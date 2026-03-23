Excel 및 ClickUp용 일일 재고 관리 무료 템플릿 15가지

미국 소매업 연합회(National Retail Federation) 의 연구에 따르면, 재고 손실로 인해 미국 소매업체들이 매년 1,120억 달러 이상의 손실을 입는 것으로 추산됩니다. 이러한 손실의 약 27%는 내부 프로세스 및 관리상의 문제, 즉 더 나은 재고 관리 시스템으로 예방할 수 있는 부실한 기록 관리에서 기인합니다.

이 글에서는 적합한 일일 재고 Excel 템플릿을 선택하는 방법을 안내하고, 대부분의 팀이 결국 스프레드시트의 한계를 느끼게 되는 이유도 설명합니다. 또한 Excel의 구조는 유지하면서 내장된 자동화 기능과 실시간 협업 기능을 제공하는 ClickUp의 대체 재고 템플릿도 소개합니다.

재고 관리 템플릿 비교 한눈에 보기

일일 재고 엑셀 템플릿 선택 시 고려할 사항

일일 재고 엑셀 템플릿은 입고, 출고, 잔여 재고 등 재고 이동을 매일 기록하도록 설계된 미리 만들어진 스프레드시트입니다. 이는 전용 소프트웨어에 투자하지 않고도 재고 가시성을 확보해야 하는 창고 관리자, 소매점 소유자 및 운영 팀에게 흔히 사용되는 기본 도구입니다.

가장 큰 문제는 대부분의 일반적인 스프레드시트가 데이터 입력 오류를 방지하거나, 여러 제품 카테고리를 추적하거나, SKU 수가 늘어남에 따라 확장할 수 있는 구조를 갖추지 못했다는 점입니다.

적절한 열과 수식을 사용하지 않으면 데이터가 일관되지 않고 수동 계산 오류가 발생하며, 재고 불일치에 대한 명확한 감사 추적이 불가능해집니다. 이는 부정확한 재고 수량으로 이어져 인기 항목이 품절되거나 과잉 재고로 인해 비용이 낭비될 수 있습니다.

체계적으로 구성된 재고 추적 스프레드시트는 이러한 혼란을 방지해 줍니다.

다음은 훌륭한 템플릿에 포함되어야 할 사항입니다:

필수 항목을 위한 미리 설정된 열: 템플릿에는 항목명/SKU, 초기 재고, 입고 수량, 출고 수량, 최종 재고, 날짜 및 비고 전용 열이 반드시 포함되어야 합니다. 이러한 구조를 통해 모든 재고 변동이 필요한 맥락과 함께 정확히 기록됩니다.

자동 계산: 마감 재고(초기 재고 + 입고 수량 – 출고 수량)를 계산하는 수식이 내장된 템플릿을 찾으세요. 이를 통해 수작업으로 인한 계산 오류의 위험을 없애고 시간을 절약할 수 있습니다.

데이터 유효성 검사: 훌륭한 템플릿은 드롭다운 메뉴나 입력 제한을 활용한 훌륭한 템플릿은 드롭다운 메뉴나 입력 제한을 활용한 데이터 유효성 검사를 통해 입력 내용을 표준화합니다. 이를 통해 오타를 방지하고, 팀원 모두가 제품이나 카테고리에 대해 동일한 용어를 사용하도록 보장합니다.

필터링 및 정렬: 날짜 범위, 제품 카테고리 또는 창고 위치별로 재고 스프레드시트를 필터링할 수 있는 기능이 필요합니다. 이를 통해 수백 개의 행을 일일이 스크롤하지 않고도 특정 정보를 쉽게 찾을 수 있습니다.

확장성: 이 템플릿을 사용하면 기존 수식을 손상시키지 않고도 새로운 SKU, 카테고리 또는 위치를 쉽게 추가할 수 있어야 합니다. 구조가 경직되어 있으면 비즈니스가 확장됨에 따라 병목 현상이 발생할 수 있습니다.

시각적 표시: 조건부 형식은 색상을 사용하여 중요한 데이터를 표시하는 핵심 기능입니다. 예를 들어, 항목의 재고량이 특정 재주문 시점을 밑돌면 해당 행을 자동으로 빨간색으로 강조 표시할 수 있습니다.

업무 관리란 업데이트를 확인하느라 분주하거나, 여러 tools를 오가거나, 모든 작업을 수동으로 조정해야 하는 것을 의미해서는 안 됩니다. AI를 활용하면 팀이 작업을 자동화하고, 끊임없이 확인하지 않아도 업무가 원활하게 진행될 수 있습니다. 이 비디오를 통해 일상 업무에 AI를 어떻게 활용할 수 있는지 확인해 보세요.

엑셀에서 일일 재고 관리를 위한 무료 템플릿 8가지

엑셀에서 재고를 빠르게 추적할 방법이 필요하다면, 온라인에서 다운로드할 수 있는 재고 관리 템플릿이 수두룩합니다. 일부는 단순한 항목별 재고 기록용으로 제작된 반면, 다른 것들은 재주문 알림, 공급업체 정보, 재고 평가 수식 등을 포함하고 있습니다. 문제는 아무리 정교한 스프레드시트라도 여전히 수동 업데이트에 의존해야 한다는 점으로, 제품, 팀 또는 위치에 걸쳐 재고가 늘어날수록 관리가 어려워집니다.

