팀 생산성을 혁신하는 7가지 연결 워크플로우 혜택

팀이 너무 많은 tools, 흩어진 데이터, 끝없는 수동 작업 인계를 동시에 처리해야 할 때 일 속도는 느려지고 실수는 늘어납니다.

디지털 근로자의 거의 47%가 업무 수행에 필요한 정보를 찾기 어렵다고 답했습니다.

연결된 워크플로우들은 부서 간 프로세스, 인력, 데이터를 연결하여 정보를 자동으로 이동시키고 모든 구성원들이 동일한 방향으로 움직이게 함으로써, 팀이 실질적인 성과를 내는 일에 집중할 수 있도록 합니다.

연결된 워크플로우란 무엇인가요?

연결된 워크플로우는 tools와 팀 전반에 걸쳐 데이터, 작업, 의사결정을 동기화하는 통합 시스템입니다. 이를 사일로를 제거하는 디지털 고속도로로 생각하십시오: 이메일이나 채팅 메시지를 통해 정보를 전달하는 대신, 일은 트리거, 규칙, 실시간 업데이트를 통해 자동으로 진행됩니다.

tools 간 이러한 분산 현상은 전형적인 업무 확산(Work Sprawl)입니다. 작업 맥락이 열 군데에 흩어져 있어 팀원들은 이를 다시 모으는 데 시간을 낭비합니다. 통합형 AI 작업 공간은 작업, 대화, 문서, 자동화를 한곳에 통합하여 정보가 찾아다니지 않고 자연스럽게 흐르도록 함으로써 이러한 분산을 막습니다.

강력한 연결된 워크플로우는 세 가지 요소로 구성됩니다:

자동화 트리거: 다음 단계를 시작하는 이벤트(예: "양식 제출" → 작업 생성)

데이터 동기화: 한 시스템에서 이루어진 업데이트가 연결된 모든 tools에서 즉시 반영됩니다.

크로스-기능적 가시성: 업데이트를 쫓지 않아도 모두가 실시간으로 진행 상황을 확인할 수 있습니다

수동 작업을 제거함으로써 연결된 워크플로는 오류를 줄이고 실행 속도를 높이며, 팀이 하나의 통합된 신뢰할 수 있는 정보원을 기반으로 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

📮 ClickUp 인사이트: 직원의 4명 중 1명은 업무 맥락을 파악하기 위해만 4개 이상의 tools를 사용합니다. 키 정보가 이메일 한 줄에 묻혀 있거나, Slack 스레드에 길게 기록되어 있거나, 별도의 tool에 문서화되어 있어 팀이 일을 완료하기보다 정보 찾기에 시간을 낭비하게 됩니다. ClickUp은 모든 워크플로우를 하나의 통합 플랫폼으로 모읍니다. ClickUp 이메일 프로젝트 관리, ClickUp 채팅, ClickUp 문서, ClickUp Brain 같은 기능으로 모든 것이 연결되고 동기화되며 즉시 접근 가능합니다. "일 관련 일"은 이제 그만하고 생산적인 시간을 되찾으세요. 💫 실제 결과: 팀은 ClickUp을 활용해 구식 지식 관리 프로세스를 제거함으로써 매주 5시간 이상을 되찾을 수 있습니다. 이는 1인당 연간 250시간 이상에 해당합니다. 분기마다 추가로 확보된 일주일 분량의 생산성으로 팀이 무엇을 창조할 수 있을지 상상해 보세요!

🐣 재미있는 사실: 최초의 "워크플로우 시스템"은 말 그대로 물리적 마닐라 폴더에 첨부된 종이 라우팅 전표였습니다. 누군가 병가를 냈다면… 워크플로우 전체도 병가를 낸 셈이었습니다.

현대적 팀을 위한 연결된 워크플로우의 이점

연결된 워크플로는 더 이상 선택 사항이 아닙니다. 품질을 희생하지 않으면서 빠르게 움직이고자 하는 분산 팀에게 필수적입니다. 연결된 워크플로가 잠금 해제한 가능성은 다음과 같습니다. ✨

수동 데이터 입력과 인적 오류를 제거하세요

tools 간 정보 복사나 스프레드시트 업데이트는 이제 그만. 연결된 워크플로우가 필요한 모든 곳에 데이터를 즉시 동기화합니다.

