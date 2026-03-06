AI 프로젝트 상태 업데이트: 모든 웹사이트 프로젝트를 정상 궤도에 유지하는 간단한 ClickUp 슈퍼 에이전트 구축 방법

팀원들이 처음 ClickUp 슈퍼 에이전트에 대해 들었을 때, 제가 가장 자주 받는 질문은 다음과 같습니다:

"어떤 슈퍼 에이전트를 구축해야 할까요?""시작할 수 있는 템플릿이 있나요?"

"어떤 슈퍼 에이전트를 구축해야 할까요?""시작할 수 있는 템플릿이 있나요?"

제 경험상, 그건 보통 시작하기에 잘못된 지점입니다.

프롬프트, 일정, AI 자동화를 고민하기 전에 훨씬 간단한 질문에 답해야 합니다:

현재 ClickUp에서 어떤 비즈니스 프로세스를 구현하고 있으며, 실제로 어떻게 운영되고 있나요?

현재 ClickUp에서 어떤 비즈니스 프로세스를 구현하고 있으며, 현재 실제로 어떻게 운영되고 있나요?

이 과정을 이해하면 자동화 아이디어가 저절로 떠오를 것입니다.

이 글에서는 제가 협력했던 웹사이트 개발 에이전시의 실제 예시를 단계별로 설명하겠습니다. 해당 업체 소유자는 원래 ClickUp 슈퍼 에이전트를 활용하려 했으나, 진짜 문제는 AI 구현 자체가 아니었습니다. 바로 가시성 부족이었습니다.

팀은 명확한 전달 워크플로우와 체계적인 ClickUp 작업 공간을 갖추고 있었습니다. 그러나 경영진은 팀에 업데이트를 요청하지 않고서는 각 프로젝트의 실제 상태를 파악하는 데 여전히 어려움을 겪었습니다.

결국 해결책은 놀라울 정도로 간단했습니다:

팀이 이미 수행 중인 작업을 기반으로 AI 프로젝트 상태 업데이트를 자동 생성하는 작지만 집중적인 ClickUp 슈퍼 에이전트입니다.

소개: 프로세스 중심의 생산성으로 Teams가 ClickUp을 진정한 운영 시스템으로 전환하도록 돕습니다.

저는 Illia입니다. ClickUp Verified Consultant이자 sProcess의 창립자로, 팀이 ClickUp을 실제 비즈니스 운영 방식을 지원하는 시스템으로 전환하도록 돕고 있습니다.

지난 6년 이상 동안 저는 100개 이상의 기업과 협력하여 실제 운영 워크플로우에 ClickUp을 도입해 왔습니다. 고객 납품 및 영업 파이프라인부터 마케팅 운영과 내부 팀 관리에 이르기까지 다양한 분야를 아우릅니다. 제 초점은 항상 동일합니다: 프로세스 중심의 구현입니다.

템플릿이나 도구부터 시작하는 대신, 저는 팀이 먼저 업무의 배후에 있는 프로세스를 지도하도록 돕습니다. 그런 다음 그 프로세스를 반영하고 팀의 일상적 실행과 리더십의 명확한 가시성을 모두 지원하는 ClickUp 구조를 설계합니다.

바로 그 프로세스 중심 사고방식이 본 문서에서 설명하는 슈퍼 에이전트 워크플로우를 탄생시킨 핵심 요소입니다.

비즈니스에 ClickUp을 효과적으로 활용하는 데 도움이 되는 무료 리소스 비즈니스에 ClickUp을 효과적으로 활용하는 방법을 더 깊이 알아보고 싶다면, 제가 제작한 두 가지 무료 자료를 확인해 보세요: 무료 ClickUp 설정 가이드 (PDF)

비즈니스에 ClickUp을 활용하는 방법에 대한 무료 30분 비디오

에이전시가 프로젝트 상태 가시성에 어려움을 겪는 이유

웹사이트 에이전시는 보통 수십 개의 클라이언트 프로젝트를 동시에 진행합니다. 디자이너들은 와이어프레임과 시각 디자인을 거쳐 페이지를 진행하고, 개발자들은 업데이트를 진행하며, 클라이언트의 수정 요청은 끊임없이 들어옵니다.

