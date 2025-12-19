ClickUp이 실시간 가시성을 위해 맞춤형 대시보드를 활용하는 방법

당신의 대시보드는 완료된 작업만 알려주고 실제 진행 상황은 보여주지 않나요? 저와 같은 상황입니다.

우리 팀이 ClickUp 대시보드를 만들기 전에는 월요일 회의가 스트레스의 원인이었습니다. 기능 출시 타임라인은 예고 없이 지연되고, 광고 지출 데이터는 동기화되지 않았으며, 보고서는 실제 일보다 며칠씩 뒤처졌습니다. 이해관계자들은 명확한 정보를 원했지만, 우리가 가진 것은 이야기의 절반만 보여주는 낡은 메트릭뿐이었습니다.

우리 일의 실시간 정확한 현황을 파악할 수 있는 솔루션으로 전환하는 것은 오래전부터 필요했던 일이었습니다.

이 블로그 글에서는 ClickUp 팀이 맞춤형 대시보드를 활용해 진행 상황을 추적하고, 문제를 조기에 발견하며, 모든 회의를 실행 가능한 방향으로 전환하는 방법을 공유합니다. ✅

ClickUp의 맞춤형 대시보드란 무엇인가요?

실용적인 내부 또는 클라이언트용 ClickUp 대시보드를 생성하세요

ClickUp 맞춤형 대시보드는 핵심 메트릭, 작업, 프로젝트 진행 상황을 한곳에서 표시하고 모니터링할 수 있는 중앙 집중식 시각적 작업 공간입니다.

완전히 맞춤 설정 가능하여 팀 성과, 작업량, 목표에 대한 포괄적인 개요를 생성할 수 있습니다. 각 대시보드는 특정 목적을 위한 다양한 카드로 구성됩니다. 표준 카드 유형은 다음과 같습니다:

작업 목록: 모든 위치의 작업을 표시하며, 상태, 담당자 또는 사용자 지정 필드로 필터링 및 그룹화합니다

차트: 막대, 원형 차트, 배터리 차트, 선 차트로 데이터를 시각화하여 담당자, 상태 또는 사용자 지정 필드별로 주요 메트릭을 추적합니다

목표: 특정 목표에 대한 진행 상황을 추적하여 완료율과 마일스톤을 보여줍니다

업무량: 팀의 업무 처리 용량과 작업 배포를 모니터링하여 자원 배분을 최적화합니다

통합 기능: 외부 도구(예: 양식, Figma 디자인, 소셜 미디어 피드 또는 타사 앱)의 데이터를 통합하여 중앙 hub를 생성합니다

기존 보고 방식 대비 ClickUp 대시보드의 차별화된 장점은 다음과 같습니다. 👇🏼

기능 ClickUp 대시보드 기존의 정적 보고 업데이트 빈도 작업 완료 또는 양식 제출 시 실시간으로 업데이트됩니다 업데이트는 예약된 간격으로만 또는 수동으로만 수행됩니다 데이터 정확성 최신 정보를 자동으로 반영합니다 데이터는 보고서 생성 시점의 정보만을 반영합니다 유연성 실시간 대시보드 및 예약된 PDF 보고서를 제공합니다 사전에 정해진 시간에 고정된 보고를 제공합니다 상호작용 드릴다운 및 상호작용형 인사이트 제공 읽기 전용으로만 허용되며 상호작용은 불가능합니다 사용 사례 진행 중인 진행 상황, 팀 성과 및 프로젝트 상태를 즉시 모니터링합니다 관계자를 위한 스냅샷 공유 또는 진행 상황 보관

실시간 가시성이 중요한 이유

개인 생산성 대시보드를 구축하든 복잡한 팀 프로젝트용 대시보드를 구축하든, 워크플로우 투명성은 필수적입니다.

실시간 가시성의 세 가지 키 이점은 다음과 같습니다:

더 빠른 의사 결정

업무 대시보드가 최신 데이터를 반영하면, 하루 종업 업데이트나 주간 맞춤형 보고서를 기다릴 필요가 없습니다. 트렌드, 변화 또는 문제를 즉시 파악하고 즉각 대응할 수 있습니다. 이러한 속도는 마감일을 맞추는 것과 놓치는 것의 차이를 만들 수 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 78%가 목표 설정 과정의 일환으로 세부 플랜을 수립합니다. 그러나 놀랍게도 50%는 전용 도구로 해당 플랜을 추적하지 않습니다. 👀 ClickUp을 사용하면 목표를 실행 가능한 작업으로 원활하게 전환하여 단계별로 달성할 수 있습니다. 또한 코딩 없이도 ClickUp 대시보드를 통해 진행 상황을 명확하게 시각화하여 업무에 대한 통제력과 가시성을 높일 수 있습니다. "최선을 바라는 것"만으로는 신뢰할 수 있는 전략이 아니기 때문입니다. 💫 실제 결과: ClickUp 사용자들은 번아웃 없이 약 10% 더 많은 일을 처리할 수 있다고 말합니다.