다음은 자주 사용되는 엑셀 재고 템플릿 몇 가지와 각 템플릿의 용도에 대해 자세히 살펴본 내용입니다:

1. Smartsheet의 Excel 재고 관리 템플릿

Smartsheet의 Excel 재고 관리 템플릿은 대량의 부품이나 제품을 상세하게 관리해야 하는 분들에게 유용한 강력한 도구입니다. 이 템플릿은 재고 수준, 재주문 시점 및 공급업체 정보를 한곳에서 체계적으로 추적할 수 있는 환경을 제공합니다.

이 템플릿을 좋아하실 이유

단가 및 총 재고 가치용 기본 제공 열을 통해 재고 가치를 추적하세요

지정된 재주문 수준 열을 사용하여 재고 보충 시기를 표시함으로써 품절 사태를 방지하세요

SKU, 이름 및 보관 위치별로 항목을 정리하여 창고 내 이동을 간편하게 하세요

이 템플릿은 포괄적이지만, 수천 개의 항목이 있을 경우 화면이 복잡해져 탐색하기 어려워질 수 있습니다. 또한 정적 파일이기 때문에 판매나 출고가 발생할 때마다 수량을 수동으로 업데이트해야 합니다.

🚀 적합한 대상: 재고 가치를 상세하게 봐야 하는 중소기업.

2. WPS를 이용한 일일 입고 및 출고 보고서

재고 회전율이 빠른 비즈니스라면 WPS의 '일일 재고 입출고 보고서'가 안성맞춤입니다. 이 템플릿은 특히 일일 재고 이동에 중점을 두어, 24시간 동안 시설에 입고된 물품과 출고된 물품을 정확하게 기록할 수 있도록 해줍니다.

이 템플릿을 좋아하실 이유

"입고" 및 "출고" 트랜잭션을 위한 명확한 레이아웃으로 일일 재고 정산을 간소화하세요

각 항목의 누적 잔고를 관리하여 마감 재고를 한눈에 확인할 수 있습니다

모바일이나 데스크탑에서 읽기 쉬운 깔끔하고 대비가 뚜렷한 형식으로 데이터를 보십시오.

주요 한계점은 적용 범위가 좁다는 것입니다. 이 템플릿은 장기적인 재고 예측이나 과거 분석보다는 일일 추적을 위해 설계되었습니다. 또한 바코드 스캔이나 재고 부족 시 자동화된 알림과 같은 고급 기능이 부족합니다.

🚀 적합한 대상: 빈번한 일일 재고 변동을 추적해야 하는 소매업체 또는 창고 관리자.

3. Microsoft의 Blue 재고 목록

'Blue Inventory List'는 범용적인 재고 추적을 위해 설계된 전문적이고 시각적으로 매력적인 엑셀 템플릿입니다. 깔끔한 파란색과 흰색의 색상 구성과 미리 형식이 지정된 테이블을 사용하여, 시트를 처음부터 새로 만들 필요 없이 재고를 신속하게 정리할 수 있도록 도와줍니다.

이 템플릿을 좋아하실 이유

이해관계자나 경영진에게 바로 제시할 수 있는 세련되고 전문적인 디자인을 경험해 보세요

"상태" 열을 사용하여 어떤 항목이 재고가 있는지, 또는 주문 대기 중인지 빠르게 확인할 수 있습니다.

미리 설정된 엑셀 테이블 형식 덕분에 재고를 쉽게 정렬하고 필터링할 수 있습니다.

외관은 훌륭해 보이지만, 이는 기본적인 목록에 불과합니다. 감가상각이나 리드 타임을 계산하는 복잡한 수식은 포함되어 있지 않으며, 대부분의 엑셀 기반 tool과 마찬가지로 서로 다른 플랫폼 간에 데이터를 실시간으로 동기화하는 기능이 부족합니다.

🚀 추천 대상: 기본 제품 목록을 간단하고 보기 좋게 정리할 방법을 찾는 사용자.

4. Microsoft의 장비 재고 목록

소매 재고보다는 실물 자산을 위해 특별히 설계된 Microsoft의 '장비 재고 목록'은 회사 자산 추적에 안성맞춤입니다. 노트북부터 중장비에 이르기까지, 이 템플릿을 사용하면 일련 번호, 구매 날짜 및 현재 조건을 기록할 수 있습니다.

이 템플릿을 좋아하실 이유

구매 가격 및 모델 정보를 입력할 수 있는 전용 필드를 통해 자산의 수명을 추적하세요.

특정 항목의 위치를 모니터링하여, 어떤 부서에 어떤 tool이 있는지 항상 파악할 수 있습니다.

장비가 양호한 작동 상태를 유지할 수 있도록 유지보수 또는 수리 관련 노트를 포함하세요.

