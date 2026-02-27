에이전시 운영을 위한 ClickUp 설정 방법

여러 클라이언트 프로젝트를 동시에 진행할 때 사소한 지연도 빠르게 누적될 수 있습니다.

핵심 정보가 누락된 브리핑은 프로젝트 시작을 지연시키고, 산발적인 자산 기록은 검토 속도를 늦출 수 있습니다. 바로 이 때문에 에이전시 프로젝트 관리 tools가 중요한 것입니다.

ClickUp은 모든 에이전시 운영에 활용할 수 있는 통합 AI 작업 공간을 제공합니다. 동일한 시스템에서 인테이크, 프로젝트 범위 설정, 납품, 커뮤니케이션, 승인, 보고를 수행하여 시간을 절약하고 팀 생산성을 높일 수 있습니다.

이 글에서는 에이전시 운영을 위해 ClickUp을 설정하는 방법을 단계별로 안내합니다.

⭐추천 템플릿 에이전시가 성장할수록 업무 전달은 더욱 복잡해집니다. 이때는 직원들이 훌륭한 일을 하더라도 에이전시 관리의 표준화가 어려워지는 시점입니다. ClickUp의 에이전시 관리 템플릿은 에이전시의 전체 업무 순환을 포괄하도록 설계되어 강력한 시작점이 됩니다. 영업 파이프라인과 프로젝트 범위 설정부터 클라이언트 온보딩, 프로젝트 전달, 클라이언트 피드백에 이르는 모든 프로세스를 아우릅니다. 무료 템플릿 받기 ClickUp의 에이전시 관리 템플릿을 활용하여 에이전시 운영을 위한 ClickUp 설정 방법을 알아보세요.

tools를 설정하기 전에 에이전시 운영에 정말 필요한 것들

프로세스가 사람들의 머릿속에만 존재하면 에이전시 운영은 무너집니다. 클라이언트 프로젝트가 증가하면 일은 더 많은 역할과 타임라인을 넘나들게 됩니다. 이때 누락된 인테이크 세부사항과 느린 승인이 기한 초과 작업으로 이어집니다.

어떤 프로젝트 관리 도구를 설정하기 전에, 에이전시의 워크플로우가 매주 지원해야 할 사항을 명확히 파악하세요.

✅ 에이전시 성장에도 운영을 안정적으로 유지하는 필수 요소:

신뢰할 수 있는 업무 접수 및 범위 설정

채팅 스레드나 반쯤 작성된 이메일로 요청이 들어오면 프로젝트 범위가 모호해집니다. 프로젝트 관리자들은 기본 정보 추출에 시간을 낭비하게 됩니다. 결국 브리핑이 제대로 '준비'되지 않아 출시 플랜이 중간에 변경되는 상황이 발생합니다.

에이전시 프로젝트 전반에 걸쳐 일관된 "준비 완료" 상태의 정의를 원하신다면:

요청에는 명확한 목표와 결과물 유형이 있습니다. 주요 이해관계자와 관련 팀원이 명시됩니다 목표 마감일과 의존성이 조기에 가시화됩니다

🧠 알고 계셨나요? 비판적 경로법(CPM) 의 기록된 기원은 1956년 12월 듀폰이 주도한 일정 관리 노력에서 시작되었으며, 이후 관련자들이 이를 기술했습니다. 이는 현대적 의존성 사고의 역사적 토대라 할 수 있습니다—하나의 의존 작업이 지연되면 전체 타임라인이 변동될 수 있다는 개념입니다.

현장에서 실제로 작동하는 가시성

가시성은 단순히 작업 목록을 확인하는 것이 아닙니다. 에이전시 운영 전반에 걸친 가시성을 확보해야 하며, 이를 통해 다음 세 가지 질문에 신속히 답할 수 있어야 합니다:

클라이언트 전달을 위해 다음으로 제공될 내용은 무엇인가요?

블록된 작업, 위험에 처한 작업, 또는 누군가의 작업을 기다리는 작업은 무엇인가요?

지금 당장 자원 배분이 필요한 예정된 일은 무엇인가요?

이 부분이 바로 디지털 에이전시에게 많은 프로젝트 관리 도구가 실패하는 지점입니다. 활동은 보여주지만, 실제로 커밋해도 안전한 작업은 보여주지 못합니다.

🧠 알고 계셨나요? 가장 초기의 스케줄링 시각화 도구 중 하나인 하모노그램( harmonogram) 은 폴란드 엔지니어 카롤 아다미에츠키(Karol Adamiecki)가 개발했으며, 이후 기초적인 스케줄링 방법으로 설명되었습니다. 에이전시 운영에 주는 교훈은 시대를 초월합니다: 일이 시스템(단순한 목록이 아닌)으로 가시화될 때

작업량과 용량에 대한 명확성

작업량 관리는 일주일이 엉망이 된 후에 하는 일이 아닙니다. 이는 팀 전체의 가용성을 미리 계획하는 데 도움이 되는 습관입니다.

실용성을 위해 일 추정 방식을 사전에 결정하세요. 많은 에이전시는 다음과 같이 간단하게 유지합니다:

예상 작업 시간과 연계된 간편한 노력 규모 측정

일반적인 시간 추정이 포함된 "표준 작업"의 기본 세트

주간 용량 점검으로 마감일이 지연되기 전에 재조정하세요

정의된 승인 경로

승인 절차가 지연되는 이유는 '승인'의 의미, 피드백 처리 위치, 최종 승인자가 누구인지 모두가 알지 못하기 때문입니다. 팀원들이 명확한 방향성을 가지고 업무를 진행할 수 있도록 일관된 단계로 구성된 명확한 승인 경로가 필요합니다.

유용한 승인 경로는 다음 사항을 구체적으로 명시합니다:

각 단계별 승인 담당자 (내부 검토 vs. 클라이언트 검토)

최종 피드백과 제안의 구분 기준

피드백이 늦게 도착하면 어떻게 되며, 이것이 의존성 작업에 어떤 영향을 미치는가

측정 가능한 책임성

에이전시 업무는 모든 작업에 다음이 갖춰질 때 원활하게 진행됩니다:

단일 소유자

명확한 작업 상태

실제 마감일

차단되지 않은 다음 단계

소유권이 불분명하면 일이 지체됩니다. PMI 보고서에 따르면 프로젝트 성과 부진으로 인해 투자금의 11.4%가 낭비된다고 합니다. 창의적인 작업에서도 측정 가능한 실행이 중요한 이유입니다.

