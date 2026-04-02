20개 이상의 앱을 하나의 플랫폼으로 통합할 때의 ROI

귀사와 같은 기업이 현재 몇 개의 SaaS 앱을 사용하고 있을지 짐작이 가시나요?

미리 경고합니다: 이 수치가 너무 높아서 믿기 어려울 수도 있습니다.

10개도, 30개도, 심지어 50개도 아닙니다. 무려 평균 106개의 앱이 있습니다.

20개 이상의 서로 연동되지 않는 앱을 운영하는 대부분의 팀은 자신도 모르게 매일 누적되는 숨겨진 비용을 지불하고 있습니다. 이 비용은 낭비되는 구독료나 섀도우 IT 형태로 즉시 드러나며, 현재 직원 1인당 연간 평균 4,830달러에 달합니다.

하지만 그보다 훨씬 더 큰 숨겨진 비용이 존재합니다. 낭비되는 시간, 단편화된 맥락, 그리고 흩어진 데이터로 인해 지연되는 의사결정. 바로 ClickUp에서 '워크 스프롤(Work Sprawl)'이라 부르는 현상입니다. 이로 인해 전 세계적으로 매년 2조 5천억 달러에 달하는 생산성 손실이 발생하고 있습니다.

이 솔루션은 생각하기는 간단하지만 실행하기는 어렵습니다. 작업, 문서, 프로젝트, 채팅, 심지어 AI까지 모든 일을 한곳에 통합하는 플랫폼을 통해 도구를 통합하세요.

바로 이러한 이유로, 구현 과정을 더 쉽게 만들어 드리기 위해 이 가이드를 작성했습니다.

20개 이상의 앱을 ClickUp Accelerator로 통합했을 때의 ROI를 확인해 보세요!

이것은 귀사의 부서가 필요로 하는 모든 것을 갖춘 기업급 AI 제품군입니다: 통합된 작업 공간, 최고 수준의 AI 도구, 그리고 지속적인 지원이 포함된 전문가 안내형 설정을 제공합니다.

👉🏼 ClickUp Accelerator를 통해 현재 사용 중인 앱들을 하나의 통합된 작업 공간으로 어떻게 구성할 수 있는지 직접 확인해 보세요.

'툴 스프롤'이란 무엇이며, 왜 생산성을 저하시키는가?

도구 과다 현상은 의도적으로 발생하는 경우가 거의 없습니다. 제품 팀이 Jira를 선택하고, 디자인 팀이 Figma를 선택하며, 마케팅 팀이 Asana를 도입하는 순간부터 시작됩니다. 각각의 선택은 개별적으로는 합리적이지만, 결합되면 혼란을 초래합니다. 도구들 간에 상호 연동이 되지 않아 결국 중복 일을 발생시키기 때문입니다.

비즈니스 관리가 여러 도구에 분산되어 있습니다

그 결과는 단순한 불편함을 넘어, 세 가지 뚜렷하고 심각한 문제를 야기합니다.

업무 분산(Work Sprawl): 프로젝트와 작업이 여러 플랫폼에 흩어져 있어 한 곳에서 모든 것을 파악하기 어렵습니다. 업무 분산은 팀이 앱 간 전환에 소중한 시간을 낭비하고 프로젝트와 작업이 여러 플랫폼에 흩어져 있어 한 곳에서 모든 것을 파악하기 어렵습니다. 업무 분산은 팀이 앱 간 전환에 소중한 시간을 낭비하고 정보의 단절로 인한 어려움을 겪게 하는 결과를 초래합니다

컨텍스트 산만: 중요한 정보와 대화가 앱 사일로에 갇혀 있어, 팀원들은 일 대신 끊임없이 맥락을 찾아 헤매고 있습니다. 현재 직원 한 명이 중요한 정보와 대화가 앱 사일로에 갇혀 있어, 팀원들은 일 대신 끊임없이 맥락을 찾아 헤매고 있습니다. 현재 직원 한 명이 하루에 3,600회 이상 다양한 도구와 창 사이를 토글하고 있습니다!

AI 분산: 서로 연결되지 않아 정보를 공유할 수 없는 여러 AI 도구를 사용하고 계신가요? 그 어떤 도구도 전체적인 상황을 파악하지 못해 진정으로 유용한 지원을 제공하지 못하고 있습니다. 서로 연결되지 않아 정보를 공유할 수 없는 여러 AI 도구를 사용하고 계신가요? 그 어떤 도구도 전체적인 상황을 파악하지 못해 진정으로 유용한 지원을 제공하지 못하고 있습니다.