이 템플릿은 재고 수준이 시간 단위로 변동하는 "소모품"이나 소매 상품에는 최적화되어 있지 않습니다. 이는 능동적인 판매 추적 시스템이라기보다는 기록 관리 도구입니다.

🚀 적합한 대상: 회사 하드웨어 및 자산을 추적하는 IT 관리자나 사무 관리자.

👀 알고 계셨나요? 최근 연구에 따르면, 조직의 90%가 여전히 레거시 기술—스프레드시트를 포함한—에 의존하고 있는 것으로 나타났습니다.

5. Microsoft의 강조 표시 기능이 포함된 재고 목록

한눈에 재고 부족을 파악하기 어려우신 분들에게 '하이라이트 기능이 포함된 재고 목록'은 획기적인 해결책이 될 것입니다. 이 템플릿은 조건부 형식을 사용하여 재고가 특정 수준 이하로 떨어지면 해당 행을 자동으로 강조 표시함으로써, 재주문 시기가 왔음을 시각적으로 '경고'해 줍니다.

이 템플릿을 좋아하실 이유

색상으로 구분된 행 강조 표시를 통해 긴급 재고 보충 필요 사항을 즉시 파악할 수 있습니다.

현재 재고 수준과 함께 재주문 수량을 추적하여 구매 프로세스를 효율화하세요

내장된 수식 기능을 사용하여 총 재고 값을 자동으로 계산하세요

이 시트는 엑셀의 조건부 형식을 기반으로 하기 때문에, 맞춤형 규칙을 너무 많이 추가하거나 수천 개의 행을 입력하면 시트 작동이 느려지거나 오류가 발생할 수 있습니다. 또한 강조 표시 기능이 작동하지 않을 경우 문제를 해결하려면 엑셀에 대한 확실한 이해가 필요합니다.

🚀 추천 대상: 스프레드시트가 문제를 "알려주길" 원하는 시각적 학습자.

6. Template.net의 빈 재고 템플릿

Template.net의 빈 재고 템플릿은 셀 형식을 일일이 설정하는 번거로움 없이 자신만의 시스템을 구축하고자 하는 분들을 위한 “기본적인” 시작점입니다. 이 템플릿은 항목, 설명, 수량과 같은 필수 열을 제공하며, 나머지는 사용자가 직접 구성할 수 있도록 되어 있습니다.

이 템플릿을 좋아하실 이유

필요 없는 기능으로 복잡하지 않은 깨끗한 화면에서 시작하세요

PDF, Word, Google Docs 등 다양한 형식으로 파일을 다운로드하세요.

템플릿을 인쇄하여 수동 창고 실사용 실사표를 작성할 수 있습니다.

이 템플릿은 자동화 기능이 거의 없습니다. 합계나 재주문 시점을 계산하는 수식이 없기 때문에, 데이터 분석과 관련된 복잡한 작업은 직접 수행해야 합니다.

🚀 추천 대상: 수동 계수를 위해 간단한 종이 또는 디지털 양식이 필요한 미니멀리스트.

7. Template.net의 재고 목록 템플릿

보다 체계적인 접근을 원하신다면, Template.net의 재고 목록 템플릿이 확장된 필드를 갖춘 전문적인 레이아웃을 제공합니다. 이 템플릿은 소규모 비즈니스를 위한 인쇄용 보고서뿐만 아니라 디지털 추적 도구로도 훌륭하게 활용될 수 있도록 설계된 다목적 문서입니다.

이 템플릿을 좋아하실 이유

비즈니스용으로 바로 사용할 수 있는 전문적인 헤더와 레이아웃으로 시간을 절약하세요

Apple Pages나 Google 스프레드시트와 같은 다양한 앱에서 문서를 손쉽게 맞춤 설정할 수 있습니다.

단가 및 재고 위치를 명확하게 기록하여 체계적인 관리를 유지하세요

이 템플릿은 문서 형식의 템플릿이므로, 전용 데이터베이스나 재고 관리 소프트웨어가 제공하는 강력한 데이터 처리 기능은 제공하지 않습니다.

🚀 적합한 대상: 전문적인 느낌의 재고 문서가 필요한 소상공인 소유자.

8. Vertex42의 재고 수량 기록표가 포함된 재고 관리 템플릿

Vertex42의 재고 관리 템플릿은 단순한 목록과 복잡한 소프트웨어 사이의 격차를 해소해 주는 고기능 tool입니다. 이 템플릿에는 입고 및 출고 내역을 기록할 수 있는 "재고 업데이트" 시트가 포함되어 있으며, 이를 통해 주요 재고 수량이 자동으로 업데이트됩니다.

이 템플릿을 좋아하실 이유

단일 워크북 내에서 여러 위치 또는 보관함의 재고 수준을 관리할 수 있습니다.

개별 "입고" 및 "출고" 트랜잭션을 기록하여 "현재 재고" 수량을 자동화하세요.

"데이터" 탭으로 이동하여 항목 목록과 카테고리를 맞춤형으로 설정하면 데이터를 더 쉽게 입력할 수 있습니다.