이러한 요구사항을 먼저 정렬하면 ClickUp과 같은 운영 도구를 구현하는 것이 훨씬 쉬워집니다. 도구에 프로세스를 맞추는 대신, 에이전시 팀이 실제로 일을 수행하는 방식에 맞춰 작업 공간 구조를 설계할 수 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 25%의 사람들이 AI 에이전트가 업무 체계 정리에 도움이 될 것이라고 믿습니다. 그들의 말이 맞습니다. AI 에이전트는 작업을 진행시키고, 소유권을 지정하며, 마감일을 설정하고, 그렇지 않으면 지연될 수 있는 일상적인 후속 조치를 처리함으로써 체계적으로 업무를 관리하도록 도와줍니다. 그러나 이는 에이전트가 적절한 범위 내에서 타인을 대신해 조치를 취할 수 있을 때만 가능합니다. 통합된 작업 공간 내에서 작업, 파일, 대화가 이미 연결된 상태로 운영되는 슈퍼 에이전트는 지원 대상자와 동일한 사용자 권한을 상속받습니다. 이는 권한을 초과하거나 지속적인 감독 없이도 (작업 진행, 상태 업데이트, 책임감 있는 정보 전달 등) 필요한 조치를 취할 수 있음을 의미합니다.

📖 함께 읽기: 워크플로우 자동화 예시 및 활용 방법

에이전시 운영을 위한 ClickUp 설정 방법 (단계별 안내)

에이전시에서 일할 때 프로젝트 진행은 거의 정해진 경로를 따르지 않습니다. 클라이언트 피드백으로 캠페인이 변경되거나, 이해관계자가 늦게 합류하면 런칭 플랜이 바뀔 수 있습니다. 또한 팀원들은 클라이언트 프로젝트부터 신규 비즈니스까지 모든 업무를 처리하면서 긴급 요청까지 지원해야 합니다.

이러한 혼합은 에이전시 업무에서 normal한 일이지만, 프로젝트 관리 운영 방식에 부담을 줍니다.

업무가 산만해지면 결과물 전달에 차질이 생기기 시작합니다. 에이전시 프로젝트 관리 tools가 작업, 문서, 승인, 보고로 분산될 때 이런 현상이 발생합니다. 이로 인해 업데이트를 놓치거나 마감일이 지난 작업이 주말에야 발견되는 경우가 생깁니다.

AI 확산은 또 다른 문제를 야기합니다. 각 팀이 브리핑, 요약, 회의 노트 작성에 서로 다른 AI 도구를 사용하면 결과물이 담당자와 프로세스에 따라 달라집니다. 변경 사항을 검증하기 어려워지고 효과적인 방식을 재현하기도 힘들어집니다.

ClickUp은 에이전시를 위한 통합 AI 작업 공간으로서 두 가지 문제를 동시에 해결합니다. 계획, 실행, 협업, AI 지원까지 모든 과정을 단일 ClickUp 작업 공간 내에서 관리하므로, 클라이언트 프로젝트가 접수부터 납품까지 끊김 없이 연결됩니다.

✅ 에이전시 운영 규모에 맞춰 확장 가능한 방식으로 ClickUp을 구현하는 10단계는 다음과 같습니다.

1단계: 작업 공간 구조 설계하기

ClickUp 계층 구조로 팀 간 프로젝트를 체계적으로 관리하세요

ClickUp 작업 공간 구조가 불분명하면 각 팀마다 다른 규칙을 만들 수 있습니다. 이는 에이전시 프로젝트 간 추적 방식의 불일치와 작업 할당 위치에 대한 혼란을 초래합니다.

ClickUp 계층 구조를 활용하면 더 많은 클라이언트 프로젝트를 추가해도 에이전시의 워크플로우가 일관되게 유지되도록 전달 체계를 실용적으로 구성할 수 있습니다. ClickUp 스페이스, 폴더, 리스트를 에이전시 업무 구조화의 기본 단위로 활용하세요.

✅ ClickUp 계층이 에이전시 운영을 설정하는 데 도움이 되는 방법:

클라이언트 납품을 위한 단일 납품 스페이스 생성 으로 진행 중인 일이 한 곳에 집중되도록 합니다

대규모 프로젝트의 경우 클라이언트 프로젝트별로 하나의 클라이언트 폴더를 생성하세요 , 그런 다음 온보딩, 제작, 검토, 출시, 출시 후 단계와 같은 전달 단계를 위해 목록을 활용하세요.

소규모 에이전시 클라이언트 업무의 경우, 소규모 클라이언트 프로젝트용 폴더 하나를 생성한 후 , 클라이언트별로 목록 하나씩 추가하여 에이전시 관리를 깔끔하게 유지하세요.

필요할 때 CRM, 청구, 작업 범위, 사후 관리, 클라이언트 피드백을 위한 지원 폴더를 추가하세요.

💡 프로 팁: ClickUp for Creative Teams로 클라이언트 승인 속도를 높여보세요. ClickUp의 크리에이티브 에이전시 워크플로우로 한 곳에서 작업 플랜, 생성, 발표하세요 프로젝트 승인 지연의 근본 원인은 대개 피드백이 여러 곳에 흩어져 있어 최종 의견이 무엇인지 알 수 없기 때문입니다. 작업 추적을 통해 검토 대화를 중앙 집중화하면 팀원이 신속하게 피드백 루프를 닫고 프로젝트 타임라인을 보호할 수 있어 이 문제를 해결할 수 있습니다. ClickUp의 워크플로우는 요청된 변경 사항, 승인, 작업 간 연결성을 유지하도록 설계되었습니다. 이를 통해 중간에 이해관계자의 방향이 바뀌더라도 클라이언트 전달 과정이 체계적으로 유지됩니다. ✅ 다음과 같은 이점을 제공합니다: 승인 논의 를 ClickUp 댓글과 ClickUp 채팅에서 진행하세요. 작업을 연결하고 관련 팀원을 태그하면 피드백이 올바른 작업 항목에 연결된 상태로 유지됩니다.

ClickUp의 피드백 및 마크업 흐름으로 크리에이티브 검토를 간소화하여 반복 작업을 줄이고 승인을 더 빠르게 받으세요.

클라이언트를 게스트로 초대하고 권한 설정하여 이해관계자가 내부 일에 접근하지 않고도 검토 및 의견을 제시할 수 있도록 하세요.