예시: CRM에서 거래가 닫힘되면 ClickUp에 프로젝트가 자동 생성되고 동시에 수익 예측이 업데이트되어 사람의 개입이 필요 없어집니다.

ClickUp의 작업 공간 계층 구조(스페이스 → 폴더 → 목록)로 이 흐름을 구성하여 모든 자동 업데이트가 정확히 필요한 위치에 도달하도록 하세요.

연결된 워크플로우를 지원하는 명확하고 확장 가능한 구조를 위해 작업을 스페이스(Spaces), 폴더(Folders), 목록(Lists)으로 정리하세요.

💡 전문가 팁: 가장 짜증나는 워크플로우부터 시작하세요. 첫날부터 모든 업무를 자동화하려 하지 마세요. 팀이 지속적으로 어려움을 겪는 프로세스(경비 승인, 콘텐츠 QA, 리드 할당 등)를 선택해 먼저 연결하세요. 더 빠른 도입과 확장 가능한 즉각적인 성과를 얻을 수 있습니다.

자동화된 업무 인계로 프로젝트 전달 가속화

일이 자동으로 적절한 시기에 적절한 담당자에게 전달됩니다.

예시: 작성자가 블로그 게시물을 '편집 준비 완료'로 표시합니다. 워크플로우가 즉시 에디터에게 할당하고 알림을 보내며 마감일을 업데이트합니다.

ClickUp 자동화 트리거를 사용하면 가장 복잡한 승인 경로도 관리할 수 있습니다. 이 트리거는 작업 세부 정보를 기반으로 조건 논리를 적용할 수 있으므로, 500달러 이상의 예산 요청은 자동으로 관리자에게 승인을 요청하는 반면, 소액 요청은 즉시 승인됩니다.

ClickUp 자동화에서 트리거와 액션을 설정하여 수동 작업 인계를 없애고 일이 자동으로 진행되도록 하세요*

G2 리뷰어가 ClickUp에 대해 남긴 평가입니다:

ClickUp의 가장 큰 장점은 놀라운 유연성과 맞춤 설정 가능성입니다. 어떤 워크플로우나 프로젝트 관리에도 완벽히 맞출 수 있습니다. 사용자 정의 뷰, 대시보드, 필드를 생성할 수 있는 기능은 정말 훌륭합니다. 또한 작업 관리와 시간 추적부터 문서 협업과 목표 설정에 이르기까지 제공하는 다양한 기능도 마음에 듭니다. 진정한 올인원 작업 공간입니다.

ClickUp의 가장 큰 장점은 놀라운 유연성과 맞춤 설정 가능성입니다. 어떤 워크플로우나 프로젝트 관리에도 완벽히 맞출 수 있습니다. 사용자 정의 뷰, 대시보드, 필드를 생성할 수 있는 기능은 정말 훌륭합니다. 또한 작업 관리와 시간 추적부터 문서 협업과 목표 설정에 이르기까지 제공하는 다양한 기능도 마음에 듭니다. 진정한 올인원 작업 공간입니다.

모든 부서에 걸쳐 실시간 가시성을 확보하세요

업데이트를 쫓아다니지 않아도 모든 진행 상황을 명확히 파악하세요. 주간 상태 회의에 의존하지 않고도 프로젝트 진행 상태를 확인하고, 병목 현상을 파악하며, 팀 작업량을 한눈에 추적할 수 있습니다. 연결된 모든 tools에서 실시간 데이터를 끌어오는 대시보드를 통해 가능한 이 수준의 프로세스 가시성은 실시간 협업을 가능하게 합니다.

ClickUp 대시보드로 프로젝트의 중앙 지휘 센터를 구축하세요. 이 대시보드는 작업 공간 데이터를 이해하기 쉬운 차트와 그래프로 변환하여 언제든지 일 현황을 정확히 파악할 수 있도록 고수준 개요를 제공합니다.