선제적 위험 관리

특정 작업이 지연되거나 작업량이 불균형해지거나 목표 진행이 정체되는 상황을 실시간으로 파악하면 조기 경고를 받을 수 있습니다. 관찰 결과를 바탕으로 여유가 있을 때 작업을 재할당하거나 우선순위를 조정하거나 문제를 상급자에게 보고하세요.

팀 협업 강화

공유 대시보드는 모든 구성원이 동일한 데이터를 확인할 수 있는 가시성을 제공한다는 의미입니다. 팀원, 이해관계자, 리더 모두가 진행 상태를 파악할 수 있습니다. 이러한 공통된 맥락은 구성원들이 올바른 우선순위에 집중하도록 돕고 업무 상태에 대한 혼란을 해소합니다.

🧠 재미있는 사실: '대시보드 ( dashboard )'라는 단어는 원래 마차 Front쪽에 설치되어 말발굽이 튀기는 진흙과 이물질로부터 운전자를 보호하던 보드를 의미했습니다. 시간이 흐르며 말이 없는 마차가 자동차로 진화함에 따라 이 용어는 그대로 남아, 점차 진흙 방어판에서 속도, 연료, 계기, 제어 장치를 표시하는 계기판으로 의미가 변모했습니다.

ClickUp 맞춤형 대시보드의 주요 기능

맞춤형 대시보드를 생성하기 위해 알아야 할 주요 ClickUp 기능은 다음과 같습니다:

드래그 앤 드롭 방식으로 카드 레이아웃을 맞춤형으로 구성하세요

대시보드에서 카드를 이동하고 크기를 조정하여 워크플로우에 맞는 스페이스를 설계하세요. 카드를 클릭하고 드래그하기만 하면 이동되며, 다른 카드들은 레이아웃을 유지하기 위해 자동으로 조정됩니다.

ClickUp 대시보드에서 카드를 간단히 드래그 앤 드롭하여 핵심 데이터를 정리하고 모든 업데이트를 한눈에 파악하세요

더 자세한 내용을 보여주고 싶으신가요? 카드의 측면이나 모서리에 마우스를 올려 카드 크기를 조정하세요. 대시보드에는 카드 사이의 스페이스를 제거하는 자동 레이아웃 옵션도 포함되어 있습니다.

💡 프로 팁: 실수를 했을 때는 실행 취소 바로 가기(Mac에서는 CMD+Z, Windows에서는 CTRL+Z)를 사용해 변경 사항을 되돌리세요.

대시보드 카드는 실시간 작업 및 목표 데이터에서 직접 가져와 작업 진행에 따라 시각적 정보가 정확하게 유지되도록 합니다.

각 카드는 완료된 작업, 업데이트된 목표 또는 새로운 시간 입력과 같은 최근 업데이트를 자동으로 반영하여 항상 가장 관련성 높은 정보를 볼 수 있도록 합니다.

ClickUp 대시보드에서 자동 새로고침 옵션을 켜면 모든 차트와 카드가 최신 팀 활동을 반영합니다

ClickUp 대시보드는 기본적으로 30분마다 자동으로 새로 고쳐져 수동 노력 없이 데이터를 동기화합니다. 개별 카드나 전체 대시보드를 수동으로 새로 고칠 수도 있으며, 각 카드 이름 아래에 마지막 새로 고침 시간이 표시되어 완벽한 투명성을 보장합니다.

프로젝트 간 가시성을 통한 성과 보기

카드를 추가할 때 관련 ClickUp 스페이스를 선택하여 여러 프로젝트의 데이터를 통합된 보기로 가져옵니다

대시보드는 단일 목록이나 폴더에 국한되지 않습니다. 여러 스페이스, 폴더 또는 목록의 데이터를 결합하여 프로젝트 전반에 걸친 종합적인 시각을 제공합니다.

이는 여러 프로젝트를 아우르는 고위 경영진용 대시보드나 인력 분석 대시보드를 생성할 수 있음을 의미하며, 이를 통해 이해관계자들에게 진행 상황, 업무량 및 핵심 메트릭에 대한 통합된 시각을 제공할 수 있습니다.

🔍 알고 계셨나요? 사람들은 자신의 행동이 실시간으로 결과를 낳는 것을 목격하면 자연스럽게 더 빠르게 행동을 조정합니다. 심리학자들은 이를 '피드백 루프 효과'라고 부릅니다. 바로 이 때문에 가시성 tools가 더 나은 성과를 이끌어내는 동기부여가 되는 것입니다.

ClickUp 대시보드는 타사 도구에서 데이터를 가져와 한곳에 통합하여 실시간으로 상호작용 가능한 정보를 제공합니다.

클릭업 대시보드의 임베드 카드를 활용해 사용하는 모든 도구를 하나의 실시간 작업 공간으로 통합하세요

임베드 카드는 다른 웹사이트나 앱의 콘텐츠를 ClickUp 내에서 직접 표시합니다. Google Slides, Figma 디자인, Google 스프레드시트, YouTube 비디오, Typeform 응답 등을 추가하세요.