2단계: 표준화된 인테이크 및 브리핑 시스템 구축

워크플로우에 직접 연결되는 ClickUp 양식으로 응답을 실행으로 전환하세요

구조가 마련되면 다음 목표는 프런트엔드의 일관성입니다. 인테이크 단계에서 에이전시 운영이 종종 지연됩니다. 요청 사항이 누락된 정보와 함께 접수되면 프로젝트 범위 설정이 약화되고 이후 수정 주기가 늘어나는 경향이 있습니다.

ClickUp 양식은 작업 시작 시 필요한 세부 정보를 사전에 수집하고 요청을 적절한 담당자에게 전달하여 체계적인 일 시작을 지원합니다. 뷰 바, 양식 hub 또는 ClickUp 계층 내에서 ClickUp 양식을 생성할 수 있습니다.

✅ 에이전시 팀을 위한 깔끔한 인테이크 설정에는 일반적으로 다음이 포함되어야 합니다:

납품물 유형, 채널, 출시 플랜 컨텍스트, 목표 마감일 등의 입력 범위 설정

계정 관리자, 요청자, 관련 팀원 등 소유권 신호

우선순위, 시간 추정, 의존성 작업 유무와 같은 생산 신호

📋 에이전시 운영에 ClickUp 양식을 적용하는 방법은 다음과 같습니다:

양식 질문을 사용자 지정 필드에 매핑하여 모든 신규 클라이언트 프로젝트가 필터링 및 보고를 위한 구조화된 데이터와 함께 도착하도록 하세요.

작업 할당 전에 프로젝트 관리자가 필요한 세부 정보를 확보하기 위해 필수 질문을 활용하세요

가능한 경우 조건부 논리를 활용하여 양식이 필요한 경우에만 후속 질문을 하도록 설정하세요. 예를 들어 긴급 우선순위가 선택되었을 때 마감일 필드를 추가하는 식입니다.

💡 전문가 팁: ClickUp Brain 을 활용해 복잡한 인테이크를 즉시 시작 가능한 브리프로 전환하세요. ClickUp Brain으로 노트와 작업에서 상세한 요약 및 인사이트를 얻으세요 인테이크 품질은 에이전시 운영에서 재작업 발생의 주요 원인 중 하나입니다. 견고한 양식이 있더라도 제출물에는 여전히 모호한 목표나 이메일 스레드에서 붙여넣기한 피드백이 포함될 수 있습니다. ClickUp Brain은 팀원들에게 추가적인 관리자 업무를 요구하지 않으면서도 '시작 준비 완료' 상태를 표준화하는 데 도움을 줍니다. 에이전시가 이 인테이크 단계에서 ClickUp Brain을 활용하는 효과적인 방법 몇 가지는 다음과 같습니다: 원시 노트를 깔끔한 브리프로 전환 하세요: 요청 사항을 목표, 결과물, 대상, 채널, 승인 기준으로 재구성합니다.

제출물을 스캔하여 누락된 입력값을 추출하고 작업 시작 전 계정 관리자를 위한 간단한 "확인 질문" 목록을 생성하세요

요청 유형에 기반한 1차 작업 목록 초안 작성 을 통해 프로젝트 관리자가 백지 상태가 아닌 체계적인 플랜으로 시작할 수 있도록 합니다.

긴 맥락을 간결한 시작 블록으로 요약하여 관련 팀원들이 전체 스레드를 읽지 않고도 몇 분 안에 업무를 이해할 수 있도록 하세요.

3단계: 프로젝트 템플릿 및 반복 워크플로우 구축하기

인테이크가 정리된 후에는 반복 가능한 실행이 필요합니다. 템플릿이 없다면 모든 킥오프가 맞춤형 재구축이 되어 에이전시 프로젝트 전반에 걸쳐 불균일한 납품과 피할 수 있는 지연 작업이 발생합니다.

ClickUp 템플릿을 활용하면 최고의 작업 방식을 체계화하여 에이전시 프로젝트 전반에 재사용할 수 있습니다. 또한 반복 작업을 지원하므로 정기적인 클라이언트 납품에 유용합니다.

✅ 에이전시 프로젝트 관리를 위한 템플릿 설정 방법:

프로젝트 템플릿 저장 : 작업 상태, 담당자, 마감일, 작업 의존성을 포함하여 클라이언트 프로젝트 전반에 걸쳐 일관된 프로젝트 계획 수립을 유지하세요.

정기적인 업무를 위한 반복 작업을 구축하세요. 주간 업데이트나 월간 보고와 같은 작업을 자동화하여 에이전시의 워크플로우가 기억에만 의존하지 않도록 하십시오.

일이 자주 반복될 때는 리스트에 기본값 작업 템플릿을 설정하세요, 그러면 새 작업도 동일한 구조로 시작됩니다.

💡 전문가 팁: 에이전시에서 매번 클라이언트 납품 워크플로우를 처음부터 구축한다면, 설정상의 사소한 차이도 피할 수 있는 혼란을 초래합니다. ClickUp 에이전시 관리 템플릿은 체계적인 시작점을 제공하여 클라이언트 프로젝트 운영 방식을 표준화하고, 전달 공간을 재설계하지 않고도 시간이 지남에 따라 시스템을 개선할 수 있도록 합니다. 무료 템플릿 받기 🌻 이 템플릿을 좋아할 이유: 전달 공간 구조를 표준화 하여 모든 신규 클라이언트 프로젝트가 체계적으로 시작되도록 하세요

프로젝트 템플릿, 반복 작업, 클라이언트 전달 단계를 여러 팀에서 일관되게 유지하세요

분산된 설정을 수정하는 대신 단일 기준 시스템을 업데이트하여 워크플로우를 더 빠르게 개선하세요

4단계: 자원 및 업무량 관리 설정하기

ClickUp 작업량 보기로 팀의 용량을 시각화하고 모든 구성원의 참여도를 유지하세요

워크플로우가 표준화되면 용량이 압박 요인이 됩니다. 특히 의존성이 있는 작업이 있는 진행 중인 프로젝트 간에 자원 배분이 잘못되면 강력한 프로세스도 무너집니다.

ClickUp 작업량 보기는 팀원별 업무량을 시각화하여 자원 배분을 계획하는 데 도움을 줍니다. 작업 수, 시간 추정, 스프린트 포인트 또는 사용자 지정 필드를 통해 업무량을 측정하고 일별, 주별, 월별로 확인할 수 있습니다.

