형 ClickUp 대시보드를 만들어 보세요

대행사가 추적하는 항목에 따라 다양한 유형의 카드를 자유롭게 조합할 수 있습니다:

KPI 카드: 정시 납품률이나 진행 중인 프로젝트와 같은 메트릭을 추적하세요

막대/선 차트: 클라이언트별 매출이나 작업 진행 속도 등의 추세를 시각화하세요

원형 차트: 팀별 업무량 분배 현황을 파악하세요

테이블 카드: 대시보드를 벗어나지 않고도 프로젝트 수준의 데이터를 자세히 살펴보세요

시간 추적 카드: 청구 가능 시간과 청구 불가 시간을 모니터링하세요

작업량 카드: 화면을 전환하지 않고도 팀의 용량을 확인하세요

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp의 역할 기반 보기를 통해 동일한 기본 데이터를 대상에 따라 맞춤 설정할 수 있습니다. CEO는 개요 보기를 통해 전체적인 재무 현황을 확인하고, 프로젝트 관리자는 별도의 작업 없이도 작업 세부 정보를 확인할 수 있습니다. 고객 대시보드 만들기:

AI를 통한 즉각적인 인사이트를 얻고 더 빠르게 의사결정을 내리세요

ClickUp Brain은 전체 작업 공간 위에 위치하며, 수식을 직접 작성하는 대신 질문을 통해 정보를 얻을 수 있게 해줍니다. ClickUp Brain은 여러분의 작업, 프로젝트, 문서, 대시보드를 이해하므로, 데이터를 수동으로 분석하지 않고도 인사이트를 도출할 수 있습니다.

ClickUp Brain으로 캠페인 진행 상황을 파악하세요

📌 예시 프롬프트: 어떤 팀 회원이 용량 초과 상태이며, 그 이유는 무엇인가요? 작업 지연 및 활동 저하로 인해 위험에 처한 클라이언트는 누구인가요? 이번 주 프로젝트 성과를 요약하고 장애 요인을 강조 표시하세요

또한, 이는 AI 카드 양식으로 대시보드에 통합되어 있습니다.

ClickUp Brain의 AI 카드를 통해 대시보드 인사이트를 즉시 분석해 보세요

접근 방법:

성과 인사이트 카드: 주요 메트릭을 분석하고, 효과가 있는 요소와 그렇지 않은 요소를 명확히 파악하세요

리스크 및 지연 감지 카드: 병목 현상, 기한이 지난 작업, 위험에 처한 결과물을 파악하세요

리소스 활용 카드: 작업량, 시간 추적, 팀 용량을 분석하세요

🎥 마케팅 워크플로우를 자동으로 운영하고 싶으신가요? 캠페인을 관리할 '슈퍼 에이전트'를 만들어 보세요. 방법은 아래를 확인하세요. 👇🏼

Take Up Agency를 활용해 ClickUp 대시보드를 구축해 보세요

모든 에이전시는 언젠가 Google 스프레드시트 사용 중 비슷한 벽에 부딪히게 됩니다. 처음에는 간단한 대시보드로 시작하지만, 점차 클라이언트와 캠페인, 메트릭이 늘어납니다. 그러다 보면 어느새 수식을 관리하고, 오류가 발생한 탭을 수정하며, 업데이트를 쫓아다니게 됩니다.

여러 도구에 흩어져 있는 데이터, 대시보드, 워크플로우를 일일이 연결할 필요 없이, ClickUp이 모든 것을 한곳에 모아줍니다. 변경 사항이 발생하면 ClickUp 대시보드가 즉시 업데이트되며, ClickUp Brain을 통해 주간 업데이트를 받아볼 수도 있습니다. 문제가 발견되면 바로 그 자리에서 조치를 취할 수 있습니다.

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자주 묻는 질문(FAQ)

스프레드시트 대시보드와 프로젝트 관리 대시보드의 차이점은 무엇인가요?

스프레드시트 대시보드는 수동으로 입력하거나 가져온 데이터를 시각화하므로, 마지막 업데이트 시점의 정보만 반영됩니다. 반면 프로젝트 관리 대시보드는 진행 중인 작업과 타임라인에서 실시간 데이터를 가져와 수동 개입 없이도 보기를 최신 상태로 유지합니다.

Google 스프레드시트 에이전시 대시보드에 실시간 데이터 소스를 연결할 수 있나요?

Google 스프레드시트는 시트 간 데이터 연동과 외부 애드온을 지원하지만, 이를 사용하려면 별도의 설정이 필요하며 종종 데이터 갱신 지연이 발생합니다. 네이티브 통합 기능을 갖춘 작업 공간은 중간 단계의 소프트웨어가 필요 없으므로 진정한 실시간 데이터를 제공합니다.

팀이 데이터를 즉시 활용할 수 있도록 Google 스프레드시트는 최소한 주 단위로 업데이트하는 것을 목표로 하세요. ClickUp과 같이 실시간으로 업데이트되는 tool에서는 대시보드가 자동으로 최신 상태로 유지되므로, 여러분은 대시보드를 얼마나 자주 확인할지만 결정하면 됩니다.