스프레드시트 도구로서는 강력하지만, 여러 탭과 서로 연결된 수식 때문에 초보자에게는 다소 부담스러울 수 있습니다. 수식을 실수로 삭제하면 전체 추적 시스템이 작동하지 않을 수도 있습니다.

🚀 적합한 대상: 엑셀 내에서 “간편한 소프트웨어” 같은 경험을 원하는 숙련된 사용자.

이러한 무료 템플릿은 시작하기에 좋은 단계이지만, 모두 한 가지 공통된 약점이 있습니다. 바로 전적으로 수동 관리에 의존한다는 점입니다. 재고가 늘어남에 따라 스프레드시트를 관리하는 것 자체가 별도의 업무가 된다는 사실을 금방 깨닫게 될 것이며, 이는 엑셀의 한계를 넘어서고 있다는 첫 번째 신호입니다.

📮ClickUp 인사이트: 평균적으로 직장인은 업무 관련 정보를 찾는 데 하루 30분 이상을 소비합니다. IDC 조사에 따르면 분석 팀의 시간 중 80%가 데이터 탐색 및 준비에 낭비되고 있으며, 이는 이메일, Slack 스레드, 흩어진 파일을 뒤지는 데 연간 120시간 이상이 허비된다는 것을 의미합니다. 작업 공간에 내장된 지능형 AI 어시스턴트가 이를 바꿀 수 있습니다. 바로 ClickUp Brain입니다. ClickUp Brain은 몇 초 만에 관련 문서, 대화 내용, 작업 세부 정보를 찾아내어 즉각적인 통찰력과 답변을 제공하므로, 더 이상 검색에 시간을 낭비하지 않고 바로 업무에 집중할 수 있습니다. 💫 실제 결과: QubicaAMF와 같은 팀은 구식 지식 관리 프로세스를 없애고 ClickUp을 활용해 매주 5시간 이상을 절약했습니다. 이는 1인당 연간 250시간 이상에 해당합니다. 분기마다 일주일 분량의 생산성을 추가로 확보한다면, 여러분의 팀이 무엇을 이룰 수 있을지 상상해 보세요!

재고 관리를 위해 엑셀을 사용할 때의 한계

엑셀은 익숙한 도구이지만, 재고 관리가 복잡해지면 그 편리함은 사라집니다. 단 하나의 데이터 입력 오류를 찾느라 몇 시간을 허비하거나, 어떤 버전의 스프레드시트가 최신 버전인지 파악하느라 애를 쓰게 됩니다. 이러한 시간 낭비와 점점 커지는 좌절감은 이 도구가 더 이상 여러분에게 적합하지 않다는 신호입니다.

👀 알고 계셨나요? 2024년 연구에 따르면 비즈니스 스프레드시트의 94%에 치명적인 오류가 있는 것으로 나타났습니다 😨

대부분의 팀이 직면하는 어려움은 다음과 같습니다:

수동 데이터 입력 오류: 단순한 오타나 실수로 수식을 덮어쓰는 것만으로도 단순한 오타나 실수로 수식을 덮어쓰는 것만으로도 데이터의 일관성이 깨져 전체 재고 수치가 틀어질 수 있습니다. 이로 인해 재고를 너무 많이 주문하거나 너무 적게 주문하게 되어, 두 경우 모두 비용 손실을 초래합니다.

실시간 협업 불가: 여러 사람이 재고 시트를 업데이트해야 할 경우, 파일을 이메일로 주고받아야만 합니다. 이로 인해 버전 관리에 혼란이 발생하며, 누군가는 필연적으로 오래된 파일을 수정하게 되고 그 변경 내용이 사라지게 됩니다.

제한적인 자동화: 항목 재고가 부족해지면 즉시 파악해야 하지만, 엑셀에서 재주문 알림을 설정하려면 복잡하고 불안정하여 쉽게 오류가 발생하는 매크로를 사용해야 합니다. 알림을 자동화할 수 있는 간단한 방법은 없습니다.

확장성의 한계: 다양한 제품과 일일 트랜잭션 내역을 담은 수천 개의 행으로 구성된 엑셀 파일은 처리 속도가 극도로 느려집니다. 필터링, 정렬 및 보고서 생성은 느리고 답답한 작업이 되어버립니다.

감사 추적 기능 없음: 재고 번호가 잘못되었을 경우, 누가 언제 변경했는지 알 수 있는 방법이 없습니다. 이러한 재고 번호가 잘못되었을 경우, 누가 언제 변경했는지 알 수 있는 방법이 없습니다. 이러한 감사 추적 기능의 부재로 인해 불일치를 추적하고 문제의 근본 원인을 해결할 수 없습니다.

통합의 한계: 재고 데이터는 독립적으로 존재하는 것이 아닙니다. 영업 팀 플랫폼, 공급업체 주문 및 회계 소프트웨어와 연결되어야 하지만, 엑셀을 사용할 경우 시스템 간에 데이터를 수동으로 내보내고 가져와야 합니다.