💡 프로 팁: 임베드 카드를 추가하려면 먼저 ClickUp에서 대시보드를 열고 오른쪽 상단의 + 카드 추가를 클릭하세요. 사이드바에서 '임베드 및 앱'을 선택한 후 원하는 카드 유형을 고르세요. 팀이 자주 참조하는 유용한 링크나 코드(예: 실시간 프로젝트 타임라인, 설문조사 결과, 디자인 프로토타입)를 활용하세요.

맞춤형 KPI 계산으로 결과 추적하기

ClickUp의 계산 카드를 사용하면 손익, 작업에 소요된 실제 시간과 예상 시간 비교, 작업 완료율, 부품 및 인건비 등의 메트릭을 계산하고 표시할 수 있습니다.

ClickUp 대시보드에 계산 카드를 추가할 때 $, €, %, 또는 맞춤형 단위로 계산 결과를 표시하세요

각 계산 카드는 ClickUp 사용자 지정 필드 (수식 포함), 스프린트 포인트, 작업 수, 시간 추정 또는 기록된 시간과 같은 핵심 데이터 포인트를 측정하도록 구성할 수 있습니다.

그런 다음 합계, 개수, 평균, 중앙값, 최소값, 최대값 또는 범위를 포함한 수학적 기능을 적용하여 KPI를 계산할 수 있습니다.

💡 프로 팁: 클릭 +카드 추가 후 원하는 카드를 선택하세요. 설정을 구성하려면: 데이터 소스 선택

데이터 포인트 선택하기

계산 기능 적용하기

ClickUp 팀이 맞춤형 대시보드를 활용하는 방법

여러분의 편의를 위해, 대시보드를 활용해 성과를 추적하고 병목 현상을 파악하며 팀 생산성을 높이는 방법을 단계별로 설명해 드립니다. 👇🏼

1단계: 프로젝트 데이터를 하나의 보기에 통합하세요

ClickUp 대시보드를 사용하면 탭 전환 없이 모든 프로젝트를 개요로 파악하세요

먼저 모든 프로젝트 데이터를 하나의 통합 대시보드로 가져옵니다. 이 도구는 여러 스페이스, 폴더 또는 리스트에서 데이터를 자동으로 수집하여 프로젝트와 부서를 아우르는 전체적인 시각을 제공합니다.

Pontica Solutions의 계정 디렉터인 Dayana Mileva가 ClickUp에 대해 이렇게 말했습니다:

ClickUp을 통해 우리는 한 단계 앞서 나가 클라이언트가 실시간으로 성과, 점유율, 프로젝트를 확인하고 모니터링할 수 있는 대시보드를 구축했습니다. 이를 통해 클라이언트는 특히 서로 다른 국가, 때로는 다른 대륙에 위치해 있음에도 팀과 연결되어 있다는 느낌을 받을 수 있습니다.

ClickUp을 통해 우리는 한 단계 앞서 나가 클라이언트가 실시간으로 성과, 점유율, 프로젝트를 확인하고 모니터링할 수 있는 대시보드를 구축했습니다. 이를 통해 클라이언트는 특히 서로 다른 국가, 때로는 다른 대륙에 위치해 있음에도 팀과 연결되어 있다는 느낌을 받을 수 있습니다.

2단계: 핵심 메트릭 및 KPI 추적

데이터가 구축되면, 우리는 실제로 성과를 주도하는 수치에 집중합니다. 예를 들어 납품 타임라인, 소모율, 캠페인 ROI 또는 업무량 균형 등이 있습니다.

ClickUp 대시보드의 스프린트 속도 카드로 팀 역량을 추적하고 성과를 예측하세요

계산 카드(작업 완료율과 이익률을 측정하는 데 사용) 외에도, 더 나은 워크플로우 조율을 위해 다음과 같은 몇 가지 카드를 활용합니다:

포트폴리오 카드: 여러 목록이나 폴더에 걸친 진행 상황을 개요 보기로 파악할 수 있으며, 서로 다른 프로젝트나 캠페인이 타임라인과 목표 대비 어떻게 진행되고 있는지 비교합니다

스프린트 카드: 스프린트 진행 상태와 결과 추이를 시각화합니다: 번다운 카드: 남은 작업량과 소요 시간을 대비하여 스프린트 완료 가능성을 가늠합니다. 번업 카드: 전체 범위 대비 완료된 작업을 강조하여 스프린트 목표 달성 진행 상황을 빠르게 파악합니다. 누적 흐름 카드: 단계별 작업 배포를 시각화하여 병목 현상을 식별하는 데 도움을 줍니다. 속도 카드: 지난 3~10개 스프린트 동안 팀이 완료한 평균 작업량을 측정합니다.