실시간 대시보드: 연결된 모든 tools에서 실시간으로 수집된 데이터를 통해 프로젝트 진행 상황, 팀 성과 및 키 메트릭을 즉시 시각화하세요

💡 전문가 팁: 워크플로우에 "체크포인트"를 구축하세요. 앱을 연결하거나 자동화를 구축하기 전에 프로세스에 작은 체크포인트를 추가하세요(예: "필수 정보 모두 수집되었나요?" 또는 "디자인 팀이 검토했나요?"). 이러한 미세 프롬프트는 후속 혼란을 방지하고 워크플로우의 신뢰성을 2배로 높여줍니다.

효율성 향상으로 운영 비용 절감

자동화의 가장 큰 장점 중 하나는 운영 효율성 향상으로, 이는 상당한 비용 절감으로 이어집니다. 수작업 감소로 팀이 저가치 행정 작업에 소요하는 시간을 줄일 수 있습니다. 이를 통해 팀은 실제로 수익을 창출하는 전략적 계획에 집중할 여유를 얻게 됩니다.

오류 감소는 재작업에 소요되는 시간과 비용 절감으로 이어집니다. 또한 효율적인 자원 배분을 통해 과중한 업무를 처리하는 인력과 용량을 가진 인력을 파악할 수 있어 업무량을 균형 있게 조정하고 번아웃을 방지할 수 있습니다. 이를 통해 기존 팀을 최적화하고 불필요한 채용을 피할 수 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 근로자의 30%는 자동화로 주당 1~2시간을 절약할 수 있다고 생각하며, 19%는 집중적인 심층 일정에 주당 3~5시간을 잠금 해제할 수 있을 것으로 추정합니다. 작은 시간 절약도 쌓이면 큰 차이를 만듭니다: 매주 단 2시간만 되찾아도 연간 100시간 이상이 됩니다. 이 시간은 창의성, 전략적 사고 또는 개인적 성장에 투자할 수 있습니다. 💯ClickUp의 AI 에이전트와 ClickUp Brain을 활용하면 동일한 플랫폼 내에서 워크플로우 자동화, 프로젝트 업데이트 생성, 회의 노트를 실행 가능한 다음 단계로 전환할 수 있습니다. 별도의 tool이나 연동 없이도 ClickUp이 업무 자동화와 최적화에 필요한 모든 것을 한곳에 제공합니다. 💫 실제 결과: RevPartners는 세 가지 tools를 ClickUp으로 통합하여 SaaS 비용을 50% 절감했습니다. 더 많은 기능, 긴밀한 협업, 관리 및 확장이 용이한 단일 정보 소스를 갖춘 통합 플랫폼을 확보한 것입니다.

공유된 컨텍스트로 팀 협업 향상

모든 구성원이 동일한 지침서를 따를 때 팀 협업은 자연스럽게 이루어집니다. 연결된 워크플로는 모든 의견, 파일, 결정 사항이 일 자체에 첨부 파일로 첨부되도록 하여 최신 파일 버전을 찾기 위해 이메일을 뒤지는 일이 없도록 합니다. 이는 정보가 너무 많은 앱에 흩어져 있을 때 발생하는 '맥락 분산' 현상—팀이 정보 검색, 앱 전환, 분리된 플랫폼 간 파일 추적에 시간을 낭비하는 상황—을 근절합니다.

모든 일을 한곳에 모아 팀이 항상 전체 상황을 파악할 수 있도록 하세요. 작업, 문서, 대화가 연결되어 있기 때문에 팀은 항상 전체 상황을 파악할 수 있습니다. 새로운 구성원이 프로젝트에 합류할 때, 이미 결정된 사항을 묻지 않고도 빠르게 업무에 적응할 수 있습니다.

단일 공간에서 작업, 문서, 타임라인 협업으로 모든 구성원이 전체 맥락을 파악할 수 있도록 보장

👀 알고 계셨나요? 연결되지 않은 워크플로우를 가진 기업에서 프로젝트 지연의 60%는 기술 부족이나 플랜 실패가 아닌 업무 인수인계 실패에서 비롯됩니다.

복잡성을 추가하지 않고 운영을 확장하세요

비즈니스가 성장함에 따라 스마트한 운영 전략은 프로세스가 복잡해지지 않도록 보장합니다. 연결된 워크플로우는 확장성을 고려해 설계되어, 수동 작업을 관리하기 위해 인력을 추가로 고용할 필요 없이 업무량 증가를 처리합니다. 10건의 청구서를 처리하든 1,000건을 처리하든, 자동화된 워크플로는 동일한 방식으로 처리합니다.