✅ 작업량 보기가 에이전시 팀의 업무량 관리를 지원하는 방법은 다음과 같습니다:

시간 추정을 활용한 용량 플랜 으로 프로젝트 타임라인이 최상의 추측이 아닌 실제 노력량을 반영하도록 하세요

담당자별로 그룹화하여 과부하를 조기에 발견 하고, 진행 중인 프로젝트에서 마감일이 미뤄지기 전에 재조정하세요.

작업 용량 한도 설정을 통해 구성원의 작업량이 한도를 초과하거나 미달하는 상황을 명확히 파악하고, 보다 효율적인 인력 배분 결정을 내릴 수 있습니다.

5단계: 명확한 승인 워크플로우 구현

디자인 검토를 위한 ClickUp 교정 활용하기

인테이크와 템플릿이 구축되면 일 속도가 빨라집니다. 이때 승인이 다음 병목 현상이 됩니다. 검토가 흩어진 스레드에서 이루어지면 팀은 진행을 이루기보다 피드백을 조정하는 데 더 많은 시간을 소비하게 됩니다.

이는 특히 비디오 파일이나 여러 요소가 포함된 새로운 디자인 그룹과 같이 상세한 피드백을 남기기 어려운 시각적 요소를 다루는 프로젝트에서 더욱 그렇습니다.

ClickUp 교정은 검토자가 첨부 파일에 직접 코멘트를 추가할 수 있도록 하여 이미지, 비디오, PDF에 대한 명확한 피드백을 수집하는 데 도움을 줍니다. 코멘트를 할당할 수도 있으며, 이는 추적 가능한 작업 항목으로 전환되어 검토 과정에서 책임 소재를 명확히 할 수 있습니다.

✅ 검토 주기 동안 ClickUp 교정이 에이전시 운영을 지원하는 방법은 다음과 같습니다:

작업 첨부 파일에서 검토 피드백을 중앙 집중화 하여 팀원이 정확한 의견을 바탕으로 조치하고 수정 주기를 줄일 수 있도록 하세요.

의견을 소유자에게 할당 하여 모호한 "누군가 업데이트해 주세요"라는 노트 대신 명확한 책임 하에 수정 작업이 진행되도록 하세요.

작업 승인 과정을 작업 의존성에 연결하여 승인 완료 후 종속 작업이 올바른 순서로 진행되도록 합니다.

📖 함께 읽기: 최고의 크리에이티브 프로젝트 관리 소프트웨어

6단계: 자산, 문서 및 클라이언트 납품물 정리하기

ClickUp Docs로 아이디어를 협업하고 모든 것을 한곳에 모아보세요

일 흐름과 승인 절차를 정의한 후 다음 위험은 맥락 상실입니다. 특히 브리핑과 결과물은 종종 여러 폴더와 tools에 흩어져 관리되기 때문에 더욱 그렇습니다.

ClickUp Docs는 에이전시 프로젝트와 함께 브리프, 표준 운용 절차 (SOP), 납품 노트를 한곳에 저장할 수 있는 위치를 제공합니다. 또한 문서 허브를 통해 중앙 집중식 위치에서 문서와 wiki를 정리하고, 검색하고, 생성할 수 있습니다.

✅ ClickUp Docs가 클라이언트 업무를 위한 에이전시 관리를 지원하는 방법은 다음과 같습니다:

각 신규 클라이언트 프로젝트 개요를 ClickUp 문서에서 작성 하고 실행 작업에 연결하여 납품이 원본 자료와 일치하도록 유지하세요.

문서 허브를 활용해 표준 운용 절차 (SOP) 및 참조 문서를 일 중에도 쉽게 찾을 수 있도록 관리하여 팀원이 검색에 시간을 낭비하지 않도록 하세요.

권한 제어된 문서 공유로 클라이언트가 내부 일에 접근하지 않으면서도 필요한 결과물만 검토할 수 있도록 합니다.

💡 전문가 팁: 브리프, 표준 운용 절차 (SOP) 및 결과물이 ClickUp Docs에 저장되면 다음 과제는 속도입니다. 여전히 사람들은 긴 스레드를 다시 읽거나 결정 배경이 무엇이었는지 기억하려 시간을 낭비합니다. ClickUp Brain MAX는 에이전시 팀이 필요한 맥락을 빠르게 파악하고, 클라이언트의 작업이 이미 진행 중인 동일한 작업 공간 데이터를 활용해 다음 구체적인 실행 단계로 전환할 수 있도록 지원합니다. ClickUp 음성 입력 기능을 통해 업데이트 및 요약 내용을 텍스트로 입력하세요 대행사들이 ClickUp Docs 설정 직후 일반적으로 활용하는 방법은 다음과 같습니다: 음성 입력으로 전달 노트를 즉시 기록한 후 문서 내에서 깔끔한 요약으로 전환하세요. 팀원들은 추가 입력 없이 최신 상황을 파악할 수 있습니다.

엔터프라이즈 검색으로 문서와 연결된 작업 전반에 걸쳐 질문하여 결정 사항, 요구사항, "이것을 선택한 이유"와 같은 맥락을 찾아보세요. 이를 통해 신규 팀원은 더 빠르게 적응하고, 계정 관리자 인수인계 시 공백이 발생하지 않습니다.

클라이언트 대상 업데이트를 동일한 문서에서 가져와 상태 노트가 실제 승인 및 진행 중인 내용과 일치하도록 하여 검토 주기 중 불필요한 소통을 줄입니다.

한 곳에서 ChatGPT, Claude, Gemini 등 최고의 AI 모델에 접근하여 요약, 재작성, 분석을 위해 서로 다른 팀이 별도의 tool 사이를 오가지 않도록 하세요.

7단계: PM 및 리더십을 위한 대시보드 설정

ClickUp 대시보드로 보고서를 맞춤형으로 설정하여 생산성 향상

인테이크, 워크플로우, 승인, 자산을 체계적으로 정리하면 이제 ClickUp 전체에서 업무를 쉽게 찾을 수 있습니다. 이제 팀이 수동으로 상태를 추적하거나 매주 동일한 업데이트를 재구성하지 않고도 신속하게 의사결정을 내릴 수 있도록 지원하는 보고 기능이 필요합니다.

ClickUp 대시보드는 전달 데이터를 역할 기반 보고서로 전환하여 각 팀이 매주 동일한 보기를 재구성하지 않고도 필요한 정보를 확인할 수 있도록 지원합니다.

✅ 에이전시 운영을 지원하는 대시보드 설정 방법:

프로젝트 관리자(PM) 대시보드 구축 : 클라이언트 프로젝트 전반의 작업 상태, 기한 초과 작업, 장애 요소 및 마감일을 한눈에 파악하세요.