바로 이러한 한도 때문에 팀들은 더 나은 재고 관리 시스템을 찾기 시작합니다. 스프레드시트처럼 직관적이면서도 엑셀에는 없는 협업, 자동화, 안정성을 갖춘 시스템을 말입니다.

📮ClickUp 인사이트: 지식 근로자의 92%는 채팅, 이메일, 스프레드시트 등에 흩어져 있는 중요한 의사결정 정보를 잃어버릴 위험에 처해 있습니다. 의사결정을 기록하고 추적할 수 있는 통합 시스템이 없다면, 중요한 비즈니스 인사이트가 디지털 정보의 홍수 속에서 묻혀버리게 됩니다. ClickUp의 작업 관리 기능을 사용하면 이러한 걱정은 더 이상 필요 없습니다. 채팅, 작업 댓글, 문서, 이메일에 대한 단 한 번의 클릭으로 작업을 생성할 수 있습니다!

📮ClickUp 인사이트: 지식 근로자의 92%는 채팅, 이메일, 스프레드시트 등에 흩어져 있는 중요한 의사결정 정보를 잃어버릴 위험에 처해 있습니다. 의사결정을 기록하고 추적할 수 있는 통합 시스템이 없다면, 중요한 비즈니스 인사이트가 디지털 정보의 홍수 속에서 묻혀버리게 됩니다. ClickUp의 작업 관리 기능을 사용하면 이러한 걱정은 더 이상 필요 없습니다. 채팅, 작업 댓글, 문서, 이메일에 대한 단 한 번의 클릭으로 작업을 생성할 수 있습니다!

재고 관리를 위한 9가지 대체 템플릿

잘못된 수식과 오래된 파일로 고생하는 데 지치셨다면, 이제 번거로운 작업을 대신해 줄 시스템을 도입할 때입니다. 정적인 재고 스프레드시트의 한도에 시달리는 대신, 익숙한 그리드 기반 레이아웃과 강력한 내장 기능을 갖춘 협업 플랫폼을 활용해 보세요.

ClickUp의 재고 관리 템플릿은 엑셀 사용 시 겪는 번거로움을 정확히 해결하도록 설계되었습니다. 이 템플릿은 수작업의 부담 없이 일일 재고를 체계적이고 확장 가능하며 자동화된 방식으로 관리할 수 있게 해줍니다. AI 비서인 ClickUp Brain과 같은 기능을 활용하면 질문만으로도 보고서를 생성하거나 구매 주문서 초안을 작성할 수 있습니다.

1. ClickUp의 재고 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 재고 관리 템플릿을 사용하여 재고 이동, 가용성 및 비용 변동을 추적하세요.

ClickUp의 재고 관리 템플릿은 재고 관리를 위한 올인원 통합 지휘 센터입니다. 이 템플릿은 여러 위치에 걸쳐 중대형 규모의 재고를 관리하는 팀을 위해 설계되었으며, 데이터의 분산과 수동 추적에 지친 팀에게 이상적입니다.

단순한 재고 수량 파악을 넘어 공급업체 정보, 재주문 시점, 총 재고 값을 포함하여 재무 현황을 종합적으로 파악할 수 있습니다.

이 템플릿의 장점:

🚀 적합한 대상: 여러 위치에 걸쳐 중대형 재고를 관리하는 팀

2. ClickUp의 재고 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 재고 템플릿은 재고 추적을 빠르고, 쉽고, 효율적으로 할 수 있도록 설계되었습니다.

소규모 팀이나 단일 지점 비즈니스로, 기본적인 엑셀 시트를 넘어 한 단계 더 발전하고자 한다면 이 템플릿이 완벽한 시작점이 될 것입니다. ClickUp의 재고 템플릿은 항목명, 보유 수량, 위치, 상태 등 재고 추적의 핵심 요소에 중점을 둡니다. 이 템플릿은 간편함과 빠른 도입을 위해 설계되었습니다.

이 템플릿의 장점:

ClickUp 테이블 보기에서 행과 열이 있는 깔끔한 스프레드시트 스타일의 인터페이스를 통해 데이터를 입력하고 편집할 수 있습니다.

재고 상태를 '재고 있음', '재고 부족', '품절' 등으로 필터링하여 즉시 확인이 필요한 항목을 파악할 수 있습니다.

복잡한 설정이나 팀원들의 긴 교육 과정이 필요 없는 간단한 설정으로 몇 분 만에 바로 시작할 수 있습니다.

🚀 적합한 대상: 스프레드시트 단계를 넘어선 소규모 팀이나 단일 위치 비즈니스

3. ClickUp의 간단한 비즈니스 재고 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 간편한 비즈니스 재고 관리 템플릿으로 체계적으로 관리하세요

기존의 일일 재고 장부 형식을 선호하지만 수동 계산과 협업 기능의 부재를 불편해하신다면, 이 템플릿이 딱 맞습니다.