이를 통해 운영 비용을 비례적으로 늘리지 않고도 회사의 생산성을 높일 수 있습니다. 시스템이 복잡한 작업을 처리하므로 팀은 혁신과 고객 가치 창출에 집중할 수 있습니다.

팀의 용량을 파악하고 업무량을 균형 있게 조정하여 번아웃을 방지하고 자원 배분을 최적화하세요.

자동화된 감사 추적을 통해 규정 준수를 강화하세요

모든 작업 단계를 자동으로 문서화하는 워크플로우로 어떤 감사에도 대비하세요. 금융이나 의료와 같은 규제 산업에서 이 수준의 프로젝트 규정 준수는 판도를 바꿉니다. 모든 승인, 상태 변경, 결정은 타임스탬프와 함께 기록되어 변경 불가능한 감사 추적을 생성합니다.

역할 변경, 작업 삭제, ClickUp 사용자 지정 필드 수정과 같은 키 이벤트를 기록하는 ClickUp의 감사 추적 기능으로 이 이력을 손쉽게 추적하세요.

모든 자동화, 상태 변경 및 업데이트를 타임스탬프 기록으로 추적하여 완벽한 프로세스 완료 및 투명성을 확보하세요

부서 간 연결된 워크플로우 활용 사례

연결된 워크플로는 한 팀만을 위한 것이 아닙니다—모든 부서의 운영 방식을 혁신할 수 있습니다. 진정한 마법은 부서 간 프로세스를 연결하여 조직 전체를 위한 통합 시스템을 구축할 때 일어납니다. 몇 가지 예시를 소개합니다. 🛠️

운영 및 프로젝트 관리 워크플로우

프로젝트에 목숨을 거는 팀에게 연결된 워크플로우는 일정과 예산을 준수하는 키입니다.

자원 할당: 팀원의 현재 작업량과 역량에 따라 작업을 자동으로 배정합니다. 신규 업무 할당 전 모든 팀의 용량을 확인하는 워크플로우를 구축하여 과부하를 방지할 수 있습니다. 팀원의 현재 작업량과 역량에 따라 작업을 자동으로 배정합니다. 신규 업무 할당 전 모든 팀의 용량을 확인하는 워크플로우를 구축하여 과부하를 방지할 수 있습니다.

작업 종속성: 수동 조정 없이도 프로젝트 타임라인을 정확하게 유지하세요. 수동 조정 없이도 프로젝트 타임라인을 정확하게 유지하세요. ClickUp 작업 종속성을 사용하면 한 작업 완료 시 다음 작업이 자동으로 트리거되며, 핵심 작업의 지연 시 모든 종속 일정이 재조정됩니다.

상태 보고: 수동으로 진행 보고서를 작성하는 데 시간을 낭비하지 마세요. 프로젝트에서 실시간 데이터를 직접 가져와 매주 이해관계자에게 상태 보고 업데이트를 생성 및 전송하는 자동화된 워크플로우를 설정할 수 있습니다.

업무량, 역량, 프로젝트 단계에 따라 자동으로 작업 할당

크로스-기능적 비즈니스 프로세스

가장 영향력 있는 워크플로우 중 일부는 부서 경계를 넘나드는 것들입니다.

리드 라우팅: 웹사이트에서 신규 리드가 유입되면 워크플로우가 즉시 분석합니다. 리드의 위치, 회사 규모, 이자를 기반으로 적절한 영업 담당자에게 자동 배정되어 후속 조치를 진행할 수 있습니다.

신입사원 온보딩: 신규 채용자가 채용 제안서에 서명하는 순간, 포괄적인 신입사원 온보딩 워크플로를 트리거할 수 있습니다. 이 워크플로는 IT 부서가 장비 설정을 위한 작업, 인사 부서가 서류 발송을 위한 작업, 관리자가 첫 주 회의 일정을 잡는 작업을 생성할 수 있습니다. 이는 구축 가능한 수많은 신규 채용자가 채용 제안서에 서명하는 순간, 포괄적인 신입사원 온보딩 워크플로를 트리거할 수 있습니다. 이 워크플로는 IT 부서가 장비 설정을 위한 작업, 인사 부서가 서류 발송을 위한 작업, 관리자가 첫 주 회의 일정을 잡는 작업을 생성할 수 있습니다. 이는 구축 가능한 수많은 워크플로우 예시 중 하나에 불과합니다.