이 모든 일은 프로젝트 관리 도구의 어딘가에 존재합니다. 하지만 경영진은 개별 작업을 열거나 상세한 보드를 일일이 살펴보며 진행 상황을 파악하려 하지 않습니다.

그들은 더 간단한 것을 원합니다: 모든 클라이언트 프로젝트에 대한 10,000피트 높이에서 내려다보는 개요.

문제는 이러한 개요를 유지하려면 수동 업데이트가 자주 필요하다는 점입니다. 누군가는 진행 상황을 요약하고, 프로젝트 단계를 변경하며, 경영진 대시보드를 정확하게 유지해야 한다는 사실을 기억해야 합니다.

실무에서는 이런 일이 꾸준히 이루어지는 경우가 드뭅니다. 팀이 실행에 집중하는 동안 보고는 뒤처지게 마련입니다.

바로 이런 종류의 마찰을 AI 프로젝트 상태 업데이트가 해결할 수 있습니다.

📚 추천 자료: ClickUp 슈퍼 에이전트로 CSAT 보고를 신속하고 실행 가능한 인사이트로 전환하는 방법

구체적인 과정을 설명하기 전에, 이 구현 방식에 대한 제 사고 과정을 먼저 안내해 드리겠습니다.

저는 다음과 같은 에이전트 프로세스를 구축하고자 했습니다:

기존의 명확히 정의된 워크플로우에 바로 적용 가능합니다.

팀에 새로운 습관을 강요하기보다 기존 프로세스의 마찰을 제거했습니다.

끝없는 상태 업데이트를 강요하지 않으면서도 경영진에게 실질적인 가시성을 제공했습니다.

이를 실현하기 위해 우리가 취한 단계는 다음과 같습니다:

1단계: 먼저 웹사이트 전달 워크플로우를 시각화하세요

ClickUp을 다루기 전에, 저는 에이전시 소유자에게 기본적인 질문을 던졌습니다:

“웹사이트 프로젝트를 실제로 시작부터 완료까지 어떻게 전달하나요?”

우리는 어떤 도구에도 의존하지 않고 그들의 프로세스를 외부에서 지도했습니다. 단순히 다음을 포착한 다이어그램이었죠:

우리는 어떤 도구에도 의존하지 않고 그들의 프로세스를 외부에서 지도했습니다. 단순히 다음을 포착한 다이어그램이었죠:

클라이언트 프로젝트 시작 과정

프로젝트가 거치는 단계(전략, 디자인, 개발, QA, 출시 등)

각 단계별 책임자는 누구인가요?

클라이언트 피드백과 수정 사항이 표시되는 위치

또한 관리자 작업, 클라이언트 피드백 루프, 페이지별 워크플로우와 같은 지원 활동도 지도했습니다. 화이트보드, FigJam, 펜과 종이 중 무엇을 사용하든 중요하지 않습니다. 핵심은 웹사이트 프로젝트 전달 뒤에 숨겨진 실제 운영 프로세스를 보고 이해하는 것입니다.

해당 지도를 확보한 후에는 적절한 ClickUp 구조를 설계하는 것이 훨씬 수월해졌습니다.

💡 프로 팁: 전체 워크플로우를 처음부터 매핑하고 싶지 않다면, ClickUp 웹사이트 디자인 프로젝트 템플릿이 훌륭한 출발점이 됩니다. 웹사이트 전달 워크플로우를 위해 특별히 설계되었으며, 프로젝트 단계, 팀 역할, 타임라인, 결과물 구조를 포함합니다. 무료 템플릿 받기 ClickUp 웹사이트 디자인 프로젝트 플랜 템플릿으로 웹사이트 프로젝트 플랜과 결과물을 번거로움 없이 매핑하세요. 해당 템플릿을 귀사의 프로세스에 맞게 조정하고, 작업 진행에 따라 AI 프로젝트 상태 업데이트를 생성하기 위해 자동화 또는 슈퍼 에이전트를 추가로 적용할 수 있습니다.

2단계: 프로세스를 반영하는 ClickUp 구조 구축

전달 프로세스가 명확해진 후, 우리는 두 가지 요구사항을 중심으로 ClickUp 구조를 구축했습니다:

경영진을 위한 개요 보기 전달 팀을 위한 전술적 작업 공간

그 결과 두 개의 별도 ClickUp 스페이스가 생성되었습니다.