ClickUp의 '간편 비즈니스 재고 장부 템플릿'은 초기 잔고, 입고, 출고, 마감 잔고 등 일일 재고 변동을 기록하는 전통적인 레이아웃을 그대로 반영합니다. 이 템플릿은 엑셀 재고 템플릿의 친숙한 사용감과 클라우드 기반 플랫폼의 강력한 기능을 모두 제공합니다.

이 템플릿의 장점:

일일 재고 관리용 엑셀 시트에서 직접 만들었을 법한 동일한 열 구성을 제공하여, 기존 시스템에서 원활하게 전환할 수 있습니다.

계산을 대신 수행해 주는 맞춤형 필드 유형인 ClickUp 수식을 사용하여 자동 마감 잔액 계산으로 시간을 절약하고 오류를 방지하세요.

템플릿을 쉽게 복사하여 재고의 일별 또는 주별 현황을 기록함으로써 과거 기록을 관리할 수 있습니다.

🚀 적합한 대상: 기존의 일일 재고 장부 형식을 선호하는 팀

4. ClickUp의 사무실 재고 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 Office 재고 템플릿을 사용하여 팀에 필요한 물품을 실시간으로 파악하세요.

이 템플릿은 소모품 재고가 아닌 가구, 컴퓨터, 사무기기 등의 고정 자산을 추적하기 위해 설계되었습니다.

ClickUp의 '사무실 재고 템플릿'은 모든 회사 자산의 위치, 보유자, 상태를 파악해야 하는 사무실 관리자 및 시설 관리 팀에 안성맞춤입니다. 이를 통해 사무실 이전이나 팀 변경 시 자산이 분실되는 것을 방지할 수 있습니다.

이 템플릿의 장점:

ClickUp의 '담당자' 필드를 사용하여 각 장비의 담당 직원을 추적하세요.

ClickUp 사용자 지정 필드를 사용하여 감가상각 추적 및 회계 처리를 위해 자산 가치를 시간 경과에 따라 모니터링하세요.

ClickUp 자동화 기능을 통해 구매 날짜나 기타 조건에 따라 자동 유지보수 알림을 받아보세요.

🚀 적합한 대상: 회사 자산을 추적하는 사무실 관리자 및 시설 관리 팀

💡 전문가 팁: ClickUp Brain MAX를 사용하면 탭을 이리저리 넘겨야 하는 번거로움을 덜 수 있습니다. 이 데스크톱 AI 어시스턴트는 여러분의 모든 일 내용과 연결된 앱의 맥락을 파악합니다. 여러 도구에서 재고 관련 정보를 가져오고, 'Talk to Text' 기능을 통해 손을 대지 않고도 업데이트 내용이나 재고 문서를 작성할 수 있습니다.

5. ClickUp의 사무용품 재고 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 사무용품 재고 템플릿을 사용하여 사무실 소모품을 체계적으로 관리하고, 자동화하며, 완벽하게 통제하세요.

이제 펜이나 프린터 용지가 떨어지는 일은 없도록 하세요. ClickUp의 '사무용품 재고 템플릿'은 소모성 사무용품의 정기 주문을 관리하는 관리 팀을 위해 제작되었습니다. 이 템플릿을 사용하면 현재 보유 중인 물품, 필요한 물품, 지출 내역을 추적할 수 있어 예산을 준수하고 사무실을 원활하게 운영할 수 있습니다.

이 템플릿의 장점:

재고 부족 사태를 방지하세요. ClickUp 자동화 기능을 통해 토너나 용지 등의 수량이 설정된 수준 이하로 떨어지면 재고 부족 알림을 받게 됩니다.

ClickUp 사용자 지정 필드를 활용하면 공급업체 정보와 비용을 손쉽게 관리할 수 있어, 적절한 가격에 적합한 공급업체로부터 재주문을 간편하게 진행할 수 있습니다.

월별 사용 패턴을 모니터링하여 향후 공급 수요를 정확하게 예측함으로써 막판에 서두르는 상황을 피할 수 있습니다.

🚀 적합한 대상: 정기적인 사무용품 주문을 관리하는 관리 팀

6. ClickUp의 재고 보고서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 재고 보고서 템플릿을 사용하여 재고 데이터를 한 위치에 목록으로 정리해 보세요.

재고 보고서를 수동으로 작성하는 것은 시간이 많이 소요되고 오류가 발생하기 쉬운 작업입니다. ClickUp의 재고 보고서 템플릿은 재고 데이터를 종합하여 개요 보기로 자동화합니다. 이 템플릿은 스프레드시트 작업에 오랜 시간을 할애하지 않고도 이해관계자에게 핵심 메트릭을 제시해야 하는 운영 담당자 및 재무 팀에게 이상적입니다.

이 템플릿의 장점:

ClickUp 대시보드 위젯을 통해 총 재고 가치, 재고 회전율 , 재고 부족 항목 등 주요 메트릭을 한눈에 확인하세요.

ClickUp Brain을 사용하여 주간 또는 월간 보고서를 위해 재고 데이터의 서술형 요약 보고서를 자동으로 생성하세요.