구매 승인: 회사의 지출 절차를 간소화하세요. 직원이 양식을 통해 구매 요청을 제출하면, 워크플로우가 금액과 부서에 따라 자동으로 구매 승인 절차를 진행하여 지체 없이 적절한 담당자에게 전달됩니다.

단일 플랫폼에서 팀 내 협업 및 다른 이해관계자와의 협업이 가능합니다.

연결된 워크플로우 구현 방법: 단계별 가이드

연결된 워크플로우를 구현하는 것은 기술보다 계획에 더 중점을 둡니다. 도구를 고려하기 전에 팀의 현재 업무 방식을 이해해야 합니다. 논리적으로 업무를 구조화하는 것이 좋은 시작점입니다. 예시: ClickUp의 작업 공간 계층은 작업을 스페이스, 폴더, 목록으로 구성할 수 있게 하여 자동화된 워크플로우 시스템을 구축하는 자연스러운 기반을 제공합니다.

현재 프로세스를 지도하고 병목 현상을 파악하세요

첫 번째 단계는 일의 진행이 어디서 막히는지를 파악하는 것입니다. 가치 흐름 분석이라는 기법을 활용하면 현재 프로세스를 시각화하고 숨겨진 지연을 찾아낼 수 있습니다.

현재 상태 문서화: 키 프로세스의 시작부터 끝까지 모든 단계를 기록하세요. 각 단계의 책임자와 사용 tools를 노트하십시오.

대기 시간 파악: 일이 정체되는 지점을 정확히 찾아냅니다. 이는 주로 작업이 승인을 기다리거나 다른 팀으로의 인계가 필요한 상황에서 발생합니다.

수동 인수인계 찾기: 이메일, 채팅 또는 회의를 통해 정보가 한 사람에서 다른 사람으로 전달되는 지점을 찾아보세요. 이들이 바로 자동화의 최적 기회입니다.

사이클 시간 측정: 초기 요청부터 최종 전달까지 프로세스가 완료됨에 걸리는 시간을 측정하세요. 이를 통해 개선 효과를 평가할 수 있는 기준점을 확보할 수 있습니다.

연결된 워크플로우 아키텍처 설계

개선할 부분을 파악한 후에는 새로운 연결된 프로세스 설계를 시작할 수 있습니다. 이는 모든 것이 원활하게 운영되도록 기술적 세부 사항을 플랜하는 과정을 포함합니다.

지능형 규칙 기반 워크플로우를 통해 긴급 작업을 즉시 배정하고, 항목들을 목록 간 이동하며, 소유자를 지정하세요.

트리거 정의: 워크플로우를 시작할 이벤트를 결정하세요. 작업 상태 변경, 양식 제출, 마감일 도래 중 어떤 시점이 될까요? ClickUp은 워크플로우를 시작할 수 있는 다양한 자동화 트리거의 범위를 제공합니다.

조건 설정: 워크플로우를 안내하는 규칙을 만드세요. 예시, "예산이 1,000달러를 초과하면 재무 담당 이사에게 승인을 요청하라"

통합 구축하기: 기존 tools 중 상호 연동이 필요한 부분을 파악하세요. webhook 트리거 또는 네이티브 통합을 활용해 apps를 연결하고 데이터의 흐름이 원활하게 보장되도록 할 수 있습니다.

워크플로우 소유자 지정: 각 워크플로우 유지 관리를 담당할 담당자를 지정하세요. 이 담당자는 업데이트 및 문제 해결 시 문의할 수 있는 핵심 연락처가 됩니다.

워크플로우 자동화 실제 적용 사례를 확인해 보시겠습니까? 코딩 없이 5분 이내에 ClickUp에서 AI 기반 자동화를 설정하는 방법을 정확히 보여주는 이 간단한 튜토리얼을 시청하세요.