프로젝트 타임라인 , 런칭 플랜 진행 상황, 검토 중인 항목과 게시 준비 완료 항목을 한눈에 파악할 수 있는 전략가 대시보드를 구축하세요.

진행 중인 프로젝트 전반에 걸쳐 용량 동향과 진행 상태를 파악할 수 있는 리더십 대시보드를 구축하세요. 관련성이 있는 경우 시간 추적 기능도 포함됩니다.

💡 전문가 팁: ClickUp AI 카드로 대시보드를 회의 준비 완료 상태로 만드세요. ClickUp AI 카드로 작업 공간 데이터에서 정확한 요약 생성하기 ClickUp 대시보드는 가시성을 제공하지만, 누군가가 차트를 업데이트로 전환해야 할 때 에이전시 회의는 여전히 지체됩니다. ClickUp AI 카드는 팀의 실제 일에서 얻은 맥락을 활용하여 대시보드와 개요 화면에 직접 AI 기반 상태 레이어를 생성함으로써 이를 해결합니다. 에이전시 소유자와 프로젝트 관리자가 일반적으로 AI 카드를 활용하는 방법은 다음과 같습니다: AI 요약 카드 를 추가하여 주요 성과, 를 추가하여 주요 성과, 크리에이티브 운영의 다음 단계, 위험 요소 및 장애물을 추출하세요. 이를 통해 리더십은 여러 카드를 일일이 확인할 필요 없이 핵심 내용을 파악할 수 있습니다.

주간 PM 또는 진행 회의에 AI 스탠드업™ 스타일 카드를 활용하세요. 실제 작업 활동에서 업데이트 내용이 자동 생성되며, 기한이 지난 작업도 놓치지 않습니다.

서비스 라인별 또는 계정 관리자별 대시보드 보기처럼 에이전시 운영의 특정 영역을 위한 AI 카드를 생성하세요. 각 팀이 추가 수동 보고 없이 중요한 사항만 확인할 수 있습니다.

8단계: 인수인계, 알림 및 일상 업무 자동화

ClickUp 자동화를 통해 트리거를 설정하고 특정 작업을 직접 실행하세요

워크플로우의 가시성이 높아지면 패턴이 드러납니다. 동일한 업무 인계가 반복되고, 같은 알림이 누락됩니다. 바로 이 부분에서 자동화가 가장 큰 효과를 발휘합니다. 프로젝트 관리자가 매 단계를 수동으로 진행하지 않아도 후속 조치를 표준화하고 작업이 지속적으로 진행되도록 할 수 있기 때문입니다.

ClickUp 자동화 기능은 작업 상태 업데이트나 작업 생성 시와 같이 변경 사항 발생 시 작업을 트리거하여 일상적인 후속 조치를 표준화하는 데 도움을 줍니다.

✅ 에이전시 팀을 위한 고효율 자동화 기능 몇 가지를 소개합니다:

작업이 새로운 단계로 이동할 때 자동으로 할당 하여, 인수인계가 누군가의 기억에 의존하지 않도록 하세요.

작업이 검토 단계로 진입할 때 자동으로 팔로워 추가 또는 관련 팀 회원에게 알림 을 보내 승인이 지연되지 않도록 합니다.

새 클라이언트 프로젝트 생성 시 템플릿 또는 체크리스트를 자동 적용하여 설정 일관성을 유지하세요.

📽️ 비디오 시청: 자동화가 에이전시 운영에 어떻게 적용되는지 빠르게 확인하고 싶으신가요? 여기 따라 할 수 있는 단계별 안내가 있습니다. 여러분의 업무 스페이스에 바로 적용해 보세요.

💡 전문가 팁: 팀 전체의 후속 조치 누락을 줄이려면 ClickUp 슈퍼 에이전트를 활용하세요. ClickUp 슈퍼 에이전트를 통한 자동화로 일 속도를 높여보세요 자동화는 예측 가능한 단계에 탁월하지만, 에이전시는 다음 단계가 상황에 따라 달라지는 복잡한 일도 처리해야 합니다. 세부 사항까지 고려한 체계적인 후속 조치가 필요할 때 ClickUp 슈퍼 에이전트가 도움을 드립니다. 다음과 같은 기능을 제공합니다: 작업 요청이 접수되면 서비스 라인, 클라이언트 또는 우선순위에 따라 적절한 소유자에게 일을 배정하세요.

일 시작 전에 누락된 세부 사항을 요청하세요 , 그래야 프로젝트 범위를 추측에 의존하지 않습니다.

마감일이 임박했을 때 소유자에게 알림을 보내 작업이 지연되지 않도록 관리하세요. 프로젝트 관리자가 모든 업데이트를 일일이 추적할 필요 없이 작업을 원활하게 진행할 수 있습니다.

작업 완료 방식을 표준화하세요. 링크, 자산, 최종 승인 첨부 파일이 완료된 후에만 납품 완료로 표시하는 등 작업 종결 절차를 통일하십시오.

9단계: 클라이언트 친화적인 보기 및 공유 프로토콜 생성

ClickUp 공유 및 권한 설정을 활용하여 팀 회원과 파일을 공유하세요.

내부 운영을 안정화한 후에는 클라이언트 가시성이 다음 단계입니다. 클라이언트가 최신 정보를 지속적으로 파악할 수 있도록 하면서도, 클라이언트가 전체 업무 공간에 무분별하게 노출되는 것은 원치 않을 것입니다.

ClickUp을 통해 적절한 폴더, 리스트, 작업을 공유할 수 있으며, ClickUp 권한 설정을 통해 공유한 항목 내에서 클라이언트와 이해관계자가 수행할 수 있는 작업을 제어할 수 있습니다. 이를 통해 내부 작업을 보호하면서도 클라이언트에게 작업 진행 상황을 명확하게 보여줄 수 있습니다.

✅ 계정 전반에 적용할 수 있는 간단한 공유 기준은 다음과 같습니다:

검토에 필요한 클라이언트에게 공개되는 위치와 보기만 공유 하여 클라이언트가 중요한 내용만 확인할 수 있도록 하세요.

역할별 권한 수준 설정 : 이해관계자에게는 읽기 전용 권한, 검토자에게는 댓글 작성 권한 부여 등

각 계정 관리자가 공유하는 내용을 표준화하여 모든 클라이언트 목록이 동일한 규칙을 따르도록 하세요.