보고서를 간편하게 내보내 ClickUp 작업 공간에 속하지 않은 이해관계자들과 공유할 수 있습니다.

🚀 적합한 대상: 재고 요약 보고서를 작성하는 운영 및 재무 팀

7. ClickUp의 구매 주문 및 재고 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 구매 주문 및 재고 템플릿을 사용하여 구매 주문과 재고 수준을 추적하세요.

ClickUp의 구매 주문 및 재고 템플릿은 구매 주문을 재고와 직접 연결하여 단일 정보 소스를 제공합니다. 구매 주문이 완료됨으로 표시되면 재고 수량이 자동으로 업데이트되어 불일치를 방지합니다.

이 템플릿의 장점:

ClickUp의 '연결된 작업' 기능을 사용하여 구매 주문 작업을 해당 재고 항목에 직접 연결하면 완벽한 추적성을 확보할 수 있습니다.

ClickUp 자동화 기능을 사용하여 구매 주문(PO) 상태가 "완료"로 변경되면 "재고 수량" 필드가 자동으로 조정됩니다.

재고 데이터와 함께 공급업체 정보 및 예상 배송일을 바로 확인할 수 있습니다.

🚀 적합한 대상: 구매 및 재고 워크플로우를 연결하는 Teams

8. ClickUp의 스프레드시트 템플릿

무료 템플릿 받기 재고를 관리하든 고객 주문을 추적하든, ClickUp의 스프레드시트 템플릿은 모든 팀에게 없어서는 안 될 필수 도구입니다!

팀원들이 스프레드시트의 유연성을 높이 평가하지만 "어떤 버전이 최신인가?"라는 혼란에 지쳐 있다면, ClickUp의 스프레드시트 템플릿이 바로 여러분을 위한 솔루션입니다. 이 템플릿은 ClickUp 테이블 보기 내에서 범용 스프레드시트 기능을 제공하면서도, 실시간 협업이라는 핵심 기능을 더했습니다. 팀원 모두가 동시에 동일한 데이터를 확인할 수 있습니다.

이 템플릿의 장점:

익숙한 환경에서 일하세요. 행, 열, 셀로 구성된 그리드 인터페이스는 다른 스프레드시트 프로그램에서 기대하는 것과 똑같이 작동합니다.

ClickUp 수식을 사용하여 테이블 내에서 직접 계산을 수행함으로써 수동 계산을 없앨 수 있습니다.

다른 사람의 일 내용을 덮어쓸 걱정은 하지 마세요. ClickUp의 협업 감지 기능을 통해 여러 사용자가 동시에 편집할 수 있습니다.

🚀 적합한 대상: 실시간 협업 기능을 갖춘 유연한 스프레드시트를 원하는 팀

9. ClickUp의 IT 재고 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp IT 재고 템플릿을 사용하여 IT 자산 관리를 중앙 집중화하세요

이 템플릿은 IT 자산 관리를 위해 특별히 제작되었습니다. ClickUp의 IT 재고 템플릿은 IT 부서가 조직 전체의 모든 하드웨어, 소프트웨어 라이선스 및 보증 정보를 추적할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 규정 준수를 보장하고, 예산 계획을 수립하며, 신입 및 퇴사 직원의 기기 배정을 손쉽게 관리할 수 있습니다.

이 템플릿의 장점:

ClickUp 사용자 지정 필드를 사용하여 일련 번호, 보증 유효 기간, 라이선스 갱신일 등 필수 IT 데이터를 추적하세요.

갱신 시기를 절대 놓치지 마세요. ClickUp 자동화 기능을 통해 보증 기간이나 소프트웨어 라이선스가 만료되기 전에 자동 알림을 받아보세요.

정확하고 감사 가능한 기록을 통해 규정 준수 요건을 충족하고 IT 자산 보고를 간소화하세요.

🚀 적합한 대상: 하드웨어, 라이선스 및 보증을 관리하는 IT 팀

📚 함께 읽어보세요: ClickUp을 활용한 재고 추적 방법

일일 재고 추적을 위한 최고의 실행 방식

엑셀 재고 템플릿을 계속 사용하든 더 강력한 시스템으로 전환하든, 데이터의 품질은 관리 프로세스에 달려 있습니다. 이러한 습관을 기르면 정확한 기록을 유지할 수 있으며, 나중에 발생할 수 있는 불일치 사항을 조정하는 번거로움을 피할 수 있습니다. ✨

SKU 명명 규칙을 표준화하세요: SKU(재고 관리 단위)에 대해 일관된 형식을 정하세요. 이렇게 하면 동일한 항목에 대한 중복 입력을 방지할 수 있으며, 재고 추적 스프레드시트에서 필터링 및 검색을 훨씬 쉽게 수행할 수 있습니다.

트랜잭션을 실시간으로 기록하세요: 재고 변동을 하루나 일주일이 끝날 때까지 미루지 마세요. 판매, 반품, 신규 입고가 발생할 때마다 즉시 기록하면 오류 발생 위험을 획기적으로 줄일 수 있습니다.