연결 시스템으로 전환하면 어떤 변화가 일어나는지 간단히 살펴보겠습니다.

연결되지 않은 워크플로우 연결된 워크플로우 이메일을 통한 수동 상태 업데이트 실시간 자동 진행 추적 스프레드시트 기반 승인 추적 시스템 내 승인 라우팅 및 알림 기능 주간 상태 회의로 업데이트 확인 실시간 데이터가 반영되는 실시간 대시보드 각 부서별 별도의 tools 통합된 데이터가 적용된 통합 작업 공간

연결된 워크플로우의 ROI 측정 방법

연결된 워크플로우의 투자 수익률(ROI) 은 두 가지 방식으로 나타납니다: 즉각적인 시간 절감과 장기적인 품질 개선입니다. 그 효과를 입증하려면 변경 전 성과를 추적하는 것이 필수적입니다. 이를 통해 명확한 '변경 전후' 비교가 가능해집니다.

워크플로우 성능 추적용 키 메트릭

새로운 워크플로우의 성과를 확인하려면 다음 키 생산성 메트릭을 주시하세요.

완료 시간: 작업이 시작되어 완료됨까지 걸린 총 시간을 측정합니다. 완료 시간이 짧을수록 가치를 더 빠르게 전달하고 있다는 의미입니다.

오류율: 재작업이 필요한 실수가 발생하는 빈도를 추적하세요. 낮은 오류율은 품질 향상과 낭비 감소의 직접적인 지표입니다.

처리량: 이는 지정된 기간 내에 팀이 완료하는 일의 양을 의미합니다. 처리량이 높다는 것은 팀이 더 오랜 시간 일하지 않고도 더 많은 일의 완료됨을 보이고 있음을 뜻합니다.

자원 활용도: 이 메트릭은 팀의 시간이 가치 있는 일과 행정 작업에 각각 얼마나 할당되었는지를 나타냅니다. 핵심 활동에 투입되는 시간을 극대화하는 것이 목표입니다.

시간 및 비용 절감 효과 계산하기

간단한 수식으로 ROI를 계산할 수 있습니다: (주당 절감 시간 × 평균 시간당 임금 × 52) – 초기 비용 = 연간 ROI.

예시: 팀이 주당 10시간을 절약하고 평균 시간당 임금이 40달러라면 연간 20,800달러를 절감하는 셈입니다. 인력 추가 채용 불필요와 같은 직접적 절감 효과와 팀이 창의적·전략적 일에 더 많은 시간을 할애할 수 있는 간접적 절감 효과 모두를 계정해야 합니다.

AI가 연결된 워크플로우의 이점을 어떻게 극대화하는지

AI 기반 자동화가 연결된 워크플로우를 한 단계 업그레이드합니다. 연구에 따르면 팀이 워크플로우에 AI 어시스턴트를 활용할 경우 생산성이 14% 증가합니다. AI는 단순히 사전 설정된 규칙을 따르는 대신 학습하고 적응하며 자동화 프로세스를 더욱 지능적으로 만듭니다. 워크플로우 위에 지능형 레이어로 작동하여 맥락을 이해하고 효율성 향상을 위한 제안을 제공합니다. 🤩

ClickUp Brain으로 업무 관련 질문을 평이한 영어로 입력하면 즉시 답변을 받을 수 있습니다. 데스크톱 AI 도우미인 ClickUp Brain MAX를 사용하면 ClickUp 작업 공간과 연결된 상태에서 모든 앱에 이러한 기능을 확장할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: 모든 업무 인계 시 AI 요약문을 추가하세요. ClickUp Brain/Agents를 활용해 작업이 새 단계로 이동할 때마다 진행 상황, 장애 요소, 다음 단계를 자동으로 요약하세요. 이를 통해 "최근 상황은?"이라는 고전적인 정보 수집 작업을 방지할 수 있습니다.

패턴에 적응하는 지능형 자동화

AI 기반 워크플로우들은 팀의 활동을 학습하여 시간이 지남에 따라 더욱 개선됩니다.

스마트 라우팅: 단순히 순환 방식으로 작업을 할당하는 대신, AI가 담당자의 현재 작업량, 역량, 유사 작업 수행 실적을 고려하여 최적의 담당자를 선정합니다.