업무를 진행하기 위해 수동으로 데이터를 조정하느라 발이 묶여 계신가요? 열심히 일하고 있지만, 그 '일'이 거창하고 야심 찬 목표 달성에 실질적인 진전을 가져다주지는 못하고 있지는 않나요!

📮ClickUp 인사이트: 성과가 낮은 팀은 15개 이상의 tools를 동시에 사용하는 경우가 4배 더 많은 반면, 성과가 높은 팀은 사용하는 tools의 한도를 9개 이하로 제한하여 효율성을 유지합니다. 그렇다면 하나의 tools만 사용하는 것은 어떨까요? 업무용 올인원 앱인 ClickUp은 AI 기반 워크플로우를 통해 업무, 프로젝트, 문서, wiki, 채팅, 통화 등을 하나의 플랫폼으로 통합합니다 . 더 스마트하게 일할 준비가 되셨나요? ClickUp은 모든 팀에 적합하며, 업무 가시성을 높이고, AI가 나머지를 처리하는 동안 여러분은 중요한 일에 집중할 수 있게 해줍니다.

연동되지 않은 20개 이상의 앱을 운영하는 데 드는 진정한 비용

분리된 도구들에 대해 생각보다 훨씬 더 많은 비용을 지불하고 계실 확률이 높으며, 구독료는 이 거대한 빙산의 일각에 불과합니다. 20개 이상의 앱을 운영하는 데 드는 진정한 비용은 팀의 생산성, 사기, 그리고 업무 속도에 부과되는 숨겨진 부담입니다. 이는 시간 낭비, 노력 중복, 의사 결정 지연, 그리고 수익을 저해하는 끊임없는 좌절감으로 나타납니다.

이러한 숨겨진 비용은 고정된 것이 아닙니다. 시간이 지남에 따라 누적되고 팀의 크기가 커질수록 증가합니다. 신입 사원은 이 복잡성의 모든 부담을 떠안게 되며, 새로운 tools를 추가할 때마다 문제는 더욱 악화됩니다. 이 보이지 않는 부담이 가장 크게 작용하는 네 가지 영역을 자세히 살펴보겠습니다.

점점 늘어나는 SaaS 비용과 라이선스 확산

명확한 이유 없이 매달 소프트웨어 비용이 저절로 늘어나는 느낌이 드시나요? 이것이 바로 'SaaS 비용 증가 현상'이며, 이는 라이선스 확산의 직접적인 결과입니다. 서로 다른 tool 간의 기능 중복, 퇴사한 직원의 라이선스 미정리, 가격 인상이 포함된 자동 갱신 계약 등으로 인해 비용이 은근히 불어나고 있습니다.

현재 기업들은 사용되지 않는 SaaS 라이선스 비용만으로도 매년 2,100만 달러를 낭비하고 있습니다. 🤯

이는 재무팀과 SaaS 조달팀에게 악몽과도 같은 상황을 초래합니다. 이들은 실제로 사용 중인 서비스와 단순히 비용을 지불하고 있는 서비스의 가시성을 제대로 파악하지 못하는 경우가 대부분이기 때문입니다.

ClickUp은 통합 AI 작업 공간 과 상황 인식 AI를 통해 프로젝트 관리, 문서화, 팀 커뮤니케이션을 단일 플랫폼으로 통합합니다. 업무 계획, 논의, 문서화, 보고를 위해 여러 도구를 오가며 시간을 낭비할 필요 없이, 모든 작업이 하나의 연결된 공간에서 이루어집니다. ClickUp과 함께 업무 분산에서 통합으로 나아가세요

변화는 즉각적입니다. 예측 불가능한 수많은 소프트웨어 비용 청구서를 명확하고 관리하기 쉬운 단일 비용으로 통합할 수 있습니다. 또한 경영진의 소프트웨어 지출에 대한 가시성이 향상됩니다.

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작업 전환과 생산성 손실 시간

여러분과 저 같은 지식 근로자는 일 중 2분마다 방해를 받는다는 사실을 알고 계셨나요? 그리고 이러한 방해 한 번당 업무 효율이 20분씩 떨어지는 것도요?