첫 번째 스페이스는 가시성을 위해 특별히 설계되었습니다. 각 클라이언트별로 전용 폴더를 생성했으며, 해당 폴더 내부에 다음과 같이 구성했습니다:

클라이언트별 운영 작업을 위한 관리자 목록

웹사이트 프로젝트별로 하나의 작업이 포함된 프로젝트 목록

각 프로젝트 작업은 상위 추적기 역할을 수행했습니다.

이 목록만으로도 경영진은 다음과 같은 사항을 빠르게 파악할 수 있습니다:

어떤 프로젝트가 진행 중이었나요?

각 프로젝트가 어느 단계에 있었는지

어떤 작업이 정체된 것처럼 보였는지

제 경험상 많은 팀이 바로 이 부분에서 실수를 합니다. 그들은 세부적인 프로젝트 보드 안에만 머물며, 리더십이 복잡한 작업과 보기를 클릭하며 헤매지 않고도 큰 그림을 볼 수 있는 공간을 구축하는 것을 잊어버립니다.

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 결과, 리더의 약 88%가 여전히 수동 확인, 대시보드 또는 회의를 통해 업데이트를 받고 있습니다. 그 대가는? 시간 낭비, 맥락 전환, 그리고 종종 오래된 정보입니다. 업데이트를 쫓는 데 에너지를 쏟을수록, 그에 대한 실행에 할애할 에너지는 줄어듭니다. ClickUp의 자동화 에이전트(리스트 및 채팅에서 사용 가능)는 상태 변경 사항과 중요한 논의 스레드를 즉시 노출합니다. 이제 팀원들에게 "간단한 업데이트"를 보내달라고 요청할 필요가 없습니다. 👀 💫 실제 결과: Pigment는 ClickUp을 통해 팀 커뮤니케이션 효율성을 20% 향상시켜 팀 간 연결성과 협업 조화를 강화했습니다.

2. 프로젝트 스페이스: 실제 전달 작업이 이루어지는 곳

두 번째 작업 공간은 실제 일이 이루어지는 곳이었다. 여기서 팀은 웹사이트를 제공하기 위해 필요한 전술적 단계를 추적했다:

단계 및 관리 작업 : 이는 : 이는 프로젝트를 시작부터 출시까지 진행시키는 운영 단계를 나타냅니다.

웹사이트 페이지 : 각 페이지는 와이어프레임, 디자인, 개발과 같은 단계를 거치는 작업으로 전환되었습니다.

피드백 및 수정: 클라이언트 피드백과 수정 주기는 전용 목록에서 추적되어 누락되는 사항이 없도록 관리되었습니다.

팀은 매일 여기서 작업했습니다. 상태를 업데이트하고, 작업을 완료하며, 수정 사항을 처리했습니다. 전달 측면에서 시스템은 원활하게 작동했습니다.

그러나 이는 새로운 문제를 야기하기도 했습니다.

숨겨진 문제: 실행과 보고 사이의 상태 불일치

✅ 팀은 거의 모든 시간을 프로젝트 공간에서 보냈습니다. 디자인과 개발 단계를 거쳐 페이지 작업을 꾸준히 진행했으며, 수정 사항도 신속히 해결하고 단계별 관리 업무를 완료했습니다.

⚠️ 그들이 꾸준히 하지 않았던 것은 클라이언트 스페이스로 다시 들어가서 다음을 수행하는 것이었습니다:

각 상위 프로젝트 작업의 단계를 업데이트하세요

리더십을 위한 빠른 상태 요약 추가

📌 결과는?

경영진은 10,000피트 높이에서 내려다보는 개요를 매우 좋아했습니다—단, 최신 상태일 때만 말이죠.

팀은 실행 보기와 보고 보기 간 전환 과정에서 마찰을 느꼈습니다.

상태 불일치가 서서히 발생하기 시작했습니다: 누군가 수동으로 동기화하는 것을 기억하지 않는 한 ClickUp은 더 이상 현실을 반영하지 않았습니다.

이것이 바로 슈퍼 에이전트가 완벽하게 해결해 줄 수 있는 마찰입니다.

프로세스와 구조가 완전히 마련된 후, 우리는 다음과 같이 질문했습니다:

“여기서 추가할 수 있는 가장 작고 유용한 슈퍼 에이전트는 무엇일까?”