예측 지연: AI가 프로젝트 데이터를 분석하여 마감일을 지키지 못할 위험이 있는 작업을 식별해 주의해 알려주므로, 상황이 악화되기 전에 조치를 취할 수 있습니다.

이상 탐지: AI는 normal보다 훨씬 높은 구매 요청이나 너무 오랫동안 동일한 상태에 머물러 있는 작업처럼 사람의 눈이 필요할 수 있는 비정상적인 활동을 표시할 수 있습니다.

자연어 기반 워크플로우 생성

복잡한 설정 메뉴는 잊으세요. AI를 활용하면 원하는 동작을 설명하기만 하면 강력한 자동화 워크플로우 시스템을 구축할 수 있습니다. 예를 들어, ClickUp Brain에 "작업이 긴급으로 표시되면 프로젝트 관리자에게 알리고 해당 작업이 그들의 할 일 목록 맨 위에 추가되도록 하라"고 간단히 지시하면 됩니다. AI가 의도를 이해하고 적절한 트리거와 액션이 포함된 전체 워크플로우를 자동으로 구축해 줍니다.

ClickUp Brain을 활용하여 작업 공간 내 작업, 문서, 업데이트를 검토함으로써 자원 병목 현상을 파악하세요.

ClickUp 에이전트가 연결된 워크플로우를 자동으로 운영하도록 하세요

/AI 기반의 실시간 인사이트와 권장 사항을 통해 업무량 균형 조정, 작업 우선순위 설정, 일정 최적화를 실현하세요

ClickUp 에이전트는 항상 대기 중인 팀원처럼 작동하여 워크플로우를 원활하게 유지합니다. 상태 변경, 기한 초과 작업, 중단된 프로젝트, 누락된 업무 인계 또는 미완료 단계를 모니터링한 후 작업을 자동으로 재배정하고 소유자에게 알리거나 업데이트를 생성합니다. 에이전트는 팀이 바쁘거나 오프라인 상태일 때도 연결된 워크플로우가 끊김 없이 유지되도록 보장합니다.

연결된 워크플로우로 팀의 생산성을 혁신하세요

연결된 워크플로우는 단순한 생산성 향상 팁을 넘어 현대 팀의 일 수행 방식을 근본적으로 변화시킵니다. 분산된 tools와 수동 프로세스에서 벗어나면 팀이 가장 잘하는 일에 집중할 수 있습니다: 문제 해결, 창의적 사고, 고객에 대한 가치 창출. 그 결과는 단순히 효율적인 비즈니스가 아니라 더 행복하고 몰입도 높은 팀입니다.

시작하기 위해 모든 것을 한꺼번에 해결하려 애쓸 필요는 없습니다. 경비 보고나 콘텐츠 승인처럼 팀에 가장 큰 어려움을 주는 프로세스 하나를 선택해 연결하세요. 그 효과를 직접 확인한 후 점차 확장해 나가면 됩니다. 시간이 지남에 따라 이러한 작은 성과들이 쌓여 조직 전체를 변화시킬 것입니다.

일 분산 현상(연결되지 않은 tools에 일 분산되어 팀 생산성을 저하시키는 문제)을 없애고 팀의 진정한 역량을 확인해 보시겠습니까? 지금 바로 ClickUp으로 무료로 시작하세요.

자주 묻는 질문

워크플로우 자동화와 연결된 워크플로우의 차이점은 무엇인가요?

워크플로우 자동화는 단일 tool 내의 개별 프로세스에 집중하는 반면, 연결된 워크플로는 서로 다른 부서와 시스템에 걸쳐 여러 자동화 프로세스를 연결합니다. 이를 통해 정보와 업무의 원활한 종단 간 흐름이 창출됩니다.

연결된 워크플로우로 투자 수익률(ROI)을 확인하는 데 얼마나 걸리나요?

대부분의 팀은 도입 후 30일 이내에 측정 가능한 시간 절감 효과를 경험합니다. 구축하는 워크플로우의 복잡도에 따라 일반적으로 3~6개월 내에 투자 대비 완전한 수익을 기대할 수 있습니다.