채팅 앱에서 프로젝트 보드로, 다시 문서 에디터로 이동할 때마다 우리 뇌는 대가를 치릅니다. 단순히 작업 전환에 걸리는 몇 초의 시간이 문제가 아닙니다. 한 작업에서 벗어나 새로운 작업에 집중해야 하는 과정에서 발생하는 막대한 인지적 부담이야말로 진짜 문제입니다.

이처럼 집중력이 끊임없이 분산되면 심도 있고 의미 있는 일을 수행하는 것은 거의 불가능해집니다. 팀이 20개 이상의 앱을 동시에 관리해야 한다면, 각 회원은 하루에 수십 번씩 작업 환경을 전환해야 할 수 있으며, 이로 인해 매주 수 시간의 생산적인 시간이 낭비될 수 있습니다.

중복 업무와 보고 업무의 부담

“회의가 끝나면 스프레드시트를 업데이트하고 요약본을 공유하겠습니다.”

팀원들이 이런 말을 몇 번이나 했나요?

도구들이 서로 연동되지 않으면, 이러한 수동적이고 중복된 업무가 일상화됩니다. 팀원들은 시스템 간에 정보를 복사하여 붙여넣기하고, 중복된 기록을 생성하며, 여러 데이터 소스에서 데이터를 일일이 추출해 보고서를 작성해야만 합니다. 이러한 '일을 위한 일'은 단순히 지루할 뿐만 아니라, 재앙을 초래할 수 있는 요인이 됩니다.

동일한 프로젝트가 세 가지 tools에 걸쳐 존재할 경우, 누군가는 모든 업데이트를 수동으로 조정해야 합니다. 더 나쁜 경우, 서로 충돌하는 버전으로 인해 광범위한 혼란과 오류가 발생하기도 합니다. 보고 업무는 지치고 시간만 잡아먹는 고역이 되어버립니다.

💡 전문가 팁: 데이터를 한 번만 입력하면 강력한 ClickUp 슈퍼 에이전트를 통해 필요한 모든 곳으로 자동적으로 흐르므로, 다시는 수동으로 정보를 조정할 필요가 없습니다. sProcess의 창립자이자 ClickUp Verified Consultant인 Illia Shevchenko가 바로 그렇게 했습니다. 그는 여러 에이전시 팀에서 반복적으로 같은 문제를 목격했습니다: 경영진은 "우리 프로젝트는 현재 어떤 상태인가?"를 한눈에 확인할 수 있는 간단한 보기를 원했습니다

업데이트를 받으려면 개발자들을 찾아다니며(그들의 일을 방해하며) 요청해야 했습니다 그래서 그는 웹사이트 프로젝트 상태 동기화 에이전트라는 작은 ClickUp 슈퍼 에이전트를 개발했습니다. 팀원들에게 보고서를 작성하도록 요청하는 대신, 이 AI 에이전트가 ClickUp 내 실제 작업 활동을 분석하여 경영진용 프로젝트 현황 보고서를 자동으로 생성합니다. ClickUp의 Super Agents로 반복적인 워크플로우를 가속화하세요

분산된 데이터로 인한 의사결정 지연

당사의 설문조사에 따르면, 리더의 약 88%가 여전히 수동적인 확인, 대시보드 또는 회의를 통해 최신 정보를 파악하고 있습니다. 그 대가는 무엇일까요? 분산된 데이터는 결정 속도를 늦추고 정보 부족을 초래합니다. Slack, Gmail, 그리고 고가의 분석 앱에서 최신 정보를 찾아다니는 데 에너지를 쏟을수록, 실제로 조치를 취할 수 있는 여력은 줄어듭니다.

각 도구가 퍼즐의 한 조각만 가지고 있다면 실시간 가시성을 확보하는 것은 사실상 불가능합니다.

💡 전문가 팁: 모든 업무가 ClickUp과 같은 통합 작업 공간에 모여 있으면, 필요할 때마다 실시간 인사이트를 쉽게 얻을 수 있습니다. ClickUp에 내장된 대시보드는 실시간으로 업데이트되어 더 빠르고 확신 있는 의사결정을 가능하게 합니다. 또한 ClickUp의 상황 인식 AI 레이어인 ClickUp Brain은 분석 결과를 평이한 영어로 손쉽게 제공합니다. 자연어로 ClickUp Brain에 프롬프트를 보내 ClickUp 대시보드를 제어하세요

앱 통합이 ROI 방정식을 어떻게 바꾸는지 알아보세요

앱 통합을 고려하는 것은 무언가를 포기해야 한다는 느낌을 줄 수 있습니다. 하지만 더 적은 수의 tools에 투자하면서도 더 강력한 기능을 확보할 수 있다면 어떨까요?