“여기서 추가할 수 있는 가장 작고 유용한 슈퍼 에이전트는 무엇일까?”

우리는 모든 것을 자동화하려 하지 않았습니다. 한 가지 구체적인 업무에 집중했습니다: 상위 수준의 클라이언트 프로젝트 트래커를 프로젝트 공간에서 진행 중인 모든 세부 작업과 동기화하는 것입니다.

우리는 모든 것을 자동화하려 하지 않았습니다. 한 가지 구체적인 업무에 집중했습니다: 상위 수준의 클라이언트 프로젝트 트래커를 프로젝트 공간에서 진행 중인 모든 세부 작업과 동기화하는 것입니다.

그래서 제가 웹사이트 프로젝트 상태 동기화 슈퍼 에이전트라고 부르는 슈퍼 에이전트를 만들었습니다.

그래서 제가 웹사이트 프로젝트 상태 동기화 슈퍼 에이전트라고 부르는 슈퍼 에이전트를 만들었습니다.

웹사이트 프로젝트 상태 동기화 슈퍼 에이전트가 매일 수행하는 작업

설정된 일정(하루에 여러 번 테스트한 후 주간으로 전환)에 따라 슈퍼 에이전트는:

프로젝트 공간 내 모든 웹사이트 프로젝트 폴더를 스캔합니다. 각 프로젝트에 연결된 단계, 관리 작업, 웹사이트 페이지 및 수정 목록을 확인합니다. 각 프로젝트의 실제 단계를 판단합니다. 예시: 대부분의 핵심 페이지가 디자인 또는 개발 단계에 있다면 해당 프로젝트는 디자인 또는 개발 단계에 있습니다. 클라이언트 스페이스의 해당 상위 프로젝트 작업에 다음과 같은 간단한 상태 코멘트를 게시합니다:“현재 단계는 디자인입니다. 핵심 페이지들은 와이어프레임 및 시각 디자인 단계에 있습니다. 지난 업데이트 이후 변경 사항은 없습니다.” 프로젝트의 단계 사용자 정의 필드를 자동으로 업데이트합니다. 이를 통해 경영진은 팀에 수동 업데이트를 요청하지 않고도 단계별로 필터링 및 정렬할 수 있습니다. . 이를 통해 경영진은 팀에 수동 업데이트를 요청하지 않고도 단계별로 필터링 및 정렬할 수 있습니다.

ClickUp 슈퍼 에이전트로 프로젝트 상태 업데이트 자동화하기

배포 팀은 실행 화면을 떠나지 않아도 됩니다. 그저 일을 수행하기만 하면 됩니다.

슈퍼 에이전트가 동기화를 처리합니다.

그리고 경영진은 다음과 같은 정보를 받게 됩니다:

클라이언트 대상 프로젝트 트래커 내에서 바로 확인 가능한 최신 업데이트

신뢰할 수 있는 단계 필드

시간 경과에 따른 프로젝트 진행 상황을 보여주는 빠르고 스캔 가능한 코멘트 기록

💡 프로 팁: ClickUp AI 카드로 프로젝트 인사이트를 자동으로 파악하세요 경영진이 더 빠른 개요를 원한다면, ClickUp 대시보드에 ClickUp AI 카드를 추가할 수 있습니다. ClickUp AI 카드는 선택한 목록이나 스페이스 전반의 작업 활동, 장애 요소, 진행 상황을 자동으로 요약해 보여줍니다. 숫자 분석은 잊으세요. ClickUp 대시보드의 AI 카드로 자연어 분석 답변을 얻으세요. 개별 작업 업데이트를 일일이 확인할 필요 없이, 리더들은 진행 중인 사항, 지연된 사항, 주의가 필요한 부분을 AI가 생성한 요약 형태로 파악할 수 있습니다. 이는 슈퍼 에이전트의 자동화된 AI 프로젝트 상태 업데이트와 함께 강력한 시너지를 발휘합니다.

간단한 슈퍼 에이전트가 가장 강력한 도구가 될 수 있는 이유

이 슈퍼 에이전트는 화려하지 않습니다. 제안서를 작성하거나, 지원 티켓에 답변하거나, 영업 팀의 영업 통화 일정을 자동으로 잡지 않습니다.