번다운 카드: 남은 작업량과 소요 시간을 시각화하여 스프린트 완료 일정에 맞춰 진행 중인지 확인합니다

번업 카드: 전체 범위 대비 완료된 작업을 강조하여 스프린트 목표 달성 진행 상황을 빠르게 파악할 수 있게 합니다

누적 흐름 카드: 일이 단계별로 어떻게 배포되는지 시각화하여 병목 현상을 파악할 수 있도록 지원합니다

속도 카드: 팀이 지난 3~10개 스프린트 동안 완료한 평균 작업량을 측정합니다

시간 추적 카드: 팀이 작업에 소요하는 시간을 모니터링하여 클라이언트 청구, 용량 계획 수립, 시간 낭비가 납품에 미치는 영향 파악에 유용하게 활용하세요

번다운 카드: 남은 작업량과 소요 시간을 시각화하여 스프린트 완료 일정에 맞춰 진행 중인지 확인합니다

번업 카드: 전체 범위 대비 완료된 작업을 강조하여 스프린트 목표 달성 진행 상황을 빠르게 파악할 수 있게 합니다

누적 흐름 카드: 일이 단계별로 어떻게 배포되는지 시각화하여 병목 현상을 파악할 수 있도록 지원합니다

속도 카드: 팀이 지난 3~10개 스프린트 동안 완료한 평균 작업량을 측정합니다

3단계: 차트로 일 시각화하기

사전 제작된 카드와 맞춤형 카드를 자유롭게 조합하여 인사이트를 선명하게 보여줍니다. 이를 통해 팀은 트렌드, 병목 현상, 진행 상황을 한눈에 파악할 수 있습니다.

ClickUp 대시보드의 누적 막대 차트로 시간 경과에 따른 작업 추이를 시각화하세요

시각적 스토리텔링을 위해 프로젝트 관리 대시보드에서는 다음과 같은 차트 카드를 활용합니다:

막대 차트를 통해 팀별 완료 작업 수나 월별 캠페인 성과 같은 메트릭을 비교하세요

시간 경과에 따른 추세를 보여주는 선 차트로 , 스프린트마다 업무량, 납품률 또는 성과 메트릭이 어떻게 변화하는지 확인하세요

원형 차트를 활용해 작업 상태나 우선순위 수준과 같은 범주별로 분석하여 가장 많은 관심을 받는 요소를 쉽게 파악할 수 있습니다

배터리 차트를 통해 목표 달성률 또는 완료율을 빠르고 직관적인 시각적 스냅샷으로 확인하세요

장기 목표를 추적하고 회사 또는 프로젝트 수준의 목표 달성 진행 상황을 모니터링하는 목표 카드

4단계: 역할 또는 팀별로 대시보드 맞춤형 설정하기

모든 팀은 일을 바라보는 각기 다른 시각이 필요합니다. 그래서 우리는 이를 반영하는 대시보드를 구축합니다. CEO 대시보드에는 전사적 메트릭이 포함되며, 운영팀은 효율성 데이터를, 마케팅팀은 캠페인 성과를 추적합니다.

공개 설정, 개인 링크 공유 또는 특정 인원 초대 방식으로 ClickUp 대시보드 접근 권한을 제어하세요

권한 설정을 통해 누가 무엇을 볼 수 있는지 완벽하게 제어할 수 있습니다. 개인으로 설정하거나 특정 팀과 공유하거나, 작업 공간 전체에 공개하여 대시보드를 볼 수만 있게 하거나 편집 권한을 부여할 수 있습니다.

번거로운 작업을 없애기 위해, 특정 트리거 발생 시 작업 상태 업데이트, 작업 할당, 마감일 설정, 댓글 추가를 자동화하는 ClickUp 자동화 기능을 활용합니다.

자동화 기능이 작업을 업데이트하면 모든 변경 사항이 대시보드에 즉시 반영됩니다.

ClickUp 자동화 기능을 활용해 복잡한 작업을 처리함으로써 대시보드 정확도를 높이세요

예를 들어, 영업 리드가 '성사'로 표시되면 자동화 기능이 작업 상태를 업데이트하고 온보딩 팀에 할당합니다. 대시보드는 즉시 영업 메트릭에 새로운 거래를 반영하여 팀이 프로세스를 시작하도록 알립니다.

더 나아가, 예약된 대시보드 보고서를 활용하여 정적 스냅샷 보고서(예: PDF 내보내기)를 정기적으로(매일, 매주 등) 클라이언트나 경영진에게 발송할 수 있습니다.

🚀ClickUp의 강점: ClickUp Brain이 대시보드에 직접 인텔리전스를 제공하여 정적 데이터를 실행 가능한 인사이트로 전환합니다. '팀이 이번 주에 완료한 작업은 무엇인가요?'부터 '지연 중인 프로젝트는 무엇인가요?'까지 무엇이든 간단히 질문하면 대시보드 내에서 바로 빠른 답변을 얻을 수 있습니다. ClickUp Brain을 활용해 대시보드에서 성과를 요약하고, 장애 요인을 파악하거나, 다음 단계를 목록으로 정리하세요

한 단계 더 나아가려면 ClickUp AI 카드를 활용하세요.