앱 통합을 통한 투자 수익은 다음 세 가지 주요 영역에서 발생합니다:

구독 수 감소로 인한 직접 비용 절감

컨텍스트 전환과 수작업 감소로 인한 엄청난 시간 절약, 그리고

더 빠른 의사 결정과 실행을 통한 상당한 속도 향상

어떻게 작동하는지 함께 살펴보겠습니다.

통합된 워크플로우와 공유된 컨텍스트

제품 팀, 디자인 팀, 엔지니어링 팀이 각기 다른 시스템에서 작업할 경우, 업무 인계는 실패할 수밖에 없습니다. 누군가는 필연적으로 “최신 사양은 어디에 있나요?” 또는 “이게 최종 버전인가요?”라고 묻게 됩니다. 이러한 마찰은 공유된 맥락이 부족하기 때문에 발생하는 직접적인 결과입니다. 통합 워크플로우는 모든 팀을 동일한 데이터가 있는 동일한 환경으로 모아 이 문제를 해결합니다.

이러한 공유된 맥락이야말로 AI를 진정으로 유용하게 만들고, 진정한 AI 융합을 가능하게 합니다. AI 에이전트는 여러분의 일 중 일부만 볼 수 있다면 도움을 줄 수 없습니다. 하지만 프로젝트 관리, 문서, 팀 커뮤니케이션을 하나로 통합하면 팀과 AI 에이전트 모두 효과적인 협업을 위해 필요한 전체적인 맥락을 파악할 수 있게 됩니다.

일의 미래는 융합과 AI입니다

더 빠른 실행과 원활한 업무 인계

연동되지 않은 도구들은 단순히 혼란을 야기할 뿐만 아니라, 플랫폼 간 이동 과정에서 일 내용이 제대로 전달되지 않는 인수인계 공백을 만들어냅니다. 한 도구에서는 작업이 '완료됨'으로 표시되어 있을지라도, 워크플로우의 다음 팀은 이제 자신들이 그 작업을 이어받아야 한다는 사실을 전혀 모를 수 있습니다.

단일 플랫폼으로 통합하면, 전체 이력과 맥락이 그대로 유지된 상태에서 동일한 시스템 내에서 업무 인계가 이루어집니다. “다른 tool을 확인해 볼게요” 또는 “다른 시스템에서 업데이트할게요”와 같은 번거로움을 없앨 수 있습니다.

💡 전문가 팁: ClickUp 자동화 기능을 활용해 이러한 업무 인계를 자동으로 관리하는 규칙을 설정하세요. 예시: 작업 상태가 "검토 대기"로 변경되면 해당 작업이 자동으로 담당자에게 배정되어 업무 누락이 발생하지 않도록 할 수 있습니다. 노코드 빌더로 맞춤형 ClickUp 자동화 기능을 구축하세요

팀과 프로젝트 전반에 걸친 실시간 가시성

리더로서 프로젝트가 계획대로 진행되고 있는지 확인하기 위해 5명의 담당자를 찾아다니거나 3개의 서로 다른 대시보드를 일일이 확인할 필요가 없습니다. 데이터가 분산되어 있으면 항상 뒤늦게 대응하게 되어, 문제를 예방하기보다는 발생 후에 대처하게 됩니다. 통합을 통해 모든 팀과 프로젝트에 대한 즉각적이고 실시간의 가시성을 확보할 수 있습니다.

이를 통해 사후 대응형 관리에서 선제적 관리로 전환할 수 있습니다. 프로젝트를 차질 없이 진행할 수 있도록 장애 요인을 사전에 파악하고, 자원이 과도하게 할당된 부분을 확인할 수 있습니다. 이러한 수준의 투명성은 책임감과 조직의 일관성을 높여줍니다. 팀원 누구나 자신의 일이 회사의 광범위한 전략적 목표와 어떻게 연결되는지 확인할 수 있습니다.

ClickUp Accelerator가 어떻게 측정 가능한 ROI를 제공하는지 알아보세요

“예전에도 tools를 통합해 봤는데, 완전 실패였어요.”라고 생각하실 수도 있습니다.