“작업 추적을 효과적으로 수행하고 (설명 및 댓글 섹션을 통해) 맥락을 제공함으로써, 여러 시스템(GDrive, 이메일, Slack)을 사용하는 대신 단일 시스템(ClickUp)만 사용하게 되어 맥락 전환이 줄어듭니다.”

10단계: 지속적인 개선을 운영화하기

ClickUp의 사용자 지정 필드로 작업에 고유한 데이터 필드를 추가하세요.

시스템이 가동된 후에도 일은 끝나지 않습니다. 서비스 라인이 확장되고 전달 방식이 진화함에 따라 에이전시 운영도 변화합니다. 이 단계에서는 실제 프로젝트 전달 과정에서 얻은 교훈을 활용해 설정을 개선함으로써 프로세스가 다시 복잡해지지 않으면서도 지속적으로 발전하도록 하는 방법을 다룹니다.

ClickUp 사용자 지정 필드를 활용하면 일관된 진행 신호를 추적할 수 있어 실제 데이터를 기반으로 에이전시의 워크플로우를 개선할 수 있습니다.

✅ 사용자 지정 필드가 지속적인 개선을 지원하는 방법은 다음과 같습니다:

서비스 라인, 우선순위, 계정 관리자, 고객 전달 단계 와 같은 정보를 표준화하여 팀 간 보고가 일관되게 유지되도록 하세요.

더 나은 프로젝트 범위 설정 을 가능하게 하여(예: 노력 추정 및 복잡성 태그) 프로젝트 타임라인이 현실적으로 유지되도록 하세요.

승인, 인수인계, 수정 주기와 같이 작업 속도가 느려지는 부분을 파악하는 데 도움을 줍니다.

📖 함께 읽기: 규모에 상관없이 프로젝트 협업을 개선하는 방법

ClickUp에서 에이전시 운영을 위한 최고의 실행 방식

ClickUp 설정이 완료되면 일관성이 그 유용성을 유지하는 핵심입니다. 목표는 클라이언트 프로젝트가 바빠지고 여러 이해관계자가 관여할 때에도 에이전시 팀이 실제로 따라갈 수 있는 전달 공간을 만드는 것입니다.

✅ 에이전시 성장에 따라 운영을 안정적으로 유지하기 위한 최고의 실행 방식:

"모두가 소유한다"가 아닌 명확한 작업 공간 소유자를 지정하세요.

시스템을 책임지는 사람이 없으면 설정은 흐트러집니다. 에이전시 팀이 성장함에 따라 작업 공간의 일관성을 유지할 책임이 있는 1~2명의 워크스페이스 소유자(일반적으로 운영 책임자와 프로젝트 매니저 책임자)를 지정하세요.

명확한 권한을 부여하세요:

새로운 스페이스 또는 주요 계층 구조 변경 사항을 승인하세요

표준 상태 템플릿과 핵심 사용자 지정 필드를 유지 관리하세요.

템플릿 라이브러리를 관리하고 업데이트 주기를 설정하세요

이를 통해 신규 팀원이 합류할 때마다 ClickUp 구현 방식이 '올바른 방법'에 대한 다섯 가지 서로 다른 해석으로 분열되는 것을 방지할 수 있습니다.

재사용 가능한 상태 템플릿으로 표준을 고정하세요

팀이 선의를 가지고 있어도 시간이 지남에 따라 상태 변경이 서서히 발생합니다. 클라이언트 프로젝트 전반에 걸쳐 작업 상태를 일관되게 유지하는 가장 쉬운 방법은 상태 흐름을 재사용 가능한 상태 템플릿으로 저장한 후 필요한 곳에 적용하는 것입니다.

에이전시가 따를 수 있는 몇 가지 최고의 실행 방식은 다음과 같습니다:

기본 제공 상태 템플릿(기본 워크플로우) 하나를 유지 관리하세요.

소규모 에이전시 일을 위해 정말 필요하다면 선택적으로 하나의 '간편한' 템플릿을 유지하세요.

클라이언트별 상태 설정을 생성하지 마십시오. 단, 클라이언트의 납품 모델이 진정으로 다른 경우를 제외하고는

📖 함께 읽기: 팀 협업 방식을 향상시키는 방법

클라이언트를 게스트처럼 대우하고, 접근 권한을 의도적으로 관리하세요

고객 협업은 공유하기 전에 고객이 볼 수 있는 내용과 수행할 수 있는 작업을 미리 결정할 때 가장 효과적입니다. ClickUp 권한은 역할 (소유자/관리자/회원/제한된 회원/게스트), 위치 또는 항목, 플랜 설정 에 따라 달라지므로 이를 신중하게 계획하는 것이 중요합니다.

다음과 같은 실용적인 접근 방식을 따를 수 있습니다:

에이전시를 위한 간단한 '클라이언트 접근 기준'을 마련하세요: 공유 대상, 내부 유지 대상, 댓글 작성 권한 대 읽기 전용 권한을 명확히 구분하세요.

필요 시 개인 위치를 활용하고, 게스트 초대 전에 누가 어떤 항목에 접근할 수 있는지 확인하세요.

프로젝트 종료 시점이나 리테이너 계약 일시 중지 시점 등 주요 단계에서 게스트 접근 권한을 검토하세요.

🧠 알고 계셨나요? 1994년 10월 27일, HotWired(현재 WIRED의 역사 일부)는 디지털 마케팅 운영의 전환점이 된 최초의 웹 배너 광고로 널리 기억되는 광고를 게재했습니다. 이는 채널이 진화함에 따라, 변화를 흡수하면서도 업무 수행을 중단시키지 않는 시스템을 갖춘 에이전시만이 성공한다는 점을 알림으로 제공합니다.

ClickUp 내에서 내부 에이전시 플레이북을 구축하고 최신 상태로 유지하세요

ClickUp 설정은 '우리의 업무 방식' 규칙이 한 곳에 집중되어 쉽게 따라할 수 있을 때 지속적으로 활용됩니다. 지식이 낡은 wiki로 전락하지 않도록 최신 상태를 유지하고 일과 연결되어야 합니다.

간결한 에이전시 플레이북에 포함해야 할 내용은 다음과 같습니다:

계층 구조 내에서 신규 클라이언트 프로젝트의 위치

귀사의 인테이크 정의에서 "시작 준비 완료"란 무엇인가요?

상태 의미 및 승인 규칙

파일 및 결과물 명명 규칙

클라이언트 커뮤니케이션 및 공유 규칙

월간 시스템 점검 체크리스트

각 역할별 맞춤형 교육 경로를 구축하세요. 일반적인 온보딩 프로그램이 아닌 개별화된 접근이 필요합니다.