하지만 이는 실행 팀과 경영진 사이의 반복적인 마찰 요인을 제거합니다.

하지만 이는 실행 팀과 경영진 사이의 반복적인 마찰 요인을 제거합니다.

팀원들에게 "아, 상사가 진행 상황을 알 수 있도록 다른 작업도 업데이트해야 하는데"라고 기억하라고 요청하는 대신, 한 곳에서 일하면 됩니다. 슈퍼 에이전트가 신뢰할 수 있는 운영 파트너가 되어줍니다.

팀원들에게 "아, 상사가 진행 상황을 알 수 있도록 다른 작업도 업데이트해야 하는데"라고 기억하라고 요청하는 대신, 한 곳에서 일하면 됩니다. 슈퍼 에이전트가 신뢰할 수 있는 운영 파트너가 되어줍니다.

이 구축에서 얻은 몇 가지 키 교훈:

가치 있는 슈퍼 에이전트는 복잡할 필요가 없습니다 간단한 일일 또는 주간 동기화만으로도 소통과 책임감을 원활하게 할 수 있습니다

최고의 슈퍼 에이전트는 명확한 프로세스와 깔끔한 구조 위에 구축됩니다 프로세스가 모호하고 ClickUp 스페이스가 혼란스럽다면, AI는 그 혼란을 가중시킬 뿐입니다

슈퍼 에이전트는 특정 비즈니스 요구를 충족해야 합니다 이 경우 목표는 다음과 같았습니다: 팀원들에게 추가 보고 일을 부과하지 않으면서 경영진에게 신뢰할 수 있는 10,000피트 높이에서 전체적인 시각을 제공하기

📮ClickUp 인사이트: AI 에이전트가 진정으로 유용해지기 위한 요소를 묻는 질문에 가장 많은 응답은 속도나 성능이 아니었습니다. 응답자의 약 40%가 업무 맥락을 완벽히 이해하는 에이전트가 필요하다고 답했습니다. 이는 대부분의 AI 에이전트가 의사 결정 배경이나 업무 흐름 방식을 이해하지 못할 때 실패하기 때문에 당연한 결과입니다. 슈퍼 에이전트는 컨텍스트를 유지하고, 과거 결정을 기억하며, 지속적으로 작동하기 때문에 프롬프트 기반 에이전트보다 훨씬 더 안정적으로 동작합니다. 이들은 살아있는 작업 공간 기록을 기반으로 작동하며, 업무가 진화함에 따라 지속적으로 활성화되고, 명확한 권한 경계와 감사 추적 내에서 운영됩니다. 지능이 일을 이해하고 안전하게 수행해 줄 때, 비로소 믿고 의지할 수 있는 가상 동료와 함께 일하는 듯한 느낌을 받게 될 것입니다.

📚 함께 읽기: ClickUp 슈퍼 에이전트로 AI 이벤트 기획 속도 높이는 방법

제가 처음 가졌던 반대 의견 중 하나이자 많은 사업주들이 AI 자동화에 대해 갖는 우려는 비용 문제였습니다.

“비용이 많이 들면 어쩌지? 상태 업데이트만 올리기 위해 AI 크레딧을 다 써버리게 될까?”

“비용이 많이 들면 어쩌지? 상태 업데이트만 올리기 위해 AI 크레딧을 다 써버리게 될까?”

그 질문에 답하기 위해 실제 테스트를 실행했습니다.

그 질문에 답하기 위해 실제 테스트를 실행했습니다.

슈퍼 에이전트를 일주일 동안 하루 세 번 게시하도록 설정했습니다.

실제로 소모된 AI 크레딧 수를 확인했습니다.

그렇게 빈도가 높아졌음에도 비용은 미미했습니다. 그러고 나서 우리는 한 단계 물러나 더 나은 질문을 던졌습니다:

“리더십 수준의 업데이트는 정말 얼마나 자주 필요할까?”

“리더십 수준의 업데이트는 정말 얼마나 자주 필요할까?”

해당 에이전시의 경우 주 1회가 적합했습니다. 그래서 일정을 조정했습니다. 해당 주기로 운영 시 시스템 비용은 주당 약 50~60센트의 AI 크레딧이 소요됩니다.

해당 에이전시의 경우 주 1회가 적합했습니다. 그래서 일정을 조정했습니다.