모든 항목에 재주문 지점 설정: 재주문 지점은 항목을 추가로 주문해야 하는 최소 재고 수량을 의미합니다. 이러한 기준치를 정의해 두면 인기 항목이 품절되기 전에 미리 알림을 받을 수 있습니다. 재주문 지점은 항목을 추가로 주문해야 하는 최소 재고 수량을 의미합니다. 이러한 기준치를 정의해 두면 인기 항목이 품절되기 전에 미리 알림을 받을 수 있습니다.

정기적인 실물 재고 조사 실시: 완벽한 시스템은 없습니다. 재고에 대한 정기적인 실물 조사( 완벽한 시스템은 없습니다. 재고에 대한 정기적인 실물 조사( 주기적인 카운팅 )를 실시하면 기록된 재고와 실제 진열대 재고 간의 불일치를 파악하는 데 도움이 됩니다.

편집 권한 한도: 팀원 모두가 재고 데이터를 수정할 필요는 없습니다. 훈련된 담당자에게만 편집 권한을 제한하면 실수로 데이터를 덮어쓰거나 잘못 입력할 가능성을 줄일 수 있습니다.

데이터 백업: 로컬 Excel 파일을 사용하든 클라우드 기반 tool을 사용하든, 항상 정기적으로 백업을 수행하십시오. 이렇게 하면 시스템 장애나 인적 오류로 인한 치명적인 데이터 손실을 방지할 수 있습니다.

매월 데이터를 검토하고 정리하세요: 매월 시간을 내어 재고 데이터를 검토하세요. 더 이상 사용되지 않는 SKU를 삭제하고, 발견된 오류를 수정하며, 오래된 기록을 보관하여 시스템이 효율적으로 운영되도록 하세요.

ClickUp과 같은 도구를 사용하면 이러한 관행을 훨씬 쉽게 구현할 수 있습니다. ClickUp은 내장된 자동화 기능과 감사 추적을 제공하여 단순한 스프레드시트를 넘어서는 가치를 더욱 높여줍니다.

💡 전문가 팁: ClickUp에서 재고 재주문 및 재고 요약 슈퍼 에이전트를 만들어 보세요! ClickUp Super Agent를 설정하여 재고 데이터를 스캔하고, 재고가 부족한 항목을 표시하며, 재주문 권장 사항을 작성하고, 검토 가능한 재고 요약 보고서를 팀과 공유하세요. 이를 통해 재고 추적을 수동으로 스프레드시트를 관리하는 번거로운 작업이 아닌 자동화된 워크플로우로 전환할 수 있습니다. 지금 바로 첫 번째 Super Agent를 설정하는 방법을 알아보세요!

ClickUp으로 재고 관리를 효율화하세요

엑셀은 재고 관리 프로세스를 시작하기에 익숙한 도구이지만, 협업, 자동화 및 데이터 무결성 측면에서 한계가 있어 오히려 일의 부담을 가중시키는 경우가 많습니다. 가장 좋은 방법은 프로세스를 표준화하고, 모든 사항을 실시간으로 추적하며, 데이터를 정기적으로 점검하는 것입니다.

수동 재고 추적은 끊임없는 병목 현상과 비용이 많이 드는 오류를 유발합니다. 손상된 스프레드시트를 수정하는 데 소비되는 매 시간은 실제 비즈니스 성장에 투자할 수 있는 시간을 뺏기는 것과 같습니다. ClickUp의 Converged AI 작업 공간을 통해 업무를 중앙 집중화하세요. 이 단일하고 보안된 플랫폼에서는 프로젝트, 문서, 대화, 분석이 하나로 통합되며, AI가 지능 레이어로 내장되어 업무를 이해하고 업무 진행을 돕습니다.

더 이상 tools를 여기저기 흩어 놓을 필요가 없으며, 재고의 가시성을 완벽하게 확보할 수 있고, 매주 수 시간씩 소요되던 수작업 관리 일을 절약할 수 있습니다. 🤩

ClickUp을 무료로 시작해 보시고, 전용 재고 관리 시스템이 가져다주는 차이를 직접 경험해 보세요.

자주 묻는 질문

기본적인 일일 재고 장부에는 항상 날짜, 항목명/SKU, 초기 재고, 입고 수량, 출고 수량, 최종 재고 및 비고 열이 포함되어야 합니다.

정적 엑셀 템플릿은 단일 오프라인 파일로 버전 관리 문제를 야기하는 반면, 협업 도구는 실시간 다중 사용자 편집 및 자동화를 지원하는 클라우드 기반 플랫폼입니다.

가장 효과적인 방법은 드롭다운 메뉴와 같은 데이터 유효성 검사 기능을 사용하여 입력 내용을 표준화하고, 수식을 통해 계산을 자동화하여 수동 계산을 없애는 것입니다.

데이터 오류가 자주 발생하거나, 어떤 스프레드시트 버전이 최신인지 파악하느라 시간을 낭비하거나, 재고 부족 알림과 같은 자동화 기능이 필요할 때는 전환을 고려해 보시기 바랍니다.