이는 흔히 겪는 걱정입니다. 그리고 저희는 여러분을 탓하지 않습니다.

새로운 도구를 도입했지만 제대로 된 지원이 부족해 도입률이 저조하고 프로젝트가 실패로 돌아간 인스턴스를 우리는 이미 충분히 목격해 왔습니다.

이것이 바로 ClickUp Accelerator가 존재하는 이유입니다. 단순한 플랫폼을 넘어, 전문가의 지도를 통한 구현으로 ROI를 가속화합니다.

ClickUp의 통합 AI 작업 공간과 저희 도입 팀의 전문 지식을 결합하여, 수년이 아닌 단 몇 주 만에 투자 수익을 확인하세요. Accelerator는 분산된 도구에서 통합된 생산성으로 나아가는 가장 빠르고 효과적인 경로를 제공하도록 설계되었습니다.

포레스터 그룹(Forrester Group) 의 '2025년 ClickUp의 총 경제적 영향(Total Economic Impact™)' 보고서에 따르면, ClickUp은 평균적인 기업이 연간 3만 시간 이상을 절약하고 업계 최고의 ROI를 달성하도록 돕습니다.

20개 이상의 앱을 ClickUp Accelerator로 통합할 때 ROI를 창출하는 핵심 요소는 다음과 같습니다:

20개 이상의 업무용 앱과 AI를 하나의 통합 AI 작업 공간으로 통합

ClickUp 하나로 프로젝트 관리 도구, 문서 플랫폼, 팀 채팅 앱, 추적용 스프레드시트, 그리고 독립형 AI 도구를 모두 대체할 수 있습니다. ClickUp은 모든 업무용 앱, 데이터, 워크플로우를 한곳에 통합할 뿐만 아니라, 단일 가격으로 최신 AI 모델을 모두 제공합니다.

수동 조정을 없애주는 AI 에이전트

👀 알고 계셨나요? 설문조사 응답자의 24%는 주로 지루한 작업을 자동화하기 위해 AI 에이전트를 원한다고 답했습니다. 여기에는 진행 상황 확인, 진행 상황 요약 작성, 마감일 알림과 같은 저부가가치 업무에서 해방되기를 기대하는 마음이 담겨 있습니다.

이것이 바로 슈퍼 에이전트가 존재하는 이유입니다. 슈퍼 에이전트는 백그라운드에서 지속적으로 작동하며, 팀이 이미 사용하고 있는 동일한 tools를 활용해 작업을 업데이트하고, 문서를 작성하며, 일을 원활하게 진행합니다.

일회성 도움이 필요하면 DM을 보내거나, 문서에서 @멘션하여 브레인스토밍을 구체적인 플랜으로 전환할 수 있습니다! 복잡한 워크플로우를 처음부터 끝까지 처리하도록 설정하고, 필요한 경우 사람을 참여시킬 수도 있습니다.

가장 큰 장점은 무엇일까요? 이 에이전트들은 주변 환경을 파악하고 모든 프로젝트, 문서, 대화의 전체 맥락을 이해하므로, 그 결과물은 현실에 기반을 두고 있습니다.

ClickUp Accelerator를 사용하면 다음 각 분야에서 10개의 사전 구축된 '슈퍼 에이전트'를 활용할 수 있습니다:

마케팅: 캠페인 요청을 브랜드 정체성에 부합하는 완성된 결과물로 전환하세요(실제 적용 사례는 비디오를 통해 확인하세요)

제품 및 엔지니어링 : 기능 요청부터 출시까지 더 빠르게 진행하세요

서비스 : 후속 조치를 자동화하고 위험 요소를 파악하여 클라이언트 참여도를 지속적으로 유지하세요

프로젝트 관리 : 상태 업데이트 및 추적과 같은 반복적인 업무를 자동화하여 프로젝트를 원활하게 진행하세요

인사 및 인력 운영: 온보딩, 오프보딩 및 그 사이의 모든 것을 관리하여 원활한 직원 경험을 창출하세요

ClickUp Accelerator로 50가지 이상의 사용 사례에 대응하는 사전 구축된 슈퍼 에이전트를 만나보세요

ROI를 신속하게 파악할 수 있는 내장 대시보드

기술 스택 통합이 올바른 결정이었다는 사실을 경영진에게 어떻게 입증하시겠습니까? ClickUp 대시보드를 사용하여 작업 공간 전반의 데이터를 자동으로 집계하고, 비즈니스 목표와 직접적으로 연결되는 핵심 성과 지표를 시각화하세요.