ClickUp 대시보드의 프로젝트 업데이트 카드로 프로젝트의 상태와 진행 상황을 한눈에 파악하세요

ClickUp Brain 기반의 실시간 데이터 접근이 가능한 AI 도구에는 다음이 포함됩니다:

AI 브레인 카드: 맞춤형 프롬프트 실행, 작업 또는 문서 멘션, 심지어 첨부 파일까지 통해 더 스마트한 인사이트를 얻으세요

AI 스탠드업™ & 팀 스탠드업™ 카드: 본인 또는 팀의 업무 완료 현황을 일일 또는 주간 단위로 빠르게 요약해 확인하세요

AI 요약 보고서 및 프로젝트 업데이트 카드: 진행 상황, 장애 요소, 향후 우선순위에 대한 간결한 개요 생성

ClickUp에서 맞춤형 대시보드 설정 방법: 단계별 가이드

명확성, 집중력, 실시간 가시성을 제공하는 디지털 업무 공간을 구축하는 간단한 가이드를 소개합니다.

1단계: 팀의 핵심 성과 지표(KPI)와 목표 파악하기

대시보드를 생성하기 전에 팀에게 정말 중요한 메트릭이 무엇인지 결정하세요.

예를 들어, 제품 팀은 스프린트 속도나 버그 수를 추적할 수 있으며, 마케팅 팀은 캠페인 ROI를 모니터링할 수 있습니다.

일관성을 보장하기 위해 메트릭 목록을 먼저 작성하세요:

프로젝트 진행 상황 및 완료율

작업 상태 분석 (진행 중, 기한 초과 작업, 차단됨)

담당자별 자원 및 업무량 균형

청구 가능 시간 vs. 청구 불가 시간

채널별 캠페인 ROI 및 성과

작업 처리 시간 및 사이클 시간

목표 진행 상황 및 마일스톤 달성

예정된 결과물 타임라인 및 의존성

🔍 알고 계셨나요? 심리학자 앨버트 메라비안은 의사소통의 93%가 비언어적이라는 사실을 발견했습니다. 이는 대시보드가 실제 데이터 덤프보다 주목을 끌기에 더 효과적임을 의미합니다.

2단계: 새 대시보드 생성 또는 템플릿 사용

1. 대시보드 허브로 이동하여 + 아이콘을 클릭해 새 대시보드를 생성하세요

사이드바에서 ClickUp 대시보드를 빠르게 추가하여 즉시 접근하세요

2. 대시보드 템플릿(프로젝트 관리, 스프린트 보고, 시간 추적 등)을 선택하거나 처음부터 시작을 선택하세요

워크플로우에 가장 잘 맞는 ClickUp 대시보드 옵션을 선택하여 지체 없이 시작하세요

3. 프로젝트 관리 템플릿을 사용하는 경우, 데이터 소스를 선택하세요. 특정 스페이스, 폴더 또는 목록이 될 수 있습니다.

데이터 소스를 선택하고 '대시보드 생성'을 클릭하면, ClickUp에서 즉시 사용할 수 있는 맞춤형 대시보드가 준비됩니다

단계 #3: 관련 카드 추가하기 (조건부)

'새로 시작' 옵션을 선택했다면, 빈 대시보드 화면으로 이동하게 됩니다. 여기서 대시보드의 구성 요소인 카드를 추가하기 시작할 수 있습니다.

AI, 맞춤형, Sprints, 테이블 카테고리의 카드를 선택하여 ClickUp 대시보드를 맞춤형으로 설정하세요

상태별 업무량, 포트폴리오, 계산, 시간 보고와 같은 옵션과 다양한 연결된 AI 카드를 통해 다양한 유형의 데이터를 시각화할 수 있습니다.

추신: 미리 만들어진 템플릿으로 시작했더라도, 여전히 여러분의 워크플로우에 맞게 조정할 수 있습니다. 오른쪽 상단의 카드 추가를 클릭하기만 하면 됩니다.

🚀 ClickUp의 장점: 저희 팀 전체에서 ClickUp BrainGPT를 사용해 왔는데, 솔직히 말해서 이제는 돌아갈 길이 없습니다. 이를 통해 ClickUp 및 외부 제3자 프로젝트 관리 도구에서 인사이트, 트렌드, 요약 정보를 추출하여 맞춤형 대시보드에 직접 반영할 수 있습니다. 이동 중에는 음성 입력 기능을 활용해 실시간 프로젝트 업데이트와 경영진용 개요를 확인합니다. 지금 확인해 보세요!

4단계: 필터 적용하기

카드가 배치되면 편집 모드에서 대시보드 필터를 사용하여 상태, 담당자, 우선순위 또는 위치와 같은 기준을 적용하세요. 이 필터는 해당 대시보드의 모든 지원 카드에 영향을 미칩니다.