도입 문제는 대개 "사람들이 단계를 잊어버리는" 것처럼 보이지만, 근본 원인은 종종 역할 혼란입니다. PM은 디자이너나 계정 관리자보다 다른 ClickUp 습관이 필요합니다.

역할 기반 학습 경로인 ClickUp University를 활용하여 인력을 더 빠르게 온보딩하고, 다양한 팀에서 ClickUp 사용을 일관되게 유지하세요.

ClickUp 활용법을 자세히 알아보고 싶으면 100개 이상의 다양한 강좌 중에서 선택하세요

다음 최고의 실행 방식도 활용해 보세요:

신입 사원에게 역할별(PM, 계정 관리자, 크리에이티브, 리더십) 첫 주 체크리스트를 제공하세요.

간단한 "저희가 ClickUp을 활용하는 방법" 비디오 또는 문서를 포함하고, 특정 역할 및 부서의 온보딩 과정에 포함시키세요.

매월 신규 입사자를 대상으로 납품 공간에 대한 30분 라이브 워크스루를 진행하세요.

프로 팁: ClickUp에서 '슈퍼 에이전트'를 생성하여 클라이언트와 직원을 위한 역할별 온보딩 워크플로우를 설정하고 자율적으로 운영할 수 있습니다.

매월 "시스템 점검" 루틴을 실행하여 작업 공간이 빠르게 유지되도록 하세요

훌륭한 에이전시 일도 혼란을 초래합니다. 정리 습관이 없다면 클라이언트 목록은 복잡해지고, 검색은 어려워지며, 사람들은 보이는 내용을 신뢰하지 않게 됩니다.

ClickUp은 다단계 아카이빙(작업, 리스트, 폴더, 스페이스)을 지원하며, 아카이브된 항목도 검색이 가능합니다. 이는 일상의 복잡함 없이 역사적 맥락이 필요한 에이전시에 이상적입니다.

매월 활용할 수 있는 간단한 체크리스트입니다:

완료된 클라이언트 폴더나 리스트를 보관하세요.

더 이상 활성 보기를 어지럽히지 않아야 할 작업을 아카이브하세요

명명 규칙의 일관성을 검토하고 명백한 예외 사항을 수정하세요.

신규 팀 회원을 혼란스럽게 하는 사용하지 않는 보기를 제거하거나 통합하세요

템플릿과 표준 운용 절차 (SOP)는 현재 에이전시의 실제 업무 방식을 반영할 때만 유용합니다. 업데이트 주기를 설정하고 이를 임시방편이 아닌 제품 출시처럼 관리하세요.

다음과 같은 최고의 실행 방식을 시도해 보세요:

분기별 템플릿 점검: 사용 중인 템플릿, 미사용 템플릿, 업데이트가 필요한 템플릿을 평가하세요.

월간 표준 운용 절차 (SOP) 갱신: 해당 월에 납품에 마찰을 일으킨 부분만 업데이트하세요

주요 템플릿이나 SOP 섹션마다 단일 소유자를 지정하여 업데이트가 지연되지 않도록 합니다.

마케팅 에이전시가 ClickUp으로 팀 생산성을 높이는 방법을 확인하세요!

에이전시가 ClickUp 설정 시 흔히 저지르는 실수

ClickUp에서 에이전시 운영을 설정할 때 발생하는 대부분의 구현 문제는 일관성 부족에서 비롯됩니다. 각 팀이 클라이언트 프로젝트를 서로 다른 방식으로 설정하거나 보고가 수동 정리 작업에 의존할 경우 ClickUp 작업 공간 관리가 더욱 어려워집니다.

크리에이티브 에이전시가 ClickUp 운영을 설정할 때 흔히 저지르는 실수는 다음과 같습니다:

사용 패턴이 정착되기 전에 구조가 무분별하게 확장되는 것을 허용하지 마십시오

초기에 스페이스, 폴더, 리스트를 과도하게 생성하면 '더 나은 체계화'가 아닌, 에이전시 팀 간 파편화된 보고 체계와 일관성 없는 업무 습관만 초래합니다. ClickUp의 에이전시 계층 가이드라인은 구조를 단순하고 일관되게 유지한 후, 업무 패턴이 명확해졌을 때만 확장하는 방식을 기반으로 합니다.

✅ 대신 이렇게 하세요:

클라이언트 전달 흐름이 안정될 때까지 하나의 주요 전달 스페이스를 유지하세요

실제 접근성, 보고 또는 워크플로우 요구사항을 해결할 때만 새 스페이스를 추가하세요

권한 설정을 사후 고려사항으로 취급하는 것

에이전시는 종종 클라이언트와 계약자를 신속하게 초대하지만, 이후 몇 주 동안 실수로 인한 편집이나 가시성 문제를 해결하느라 시간을 낭비합니다. ClickUp의 권한 설정은 역할, 위치, 항목 유형, 플랜에 따라 달라지므로, 느슨한 공유 방식은 피할 수 있는 위험을 초래합니다.

✅ 대신 이렇게 하세요:

게스트를 초대하기 전에 에이전시 작업 공간에서 '클라이언트 가시성'이 무엇을 의미하는지 결정하세요

역할별 접근 권한을 표준화한 후 동일한 방식을 모든 클라이언트 프로젝트에 재사용하세요

사용자 지정 필드를 임시 저장소로 활용하기

사용자 정의 필드는 사용자가 실제로 관리할 때만 유용합니다. 너무 많이 추가하면 업데이트가 생략되고 보고의 신뢰성이 떨어집니다. 이는 프로젝트 시스템에서 흔히 발생하는 도입 문제로, 팀원들이 의사 결정에 명확한 영향을 미치지 않는 메타데이터 업데이트를 중단하기 때문입니다.

✅ 대신 이렇게 하세요:

우선순위, 서비스 라인, 계정 관리자, 전달 단계, 노력과 같은 결정에 연결된 소규모 핵심 세트를 유지하세요.

필드 사용 현황을 정기적으로 검토하고 사용되지 않는 항목은 제거하세요.

"빠른 요청"을 통해 범위 확대가 발생하도록 허용하는 것

범위 확대는 프로젝트 실패의 대표적인 원인이며, 에이전시는 마감 직전 변경 요청과 "한 번만 더 버전을 수정해 주세요"라는 요구를 통해 이를 끊임없이 경험합니다.