절약된 시간: 컨텍스트 전환을 줄이고 수동 작업을 자동화하여 얼마나 많은 시간을 절약하고 있는지 확인하세요

완료된 프로젝트: 프로젝트 진행 속도를 추적하고 팀의 업무 처리 속도가 얼마나 빨라졌는지 확인하세요

자원 배분: 팀의 용량을 명확히 파악하고 자원을 효과적으로 배분하세요

맞춤형 ClickUp 대시보드를 구축하여 비즈니스의 KPI를 계산해 보세요

수동으로 보고서를 작성할 필요 없이, 고위 경영진을 위한 요약 보고서부터 세부적인 프로젝트 현황 보고서에 이르기까지 다양한 이해관계자별 맞춤형 보기를 생성할 수 있습니다.

전문가 주도 설정 및 교육을 통해 첫날부터 원활한 도입을 보장합니다

팀이 사용법을 모른다면 아무리 강력한 플랫폼도 소용이 없습니다. 이것이 수많은 도구 통합 노력이 실패하는 가장 큰 이유입니다. ClickUp Accelerator 프로그램을 통해 저희 전문가 팀의 전담 도입 지원을 받아보세요.

단순한 도움말 몇 개가 아닙니다. 여러분의 성공을 보장하기 위해 설계된 맞춤형 서비스입니다.

작업 공간 구성: 당사의 전문가들이 귀사의 팀 고유의 워크플로우에 맞춰 당사의 전문가들이 귀사의 팀 고유의 워크플로우에 맞춰 ClickUp 작업 공간을 설정해 드립니다.

데이터 마이그레이션: 기존 tools의 데이터를 ClickUp으로 안전하게 이전해 드려, 과거 기록이 누락되지 않도록 도와드립니다

교육 프로그램: 전 직원이 첫날부터 자신감을 가지고 생산적으로 업무를 수행할 수 있도록 팀 전체를 대상으로 포괄적인 교육을 제공합니다.

전문가의 안내를 통해 단숨에 ClickUp을 시작해 보세요!

💰 ClickUp으로 전환한 고객 10명 중 4명은 3개 이상의 tools를 대체하기 위해 ClickUp을 사용했습니다. 그 결과, 10명 중 6명은 매주 3시간 이상을 절약했습니다.

그리고 이것은 시작에 불과합니다.

비용 절감부터 효율성 및 협업 개선에 이르기까지, 모든 측면에서 투자 수익(ROI)의 가시성을 확인할 수 있습니다.

👉🏼 Trinetix를 예시로 들어보겠습니다. 이 팀은 코카콜라, 맥도날드, 프록터 앤 갬블을 비롯한 기업을 대상으로 풀사이클 디자인 및 개발 솔루션을 제공합니다. 더 빠르게 움직이기 위해, 그들은 디자인 운영과 프로젝트 실행을 확장할 수 있는 단일 플랫폼이 필요했습니다. ClickUp을 검토해 보니, 처음부터 딱 맞는 솔루션처럼 보였습니다.

ClickUp을 통해 프로젝트 문서를 중앙 집중화한 것은 확장을 위한 발판이 되었습니다. 단일 정보 소스를 활용해 새로운 템플릿을 만드는 데 단 15초밖에 걸리지 않습니다. 또한 ClickUp 덕분에 회의 횟수를 50% 줄이고 디자인 팀의 만족도를 20% 향상시킬 수 있었습니다.

여러 tools를 ClickUp으로 통합하여 혜택을 본 기업은 Trinetix뿐만이 아닙니다.

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이 외에도 다음과 같은 혜택이 있습니다:

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ClickUp과 같은 통합된 AI 기반 작업 공간을 활용하면, 팀은 업데이트를 확인하는 데 드는 시간을 줄이고 업무 진행에 더 많은 시간을 할애할 수 있다는 것은 분명합니다. 의사 결정은 더 빨라지고, 협업은 더욱 긴밀해지며, 투자 수익률(ROI)은 빠르고 지속적으로 가시화됩니다.

이는 일회성 이득이 아닙니다. AI 기능이 발전함에 따라 이러한 통합의 값은 더욱 커집니다.