예를 들어, 대시보드를 위치별로 필터링하여 특정 위치의 데이터를 보기거나, '이번 주 생성' 또는 '이번 달 완료'와 같은 시간 범위로 필터링하여 추세를 파악할 수 있습니다.

ClickUp 대시보드 필터를 활용하여 프로젝트를 체계적으로 정리하고 필터링하여 실행 준비를 완료하세요

그런 다음 카드 필터를 활용해 특정 위젯을 더욱 세분화하세요. 운영 대시보드는 '진행 중' 태그가 지정된 작업만 필터링할 수 있으며, 마케팅 대시보드는 캠페인 폴더에서만 메트릭을 추출할 수 있습니다.

🔍 알고 계셨나요? 인간은 본능적으로 진행을 갈망하도록 설계되었습니다. 작업을 완료하면 뇌에서 도파민이 분비되어 기분 좋은 피드백 루프를 생성하며, 이는 계속해서 진행을 이루도록 동기를 부여합니다.

5단계: 권한 설정 및 공유

대시보드가 준비되면, 누가 접근할 수 있고 어떤 작업을 수행할 수 있는지 결정할 차례입니다. ClickUp은 가시성과 권한을 제어할 수 있도록 하여 모든 이해관계자가 자신과 관련된 정보만 볼 수 있게 합니다.

대시보드 보기에서 공유하려면:

대시보드를 열고 오른쪽 상단의 공유를 클릭하세요 하단에서 이 보기 공유를 선택하세요 공유 방법을 선택하고 권한을 설정하세요. 다음과 같은 내용을 확인할 수 있습니다:

개인 링크: 해당 대시보드와 연결된 스페이스, 폴더 또는 목록에 이미 접근 권한이 있는 사람과 복사하여 공유하세요

권한: 읽기 전용 또는 편집 권한 중에서 선택하세요. 모두 편집 을 사용하여 모든 사용자에게 한 번에 권한을 적용할 수도 있습니다.

개인 보기: 대시보드를 본인만 볼 수 있도록 설정하세요

실수로 편집되는 것을 방지하려면 ClickUp 대시보드를 잠그세요

💡 프로 팁: 대시보드의 PDF 버전을 생성하여 오프라인에서 공유하세요. 대시보드 보기 > PDF로 저장을 클릭하세요.

6단계: 피드백과 보고 요구사항을 바탕으로 반복 개선하기

대시보드가 활성화되어 팀과 공유되면, 프로젝트와 함께 지속적으로 발전하도록 설계되었습니다.

프로젝트 관리자, 운영 책임자, 마케팅 팀 등 가장 많이 사용하는 사람들의 피드백을 수집하는 것부터 시작하세요. 그들이 매일 의존하는 메트릭이나 시각화 요소가 무엇인지 확인하세요.

이후 지속적으로 대시보드를 개선하세요:

의사 결정에 진정으로 유용한 내용에 따라 카드를 추가하거나 제거하세요

필터를 조정하여 현재 우선순위나 다가오는 목표를 강조하세요

가장 관련성 높은 데이터를 우선 표시하도록 레이아웃을 재구성하세요

자동화된 새로고침 및 업데이트로 대시보드가 항상 실시간 성과를 반영하도록 하세요

더 이상 필요하지 않은 카드는 ClickUp 대시보드에서 점 세 개(…)를 사용해 삭제하세요

ClickUp에서 대시보드를 활용하는 최고의 실행 방식

이러한 최고의 실행 방식을 통해 팀과 우선순위가 변화함에 따라 대시보드를 관련성 높고 통찰력 있으며 실행하기 쉬운 상태로 유지할 수 있습니다. 💫

적합한 대시보드 유형/위치 선택: 팀원이 일상 업무와 함께 대시보드에 접근할 수 있도록 하려면 팀원이 일상 업무와 함께 대시보드에 접근할 수 있도록 하려면 대시보드 보기를 사용하세요. 대시보드 허브 내 대시보드는 프로젝트 간 또는 경영진 수준의 가시성에 더 적합합니다.

일관된 명명 규칙과 데이터 정비를 적용하세요: 대시보드에 반영하기 전에 스페이스, 리스트, 사용자 지정 필드, 상태를 표준화하십시오. 예를 들어 한 팀이 '완료됨(Done)'을 사용하고 다른 팀이 '완료(Completed)'를 사용하면 메트릭이 일관성을 잃을 수 있습니다

의도적인 색상 코딩: 진행 중은 녹색, 위험 상태는 빨간색, 보류 중은 노란색 등 의미 있는 색상 신호를 사용하여 사용자가 대시보드 상태를 한눈에 파악할 수 있도록 하세요

👀 ClickUp 활용 팁: 차트나 카드의 드릴다운 뷰를 생성해 작업 단위 상세 정보를 확인합니다. 이를 통해 변화, 추세 또는 장애 요소를 조기에 포착할 수 있습니다.