✅ 대신 이렇게 하세요:

변경 요청이 기록, 검토 및 승인되는 방식을 정의하세요.

약속된 마감일, 업무량, 의존성 작업에 대한 명확한 영향 평가를 완료한 후에만 작업을 커밋하세요.

데이터 규칙이 실제로 적용되기 전에 대시보드를 구축하는 것

대시보드는 팀원이 최신 상태로 유지하는 내용만 반영합니다. 작업 소유자, 마감일, 작업 상태 규칙이 일관되지 않으면 대시보드가 오해를 불러일으키고 프로젝트 관리자는 보고에 대한 신뢰를 잃을 수 있습니다. ClickUp의 대시보드 접근 방식은 카드 데이터가 해당 데이터에서 직접 가져오기 때문에 작업 공간 데이터가 유지된다는 전제하에 운영됩니다.

✅ 대신 이렇게 하세요:

클라이언트 납품 일에 있어 소유권과 마감일을 절대 타협할 수 없는 요소로 만드세요

상태와 소수의 필드를 먼저 표준화한 후 대시보드를 구축하세요

“ClickUp을 통해 우리는 한 발 앞서 나가 클라이언트가 실시간으로 성과, 점유율, 프로젝트를 확인하고 모니터링할 수 있는 대시보드를 구축했습니다. 이를 통해 클라이언트는 특히 서로 다른 국가, 때로는 대륙에 위치해 있음에도 팀과 연결되어 있다는 느낌을 받을 수 있습니다.”

아직 안정화되지 않은 워크플로우 자동화하기

자동화는 시간을 절약할 수 있지만, 팀이 여전히 상태, 템플릿 또는 라우팅 규칙을 변경한다면 혼란을 확대시킬 수도 있습니다. 이러한 실수는 명확한 프로세스 소유권과 모니터링 대신 "도구에 대한 과도한 의존"으로 프로젝트 환경 전반에 걸쳐 나타납니다.

✅ 대신 이렇게 하세요:

먼저 워크플로우를 안정화한 후, 반복 가능한 인수인계와 알림을 자동화하세요.

몇 주기의 자동화 실행 후 실제 일 흐름과 일치하는지 검토하세요

클라이언트 납품과 에이전시 운영을 하나의 ClickUp 작업 공간에서 관리하세요

대행사용 ClickUp을 명확한 구조로 설정하면 팀원들이 의지할 수 있는 시스템을 제공합니다. 이는 승인 지연을 줄이고 클라이언트 프로젝트를 체계적으로 관리합니다. 또한 진행 중인 프로젝트 전반에 걸쳐 프로젝트 관리를 더 쉽게 운영할 수 있게 합니다.

가장 큰 장점은 시스템이 에이전시와 함께 확장된다는 점입니다. 에이전시가 성장함에 따라 서비스 라인을 추가하고, 신규 팀원을 더 빠르게 온보딩하며, 진행 중인 프로젝트 전반에 걸쳐 에이전시 관리를 측정 가능하게 유지할 수 있습니다.

배달 스페이스, 문서, 대시보드, 자동화가 함께 작동하면 클라이언트 배달을 반복하기 쉬워지고 시간이 지남에 따라 개선하기 쉬워집니다. ClickUp을 무료로 가입하세요 ✅.

자주 묻는 질문(FAQ)

클라이언트 프로젝트를 처음부터 끝까지 운영하는 방식을 아우르는 단일 전달 공간을 ClickUp 작업 공간에 구축하는 것부터 시작하세요. 먼저 접수, 작업 상태, 프로젝트 템플릿을 표준화하고, 워크플로우가 안정화된 후 대시보드와 자동화를 추가하세요. 이렇게 하면 에이전시가 성장해도 프로젝트 관리가 일관되게 유지되며 진행 중인 프로젝트 전반에 걸친 지연 작업을 줄일 수 있습니다.

대부분의 디지털 에이전시는 ClickUp 계층 구조를 따릅니다. 클라이언트 전달을 위한 하나의 스페이스를 설정한 후, 폴더를 활용해 클라이언트 폴더나 서비스 라인별로 업무를 그룹화합니다. 목록은 일반적으로 전달 단계나 반복적인 업무 흐름을 나타내므로, 프로젝트 관리자가 프로젝트 타임라인을 추적하고 에이전시 프로젝트 전반에 걸쳐 일관되게 작업을 할당할 수 있습니다.

에이전시 운영과 클라이언트 전달을 위한 하나의 스페이스를 생성한 후, 인테이크, 온보딩, 제작, 검토, 런칭 등 에이전시 워크플로우에 맞는 리스트를 구축하세요. 다수의 클라이언트 프로젝트를 관리하는 경우, 각 클라이언트 폴더나 서비스 라인별로 폴더를 활용하면 관련 팀원이 클라이언트 작업을 빠르게 찾고 작업 상태를 일관되게 유지할 수 있습니다.

ClickUp 양식을 활용해 프로젝트 범위 세부사항, 이해관계자, 마감일, 결과물 요구사항을 수집한 후 요청을 적절한 리스트로 라우팅하세요. 프로젝트 템플릿을 적용하면 신규 클라이언트 프로젝트마다 동일한 특정 작업, 소유자, 작업 의존성, 시간 추정이 기본 설정됩니다. 이를 통해 원활한 온보딩 프로세스를 지원하고 후속 재작업을 줄일 수 있습니다.

프로젝트 기반 업무에는 프로젝트 템플릿, 마감일, 작업 의존성을 활용하여 복잡한 프로젝트 전반에 걸쳐 작업 순서를 명확히 관리하세요. 정기 계약 업무에는 반복 작업과 시간 추적을 활용하여 반복적인 클라이언트 업무를 예측 가능하게 유지하고 자원 배분을 용이하게 하세요. 이를 통해 계정 관리자 및 프로젝트 관리자는 진행 중인 작업과 위험 요소를 명확하게 파악할 수 있습니다.

클라이언트 프로젝트 전반에 걸쳐 인테이크, 납품, 보고 등 에이전시 관리를 표준화하려면 ClickUp 에이전시 관리 템플릿으로 시작하세요. 그런 다음 런칭 플랜, 캠페인 제작, 웹사이트 구축, 월간 보고 등 가장 흔한 업무를 위한 프로젝트 템플릿을 생성하세요. 템플릿을 사용하면 매번 동일한 설정을 클라이언트별로 재구축하지 않아도 되므로 팀원들의 시간을 절약할 수 있습니다.