해당 주기로 운영 시 시스템 비용은 주당 약 50~60센트의 AI 크레딧이 소요됩니다.

해당 가격으로 에이전시 소유자는 다음을 얻습니다:

모든 클라이언트 프로젝트를 한 곳에서 신뢰할 수 있는 개요를 파악하세요

단계와 상태가 실제 현실을 정확히 반영한다는 확신

회의나 채팅에서 업데이트를 확인하느라 시간을 낭비하지 마세요

제 관점에서 보면, 그건 할 만한 거래입니다.

📚 추천 자료: ClickUp 슈퍼 에이전트와 효과적으로 작업하는 방법: 프롬프트 활용 최고의 실행 방식

첫 번째(또는 다음) 슈퍼 에이전트 설계 방법

ClickUp을 보며 " 슈퍼 에이전트를 사용해야 한다는 건 알지만, 어디서부터 시작해야 할지 모르겠다"고 생각하신다면, 제가 현재 클라이언트와 함께 사용하는 프레임워크를 소개합니다:

단일 비즈니스 프로세스 선택: 웹사이트 출시, 클라이언트 온보딩, 채용, 제품 론칭 등 — 먼저 하나의 흐름을 선택하세요 ClickUp 외부에서 해당 프로세스를 시각화하세요: 단계별 작업, 업무 인수인계, 그리고 현재 정보가 저장된 위치를 도식화하세요 해당 프로세스를 중심으로 ClickUp 구조를 설계하세요: ClickUp의 프로젝트 계층 구조를 활용하여 현실을 반영하는 스페이스, 폴더, 리스트 및 사용자 정의 필드를 생성하세요. 경영진에게는 10,000피트 높이에서 내려다보는 전경(전반적 시각)을, 팀원들에게는 전술적 본거지를 제공하세요. 수동 단계의 번거로움이나 상태 불일치를 찾아보세요: 한 사람이 여러 곳에서 업데이트를 기억해야 하는 부분은 어디인가요? 가시성이 끊어지는 지점은 어디인가요? 그 작업을 슈퍼 에이전트에게 맡기세요: 최대한 간단하게 시작하세요: 하나의 명확한 입력, 하나의 명확한 출력, 하나의 실행 스케줄

🎥 더 쉽게 따라할 수 있는 간단한 비디오 튜토리얼입니다:

📚 추천 자료: ClickUp AI가 이러한 워크플로우를 지원하는 더 많은 방법을 알아보고 싶다면, ClickUp 기능 개요에서 더 많은 빌딩 블록을 찾아보세요.

슈퍼 에이전트가 화려해서 반한 게 아닙니다. 이 '웹사이트 프로젝트 상태 동기화'처럼 팀 전체의 일상적인 번거로움을 없애주는 간단한 슈퍼 에이전트를 보고 반했습니다.

해당 에이전시의 전환 과정은 다음과 같았습니다:

이전: 탄탄한 ClickUp 설정에도 불구하고, 경영진은 항상 현실보다 몇 단계 뒤처져 있었습니다.

개선 후: 팀이 진행 중인 작업에 따라 자동으로 업데이트되는 생생하고 정확한 클라이언트 개요

이 이야기에서 다른 건 다 잊더라도 이것만은 꼭 기억하세요:

🔑 "어떤 슈퍼 에이전트를 만들어야 할까?"로 시작하지 마세요. 시작하기: "ClickUp과 AI가 지원해야 할 프로세스는 무엇인가?"

🔑 "어떤 슈퍼 에이전트를 만들어야 할까?"로 시작하지 마세요.

시작하기: "ClickUp과 AI가 지원해야 할 프로세스는 무엇인가?"

이를 바탕으로 프로세스를 지도하고 구조를 설계한 후, 간단하면서도 정확하게 목표한 슈퍼 에이전트가 모든 것을 동기화하도록 하세요.

이를 바탕으로 프로세스를 지도하고 구조를 설계한 후, 간단하면서도 정확하게 목표한 슈퍼 에이전트가 모든 것을 동기화하도록 하세요.

이렇게 하면 AI를 단순한 유행어에서 벗어나 실제로 일을 완성하는 강력한 생산성 엔진으로 전환할 수 있습니다.

시작하려면 여기에서 ClickUp에 가입하세요. 무료입니다!