강력한 PM 대시보드를 만드는 방법을 소개합니다! 🤩

대시보드 활용 사례 예시

다음은 ClickUp의 대시보드 예시와 각 팀이 목표, 프로젝트, 성과 메트릭을 효과적으로 관리하기 위해 이를 활용하는 방법입니다:

팀 업무량 대시보드

ClickUp 대시보드로 팀의 용량을 균형 있게 관리하여 번아웃을 방지하세요

팀 업무량 대시보드는 누가 어떤 작업을 수행 중인지 시각화하고, 용량 한도를 추적하며, 공정한 작업 배분을 보장합니다. 이를 통해 우리는 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다:

용량 초과 또는 용량 미달 상태인 인력을 파악하고 일 배정을 조정하세요

시간 추정치와 우선순위를 추가하여 팀원들이 영향력 높은 일에 집중할 수 있도록 하세요

모든 프로젝트에 걸쳐 명확한 소유권을 통해 투명성을 개선하세요

👀 ClickUp 활용 팁: 관리자들은 사전 구축된 대시보드 내 업무량 카드를 활용해 자원 배분을 모니터링하고, 실시간 용량 데이터를 기반으로 팀원 추가 또는 재배치 시점을 예측합니다.

개인 생산성 대시보드

ClickUp 대시보드의 명확한 시각적 인사이트로 일일 진행 상황을 추적하세요

개인 기여자나 팀 리더에게 이 대시보드는 일상의 지휘 센터 역할을 합니다. 진행 중, 완료됨, 미처리 작업을 한눈에 보여주어 진정한 핵심 업무에 집중할 수 있게 합니다.

우리는 이를 다음과 같은 용도로 사용합니다:

작업 목록과 진행 상황 카드로 일일, 주간 또는 월간 목표를 추적하세요

시간을 잡아먹는 작업을 쉽게 찾아내고 우선순위를 재조정하세요

리스트나 스페이스에서 직접 작업을 연결하여 통찰력을 실행으로 전환하세요

📮 ClickUp 인사이트: 보이지 않는 일로 인한 '사소한 방해'가 별일 아니라고 생각하시나요? 그렇지 않습니다. 직원의 28%에게 사소한 방해와 끊임없는 작업 전환은 소중한 집중 작업 시간을 잠식하여 전반적인 생산성을 저하시키고 정신적 부담을 가중시킵니다. ClickUp의 대시보드와 맞춤형 홈 보기를 통해 개인 생산성 대시보드를 구축하세요. 보이지 않는 작업까지 포함해 모든 일을 선명하고 파노라마처럼 한눈에 파악할 수 있습니다. 시간이 실제로 어디에 쓰이는지 파악하고, 지능적으로 우선순위를 정할 수 있는 능력을 갖추세요.

CRM 시각화 대시보드

ClickUp 대시보드로 고객 상태를 모니터링하고 갱신 예측을 손쉽게 수행하세요

고객 성공 또는 계정 관리 팀을 위해 이 대시보드 디자인은 클라이언트 관계에 대한 360° 전방위적 시각을 제공합니다. 이 설정으로 우리는 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다:

고객 만족도, 지원 응답 시간 및 갱신 건전성을 모니터링하세요

시각적 추세 분석을 통해 이탈 위험을 파악하세요

라인 차트와 원형 차트를 활용하여 파이프라인 전반에 걸친 수익 잠재력을 추적하세요

마케팅 캠페인 대시보드

ClickUp 대시보드로 캠페인 도달률과 전환 효과를 하나의 통합된 보기에서 측정하세요

마케팅 팀은 이를 활용해 캠페인 성과, 마케팅 로드맵, 목표 진행 상황을 한 곳에서 모니터링합니다. 우리는 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

콘텐츠 도달률, 참여도 및 전환 메트릭을 실시간으로 시각화하세요

목표 카드와 막대 차트를 활용해 MQL(마케팅 자격을 갖춘 리드)과 실제 판매 성과를 비교하세요

여러 캠페인 타임라인과 성과 KPI를 나란히 추적하세요

💡 전문가 팁: 일부 프로젝트 관리자들은 완료된 작업에 아이콘과 이모지를 추가해 대시보드를 게임화하는 방식을 강력히 추천합니다. 즉각적인 가상 박수를 누가 싫어하겠어요?

클라이언트 포털 대시보드

ClickUp 대시보드를 통해 실시간 프로젝트 가시성과 원활한 클라이언트 커뮤니케이션을 제공하세요

클라이언트 프로젝트를 협업하는 에이전시 및 서비스 기반 팀에 완벽한 이 클라이언트 대시보드를 통해 다음을 수행할 수 있습니다:

게스트 액세스를 통해 진행 상황, 업무량 및 업데이트를 실시간으로 공유하세요

누적 흐름, 번다운 또는 속도 차트를 활용하여 납품 타임라인을 시각화하세요

댓글, 채팅, 문서 공유를 통해 커뮤니케이션을 한곳에서 관리하세요

영업 팀 개요 대시보드

ClickUp 대시보드로 매출 성과 및 예측 기회와 같은 영업 팀 데이터를 평가하세요

성장 관리자와 수익 팀을 위해, 이 대시보드는 영업 팀의 현황과 성과를 한눈에 파악할 수 있도록 하여:

제품별, 고객별 또는 지역별 매출을 시각화하세요

목표 대비 실제 성과를 비교하여 성과 격차를 파악하세요

ClickUp Brain을 활용하여 트렌드 예측을 생성하고 전략을 최적화하세요

대시보드 설정 시 흔히 저지르는 실수

가장 우수한 프로젝트 대시보드 도 신중하게 설정하지 않으면 그 가치를 잃을 수 있습니다.

실행 가능한 대시보드를 위해 피해야 할 몇 가지 흔한 함정들입니다(우리도 겪는 문제들입니다!):

카드 과다로 인한 과부하: 모든 것을 동시에 추적하면 대시보드가 복잡해지고 의사 결정 피로도가 발생합니다. 실행을 유도하는 항목만 유지하고, 덜 사용되는 메트릭은 보조 대시보드로 이동하세요

레이아웃과 시각적 계층 구조 무시: 대시보드는 시각적 스토리입니다. 핵심 KPI는 더 큰 카드에 주요 위치에 배치하고, 지원 데이터는 아래나 옆에 그룹화하세요

데이터가 오래된 상태로 방치되는 경우: 대시보드는 30분마다 자동으로 새로 고침되지만, 이 기능을 비활성화하거나 마지막 새로 고침 타임스탬프를 무시하면 오래된 인사이트를 얻을 수 있습니다. 분석이나 보고 전에 항상 데이터가 최신 상태인지 확인하세요.

목표와 메트릭의 연계 실패: 활동량(예: 작업 수)만 표시하고 결과(예: 캠페인 ROI 또는 스프린트 완료율)와 연결하지 않는 대시보드는 큰 그림을 놓칩니다. 모든 메트릭을 측정 가능한 비즈니스 목표와 연계하세요

ClickUp 대시보드로 데이터를 의사 결정으로 전환하세요

놓친 업데이트나 간과된 작업 하나하나가 진행 속도를 늦출 수 있으며, 때로는 프로젝트 전체를 좌초시킬 수도 있습니다. 진정한 비용은 현재 진행 상황을 파악하는 데 필요한 명확성과 확신을 잃는 데 있습니다.

업무를 위한 올인원 앱 ClickUp은 모든 프로젝트, 작업, 팀 데이터를 통합된 AI 작업 공간에 모읍니다. 맞춤형 대시보드를 통해 진행 상황, 작업량, 우선순위를 실시간으로 추적할 수 있습니다. 막대, 파이, 선 차트와 같은 시각적 카드는 추세와 병목 현상을 명확히 보여줍니다.

ClickUp Brain은 단 몇 초 만에 요약 생성, 장애 요소 식별, 다음 단계 권장 사항을 제공하여 맥락을 파악할 수 있게 합니다.

지금 바로 ClickUp을 무료로 가입하세요!

자주 묻는 질문(FAQ)

ClickUp의 맞춤형 대시보드는 핵심 프로젝트 메트릭, 작업, 팀 성과 지표를 시각적 인터페이스로 통합한 개인화된 작업 공간입니다. 사용자는 다양한 카드를 추가하여 진행 상황을 모니터링하고 병목 현상을 파악하며 정보에 기반한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

ClickUp 대시보드는 작업, 프로젝트, 워크플로우와 직접 동기화됩니다. 업데이트가 발생하면 대시보드의 카드 정보가 즉시 새로고침되어 팀 활동 현황을 실시간으로 파악할 수 있습니다.

ClickUp은 다양한 메트릭을 추적할 수 있는 다양한 맞춤형 위젯을 제공합니다: 막대, 원형 차트, 선 그래프: 작업 상태, 작업량 분포, 시간 경과에 따른 진행 상황을 시각화합니다 배터리 차트: 작업 완료율 모니터링담당자 카드: 특정 팀원에게 할당된 작업 확인시간 추적 카드: 작업 또는 프로젝트에 투입된 시간 추적목표 추적 카드: 특정 목표 달성 진행도 측정

대시보드는 핵심 메트릭과 진행 상황을 통합적으로 보여줍니다. 실시간 데이터를 통해 팀은 문제를 신속히 파악하고 해결하며, 자원을 효율적으로 배분하고, 프로젝트 목표와 지속적으로 일치시킬 수 있습니다.

네, ClickUp 대시보드는 다양한 팀이나 역할에 맞게 완전히 맞춤형 설정할 수 있습니다. 사용자는 마케팅, 개발, 영업 팀 등 특정 기능에 맞춰 여러 대시보드를 생성할 수 있으며, 각 대시보드에는 가장 관련성 높은 데이터가 표시됩니다.